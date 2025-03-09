ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
يمكّن برنامج دفع المقاولين أصحاب العمل من إرسال مدفوعات رقمية إلى المقاولين المستقلين والعاملين لحسابهم الخاص. يسمح هذا البرنامج للشركات بدفع أجور العمال غير الموظفين من خلال الإيداع المباشر أو بطاقات الدفع أو تكامل معالج الدفع أو المحافظ الرقمية. فهو يضمن الامتثال للقوانين واللوائح الضريبية ذات الصلة دون الحاجة إلى الشيكات الورقية أو جداول البيانات أو برامج الدفع غير المصممة خصيصًا لمدفوعات المقاولين. تم تصميم بعض حلول دفع المقاولين خصيصًا للمدفوعات المحلية داخل دولة واحدة، مثل الولايات المتحدة، بينما يدعم البعض الآخر المدفوعات الدولية بعملات متعددة. تشمل الشركات التي تستخدم هذا البرنامج بشكل شائع تلك التي تعتمد على المقاولين - الذين يشار إليهم غالبًا باسم عمال الحفلة أو 1099 عاملًا - في صناعات مثل الرعاية الصحية والضيافة وتجارة التجزئة والبناء. يستخدم موظفو الموارد البشرية هذه المنصات لمعالجة المدفوعات والحفاظ على الامتثال الضريبي، في حين يمكن للمقاولين في كثير من الأحيان الوصول إلى الأموال وتتبع الأرباح من خلال بوابة داخل المنصة.
إرسال تطبيق جديد
Worksome
worksome.com
Worksome هو تطبيق لإدارة القوى العاملة المستقلة، يسهل التعاقد، المدفوعات، وضمان الامتثال مع أدوات تنظيمية فعالة.
Everee
everee.com
Everee عبارة عن منصة لمدفوعات القوى العاملة تجعل من السهل دفع أجور الأشخاص يوميًا - حتى في عطلات نهاية الأسبوع والعطلات - وهي فائدة يحبها العمال. نحن نتخلص من جميع الأعمال المزدحمة التي تأتي مع كشوف المرتبات، حتى تتمكن من الدفع للأشخاص في ثوانٍ والعودة إلى إدارة أعمالك. استخدم منصتنا لإدارة العمال ودفع أجورهم أو الاستفادة من حلولنا التقنية، بما في ذلك واجهة برمجة التطبيقات (API) والمكونات القابلة للتضمين، لدفع أجور 1099 عاملًا وW-2 على نطاق واسع. وإذا كنت ترغب في دفع أجور العمال بسرعة ولكنك عالق في الانتظار لأسابيع - أو حتى لفترة أطول - للحصول على رواتب عملائك، فنحن نساعدك على سد هذه الفجوة. نحن نقدم لك مدفوعات العمال الأماميين. أنت تدفع لنا لاحقًا، بعد فاتورة الحسابات.
RemotePass
remotepass.com
يعد RemotePass أقوى وأسهل استخدام منصة عالمية للتأهيل وكشوف المرتبات للفرق العالمية. تتمثل رؤيتنا في خلق عالم يمكن لأي شخص فيه العمل من أي مكان مع إمكانية الوصول إلى المزايا والخدمات المالية. ومن خلال إزالة التعقيد من العملية، فإننا نعيد اختراع كشوف المرتبات والمزايا للشركات التطلعية والفرق البعيدة. بالنسبة للشركات، يساعدك حلنا الشامل على التحكم في دورة حياة العمل عن بعد بأكملها، مما يتيح لك ضم الفرق البعيدة والدفع لها وإدارتها في 150 دولة - دون عناء. بالنسبة للفرق والمقاولين، يضمن RemotePass حصولك على أموالك في الوقت المحدد وبطريقة دفع وعملة من اختيارك، كما يوفر تطبيقنا الفائق وصولاً سلسًا إلى الخدمات والمزايا المالية الرائدة - بغض النظر عن مكان وجودك في العالم. يركز فريقنا على تجربة المستخدم، ونقوم بتشغيل منتج معقد مع تجربة مستخدم من فئة المستهلك. نحن نهتم بشدة بتمكين فرق الموارد البشرية والمالية من تجنب العمل اليدوي والحفاظ على الامتثال، حتى تتمكن من التركيز على جذب أفضل المواهب العالمية والاحتفاظ بها. احجز عرضًا تجريبيًا اليوم لتكتشف كيف يمكن لـ RemotePass أن يجعل عملية تأهيلك وكشوف المرتبات أمرًا سهلاً حقًا. RemotePass: يمكنك الاشتراك والدفع لأي شخص من أي مكان.
