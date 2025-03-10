برامج إدارة العقود - التطبيقات الأكثر شعبية

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يعمل برنامج إدارة العقود على تبسيط دورة حياة العقد بالكامل وتشغيلها تلقائيًا، بما في ذلك الإنشاء والتتبع والمراقبة. وهو مفيد بشكل خاص للمحترفين المشاركين في التفاوض على العقود، مثل مندوبي المبيعات أو ممثلي الحسابات. هؤلاء الأفراد مسؤولون عن تحديد شروط العقد، واتفاقيات مستوى الخدمة، وإجراء التعديلات، وتنفيذ العقود. بالإضافة إلى الجانب التفاوضي، تلعب الأقسام القانونية لدى الطرفين دورًا حاسمًا في عملية التعاقد. ويضمنون امتثال العقود للقوانين واللوائح والسياسات الداخلية للشركة ذات الصلة. من خلال الاستفادة من برامج إدارة العقود، يمكن للمؤسسات تبسيط وتسريع عملية إدارة العقود. فهو يلغي المهام اليدوية، ويقلل الأخطاء، ويعزز الكفاءة الشاملة. يتيح هذا البرنامج التعاون السلس بين مختلف أصحاب المصلحة، ويبسط سير عمل العقود، ويضمن الامتثال طوال دورة حياة العقد بأكملها.
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Workday
workday.com
Workday هو تطبيق سحابي لإدارة الموارد البشرية والمالية، يمكّن الموظفين والمديرين من إدارة البيانات المالية والشخصية بسهولة.
Adobe Acrobat Sign
adobe.com
Adobe Acrobat Sign هو تطبيق للتوقيع الرقمي يتيح إرسال المستندات وتوقيعها وإدارتها بسهولة وأمان من أي مكان، مع دعم للتكامل مع أدوات شهيرة.
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc هو برنامج لإدارة المستندات يسمح بإنشاء، إرسال، وتوقيع المستندات الرقمية مع ميزات تتضمن توقيعات إلكترونية وأتمتة سير العمل.
Zoho Contracts
zoho.com
عقود Zoho هي منصة لإدارة العقود تساعد على تبسيط وتنظيم دورة حياة العقد وتعزيز التعاون والامتثال عبر الفرق.
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai هو تطبيق لإدارة الأعمال يوفر أدوات لإدارة المشاريع، الفواتير، وتتبع العملاء في منصة واحدة سهلة الاستخدام.
DealHub.io
dealhub.io
DealHub.io هو حل شامل لإدارة الاقتباسات والفواتير والاشتراكات، يساعد الشركات على تبسيط عملية المبيعات وتحسين الكفاءة.
Concord
concordnow.com
تطبيق كونكورد هو أداة لإدارة العقود، يتيح لك صياغة، توقيع، وإدارة العقود في مكان واحد بسهولة وسرعة.
Gatekeeper
gatekeeperhq.com
Gatekeeper هو تطبيق لإدارة دورة حياة العقد والبائع، يسهل التحكم في البيانات والامتثال ويقلل من المخاطر التنظيمية.
Papernest
papernest.com
Papernest هو تطبيق لإدارة العقود والاشتراكات، يتيح للمستخدمين التسجيل، التحويل، وإنهاء العقود عبر واجهة سهلة الاستخدام.
provakil
provakil.com
تساعد تطبيق Provakil الشركات في تنظيم العمليات القانونية، مثل إدارة العقود وحل النزاعات واستعادة الديون، من خلال أتمتة جمع المعلومات وإصدار الوثائق.
Proposify
proposify.com
Proposify هو برنامج لإنشاء وإدارة اقتراحات المبيعات، يقدم قوالب قابلة للتخصيص وتحليلات في الوقت الفعلي، ويساعد في تحسين العمليات البيعية.
Linksquares
linksquares.com
تساعد LinkSquares الفرق القانونية في صياغة ومراجعة وتنفيذ العقود باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لتسهيل إدارة العقود.
DocuX
docux.ai
تطبيق DocuX يمكن المستخدمين من إدارة مستنداتهم وعقودهم بواسطة الذكاء الاصطناعي مما يسهل إنشائها وتوقيعها وأرشفتها.
