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برامج إدارة العقود - التطبيقات الأكثر شعبية - باكستان
يعمل برنامج إدارة العقود على تبسيط دورة حياة العقد بالكامل وتشغيلها تلقائيًا، بما في ذلك الإنشاء والتتبع والمراقبة. وهو مفيد بشكل خاص للمحترفين المشاركين في التفاوض على العقود، مثل مندوبي المبيعات أو ممثلي الحسابات. هؤلاء الأفراد مسؤولون عن تحديد شروط العقد، واتفاقيات مستوى الخدمة، وإجراء التعديلات، وتنفيذ العقود. بالإضافة إلى الجانب التفاوضي، تلعب الأقسام القانونية لدى الطرفين دورًا حاسمًا في عملية التعاقد. ويضمنون امتثال العقود للقوانين واللوائح والسياسات الداخلية للشركة ذات الصلة. من خلال الاستفادة من برامج إدارة العقود، يمكن للمؤسسات تبسيط وتسريع عملية إدارة العقود. فهو يلغي المهام اليدوية، ويقلل الأخطاء، ويعزز الكفاءة الشاملة. يتيح هذا البرنامج التعاون السلس بين مختلف أصحاب المصلحة، ويبسط سير عمل العقود، ويضمن الامتثال طوال دورة حياة العقد بأكملها.
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Workday
workday.com
تتضمن Workday Enterprise Management Cloud حاليًا حلولاً للتمويل والموارد البشرية والتخطيط وإدارة الإنفاق. تتغلب سحابة إدارة المؤسسات على قيود تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وتحول الشركات إلى مؤسسات متفوقة. يتعلم أكثر.
DealHub.io
dealhub.io
تقدم DealHub حلاً كاملاً لنسبة عرض الأسعار إلى الإيرادات، وهو مصمم لدفع عمليات المبيعات إلى الأمام بشكل أسرع. بصفته محرك التجارة الوحيد منخفض التعليمات البرمجية الذي يوازن بين قابلية التخصيص وخفة الحركة التجارية، يعمل DealHub على تمكين قادة السوق المتوسطة والمؤسسات من تبسيط فرقهم وعملياتهم، وتنفيذ الصفقات بشكل أسرع، وإنشاء خطوط أنابيب يمكن التنبؤ بها بشكل أكثر فعالية. باستخدام حلول CPQ وCLM والفوترة وإدارة الاشتراكات المدعومة بدليل المبيعات البديهي، يمكن للفرق إصدار المقترحات وإغلاق الصفقات وإدارة العقود وأتمتة اشتراكاتهم وفواتيرهم من موقع واحد موحد. تعمل DealHub أيضًا على مركزية اتصالات المشتري/البائع وتوفر كل ما يلزم لإغلاق الصفقات في DealRoom الرقمية. من خلال التكامل مع CRMs الرائدة، مثل Salesforce، وHubSpot، وMicrosoft Dynamics 365، وSugarCRM، وFreshworks، والموثوق بها من قبل خبراء الإيرادات مثل WalkMe، وGong، وDrift، وHopin، وSpotOn، وSendoso، وBraze، تضمن DealHub وقتًا أسرع للقيمة من خلال إيرادات سائلة واحدة. حركة.
Zefort
zefort.com
Zefort هو برنامج لإدارة العقود يوفر طريقة مبسطة وسهلة لإدارة العقود. مع Zefort، يمكن للمستخدمين بسهولة إنشاء العقود وتوقيعها وتخزينها ومشاركتها مع فريقهم. يوفر البرنامج ميزات مثل التذكيرات ووظيفة بحث قوية، مما يجعل من السهل البقاء منظمًا والعثور على عقود محددة عند الحاجة. تقدم Zefort مجموعة من الحلول المصممة خصيصًا لفرق مختلفة، بما في ذلك الفرق القانونية، والمشتريات، وفرق الموارد البشرية، وفرق المبيعات، و إدارة الشركة. يسمح البرنامج للمستخدمين بتخزين جميع عقودهم في مستودع واحد آمن، مما يلغي مخاطر فقدان المستندات المهمة أو فقدان التواريخ المهمة. كما يقدم Zefort ميزات إضافية مثل Zefort Forms، والتي تمكن المستخدمين من إنشاء مستندات سهلة التوقيع عبر الإنترنت لأغراض مختلفة، وZefort Sign، الذي يوفر منصة سهلة الاستخدام للحصول على توقيعات إلكترونية ملزمة قانونًا وآمنة. يدعم البرنامج عمليات التكامل مع خدمات التوقيع الإلكتروني الرائدة ويمكن دمجه بسلاسة مع أنظمة إدارة المستندات الحالية. ويمثل الأمان أولوية قصوى بالنسبة لشركة Zefort، ويضمن البرنامج الأمان على مستوى البنك من خلال تلبية المتطلبات التنظيمية الصارمة وتنفيذ بنية برمجية قوية وإجراءات أمان مادية. تعتبر شركة Zefort مناسبة للمؤسسات من جميع الأحجام وأحجام العقود، ولديها مجموعة من العملاء السعداء من مختلف الصناعات. يقدم البرنامج نسخة تجريبية مجانية مدتها 14 يومًا دون الحاجة إلى بطاقة ائتمان، مما يسمح للمستخدمين بتجربة ميزاته وفوائده قبل الالتزام.
