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يعمل برنامج إدارة العقود على تبسيط دورة حياة العقد بالكامل وتشغيلها تلقائيًا، بما في ذلك الإنشاء والتتبع والمراقبة. وهو مفيد بشكل خاص للمحترفين المشاركين في التفاوض على العقود، مثل مندوبي المبيعات أو ممثلي الحسابات. هؤلاء الأفراد مسؤولون عن تحديد شروط العقد، واتفاقيات مستوى الخدمة، وإجراء التعديلات، وتنفيذ العقود. بالإضافة إلى الجانب التفاوضي، تلعب الأقسام القانونية لدى الطرفين دورًا حاسمًا في عملية التعاقد. ويضمنون امتثال العقود للقوانين واللوائح والسياسات الداخلية للشركة ذات الصلة. من خلال الاستفادة من برامج إدارة العقود، يمكن للمؤسسات تبسيط وتسريع عملية إدارة العقود. فهو يلغي المهام اليدوية، ويقلل الأخطاء، ويعزز الكفاءة الشاملة. يتيح هذا البرنامج التعاون السلس بين مختلف أصحاب المصلحة، ويبسط سير عمل العقود، ويضمن الامتثال طوال دورة حياة العقد بأكملها.
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Workday
workday.com
Workday هو تطبيق سحابي لإدارة الموارد البشرية والمالية، يمكّن الموظفين والمديرين من إدارة البيانات المالية والشخصية بسهولة.
Adobe Acrobat Sign
adobe.com
Adobe Acrobat Sign هو تطبيق للتوقيع الرقمي يتيح إرسال المستندات وتوقيعها وإدارتها بسهولة وأمان من أي مكان، مع دعم للتكامل مع أدوات شهيرة.
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc هو برنامج لإدارة المستندات يسمح بإنشاء، إرسال، وتوقيع المستندات الرقمية مع ميزات تتضمن توقيعات إلكترونية وأتمتة سير العمل.
Zoho Contracts
zoho.com
عقود Zoho هي منصة لإدارة العقود تساعد على تبسيط وتنظيم دورة حياة العقد وتعزيز التعاون والامتثال عبر الفرق.
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai هو تطبيق لإدارة الأعمال يوفر أدوات لإدارة المشاريع، الفواتير، وتتبع العملاء في منصة واحدة سهلة الاستخدام.
DealHub.io
dealhub.io
DealHub.io هو حل شامل لإدارة الاقتباسات والفواتير والاشتراكات، يساعد الشركات على تبسيط عملية المبيعات وتحسين الكفاءة.
Papernest
papernest.com
Papernest هو تطبيق لإدارة العقود والاشتراكات، يتيح للمستخدمين التسجيل، التحويل، وإنهاء العقود عبر واجهة سهلة الاستخدام.
Concord
concordnow.com
تطبيق كونكورد هو أداة لإدارة العقود، يتيح لك صياغة، توقيع، وإدارة العقود في مكان واحد بسهولة وسرعة.
Gatekeeper
gatekeeperhq.com
Gatekeeper هو تطبيق لإدارة دورة حياة العقد والبائع، يسهل التحكم في البيانات والامتثال ويقلل من المخاطر التنظيمية.
provakil
provakil.com
تساعد تطبيق Provakil الشركات في تنظيم العمليات القانونية، مثل إدارة العقود وحل النزاعات واستعادة الديون، من خلال أتمتة جمع المعلومات وإصدار الوثائق.
Proposify
proposify.com
Proposify هو برنامج لإنشاء وإدارة اقتراحات المبيعات، يقدم قوالب قابلة للتخصيص وتحليلات في الوقت الفعلي، ويساعد في تحسين العمليات البيعية.
Linksquares
linksquares.com
تساعد LinkSquares الفرق القانونية في صياغة ومراجعة وتنفيذ العقود باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لتسهيل إدارة العقود.
Juro
juro.com
Juro هي منصة آلية لإدارة العقود تساعد الفرق القانونية وتجارية في إنشاء وتنفيذ ومتابعة العقود بكفاءة.
DocuX
docux.ai
تطبيق DocuX يمكن المستخدمين من إدارة مستنداتهم وعقودهم بواسطة الذكاء الاصطناعي مما يسهل إنشائها وتوقيعها وأرشفتها.
Legistify
legistify.com
Legistify هو تطبيق قانوني يساعد المؤسسات في إدارة القضايا والعقود والإشعارات من خلال منصة متكاملة وسهلة الاستخدام.
Legislate
legislate.ai
Legislate هو تطبيق يتيح للأشخاص غير المحامين إنشاء وإدارة والبحث في العقود المعتمدة من المحامين بسهولة ودون ميزانية قانونية.