Legistify
legistify.com
Legistify هو تطبيق قانوني يساعد المؤسسات في إدارة القضايا والعقود والإشعارات من خلال منصة متكاملة وسهلة الاستخدام.
Juro
juro.com
Juro هي منصة آلية لإدارة العقود تساعد الفرق القانونية وتجارية في إنشاء وتنفيذ ومتابعة العقود بكفاءة.
Legislate
legislate.ai
Legislate هو تطبيق يتيح للأشخاص غير المحامين إنشاء وإدارة والبحث في العقود المعتمدة من المحامين بسهولة ودون ميزانية قانونية.
Pocketlaw
pocketlaw.com
Pocketlaw هو تطبيق قانوني يساعد الأفراد والشركات على إنشاء وإدارة المستندات القانونية بكفاءة، مع توفير نصائح قانونية وتبسيط العمليات القانونية.
Contractzy
contractzy.io
Contractzy هو منصة لإدارة دورة حياة العقود القانونية، تساعد الشركات في إنشاء وتفاوض وتخزين العقود بكفاءة.
Ironclad
ironcladapp.com
Ironclad هو برنامج لإدارة دورة حياة العقود، يقوم بأتمتة عمليات العقود وتحليلها لتحسين كفاءة الفرق القانونية.
ContractZen
contractzen.com
ContractZen هو تطبيق لإدارة العقود يجمع بين إدارة العقود، الاجتماعات الإلكترونية، والاتفاقات الرقمية في نظام واحد سهل الاستخدام.
Contract Cardinal
contractcardinal.com
العقد الكاردينال هو تطبيق لإدارة العقود يساعد المستخدمين في إنشاء وتتبع وتحليل العقود بشكل فعال ومنظم.
GetAccept
getaccept.com
GetAccept هو تطبيق مبيعات رقمي يُسهّل إدارة المستندات والتعاون بين الفرق، مما يُسرع إتمام الصفقات وتعزيز تجربة العملاء.
SYDLE ONE
sydle.com
منصة SYDLE ONE توفر حلولاً رقمية متكاملة لإدارة العمليات التجارية، مثل أتمتة سير العمل وإدارة العملاء، في مكان واحد.
Legalesign
legalesign.com
Legalesign هو برنامج توقيع إلكتروني يساعد الأفراد والشركات على إرسال وتوقيع وإدارة العقود عبر الإنترنت بكفاءة.
ContractWorks
contractworks.com
ContractWorks هو برنامج لإدارة العقود يتيح إنشاء العقود، تتبع الميزات الأساسية، والتوقيع الإلكتروني بطريقة سهلة وفعالة.
Ignition
ignitionapp.com
إغنشن هي منصة شاملة لخدمات الأعمال، تساعد الشركات على تسريع المدفوعات وإدارة الفواتير والعقود، مع تكاملها مع تطبيقات رئيسية لأتمتة العمليات.
Ontra
ontra.ai
Ontra هو تطبيق لأتمتة العقود وتحسين العمليات القانونية، يساعد الشركات في إدارة العقود والامتثال بكفاءة وتقليل التكاليف.
Lexion
lexion.ai
Lexion هو منصة لإدارة العقود تساعد الفرق على تسريع سير العمل من خلال أتمتة العمليات وتحليل المستندات باستخدام الذكاء الاصطناعي.
WhitePipe
whitepipe.io
تطبيق WhitePipe يُسهل إدارة العقود وحسابات القبض عبر الأتمتة والقوالب، مما يوفر الوقت ويساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التحول الرقمي.
SpotDraft
app.spotdraft.com
سبوتدرافت هو نظام لإدارة العقود يعمل بالذكاء الاصطناعي، يسهل عملية مراجعة العقود مع أدوات أتمتة للمساعدة في الكفاءة وتقليل المهام المتكررة.
Evisort
evisort.com
Evisort هو تطبيق لإدارة العقود يزيد من كفاءة دورة حياة العقود من خلال تحليل البيانات الآلي، تحسين الامتثال وتبسيط التعاون.
Practice Ignition
practiceignition.com
الإشعال الممارسة هو تطبيق يدير المقترحات والعقود والمدفوعات في مستند واحد، مما يسهل إدارة علاقات العملاء لمقدمي الخدمات.
