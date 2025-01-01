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برامج إدارة المقاولين
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برامج إدارة المقاولين - التطبيقات الأكثر شعبية

تم تصميم برنامج إدارة المقاولين لمساعدة الشركات على إدارة الأعمال الخارجية بكفاءة والتي يتم التعامل معها من قبل العمال المتعاقدين أو المقاولين من الباطن. تساعد هذه الحلول في تتبع الأداء والإنتاجية مع تنظيم أوامر العمل وإدارتها أيضًا. وهي مفيدة بشكل خاص للشركات التي تعتمد على المقاولين للحصول على المهارات والخبرة المتخصصة لإنجاز مهام ومشاريع محددة. يضمن هذا البرنامج أن المهام تلبي معايير الشركة وتساعد في إصدار 1099 نموذجًا وإدارة المهام وتتبع الإكمال. تُستخدم أدوات إدارة المقاولين على نطاق واسع في صناعات مثل البناء وتجارة التجزئة والمطاعم والطاقة والمرافق وغيرها.

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Rippling

Rippling

rippling.com

تطبيق Rippling يجمع إدارة الموارد البشرية، تكنولوجيا المعلومات، والمالية في منصة واحدة، مما يسهل التحكم في جميع أنظمة القوى العاملة.

Gusto

Gusto

gusto.com

Gusto هو تطبيق لإدارة كشوف المرتبات والمزايا وموارد البشرية للشركات، يوفر ميزات متنوعة لتسهيل العمليات الإدارية.

Deel

Deel

deel.com

DEEL هي منصة شاملة لإدارة الموارد البشرية تساعد الشركات على توظيف ودفع الموظفين والمقاولين في جميع أنحاء العالم بسلاسة.

Hubstaff

Hubstaff

hubstaff.com

Hubstaff هو تطبيق لتحليل وإدارة العمل، يوفر ميزات لتTracking الوقت، والرواتب، وتحليل الإنتاجية للفرق عن بُعد والمحلية.

Remote

Remote

remote.com

Remote هو حل شامل لإدارة ودفع رواتب الموظفين بدوام كامل والعاملين بعقود حول العالم.

Contra

Contra

contra.com

Contra هو منصة شبكات تتيح للمستقلين فرص عمل مرنة، مع إدارة مشروعات تعاونية وملفات تعريف مخصصة لتسليط الضوء على المهارات والخبرات.

Braintrust

Braintrust

usebraintrust.com

تطبيق Braintrust AIR هو منصة توظيف تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تقلل وقت التوظيف وتطابق المرشحين المؤهلين بشكل سريع.

WorkMarket

WorkMarket

workmarket.com

تطبيق WorkMarket يساعد الشركات في إدارة وتنظيم ودفع أجور المستقلين بشكل فعال ومطابق للمتطلبات، مما يسهل توظيف وتسيير القوى العاملة.

ServiceChannel

ServiceChannel

servicechannel.com

تطبيق ServiceChannel يساعد مديري المنشآت على إدارة وصيانة خدمات الإصلاح من المقاولين بجميع المواقع، مما يسهل العمليات المالية ومراقبة الجودة.

Justworks

Justworks

justworks.com

Justworks هو تطبيق يقدم خدمات إدارة الرواتب، الامتيازات، الدعم القانوني، وأدوات الموارد البشرية لتسهيل مهام الشركات.

Worksome

Worksome

worksome.com

Worksome هو تطبيق لإدارة القوى العاملة المستقلة، يسهل التعاقد، المدفوعات، وضمان الامتثال مع أدوات تنظيمية فعالة.

Avetta

Avetta

avetta.com

تطبيق Avetta يدعم إدارة مخاطر سلسلة التوريد ويوفر منصة شاملة لتأهيل الموردين وكفاءة العمال وتحسين السلامة والإنتاجية.

Multiplier

Multiplier

usemultiplier.com

تطبيق Multiplier يسهل توظيف وإدارة العمال الدوليين، معالجة الرواتب، الامتثال للقوانين، وتقديم المزايا عبر الحدود.

