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برامج إدارة المقاولين - التطبيقات الأكثر شعبية - فنلندا
تم تصميم برنامج إدارة المقاولين لمساعدة الشركات على إدارة الأعمال الخارجية بكفاءة والتي يتم التعامل معها من قبل العمال المتعاقدين أو المقاولين من الباطن. تساعد هذه الحلول في تتبع الأداء والإنتاجية مع تنظيم أوامر العمل وإدارتها أيضًا. وهي مفيدة بشكل خاص للشركات التي تعتمد على المقاولين للحصول على المهارات والخبرة المتخصصة لإنجاز مهام ومشاريع محددة. يضمن هذا البرنامج أن المهام تلبي معايير الشركة وتساعد في إصدار 1099 نموذجًا وإدارة المهام وتتبع الإكمال. تُستخدم أدوات إدارة المقاولين على نطاق واسع في صناعات مثل البناء وتجارة التجزئة والمطاعم والطاقة والمرافق وغيرها.
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Gusto
gusto.com
سواء كنت بدأت للتو أو تعمل على توسيع نطاق أعمالك سريعة النمو، فإن Gusto هو الشريك الذي تحتاجه لتنمية فريقك ورعايته. مع Gusto، يمكنك الحصول على ميزات الموارد البشرية الحديثة مثل كشوف المرتبات والمزايا والتوظيف وموارد الإدارة والمزيد - كل ذلك في مكان واحد. تفتخر شركة Gusto بخدمة أكثر من 300000 شركة في...
Rippling
rippling.com
تمنح Rippling الشركات مكانًا واحدًا لإدارة الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والشؤون المالية على مستوى العالم. فهو يجمع جميع أنظمة القوى العاملة التي عادة ما تكون منتشرة عبر الشركة، مثل الرواتب والنفقات والمزايا وأجهزة الكمبيوتر. لأول مرة على الإطلاق، يمكنك إدارة وأتمتة كل جزء من دورة حياة الموظف...
Deel
letsdeel.com
Deel هي منصة الموارد البشرية الشاملة للفرق العالمية. وهذا يعني إدارة شاملة للموارد البشرية لأي فريق وفي أي مكان. قم بتعيين الموظفين بدوام كامل أو المقاولين المستقلين وتأهيلهم ودفع أجورهم بشكل متوافق في دقائق. لأول مرة، سيكون لديك رؤية مركزية للقوى العاملة لديك بأكملها في مكان واحد. مع Deel، تجعل الش...
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff هو حل برمجي متطور لتحليلات القوى العاملة مصمم لتعزيز الإنتاجية عبر الفرق البعيدة والمختلطة والداخلية مع ضمان تجربة إيجابية للموظفين. يتكامل Hubstaff مع أكثر من 30 تطبيقًا حتى تتمكن أعمالك من العمل بكفاءة أكبر. يمكنك معرفة كيفية تنفيذ العمل باستخدام ميزات مثل تتبع الوقت، ولقطات الشاشة، وتتبع...
Remote
remote.com
يعد Remote هو الحل الشامل لإدارة ودفع رواتب الموظفين بدوام كامل والعمال المتعاقدين في جميع أنحاء العالم. تتعامل منصتنا مع الرواتب الدولية والمزايا والضرائب وخيارات الأسهم والامتثال في العديد من البلدان. بغض النظر عن مكان تواجد فريقك، يضمن Remote أفضل تجربة مع حلول التوظيف العالمية القوية. تمنحك حماي...
WorkMarket
workmarket.com
يقدم WorkMarket من ADP منصة تكنولوجية حديثة توفر لشركتك القدرة على التوسع في المشهد التنافسي الحالي. تتيح منصتنا للشركات إمكانية تنظيم وإدارة ودفع رواتب القوى العاملة الموسعة لديها بكفاءة وامتثال. يقع مقر WorkMarket في مدينة نيويورك، وقد تم تأسيسه في عام 2010 واستحوذت عليه شركة ADP في عام 2018.
ServiceChannel
servicechannel.com
توفر ServiceChannel لمديري المرافق منصة واحدة للحصول على خدمات الإصلاح والصيانة وشرائها وإدارتها ودفع تكاليفها من المقاولين التجاريين عبر مؤسستهم. من خلال تقديم شفافية غير مسبوقة وتحليلات تعتمد على البيانات لجودة الخدمة، عبر جميع المهن والمواقع والمقاولين، يحقق مديرو المرافق قيمة كبيرة للعلامة التجا...
Braintrust
usebraintrust.com
تُحدث Braintrust ثورة في مجال التوظيف مع Braintrust AIR، وهي منصة التوظيف الأولى والوحيدة الشاملة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في العالم. بفضل تدريب Braintrust AIR باستخدام الرؤى البشرية والبيانات الخاصة، فإنه يقلل الوقت اللازم للتوظيف من أشهر إلى أيام، ويطابقك على الفور مع المرشحين المؤهلين الذين ...
