برامج إدارة المقاولين - التطبيقات الأكثر شعبية - سانت هيلينا

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تم تصميم برنامج إدارة المقاولين لمساعدة الشركات على إدارة الأعمال الخارجية بكفاءة والتي يتم التعامل معها من قبل العمال المتعاقدين أو المقاولين من الباطن. تساعد هذه الحلول في تتبع الأداء والإنتاجية مع تنظيم أوامر العمل وإدارتها أيضًا. وهي مفيدة بشكل خاص للشركات التي تعتمد على المقاولين للحصول على المهارات والخبرة المتخصصة لإنجاز مهام ومشاريع محددة. يضمن هذا البرنامج أن المهام تلبي معايير الشركة وتساعد في إصدار 1099 نموذجًا وإدارة المهام وتتبع الإكمال. تُستخدم أدوات إدارة المقاولين على نطاق واسع في صناعات مثل البناء وتجارة التجزئة والمطاعم والطاقة والمرافق وغيرها.
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YunoJuno
yunojuno.com
YunoJuno هي المنصة الوحيدة التي تحتاجها الشركة للعثور على المقاولين وتوظيفهم وإدارتهم ودفع أجورهم. من خلال الجمع بين نظام إدارة المستقلين وسوق النخبة الذي يضم أكثر من 100.000 مقاول تم فحصهم في الصناعة، يجمع YunoJuno الموارد البشرية ومديري التوظيف والفرق المالية والقانونية في مكان واحد. بدءًا من تحديد مصادر المواهب ووصولاً إلى فحوصات الامتثال والمستندات والمدفوعات والرؤى، تساعد منصتنا الشركات الرائدة في العالم على تقليل التكاليف وتسريع أوقات التوظيف والحماية من سوء التصنيف في أكثر من 150 دولة. استكشف المنصة مجانًا أو احجز عرضًا تجريبيًا اليوم - تعرف على كيفية استخدام PepsiCo وDepop وأكثر من 12000 شركة رائدة عالميًا لـ YunoJuno للعمل مع المقاولين دون عناء.
Sonovate
sonovate.com
تعمل شركة Sonovate على تعزيز عالم العمل الجديد. يساعد وكالات التوظيف والاستشارات والأفراد على الحصول على رواتبهم من خلال تمويل فاتورة بسيط وسريع ومغلف بتقنية مخصصة.
Lancerkit
lancerkit.com
LancerKit هو حل متكامل لإدارة الأعمال يهدف إلى مساعدة العاملين لحسابهم الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في تبسيط عملياتهم. يمكنك إدارة الفواتير وعروض الأسعار وجهات الاتصال والمستندات بسهولة في مكان واحد باستخدام LancerKit، مما يوفر وقتك ويعزز إنتاجيتك. المنصة سهلة الاستخدام ومباشرة، مما يجعل من السهل البدء على الفور. يعد LancerKit الخيار الأمثل لمساعدتك على التطور والازدهار، سواء كنت مستقلاً تعمل لحسابك الخاص أو صاحب شركة صغيرة ترغب في إدارة موظفيك. يبقيك LancerKit منظمًا ويبقيك على قمة لعبتك من خلال ميزات مثل الفواتير الآلية وعروض الأسعار القابلة للتخصيص والتخزين الآمن للمستندات.
ContractHub
contracthub.com
رقمنة عملية المستندات الخاصة بك يساعد ContractHub الفرق على إنشاء المستندات والموافقة عليها وتنفيذها وإدارتها بشكل أسرع بنسبة 80% تقريبًا. قم بتحميل المستندات الخاصة بك، وقم بتعيين سير العمل الخاص بك - بهذه البساطة!
ISNetworld
isnetworld.com
يتضمن وحدات للتحكم في الصحة والسلامة والبيئة، وإدارة التأمين والمشتريات، وامتثال الموظفين وتدريبهم، وتتبع التدقيق والتقييم، والمزيد.
