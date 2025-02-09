برنامج دفع المقاولين - التطبيقات الأكثر شعبية - السنغال

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يمكّن برنامج دفع المقاولين أصحاب العمل من إرسال مدفوعات رقمية إلى المقاولين المستقلين والعاملين لحسابهم الخاص. يسمح هذا البرنامج للشركات بدفع أجور العمال غير الموظفين من خلال الإيداع المباشر أو بطاقات الدفع أو تكامل معالج الدفع أو المحافظ الرقمية. فهو يضمن الامتثال للقوانين واللوائح الضريبية ذات الصلة دون الحاجة إلى الشيكات الورقية أو جداول البيانات أو برامج الدفع غير المصممة خصيصًا لمدفوعات المقاولين. تم تصميم بعض حلول دفع المقاولين خصيصًا للمدفوعات المحلية داخل دولة واحدة، مثل الولايات المتحدة، بينما يدعم البعض الآخر المدفوعات الدولية بعملات متعددة. تشمل الشركات التي تستخدم هذا البرنامج بشكل شائع تلك التي تعتمد على المقاولين - الذين يشار إليهم غالبًا باسم عمال الحفلة أو 1099 عاملًا - في صناعات مثل الرعاية الصحية والضيافة وتجارة التجزئة والبناء. يستخدم موظفو الموارد البشرية هذه المنصات لمعالجة المدفوعات والحفاظ على الامتثال الضريبي، في حين يمكن للمقاولين في كثير من الأحيان الوصول إلى الأموال وتتبع الأرباح من خلال بوابة داخل المنصة.
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Worksome
worksome.com
إدارة قوية للقوى العاملة الخارجية: إعادة تعريف تجربة المقاول قم ببناء القوى العاملة الخارجية وإدارتها والاحتفاظ بها باستخدام الأداة الوحيدة المصممة لإدارة المقاولين المستقلين الذين يتمتعون بامتثال قوي ومدفوعات سريعة.
Everee
everee.com
Everee عبارة عن منصة لمدفوعات القوى العاملة تجعل من السهل دفع أجور الأشخاص يوميًا - حتى في عطلات نهاية الأسبوع والعطلات - وهي فائدة يحبها العمال. نحن نتخلص من جميع الأعمال المزدحمة التي تأتي مع كشوف المرتبات، حتى تتمكن من الدفع للأشخاص في ثوانٍ والعودة إلى إدارة أعمالك. استخدم منصتنا لإدارة العمال ودفع أجورهم أو الاستفادة من حلولنا التقنية، بما في ذلك واجهة برمجة التطبيقات (API) والمكونات القابلة للتضمين، لدفع أجور 1099 عاملًا وW-2 على نطاق واسع. وإذا كنت ترغب في دفع أجور العمال بسرعة ولكنك عالق في الانتظار لأسابيع - أو حتى لفترة أطول - للحصول على رواتب عملائك، فنحن نساعدك على سد هذه الفجوة. نحن نقدم لك مدفوعات العمال الأماميين. أنت تدفع لنا لاحقًا، بعد فاتورة الحسابات.
RemotePass
remotepass.com
يعد RemotePass أقوى وأسهل استخدام منصة عالمية للتأهيل وكشوف المرتبات للفرق العالمية. تتمثل رؤيتنا في خلق عالم يمكن لأي شخص فيه العمل من أي مكان مع إمكانية الوصول إلى المزايا والخدمات المالية. ومن خلال إزالة التعقيد من العملية، فإننا نعيد اختراع كشوف المرتبات والمزايا للشركات التطلعية والفرق البعيدة. بالنسبة للشركات، يساعدك حلنا الشامل على التحكم في دورة حياة العمل عن بعد بأكملها، مما يتيح لك ضم الفرق البعيدة والدفع لها وإدارتها في 150 دولة - دون عناء. بالنسبة للفرق والمقاولين، يضمن RemotePass حصولك على أموالك في الوقت المحدد وبطريقة دفع وعملة من اختيارك، كما يوفر تطبيقنا الفائق وصولاً سلسًا إلى الخدمات والمزايا المالية الرائدة - بغض النظر عن مكان وجودك في العالم. يركز فريقنا على تجربة المستخدم، ونقوم بتشغيل منتج معقد مع تجربة مستخدم من فئة المستهلك. نحن نهتم بشدة بتمكين فرق الموارد البشرية والمالية من تجنب العمل اليدوي والحفاظ على الامتثال، حتى تتمكن من التركيز على جذب أفضل المواهب العالمية والاحتفاظ بها. احجز عرضًا تجريبيًا اليوم لتكتشف كيف يمكن لـ RemotePass أن يجعل عملية تأهيلك وكشوف المرتبات أمرًا سهلاً حقًا. RemotePass: يمكنك الاشتراك والدفع لأي شخص من أي مكان.
