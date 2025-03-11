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برنامج دفع المقاولين
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برنامج دفع المقاولين - التطبيقات الأكثر شعبية

يمكّن برنامج دفع المقاولين أصحاب العمل من إرسال مدفوعات رقمية إلى المقاولين المستقلين والعاملين لحسابهم الخاص. يسمح هذا البرنامج للشركات بدفع أجور العمال غير الموظفين من خلال الإيداع المباشر أو بطاقات الدفع أو تكامل معالج الدفع أو المحافظ الرقمية. فهو يضمن الامتثال للقوانين واللوائح الضريبية ذات الصلة دون الحاجة إلى الشيكات الورقية أو جداول البيانات أو برامج الدفع غير المصممة خصيصًا لمدفوعات المقاولين. تم تصميم بعض حلول دفع المقاولين خصيصًا للمدفوعات المحلية داخل دولة واحدة، مثل الولايات المتحدة، بينما يدعم البعض الآخر المدفوعات الدولية بعملات متعددة. تشمل الشركات التي تستخدم هذا البرنامج بشكل شائع تلك التي تعتمد على المقاولين - الذين يشار إليهم غالبًا باسم عمال الحفلة أو 1099 عاملًا - في صناعات مثل الرعاية الصحية والضيافة وتجارة التجزئة والبناء. يستخدم موظفو الموارد البشرية هذه المنصات لمعالجة المدفوعات والحفاظ على الامتثال الضريبي، في حين يمكن للمقاولين في كثير من الأحيان الوصول إلى الأموال وتتبع الأرباح من خلال بوابة داخل المنصة.

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Square

Square

squareup.com

Square هو تطبيق لإدارة المدفوعات والمخزون وتحليلات المبيعات، يساعد الشركات في معالجة المعاملات وإدارة العملاء بسهولة.

Rippling

Rippling

rippling.com

تطبيق Rippling يجمع إدارة الموارد البشرية، تكنولوجيا المعلومات، والمالية في منصة واحدة، مما يسهل التحكم في جميع أنظمة القوى العاملة.

Gusto

Gusto

gusto.com

Gusto هو تطبيق لإدارة كشوف المرتبات والمزايا وموارد البشرية للشركات، يوفر ميزات متنوعة لتسهيل العمليات الإدارية.

Deel

Deel

deel.com

DEEL هي منصة شاملة لإدارة الموارد البشرية تساعد الشركات على توظيف ودفع الموظفين والمقاولين في جميع أنحاء العالم بسلاسة.

Melio

Melio

meliopayments.com

Melio هو أداة دفع فواتير وبائع سهلة الاستخدام تتيح الدفع عبر التحويلات البنكية والبطاقات. تتكامل مع QuickBooks وتدعم المدفوعات الدولية.

Hubstaff

Hubstaff

hubstaff.com

Hubstaff هو تطبيق لتحليل وإدارة العمل، يوفر ميزات لتTracking الوقت، والرواتب، وتحليل الإنتاجية للفرق عن بُعد والمحلية.

Remote

Remote

remote.com

Remote هو حل شامل لإدارة ودفع رواتب الموظفين بدوام كامل والعاملين بعقود حول العالم.

Contra

Contra

contra.com

Contra هو منصة شبكات تتيح للمستقلين فرص عمل مرنة، مع إدارة مشروعات تعاونية وملفات تعريف مخصصة لتسليط الضوء على المهارات والخبرات.

Tipalti

Tipalti

tipalti.com

تطبيق Tipalti يتيح أتمتة عمليات الدفع للمشروعات من خلال تبسيط إجراءات الحسابات المستحقة الدفع والمدفوعات العالمية.

WorkMarket

WorkMarket

workmarket.com

تطبيق WorkMarket يساعد الشركات في إدارة وتنظيم ودفع أجور المستقلين بشكل فعال ومطابق للمتطلبات، مما يسهل توظيف وتسيير القوى العاملة.

Justworks

Justworks

justworks.com

Justworks هو تطبيق يقدم خدمات إدارة الرواتب، الامتيازات، الدعم القانوني، وأدوات الموارد البشرية لتسهيل مهام الشركات.

Branch app

Branch app

branchapp.com

تطبيق برانش يساعد المستخدمين على إدارة حساباتهم المالية ويقدم ميزات مثل الوصول السريع لمستحقاتهم وخدمات مصرفية بدون رسوم.

Worksome

Worksome

worksome.com

Worksome هو تطبيق لإدارة القوى العاملة المستقلة، يسهل التعاقد، المدفوعات، وضمان الامتثال مع أدوات تنظيمية فعالة.