Ignition
ignitionapp.com
Ignition عبارة عن منصة شاملة للخدمات المهنية التي تمكن الشركات من الحصول على أموال بشكل أسرع وتشغيلها بشكل أكثر ذكاءً. يقوم Ignition بأتمتة وتحسين المقترحات واتفاقيات العملاء والفواتير وتحصيل المدفوعات لوضع حد للمدفوعات المتأخرة والعمل غير المفوتر والإدارة المتكررة الدنيوية. يتكامل Ignition أيضًا مع التطبيقات الرائدة مثل Gusto وQuickBooks Online وXero وProConnect وKarbon وXero Practice Manager وZapier لأتمتة سير العمل وتوفير وقت ثمين. تعتمد أكثر من 7000 شركة خدمات احترافية على مستوى العالم على Ignition للحصول على أموال بشكل أسرع مقابل جميع أعمالها، والتشغيل بكفاءة أكبر، وتحقيق المزيد من الربحية.
AXDRAFT
axdraft.com
يساعد AXDRAFT المؤسسات على صياغة المستندات بشكل أسرع بنسبة 70% وتقصير وقت الموافقة بمقدار 4-7 أيام. مدة التنفيذ: 1-3 أسابيع. نحن نظام لأتمتة المستندات وإدارة العقود مع هذه المزايا الرئيسية: 1. الإعداد: نقوم بأتمتة القوالب الخاصة بك نيابةً عنك (بدون DIY) ونطلق عملية آلية فعالة خلال 1-3 أسابيع. 2. المرونة: قم بشراء كل ميزة من ميزات AXDRAFT كما هو مطلوب لتكملة عملياتك الحالية أو طرح AXDRAFT لكل قسم. نحن نلبي احتياجاتك. 3. يقوم AXDRAFT بأتمتة المستندات بأي لغة، وهو مثالي للاستخدام العالمي من قبل الشركات متعددة الجنسيات. 4. سهولة الاستخدام: AXDRAFT هو نظام CLM بسيط وقابل للتطوير وشامل يناسب أي ميزانية قانونية ويلبي احتياجات كل من الفرق المتنامية التي تبحث عن مكاسب سريعة والمنظمات الناضجة.
Bounsel
bounsel.com
Bounsel Flow هو الحل لإنشاء المستندات في ثواني من خلال نماذج تفاعلية كما لو كانت محادثة. قم بتحسين إدارة عقودك باستخدام هذا البرنامج المدعوم بالذكاء الاصطناعي والذي يسمح لك بإنشاء ملخصات تلقائية وإنشاء تذكيرات وطلب الموافقات والتوقيعات (بيومترية أو باستخدام شهادة رقمية) والتحكم في حالة المستند من مكان واحد. يمكنك أيضًا دمجها مع سير العمل والأدوات المفضلة لديك عبر واجهة برمجة التطبيقات (API) والوصول إلى أكثر من 5000 عملية تكامل مع Zapier.
Pergamin
pergam.in
Pergamin هي أداة عبر الإنترنت تسمح لك بإنشاء المستندات القانونية مثل العقود وتحريرها وتوقيعها وتخزينها وأرشفتها. بفضل Pergamin، توفر شركتك الوقت والورق. تقوم شركة Pergamin بدمج العملية الكاملة للعمل مع العقود في مكان واحد، على منصة بديهية عبر الإنترنت. يمكنك التنقل بسلاسة بين المراحل المختلفة لإدارة المستندات. يسمح لك منشئ النماذج الخاص بنا بإنشاء إطار قانوني. مع Pergamin يمكنك وضع السياسة بأكملها في بنية منطقية. وبفضل ذلك، يمكنك أنت وفريق الموارد البشرية والمبيعات والشؤون القانونية والإدارية لديك التركيز على ما هو مهم لشركتك.