Remofirst
remofirst.com
توظف شركة Remofirst موظفين و/أو مقاولين بدوام كامل نيابةً عنك في أكثر من 180 دولة. لا داعي لقضاء أشهر وعشرات الآلاف من الدولارات في إنشاء كيان محلي للعمل مع أفضل المواهب لديك. قم بدفع وإدارة وتأهيل الموظفين و/أو المقاولين بدوام كامل باستخدام عقود متوافقة محليًا مع تجنب مخاطر سوء التصنيف، واجتياز عمليات تدقيق الامتثال، وإدارة القوى العاملة الدولية لديك في مكان واحد.
TalentDesk
talentdesk.io
برنامج لإدارة ودفع المقاولين والمستقلين لديك. أينما كانوا. TalentDesk.io هو نظام إدارة مستقل متكامل (FMS) تم إنشاؤه بواسطة الفريق الذي يقف وراء موقع PeopleHour.com الرائد في السوق. من خلال الاستفادة من أكثر من 15 عامًا من الخبرة في مجال العمل الحر، نحن المنصة الوحيدة المصممة للشركات التي تعتمد بشكل كبير على الموارد الخارجية. يمكنك تأهيل أفضل المواهب المستقلة بشكل متوافق، وتخصيص العمل على الفور باستخدام دليل مصمم خصيصًا، وأتمتة المدفوعات متعددة العملات للمقاولين في أي مكان. موثوق به من قبل شركات التعليم الإلكتروني العالمية والإنتاج/الإعلام والاستشارات وشركات التكنولوجيا عالية النمو في جميع أنحاء العالم.
Velocity Global
velocityglobal.com
تعمل شركة Velocity Global على تسريع مستقبل العمل خارج الحدود. تعمل منصة العمل العالمية الخاصة بها على تبسيط تجربة صاحب العمل والمواهب للعمل مع أي شخص، في أي مكان، وبأي حال. يتفاعل أصحاب العمل والمواهب بنقرة واحدة فقط من خلال تقنية إدارة القوى العاملة القائمة على السحابة الخاصة بها، والمدعومة بخبرة شخصية ونطاق عالمي لا مثيل له. باعتبارها أكبر صاحب عمل عالمي مسجل (المعروف أيضًا باسم International PEO) في 185 دولة وجميع الولايات المتحدة الخمسين، تعتمد أكثر من 1000 علامة تجارية على Velocity Global لبناء فرق عالمية دون تكلفة أو تعقيد إنشاء كيانات قانونية أجنبية أو تسجيلات الدولة. تقدم الشركة خدمات إضافية بما في ذلك امتثال المقاولين المستقلين لتقييم القوى العاملة، ووكيل السجل (AoR) لتبسيط المدفوعات للمقاولين. حصلت شركة Velocity Global على لقب "الرائد" في صاحب العمل العالمي لخدمات التسجيل من قبل شركة التحليل البارزة NelsonHall. تأسست الشركة في عام 2014، ويعمل بها مئات الموظفين في ست قارات.
