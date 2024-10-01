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برامج ذكاء المحادثة - التطبيقات الأكثر شعبية - آيسلندا
يقوم برنامج ذكاء المحادثة (CI) بتسجيل مكالمات المبيعات ونسخها وتقييمها. من خلال فحص هذه المكالمات، يحدد برنامج CI الكلمات الرئيسية وموضوعات المحادثة، مما يمكّن المستخدمين من الانتقال بسرعة إلى نقاط محددة في محادثات المبيعات المسجلة لإجراء تحليل متعمق. يمكن للشركات الاستفادة من برامج CI لتوثيق المناقشات الحاسمة مع المشترين المحتملين، وتحديد موضوعات المحادثة التي يحتمل أن تكون محفوفة بالمخاطر أو غير المتوافقة، وتوفير التوجيه لممثلي المبيعات الجدد بناءً على أفضل الممارسات، واستكشاف حالات الاستخدام المختلفة المستمدة من تحليل ونسخ مكالمات المبيعات.
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Hubspot
hubspot.com
تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك. مع Marketing Hub، تتوفر جميع أدواتك وبياناتك التسويقية على منصة واحدة قوية وسهلة ...
Otter
otter.ai
Otter هو تطبيق ذكي لتدوين الملاحظات يمكّنك من تذكر محادثاتك الصوتية والبحث فيها ومشاركتها. يقوم Otter بإنشاء ملاحظات صوتية ذكية تجمع بين الصوت والنسخ وتحديد المتحدث والصور المضمنة والعبارات الرئيسية. فهو يساعد رجال الأعمال والصحفيين والطلاب على أن يكونوا أكثر تركيزًا وتعاونًا وفعالية في الاجتماعات و...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesfo...
Fireflies.ai
fireflies.ai
Fireflies هو مساعد صوتي يعمل بالذكاء الاصطناعي يساعد في نسخ الملاحظات وتلخيصها وإكمال الإجراءات أثناء الاجتماعات. يتكامل مساعد الذكاء الاصطناعي لدينا، Fred، مع جميع منصات مؤتمرات الويب الرائدة في العالم مثل Zoom وGoogle Meet وWebex وMicrosoft Teams بالإضافة إلى تطبيقات الأعمال مثل Hubspot وSlack وTr...
Apollo.io
apollo.io
Apollo عبارة عن نظام أساسي للمشاركة بالبيانات أولاً، والذي يدمج الذكاء في سير العمل لديك لمساعدتك في تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بك وتحليلها وتحسينها.
OpenPhone
openphone.co
OpenPhone هو الهاتف البسيط والتعاوني للشركات. تم تصميمه ليكون بديهيًا وفعالاً، وهو عبارة عن حل مكالمات ومراسلة سحابي موثوق وقوي يعمل على تغيير الطريقة التي يدير بها فريقك علاقات العملاء وجهات الاتصال. بفضل عمليات التكامل العميقة وقابلية التكوين، يساعد OpenPhone الشركات على تسخير الإنتاجية ورفع مستوى...
CallRail
callrail.com
تسهل CallRail على الشركات بمختلف أحجامها تحويل المزيد من العملاء المحتملين إلى عملاء أفضل. من خلال خدمة أكثر من 200000 شركة والتكامل مع برامج التسويق والمبيعات الرائدة، توفر تحليلاتنا التسويقية وحلول الاتصالات التجارية لدينا رؤى في الوقت الفعلي تساعد عملائنا على التسويق بثقة.
MightyCall
mightycall.com
تم إنشاء مركز اتصال MightyCall بواسطة فريق يتمتع بخبرة تزيد عن 20 عامًا في مجال الاتصالات الهاتفية الافتراضية، ويتكيف بسهولة مع سير عمل عملك. تضمن إعداداتنا القابلة للتخصيص أن الحل يناسب احتياجاتك الفريدة، مما يؤدي إلى تبسيط الاتصال وتحسين الإيرادات. السمات المميزة: توفر أدوات تقديم الملاحظات في الو...
