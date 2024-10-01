متجر تطبيقات لتطبيقات الويب
ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
برنامج دفع المقاولين - التطبيقات الأكثر شعبية - فيجي
يمكّن برنامج دفع المقاولين أصحاب العمل من إرسال مدفوعات رقمية إلى المقاولين المستقلين والعاملين لحسابهم الخاص. يسمح هذا البرنامج للشركات بدفع أجور العمال غير الموظفين من خلال الإيداع المباشر أو بطاقات الدفع أو تكامل معالج الدفع أو المحافظ الرقمية. فهو يضمن الامتثال للقوانين واللوائح الضريبية ذات الصلة دون الحاجة إلى الشيكات الورقية أو جداول البيانات أو برامج الدفع غير المصممة خصيصًا لمدفوعات المقاولين. تم تصميم بعض حلول دفع المقاولين خصيصًا للمدفوعات المحلية داخل دولة واحدة، مثل الولايات المتحدة، بينما يدعم البعض الآخر المدفوعات الدولية بعملات متعددة. تشمل الشركات التي تستخدم هذا البرنامج بشكل شائع تلك التي تعتمد على المقاولين - الذين يشار إليهم غالبًا باسم عمال الحفلة أو 1099 عاملًا - في صناعات مثل الرعاية الصحية والضيافة وتجارة التجزئة والبناء. يستخدم موظفو الموارد البشرية هذه المنصات لمعالجة المدفوعات والحفاظ على الامتثال الضريبي، في حين يمكن للمقاولين في كثير من الأحيان الوصول إلى الأموال وتتبع الأرباح من خلال بوابة داخل المنصة.
إرسال تطبيق جديد
Square
squareup.com
Square، Inc. هي شركة خدمات مالية أمريكية ومجمع خدمات تجارية وشركة دفع عبر الهاتف المحمول ومقرها سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. تقوم الشركة بتسويق منتجات مدفوعات البرامج والأجهزة وتوسعت لتشمل خدمات الأعمال الصغيرة. تأسست الشركة في عام 2009 على يد جاك دورسي وجيم ماكيلفي وأطلقت أول تطبيق وخدمة لها في عام 2...
Gusto
gusto.com
سواء كنت بدأت للتو أو تعمل على توسيع نطاق أعمالك سريعة النمو، فإن Gusto هو الشريك الذي تحتاجه لتنمية فريقك ورعايته. مع Gusto، يمكنك الحصول على ميزات الموارد البشرية الحديثة مثل كشوف المرتبات والمزايا والتوظيف وموارد الإدارة والمزيد - كل ذلك في مكان واحد. تفتخر شركة Gusto بخدمة أكثر من 300000 شركة في...
Rippling
rippling.com
تمنح Rippling الشركات مكانًا واحدًا لإدارة الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والشؤون المالية على مستوى العالم. فهو يجمع جميع أنظمة القوى العاملة التي عادة ما تكون منتشرة عبر الشركة، مثل الرواتب والنفقات والمزايا وأجهزة الكمبيوتر. لأول مرة على الإطلاق، يمكنك إدارة وأتمتة كل جزء من دورة حياة الموظف...
Deel
letsdeel.com
Deel هي منصة الموارد البشرية الشاملة للفرق العالمية. وهذا يعني إدارة شاملة للموارد البشرية لأي فريق وفي أي مكان. قم بتعيين الموظفين بدوام كامل أو المقاولين المستقلين وتأهيلهم ودفع أجورهم بشكل متوافق في دقائق. لأول مرة، سيكون لديك رؤية مركزية للقوى العاملة لديك بأكملها في مكان واحد. مع Deel، تجعل الش...
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff هو حل برمجي متطور لتحليلات القوى العاملة مصمم لتعزيز الإنتاجية عبر الفرق البعيدة والمختلطة والداخلية مع ضمان تجربة إيجابية للموظفين. يتكامل Hubstaff مع أكثر من 30 تطبيقًا حتى تتمكن أعمالك من العمل بكفاءة أكبر. يمكنك معرفة كيفية تنفيذ العمل باستخدام ميزات مثل تتبع الوقت، ولقطات الشاشة، وتتبع...