Asanify
asanify.com
Asanify هو حل شامل لتلبية متطلبات إدارة الموارد البشرية الشاملة لمؤسستك. فهو يوفر أيضًا حلًا خاليًا من المتاعب ومؤتمتًا بالكامل لكشوف المرتبات، وهو مناسب تمامًا للشركات الناشئة والشركات سريعة النمو. يمكنك البدء مجانًا مع نظام الاستئجار حتى التقاعد الخاص بنا. يتيح لك تطبيق كشوف المرتبات بنقرة واحدة تنفيذ كشوف المرتبات الخاصة بك وتحويل الأموال، ليس فقط لموظفيك المحليين ولكن أيضًا للمقاولين العالميين. إن تكاملنا مع Slack وExcel وGoogle Suite وWhatsApp يجعل الوصول إلى نظام إدارة الموارد البشرية (HRMS) الخاص بك مريحًا وسهل الدردشة. منصتنا المرنة والقابلة للتكوين بالكامل، بالإضافة إلى دعم العملاء على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، ستجعل إدارة الأفراد سهلة للغاية لمؤسستك.
Plane
plane.com
تدير الطائرة (الطيار سابقًا) كشوف المرتبات والمزايا والامتثال للشركات التي يوجد مقرها في الولايات المتحدة والتي توظف موظفين ومقاولين أمريكيين ودوليين. يمكنك بسهولة توظيف الموظفين والمقاولين وتأهيلهم ودفع أجورهم في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم، من خلال منصة واحدة آمنة قائمة على السحابة. باستخدام Plane، يمكنك إرسال المدفوعات إلى المقاولين في أكثر من 240 دولة بأسعار الصرف المثالية. يعتقد بلين أن المقاولين الدوليين يجب أن يتمتعوا بنفس تجربة الرواتب التي يتمتع بها الموظفون الأمريكيون. نقوم بإرسال المدفوعات مباشرة إلى الحسابات المصرفية للمقاولين، حتى يتمكنوا من سحب الأموال من حساباتهم الخاصة، دون أي متاعب أو رسوم سحب للمحفظة الإلكترونية. هل ترغب في توظيف موظفين بدلاً من المقاولين؟ باستخدام Plane، يمكنك بسهولة توظيف موظفين بدوام كامل في أكثر من 100 دولة دون الحاجة إلى إنشاء كيانات محلية. تتعامل الطائرة مع أوراق التوظيف، وخصم الضرائب، وغير ذلك الكثير، حتى لا تضطر إلى القيام بذلك. على عكس العديد من عمليات الاستخلاص المعزز للنفط، تؤمن شركة Plane بالتسعير البسيط، دون أي رسوم مخفية. أنت تدفع رسومًا شهرية ثابتة. لست متأكدا ما إذا كنت تريد تعيين أحد أعضاء الفريق كموظف أو مقاول؟ لقد دعمت Plane كلا الخيارين منذ اليوم الأول، ويسعد فريق الخبراء لدينا بإرشادك إلى الخيار الأفضل الذي يلبي احتياجاتك، دون جدول أعمال.
Borderless AI
hireborderless.com
يعد Borderless AI حلاً عالميًا فريدًا لكشوف المرتبات يستفيد من قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي لأتمتة وتسريع عملية تأهيل أعضاء الفريق الدولي وإدارتهم ودفع أجورهم. لماذا فريدة من نوعها؟ لقد قمنا بدمج التكنولوجيا البديهية مع الخدمة عالية اللمس حتى تتمكن المؤسسات من إشراك العاملين ودفع أجورهم في جميع أنحاء العالم بسرعة وبشكل متوافق.
Dots
dots.dev
Dots عبارة عن واجهة برمجة تطبيقات صديقة للمطورين تتيح للشركات الدفع لمقاوليها من خلال بضعة أسطر فقط من التعليمات البرمجية. سواء أكان العمال المؤقتين مثل سائقي Uber، أو البائعين في الأسواق مثل Etsy، أو ببساطة العامل الماهر المحلي لديك - فإن ملخصات Dots تزيل تعقيد المدفوعات تمامًا. نحن ندير العملية بأكملها: جمع المعلومات (KYC)، والمدفوعات من خلال أي وسيلة نقل (ACH، وVenmo، وCashApp، وZelle، والدولية، وغيرها الكثير في المستقبل)، وحتى تقديم النماذج الضريبية! تتيح Dots للمطورين الحصول على العوائد وتشغيلها خلال بضع ساعات فقط، بدلاً من الأشهر العديدة التي يستغرقها ذلك عادةً.