Outreach
outreach.io
Outreach هي منصة تنفيذ المبيعات الرائدة التي تساعد الفرق التي تتعامل مع السوق بكفاءة على إنشاء المزيد من خطوط الأنابيب وإغلاقها بشكل متوقع. من التنقيب إلى إدارة الصفقات إلى التنبؤ، تستفيد منصتنا من الأتمتة والذكاء الاصطناعي لمساعدة قادة الإيرادات على زيادة كفاءة وفعالية جميع أنشطة الذهاب إلى السوق و...
Gong.io
gong.io
شاهد المزيد. فهم المزيد. فوز أكثر. تعمل منصة ذكاء الإيرادات (بواسطة Gong) على تحويل المؤسسات من خلال فهم دقيق لتفاعلات العملاء لزيادة كفاءة الأعمال وتحسين عملية صنع القرار وتسريع نمو الإيرادات. إنها تمكن الشركات من التقاط جميع تفاعلات العملاء وفهمها والتصرف بناءً عليها في منصة واحدة متكاملة. تستخدم ...
Aircall
aircall.io
Aircall هو حل هاتفي سهل الاستخدام وقائم على السحابة مع ميزات مصممة لنوع أفضل من المحادثة. قم بالإعداد في ثوانٍ وابدأ محادثة في أي مكان في العالم اليوم. لا الأجهزة. لا الصداع. تتلاءم Aircall مع سير العمل الحالي لديك من خلال عمليات تكامل سهلة بنقرة واحدة، وربط أنظمة CRM، وحلول مكتب المساعدة، والتطبي...
Rewatch
rewatch.com
قل وداعًا للاجتماعات التي لا نهاية لها وتدوين الملاحظات. يعد Rewatch هو الحل الوحيد الذي يجمع بين تدوين الملاحظات الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي ومسجل الشاشة ومركز الفيديو التعاوني، حتى تتمكن من التخلص من الاجتماعات غير المجدية وتقليل التكاليف والحفاظ على التركيز على عملك. بدءًا من الاجتماعات الشاملة و...
Balto
balto.ai
يقوم Balto بتوحيد الوكلاء مع الذكاء الاصطناعي لتمكين إجراء محادثات أفضل تؤدي إلى نتائج. تثق مراكز الاتصال عالية الأداء في حلول Balto المؤسسية في الوقت الفعلي لمنع فرص المبيعات الضائعة، وأخطاء الامتثال المكلفة، وتجارب العملاء السلبية. مع Balto، كانت النتائج مذهلة: - قامت شركة National General Insuran...
Salesloft
salesloft.com
تعد SalesLoft منصة المشاركة في المبيعات رقم 1، حيث تساعد البائعين في مجال B2B على الوصول إلى "نعم" بشكل أسرع. نحن نتكامل مع أفضل أنظمة إدارة علاقات العملاء اليوم، لنحول بياناتك إلى دولارات.
Cloudtalk
cloudtalk.com
اجعل تجربة العملاء (CX) أعظم ميزة لك مع برنامج الاتصال التجاري الخاص بـ CloudTalk. اتصل مباشرة باستخدام CloudTalk، وتمتع بالوصول إلى جميع بيانات العملاء، وقم بأتمتة المهام. اكتشف مستقبل مكالمات الأعمال مع CloudTalk. يمكنك الوصول إلى أكثر من 160 رقمًا دوليًا، وزيادة كفاءة الاتصال بنسبة تصل إلى 87%، و...
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek هو مساعد اجتماع يعمل بالذكاء الاصطناعي مصمم لجعل عمليات الاجتماعات أكثر كفاءة وإفادة. توفر هذه الأداة تسجيل فيديو تلقائي للاجتماعات، إلى جانب إمكانات النسخ المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتسهيل المراجعة والفهم السهل لمحتوى الاجتماع لاحقًا. علاوة على ذلك، يتضمن MeetGeek ميزات مثل الملخصات التل...
Fathom
fathom.video
Fathom AI Notetaker هي أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي مصممة لإحداث ثورة في تدوين الملاحظات أثناء الاجتماعات. وهو يركز على تلخيص الاجتماعات بشكل فوري، مما يسمح للمستخدمين بالتركيز على المحادثات بدلاً من توثيق التفاصيل. تعمل الأداة عن طريق تسجيل ونسخ وإبراز وتلخيص النقاط الرئيسية التي تمت مناقشتها أ...