Contractify
contractify.io
Contractify هو برنامج لإدارة العقود يعمل على تبسيط عملية التوقيع الإلكتروني للعقود وإدارتها وأتمتتها عبر الإنترنت. إنه يمكّن الفرق من التعاون بشكل فعال ويقدم ميزات متنوعة مصممة خصيصًا للفرق القانونية وفرق التمويل وقادة الأعمال. يسهل البرنامج إنشاء العقود والتفاوض عليها ورقمنتها، بالإضافة إلى سير عمل الموافقة والتوقيع الإلكتروني، مع دعم ثلاثة أنواع من التوقيعات الإلكترونية. كما يوفر أيضًا إمكانات إدارة ما بعد التوقيع، بما في ذلك استخراج البيانات المهمة من ملفات PDF الخاصة بالعقد من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي وإنشاء الجداول الزمنية للعقد. يقدم Contractify مساعد صياغة سهل الاستخدام يجمع بين تقنية الذكاء الاصطناعي وخبرة المستخدم لإنشاء العقود بسهولة وأتمتة الصياغة القانونية باستخدام أدلة تشغيل قابلة للتخصيص. فهو يتيح التعاون مع الزملاء من مختلف الأقسام ويقدم مكتبة واسعة من قوالب عقود الأعمال القياسية. يدعم البرنامج التوقيعات الرقمية من خلال التكامل مع مقدمي الخدمات الرائدين مثل DocuSign وConnective، مما يتيح للمستخدمين توقيع العقود عبر الإنترنت بشكل آمن وسريع. كما أنه يبسط عمليات الموافقة من خلال سير العمل الآلي ويعزز المشاركة التعاونية بين أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين. يمكن لمحلل بيانات العقود القائم على الذكاء الاصطناعي في شركة Contractify، والمسمى Ada، استخراج بيانات العقد من ملفات PDF وتوفير مهام متابعة آلية لإدارة العقود بفعالية. يقدم البرنامج عروضًا توضيحية مخصصة ويحظى بإشادة قادة الصناعة لقدراته الذكية في إدارة العقود. يبدأ السعر من 147 يورو شهريًا، وتوفر الشركة دعم العملاء ولها مواقع في بلجيكا وهولندا وفرنسا.
DocTract
doctract.com
يُحدث DocTract ثورة في كيفية استفادة المؤسسات من المستندات الرئيسية من خلال حل سحابي مخصص مع إمكانات التعاون المتقدمة. تتحول إدارة السياسات وإدارة الإجراءات وإدارة العقود إلى عمليات ذات قيمة مضافة حقيقية تمكن المؤسسات بشكل مباشر من التعاون ونشر وتأمين المستندات الرئيسية. يتفهم DocTract المتطلبات الخاصة اللازمة لمعالجة السياسات والإجراءات وإجراءات التشغيل الموحدة والعقود. تساعد القدرات المضمنة طوال العملية بدءًا من التعاون في المراجعات وحتى مستويات الموافقة والتوقيعات الإلكترونية.
WorkRails
workrails.com
تساعد خدمات WorkRails CPQ شركات تكنولوجيا المؤسسات على إنشاء عروض أسعار للخدمات الاحترافية بسرعة وسهولة. نحن مثاليون للفرق التي تبيع خدمات معقدة ولكنها تواجه صعوبة في الدقة والتوقيت. تعمل منصة WorkRails Services CPQ على توحيد كيفية بيع الخدمات، مما يسمح بالتكرار والتوسع وتسريع الإيرادات. يقوم WorkRails بتفكيك الصوامع بين المبيعات والخدمات الاحترافية وعملائهم، والاتصال بأنظمة التسجيل الأخرى، والقضاء على الإدخال المزدوج والأخطاء، وتسهيل عملية البيع. يتكامل WorkRails مع مجموعتك التقنية الحالية بما في ذلك عمليات التكامل المبتكرة مع Salesforce.com وConga وMicrosoft Dynamics. تمت تهيئة أكثر من 40000 عرض أسعار للخدمات الاحترافية باستخدام CPQ لخدمات WorkRails. قام عملاء WorkRails بتقليص وقت إنشاء عروض أسعار الخدمة من أسابيع إلى ساعات، مما أدى إلى تقليل أوقات دورة المبيعات الإجمالية وزيادة اعتماد المنتج وتقليل معدل التباطؤ.
Contractzy
contractzy.io
Contractzy (المعروفة سابقًا باسم The Legal Capsule) عبارة عن منصة لإدارة دورة حياة العقود القانونية للمؤسسات. توفر المنصة نماذج العقود، والصياغة، والتفاوض، وتخزين التوقيع، والعقود القانونية، لمساعدة الشركات على إبرام الصفقات بشكل أكثر كفاءة وأسرع.
