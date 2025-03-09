برامج إدارة المقاولين - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان

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تم تصميم برنامج إدارة المقاولين لمساعدة الشركات على إدارة الأعمال الخارجية بكفاءة والتي يتم التعامل معها من قبل العمال المتعاقدين أو المقاولين من الباطن. تساعد هذه الحلول في تتبع الأداء والإنتاجية مع تنظيم أوامر العمل وإدارتها أيضًا. وهي مفيدة بشكل خاص للشركات التي تعتمد على المقاولين للحصول على المهارات والخبرة المتخصصة لإنجاز مهام ومشاريع محددة. يضمن هذا البرنامج أن المهام تلبي معايير الشركة وتساعد في إصدار 1099 نموذجًا وإدارة المهام وتتبع الإكمال. تُستخدم أدوات إدارة المقاولين على نطاق واسع في صناعات مثل البناء وتجارة التجزئة والمطاعم والطاقة والمرافق وغيرها.
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YunoJuno
yunojuno.com
YunoJuno هو منصة لإدارة توظيف المستقلين، تجمع بين أدوات التوظيف والإدارة والمدفوعات في مكان واحد، مما يسهل العمل مع المقاولين.
Sonovate
sonovate.com
تعمل شركة Sonovate على تعزيز عالم العمل الجديد. يساعد وكالات التوظيف والاستشارات والأفراد على الحصول على رواتبهم من خلال تمويل فاتورة بسيط وسريع ومغلف بتقنية مخصصة.
Lancerkit
lancerkit.com
LancerKit هو حل متكامل لإدارة الأعمال يهدف إلى مساعدة العاملين لحسابهم الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في تبسيط عملياتهم. يمكنك إدارة الفواتير وعروض الأسعار وجهات الاتصال والمستندات بسهولة في مكان واحد باستخدام LancerKit، مما يوفر وقتك ويعزز إنتاجيتك. المنصة سهلة الاستخدام ومباشرة، مما يجعل من السهل البدء على الفور. يعد LancerKit الخيار الأمثل لمساعدتك على التطور والازدهار، سواء كنت مستقلاً تعمل لحسابك الخاص أو صاحب شركة صغيرة ترغب في إدارة موظفيك. يبقيك LancerKit منظمًا ويبقيك على قمة لعبتك من خلال ميزات مثل الفواتير الآلية وعروض الأسعار القابلة للتخصيص والتخزين الآمن للمستندات.
ContractHub
contracthub.com
رقمنة عملية المستندات الخاصة بك يساعد ContractHub الفرق على إنشاء المستندات والموافقة عليها وتنفيذها وإدارتها بشكل أسرع بنسبة 80% تقريبًا. قم بتحميل المستندات الخاصة بك، وقم بتعيين سير العمل الخاص بك - بهذه البساطة!
ISNetworld
isnetworld.com
يتضمن وحدات للصحة والسلامة والسيطرة على البيئة ، وإدارة التأمين والمشتريات ، والامتثال والتدريب ، وتتبع التدقيق والتقييم ، وأكثر من ذلك.
RemotePass
remotepass.com
يعد RemotePass أقوى وأسهل استخدام منصة عالمية للتأهيل وكشوف المرتبات للفرق العالمية. تتمثل رؤيتنا في خلق عالم يمكن لأي شخص فيه العمل من أي مكان مع إمكانية الوصول إلى المزايا والخدمات المالية. ومن خلال إزالة التعقيد من العملية، فإننا نعيد اختراع كشوف المرتبات والمزايا للشركات التطلعية والفرق البعيدة. بالنسبة للشركات، يساعدك حلنا الشامل على التحكم في دورة حياة العمل عن بعد بأكملها، مما يتيح لك ضم الفرق البعيدة والدفع لها وإدارتها في 150 دولة - دون عناء. بالنسبة للفرق والمقاولين، يضمن RemotePass حصولك على أموالك في الوقت المحدد وبطريقة دفع وعملة من اختيارك، كما يوفر تطبيقنا الفائق وصولاً سلسًا إلى الخدمات والمزايا المالية الرائدة - بغض النظر عن مكان وجودك في العالم. يركز فريقنا على تجربة المستخدم، ونقوم بتشغيل منتج معقد مع تجربة مستخدم من فئة المستهلك. نحن نهتم بشدة بتمكين فرق الموارد البشرية والمالية من تجنب العمل اليدوي والحفاظ على الامتثال، حتى تتمكن من التركيز على جذب أفضل المواهب العالمية والاحتفاظ بها. احجز عرضًا تجريبيًا اليوم لتكتشف كيف يمكن لـ RemotePass أن يجعل عملية تأهيلك وكشوف المرتبات أمرًا سهلاً حقًا. RemotePass: يمكنك الاشتراك والدفع لأي شخص من أي مكان.