Colibri.ai
colibri.ai
Colibri Sales Copilot هي أداة تعمل بالذكاء الاصطناعي تتيح إجراء محادثات أفضل مع العملاء ورؤى للمحادثات. وهو يعمل أثناء مكالمات العملاء، حيث يقوم بتسجيل المحادثة ونسخها وتحليلها، ليقدم للبائعين نصائح مفيدة في الوقت الفعلي، مما يساعدهم على اتباع أفضل الممارسات وتجنب الأخطاء المكلفة. بعد كل مكالمة، يقو...
Sprinklr
sprinklr.com
خدمة Sprinklr عبارة عن منصة سحابية موحدة لخدمة العملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح تجربة سلسة للعملاء والوكلاء عبر أكثر من 30 قناة رقمية واجتماعية وصوتية، وتوفر رؤى قابلة للتنفيذ وقابلة للتطوير في الوقت الفعلي - مما يلغي الحاجة إلى أي حل آخر. * يمكّن العملاء من التفاعل مع علامتك التجارية على قنا...
Chorus.ai
chorus.ai
Chorus by ZoomInfo عبارة عن منصة لذكاء المحادثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تلتقط وتحلل جميع تفاعلات عملائك عبر المكالمات الهاتفية واجتماعات الفيديو والبريد الإلكتروني حتى يصل فريقك إلى رقمهم.
Demodesk
demodesk.com
Demodesk هي المنصة الرائدة للمبيعات الافتراضية. قم بجدولة الاجتماعات بشكل تلقائي، وإدارة اجتماعات الفيديو الاحترافية، وتدريب فرق المبيعات في الوقت الفعلي باستخدام الذكاء الاصطناعي. متوافق مع اللائحة العامة لحماية البيانات بنسبة 100%، وأمان ودعم على مستوى المؤسسة. تقوم المنصة بأتمتة المهام المتكررة و...
UpdateAI
update.ai
UpdateAI هو المساعد الرقمي الأول والوحيد في العالم المصمم لمديري نجاح العملاء. من خلال الدمج في Zoom، نقوم تلقائيًا بتدوين الملاحظات والتقاط عناصر العمل وتعيينها وتحديد المخاطر وعرض تعليقات المنتج. والأفضل من ذلك أننا نساعدك في صياغة رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة والاستعداد لمكالمات الغد. يعاني م...
Salesroom
salesroom.com
استمتع بتجربة قوة Salesroom، منصة مؤتمرات الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي. لا تقوم غرفة المبيعات بتتبع مشاركة المشتري فحسب، بل تقوم أيضًا بتعليم أفضل ممارسات الاتصال الافتراضي. من خلال الوصول في الوقت الفعلي إلى قاعدة المعرفة الخاصة بك، تم تصميم Salesroom لتحسين أداء الممثلين في الاجتماعات وتحقيق...
Sybill
sybill.ai
Sybill هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد فرق GTM (الذهاب إلى السوق) على تحسين اتصالات المبيعات والرسائل الخاصة بهم. تقوم الأداة بتحليل لغة الجسد للمشترين في مكالمات المبيعات لتقديم رؤى حول ما يتردد صداه معهم. بعد كل مكالمة مبيعات، يقوم Sybill بإنشاء ملخص دقيق ويدفعه إلى Slack + CRM. تلتقط الأد...
Salesken
salesken.ai
Salesken.ai عبارة عن منصة ذكية للمحادثة تساعد فرق المبيعات على تحسين الأداء وتقليل تكاليف الاستحواذ. توفر الأداة لمندوبي المبيعات إشارات في الوقت الفعلي أثناء محادثتهم لمساعدتهم على التفاعل مع عملائهم بشكل أفضل. تمنح المنصة المديرين ومندوبي المبيعات إمكانية رؤية كل مكالمة، عبر تحليلات المكالمات التف...