Warp
joinwarp.com
Warp عبارة عن منصة حديثة لكشوف المرتبات والامتثال والمزايا مصممة للمؤسسين. نحن نضع جميع التسجيلات الضريبية للولاية والامتثال لها في وضع الطيار الآلي حتى لا تحتاج أبدًا إلى تسجيل الدخول إلى موقع ويب آخر على نطاق .gov مرة أخرى.
Contra
contra.com
كونترا عبارة عن منصة للتواصل تمنح المستخدمين الحرية والفرصة للعمل بشكل مستقل. إنه يوفر فرص عمل مرنة من الأشخاص من خلال مجتمع حصري وشبكة إحالة من خلال عرض ملفات العمل التي تمكن العاملين لحسابهم الخاص وغيرهم من المهنيين المستقلين من كسب لقمة العيش وفقًا لشروطهم الخاصة.
Branch app
branchapp.com
يساعد الفرع الشركات على تسريع المدفوعات لتمكين الأمريكيين العاملين. تلجأ الشركات إلى الفرع للحصول على طريقة أكثر فعالية من حيث التكلفة وأسرع لدفع أجور العمال وتقليل تكاليف الشيكات الورقية وبطاقات الرواتب. يمكن للعمال والمقاولين المستقلين الذين قاموا بالتسجيل مع Branch الحصول على حساب مصرفي بدون رسوم، ووصول فوري مجاني إلى الأجور المكتسبة، وأدوات إعداد الميزانية التلقائية لمساعدتهم على إدارة التدفق النقدي بين شيكات الرواتب. يتعاون الفرع مع بعض تقنيات الرواتب والقوى العاملة الرائدة في البلاد لدعم أصحاب العمل في مجالات البيع بالتجزئة والمطاعم والخدمات اللوجستية والتصنيع والرعاية الصحية.
Skuad
skuad.io
Skuad هي منصة عالمية سريعة النمو للتوظيف وكشوف المرتبات، والتي تمكن الشركات مثل شركتك من توظيف المواهب الاستثنائية ودفع أجورها في أي مكان في العالم، بشكل متوافق. تم تصميم Skuad لعالم العمل الجديد، حيث يمكن للمؤسسات الكبيرة والشركات الناشئة الناشئة الوصول إلى أفضل المواهب على مستوى العالم لتنمية أعمالهم وبناء فرق موزعة متنوعة. لا توجد رسوم مقدمة أو تكاليف مخفية أو عمليات تأمين طويلة الأجل. التوظيف في أكثر من 160 دولة || ادفع بأكثر من 100 عملة || احصل على دعم الخبراء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع
Useme
useme.com
يقدم Useme حلاً سريعًا وبسيطًا للشركات التي ترغب في الدفع للعاملين المستقلين وللعاملين المستقلين الذين ليس لديهم شركة خاصة بهم ويريدون إصدار فاتورة ضريبية. مع Useme، بمجرد قيامك بإبرام صفقة مع المقاول من الباطن، ستتلقى فاتورة ضريبية، بغض النظر عما إذا كان العامل المستقل الخاص بك لديه أعماله الخاصة أم لا. والجزء الأفضل؟ نحن نتعامل مع جميع المهام الإدارية المتعلقة بتسوية الصفقات، مما يسمح لأصحاب الأعمال والمستقلين بالتركيز على عملياتهم الأساسية. هذه الخدمة متاحة في جميع البلدان وتتيح لكل من الموظف المستقل والعملاء إقامة علاقات تعاون دولية بطريقة سهلة.
YunoJuno
yunojuno.com
YunoJuno هي المنصة الوحيدة التي تحتاجها الشركة للعثور على المقاولين وتوظيفهم وإدارتهم ودفع أجورهم. من خلال الجمع بين نظام إدارة المستقلين وسوق النخبة الذي يضم أكثر من 100.000 مقاول تم فحصهم في الصناعة، يجمع YunoJuno الموارد البشرية ومديري التوظيف والفرق المالية والقانونية في مكان واحد. بدءًا من تحديد مصادر المواهب ووصولاً إلى فحوصات الامتثال والمستندات والمدفوعات والرؤى، تساعد منصتنا الشركات الرائدة في العالم على تقليل التكاليف وتسريع أوقات التوظيف والحماية من سوء التصنيف في أكثر من 150 دولة. استكشف المنصة مجانًا أو احجز عرضًا تجريبيًا اليوم - تعرف على كيفية استخدام PepsiCo وDepop وأكثر من 12000 شركة رائدة عالميًا لـ YunoJuno للعمل مع المقاولين دون عناء.