Remofirst
remofirst.com
توظف شركة Remofirst موظفين و/أو مقاولين بدوام كامل نيابةً عنك في أكثر من 180 دولة. لا داعي لقضاء أشهر وعشرات الآلاف من الدولارات في إنشاء كيان محلي للعمل مع أفضل المواهب لديك. قم بدفع وإدارة وتأهيل الموظفين و/أو المقاولين بدوام كامل باستخدام عقود متوافقة محليًا مع تجنب مخاطر سوء التصنيف، واجتياز عمليات تدقيق الامتثال، وإدارة القوى العاملة الدولية لديك في مكان واحد.
TalentDesk
talentdesk.io
TalentDesk هو نظام لإدارة ودفع للمستقلين والمقاولين، يتيح التوافق مع العمليات، تتبع المدفوعات، وإدارة المشاريع بشكل فعال.
Velocity Global
velocityglobal.com
تعمل شركة Velocity Global على تسريع مستقبل العمل خارج الحدود. تعمل منصة العمل العالمية الخاصة بها على تبسيط تجربة صاحب العمل والمواهب للعمل مع أي شخص، في أي مكان، وبأي حال. يتفاعل أصحاب العمل والمواهب بنقرة واحدة فقط من خلال تقنية إدارة القوى العاملة القائمة على السحابة الخاصة بها، والمدعومة بخبرة شخصية ونطاق عالمي لا مثيل له. باعتبارها أكبر صاحب عمل عالمي مسجل (المعروف أيضًا باسم International PEO) في 185 دولة وجميع الولايات المتحدة الخمسين، تعتمد أكثر من 1000 علامة تجارية على Velocity Global لبناء فرق عالمية دون تكلفة أو تعقيد إنشاء كيانات قانونية أجنبية أو تسجيلات الدولة. تقدم الشركة خدمات إضافية بما في ذلك امتثال المقاولين المستقلين لتقييم القوى العاملة، ووكيل السجل (AoR) لتبسيط المدفوعات للمقاولين. حصلت شركة Velocity Global على لقب "الرائد" في صاحب العمل العالمي لخدمات التسجيل من قبل شركة التحليل البارزة NelsonHall. تأسست الشركة في عام 2014، ويعمل بها مئات الموظفين في ست قارات.
Asanify
asanify.com
Asanify هو حل شامل لتلبية متطلبات إدارة الموارد البشرية الشاملة لمؤسستك. فهو يوفر أيضًا حلًا خاليًا من المتاعب ومؤتمتًا بالكامل لكشوف المرتبات، وهو مناسب تمامًا للشركات الناشئة والشركات سريعة النمو. يمكنك البدء مجانًا مع نظام الاستئجار حتى التقاعد الخاص بنا. يتيح لك تطبيق كشوف المرتبات بنقرة واحدة تنفيذ كشوف المرتبات الخاصة بك وتحويل الأموال، ليس فقط لموظفيك المحليين ولكن أيضًا للمقاولين العالميين. إن تكاملنا مع Slack وExcel وGoogle Suite وWhatsApp يجعل الوصول إلى نظام إدارة الموارد البشرية (HRMS) الخاص بك مريحًا وسهل الدردشة. منصتنا المرنة والقابلة للتكوين بالكامل، بالإضافة إلى دعم العملاء على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، ستجعل إدارة الأفراد سهلة للغاية لمؤسستك.
Plane
plane.com
تدير الطائرة (الطيار سابقًا) كشوف المرتبات والمزايا والامتثال للشركات التي يوجد مقرها في الولايات المتحدة والتي توظف موظفين ومقاولين أمريكيين ودوليين. يمكنك بسهولة توظيف الموظفين والمقاولين وتأهيلهم ودفع أجورهم في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم، من خلال منصة واحدة آمنة قائمة على السحابة. باستخدام Plane، يمكنك إرسال المدفوعات إلى المقاولين في أكثر من 240 دولة بأسعار الصرف المثالية. يعتقد بلين أن المقاولين الدوليين يجب أن يتمتعوا بنفس تجربة الرواتب التي يتمتع بها الموظفون الأمريكيون. نقوم بإرسال المدفوعات مباشرة إلى الحسابات المصرفية للمقاولين، حتى يتمكنوا من سحب الأموال من حساباتهم الخاصة، دون أي متاعب أو رسوم سحب للمحفظة الإلكترونية. هل ترغب في توظيف موظفين بدلاً من المقاولين؟ باستخدام Plane، يمكنك بسهولة توظيف موظفين بدوام كامل في أكثر من 100 دولة دون الحاجة إلى إنشاء كيانات محلية. تتعامل الطائرة مع أوراق التوظيف، وخصم الضرائب، وغير ذلك الكثير، حتى لا تضطر إلى القيام بذلك. على عكس العديد من عمليات الاستخلاص المعزز للنفط، تؤمن شركة Plane بالتسعير البسيط، دون أي رسوم مخفية. أنت تدفع رسومًا شهرية ثابتة. لست متأكدا ما إذا كنت تريد تعيين أحد أعضاء الفريق كموظف أو مقاول؟ لقد دعمت Plane كلا الخيارين منذ اليوم الأول، ويسعد فريق الخبراء لدينا بإرشادك إلى الخيار الأفضل الذي يلبي احتياجاتك، دون جدول أعمال.