Goodmeetings
goodmeetings.ai
Goodmeetings هو أول نظام أساسي للفيديو يدعم الذكاء الاصطناعي والتحليلات، وقد تم تصميمه حصريًا للمبيعات عن بعد. وبعيدًا عن احتياجات اجتماعات الفيديو التقليدية لفرق المبيعات، فهو يعمل على أتمتة سير عمل المبيعات من أجل الإنتاجية ويستفيد من الذكاء الاصطناعي لتوفير إشارات ودفعات ديناميكية لتحويل المبيعات...
Allego
allego.com
Allego هي الشركة الرائدة في مجال توفير برامج تمكين الإيرادات الحديثة. تجمع GO، منصة تمكين الإيرادات الحديثة من Allego، بين فرق المبيعات والتمكين والتسويق لتقديم التجربة التي يبحث عنها مشترو B2B - في منصة واحدة شاملة. بفضل تقنيتها الحاصلة على براءة اختراع، تضمن منصة GO أن تقوم فرق الإيرادات بتنظيم ال...
Kixie
kixie.com
Kixie هي منصة مشاركة المبيعات التي تعزز أداء فريق المبيعات من خلال مكالمات ورسائل نصية موثوقة للغاية وسهلة التشغيل لـ HubSpot وSalesforce وPipedrive وZoho وغيرها من أنظمة إدارة علاقات العملاء الرائدة. أرقام الاتصال أو إرسال الرسائل النصية من نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك - أو أي صفحة ويب ...
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
CallTrackingMetrics هو مزود عالمي لتحليلات المحادثات يمنح المسوقين بيانات لاتخاذ قرارات استراتيجية واثقة. يعتمد أكثر من 100000 مستخدم، بما في ذلك The Washington Post وVerizon Connect وServiceMaster، على CTM لاتخاذ قرارات إعلانية تعتمد على البيانات. يتكامل CTM مع الأدوات الأساسية التي يستخدمها المسوق...
Aviso
aviso.com
Aviso AI عبارة عن منصة إيرادات متكاملة تساعد مؤسسات المبيعات وفرق الإيرادات الحديثة على إبرام المزيد من الصفقات، وزيادة نمو الإيرادات، وتخفيف المخاطر من خلال إرشادات الذكاء الاصطناعي الحاصلة على براءة اختراع. باعتبارها الشركة الرائدة في مجال حلول عمليات الإيرادات القائمة على الذكاء الاصطناعي، تعد Av...
Symbl.ai
symbl.ai
Symbl.ai عبارة عن منصة ذكاء للمحادثة توفر للمطورين نسخًا في الوقت الفعلي ورؤى لبيانات المحادثة غير المنظمة باستخدام نماذج التعلم العميق المتقدمة. توفر الأداة حلولاً لمختلف الصناعات مثل معلومات الإيرادات والأحداث والندوات عبر الإنترنت والتعاون عن بعد ومركز الاتصال وتوظيف المعلومات. تدعم ميزات Symbl...
Echo AI
echoai.com
Pathlight هي منصة ذكاء المحادثة الرائدة والمبنية على GenAI والتي تساعد المؤسسات على اكتشاف الرؤى والفرص والمخاطر المخفية في أعماق محادثات عملائها. Pathlight هي الشركة الأولى التي تقوم بتسخير قوة نماذج اللغات الكبيرة (LLMs) بشكل كامل لمراجعة كل محادثة مع العملاء والكشف عن الرؤى المخفية بدقة على المست...
Jiminny
jiminny.com
يساعد Jiminny الفرق التجارية على زيادة إيراداتها من خلال ذكاء المحادثة. باستخدام Jiminny، يمكنك تسجيل المحادثات ونسخها وتحليلها، مما يتيح لك الوصول إلى رؤى العملاء القيمة والرؤية الكاملة للأداء. جيميني هو الشريك الوحيد الذي يحول قادة المبيعات العظماء إلى مدربي مبيعات رائعين، مما يمكّنك من إحداث تغيي...