Gusto
gusto.com
سواء كنت بدأت للتو أو تعمل على توسيع نطاق أعمالك سريعة النمو، فإن Gusto هو الشريك الذي تحتاجه لتنمية فريقك ورعايته. مع Gusto، يمكنك الحصول على ميزات الموارد البشرية الحديثة مثل كشوف المرتبات والمزايا والتوظيف وموارد الإدارة والمزيد - كل ذلك في مكان واحد. تفتخر شركة Gusto بخدمة أكثر من 300000 شركة في جميع أنحاء الولايات المتحدة من خلال نظام واحد موثوق به وأدوات تعويض تنافسية وإرشادات الخبراء لمساعدتك في تمكين فريقك. لأنه عندما يزدهر موظفوك، يزدهر عملك أيضًا. تعلم المزيد على https://gusto.com
Xolo
xolo.io
Xolo هو محرك أعمال فردي يوفر حلولاً محلية وعالمية لتأسيس الأعمال والفواتير المتوافقة مع ضريبة القيمة المضافة والمحاسبة وإعداد التقارير الضريبية ونفقات الأعمال والمزيد.
Tipalti
tipalti.com
الحل الوحيد لأتمتة عملية الدفع الخاصة بك من البداية إلى النهاية. قم بأتمتة حساباتك الدائنة بالكامل ومدفوعات الشركاء العالميين وعمليات الشراء باستخدام Tipalti وتخلص من 80% من عبء العمل اليدوي. يمكّنك Tiplati من ضم الموردين والشركاء والموظفين المستقلين بسهولة، وتبسيط إنشاء أوامر الشراء، وتسريع الموافقات، وإزالة إدخالات الفواتير، وإجراء دفعات عالمية سريعة إلى 196 دولة بالعملة المحلية. يتضمن أيضًا الامتثال الضريبي العالمي، ومطابقة أوامر الشراء ثنائية وثلاثية الاتجاه، ودعم الكيانات المتعددة، ومسح فواتير التعرف الضوئي على الحروف، ونفقات الموظفين، والبطاقات الفعلية والافتراضية. استمتع بالمصالحة الفورية مع عمليات تكامل ERP التي تشمل NetSuite وQuickbooks وXero وSage Intacct. نحن نفعل كل هذا مع الحفاظ على رضا العملاء بنسبة 98% والعمل مع بعض الشركات الأسرع نموًا في العالم مثل Amazon Twitch وClassPass وGoPro وGoDaddy وTwitter وRoblox وZola.
Oyster
oysterhr.com
باستخدام تقنية الاستخلاص المعزز للنفط من Oyster، يمكنك التوظيف بشكل متوافق دون إنشاء كيان تجاري والتعامل مع جميع وظائف التوظيف من منصة آلية واحدة. أفضل من أي صاحب عمل تقليدي مسجل، تنشر Oyster رؤى توظيف عميقة وفريقًا من الخبراء القانونيين وخبراء الموارد البشرية لضمان الامتثال في أكثر من 180 دولة.
Ruul
ruul.io
يقدم Ruul حلاً شاملاً للشركات لتبسيط عملياتها عند العمل مع المستقلين والمقاولين المستقلين. من خلال التعامل مع المهام الإدارية المختلفة مثل إعداد الفواتير وإدارة مدفوعات المقاولين من الباطن، يسمح Ruul للشركات بالتركيز على أنشطتها الأساسية. يعتبر Ruul مناسبًا تمامًا لمجموعة من الشركات، خاصة تلك التي تعمل في الاقتصاد الرقمي. إنه مثالي لـ: - الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) التي تبحث عن حلول فعالة للتعاقد من الباطن والإدارة المالية. - الوكالات الرقمية وشركات الإعلام التي تتطلب إدارة مرنة للمواهب وحلول الدفع. - المنصات والمجتمعات التي تتعامل مع المستقلين والمقاولين المستقلين بشكل منتظم. يعتمد أكثر من 10.000 شركة و70.000 موظف مستقل حول العالم على Ruul لإدارة عملهم وعلاقاتهم المالية بطريقة سلسة ومتوافقة.