Advocat
advocat.ai
Advocat AI هو إنشاء العقود والتفاوض والتوقيع الإلكتروني ومستودع العقود. استخدم Advocat AI لتحريك العقود بشكل أسرع مع تقليل المخاطر.
provakil
provakil.com
نحن نمكن الشركات من رؤية أكبر لعملياتها القانونية ونزودها بالمعلومات الهامة اللازمة لاتخاذ القرار والتنفيذ. تستخدم الشركات Provakil لإدارة العمليات عبر حل النزاعات، وحل النزاعات قبل وبعدها، وإدارة العقود، واسترداد الائتمان والتحصيل - القانوني، وحماية الملكية الفكرية وإنفاذها. عبر هذه المجموعة من المنتجات، يجد مستخدمونا قيمة في أتمتة العمليات الرئيسية حول جمع المعلومات وتخزينها، وإنشاء المستندات، ودمج المعلومات من مصادر البيانات الخارجية والداخلية المختلفة، وتعيين المهام من خلال سير العمل، والعثور على ما هو أكثر أهمية لمعالجته، واستخراج الأعمال الرئيسية رؤى من خلال التقارير واسعة النطاق. لقد أحدث Provakil، الذي يحظى بثقة أكثر من 200 مؤسسة ومكتب محاماة، ثورة في كيفية عمل المتخصصين القانونيين، مما يمكنهم من تحقيق نمو غير مسبوق وكفاءة تشغيلية مبسطة.
Pocketlaw
pocketlaw.com
تستخدم الفرق من جميع الأحجام Pocketlaw للعمل بسهولة مع المؤسسات القانونية المتعددة بطريقة آلية وقابلة للتطوير وسهلة الاستخدام. تساعد منصتنا القانونية الشاملة والبديهية الفرق القانونية وغير القانونية على إدارة الاحتياجات القانونية اليومية للمؤسسة، لفتح فرص العمل. في المنصة، يمكنك بسهولة إدارة عملك القانوني من خلال أتمتة العقود (أكثر من 400 قالب محدث خاص بالولاية القضائية)، والتوقيع الإلكتروني المتكامل، ووظائف إدارة العقود الذكية. تعاون وتفاوض بسهولة وأمان وقم بتخزين جميع مستنداتك القانونية في مكان واحد. ستعمل ميزات الذكاء الاصطناعي الأصلية على تمكين الفرق القانونية وغير القانونية ومساعدتها على اتخاذ قرارات مستنيرة بشكل أسرع من أي وقت مضى. اكتشف مستقبل القانون.
ContractZen
contractzen.com
ContractZen هو برنامج حوكمة سهل الاستخدام وآمن وبأسعار مناسبة لأي مؤسسة ويتكون من إدارة عقود متقدمة، وإدارة اجتماعات مجالس الإدارة بدون استخدام الورق بنسبة 100%، وإدارة الكيانات بسهولة، وموفري التوقيع الإلكتروني المتكاملين بسلاسة، وغرف البيانات الافتراضية المدمجة (VDR) - الكل في واحد. من خلال توفير الحوكمة الحديثة لملايين الشركات الصغيرة والمتوسطة والمنظمات غير الربحية حول العالم، تتمثل مهمة ContractZen في مساعدة المؤسسات على الاستعداد للعناية الواجبة كل يوم. نحن نجلب راحة البال للمديرين التنفيذيين والمستثمرين ومجالس الإدارة. لهذا السبب اسمنا هو ContractZen.
DocuX
docux.ai
ضع المستندات والعقود الخاصة بك على الطيار الآلي. DocuX هو النظام الأساسي الوحيد الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي والذي يمكّنك من إدارة دورة الحياة الكاملة لمستنداتك وعقودك - بدءًا من الإنشاء والتعاون وحتى التوقيع الإلكتروني والأرشفة طويلة المدى. يمكنك إنجاز العمل في دقائق بدلاً من ساعات باستخدام مساحة العمل الذكية لدينا التي تحدد أولويات مستنداتك تلقائيًا وتجمع الموافقات والإشارات الإلكترونية المطلوبة لك. اختر من بين أكثر من 500 قالب مدمج ومدقق قانونيًا للاتفاقيات والنماذج والعقود والسياسات والمزيد. (تبلغ قيمته أكثر من 50 ألف دولار، وهو متاح مع جميع الخطط المدفوعة دون أي تكلفة إضافية.) يوفر DocuX أمانًا على مستوى البنك لجميع المستخدمين افتراضيًا. يمكنك دمج أدواتك ومنصاتك الحالية مع DocuX ببضع نقرات فقط. أبلغت الفرق التي تستخدم DocuX عن زيادة تصل إلى 80% في الإنتاجية، وخفض التكلفة بنسبة 70%، وإغلاق الصفقات بشكل أسرع 10 مرات. احجز عرضًا توضيحيًا لمعرفة كيف يمكنك استعادة التحكم في مستنداتك وعقودك، وزيادة الكفاءة إلى أقصى حد، وتقليل تكاليف الاشتراك.
top.legal
top.legal
top.legal عبارة عن منصة SaaS تُحدث ثورة في عملية التفاوض على العقود. ومن خلال رؤية واضحة للتخلص من متاعب التفاوض على العقود وتحسين النتائج، فإننا نقدم حلاً يدمج التحليلات القائمة على البرمجيات والتفاوض والأتمتة في عملية التعاقد. مهمتنا هي تمهيد الطريق للقيمة في مفاوضات العقود وتحسينات النتائج. من خلال منصتنا، نقوم بتمكين عملائنا من الاستفادة من عقودهم الحالية والتفاوض بشكل أكثر فعالية وكفاءة. القيمة الرئيسية التي تقدمها top.legal هي تمكين العملاء من إتمام صفقات أفضل بشكل أسرع. تضمن منصتنا عقودًا متوافقة مع نتائج متفوقة، مما يؤدي في النهاية إلى مفاوضات أكثر نجاحًا وسرعة. مع Top.Legal، اختبر مستقبل مفاوضات العقود اليوم.