RemotePass
remotepass.com
يعد RemotePass أقوى وأسهل استخدام منصة عالمية للتأهيل وكشوف المرتبات للفرق العالمية. تتمثل رؤيتنا في خلق عالم يمكن لأي شخص فيه العمل من أي مكان مع إمكانية الوصول إلى المزايا والخدمات المالية. ومن خلال إزالة التعقيد من العملية، فإننا نعيد اختراع كشوف المرتبات والمزايا للشركات التطلعية والفرق البعيدة. بالنسبة للشركات، يساعدك حلنا الشامل على التحكم في دورة حياة العمل عن بعد بأكملها، مما يتيح لك ضم الفرق البعيدة والدفع لها وإدارتها في 150 دولة - دون عناء. بالنسبة للفرق والمقاولين، يضمن RemotePass حصولك على أموالك في الوقت المحدد وبطريقة دفع وعملة من اختيارك، كما يوفر تطبيقنا الفائق وصولاً سلسًا إلى الخدمات والمزايا المالية الرائدة - بغض النظر عن مكان وجودك في العالم. يركز فريقنا على تجربة المستخدم، ونقوم بتشغيل منتج معقد مع تجربة مستخدم من فئة المستهلك. نحن نهتم بشدة بتمكين فرق الموارد البشرية والمالية من تجنب العمل اليدوي والحفاظ على الامتثال، حتى تتمكن من التركيز على جذب أفضل المواهب العالمية والاحتفاظ بها. احجز عرضًا تجريبيًا اليوم لتكتشف كيف يمكن لـ RemotePass أن يجعل عملية تأهيلك وكشوف المرتبات أمرًا سهلاً حقًا. RemotePass: يمكنك الاشتراك والدفع لأي شخص من أي مكان.
Remofirst
remofirst.com
توظف شركة Remofirst موظفين و/أو مقاولين بدوام كامل نيابةً عنك في أكثر من 180 دولة. لا داعي لقضاء أشهر وعشرات الآلاف من الدولارات في إنشاء كيان محلي للعمل مع أفضل المواهب لديك. قم بدفع وإدارة وتأهيل الموظفين و/أو المقاولين بدوام كامل باستخدام عقود متوافقة محليًا مع تجنب مخاطر سوء التصنيف، واجتياز عمليات تدقيق الامتثال، وإدارة القوى العاملة الدولية لديك في مكان واحد.
TalentDesk
talentdesk.io
برنامج لإدارة ودفع المقاولين والمستقلين لديك. أينما كانوا. TalentDesk.io هو نظام إدارة مستقل متكامل (FMS) تم إنشاؤه بواسطة الفريق الذي يقف وراء موقع PeopleHour.com الرائد في السوق. من خلال الاستفادة من أكثر من 15 عامًا من الخبرة في مجال العمل الحر، نحن المنصة الوحيدة المصممة للشركات التي تعتمد بشكل كبير على الموارد الخارجية. يمكنك تأهيل أفضل المواهب المستقلة بشكل متوافق، وتخصيص العمل على الفور باستخدام دليل مصمم خصيصًا، وأتمتة المدفوعات متعددة العملات للمقاولين في أي مكان. موثوق به من قبل شركات التعليم الإلكتروني العالمية والإنتاج/الإعلام والاستشارات وشركات التكنولوجيا عالية النمو في جميع أنحاء العالم.
Asanify
asanify.com
Asanify هو حل شامل لتلبية متطلبات إدارة الموارد البشرية الشاملة لمؤسستك. فهو يوفر أيضًا حلًا خاليًا من المتاعب ومؤتمتًا بالكامل لكشوف المرتبات، وهو مناسب تمامًا للشركات الناشئة والشركات سريعة النمو. يمكنك البدء مجانًا مع نظام الاستئجار حتى التقاعد الخاص بنا. يتيح لك تطبيق كشوف المرتبات بنقرة واحدة تنفيذ كشوف المرتبات الخاصة بك وتحويل الأموال، ليس فقط لموظفيك المحليين ولكن أيضًا للمقاولين العالميين. إن تكاملنا مع Slack وExcel وGoogle Suite وWhatsApp يجعل الوصول إلى نظام إدارة الموارد البشرية (HRMS) الخاص بك مريحًا وسهل الدردشة. منصتنا المرنة والقابلة للتكوين بالكامل، بالإضافة إلى دعم العملاء على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، ستجعل إدارة الأفراد سهلة للغاية لمؤسستك.