Remofirst
remofirst.com
توظف شركة Remofirst موظفين و/أو مقاولين بدوام كامل نيابةً عنك في أكثر من 180 دولة. لا داعي لقضاء أشهر وعشرات الآلاف من الدولارات في إنشاء كيان محلي للعمل مع أفضل المواهب لديك. قم بدفع وإدارة وتأهيل الموظفين و/أو المقاولين بدوام كامل باستخدام عقود متوافقة محليًا مع تجنب مخاطر سوء التصنيف، واجتياز عمليات تدقيق الامتثال، وإدارة القوى العاملة الدولية لديك في مكان واحد.
TalentDesk
talentdesk.io
TalentDesk هو نظام لإدارة ودفع للمستقلين والمقاولين، يتيح التوافق مع العمليات، تتبع المدفوعات، وإدارة المشاريع بشكل فعال.
Asanify
asanify.com
Asanify هو حل شامل لتلبية متطلبات إدارة الموارد البشرية الشاملة لمؤسستك. فهو يوفر أيضًا حلًا خاليًا من المتاعب ومؤتمتًا بالكامل لكشوف المرتبات، وهو مناسب تمامًا للشركات الناشئة والشركات سريعة النمو. يمكنك البدء مجانًا مع نظام الاستئجار حتى التقاعد الخاص بنا. يتيح لك تطبيق كشوف المرتبات بنقرة واحدة تنفيذ كشوف المرتبات الخاصة بك وتحويل الأموال، ليس فقط لموظفيك المحليين ولكن أيضًا للمقاولين العالميين. إن تكاملنا مع Slack وExcel وGoogle Suite وWhatsApp يجعل الوصول إلى نظام إدارة الموارد البشرية (HRMS) الخاص بك مريحًا وسهل الدردشة. منصتنا المرنة والقابلة للتكوين بالكامل، بالإضافة إلى دعم العملاء على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، ستجعل إدارة الأفراد سهلة للغاية لمؤسستك.
Plane
plane.com
تدير الطائرة (الطيار سابقًا) كشوف المرتبات والمزايا والامتثال للشركات التي يوجد مقرها في الولايات المتحدة والتي توظف موظفين ومقاولين أمريكيين ودوليين. يمكنك بسهولة توظيف الموظفين والمقاولين وتأهيلهم ودفع أجورهم في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم، من خلال منصة واحدة آمنة قائمة على السحابة. باستخدام Plane، يمكنك إرسال المدفوعات إلى المقاولين في أكثر من 240 دولة بأسعار الصرف المثالية. يعتقد بلين أن المقاولين الدوليين يجب أن يتمتعوا بنفس تجربة الرواتب التي يتمتع بها الموظفون الأمريكيون. نقوم بإرسال المدفوعات مباشرة إلى الحسابات المصرفية للمقاولين، حتى يتمكنوا من سحب الأموال من حساباتهم الخاصة، دون أي متاعب أو رسوم سحب للمحفظة الإلكترونية. هل ترغب في توظيف موظفين بدلاً من المقاولين؟ باستخدام Plane، يمكنك بسهولة توظيف موظفين بدوام كامل في أكثر من 100 دولة دون الحاجة إلى إنشاء كيانات محلية. تتعامل الطائرة مع أوراق التوظيف، وخصم الضرائب، وغير ذلك الكثير، حتى لا تضطر إلى القيام بذلك. على عكس العديد من عمليات الاستخلاص المعزز للنفط، تؤمن شركة Plane بالتسعير البسيط، دون أي رسوم مخفية. أنت تدفع رسومًا شهرية ثابتة. لست متأكدا ما إذا كنت تريد تعيين أحد أعضاء الفريق كموظف أو مقاول؟ لقد دعمت Plane كلا الخيارين منذ اليوم الأول، ويسعد فريق الخبراء لدينا بإرشادك إلى الخيار الأفضل الذي يلبي احتياجاتك، دون جدول أعمال.