Pactly
pactly.com
Pactly عبارة عن منصة لإدارة العقود مصممة لتبسيط دورة حياة العقد الخاص بك، بدءًا من الصياغة وحتى التوقيع. قم بتمكين الفرق القانونية بجميع أحجامها من أتمتة المهام والتعاون بكفاءة مع فرق الأعمال والحصول على رؤية فورية للعقود. بفضل القوالب القابلة للتخصيص، ومراجعات قواعد اللعبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وسير العمل والتحليلات المتقدمة، توفر Pactly الوقت، وتقلل من المخاطر، وتحسن العمليات. انضم إلى العديد من الفرق الصغيرة والكبيرة التي تستخدم Pactly لإحداث ثورة في إدارة العقود.
WhitePipe
whitepipe.io
إدارة العقود المبسطة والأتمتة في أفضل حالاتها! تبسيط إدارة العقود وحسابات القبض من خلال الأتمتة والقوالب لجميع الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يوفر الوقت والتحويل الرقمي في وقت واحد.
Contract Cardinal
contractcardinal.com
يمكنك توفير الوقت والمال والطاقة باستخدام برنامج إدارة العقود الأسهل والأقل تكلفة في السوق.
Contract Hound
contracthound.com
Contract Hound هو برنامج بسيط وآمن لإدارة العقود، مزود بمستودع العقود والتنبيهات وسير عمل الموافقة.
Docue
docue.com
Docue Technologies هي شركة تكنولوجيا قانونية تأسست عام 2015، ولها مكاتب في لندن وهلسنكي وستوكهولم. يعمل Docue على تمكين الشركات من إنشاء عقود ملزمة قانونًا وتوقيعها إلكترونيًا وإدارتها وتخزينها بطريقة سريعة وبأسعار معقولة. بفضل مكتبة المحامين المكتوبة والقوالب التي يحتفظ بها المحامي والتي يمكن تشغيلها آليًا ببضع نقرات، يعد Docue حلاً محددًا للفئة في التوثيق القانوني وإدارة العقود. أكثر من 100.000 عميل يستخدمون Docue بالفعل. بفضل الاستثمار الكبير في التكنولوجيا، تنمو Docue بسرعة بمعدل سنوي يزيد عن 70%.
fynk
fynk.com
fynk هو برنامج لإدارة العقود يدعم الذكاء الاصطناعي، وهو مصمم لتبسيط عملية إنشاء العقود وتحريرها والتفاوض بشأنها وتوقيعها بشكل كبير. تشتمل ميزاته الأساسية على الصياغة والإنشاء والمحتوى الديناميكي والتحرير التعاوني وسير عمل الموافقة والتوقيع الإلكتروني. من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، يقدم fynk تحليلًا متقدمًا للعقود للحصول على منظور متعمق للبيانات ضمن العقود. يمكن إنشاء قوالب لأنواع المستندات المتكررة لضمان الاتساق ومواءمة العلامة التجارية عبر العقود والمقترحات. بفضل ميزة المحتوى الديناميكي، يمكن للمستخدمين ملء العقود عن طريق إكمال النموذج أو يمكن للمستخدمين الخارجيين المساهمة عبر استبيان. كما أنها تحافظ على الكتل والشروط الذكية لسهولة إدخال العقد والأقسام الاختيارية. فهو يتتبع متى يلزم تجديد العقود، وإعداد تذكيرات والحفاظ على نظرة عامة على القيمة المعرضة للخطر. يسمح البرنامج بالتعاون الجماعي حيث يمكن للمستخدمين الداخليين والخارجيين العمل معًا في الوقت الفعلي. فهو يتكامل مع أنظمة متعددة، مما يضمن التوافق مع سير العمل الحالي ويجلب بروتوكولات الأمان المتوافقة مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) إلى إدارة العقود.
