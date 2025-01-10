برامج ذكاء المحادثة - التطبيقات الأكثر شعبية - الفلبين

Sybill

sybill.ai

Sybill هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد فرق GTM (الذهاب إلى السوق) على تحسين اتصالات المبيعات والرسائل الخاصة بهم. تقوم الأداة بتحليل لغة الجسد للمشترين في مكالمات المبيعات لتقديم رؤى حول ما يتردد صداه معهم. بعد كل مكالمة مبيعات، يقوم Sybill بإنشاء ملخص دقيق ويدفعه إلى Slack + CRM. تلتقط الأداة كل كلمة ورد فعل غير لفظي في التقرير، مما يوفر الوقت والجهد في تدوين الملاحظات. يستخدم Sybill الذكاء الاصطناعي السلوكي لتتبع لغة جسد المشارك أثناء المكالمات ويوفر ملاحظات المكالمات والمشاركة والتحليلات التلقائية من خلال الذكاء الاصطناعي للمحادثة. بالإضافة إلى ذلك، يساعد Sybill المسوقين في الحصول على رؤى حول محتواهم ورسائلهم حيث يتردد صداها مع شخصيات المشترين الخاصة بهم، ويدرب قادة المبيعات على إدارة الصفقات من خلال رؤى شاملة. لدى المنصة أيضًا شريك تسويقي لتجميع الأفكار من ردود أفعال العملاء المحتملين إلى مجموعات المبيعات والعروض التوضيحية. توفر ميزة Magic Summary الخاصة بـ Sybill ملخصات تلقائية ودقيقة لمكالمات المبيعات، بما في ذلك الخطوات التالية ونقاط الضعف ومجالات الاهتمام والمزيد لتوفير الوقت والجهد في تدوين الملاحظات. توفر الأداة أيضًا بيانات المشاركة والمشاعر، مما يساعد المستخدمين على فهم احتياجات العملاء المحتملين بشكل أفضل. يساعد Sybill المستخدمين على إدارة صفقاتهم في مكان واحد، من خلال رؤى وبيانات عميقة لتحويل مجموعة الشرائح والعروض التوضيحية الخاصة بهم، وتدريب أنفسهم وفريقهم على السلوكيات الفائزة. لقد حظيت Sybil بثقة أكثر من 250 شركة لقراءة الغرفة بملخصات مكالمات دقيقة وسخيفة شبيهة بالمكالمات البشرية، مما يوفر فهمًا عميقًا لاحتياجات المشتري ونقاط الضعف، ويساعد الفرق على إبرام المزيد من الصفقات.