YunoJuno

YunoJuno

yunojuno.com

YunoJuno هو منصة لإدارة توظيف المستقلين، تجمع بين أدوات التوظيف والإدارة والمدفوعات في مكان واحد، مما يسهل العمل مع المقاولين.

Borderless AI

Borderless AI

hireborderless.com

AI بلا حدود هو حل عالمي للرواتب يُعزز الذكاء الاصطناعي لأتمتة عمليات التوظيف والدفع للعمال الدوليين بأكثر من 170 دولة.

Skuad

Skuad

skuad.io

Skuad هو تطبيق لإدارة التوظيف والرواتب عالميًا، يتيح للشركات توظيف ودفع أجور المواهب في أكثر من 160 دولة بسهولة وامتثال.

TalentDesk

TalentDesk

talentdesk.io

TalentDesk هو نظام لإدارة ودفع للمستقلين والمقاولين، يتيح التوافق مع العمليات، تتبع المدفوعات، وإدارة المشاريع بشكل فعال.

Plane

Plane

plane.com

تطبيق Plane يدير الرواتب والمزايا والامتثال للشركات الأمريكية، مما يسهل توظيف ودفع العاملين والمقاولين محليًا ودوليًا.

Thera

Thera

getthera.com

تطبيق ثيرا هو منصة متكاملة لإدارة الحركة المالية، تشمل خدمات مثل الرواتب، والخدمات المصرفية، ودفع الفواتير، مُصممة للفرق العالمية.

Oyster

Oyster

oysterhr.com

Oyster منصة توظيف عالمية تسهل إدارة التوظيف والامتثال في 180 دولة دون الحاجة لإنشاء كيانات محلية.

Asanify

Asanify

asanify.com

Asanify هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يساهم في تبسيط عمليات التوظيف، الحضور، كشوف المرتبات، والامتثال بصورة مؤتمتة وسهلة الاستخدام.

Ruul

Ruul

ruul.io

تطبيق Ruul يقدم حلاً متكاملاً للشركات لإدارة العمليات مع المستقلين، بما في ذلك الفوترة ومدفوعات المقاولين.

RemotePass

RemotePass

remotepass.com

RemotePass هو منصة شاملة لإدارة الفرق عن بُعد، توفر أدوات لكشوف المرتبات، الامتثال، والفوائد لأكثر من 150 دولة.

Remofirst

Remofirst

remofirst.com

تساعد Remofirst الشركات على توظيف وإدارة موظفين في أكثر من 180 دولة من خلال عقود متوافقة، مع دعم إدارة الرواتب والامتثال القانوني.

Xolo

Xolo

xolo.io

Xolo هو تطبيق يساعد المستقلين في إدارة الأعمال من خلال تسهيل إنشاء الفواتير، المحاسبة، تقارير الضرائب، والنفقات.

HireArt

HireArt

hireart.com

تطبيق HireArt يمكنك من إدارة قوة العمل بالعقود، يشمل إدارة الموظفين، المصادر عند الطلب، وإدارة البائعين والمستقلين من واجهة واحدة.

ContractHub

ContractHub

contracthub.com

تطبيق ContractHub يساعد الفرق في إنشاء، الموافقة، وتنفيذ إدارة الوثائق بسرعة تصل إلى 80% من خلال مركز مركزي وتوفير أدوات أتمتة.

Sonovate

Sonovate

sonovate.com

Sonovate هو تطبيق يساعد الشركات على إدارة التدفق النقدي من خلال تقديم تمويل سريع للفواتير غير المدفوعة، مع ميزات لإدارة الحسابات والتقارير.

Lancerkit

Lancerkit

lancerkit.com

تطبيق LancerKit يقدم حلاً متكاملاً لإدارة الأعمال للمستقلين والشركات الصغيرة، مما يساعد على إدارة الفواتير والعروض والاتصالات والمستندات في مكان واحد.

ISNetworld

ISNetworld

isnetworld.com

ISNetworld هو تطبيق لإدارة السلامة والمخاطر، يوفر أدوات للامتثال، التأهيل، التدريب، والأمان في سلسلة التوريد للقطاعات المختلفة.

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