Contractify
contractify.io
Contractify هو برنامج لإدارة العقود يسهل التوقيع الإلكتروني وإدارة العقود، مع ميزات للتعاون وتحليل البيانات.
Zoopsign
zoopsign.com
يتيح تطبيق ZoopSign إدارة التوقيعات الإلكترونية وتتبع المستندات بطريقة آمنة، مع دعم تحميل مستندات متعددة والتوقيع من قبل عدة أشخاص.
DeepStream
deep.stream
تطبيق DeepStream يسهّل عملية التوريد من خلال أدوات رقمية، مما يساعد الفرق على إدارة الموردين والعقود بكفاءة عبر منصة سحابية.
Leeway
getleeway.com
تطبيق Leeway يساعد الشركات في إدارة العقود بشكل فعال، مما يقلل الوقت المستغرق ويعزز السيطرة على المخاطر القانونية والمالية.
Juridoc
juridoc.com.br
Juridoc هو تطبيق لإدارة المستندات القانونية، يتيح إنشاء ومراجعة وتوقيع العقود بشكل فعال، مما يحسن الكفاءة ويقلل من الوقت والتكاليف.
Contract Hound
contracthound.com
Hound Hound هو تطبيق لإدارة العقود يوفر تخزين مركزي، تتبع للعقود، تذكيرات، وعمليات موافقة لتعزيز كفاءة العمل والتعاون.
Advocat
advocat.ai
تطبيق Advocat AI يُستخدم لإنشاء العقود، والتفاوض، وتوقيعها إلكترونيًا، وتخزينها، مما يساعد في تسريع العمليات وتقليل المخاطر.
Summize
summize.com
تطبيق Summize يوفر حلول إدارة العقود الرقمية من خلال دمج تدفقات العمل في الأدوات المستخدمة يومياً مثل Teams وSlack وWord، مع ملخصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
Zefort
zefort.com
زيفورت هو برنامج لإدارة العقود يتيح إنشاء، توقيع، تخزين، ومشاركة العقود بسهولة مع ميزات التنبيهات والبحث.
Tradogram
tradogram.com
Tradogram هو تطبيق سحابي لإدارة عمليات الشراء، يوفر أدوات لتبسيط الطلبات، أوامر الشراء، الفواتير وغيرها، مع ميزات لتتبع الميزانية وإدارة الموردين.
Precisely
preciselycontracts.com
على وجه التحديد هو برنامج لإدارة دورة حياة العقود يساعد الأقسام القانونية على التركيز على العمل المهم حقًا. من خلال صياغة العقود الآلية، وسير عمل الموافقة، والتوقيع الإلكتروني، والأرشفة الذكية والمراقبة، تمكن شركة Precisely القانونية من جلب الهيكلة والقيمة التجارية الحقيقية لمؤسساتهم. تتضمن وظائفنا التي تركز على المؤسسة أتمتة العقود المعقدة وإنشائها، وتسمح لك بإعداد سير عمل موافقة متطور، وإرسال عقودك للمراجعة والتوقيع الإلكتروني، وأرشفة جميع عقودك في مكان واحد. يصبح على وجه التحديد المصدر الوحيد للحقيقة. حلنا موثوق به من قبل الجهات القانونية ومحبوب من قبل فرق العمل في Red Bull، وOrange، وAdverity، وEngel & Völkers AG، ومركز Mærsk Mc-Kinney Møller للشحن بدون كربون، والمزيد.
fynk
fynk.com
fynk هو برنامج لإدارة العقود يدعم الذكاء الاصطناعي، وهو مصمم لتبسيط عملية إنشاء العقود وتحريرها والتفاوض بشأنها وتوقيعها بشكل كبير. تشتمل ميزاته الأساسية على الصياغة والإنشاء والمحتوى الديناميكي والتحرير التعاوني وسير عمل الموافقة والتوقيع الإلكتروني. من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، يقدم fynk تحليلًا متقدمًا للعقود للحصول على منظور متعمق للبيانات ضمن العقود. يمكن إنشاء قوالب لأنواع المستندات المتكررة لضمان الاتساق ومواءمة العلامة التجارية عبر العقود والمقترحات. بفضل ميزة المحتوى الديناميكي، يمكن للمستخدمين ملء العقود عن طريق إكمال النموذج أو يمكن للمستخدمين الخارجيين المساهمة عبر استبيان. كما أنها تحافظ على الكتل والشروط الذكية لسهولة إدخال العقد والأقسام الاختيارية. فهو يتتبع متى يلزم تجديد العقود، وإعداد تذكيرات والحفاظ على نظرة عامة على القيمة المعرضة للخطر. يسمح البرنامج بالتعاون الجماعي حيث يمكن للمستخدمين الداخليين والخارجيين العمل معًا في الوقت الفعلي. فهو يتكامل مع أنظمة متعددة، مما يضمن التوافق مع سير العمل الحالي ويجلب بروتوكولات الأمان المتوافقة مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) إلى إدارة العقود.