Melio
meliopayments.com
Melio هي أداة مجانية لدفع البائع/الفواتير تعمل على زيادة التدفق النقدي وتقليل العمل المزدحم. ادفع فواتير البائعين باستخدام التحويل المصرفي أو بطاقة الخصم مجانًا حتى لو كانوا يقبلون الشيكات فقط! يمكنك أيضًا استخدام بطاقتك الائتمانية حيث لا يتم قبول البطاقات للاحتفاظ بأموالك لفترة أطول وكسب مكافآت الب...
Remote
remote.com
يعد Remote هو الحل الشامل لإدارة ودفع رواتب الموظفين بدوام كامل والعمال المتعاقدين في جميع أنحاء العالم. تتعامل منصتنا مع الرواتب الدولية والمزايا والضرائب وخيارات الأسهم والامتثال في العديد من البلدان. بغض النظر عن مكان تواجد فريقك، يضمن Remote أفضل تجربة مع حلول التوظيف العالمية القوية. تمنحك حماي...
WorkMarket
workmarket.com
يقدم WorkMarket من ADP منصة تكنولوجية حديثة توفر لشركتك القدرة على التوسع في المشهد التنافسي الحالي. تتيح منصتنا للشركات إمكانية تنظيم وإدارة ودفع رواتب القوى العاملة الموسعة لديها بكفاءة وامتثال. يقع مقر WorkMarket في مدينة نيويورك، وقد تم تأسيسه في عام 2010 واستحوذت عليه شركة ADP في عام 2018.
Tipalti
tipalti.com
الحل الوحيد لأتمتة عملية الدفع الخاصة بك من البداية إلى النهاية. قم بأتمتة حساباتك الدائنة بالكامل ومدفوعات الشركاء العالميين وعمليات الشراء باستخدام Tipalti وتخلص من 80% من عبء العمل اليدوي. يمكّنك Tiplati من ضم الموردين والشركاء والموظفين المستقلين بسهولة، وتبسيط إنشاء أوامر الشراء، وتسريع الموافق...
Justworks
justworks.com
Justworks هو حل متعدد المنتجات يقدم كشوف المرتبات العالمية والمزايا ودعم الامتثال وتتبع الوقت وأدوات الموارد البشرية والمزيد مع دعم حائز على جوائز من خبراء معتمدين في الموارد البشرية. نحن نتعامل مع التفاصيل الجوهرية حتى تتمكن من التركيز على ما يهم: بناء عملك وفريقك.
Veem
veem.com
Veem هي منصة دفع عالمية عبر الإنترنت مقرها سان فرانسيسكو، تأسست في عام 2014 على يد مروان فورزلي وألدو كاراسكوسو. كانت تُعرف سابقًا باسم Align Commerce، ثم غيرت اسمها إلى Veem في 8 مارس 2017. تقدم الشركة خدماتها إلى 100 دولة و70 عملة بما في ذلك الدولار الأمريكي والدولار الكندي والجنيه الإسترليني والي...
Contra
contra.com
كونترا عبارة عن منصة للتواصل تمنح المستخدمين الحرية والفرصة للعمل بشكل مستقل. إنه يوفر فرص عمل مرنة من الأشخاص من خلال مجتمع حصري وشبكة إحالة من خلال عرض ملفات العمل التي تمكن العاملين لحسابهم الخاص وغيرهم من المهنيين المستقلين من كسب لقمة العيش وفقًا لشروطهم الخاصة.
Dwolla
dwolla.com
Dwolla, Inc. هي شركة تعمل في مجال التكنولوجيا المالية تعمل على تعزيز الابتكارات من خلال حلول الدفع المتطورة من حساب إلى حساب. تعمل منصة Dwolla القوية وواجهة برمجة التطبيقات ذات التعليمات البرمجية المنخفضة ونظام الشراكة البيئي على تبسيط العملية المعقدة للتكامل مع شبكات الدفع المختلفة لإنشاء حل واحد ش...
Worksome
worksome.com
إدارة قوية للقوى العاملة الخارجية: إعادة تعريف تجربة المقاول قم ببناء القوى العاملة الخارجية وإدارتها والاحتفاظ بها باستخدام الأداة الوحيدة المصممة لإدارة المقاولين المستقلين الذين يتمتعون بامتثال قوي ومدفوعات سريعة.