Plane
plane.com
تدير الطائرة (الطيار سابقًا) كشوف المرتبات والمزايا والامتثال للشركات التي يوجد مقرها في الولايات المتحدة والتي توظف موظفين ومقاولين أمريكيين ودوليين. يمكنك بسهولة توظيف الموظفين والمقاولين وتأهيلهم ودفع أجورهم في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم، من خلال منصة واحدة آمنة قائمة على السحابة. باستخدام Plane، يمكنك إرسال المدفوعات إلى المقاولين في أكثر من 240 دولة بأسعار الصرف المثالية. يعتقد بلين أن المقاولين الدوليين يجب أن يتمتعوا بنفس تجربة الرواتب التي يتمتع بها الموظفون الأمريكيون. نقوم بإرسال المدفوعات مباشرة إلى الحسابات المصرفية للمقاولين، حتى يتمكنوا من سحب الأموال من حساباتهم الخاصة، دون أي متاعب أو رسوم سحب للمحفظة الإلكترونية. هل ترغب في توظيف موظفين بدلاً من المقاولين؟ باستخدام Plane، يمكنك بسهولة توظيف موظفين بدوام كامل في أكثر من 100 دولة دون الحاجة إلى إنشاء كيانات محلية. تتعامل الطائرة مع أوراق التوظيف، وخصم الضرائب، وغير ذلك الكثير، حتى لا تضطر إلى القيام بذلك. على عكس العديد من عمليات الاستخلاص المعزز للنفط، تؤمن شركة Plane بالتسعير البسيط، دون أي رسوم مخفية. أنت تدفع رسومًا شهرية ثابتة. لست متأكدا ما إذا كنت تريد تعيين أحد أعضاء الفريق كموظف أو مقاول؟ لقد دعمت Plane كلا الخيارين منذ اليوم الأول، ويسعد فريق الخبراء لدينا بإرشادك إلى الخيار الأفضل الذي يلبي احتياجاتك، دون جدول أعمال.
Borderless AI
hireborderless.com
يعد Borderless AI حلاً عالميًا فريدًا لكشوف المرتبات يستفيد من قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي لأتمتة وتسريع عملية تأهيل أعضاء الفريق الدولي وإدارتهم ودفع أجورهم. لماذا فريدة من نوعها؟ لقد قمنا بدمج التكنولوجيا البديهية مع الخدمة عالية اللمس حتى تتمكن المؤسسات من إشراك العاملين ودفع أجورهم في جميع أنحاء العالم بسرعة وبشكل متوافق.
Thera
getthera.com
كل ما يتعلق بحركة الأموال. بنيت للفرق العالمية. Thera عبارة عن نظام بيئي من التطبيقات المصممة لتوفير أموالك - كشوف المرتبات والخدمات المصرفية ودفع الفواتير. سواء كنت تتطلع إلى استخدام أحد منتجاتنا أو المجموعة الكاملة، فلدينا كل ما تحتاجه.
Contra
contra.com
كونترا عبارة عن منصة للتواصل تمنح المستخدمين الحرية والفرصة للعمل بشكل مستقل. إنه يوفر فرص عمل مرنة من الأشخاص من خلال مجتمع حصري وشبكة إحالة من خلال عرض ملفات العمل التي تمكن العاملين لحسابهم الخاص وغيرهم من المهنيين المستقلين من كسب لقمة العيش وفقًا لشروطهم الخاصة.
Avetta
avetta.com
النظام الأساسي الوحيد المتكامل لإدارة مخاطر المقاولين الذي تحتاجه. استخدم النظام الأساسي الموثوق به من قبل أكثر من 130.000 شركة في أكثر من 120 دولة لبناء اتصالات آمنة ومستدامة ومأمونة.
Skuad
skuad.io
Skuad هي منصة عالمية سريعة النمو للتوظيف وكشوف المرتبات، والتي تمكن الشركات مثل شركتك من توظيف المواهب الاستثنائية ودفع أجورها في أي مكان في العالم، بشكل متوافق. تم تصميم Skuad لعالم العمل الجديد، حيث يمكن للمؤسسات الكبيرة والشركات الناشئة الناشئة الوصول إلى أفضل المواهب على مستوى العالم لتنمية أعمالهم وبناء فرق موزعة متنوعة. لا توجد رسوم مقدمة أو تكاليف مخفية أو عمليات تأمين طويلة الأجل. التوظيف في أكثر من 160 دولة || ادفع بأكثر من 100 عملة || احصل على دعم الخبراء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع
Gusto
gusto.com
سواء كنت بدأت للتو أو تعمل على توسيع نطاق أعمالك سريعة النمو، فإن Gusto هو الشريك الذي تحتاجه لتنمية فريقك ورعايته. مع Gusto، يمكنك الحصول على ميزات الموارد البشرية الحديثة مثل كشوف المرتبات والمزايا والتوظيف وموارد الإدارة والمزيد - كل ذلك في مكان واحد. تفتخر شركة Gusto بخدمة أكثر من 300000 شركة في جميع أنحاء الولايات المتحدة من خلال نظام واحد موثوق به وأدوات تعويض تنافسية وإرشادات الخبراء لمساعدتك في تمكين فريقك. لأنه عندما يزدهر موظفوك، يزدهر عملك أيضًا. تعلم المزيد على https://gusto.com
Worksome
worksome.com
إدارة قوية للقوى العاملة الخارجية: إعادة تعريف تجربة المقاول قم ببناء القوى العاملة الخارجية وإدارتها والاحتفاظ بها باستخدام الأداة الوحيدة المصممة لإدارة المقاولين المستقلين الذين يتمتعون بامتثال قوي ومدفوعات سريعة.