Bounsel
bounsel.com
Bounsel Flow هو الحل لإنشاء المستندات في ثواني من خلال نماذج تفاعلية كما لو كانت محادثة. قم بتحسين إدارة عقودك باستخدام هذا البرنامج المدعوم بالذكاء الاصطناعي والذي يسمح لك بإنشاء ملخصات تلقائية وإنشاء تذكيرات وطلب الموافقات والتوقيعات (بيومترية أو باستخدام شهادة رقمية) والتحكم في حالة المستند من مكان واحد. يمكنك أيضًا دمجها مع سير العمل والأدوات المفضلة لديك عبر واجهة برمجة التطبيقات (API) والوصول إلى أكثر من 5000 عملية تكامل مع Zapier.
DocTract
doctract.com
يُحدث DocTract ثورة في كيفية استفادة المؤسسات من المستندات الرئيسية من خلال حل سحابي مخصص مع إمكانات التعاون المتقدمة. تتحول إدارة السياسات وإدارة الإجراءات وإدارة العقود إلى عمليات ذات قيمة مضافة حقيقية تمكن المؤسسات بشكل مباشر من التعاون ونشر وتأمين المستندات الرئيسية. يتفهم DocTract المتطلبات الخاصة اللازمة لمعالجة السياسات والإجراءات وإجراءات التشغيل الموحدة والعقود. تساعد القدرات المضمنة طوال العملية بدءًا من التعاون في المراجعات وحتى مستويات الموافقة والتوقيعات الإلكترونية.
WorkRails
workrails.com
تساعد خدمات WorkRails CPQ شركات تكنولوجيا المؤسسات على إنشاء عروض أسعار للخدمات الاحترافية بسرعة وسهولة. نحن مثاليون للفرق التي تبيع خدمات معقدة ولكنها تواجه صعوبة في الدقة والتوقيت. تعمل منصة WorkRails Services CPQ على توحيد كيفية بيع الخدمات، مما يسمح بالتكرار والتوسع وتسريع الإيرادات. يقوم WorkRails بتفكيك الصوامع بين المبيعات والخدمات الاحترافية وعملائهم، والاتصال بأنظمة التسجيل الأخرى، والقضاء على الإدخال المزدوج والأخطاء، وتسهيل عملية البيع. يتكامل WorkRails مع مجموعتك التقنية الحالية بما في ذلك عمليات التكامل المبتكرة مع Salesforce.com وConga وMicrosoft Dynamics. تمت تهيئة أكثر من 40000 عرض أسعار للخدمات الاحترافية باستخدام CPQ لخدمات WorkRails. قام عملاء WorkRails بتقليص وقت إنشاء عروض أسعار الخدمة من أسابيع إلى ساعات، مما أدى إلى تقليل أوقات دورة المبيعات الإجمالية وزيادة اعتماد المنتج وتقليل معدل التباطؤ.
top.legal
top.legal
top.legal عبارة عن منصة SaaS تُحدث ثورة في عملية التفاوض على العقود. ومن خلال رؤية واضحة للتخلص من متاعب التفاوض على العقود وتحسين النتائج، فإننا نقدم حلاً يدمج التحليلات القائمة على البرمجيات والتفاوض والأتمتة في عملية التعاقد. مهمتنا هي تمهيد الطريق للقيمة في مفاوضات العقود وتحسينات النتائج. من خلال منصتنا، نقوم بتمكين عملائنا من الاستفادة من عقودهم الحالية والتفاوض بشكل أكثر فعالية وكفاءة. القيمة الرئيسية التي تقدمها top.legal هي تمكين العملاء من إتمام صفقات أفضل بشكل أسرع. تضمن منصتنا عقودًا متوافقة مع نتائج متفوقة، مما يؤدي في النهاية إلى مفاوضات أكثر نجاحًا وسرعة. مع Top.Legal، اختبر مستقبل مفاوضات العقود اليوم.