Branch app
branchapp.com
يساعد الفرع الشركات على تسريع المدفوعات لتمكين الأمريكيين العاملين. تلجأ الشركات إلى الفرع للحصول على طريقة أكثر فعالية من حيث التكلفة وأسرع لدفع أجور العمال وتقليل تكاليف الشيكات الورقية وبطاقات الرواتب. يمكن للعمال والمقاولين المستقلين الذين قاموا بالتسجيل مع Branch الحصول على حساب مصرفي بدون رسوم...
YunoJuno
yunojuno.com
YunoJuno هي المنصة الوحيدة التي تحتاجها الشركة للعثور على المقاولين وتوظيفهم وإدارتهم ودفع أجورهم. من خلال الجمع بين نظام إدارة المستقلين وسوق النخبة الذي يضم أكثر من 100.000 مقاول تم فحصهم في الصناعة، يجمع YunoJuno الموارد البشرية ومديري التوظيف والفرق المالية والقانونية في مكان واحد. بدءًا من تحدي...
Skuad
skuad.io
Skuad هي منصة عالمية سريعة النمو للتوظيف وكشوف المرتبات، والتي تمكن الشركات مثل شركتك من توظيف المواهب الاستثنائية ودفع أجورها في أي مكان في العالم، بشكل متوافق. تم تصميم Skuad لعالم العمل الجديد، حيث يمكن للمؤسسات الكبيرة والشركات الناشئة الناشئة الوصول إلى أفضل المواهب على مستوى العالم لتنمية أعما...
Patriot
patriotsoftware.com
يتيح برنامج باتريوت للمحاسبة للشركات الأمريكية ومحاسبيها إدارة دفاترهم عبر الإنترنت. لدى Patriot خياران للمحاسبة للاختيار من بينهما: 1. المحاسبة الأساسية: 20 دولارًا شهريًا 2. قسط المحاسبة: 30 دولارًا شهريًا مع كلا الخيارين، يمكنك إصدار فاتورة لعدد غير محدود من العملاء، ودفع 1099 بائعًا ومقاولًا، وق...
Useme
useme.com
يقدم Useme حلاً سريعًا وبسيطًا للشركات التي ترغب في الدفع للعاملين المستقلين وللعاملين المستقلين الذين ليس لديهم شركة خاصة بهم ويريدون إصدار فاتورة ضريبية. مع Useme، بمجرد قيامك بإبرام صفقة مع المقاول من الباطن، ستتلقى فاتورة ضريبية، بغض النظر عما إذا كان العامل المستقل الخاص بك لديه أعماله الخاصة أ...
Xolo
xolo.io
Xolo هو محرك أعمال فردي يوفر حلولاً محلية وعالمية لتأسيس الأعمال والفواتير المتوافقة مع ضريبة القيمة المضافة والمحاسبة وإعداد التقارير الضريبية ونفقات الأعمال والمزيد.
Oyster
oysterhr.com
باستخدام تقنية الاستخلاص المعزز للنفط من Oyster، يمكنك التوظيف بشكل متوافق دون إنشاء كيان تجاري والتعامل مع جميع وظائف التوظيف من منصة آلية واحدة. أفضل من أي صاحب عمل تقليدي مسجل، تنشر Oyster رؤى توظيف عميقة وفريقًا من الخبراء القانونيين وخبراء الموارد البشرية لضمان الامتثال في أكثر من 180 دولة.
Asanify
asanify.com
Asanify هو حل شامل لتلبية متطلبات إدارة الموارد البشرية الشاملة لمؤسستك. فهو يوفر أيضًا حلًا خاليًا من المتاعب ومؤتمتًا بالكامل لكشوف المرتبات، وهو مناسب تمامًا للشركات الناشئة والشركات سريعة النمو. يمكنك البدء مجانًا مع نظام الاستئجار حتى التقاعد الخاص بنا. يتيح لك تطبيق كشوف المرتبات بنقرة واحدة ت...
Warp
joinwarp.com
Warp عبارة عن منصة حديثة لكشوف المرتبات والامتثال والمزايا مصممة للمؤسسين. نحن نضع جميع التسجيلات الضريبية للولاية والامتثال لها في وضع الطيار الآلي حتى لا تحتاج أبدًا إلى تسجيل الدخول إلى موقع ويب آخر على نطاق .gov مرة أخرى.