Borderless AI
hireborderless.com
AI بلا حدود هو حل عالمي للرواتب يُعزز الذكاء الاصطناعي لأتمتة عمليات التوظيف والدفع للعمال الدوليين بأكثر من 170 دولة.
Thera
getthera.com
كل ما يتعلق بحركة الأموال. بنيت للفرق العالمية. Thera عبارة عن نظام بيئي من التطبيقات المصممة لتوفير أموالك - كشوف المرتبات والخدمات المصرفية ودفع الفواتير. سواء كنت تتطلع إلى استخدام أحد منتجاتنا أو المجموعة الكاملة، فلدينا كل ما تحتاجه.
Contra
contra.com
Contra هو منصة شبكات تتيح للمستقلين فرص عمل مرنة، مع إدارة مشروعات تعاونية وملفات تعريف مخصصة لتسليط الضوء على المهارات والخبرات.
Avetta
avetta.com
تطبيق Avetta يدعم إدارة مخاطر سلسلة التوريد ويوفر منصة شاملة لتأهيل الموردين وكفاءة العمال وتحسين السلامة والإنتاجية.
Skuad
skuad.io
Skuad هو تطبيق لإدارة التوظيف والرواتب عالميًا، يتيح للشركات توظيف ودفع أجور المواهب في أكثر من 160 دولة بسهولة وامتثال.
Gusto
gusto.com
Gusto هو تطبيق لإدارة كشوف المرتبات والمزايا وموارد البشرية للشركات، يوفر ميزات متنوعة لتسهيل العمليات الإدارية.
Worksome
worksome.com
Worksome هو تطبيق لإدارة القوى العاملة المستقلة، يسهل التعاقد، المدفوعات، وضمان الامتثال مع أدوات تنظيمية فعالة.
Xolo
xolo.io
Xolo هو محرك أعمال فردي يوفر حلولاً محلية وعالمية لتأسيس الأعمال والفواتير المتوافقة مع ضريبة القيمة المضافة والمحاسبة وإعداد التقارير الضريبية ونفقات الأعمال والمزيد.
Oyster
oysterhr.com
Oyster منصة توظيف عالمية تسهل إدارة التوظيف والامتثال في 180 دولة دون الحاجة لإنشاء كيانات محلية.
Ruul
ruul.io
يقدم Ruul حلاً شاملاً للشركات لتبسيط عملياتها عند العمل مع المستقلين والمقاولين المستقلين. من خلال التعامل مع المهام الإدارية المختلفة مثل إعداد الفواتير وإدارة مدفوعات المقاولين من الباطن، يسمح Ruul للشركات بالتركيز على أنشطتها الأساسية. يعتبر Ruul مناسبًا تمامًا لمجموعة من الشركات، خاصة تلك التي تعمل في الاقتصاد الرقمي. إنه مثالي لـ: - الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) التي تبحث عن حلول فعالة للتعاقد من الباطن والإدارة المالية. - الوكالات الرقمية وشركات الإعلام التي تتطلب إدارة مرنة للمواهب وحلول الدفع. - المنصات والمجتمعات التي تتعامل مع المستقلين والمقاولين المستقلين بشكل منتظم. يعتمد أكثر من 10.000 شركة و70.000 موظف مستقل حول العالم على Ruul لإدارة عملهم وعلاقاتهم المالية بطريقة سلسة ومتوافقة.