Juridoc
juridoc.com.br
Juridoc هو حل PaaS متكامل للمستندات القانونية الأكثر ذكاءً. لسهولة إنشاء العقود والتفاوض عليها وتوقيعها وإدارتها، تتيح لك منصتنا الفريدة التحكم الكامل في سير عمل مستنداتك القانونية. تساعدك Juridoc على تحسين امتثالك وكفاءتك من خلال تقليل الوقت اللازم لإنشاء مستند قانوني خالي من الأخطاء بنسبة 80%. كم من الوقت وكم من المال يخسره الأشخاص كل عام عند القيام بنفس المهام مرارًا وتكرارًا، وإرسال مستند خاطئ إلى المستلم بمعلومات خاطئة؟ خطورة المشكلة:- - التكلفة السنوية للتفاوض على العقود في الشركات الكبرى أكثر من 1,3 مليار دولار - تكلفة التفاوض تتجاوز قيمة العقد في 31% من الحالات* الاحتياجات: - تأمين هوامش وربحية العقود - تحسين إجراءات التحقق من الصحة وتقليل وقت التوقيع - إغلاق الصفقات بشكل أسرع - الحصول على تنبيهات شخصية بشأن المواعيد النهائية الرئيسية في العقد - الوصول إلى النسخة الرقمية من الأصول التعاقدية - مراقبة حالة العقود توفر Juridoc بيئة رقمية واحدة بالكامل للأتمتة والتفاوض والتنفيذ و تجديد جميع العقود، بما في ذلك جميع الأطراف، وجميع التعديلات وجميع التوقيعات. تلغي Juridoc الحاجة إلى موفري التوقيع الإلكتروني والبريد الإلكتروني وWord من جهات خارجية. يؤدي ذلك إلى إزالة التجزئة من عملية العقد وإزالة فجوات الامتثال ونقاط الضعف المحتملة. مع Juridoc، ستوفر الكثير من الوقت والمال.
Leeway
getleeway.com
تدعم Leeway عقود مئات الشركات الحديثة وسريعة النمو مثل Qonto أو Luko أو Alma أو Voodoo لمساعدتها على تقليل الوقت الذي تقضيه في إدارة العقود ومنحها التحكم والرؤية فيما يتعلق بالمخاطر القانونية والمالية.
Legalesign
legalesign.com
Legalesign هو برنامج توقيع إلكتروني مقره المملكة المتحدة لإرسال العقود وتوقيعها وإدارتها عبر الإنترنت. تستخدم الشركات Legalesign للحصول على فوائد إنتاجية ومالية كبيرة، وزيادة رضا عملائها عن طريق إزالة الحاجة إلى طابعة وتمكينهم من التوقيع من أي مكان، وأخيرًا وليس آخرًا، تخفيف عبء الأعمال الورقية المرهقة على عاتق الموظفين الذين يعانون منذ فترة طويلة في كل مكان. يشمل عملاء Legalesign الشركات القانونية وشركات التأمين وشركات العقارات وشركات التوظيف والمحاسبين وغيرهم الكثير. تم تصميم Legalesign من الألف إلى الياء لتقديم أقصى قيمة لعملائنا. غالبًا ما يتم تجاوز السعر التعريفي لبرامج الأعمال كثيرًا من خلال تكاليف استخدامها - تكلفة التبني، والتدريب، والوقت الذي يستغرقه الاستخدام اليومي، وتكلفة التغيير. تم تصميم Legalesign طوال الوقت لتقليل هذه التكاليف حتى يتمكن عملاؤنا من رؤية أكبر قيمة حتى النهاية: بدءًا من التخلص من النقرات غير الضرورية في الإجراءات اليومية حتى لا تضيع الوقت في إرسال العقود، وحتى بنية النظام التي تسمح لك بالتوسع أفقيًا وعموديًا بسلاسة وسهولة. نحن نستثمر بكثافة في الأنظمة التي تعمل خلف الكواليس لضمان وقت التشغيل والموثوقية، وتوفير الخدمة حيثما كان ذلك مهمًا.
Precisely
preciselycontracts.com
على وجه التحديد هو برنامج لإدارة دورة حياة العقود يساعد الأقسام القانونية على التركيز على العمل المهم حقًا. من خلال صياغة العقود الآلية، وسير عمل الموافقة، والتوقيع الإلكتروني، والأرشفة الذكية والمراقبة، تمكن شركة Precisely القانونية من جلب الهيكلة والقيمة التجارية الحقيقية لمؤسساتهم. تتضمن وظائفنا التي تركز على المؤسسة أتمتة العقود المعقدة وإنشائها، وتسمح لك بإعداد سير عمل موافقة متطور، وإرسال عقودك للمراجعة والتوقيع الإلكتروني، وأرشفة جميع عقودك في مكان واحد. يصبح على وجه التحديد المصدر الوحيد للحقيقة. حلنا موثوق به من قبل الجهات القانونية ومحبوب من قبل فرق العمل في Red Bull، وOrange، وAdverity، وEngel & Völkers AG، ومركز Mærsk Mc-Kinney Møller للشحن بدون كربون، والمزيد.
