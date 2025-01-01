برنامج دفع المقاولين - التطبيقات الأكثر شعبية

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يمكّن برنامج دفع المقاولين أصحاب العمل من إرسال مدفوعات رقمية إلى المقاولين المستقلين والعاملين لحسابهم الخاص. يسمح هذا البرنامج للشركات بدفع أجور العمال غير الموظفين من خلال الإيداع المباشر أو بطاقات الدفع أو تكامل معالج الدفع أو المحافظ الرقمية. فهو يضمن الامتثال للقوانين واللوائح الضريبية ذات الصلة دون الحاجة إلى الشيكات الورقية أو جداول البيانات أو برامج الدفع غير المصممة خصيصًا لمدفوعات المقاولين. تم تصميم بعض حلول دفع المقاولين خصيصًا للمدفوعات المحلية داخل دولة واحدة، مثل الولايات المتحدة، بينما يدعم البعض الآخر المدفوعات الدولية بعملات متعددة. تشمل الشركات التي تستخدم هذا البرنامج بشكل شائع تلك التي تعتمد على المقاولين - الذين يشار إليهم غالبًا باسم عمال الحفلة أو 1099 عاملًا - في صناعات مثل الرعاية الصحية والضيافة وتجارة التجزئة والبناء. يستخدم موظفو الموارد البشرية هذه المنصات لمعالجة المدفوعات والحفاظ على الامتثال الضريبي، في حين يمكن للمقاولين في كثير من الأحيان الوصول إلى الأموال وتتبع الأرباح من خلال بوابة داخل المنصة.
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Square
squareup.com
Square هو تطبيق لإدارة المدفوعات والمخزون وتحليلات المبيعات، يساعد الشركات في معالجة المعاملات وإدارة العملاء بسهولة.
Rippling
rippling.com
تطبيق Rippling يجمع إدارة الموارد البشرية، تكنولوجيا المعلومات، والمالية في منصة واحدة، مما يسهل التحكم في جميع أنظمة القوى العاملة.
Gusto
gusto.com
Gusto هو تطبيق لإدارة كشوف المرتبات والمزايا وموارد البشرية للشركات، يوفر ميزات متنوعة لتسهيل العمليات الإدارية.
Deel
deel.com
DEEL هي منصة شاملة لإدارة الموارد البشرية تساعد الشركات على توظيف ودفع الموظفين والمقاولين في جميع أنحاء العالم بسلاسة.
Melio
meliopayments.com
Melio هو أداة دفع فواتير وبائع سهلة الاستخدام تتيح الدفع عبر التحويلات البنكية والبطاقات. تتكامل مع QuickBooks وتدعم المدفوعات الدولية.
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff هو تطبيق لتحليل وإدارة العمل، يوفر ميزات لتTracking الوقت، والرواتب، وتحليل الإنتاجية للفرق عن بُعد والمحلية.
Remote
remote.com
Remote هو حل شامل لإدارة ودفع رواتب الموظفين بدوام كامل والعاملين بعقود حول العالم.
Contra
contra.com
Contra هو منصة شبكات تتيح للمستقلين فرص عمل مرنة، مع إدارة مشروعات تعاونية وملفات تعريف مخصصة لتسليط الضوء على المهارات والخبرات.
Tipalti
tipalti.com
تطبيق Tipalti يتيح أتمتة عمليات الدفع للمشروعات من خلال تبسيط إجراءات الحسابات المستحقة الدفع والمدفوعات العالمية.
WorkMarket
workmarket.com
تطبيق WorkMarket يساعد الشركات في إدارة وتنظيم ودفع أجور المستقلين بشكل فعال ومطابق للمتطلبات، مما يسهل توظيف وتسيير القوى العاملة.
Justworks
justworks.com
Justworks هو تطبيق يقدم خدمات إدارة الرواتب، الامتيازات، الدعم القانوني، وأدوات الموارد البشرية لتسهيل مهام الشركات.
Branch app
branchapp.com
تطبيق برانش يساعد المستخدمين على إدارة حساباتهم المالية ويقدم ميزات مثل الوصول السريع لمستحقاتهم وخدمات مصرفية بدون رسوم.
Veem
veem.com
تطبيق Veem هو منصة دفع عالمية تتيح للشركات إرسال واستقبال المدفوعات بسرعة وأمان عبر أكثر من 100 دولة و70 عملة.