Veem

Veem

veem.com

تطبيق Veem هو منصة دفع عالمية تتيح للشركات إرسال واستقبال المدفوعات بسرعة وأمان عبر أكثر من 100 دولة و70 عملة.

Warp

Warp

joinwarp.com

وارب هو منصة حديثة لإدارة الرواتب والامتثال والمزايا، تسهل تسجيل الضرائب الحكومية وتضمن الامتثال دون الحاجة لتسجيل الدخول إلى مواقع حكومية.

Patriot

Patriot

patriotsoftware.com

تطبيق باتريوت يقدم برنامج محاسبة للشركات الأمريكية، يتيح إدارة الحسابات عبر الإنترنت مع خيارات أساسية ومتميزة.

YunoJuno

YunoJuno

yunojuno.com

YunoJuno هو منصة لإدارة توظيف المستقلين، تجمع بين أدوات التوظيف والإدارة والمدفوعات في مكان واحد، مما يسهل العمل مع المقاولين.

Borderless AI

Borderless AI

hireborderless.com

AI بلا حدود هو حل عالمي للرواتب يُعزز الذكاء الاصطناعي لأتمتة عمليات التوظيف والدفع للعمال الدوليين بأكثر من 170 دولة.

Dots

Dots

dots.dev

تطبيق Dots يتيح الأعمال دفع المستعملين بطريقة سهلة عبر واجهة برمجة التطبيقات، مُديرًا جميع عمليات الدفع وجمع المعلومات المطلوبة.

Skuad

Skuad

skuad.io

Skuad هو تطبيق لإدارة التوظيف والرواتب عالميًا، يتيح للشركات توظيف ودفع أجور المواهب في أكثر من 160 دولة بسهولة وامتثال.

Useme

Useme

useme.com

تطبيق Useme يوفر حلاً سريعًا وسهلاً للدفع للمستقلين، حيث يمكنهم إصدار فواتير ضريبية دون الحاجة إلى شركة.

TalentDesk

TalentDesk

talentdesk.io

TalentDesk هو نظام لإدارة ودفع للمستقلين والمقاولين، يتيح التوافق مع العمليات، تتبع المدفوعات، وإدارة المشاريع بشكل فعال.

Plane

Plane

plane.com

تطبيق Plane يدير الرواتب والمزايا والامتثال للشركات الأمريكية، مما يسهل توظيف ودفع العاملين والمقاولين محليًا ودوليًا.

Dwolla

Dwolla

dwolla.com

Dwolla هو تطبيق يوفر حلول الدفع بين الحسابات، مما يسهل إجراء المعاملات المالية بأمان وكفاءة في الولايات المتحدة.

Oyster

Oyster

oysterhr.com

Oyster منصة توظيف عالمية تسهل إدارة التوظيف والامتثال في 180 دولة دون الحاجة لإنشاء كيانات محلية.

Asanify

Asanify

asanify.com

Asanify هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يساهم في تبسيط عمليات التوظيف، الحضور، كشوف المرتبات، والامتثال بصورة مؤتمتة وسهلة الاستخدام.

Ruul

Ruul

ruul.io

تطبيق Ruul يقدم حلاً متكاملاً للشركات لإدارة العمليات مع المستقلين، بما في ذلك الفوترة ومدفوعات المقاولين.

RemotePass

RemotePass

remotepass.com

RemotePass هو منصة شاملة لإدارة الفرق عن بُعد، توفر أدوات لكشوف المرتبات، الامتثال، والفوائد لأكثر من 150 دولة.

Remofirst

Remofirst

remofirst.com

تساعد Remofirst الشركات على توظيف وإدارة موظفين في أكثر من 180 دولة من خلال عقود متوافقة، مع دعم إدارة الرواتب والامتثال القانوني.

Xolo

Xolo

xolo.io

Xolo هو تطبيق يساعد المستقلين في إدارة الأعمال من خلال تسهيل إنشاء الفواتير، المحاسبة، تقارير الضرائب، والنفقات.

Everee

Everee

everee.com

إيفري هو تطبيق لإدارة كشوف المرتبات يتيح دفع الرواتب يوميًا، بما في ذلك أيام العطلات، ويساعد الشركات على تبسيط عمليات الرواتب والامتثال الضريبي.

Velocity Global

Velocity Global

velocityglobal.com

تطبيق Velocity Global يتيح للشركات توظيف وإدارة الموظفين والمقاولين دوليًا بسهولة، مع ضمان الامتثال للقوانين المحلية وإجراءات الدفع.

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