برامج إدارة العقود - التطبيقات الأكثر شعبية - رومانيا

Docsmore

docsmore.com

Docsmore هو حل قائم على السحابة يتيح للمستخدمين جمع البيانات وإدارتها والإبلاغ عنها بسهولة وأمان من خلال معاملات المستندات. باستخدام Docsmore، يمكنك تحقيق أقصى استفادة من مستنداتك عن طريق ما يلي: * FORM.FILL.SIGN - مع Docsmore، يتم تبسيط عملية إعداد نموذج وإرساله إلى المستخدمين لإكماله أو التوقيع عليه. استخدم منصتنا لتحميل مستند بسهولة، وتحديد حقول/لافتات النموذج، وإرسالها إلى المستخدمين لاستكمالها. قم بتقديم النماذج للمستخدمين بالطريقة الأكثر طبيعية الممكنة - المستند الفعلي نفسه. * التعاون - المشاركة والتعاون مع العديد من المستخدمين في الوقت الفعلي. قم بتعيين كل حقل لمستخدم فريد للحصول على تجربة تعاون قوية. * مستند المسار - لا مزيد من المكالمات الهاتفية لعملائك للاستفسار عما إذا كانوا قد قاموا بتنزيل النموذج وقراءته. باستخدام Docsmore، يمكنك الحصول على إشعارات في الوقت الفعلي بمجرد أن يفتح العميل المستند. تتبع التقدم وحالة جميع مستنداتك عبر وظيفة لوحة المعلومات القوية في Docsmore. * إعداد تقارير قوية - يأتي Docsmore مزودًا بأداة رائعة لإعداد التقارير. يمكن أن تكون جميع البيانات التي يدخلها عملاؤك متاحة بسهولة لأغراض البحث بمجرد تشغيل الميزة. يمكن التحكم فيه وصولاً إلى حقل معين في وثيقتك بحيث تجعله جاهزًا للتقارير فقط لتلك التي تحتاج إليها مما يجعله قويًا للغاية. * نماذج PDF - يتعرف Docsmore على معظم حقول نماذج PDF ويحتفظ بأسماء الحقول عند تحميل المستند. يمكنك الاستمرار في استخدام أداتك المفضلة لإنشاء مستند pdf مع حقول النموذج دون الخوف من فقدانها عند التحميل إلى Docsmore. * العلامة التجارية - يمكن دمج Docsmore مباشرة مع تطبيقك مما يجعله يبدو وكأنه جزء من تطبيقك أو موقع الويب الخاص بك. نحن نقدم خادمًا مخصصًا وعنوان IP ثابتًا، مما يجعل توسيع نطاق المنتج أمرًا سهلاً.