Cordless
cordless.io
Cordless هو مركز اتصال حديث قائم على السحابة لفرق دعم العملاء مع ذكاء محادثة مدمج. يوفر Cordless حلاً شاملاً لفرق دعم العملاء للتحدث مع العملاء عبر الهاتف وجمع رؤى عميقة من المحادثات. من خلال النسخ المكتوبة خارج الصندوق، وتحليل المشاعر، ووضع العلامات التلقائية على المحادثات، والتكامل العميق مع أنظمة...
Verint
verint.com
Verint Messaging™ هو حل مصمم خصيصًا لدمج المراسلة في رحلة العميل الرقمية وتسهيل المحادثات مع العملاء عبر قنوات المراسلة والتواصل الاجتماعي على نطاق واسع. من خلال توفير حل مشاركة العملاء الرقمي لقنوات المراسلة، تجمع Verint بين استجابة الوكيل والمساعد الافتراضي جنبًا إلى جنب مع أتمتة القوى العاملة وإد...
Laxis
laxis.com
يهدف Laxis إلى تحسين محادثات العملاء، وهو عبارة عن مساعد اجتماعات يعمل بالذكاء الاصطناعي مصمم لمساعدة فرق الإيرادات على التقاط الأفكار الرئيسية من تفاعلاتهم وتقديم أداء أفضل في مختلف القدرات التجارية. تستخدم الأداة نظام الذكاء الاصطناعي للتسجيل والنسخ وتقديم التقطير الدقيق للنقاط البارزة التي تمت م...
Attention
attention.tech
Attention عبارة عن منصة متخصصة في الذكاء الاصطناعي (AI) مصممة لتعزيز أداء أقسام المبيعات. إنها أداة تهدف إلى زيادة قدرات إدارة علاقات العملاء لديك وفرق المبيعات لديك، مما يوفر مجموعة من الأدوات للتحليل والتدريب والكفاءة. يقوم Attention بجمع وتحليل بيانات محادثة العملاء لتوفير رؤى قيمة، وتسهيل فهم أ...
Ender Turing
enderturing.com
يحدد Ender Turing أصحاب الأداء العالي في المكالمات والمحادثات واجتماعات الفيديو. استخدمه لتوفير أفضل ممارسات أصحاب الأداء العالي لكل موظف من أجل التدريب الذاتي ومراقبة نمو الأداء. يقود Ender Turing فرق المبيعات وخدمة العملاء لديك إلى تحقيق إيرادات أعلى وخدمة عملاء أفضل.
Wudpecker
wudpecker.io
يقوم Wudpecker بتسجيل مكالمة المبيعات الخاصة بك، وإنشاء ملاحظات عالية الجودة، ومزامنتها مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك. تلقائيا. يعمل Wudpecker على زيادة إنتاجيتك من خلال: - إنشاء ملاحظة من كلمات العميل تلقائيًا. - توفير أكثر من 5 ساعات أسبوعيًا في العمل الإداري مثل تحديث إدارة علاقات ا...
Traq.ai
traq.ai
في عالم أصبح فيه المشترون أكثر اطلاعًا من أي وقت مضى، فإن الفوز بالمزيد من الصفقات لا يتعلق باتباع النص بقدر ما يتعلق بفهم أولويات العميل المحتمل ونقاط الضعف. من خلال تسجيل المكالمات وتحويلها إلى نص وتحليل الذكاء الاصطناعي، تستخرج منصة ذكاء المحادثة Traq.ai رؤى تتمحور حول المشتري وتفوز بالصفقات من ك...
Avoma
avoma.com
Avoma هو مساعد اجتماع متكامل يعمل بالذكاء الاصطناعي للفرق التي تواجه العملاء. تساعد التكنولوجيا التي تعمل بالذكاء الاصطناعي الفرق التي تتعامل مع العملاء على التقاط معلومات العملاء المهمة، قبل الاجتماعات المهمة وأثناءها وبعدها. تقوم شركة Avoma بتحليل رؤى المحادثة والذكاء لمساعدة المندوبين على تقصير د...
CallSource
callsource.com
CallSource هي الشركة الرائدة في مجال تتبع المكالمات وإدارة العملاء المحتملين وحلول تحليل الأعمال. قم بزيادة أموالك التسويقية إلى الحد الأقصى واحصل على نتائج محسوبة.