Justworks
justworks.com
Justworks هو حل متعدد المنتجات يقدم كشوف المرتبات العالمية والمزايا ودعم الامتثال وتتبع الوقت وأدوات الموارد البشرية والمزيد مع دعم حائز على جوائز من خبراء معتمدين في الموارد البشرية. نحن نتعامل مع التفاصيل الجوهرية حتى تتمكن من التركيز على ما يهم: بناء عملك وفريقك.
Contra
contra.com
كونترا عبارة عن منصة للتواصل تمنح المستخدمين الحرية والفرصة للعمل بشكل مستقل. إنه يوفر فرص عمل مرنة من الأشخاص من خلال مجتمع حصري وشبكة إحالة من خلال عرض ملفات العمل التي تمكن العاملين لحسابهم الخاص وغيرهم من المهنيين المستقلين من كسب لقمة العيش وفقًا لشروطهم الخاصة.
Worksome
worksome.com
إدارة قوية للقوى العاملة الخارجية: إعادة تعريف تجربة المقاول قم ببناء القوى العاملة الخارجية وإدارتها والاحتفاظ بها باستخدام الأداة الوحيدة المصممة لإدارة المقاولين المستقلين الذين يتمتعون بامتثال قوي ومدفوعات سريعة.
YunoJuno
yunojuno.com
YunoJuno هي المنصة الوحيدة التي تحتاجها الشركة للعثور على المقاولين وتوظيفهم وإدارتهم ودفع أجورهم. من خلال الجمع بين نظام إدارة المستقلين وسوق النخبة الذي يضم أكثر من 100.000 مقاول تم فحصهم في الصناعة، يجمع YunoJuno الموارد البشرية ومديري التوظيف والفرق المالية والقانونية في مكان واحد. بدءًا من تحدي...
Multiplier
usemultiplier.com
هل تريد أن تجعل توظيف المواهب في بلد آخر أسهل؟ المضاعف هو الحل الخاص بك - تسمح لك تقنيتنا بالانضمام بسلاسة، ودفع رواتب موظفيك، والامتثال للقوانين التنظيمية، وتوفير المزايا عبر الحدود، والبقاء على اتصال مع فرقك العالمية.
Skuad
skuad.io
Skuad هي منصة عالمية سريعة النمو للتوظيف وكشوف المرتبات، والتي تمكن الشركات مثل شركتك من توظيف المواهب الاستثنائية ودفع أجورها في أي مكان في العالم، بشكل متوافق. تم تصميم Skuad لعالم العمل الجديد، حيث يمكن للمؤسسات الكبيرة والشركات الناشئة الناشئة الوصول إلى أفضل المواهب على مستوى العالم لتنمية أعما...
Thera
getthera.com
كل ما يتعلق بحركة الأموال. بنيت للفرق العالمية. Thera عبارة عن نظام بيئي من التطبيقات المصممة لتوفير أموالك - كشوف المرتبات والخدمات المصرفية ودفع الفواتير. سواء كنت تتطلع إلى استخدام أحد منتجاتنا أو المجموعة الكاملة، فلدينا كل ما تحتاجه.
Avetta
avetta.com
النظام الأساسي الوحيد المتكامل لإدارة مخاطر المقاولين الذي تحتاجه. استخدم النظام الأساسي الموثوق به من قبل أكثر من 130.000 شركة في أكثر من 120 دولة لبناء اتصالات آمنة ومستدامة ومأمونة.
Xolo
xolo.io
Xolo هو محرك أعمال فردي يوفر حلولاً محلية وعالمية لتأسيس الأعمال والفواتير المتوافقة مع ضريبة القيمة المضافة والمحاسبة وإعداد التقارير الضريبية ونفقات الأعمال والمزيد.
Oyster
oysterhr.com
باستخدام تقنية الاستخلاص المعزز للنفط من Oyster، يمكنك التوظيف بشكل متوافق دون إنشاء كيان تجاري والتعامل مع جميع وظائف التوظيف من منصة آلية واحدة. أفضل من أي صاحب عمل تقليدي مسجل، تنشر Oyster رؤى توظيف عميقة وفريقًا من الخبراء القانونيين وخبراء الموارد البشرية لضمان الامتثال في أكثر من 180 دولة.
Asanify
asanify.com
Asanify هو حل شامل لتلبية متطلبات إدارة الموارد البشرية الشاملة لمؤسستك. فهو يوفر أيضًا حلًا خاليًا من المتاعب ومؤتمتًا بالكامل لكشوف المرتبات، وهو مناسب تمامًا للشركات الناشئة والشركات سريعة النمو. يمكنك البدء مجانًا مع نظام الاستئجار حتى التقاعد الخاص بنا. يتيح لك تطبيق كشوف المرتبات بنقرة واحدة ت...