WorkMarket
workmarket.com
تطبيق WorkMarket يساعد الشركات في إدارة وتنظيم ودفع أجور المستقلين بشكل فعال ومطابق للمتطلبات، مما يسهل توظيف وتسيير القوى العاملة.
ServiceChannel
servicechannel.com
تطبيق ServiceChannel يساعد مديري المنشآت على إدارة وصيانة خدمات الإصلاح من المقاولين بجميع المواقع، مما يسهل العمليات المالية ومراقبة الجودة.
Rippling
rippling.com
تطبيق Rippling يجمع إدارة الموارد البشرية، تكنولوجيا المعلومات، والمالية في منصة واحدة، مما يسهل التحكم في جميع أنظمة القوى العاملة.
Remote
remote.com
يعد Remote هو الحل الشامل لإدارة ودفع رواتب الموظفين بدوام كامل والعمال المتعاقدين في جميع أنحاء العالم. تتعامل منصتنا مع الرواتب الدولية والمزايا والضرائب وخيارات الأسهم والامتثال في العديد من البلدان. بغض النظر عن مكان تواجد فريقك، يضمن Remote أفضل تجربة مع حلول التوظيف العالمية القوية. تمنحك حماية الملكية الفكرية التي لا مثيل لها وإجراءات الأمان عالية المستوى راحة البال على نطاق عالمي. بالإضافة إلى ذلك، يقدم Remote نموذج تسعير ثابت بدون أي رسوم مخفية، مما يساعدك على إدارة ميزانيتك بفعالية مع التركيز على دفع نمو الأعمال.
Multiplier
usemultiplier.com
تطبيق Multiplier يسهل توظيف وإدارة العمال الدوليين، معالجة الرواتب، الامتثال للقوانين، وتقديم المزايا عبر الحدود.
Justworks
justworks.com
Justworks هو تطبيق يقدم خدمات إدارة الرواتب، الامتيازات، الدعم القانوني، وأدوات الموارد البشرية لتسهيل مهام الشركات.
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff هو تطبيق لتحليل وإدارة العمل، يوفر ميزات لتTracking الوقت، والرواتب، وتحليل الإنتاجية للفرق عن بُعد والمحلية.
HireArt
hireart.com
كل ما تحتاجه لإدارة القوى العاملة التعاقدية الخاصة بك. قم ببناء وإدارة القوى العاملة التعاقدية الحديثة باستخدام أداة واحدة. صاحب العمل المسجل، والمصادر حسب الطلب، وإدارة البائعين، وإدارة المستقلين، كل ذلك في نفس واجهة المستخدم ذاتية الخدمة.
Deel
deel.com
DEEL هي منصة شاملة لإدارة الموارد البشرية تساعد الشركات على توظيف ودفع الموظفين والمقاولين في جميع أنحاء العالم بسلاسة.
Braintrust
usebraintrust.com
تُحدث Braintrust ثورة في مجال التوظيف مع Braintrust AIR، وهي منصة التوظيف الأولى والوحيدة الشاملة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في العالم. بفضل تدريب Braintrust AIR باستخدام الرؤى البشرية والبيانات الخاصة، فإنه يقلل الوقت اللازم للتوظيف من أشهر إلى أيام، ويطابقك على الفور مع المرشحين المؤهلين الذين تم فحصهم مسبقًا، ويجري أول شاشة هاتف لك. تحظى شركة Braintrust AIR بثقة المئات من شركات Fortune 1000، بما في ذلك Nestlé وPorsche وAtlassian وGoldman Sachs وNike، مما يجعل محترفي اكتساب المواهب أكثر فعالية بمقدار 100 مرة ويوفر للشركات مئات الآلاف من الدولارات من تكاليف التوظيف.
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