Marchex
marchex.com
تقدم Marchex Marketing Edge حلاً ذكيًا للمحادثة سهل الاستخدام يكشف عن الحملات والقنوات التسويقية التي تولد مكالمات ونصوص واردة، وما حدث في تلك المحادثات، وتمكن القرارات المستندة إلى البيانات من تحسين أداء التسويق الرقمي وزيادة الإيرادات إلى أقصى حد. بدءًا من توجيه المكالمات وحتى نتائج المكالمات، تسا...
Meetric
meetric.com
قم بالتقاط اجتماعات المبيعات وتحليلها وتحسينها بسهولة وفعالية باستخدام الذكاء الاصطناعي لزيادة الإيرادات والرؤى. ما عليك سوى الاتصال بـ Teams أو Zoom أو Google Meet، أو الانتقال إلى المستوى التالي من خلال الاستفادة من منصة الاجتماعات المخصصة للمبيعات.
Convin
convin.ai
Convin هو برنامج مركز اتصال مدعوم بالذكاء الاصطناعي يستخدم ذكاء المحادثة لتسجيل محادثات العملاء ونسخها وتحليلها. يدعم Convin مراكز الاتصال متعددة القنوات ويقوم بإجراء عمليات تدقيق الجودة عبر المكالمات والمحادثات ورسائل البريد الإلكتروني. إنه الحل الشامل لمضاعفة أداء مركز الاتصال الخاص بك بمقدار ثلاث...
Scratchpad
scratchpad.com
تتبع التغييرات في المسار الخاص بك وقم بتحديث Salesforce بشكل أسرع. Scratchpad هي تجربة حديثة للممثلين والقادة تجعل إدارة خطوط الأنابيب وفحص الصفقات والتدريب والتنبؤ سريعة وبسيطة وممتعة.
Modjo
modjo.ai
تتمثل مهمة Modjo في إحداث ثورة في الطريقة التي تعمل بها مؤسسات المبيعات وأن تصبح الشركة الرائدة في مجال ذكاء المحادثة في أوروبا. تساعد منصة Modjo الشركات على تحسين استراتيجية الأعمال وتنفيذها من خلال الكشف عن المعلومات الأساسية في جميع تفاعلات العملاء/المحتملين. وهذا يتيح للشركات الحصول على نظرة ثاق...
Convirza
convirza.com
Convirza هي أول منصة لتتبع مكالمات المؤسسات وتحسينها. لتلبية الطلب المتزايد على المعلومات من التفاعلات الهاتفية، فإننا نجمع بين تتبع المكالمات التقليدية والتحليل القوي للمكالمات الهاتفية. تستخدم Convirza تقنية التعرف على الكلام والخوارزميات المتطورة لقياس جودة العملاء المحتملين وقياس التحويلات واتخا...
BoostUp.ai
boostup.ai
BoostUp.ai هو مركز قيادة RevOps المدعوم بمحرك RevBI الأول والوحيد. فهو يعمل على تسريع تسليم رؤى الإيرادات الأكثر أهمية لديك وتبسيط اعتماد عمليات الإيرادات. مع RevBI، يمنح BoostUp RevOps التحكم الكامل في بيانات الإيرادات حتى يتمكنوا من مواءمة الفرق ومحاسبتهم برؤى لا يمكن دحضها. تتضمن المنصة 3 وحدات -...
Gryphon.ai
gryphon.ai
Gryphon.ai، الشركة الرائدة في مجال الامتثال وذكاء المحادثة المدعوم بالذكاء الاصطناعي، هي الحل الوحيد في السوق الذي يوفر ذكاء المحادثة في الوقت الفعلي والامتثال الآلي لفرق المبيعات وخدمة العملاء. يقوم Gryphon بتوجيه كل محادثة بذكاء في الوقت الفعلي لتوفير أفضل تجربة في فئتها لكل من الوكلاء والمستخدمين...