WorkMarket
workmarket.com
يقدم WorkMarket من ADP منصة تكنولوجية حديثة توفر لشركتك القدرة على التوسع في المشهد التنافسي الحالي. تتيح منصتنا للشركات إمكانية تنظيم وإدارة ودفع رواتب القوى العاملة الموسعة لديها بكفاءة وامتثال. يقع مقر WorkMarket في مدينة نيويورك، وقد تم تأسيسه في عام 2010 واستحوذت عليه شركة ADP في عام 2018.
Veem
veem.com
Veem هي منصة دفع عالمية عبر الإنترنت مقرها سان فرانسيسكو، تأسست في عام 2014 على يد مروان فورزلي وألدو كاراسكوسو. كانت تُعرف سابقًا باسم Align Commerce، ثم غيرت اسمها إلى Veem في 8 مارس 2017. تقدم الشركة خدماتها إلى 100 دولة و70 عملة بما في ذلك الدولار الأمريكي والدولار الكندي والجنيه الإسترليني واليورو وهونج كونج واليوان الصيني والدولار الأسترالي. يمكن للعملاء في 100 دولة تلقي المدفوعات، ويمكن للعملاء في 25 دولة إرسال المدفوعات. يتم إرسال المدفوعات باستخدام مسارات مختلفة، ويتم تحديد المسار المستخدم داخليًا عند إرسال الدفع. تقوم الشركة بتوجيه المدفوعات باستخدام SWIFT وغرفة المقاصة الآلية (ACH) وحسابات الخزانة والمحافظ الرقمية وبطاقات الخصم و blockchain. تستهدف الشركة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمستقلين والشركات التي تقدم خدمات دولية. في عام 2020، وصلت Veem إلى قاعدة عملاء تبلغ 225000 مستخدم.
Square
squareup.com
Square، Inc. هي شركة خدمات مالية أمريكية ومجمع خدمات تجارية وشركة دفع عبر الهاتف المحمول ومقرها سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. تقوم الشركة بتسويق منتجات مدفوعات البرامج والأجهزة وتوسعت لتشمل خدمات الأعمال الصغيرة. تأسست الشركة في عام 2009 على يد جاك دورسي وجيم ماكيلفي وأطلقت أول تطبيق وخدمة لها في عام 2010. وقد تم تداولها كشركة عامة في بورصة نيويورك للأوراق المالية منذ نوفمبر 2015 برمز المؤشر SQ.
Rippling
rippling.com
تمنح Rippling الشركات مكانًا واحدًا لإدارة الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والشؤون المالية على مستوى العالم. فهو يجمع جميع أنظمة القوى العاملة التي عادة ما تكون منتشرة عبر الشركة، مثل الرواتب والنفقات والمزايا وأجهزة الكمبيوتر. لأول مرة على الإطلاق، يمكنك إدارة وأتمتة كل جزء من دورة حياة الموظف في نظام واحد. خذ على متن الطائرة، على سبيل المثال. باستخدام Rippling، يمكنك تعيين موظف جديد في أي مكان في العالم وإعداد كشوف المرتبات وبطاقة الشركة والكمبيوتر والمزايا وحتى تطبيقات الطرف الثالث مثل Slack وMicrosoft 365 — كل ذلك في غضون 90 ثانية.
Remote
remote.com
يعد Remote هو الحل الشامل لإدارة ودفع رواتب الموظفين بدوام كامل والعمال المتعاقدين في جميع أنحاء العالم. تتعامل منصتنا مع الرواتب الدولية والمزايا والضرائب وخيارات الأسهم والامتثال في العديد من البلدان. بغض النظر عن مكان تواجد فريقك، يضمن Remote أفضل تجربة مع حلول التوظيف العالمية القوية. تمنحك حماية الملكية الفكرية التي لا مثيل لها وإجراءات الأمان عالية المستوى راحة البال على نطاق عالمي. بالإضافة إلى ذلك، يقدم Remote نموذج تسعير ثابت بدون أي رسوم مخفية، مما يساعدك على إدارة ميزانيتك بفعالية مع التركيز على دفع نمو الأعمال.