Pocketlaw
pocketlaw.com
Pocketlaw هو تطبيق قانوني يساعد الأفراد والشركات على إنشاء وإدارة المستندات القانونية بكفاءة، مع توفير نصائح قانونية وتبسيط العمليات القانونية.
Contractzy
contractzy.io
Contractzy هو منصة لإدارة دورة حياة العقود القانونية، تساعد الشركات في إنشاء وتفاوض وتخزين العقود بكفاءة.
Ironclad
ironcladapp.com
Ironclad هو برنامج لإدارة دورة حياة العقود، يقوم بأتمتة عمليات العقود وتحليلها لتحسين كفاءة الفرق القانونية.
ContractZen
contractzen.com
ContractZen هو تطبيق لإدارة العقود يجمع بين إدارة العقود، الاجتماعات الإلكترونية، والاتفاقات الرقمية في نظام واحد سهل الاستخدام.
Contract Cardinal
contractcardinal.com
العقد الكاردينال هو تطبيق لإدارة العقود يساعد المستخدمين في إنشاء وتتبع وتحليل العقود بشكل فعال ومنظم.
Zefort
zefort.com
زيفورت هو برنامج لإدارة العقود يتيح إنشاء، توقيع، تخزين، ومشاركة العقود بسهولة مع ميزات التنبيهات والبحث.
GetAccept
getaccept.com
GetAccept هو تطبيق مبيعات رقمي يُسهّل إدارة المستندات والتعاون بين الفرق، مما يُسرع إتمام الصفقات وتعزيز تجربة العملاء.
SYDLE ONE
sydle.com
منصة SYDLE ONE توفر حلولاً رقمية متكاملة لإدارة العمليات التجارية، مثل أتمتة سير العمل وإدارة العملاء، في مكان واحد.
Legalesign
legalesign.com
Legalesign هو برنامج توقيع إلكتروني يساعد الأفراد والشركات على إرسال وتوقيع وإدارة العقود عبر الإنترنت بكفاءة.
ContractWorks
contractworks.com
ContractWorks هو برنامج لإدارة العقود يتيح إنشاء العقود، تتبع الميزات الأساسية، والتوقيع الإلكتروني بطريقة سهلة وفعالة.
Ignition
ignitionapp.com
إغنشن هي منصة شاملة لخدمات الأعمال، تساعد الشركات على تسريع المدفوعات وإدارة الفواتير والعقود، مع تكاملها مع تطبيقات رئيسية لأتمتة العمليات.
SpotDraft
app.spotdraft.com
سبوتدرافت هو نظام لإدارة العقود يعمل بالذكاء الاصطناعي، يسهل عملية مراجعة العقود مع أدوات أتمتة للمساعدة في الكفاءة وتقليل المهام المتكررة.
Ontra
ontra.ai
Ontra هو تطبيق لأتمتة العقود وتحسين العمليات القانونية، يساعد الشركات في إدارة العقود والامتثال بكفاءة وتقليل التكاليف.
Lexion
lexion.ai
Lexion هو منصة لإدارة العقود تساعد الفرق على تسريع سير العمل من خلال أتمتة العمليات وتحليل المستندات باستخدام الذكاء الاصطناعي.
WhitePipe
whitepipe.io
تطبيق WhitePipe يُسهل إدارة العقود وحسابات القبض عبر الأتمتة والقوالب، مما يوفر الوقت ويساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التحول الرقمي.
Evisort
evisort.com
Evisort هو تطبيق لإدارة العقود يزيد من كفاءة دورة حياة العقود من خلال تحليل البيانات الآلي، تحسين الامتثال وتبسيط التعاون.
Practice Ignition
practiceignition.com
الإشعال الممارسة هو تطبيق يدير المقترحات والعقود والمدفوعات في مستند واحد، مما يسهل إدارة علاقات العملاء لمقدمي الخدمات.
Contractify
contractify.io
Contractify هو برنامج لإدارة العقود يسهل التوقيع الإلكتروني وإدارة العقود، مع ميزات للتعاون وتحليل البيانات.
Zoopsign
zoopsign.com
يتيح تطبيق ZoopSign إدارة التوقيعات الإلكترونية وتتبع المستندات بطريقة آمنة، مع دعم تحميل مستندات متعددة والتوقيع من قبل عدة أشخاص.
DeepStream
deep.stream
تطبيق DeepStream يسهّل عملية التوريد من خلال أدوات رقمية، مما يساعد الفرق على إدارة الموردين والعقود بكفاءة عبر منصة سحابية.
Leeway
getleeway.com
تطبيق Leeway يساعد الشركات في إدارة العقود بشكل فعال، مما يقلل الوقت المستغرق ويعزز السيطرة على المخاطر القانونية والمالية.
Juridoc
juridoc.com.br
Juridoc هو تطبيق لإدارة المستندات القانونية، يتيح إنشاء ومراجعة وتوقيع العقود بشكل فعال، مما يحسن الكفاءة ويقلل من الوقت والتكاليف.