Ruul
ruul.io
يقدم Ruul حلاً شاملاً للشركات لتبسيط عملياتها عند العمل مع المستقلين والمقاولين المستقلين. من خلال التعامل مع المهام الإدارية المختلفة مثل إعداد الفواتير وإدارة مدفوعات المقاولين من الباطن، يسمح Ruul للشركات بالتركيز على أنشطتها الأساسية. يعتبر Ruul مناسبًا تمامًا لمجموعة من الشركات، خاصة تلك التي ت...
HireArt
hireart.com
كل ما تحتاجه لإدارة القوى العاملة التعاقدية الخاصة بك. قم ببناء وإدارة القوى العاملة التعاقدية الحديثة باستخدام أداة واحدة. صاحب العمل المسجل، والمصادر حسب الطلب، وإدارة البائعين، وإدارة المستقلين، كل ذلك في نفس واجهة المستخدم ذاتية الخدمة.
RemotePass
remotepass.com
يعد RemotePass أقوى وأسهل استخدام منصة عالمية للتأهيل وكشوف المرتبات للفرق العالمية. تتمثل رؤيتنا في خلق عالم يمكن لأي شخص فيه العمل من أي مكان مع إمكانية الوصول إلى المزايا والخدمات المالية. ومن خلال إزالة التعقيد من العملية، فإننا نعيد اختراع كشوف المرتبات والمزايا للشركات التطلعية والفرق البعيدة....
Remofirst
remofirst.com
توظف شركة Remofirst موظفين و/أو مقاولين بدوام كامل نيابةً عنك في أكثر من 180 دولة. لا داعي لقضاء أشهر وعشرات الآلاف من الدولارات في إنشاء كيان محلي للعمل مع أفضل المواهب لديك. قم بدفع وإدارة وتأهيل الموظفين و/أو المقاولين بدوام كامل باستخدام عقود متوافقة محليًا مع تجنب مخاطر سوء التصنيف، واجتياز عمل...
Plane
plane.com
تدير الطائرة (الطيار سابقًا) كشوف المرتبات والمزايا والامتثال للشركات التي يوجد مقرها في الولايات المتحدة والتي توظف موظفين ومقاولين أمريكيين ودوليين. يمكنك بسهولة توظيف الموظفين والمقاولين وتأهيلهم ودفع أجورهم في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم، من خلال منصة واحدة آمنة قائمة على السحابة. باس...
Borderless AI
hireborderless.com
يعد Borderless AI حلاً عالميًا فريدًا لكشوف المرتبات يستفيد من قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي لأتمتة وتسريع عملية تأهيل أعضاء الفريق الدولي وإدارتهم ودفع أجورهم. لماذا فريدة من نوعها؟ لقد قمنا بدمج التكنولوجيا البديهية مع الخدمة عالية اللمس حتى تتمكن المؤسسات من إشراك العاملين ودفع أجورهم في جميع أنح...
Sonovate
sonovate.com
تعمل شركة Sonovate على تعزيز عالم العمل الجديد. يساعد وكالات التوظيف والاستشارات والأفراد على الحصول على رواتبهم من خلال تمويل فاتورة بسيط وسريع ومغلف بتقنية مخصصة.
Lancerkit
lancerkit.com
LancerKit هو حل متكامل لإدارة الأعمال يهدف إلى مساعدة العاملين لحسابهم الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في تبسيط عملياتهم. يمكنك إدارة الفواتير وعروض الأسعار وجهات الاتصال والمستندات بسهولة في مكان واحد باستخدام LancerKit، مما يوفر وقتك ويعزز إنتاجيتك. المنصة سهلة الاستخدام ومباشرة، مما يجعل م...
ContractHub
contracthub.com
رقمنة عملية المستندات الخاصة بك يساعد ContractHub الفرق على إنشاء المستندات والموافقة عليها وتنفيذها وإدارتها بشكل أسرع بنسبة 80% تقريبًا. قم بتحميل المستندات الخاصة بك، وقم بتعيين سير العمل الخاص بك - بهذه البساطة!
ISNetworld
isnetworld.com
يتضمن وحدات للتحكم في الصحة والسلامة والبيئة، وإدارة التأمين والمشتريات، وامتثال الموظفين وتدريبهم، وتتبع التدقيق والتقييم، والمزيد.
TalentDesk
talentdesk.io
برنامج لإدارة ودفع المقاولين والمستقلين لديك. أينما كانوا. TalentDesk.io هو نظام إدارة مستقل متكامل (FMS) تم إنشاؤه بواسطة الفريق الذي يقف وراء موقع PeopleHour.com الرائد في السوق. من خلال الاستفادة من أكثر من 15 عامًا من الخبرة في مجال العمل الحر، نحن المنصة الوحيدة المصممة للشركات التي تعتمد بشكل ...