Xolo
xolo.io
Xolo هو محرك أعمال فردي يوفر حلولاً محلية وعالمية لتأسيس الأعمال والفواتير المتوافقة مع ضريبة القيمة المضافة والمحاسبة وإعداد التقارير الضريبية ونفقات الأعمال والمزيد.
Oyster
oysterhr.com
باستخدام تقنية الاستخلاص المعزز للنفط من Oyster، يمكنك التوظيف بشكل متوافق دون إنشاء كيان تجاري والتعامل مع جميع وظائف التوظيف من منصة آلية واحدة. أفضل من أي صاحب عمل تقليدي مسجل، تنشر Oyster رؤى توظيف عميقة وفريقًا من الخبراء القانونيين وخبراء الموارد البشرية لضمان الامتثال في أكثر من 180 دولة.
Ruul
ruul.io
يقدم Ruul حلاً شاملاً للشركات لتبسيط عملياتها عند العمل مع المستقلين والمقاولين المستقلين. من خلال التعامل مع المهام الإدارية المختلفة مثل إعداد الفواتير وإدارة مدفوعات المقاولين من الباطن، يسمح Ruul للشركات بالتركيز على أنشطتها الأساسية. يعتبر Ruul مناسبًا تمامًا لمجموعة من الشركات، خاصة تلك التي تعمل في الاقتصاد الرقمي. إنه مثالي لـ: - الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) التي تبحث عن حلول فعالة للتعاقد من الباطن والإدارة المالية. - الوكالات الرقمية وشركات الإعلام التي تتطلب إدارة مرنة للمواهب وحلول الدفع. - المنصات والمجتمعات التي تتعامل مع المستقلين والمقاولين المستقلين بشكل منتظم. يعتمد أكثر من 10.000 شركة و70.000 موظف مستقل حول العالم على Ruul لإدارة عملهم وعلاقاتهم المالية بطريقة سلسة ومتوافقة.
WorkMarket
workmarket.com
يقدم WorkMarket من ADP منصة تكنولوجية حديثة توفر لشركتك القدرة على التوسع في المشهد التنافسي الحالي. تتيح منصتنا للشركات إمكانية تنظيم وإدارة ودفع رواتب القوى العاملة الموسعة لديها بكفاءة وامتثال. يقع مقر WorkMarket في مدينة نيويورك، وقد تم تأسيسه في عام 2010 واستحوذت عليه شركة ADP في عام 2018.
ServiceChannel
servicechannel.com
توفر ServiceChannel لمديري المرافق منصة واحدة للحصول على خدمات الإصلاح والصيانة وشرائها وإدارتها ودفع تكاليفها من المقاولين التجاريين عبر مؤسستهم. من خلال تقديم شفافية غير مسبوقة وتحليلات تعتمد على البيانات لجودة الخدمة، عبر جميع المهن والمواقع والمقاولين، يحقق مديرو المرافق قيمة كبيرة للعلامة التجارية وعائد الاستثمار لمؤسساتهم دون الاستعانة بمصادر خارجية أو الاستثمار في البنية التحتية الجديدة. توفر ServiceChannel راحة البال للمنشآت وفرق عمليات المتجر من خلال التأكد من أن مواقعها تقدم أفضل تجربة ممكنة للضيوف والموظفين. يتعاون معنا قادة السوق عبر الصناعات لتسريع أداء أصول أعمالهم الحيوية. نحن نجعل ذلك ممكنًا من خلال منصة SaaS التي توفر مصدرًا واحدًا للحقيقة، وسوقًا يربط الشركات مع كبار مقدمي الخدمات، والخدمات المُدارة بشكل احترافي. يتم استخدام ServiceChannel يوميًا من قبل أكثر من 500 علامة تجارية رائدة لإدارة أكثر من 70000 مقاول في أكثر من 500000 موقع تجاري في 66 دولة.