Patriot
patriotsoftware.com
يتيح برنامج باتريوت للمحاسبة للشركات الأمريكية ومحاسبيها إدارة دفاترهم عبر الإنترنت. لدى Patriot خياران للمحاسبة للاختيار من بينهما: 1. المحاسبة الأساسية: 20 دولارًا شهريًا 2. قسط المحاسبة: 30 دولارًا شهريًا مع كلا الخيارين، يمكنك إصدار فاتورة لعدد غير محدود من العملاء، ودفع 1099 بائعًا ومقاولًا، وقبول مدفوعات بطاقات الائتمان، واستيراد البنك الذي تتعامل معه تلقائيًا المعاملات، وأكثر! ويمكنك الوصول إلى التقارير المالية سهلة الاستخدام بنقرة زر واحدة، بما في ذلك بيانات الأرباح والخسائر والميزانية العمومية لشركتك.
Melio
meliopayments.com
Melio هي أداة مجانية لدفع البائع/الفواتير تعمل على زيادة التدفق النقدي وتقليل العمل المزدحم. ادفع فواتير البائعين باستخدام التحويل المصرفي أو بطاقة الخصم مجانًا حتى لو كانوا يقبلون الشيكات فقط! يمكنك أيضًا استخدام بطاقتك الائتمانية حيث لا يتم قبول البطاقات للاحتفاظ بأموالك لفترة أطول وكسب مكافآت البطاقة! إعادة اختراع الحسابات الدائنة. يقوم Melio تلقائيًا بالمزامنة مع QuickBooks الخاص بك وحتى إرسال الشيكات بالبريد نيابةً عنك إلى البائعين حتى لا تحتاج إلى قطع الشيكات بعد الآن.
Justworks
justworks.com
Justworks هو حل متعدد المنتجات يقدم كشوف المرتبات العالمية والمزايا ودعم الامتثال وتتبع الوقت وأدوات الموارد البشرية والمزيد مع دعم حائز على جوائز من خبراء معتمدين في الموارد البشرية. نحن نتعامل مع التفاصيل الجوهرية حتى تتمكن من التركيز على ما يهم: بناء عملك وفريقك.
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff هو حل برمجي متطور لتحليلات القوى العاملة مصمم لتعزيز الإنتاجية عبر الفرق البعيدة والمختلطة والداخلية مع ضمان تجربة إيجابية للموظفين. يتكامل Hubstaff مع أكثر من 30 تطبيقًا حتى تتمكن أعمالك من العمل بكفاءة أكبر. يمكنك معرفة كيفية تنفيذ العمل باستخدام ميزات مثل تتبع الوقت، ولقطات الشاشة، وتتبع النشاط، وتتبع عنوان URL والتطبيق، ومقاييس تحليلات القوى العاملة، وكشوف المرتبات والفواتير التلقائية، والجدولة، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، ومراقبة الموقع، والجداول الزمنية. متوفر لأنظمة التشغيل Mac وWindows وLinux وChrome وiOS وAndroid. مهمتنا هي مساعدة الجميع على قضاء يومهم الأكثر إنتاجية في العمل. ويعني هذا الالتزام إعطاء الأولوية للأداء الأقصى دون المساس ببيئة عمل مُرضية للجميع. استمتع بتجربة التأثير التحويلي لـ Hubstaff على كفاءة مؤسستنا ونجاحها. وإليك كيف أصبح Hubstaff أصلاً لا يقدر بثمن لأعمال عملائنا: - تعزيز الإنتاجية: حقق زيادة ملحوظة في الإنتاجية بنسبة 5٪ من خلال أتمتة عمليات PTO بسلاسة. - التخصيص الاستراتيجي للموارد: أدى تنفيذ Hubstaff إلى توفير عدد موظفين يعادل 10 موظفين، مما أدى إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية. - فوز الأعمال وتحسين النتيجة النهائية: له دور فعال في الفوز بفرص عمل جديدة وتحسين النتيجة المالية