Docsmore
docsmore.com
Docsmore هو حل قائم على السحابة يتيح للمستخدمين جمع البيانات وإدارتها والإبلاغ عنها بسهولة وأمان من خلال معاملات المستندات. باستخدام Docsmore، يمكنك تحقيق أقصى استفادة من مستنداتك عن طريق ما يلي: * FORM.FILL.SIGN - مع Docsmore، يتم تبسيط عملية إعداد نموذج وإرساله إلى المستخدمين لإكماله أو التوقيع عليه. استخدم منصتنا لتحميل مستند بسهولة، وتحديد حقول/لافتات النموذج، وإرسالها إلى المستخدمين لاستكمالها. قم بتقديم النماذج للمستخدمين بالطريقة الأكثر طبيعية الممكنة - المستند الفعلي نفسه. * التعاون - المشاركة والتعاون مع العديد من المستخدمين في الوقت الفعلي. قم بتعيين كل حقل لمستخدم فريد للحصول على تجربة تعاون قوية. * مستند المسار - لا مزيد من المكالمات الهاتفية لعملائك للاستفسار عما إذا كانوا قد قاموا بتنزيل النموذج وقراءته. باستخدام Docsmore، يمكنك الحصول على إشعارات في الوقت الفعلي بمجرد أن يفتح العميل المستند. تتبع التقدم وحالة جميع مستنداتك عبر وظيفة لوحة المعلومات القوية في Docsmore. * إعداد تقارير قوية - يأتي Docsmore مزودًا بأداة رائعة لإعداد التقارير. يمكن أن تكون جميع البيانات التي يدخلها عملاؤك متاحة بسهولة لأغراض البحث بمجرد تشغيل الميزة. يمكن التحكم فيه وصولاً إلى حقل معين في وثيقتك بحيث تجعله جاهزًا للتقارير فقط لتلك التي تحتاج إليها مما يجعله قويًا للغاية. * نماذج PDF - يتعرف Docsmore على معظم حقول نماذج PDF ويحتفظ بأسماء الحقول عند تحميل المستند. يمكنك الاستمرار في استخدام أداتك المفضلة لإنشاء مستند pdf مع حقول النموذج دون الخوف من فقدانها عند التحميل إلى Docsmore. * العلامة التجارية - يمكن دمج Docsmore مباشرة مع تطبيقك مما يجعله يبدو وكأنه جزء من تطبيقك أو موقع الويب الخاص بك. نحن نقدم خادمًا مخصصًا وعنوان IP ثابتًا، مما يجعل توسيع نطاق المنتج أمرًا سهلاً.
Zoopsign
zoopsign.com
قم بتبسيط إدارة العقود وتعزيز الأمان وتحسين سير العمل باستخدام حلول التوقيع الإلكتروني وتتبع المستندات من Zoop Sign. ابدأ تجربتك المجانية الآن
Legislate
legislate.ai
Legislate هي شركة تكنولوجيا قانونية تأسست في أكسفورد والتي تسهل على غير المحامين إنشاء العقود المعتمدة من قبل المحامي وإدارتها والبحث فيها بأمان دون أي ميزانية قانونية. تم بناء برنامج إدارة العقود الخاص بـ Legislate على تقنية الرسم البياني المعرفي الحاصلة على براءة اختراع والتي تجعل بيانات العقد قابلة للاستخدام وقابلة للبحث على نطاق واسع.
DeepStream
deep.stream
باستخدام DeepStream، يمكنك أخيرًا إنقاذ فريق المشتريات لديك من إضاعة وقتهم في تشغيل عمليات المصدر والتعاقد باستخدام الأدوات اليدوية، وإعادتهم إلى العمل الاستراتيجي الذي سيضيف قيمة للأعمال. باعتبارنا منصة التوريد الإلكتروني الأفضل في فئتها، فإننا على استعداد لمساعدة الفرق على الانتقال من متطلبات العمل إلى منح الموردين وإدارة العقود - تخطيط عمليات RFx الخاصة بك ودعوة الموردين وتقييمهم والتفاوض معهم، كل ذلك من خلال نظامنا الأساسي القائم على السحابة. كل ما تحتاجه لعملية تحديد المصادر الخاصة بك: التأهيل المسبق قم ببناء استبيانات مخصصة لإعداد الموردين والتعامل بثقة مع الموردين المناسبين في كل مرة. RFx قم بتوحيد طلباتك، واحتفظ باتصالاتك في مكان واحد وقم بتقييم الموردين لديك بسهولة. المزادات الإلكترونية توفر ساعات من وقت التفاوض - وتقلل من إنفاقك بشكل كبير - من خلال دعوة الموردين للتنافس عبر الإنترنت، في الوقت الفعلي. إدارة العقود قم بإنشاء عقود من RFx الممنوحة لك واختبر عمليات المصدر إلى العقد الفعالة والقابلة للتدقيق. التقارير الإدارية رؤى قابلة للتنفيذ وغنية بالمعلومات حول عمليات RFx الخاصة بك - مما يتيح لك اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المصادر. اكتشاف الموردين باستخدام الذكاء الاصطناعي أخبرنا بمتطلباتك، واضغط على البحث واستكشف قائمة الموردين الجدد في دقائق معدودة فقط. عمليات التكامل سريعة وفعالة من حيث التكلفة ومرنة، ونحن نجعل عمليات التكامل سهلة - ويمكن دمجها في أي برنامج حديث. استعد لتبسيط عمليات المصدر للتعاقد مما يتيح لك توفير الوقت وتقليل الإنفاق والمعاملات بثقة.