Worksome
worksome.com
Worksome هو تطبيق لإدارة القوى العاملة المستقلة، يسهل التعاقد، المدفوعات، وضمان الامتثال مع أدوات تنظيمية فعالة.
Warp
joinwarp.com
وارب هو منصة حديثة لإدارة الرواتب والامتثال والمزايا، تسهل تسجيل الضرائب الحكومية وتضمن الامتثال دون الحاجة لتسجيل الدخول إلى مواقع حكومية.
Patriot
patriotsoftware.com
تطبيق باتريوت يقدم برنامج محاسبة للشركات الأمريكية، يتيح إدارة الحسابات عبر الإنترنت مع خيارات أساسية ومتميزة.
YunoJuno
yunojuno.com
YunoJuno هو منصة لإدارة توظيف المستقلين، تجمع بين أدوات التوظيف والإدارة والمدفوعات في مكان واحد، مما يسهل العمل مع المقاولين.
Useme
useme.com
تطبيق Useme يوفر حلاً سريعًا وسهلاً للدفع للمستقلين، حيث يمكنهم إصدار فواتير ضريبية دون الحاجة إلى شركة.
Borderless AI
hireborderless.com
AI بلا حدود هو حل عالمي للرواتب يُعزز الذكاء الاصطناعي لأتمتة عمليات التوظيف والدفع للعمال الدوليين بأكثر من 170 دولة.
Dots
dots.dev
تطبيق Dots يتيح الأعمال دفع المستعملين بطريقة سهلة عبر واجهة برمجة التطبيقات، مُديرًا جميع عمليات الدفع وجمع المعلومات المطلوبة.
Skuad
skuad.io
Skuad هو تطبيق لإدارة التوظيف والرواتب عالميًا، يتيح للشركات توظيف ودفع أجور المواهب في أكثر من 160 دولة بسهولة وامتثال.
TalentDesk
talentdesk.io
TalentDesk هو نظام لإدارة ودفع للمستقلين والمقاولين، يتيح التوافق مع العمليات، تتبع المدفوعات، وإدارة المشاريع بشكل فعال.
Plane
plane.com
تطبيق Plane يدير الرواتب والمزايا والامتثال للشركات الأمريكية، مما يسهل توظيف ودفع العاملين والمقاولين محليًا ودوليًا.
Dwolla
dwolla.com
Dwolla هو تطبيق يوفر حلول الدفع بين الحسابات، مما يسهل إجراء المعاملات المالية بأمان وكفاءة في الولايات المتحدة.
Oyster
oysterhr.com
Oyster منصة توظيف عالمية تسهل إدارة التوظيف والامتثال في 180 دولة دون الحاجة لإنشاء كيانات محلية.
Asanify
asanify.com
Asanify هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يساهم في تبسيط عمليات التوظيف، الحضور، كشوف المرتبات، والامتثال بصورة مؤتمتة وسهلة الاستخدام.
Ruul
ruul.io
تطبيق Ruul يقدم حلاً متكاملاً للشركات لإدارة العمليات مع المستقلين، بما في ذلك الفوترة ومدفوعات المقاولين.
RemotePass
remotepass.com
RemotePass هو منصة شاملة لإدارة الفرق عن بُعد، توفر أدوات لكشوف المرتبات، الامتثال، والفوائد لأكثر من 150 دولة.
Remofirst
remofirst.com
تساعد Remofirst الشركات على توظيف وإدارة موظفين في أكثر من 180 دولة من خلال عقود متوافقة، مع دعم إدارة الرواتب والامتثال القانوني.
Xolo
xolo.io
Xolo هو تطبيق يساعد المستقلين في إدارة الأعمال من خلال تسهيل إنشاء الفواتير، المحاسبة، تقارير الضرائب، والنفقات.
Everee
everee.com
إيفري هو تطبيق لإدارة كشوف المرتبات يتيح دفع الرواتب يوميًا، بما في ذلك أيام العطلات، ويساعد الشركات على تبسيط عمليات الرواتب والامتثال الضريبي.
Velocity Global
velocityglobal.com
تطبيق Velocity Global يتيح للشركات توظيف وإدارة الموظفين والمقاولين دوليًا بسهولة، مع ضمان الامتثال للقوانين المحلية وإجراءات الدفع.
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