Rippling
rippling.com
تمنح Rippling الشركات مكانًا واحدًا لإدارة الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والشؤون المالية على مستوى العالم. فهو يجمع جميع أنظمة القوى العاملة التي عادة ما تكون منتشرة عبر الشركة، مثل الرواتب والنفقات والمزايا وأجهزة الكمبيوتر. لأول مرة على الإطلاق، يمكنك إدارة وأتمتة كل جزء من دورة حياة الموظف في نظام واحد. خذ على متن الطائرة، على سبيل المثال. باستخدام Rippling، يمكنك تعيين موظف جديد في أي مكان في العالم وإعداد كشوف المرتبات وبطاقة الشركة والكمبيوتر والمزايا وحتى تطبيقات الطرف الثالث مثل Slack وMicrosoft 365 — كل ذلك في غضون 90 ثانية.
Remote
remote.com
يعد Remote هو الحل الشامل لإدارة ودفع رواتب الموظفين بدوام كامل والعمال المتعاقدين في جميع أنحاء العالم. تتعامل منصتنا مع الرواتب الدولية والمزايا والضرائب وخيارات الأسهم والامتثال في العديد من البلدان. بغض النظر عن مكان تواجد فريقك، يضمن Remote أفضل تجربة مع حلول التوظيف العالمية القوية. تمنحك حماية الملكية الفكرية التي لا مثيل لها وإجراءات الأمان عالية المستوى راحة البال على نطاق عالمي. بالإضافة إلى ذلك، يقدم Remote نموذج تسعير ثابت بدون أي رسوم مخفية، مما يساعدك على إدارة ميزانيتك بفعالية مع التركيز على دفع نمو الأعمال.
Multiplier
usemultiplier.com
هل تريد أن تجعل توظيف المواهب في بلد آخر أسهل؟ المضاعف هو الحل الخاص بك - تسمح لك تقنيتنا بالانضمام بسلاسة، ودفع رواتب موظفيك، والامتثال للقوانين التنظيمية، وتوفير المزايا عبر الحدود، والبقاء على اتصال مع فرقك العالمية.
Justworks
justworks.com
Justworks هو حل متعدد المنتجات يقدم كشوف المرتبات العالمية والمزايا ودعم الامتثال وتتبع الوقت وأدوات الموارد البشرية والمزيد مع دعم حائز على جوائز من خبراء معتمدين في الموارد البشرية. نحن نتعامل مع التفاصيل الجوهرية حتى تتمكن من التركيز على ما يهم: بناء عملك وفريقك.
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff هو حل برمجي متطور لتحليلات القوى العاملة مصمم لتعزيز الإنتاجية عبر الفرق البعيدة والمختلطة والداخلية مع ضمان تجربة إيجابية للموظفين. يتكامل Hubstaff مع أكثر من 30 تطبيقًا حتى تتمكن أعمالك من العمل بكفاءة أكبر. يمكنك معرفة كيفية تنفيذ العمل باستخدام ميزات مثل تتبع الوقت، ولقطات الشاشة، وتتبع النشاط، وتتبع عنوان URL والتطبيق، ومقاييس تحليلات القوى العاملة، وكشوف المرتبات والفواتير التلقائية، والجدولة، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، ومراقبة الموقع، والجداول الزمنية. متوفر لأنظمة التشغيل Mac وWindows وLinux وChrome وiOS وAndroid. مهمتنا هي مساعدة الجميع على قضاء يومهم الأكثر إنتاجية في العمل. ويعني هذا الالتزام إعطاء الأولوية للأداء الأقصى دون المساس ببيئة عمل مُرضية للجميع. استمتع بتجربة التأثير التحويلي لـ Hubstaff على كفاءة مؤسستنا ونجاحها. وإليك كيف أصبح Hubstaff أصلاً لا يقدر بثمن لأعمال عملائنا: - تعزيز الإنتاجية: حقق زيادة ملحوظة في الإنتاجية بنسبة 5٪ من خلال أتمتة عمليات PTO بسلاسة. - التخصيص الاستراتيجي للموارد: أدى تنفيذ Hubstaff إلى توفير عدد موظفين يعادل 10 موظفين، مما أدى إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية. - فوز الأعمال وتحسين النتيجة النهائية: له دور فعال في الفوز بفرص عمل جديدة وتحسين النتيجة