برامج ذكاء المحادثة - التطبيقات الأكثر شعبية - البرتغال

EvaluAgent

evaluagent.com

كل مشاركة مهمة عندما يتعلق الأمر بفهم تجربة العملاء (CX) والارتقاء بها وتمييزها. يساعدك EvaluAgent على تحسين تجربة العملاء من خلال تحليل 100% من التفاعلات - بدءًا من المكالمات ورسائل البريد الإلكتروني وحتى محادثات الويب والتذاكر ووسائل التواصل الاجتماعي. لم يتم ترك أي حجر دون قلبه، مما يمنحك رؤى قابلة للتنفيذ لمشاركتها مع مؤسستك والقدرة على تركيز جهود ضمان الجودة على التفاعلات التي يجب مراقبتها وتطوير الوكيل. يساعد EvaluAgent الشركات في جميع أنحاء العالم على: * سد فجوة البصيرة تحديد التفاعلات التي يجب مراقبتها بتغطية 100% عبر القنوات، واكتشاف الرؤى من خلال تحليل المشاعر وتصور التقدم باستخدام لوحات معلومات ذات معنى * رفع نهج ضمان الجودة الخاص بهم تقليل انحياز الاختيار من خلال التفاعلات المعينة تلقائيًا، واستخدام بطاقات الأداء التي تمت تجربتها واختبارها، وأتمتة نتائج ضمان الجودة باستخدام SmartScore * تقديم تحسينات ملموسة في تجربة العملاء التكامل مع مجموعة من منصات WFM الأفضل في فئتها ومساعدة الوكلاء على التحسن من خلال الجمع بين التدريب والتعلم وإعداد التقارير من أجل نهج مشترك حقًا * إشراك وتحفيز وكلائهم تمكين الوكلاء من الوصول الشفاف إلى بياناتهم وأهدافهم، وإضفاء طابع اللعب على التقدير والمكافآت، وتعزيز التواصل ثنائي الاتجاه، كل ذلك في نظام أساسي واحد فكر في المقيم باعتباره مساعد طيار ضمان الجودة المدعوم بالذكاء الاصطناعي. استفد من الذكاء الناتج عن كل تفاعل لفهم تجربة عملائك والارتقاء بها وتمييزها على نطاق واسع - كل ذلك دون أن تنسى أبدًا قيمة اللمسة الإنسانية.