Ruul
ruul.io
يقدم Ruul حلاً شاملاً للشركات لتبسيط عملياتها عند العمل مع المستقلين والمقاولين المستقلين. من خلال التعامل مع المهام الإدارية المختلفة مثل إعداد الفواتير وإدارة مدفوعات المقاولين من الباطن، يسمح Ruul للشركات بالتركيز على أنشطتها الأساسية. يعتبر Ruul مناسبًا تمامًا لمجموعة من الشركات، خاصة تلك التي ت...
RemotePass
remotepass.com
يعد RemotePass أقوى وأسهل استخدام منصة عالمية للتأهيل وكشوف المرتبات للفرق العالمية. تتمثل رؤيتنا في خلق عالم يمكن لأي شخص فيه العمل من أي مكان مع إمكانية الوصول إلى المزايا والخدمات المالية. ومن خلال إزالة التعقيد من العملية، فإننا نعيد اختراع كشوف المرتبات والمزايا للشركات التطلعية والفرق البعيدة....
Remofirst
remofirst.com
توظف شركة Remofirst موظفين و/أو مقاولين بدوام كامل نيابةً عنك في أكثر من 180 دولة. لا داعي لقضاء أشهر وعشرات الآلاف من الدولارات في إنشاء كيان محلي للعمل مع أفضل المواهب لديك. قم بدفع وإدارة وتأهيل الموظفين و/أو المقاولين بدوام كامل باستخدام عقود متوافقة محليًا مع تجنب مخاطر سوء التصنيف، واجتياز عمل...
Plane
plane.com
تدير الطائرة (الطيار سابقًا) كشوف المرتبات والمزايا والامتثال للشركات التي يوجد مقرها في الولايات المتحدة والتي توظف موظفين ومقاولين أمريكيين ودوليين. يمكنك بسهولة توظيف الموظفين والمقاولين وتأهيلهم ودفع أجورهم في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم، من خلال منصة واحدة آمنة قائمة على السحابة. باس...
Borderless AI
hireborderless.com
يعد Borderless AI حلاً عالميًا فريدًا لكشوف المرتبات يستفيد من قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي لأتمتة وتسريع عملية تأهيل أعضاء الفريق الدولي وإدارتهم ودفع أجورهم. لماذا فريدة من نوعها؟ لقد قمنا بدمج التكنولوجيا البديهية مع الخدمة عالية اللمس حتى تتمكن المؤسسات من إشراك العاملين ودفع أجورهم في جميع أنح...
Dots
dots.dev
Dots عبارة عن واجهة برمجة تطبيقات صديقة للمطورين تتيح للشركات الدفع لمقاوليها من خلال بضعة أسطر فقط من التعليمات البرمجية. سواء أكان العمال المؤقتين مثل سائقي Uber، أو البائعين في الأسواق مثل Etsy، أو ببساطة العامل الماهر المحلي لديك - فإن ملخصات Dots تزيل تعقيد المدفوعات تمامًا. نحن ندير العملية بأ...
Everee
everee.com
Everee عبارة عن منصة لمدفوعات القوى العاملة تجعل من السهل دفع أجور الأشخاص يوميًا - حتى في عطلات نهاية الأسبوع والعطلات - وهي فائدة يحبها العمال. نحن نتخلص من جميع الأعمال المزدحمة التي تأتي مع كشوف المرتبات، حتى تتمكن من الدفع للأشخاص في ثوانٍ والعودة إلى إدارة أعمالك. استخدم منصتنا لإدارة العمال و...
TalentDesk
talentdesk.io
برنامج لإدارة ودفع المقاولين والمستقلين لديك. أينما كانوا. TalentDesk.io هو نظام إدارة مستقل متكامل (FMS) تم إنشاؤه بواسطة الفريق الذي يقف وراء موقع PeopleHour.com الرائد في السوق. من خلال الاستفادة من أكثر من 15 عامًا من الخبرة في مجال العمل الحر، نحن المنصة الوحيدة المصممة للشركات التي تعتمد بشكل ...
Velocity Global
velocityglobal.com
تعمل شركة Velocity Global على تسريع مستقبل العمل خارج الحدود. تعمل منصة العمل العالمية الخاصة بها على تبسيط تجربة صاحب العمل والمواهب للعمل مع أي شخص، في أي مكان، وبأي حال. يتفاعل أصحاب العمل والمواهب بنقرة واحدة فقط من خلال تقنية إدارة القوى العاملة القائمة على السحابة الخاصة بها، والمدعومة بخبرة ش...