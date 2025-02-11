برامج إدارة العقود - التطبيقات الأكثر شعبية - سورينام

Ontra

ontra.ai

Ontra هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال أتمتة العقود والاستخبارات لشركات إدارة الأصول الخاصة. تجمع منصة Ontra بين البرامج المدعومة بالذكاء الاصطناعي وشبكة عالمية من المحامين المدربين تدريباً عالياً لتحديث سير العمل القانوني المتكرر. تعمل حلول Ontra على تحسين جميع جوانب دورة حياة العقد - بدءًا من التفاوض ومعالجة العقود الروتينية وحتى تتبع الالتزامات في الاتفاقيات المعقدة. في نهاية المطاف، تعمل Ontra على تقليل الوقت والنفقات والمخاطر المرتبطة بإدارة العقود، مما يحرر عملائها للتركيز على الأولويات الإستراتيجية الأخرى. أتمتة العقود تعد أتمتة العقود في Ontra طريقة رائعة للتفاوض وإدارة العقود الروتينية بكل بساطة وسرعة. تجمع أتمتة العقود بين شبكة عالمية من المحامين ذوي الخبرة مع برنامج Ontra Synapse، وهو برنامجنا المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمصمم للأسواق الخاصة. يتيح هذا المزيج البشري في الحلقة المعالجة الفعالة للعقود الروتينية مع نتائج دقيقة وموثوقة. تعمل Insight's Insight من Insight Ontra على تمكين مديري الصناديق الرائدين في العالم من مركزية وثائقهم، ومقارنة الأحكام الرئيسية وقياسها، والامتثال للالتزامات التعاقدية. يقوم برنامجنا المدعم بالذكاء الاصطناعي بتحويل المستندات بحيث يمكن الوصول إلى بيانات العقد وقابلة للتنفيذ. انضم إلى أكثر من 600 شركة استثمارية تستخدم حلول Ontra للحصول على ميزة تنافسية وعدم تفويت التزام المستثمرين أبدًا. Ontra Atlas Ontra Atlas هو حل برمجي مركزي لإدارة الكيانات لإدارة معلومات الكيان والمخططات الهيكلية والمستندات ذات الصلة وتنفيذها ومشاركتها. من خلال نشر Ontra Atlas، يمكن لمديري الصناديق تقليل المهام اليدوية التي تستغرق وقتًا طويلاً والمرتبطة بالحفاظ على معلومات الكيان مع مركزية جهود الامتثال وخفض التكاليف وتحسين التعاون. Ontra Synapse AI Ontra Synapse هو حل ذكاء اصطناعي رائد في الصناعة تم تصميمه لأتمتة سير العمل القانوني المهم والروتيني داخل الأسواق الخاصة. تتغلب Ontra Synapse على التحديات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التقليدي من خلال الجمع بين المستودع الرائد عالميًا لبيانات العقود الخاصة بالصناعة مع التزاوج المبتكر بين نماذج التعلم الآلي الخاصة والخبرة البشرية. يعمل هذا الاقتران الفريد على تخفيف الأخطاء المتأصلة في تقنية الذكاء الاصطناعي التقليدية مما يوفر حلاً متميزًا وموثوقًا. من خلال تبني Ontra Synapse، يمكن لمديري الصناديق التخلص من العمليات القانونية اليدوية التي عفا عليها الزمن، والحد من المخاطر، وخفض التكاليف، وزيادة إنتاجية الفريق القانوني.