Zuva
zuva.ai
عقود الذكاء الاصطناعي سهلة الاستخدام للغاية. يمكنك بسهولة إضافة معلومات العقود إلى سير العمل والتطبيقات الخاصة بك.
Docsmore
docsmore.com
Docsmore هو حل قائم على السحابة يتيح للمستخدمين جمع البيانات وإدارتها والإبلاغ عنها بسهولة وأمان من خلال معاملات المستندات. باستخدام Docsmore، يمكنك تحقيق أقصى استفادة من مستنداتك عن طريق ما يلي: * FORM.FILL.SIGN - مع Docsmore، يتم تبسيط عملية إعداد نموذج وإرساله إلى المستخدمين لإكماله أو التوقيع عليه. استخدم منصتنا لتحميل مستند بسهولة، وتحديد حقول/لافتات النموذج، وإرسالها إلى المستخدمين لاستكمالها. قم بتقديم النماذج للمستخدمين بالطريقة الأكثر طبيعية الممكنة - المستند الفعلي نفسه. * التعاون - المشاركة والتعاون مع العديد من المستخدمين في الوقت الفعلي. قم بتعيين كل حقل لمستخدم فريد للحصول على تجربة تعاون قوية. * مستند المسار - لا مزيد من المكالمات الهاتفية لعملائك للاستفسار عما إذا كانوا قد قاموا بتنزيل النموذج وقراءته. باستخدام Docsmore، يمكنك الحصول على إشعارات في الوقت الفعلي بمجرد أن يفتح العميل المستند. تتبع التقدم وحالة جميع مستنداتك عبر وظيفة لوحة المعلومات القوية في Docsmore. * إعداد تقارير قوية - يأتي Docsmore مزودًا بأداة رائعة لإعداد التقارير. يمكن أن تكون جميع البيانات التي يدخلها عملاؤك متاحة بسهولة لأغراض البحث بمجرد تشغيل الميزة. يمكن التحكم فيه وصولاً إلى حقل معين في وثيقتك بحيث تجعله جاهزًا للتقارير فقط لتلك التي تحتاج إليها مما يجعله قويًا للغاية. * نماذج PDF - يتعرف Docsmore على معظم حقول نماذج PDF ويحتفظ بأسماء الحقول عند تحميل المستند. يمكنك الاستمرار في استخدام أداتك المفضلة لإنشاء مستند pdf مع حقول النموذج دون الخوف من فقدانها عند التحميل إلى Docsmore. * العلامة التجارية - يمكن دمج Docsmore مباشرة مع تطبيقك مما يجعله يبدو وكأنه جزء من تطبيقك أو موقع الويب الخاص بك. نحن نقدم خادمًا مخصصًا وعنوان IP ثابتًا، مما يجعل توسيع نطاق المنتج أمرًا سهلاً.
Contractbook
contractbook.com
يقوم Contractbook بتحويل العقود الثابتة إلى قاعدة بيانات للمؤسسة بأكملها، مما يفتح القيمة الكاملة لبياناتك، مما يضمن الشفافية وتدفق البيانات بسلاسة بين الأدوات. قم بالإنشاء والتوقيع دون عناء، والتعاون مع فريقك، وتتبع جميع التزاماتك في مكان واحد، وأتمتة العملية بأكملها لتحقيق الكفاءة. بتمويل من مستثمرين بما في ذلك Tiger Global وBessemer Venture Partners وGradient Ventures، تأسست شركة Contractbook في كوبنهاغن في عام 2017 وتخدم أكثر من 250.000 مستخدم في أكثر من 85 دولة. ادخل إلى العصر الجديد وتحكم في عقودك على موقع Contractbook.com.