Borderless AI
hireborderless.com
AI بلا حدود هو حل عالمي للرواتب يُعزز الذكاء الاصطناعي لأتمتة عمليات التوظيف والدفع للعمال الدوليين بأكثر من 170 دولة.
Dots
dots.dev
Dots عبارة عن واجهة برمجة تطبيقات صديقة للمطورين تتيح للشركات الدفع لمقاوليها من خلال بضعة أسطر فقط من التعليمات البرمجية. سواء أكان العمال المؤقتين مثل سائقي Uber، أو البائعين في الأسواق مثل Etsy، أو ببساطة العامل الماهر المحلي لديك - فإن ملخصات Dots تزيل تعقيد المدفوعات تمامًا. نحن ندير العملية بأكملها: جمع المعلومات (KYC)، والمدفوعات من خلال أي وسيلة نقل (ACH، وVenmo، وCashApp، وZelle، والدولية، وغيرها الكثير في المستقبل)، وحتى تقديم النماذج الضريبية! تتيح Dots للمطورين الحصول على العوائد وتشغيلها خلال بضع ساعات فقط، بدلاً من الأشهر العديدة التي يستغرقها ذلك عادةً.
Warp
joinwarp.com
Warp عبارة عن منصة حديثة لكشوف المرتبات والامتثال والمزايا مصممة للمؤسسين. نحن نضع جميع التسجيلات الضريبية للولاية والامتثال لها في وضع الطيار الآلي حتى لا تحتاج أبدًا إلى تسجيل الدخول إلى موقع ويب آخر على نطاق .gov مرة أخرى.
Contra
contra.com
Contra هو منصة شبكات تتيح للمستقلين فرص عمل مرنة، مع إدارة مشروعات تعاونية وملفات تعريف مخصصة لتسليط الضوء على المهارات والخبرات.
Branch app
branchapp.com
تطبيق برانش يساعد المستخدمين على إدارة حساباتهم المالية ويقدم ميزات مثل الوصول السريع لمستحقاتهم وخدمات مصرفية بدون رسوم.
Skuad
skuad.io
Skuad هو تطبيق لإدارة التوظيف والرواتب عالميًا، يتيح للشركات توظيف ودفع أجور المواهب في أكثر من 160 دولة بسهولة وامتثال.
Useme
useme.com
تطبيق Useme يوفر حلاً سريعًا وسهلاً للدفع للمستقلين، حيث يمكنهم إصدار فواتير ضريبية دون الحاجة إلى شركة.
YunoJuno
yunojuno.com
YunoJuno هو منصة لإدارة توظيف المستقلين، تجمع بين أدوات التوظيف والإدارة والمدفوعات في مكان واحد، مما يسهل العمل مع المقاولين.
Gusto
gusto.com
Gusto هو تطبيق لإدارة كشوف المرتبات والمزايا وموارد البشرية للشركات، يوفر ميزات متنوعة لتسهيل العمليات الإدارية.
Xolo
xolo.io
Xolo هو تطبيق يساعد المستقلين في إدارة الأعمال من خلال تسهيل إنشاء الفواتير، المحاسبة، تقارير الضرائب، والنفقات.
Tipalti
tipalti.com
تطبيق Tipalti يتيح أتمتة عمليات الدفع للمشروعات من خلال تبسيط إجراءات الحسابات المستحقة الدفع والمدفوعات العالمية.
Oyster
oysterhr.com
Oyster منصة توظيف عالمية تسهل إدارة التوظيف والامتثال في 180 دولة دون الحاجة لإنشاء كيانات محلية.