Contract Hound
contracthound.com
Hound Hound هو تطبيق لإدارة العقود يوفر تخزين مركزي، تتبع للعقود، تذكيرات، وعمليات موافقة لتعزيز كفاءة العمل والتعاون.
Advocat
advocat.ai
تطبيق Advocat AI يُستخدم لإنشاء العقود، والتفاوض، وتوقيعها إلكترونيًا، وتخزينها، مما يساعد في تسريع العمليات وتقليل المخاطر.
Summize
summize.com
تطبيق Summize يوفر حلول إدارة العقود الرقمية من خلال دمج تدفقات العمل في الأدوات المستخدمة يومياً مثل Teams وSlack وWord، مع ملخصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
Tradogram
tradogram.com
Tradogram هو تطبيق سحابي لإدارة عمليات الشراء، يوفر أدوات لتبسيط الطلبات، أوامر الشراء، الفواتير وغيرها، مع ميزات لتتبع الميزانية وإدارة الموردين.
Precisely
preciselycontracts.com
تطبيق Precisely هو برنامج لإدارة دورة حياة العقود يساعد الإدارات القانونية في إنشاء، الموافقة، وتوقيع العقود بشكل آلي.
fynk
fynk.com
fynk هو برنامج لإدارة العقود مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يسهل إنشاء، تعديل، وتوقيع العقود مع ميزات التعاون والتحليل المتقدم.
Bounsel
bounsel.com
تطبيق Bounsel Flow يسمح بإنشاء الوثائق بسرعة عبر نماذج تفاعلية، ويدير العقود مع ملخصات تلقائية وتذكيرات وموافقات وتوقيعات.
DocTract
doctract.com
Doctract تطبيق لإدارة السياسات والإجراءات والعقود، يسهل التعاون وإدارة المستندات عبر السحابة عبر أجهزة متعددة.
WorkRails
workrails.com
تساعد تطبيق WorkRails شركات التكنولوجيا في إعداد عروض خدمات احترافية بسرعة، وتبسيط العمليات وتقليل الأخطاء في المبيعات.
top.legal
top.legal
تطبيق top.legal هو منصة SaaS تسهل عملية التفاوض على العقود باستخدام التحليلات البرمجية والأتمتة لتحسين النتائج.
Zuva
zuva.ai
Zuva هي منصة لتحليل ومراجعة العقود باستخدام الذكاء الاصطناعي، تساعد المستخدمين على فهم وإدارة الوثائق التعاقدية بكفاءة.
Docsmore
docsmore.com
دوكسيمور هو حل سحابي لجمع وإدارة البيانات من المعاملات الوثائقية بشكل آمن وسهل، مع ميزات مثل تعبئة النماذج وتتبع الوثائق والتعاون.
Contractbook
contractbook.com
تطبيق Contractbook يدير العقود بطريقة شاملة، يتيح إنشاء العقود، وتوقيعها، وتتبع الالتزامات، وتعزيز التعاون بين الفرق.
Oneflow
oneflow.com
Oneflow هو تطبيق يدير عملية العقود بالكامل من الإنشاء إلى التوقيع والأرشفة، مما يسهل التعاون والعمليات الإدارية.
SpringCM
springcm.com
SpringCM هو منصة سحابية آمنة لإدارة العقود والمستندات مع أتمتة العمليات وتكامل مع Salesforce لتحسين الكفاءة والتعاون.
Docue
docue.com
تطبيق Docue يساعد الشركات على إنشاء، وتوقيع، وإدارة، وتخزين العقود القانونية بسهولة وسرعة، ويستخدمه أكثر من 100,000 عميل.
Pergamin
pergam.in
Pergamin هو أداة عبر الإنترنت لإنشاء وتحرير وتوقيع وتخزين الوثائق القانونية مثل العقود، مما يوفر الوقت والجهد.
AXDRAFT
axdraft.com
AXDRAFT هو نظام لأتمتة وإدارة المستندات القانونية يساعد في صياغة الوثائق بسرعة وكفاءة، ويتيح التعاون بين الفرق.
Acquirell
acquirell.com
Acquirell هو تطبيق لحلول تكنولوجيا المشتريات للشركات الصغيرة والمتوسطة، يهدف إلى أتمتة العمليات وتحسين إدارة المشتريات.
Pactly
pactly.com
باكتلي هو منصة لإدارة العقود تسهل دورة حياة العقد، من الصياغة إلى التوقيع، وتساعد الفرق القانونية على أتمتة المهام والتعاون بشكل فعال.
Inhubber
inhubber.com
Inhubber هو تطبيق لإدارة العقود يستخدم الذكاء الاصطناعي و blockchain لتبسيط عمليات العقود وتأمين التوقيعات الرقمية وتحليل البيانات.
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