Oneflow
oneflow.com
Oneflow عبارة عن منصة تعمل على أتمتة عملية العقد بأكملها من البداية إلى النهاية، كل ذلك في مكان واحد. تحويل العقود الثابتة والثابتة إلى عقود رقمية مفيدة حقًا تبدو وكأنها سحرية. العمليات أسرع، والقرارات أفضل، والصفقات أسرع. إنها طريقة أسهل وأكثر سلاسة وذكاءً للفرق من جميع الأشكال والأحجام للتعامل مع عقودهم. جرب Oneflow مجانًا على oneflow.com
SpringCM
springcm.com
SpringCM عبارة عن منصة سحابية آمنة تدير عقود المبيعات وجميع أنواع المستندات عبر تطبيقات سطح المكتب والهاتف المحمول وتطبيقات الشركاء مثل Salesforce. يدير SpringCM دورة حياة العقد بأكملها من خلال مسارات عمل متقدمة تعمل على أتمتة المهام اليدوية والعمليات المعقدة. تم بناء SpringCM على منصة البنية التحتية السحابية الخاصة بها، وهي عبارة عن شبكة توصيل محتوى للأداء والتوافر والأمان. يقع المقر الرئيسي للشركة في شيكاغو، إلينوي. في عام 2016، افتتحت SpringCM مكتبين جديدين في سان فرانسيسكو ولندن، وفي عام 2018 افتتحت SpringCM مكتبًا في بوخارست. لقد حصل على أكثر التقييمات 5 نجوم من أي شريك Salesforce AppExchange لإدارة العقود. في 31 يوليو 2018، أعلنت DocuSign عن خطط للاستحواذ على SpringCM مقابل 220 مليون دولار. في 4 سبتمبر 2018، استحوذت DocuSign على SpringCM Solution.
Docue
docue.com
Docue Technologies هي شركة تكنولوجيا قانونية تأسست عام 2015، ولها مكاتب في لندن وهلسنكي وستوكهولم. يعمل Docue على تمكين الشركات من إنشاء عقود ملزمة قانونًا وتوقيعها إلكترونيًا وإدارتها وتخزينها بطريقة سريعة وبأسعار معقولة. بفضل مكتبة المحامين المكتوبة والقوالب التي يحتفظ بها المحامي والتي يمكن تشغيلها آليًا ببضع نقرات، يعد Docue حلاً محددًا للفئة في التوثيق القانوني وإدارة العقود. أكثر من 100.000 عميل يستخدمون Docue بالفعل. بفضل الاستثمار الكبير في التكنولوجيا، تنمو Docue بسرعة بمعدل سنوي يزيد عن 70%.
Pergamin
pergam.in
Pergamin هي أداة عبر الإنترنت تسمح لك بإنشاء المستندات القانونية مثل العقود وتحريرها وتوقيعها وتخزينها وأرشفتها. بفضل Pergamin، توفر شركتك الوقت والورق. تقوم شركة Pergamin بدمج العملية الكاملة للعمل مع العقود في مكان واحد، على منصة بديهية عبر الإنترنت. يمكنك التنقل بسلاسة بين المراحل المختلفة لإدارة المستندات. يسمح لك منشئ النماذج الخاص بنا بإنشاء إطار قانوني. مع Pergamin يمكنك وضع السياسة بأكملها في بنية منطقية. وبفضل ذلك، يمكنك أنت وفريق الموارد البشرية والمبيعات والشؤون القانونية والإدارية لديك التركيز على ما هو مهم لشركتك.
AXDRAFT
axdraft.com
يساعد AXDRAFT المؤسسات على صياغة المستندات بشكل أسرع بنسبة 70% وتقصير وقت الموافقة بمقدار 4-7 أيام. مدة التنفيذ: 1-3 أسابيع. نحن نظام لأتمتة المستندات وإدارة العقود مع هذه المزايا الرئيسية: 1. الإعداد: نقوم بأتمتة القوالب الخاصة بك نيابةً عنك (بدون DIY) ونطلق عملية آلية فعالة خلال 1-3 أسابيع. 2. المرونة: قم بشراء كل ميزة من ميزات AXDRAFT كما هو مطلوب لتكملة عملياتك الحالية أو طرح AXDRAFT لكل قسم. نحن نلبي احتياجاتك. 3. يقوم AXDRAFT بأتمتة المستندات بأي لغة، وهو مثالي للاستخدام العالمي من قبل الشركات متعددة الجنسيات. 4. سهولة الاستخدام: AXDRAFT هو نظام CLM بسيط وقابل للتطوير وشامل يناسب أي ميزانية قانونية ويلبي احتياجات كل من الفرق المتنامية التي تبحث عن مكاسب سريعة والمنظمات الناضجة.
