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الأكثر شعبية المضافة حديثًا برامج إدارة المقاولين - التطبيقات الأكثر شعبية

تم تصميم برنامج إدارة المقاولين لمساعدة الشركات على إدارة الأعمال الخارجية بكفاءة والتي يتم التعامل معها من قبل العمال المتعاقدين أو المقاولين من الباطن. تساعد هذه الحلول في تتبع الأداء والإنتاجية مع تنظيم أوامر العمل وإدارتها أيضًا. وهي مفيدة بشكل خاص للشركات التي تعتمد على المقاولين للحصول على المهارات والخبرة المتخصصة لإنجاز مهام ومشاريع محددة. يضمن هذا البرنامج أن المهام تلبي معايير الشركة وتساعد في إصدار 1099 نموذجًا وإدارة المهام وتتبع الإكمال. تُستخدم أدوات إدارة المقاولين على نطاق واسع في صناعات مثل البناء وتجارة التجزئة والمطاعم والطاقة والمرافق وغيرها.