بشكل كبير. - عدم التوقف عن العمل: استمتع بعمليات متواصلة دون توقف، مما يضمن سير عمل مستمر وسلس. - عمليات فعالة لكشوف المرتبات والموارد البشرية: تبسيط جميع عمليات كشوف المرتبات والموارد البشرية، مما يقلل من النفقات الإدارية ويضمن الدقة. - توفير تكاليف المشاريع: تحقيق وفورات كبيرة تتراوح بين 10% إلى 25% في مختلف المشاريع، مما يعزز الربحية الإجمالية. - تعزيز قيمة العملاء: تحقيق زيادة ملحوظة بنسبة 30% في القيمة المقدمة للعملاء، مما أدى إلى رفع معايير الخدمة. - تحسين المهام: تم تحقيق وفورات في التكاليف بنسبة 25% من خلال التخلص من المهام الضائعة وتحسين الاستخدام العام للموارد. - تخفيض تكاليف التوظيف: خفض تكاليف التوظيف بنسبة 25%، وتخفيف المخاطر المرتبطة بالتعيينات السيئة وتحسين عمليات التوظيف. - الاحتفاظ بالموظفين: يزود أصحاب الأداء المتميز بالبيانات التي يحتاجونها للترقيات بشكل أسرع، مما يؤدي إلى تحسين الاحتفاظ بالموظفين. لقد أثبتت Hubstaff أنها أداة محورية في سعي عملائنا لتحقيق التميز، وتحقيق نتائج ملموسة عبر مختلف العمليات التجارية. احتضن مستقبل العمل مع Hubstaff!
Dwolla
dwolla.com
Dwolla, Inc. هي شركة تعمل في مجال التكنولوجيا المالية تعمل على تعزيز الابتكارات من خلال حلول الدفع المتطورة من حساب إلى حساب. تعمل منصة Dwolla القوية وواجهة برمجة التطبيقات ذات التعليمات البرمجية المنخفضة ونظام الشراكة البيئي على تبسيط العملية المعقدة للتكامل مع شبكات الدفع المختلفة لإنشاء حل واحد شامل. إن دمج تقنية الدفع الحديثة في Dwolla يمنح الشركة القدرة على برمجة المدفوعات في الوقت الفعلي وفي نفس اليوم. مع الحد الأدنى من التطوير، يمكن للشركات الناشئة في شركات Fortune 500 أن تكتسب الكفاءة والمرونة وتحسين التدفق النقدي من خلال العمل مع Dwolla.
Deel
letsdeel.com
Deel هي منصة الموارد البشرية الشاملة للفرق العالمية. وهذا يعني إدارة شاملة للموارد البشرية لأي فريق وفي أي مكان. قم بتعيين الموظفين بدوام كامل أو المقاولين المستقلين وتأهيلهم ودفع أجورهم بشكل متوافق في دقائق. لأول مرة، سيكون لديك رؤية مركزية للقوى العاملة لديك بأكملها في مكان واحد. مع Deel، تجعل الشركات كشوف المرتبات العالمية ممكنة من خلال الاستفادة من المكتب الخلفي الداخلي لشركة Deel والكيانات المملوكة محليًا. يمكن للعمال والمديرين والقادة تحديث تفاصيل السحب، وتصور هيكل الفريق، والإشراف على إجمالي الإنفاق على الرواتب، وإكمال العشرات من المهام الأخرى من خلال واجهة الخدمة الذاتية الحديثة من Deel. واليوم، تخدم Deel أكثر من 20,000 عميل بدءًا من الشركات الصغيرة والمتوسطة وحتى الشركات المتداولة علنًا، مما يساعد أكثر من 120,000 عامل في الحصول على رواتبهم من أي مكان. قم بإنشاء عقود قانونية محلية، وتتبع الإجازات، ومنح المكافآت، وإدارة الأسهم، والمزيد. احجز عرضًا توضيحيًا لدليل شخصي لمنصة Deel واطلق العنان للقوى العاملة العالمية لديك اليوم.
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