Acquirell
acquirell.com
Acquirell عبارة عن حل لمجموعة تكنولوجيا المشتريات مصمم خصيصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق والذي يسمح بزيادة القيمة الحقيقية من خلال أتمتة عملية الشراء ضمن نظام واحد. يحل المنتج المشكلات التالية التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة فيما يتعلق بالمشتريات: * عدم القدرة على إدارة عملية الشراء باستخدام الأدوات التقليدية مثل برنامج Excel والأوراق الورقية. * عدم القدرة على إدارة متطلبات الشراء للشركة بسبب عمليات الموافقة المعقدة. * إضاعة وقت كبير بسبب التنفيذ اليدوي لجميع عمليات الشراء بما في ذلك أحداث تحديد المصادر. * سوء التواصل داخل الشركة ومع الموردين بسبب الاستخدام غير المناسب لقنوات الاتصال المختلفة. تمتلك شركة Acquirell الوحدات التالية التي تسمح بحل المشكلات المذكورة أعلاه: تخطيط المتطلبات جمع وإدارة طلبات الشراء من جميع الإدارات والموظفين من أجل التخلص من خوارزميات الموافقة المعقدة على الاحتياجات وشراء العناصر غير الضرورية. الشراء الإلكتروني أتمتة إنشاء أمر الشراء والموافقة عليه من قبل وحدات التحكم باستخدام نظام شراء متكامل تمامًا لتقليل إعادة العمل والأخطاء. إدارة دورة حياة العقد ضمان الامتثال من خلال أتمتة جميع مراحل العمل مع العقود لتقليل استهلاك الوقت وتقليل الأخطاء بفضل القضاء على سير العمل اليدوي. التوريد الإلكتروني احصل على العناصر الرئيسية الإستراتيجية في أفضل العروض من خلال إجراء أحداث التوريد الإلكتروني الفورية: المزادات الآجلة، والمزادات العكسية، والمزادات الهولندية، وأحداث RFx. إدارة قاعدة الموردين توثيق جميع اتصالات الموردين وعلاقاتهم ضمن قاعدة بيانات واحدة وتطوير علاقات استراتيجية حقيقية مع الموردين المؤهلين. تحليلات الإنفاق أتمتة جمع البيانات لحساب نفقات الشراء. تتبع النفقات والتحكم فيها من أجل ضبط استراتيجية الشراء.
Pactly
pactly.com
Pactly عبارة عن منصة لإدارة العقود مصممة لتبسيط دورة حياة العقد الخاص بك، بدءًا من الصياغة وحتى التوقيع. قم بتمكين الفرق القانونية بجميع أحجامها من أتمتة المهام والتعاون بكفاءة مع فرق الأعمال والحصول على رؤية فورية للعقود. بفضل القوالب القابلة للتخصيص، ومراجعات قواعد اللعبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وسير العمل والتحليلات المتقدمة، توفر Pactly الوقت، وتقلل من المخاطر، وتحسن العمليات. انضم إلى العديد من الفرق الصغيرة والكبيرة التي تستخدم Pactly لإحداث ثورة في إدارة العقود.
Inhubber
inhubber.com
منصة إدارة العقود مع التوقيع الرقمي الأصلي. من خلال الاستفادة من تقنية blockchain والذكاء الاصطناعي، توفر INHUBBER أمانًا غير مسبوق وتحليلات بيانات لبرنامج CLM القائم على السحابة. تعمل INHUBBER على تبسيط العقود وجعلها مفهومة وتفاعلية وسهلة الإدارة ومؤتمتة. فهو يقلل من الوقت والتكاليف والمخاطر المرتبطة بالتفاوض وإنشاء العقود والموافقة عليها وإدارتها. يجيب الذكاء الاصطناعي الخاص بـ INHUBBER على الأسئلة السياقية، ويقوم التوقيع الرقمي بالتوقيع على أي تنسيق ملف.
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