Knowtworthy
knowtworthy.com
الاجتماعات سيئة. ولكن ليس عليهم أن يفعلوا ذلك. توفر شركة Knowtworthy ميزات إنتاجية للاجتماعات مثل مشاركة الدقائق في الوقت الفعلي والتحرير التعاوني لمساعدتك أنت وفريقك في إدارة اجتماعات فعالة.
Spinach.io
spinach.io
Spinach.io هو مساعد اجتماع الذكاء الاصطناعي لفرق تطوير المنتجات. — إنشاء جداول الأعمال — تشغيل اجتماعات أكثر فعالية — تدوين ملاحظات اجتماع الذكاء الاصطناعي والنصوص والفيديو — قوالب مصممة لاجتماعات المنتج (الوقوف، والتخطيط، وأبحاث المستخدم، + المزيد) — التقاط عناصر العمل وتحديث اللوحة الخاصة بك (Jira...
Capturi
en.capturi.com
تبدأ محادثات خلق القيمة هنا. باعتبارها المنصة الرائدة لتحليل المحادثات في الدول الاسكندنافية، تقوم Capturi بتحويل محادثات العملاء إلى قيمة ملموسة وقابلة للقياس باستخدام الذكاء الاصطناعي وخوارزميات التعلم الآلي المتقدمة. بعد تحليل أكثر من 30 مليون محادثة مع العملاء من أكثر من 200 علامة تجارية، تثبت ش...
Abstrakt
abstrakt.ai
Abstrakt هو برنامج توجيه للمكالمات في الوقت الفعلي يساعد فريقك على القيام بذلك بشكل صحيح في المرة الأولى من خلال ضمان الامتثال وتقليل المخاطر وتوجيه الوكلاء في كل مكالمة. قم بإزالة عدم اليقين بشأن المكالمات وامنح وكلائك قوة الوقت الفعلي.
Enthu.ai
enthu.ai
تساعد Enthu.AI مراكز الاتصال على تحسين الإيرادات والاحتفاظ بالعملاء من خلال رؤى تعتمد على الذكاء الاصطناعي. يتيح Enthu.AI مراقبة محادثة العملاء بنسبة 100%، وتفاعلات الأسطح التلقائية المهمة، ويساعد فرق الجودة على تحسين أداء الوكلاء من خلال التدريب والتوجيه الشخصي والمباشر. يساعد Enthu.AI، المناسب لكل...
Zipteams
zipteams.com
غرف اجتماعات ذكية مصممة لفرق المبيعات الداخلية ونجاح العملاء والتي توفر سياقًا ورؤى وتوصيات للعملاء في الوقت الفعلي لجعل اجتماعات العملاء أكثر جاذبية وإثمارًا.
Gridspace
gridspace.com
Gridspace هي شركة رائدة عالميًا في مجال الذكاء الاصطناعي للكلام واللغة. نحن نعلم الآلات فهم اللغة البشرية والتحدث بها. نحن نتعامل مع بيانات الكلام التي تستغرق مليارات الدقائق سنويًا، كما أننا رواد في تكنولوجيا الصوت والذكاء الاصطناعي التوليدي المطبق على اللغة.
Equal Time
equaltime.io
Equal Time هو مساعد الذكاء الاصطناعي للاجتماعات الافتراضية. يتجاوز برنامج Equal Time تسجيل الاجتماعات وعناصر العمل الآلية، للمساعدة في تعزيز اجتماعات أكثر شمولاً. تساعدك تقنيتنا على إشراك الأصوات الأكثر هدوءًا والحصول على توصيات مخصصة حول كيفية تحسين قيادتك. راجع تفاصيل الاجتماع لاحقًا باستخدام نص ق...
Voyc
voyc.ai
تُمكّن Voyc الشركات الخاضعة للتنظيم من التحقق بنسبة 100% من تفاعلات مركز الاتصال باستخدام برنامج الذكاء الاصطناعي لتحليل الكلام، مما يساعد على تحسين الكفاءة التشغيلية، والتقاط الشكاوى، وتحديد العملاء الضعفاء، وتقديم تجربة استثنائية للعملاء. وفي مواجهة الضغوط التنظيمية المتزايدة وانعدام ثقة المستهلكي...