المالية بشكل كبير. - عدم التوقف عن العمل: استمتع بعمليات متواصلة دون توقف، مما يضمن سير عمل مستمر وسلس. - عمليات فعالة لكشوف المرتبات والموارد البشرية: تبسيط جميع عمليات كشوف المرتبات والموارد البشرية، مما يقلل من النفقات الإدارية ويضمن الدقة. - توفير تكاليف المشاريع: تحقيق وفورات كبيرة تتراوح بين 10% إلى 25% في مختلف المشاريع، مما يعزز الربحية الإجمالية. - تعزيز قيمة العملاء: تحقيق زيادة ملحوظة بنسبة 30% في القيمة المقدمة للعملاء، مما أدى إلى رفع معايير الخدمة. - تحسين المهام: تم تحقيق وفورات في التكاليف بنسبة 25% من خلال التخلص من المهام الضائعة وتحسين الاستخدام العام للموارد. - تخفيض تكاليف التوظيف: خفض تكاليف التوظيف بنسبة 25%، وتخفيف المخاطر المرتبطة بالتعيينات السيئة وتحسين عمليات التوظيف. - الاحتفاظ بالموظفين: يزود أصحاب الأداء المتميز بالبيانات التي يحتاجونها للترقيات بشكل أسرع، مما يؤدي إلى تحسين الاحتفاظ بالموظفين. لقد أثبتت Hubstaff أنها أداة محورية في سعي عملائنا لتحقيق التميز، وتحقيق نتائج ملموسة عبر مختلف العمليات التجارية. احتضن مستقبل العمل مع Hubstaff!
HireArt
hireart.com
كل ما تحتاجه لإدارة القوى العاملة التعاقدية الخاصة بك. قم ببناء وإدارة القوى العاملة التعاقدية الحديثة باستخدام أداة واحدة. صاحب العمل المسجل، والمصادر حسب الطلب، وإدارة البائعين، وإدارة المستقلين، كل ذلك في نفس واجهة المستخدم ذاتية الخدمة.
Deel
letsdeel.com
Deel هي منصة الموارد البشرية الشاملة للفرق العالمية. وهذا يعني إدارة شاملة للموارد البشرية لأي فريق وفي أي مكان. قم بتعيين الموظفين بدوام كامل أو المقاولين المستقلين وتأهيلهم ودفع أجورهم بشكل متوافق في دقائق. لأول مرة، سيكون لديك رؤية مركزية للقوى العاملة لديك بأكملها في مكان واحد. مع Deel، تجعل الشركات كشوف المرتبات العالمية ممكنة من خلال الاستفادة من المكتب الخلفي الداخلي لشركة Deel والكيانات المملوكة محليًا. يمكن للعمال والمديرين والقادة تحديث تفاصيل السحب، وتصور هيكل الفريق، والإشراف على إجمالي الإنفاق على الرواتب، وإكمال العشرات من المهام الأخرى من خلال واجهة الخدمة الذاتية الحديثة من Deel. واليوم، تخدم Deel أكثر من 20,000 عميل بدءًا من الشركات الصغيرة والمتوسطة وحتى الشركات المتداولة علنًا، مما يساعد أكثر من 120,000 عامل في الحصول على رواتبهم من أي مكان. قم بإنشاء عقود قانونية محلية، وتتبع الإجازات، ومنح المكافآت، وإدارة الأسهم، والمزيد. احجز عرضًا توضيحيًا لدليل شخصي لمنصة Deel واطلق العنان للقوى العاملة العالمية لديك اليوم.
Braintrust
usebraintrust.com
تُحدث Braintrust ثورة في مجال التوظيف مع Braintrust AIR، وهي منصة التوظيف الأولى والوحيدة الشاملة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في العالم. بفضل تدريب Braintrust AIR باستخدام الرؤى البشرية والبيانات الخاصة، فإنه يقلل الوقت اللازم للتوظيف من أشهر إلى أيام، ويطابقك على الفور مع المرشحين المؤهلين الذين تم فحصهم مسبقًا، ويجري أول شاشة هاتف لك. تحظى شركة Braintrust AIR بثقة المئات من شركات Fortune 1000، بما في ذلك Nestlé وPorsche وAtlassian وGoldman Sachs وNike، مما يجعل محترفي اكتساب المواهب أكثر فعالية بمقدار 100 مرة ويوفر للشركات مئات الآلاف من الدولارات من تكاليف التوظيف.
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