Ruul
ruul.io
يقدم Ruul حلاً شاملاً للشركات لتبسيط عملياتها عند العمل مع المستقلين والمقاولين المستقلين. من خلال التعامل مع المهام الإدارية المختلفة مثل إعداد الفواتير وإدارة مدفوعات المقاولين من الباطن، يسمح Ruul للشركات بالتركيز على أنشطتها الأساسية. يعتبر Ruul مناسبًا تمامًا لمجموعة من الشركات، خاصة تلك التي تعمل في الاقتصاد الرقمي. إنه مثالي لـ: - الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) التي تبحث عن حلول فعالة للتعاقد من الباطن والإدارة المالية. - الوكالات الرقمية وشركات الإعلام التي تتطلب إدارة مرنة للمواهب وحلول الدفع. - المنصات والمجتمعات التي تتعامل مع المستقلين والمقاولين المستقلين بشكل منتظم. يعتمد أكثر من 10.000 شركة و70.000 موظف مستقل حول العالم على Ruul لإدارة عملهم وعلاقاتهم المالية بطريقة سلسة ومتوافقة.
WorkMarket
workmarket.com
تطبيق WorkMarket يساعد الشركات في إدارة وتنظيم ودفع أجور المستقلين بشكل فعال ومطابق للمتطلبات، مما يسهل توظيف وتسيير القوى العاملة.
Veem
veem.com
تطبيق Veem هو منصة دفع عالمية تتيح للشركات إرسال واستقبال المدفوعات بسرعة وأمان عبر أكثر من 100 دولة و70 عملة.
Square
squareup.com
Square هو تطبيق لإدارة المدفوعات والمخزون وتحليلات المبيعات، يساعد الشركات في معالجة المعاملات وإدارة العملاء بسهولة.
Rippling
rippling.com
تطبيق Rippling يجمع إدارة الموارد البشرية، تكنولوجيا المعلومات، والمالية في منصة واحدة، مما يسهل التحكم في جميع أنظمة القوى العاملة.
Remote
remote.com
يعد Remote هو الحل الشامل لإدارة ودفع رواتب الموظفين بدوام كامل والعمال المتعاقدين في جميع أنحاء العالم. تتعامل منصتنا مع الرواتب الدولية والمزايا والضرائب وخيارات الأسهم والامتثال في العديد من البلدان. بغض النظر عن مكان تواجد فريقك، يضمن Remote أفضل تجربة مع حلول التوظيف العالمية القوية. تمنحك حماية الملكية الفكرية التي لا مثيل لها وإجراءات الأمان عالية المستوى راحة البال على نطاق عالمي. بالإضافة إلى ذلك، يقدم Remote نموذج تسعير ثابت بدون أي رسوم مخفية، مما يساعدك على إدارة ميزانيتك بفعالية مع التركيز على دفع نمو الأعمال.
Patriot
patriotsoftware.com
يتيح برنامج باتريوت للمحاسبة للشركات الأمريكية ومحاسبيها إدارة دفاترهم عبر الإنترنت. لدى Patriot خياران للمحاسبة للاختيار من بينهما: 1. المحاسبة الأساسية: 20 دولارًا شهريًا 2. قسط المحاسبة: 30 دولارًا شهريًا مع كلا الخيارين، يمكنك إصدار فاتورة لعدد غير محدود من العملاء، ودفع 1099 بائعًا ومقاولًا، وقبول مدفوعات بطاقات الائتمان، واستيراد البنك الذي تتعامل معه تلقائيًا المعاملات، وأكثر! ويمكنك الوصول إلى التقارير المالية سهلة الاستخدام بنقرة زر واحدة، بما في ذلك بيانات الأرباح والخسائر والميزانية العمومية لشركتك.
Melio
meliopayments.com
Melio هو أداة دفع فواتير وبائع سهلة الاستخدام تتيح الدفع عبر التحويلات البنكية والبطاقات. تتكامل مع QuickBooks وتدعم المدفوعات الدولية.
Justworks
justworks.com
Justworks هو تطبيق يقدم خدمات إدارة الرواتب، الامتيازات، الدعم القانوني، وأدوات الموارد البشرية لتسهيل مهام الشركات.
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff هو تطبيق لتحليل وإدارة العمل، يوفر ميزات لتTracking الوقت، والرواتب، وتحليل الإنتاجية للفرق عن بُعد والمحلية.
Dwolla
dwolla.com
Dwolla هو تطبيق يوفر حلول الدفع بين الحسابات، مما يسهل إجراء المعاملات المالية بأمان وكفاءة في الولايات المتحدة.
Deel
deel.com
DEEL هي منصة شاملة لإدارة الموارد البشرية تساعد الشركات على توظيف ودفع الموظفين والمقاولين في جميع أنحاء العالم بسلاسة.
© 2025 WebCatalog, Inc.