SYDLE ONE
sydle.com
SYDLE ONE هي منصة رقمية متكاملة للشركات توفر العديد من الحلول في مكان واحد، مما يسمح لك بمواكبة التحول الرقمي. توفر لك المنصة حلولاً أصلية ومتكاملة بسلاسة، وبنية مرنة لربط أنظمة وتطبيقات الشركة الأخرى، والعديد من الموارد الإضافية لإثراء تجربة المستخدمين. قم بإلقاء نظرة على بعض حلول SYDLE ONE المتوفرة في خطط مختلفة: * BPM: أتمتة العمليات التجارية وسير العمل. * ECM: البيانات المركزية والإدارة الكاملة للمحتوى والمستندات. * التحليلات: مؤشرات الأعمال في الوقت الحقيقي. * CRM: إدارة علاقات العملاء 360 درجة. * مكتب الخدمة: إدارة كاملة للتذاكر الخاصة بك وخدمة العملاء. * بوابة الخدمة: بوابات الخدمة الذاتية والعلاقات من المستوى التالي. * SYBOX: حلول للخدمات المشتركة، مثل الموارد البشرية والمشتريات والتمويل والمزيد. * التجارة الإلكترونية: منصة مبيعات عبر الإنترنت ذات واجهة أمامية وخلفية متكاملة. * الفواتير: إدارة الفواتير، مع التسعير، والفواتير، وجمع، وأكثر من ذلك.
Tradogram
tradogram.com
اكتشف مستقبل إدارة إنفاق الأعمال. يوفر Tradogram أدوات قابلة للتخصيص لتبسيط: الطلبات وأوامر الشراء وطلبات عروض الأسعار/طلبات العروض والعقود والاستلام ومطابقة الفواتير. قم أيضًا بإدارة العملية باستخدام: أذونات المستخدم والمواقع والميزانيات وكتالوج العناصر وإدارة الموردين والمشاريع وغير ذلك الكثير. أحدث التقنيات مع أعلى معايير الأمان والأداء بسعر بسيط. احصل على حسابك المجاني اليوم وشاهد مدى سهولة استخدامه.
Concord
concordnow.com
كونكورد هي الأداة الوحيدة التي تحتاجها لجميع عقودك. يمكنك قضاء وقت أقل في التنقل بين التطبيقات والمحررين وأدوات التوقيع الإلكتروني وتوفير المال. أكثر من 500.000 شركة تثق بشركة كونكورد في عقودها. مع كونكورد يمكنك: * قم بصياغة كل عقد والتفاوض بشأنه وتوقيعه وإدارته عبر مؤسستك - كل ذلك في مكان واحد * اعمل بالطريقة التي تريدها - على Concord أو Word أو Google Docs - تعاون مع الجميع - فرقك وعملائك ومورديك * ابدأ في دقائق، وليس أشهر الميزات الرئيسية التي تقدمها كونكورد: * سير عمل الموافقة المشروطة بحيث تتم مراجعة كل عقد من قبل الشخص المناسب (وهذا الشخص فقط) * تعليقات خاصة وإصدارات لمفاوضات عقد أكثر فعالية * مكتبة البنود لجميع البنود المعتمدة مسبقا، لإضافتها إلى العقود حسب الحاجة * قوالب لتبسيط عملية صياغة العقد * توقيعات إلكترونية مجانية وغير محدودة * عقود غير محدودة
Evisort
evisort.com
تساعدك منصة إدارة العقود الذكية من Evisort على إدارة العقود مركزيًا والحصول على تحليلات العقود في الوقت الفعلي وأتمتة دورة حياة العقود.
Ironclad
ironcladapp.com
العقود هي قرارات تجارية محصورة في المهام الإدارية. Ironclad هو برنامج يقوم بجميع الأعمال الإدارية ومن الأفضل تركها للروبوت، مما يحرر الفرق القانونية للقيام بمزيد من العمل الموضوعي وتوجيه استراتيجية الأعمال. ومن خلال أتمتة عمليات التعاقد واستخلاص المعلومات من العقود، تتيح شركة Ironclad للفرق القانونية التركيز على العمل القانوني، بدلاً من الأعمال الورقية. تستخدم الفرق القانونية في شركات مثل Gusto وHotelTonight وGoFundMe وGlassdoor وProcore شركة Ironclad لإنجاز عقودهم بشكل أكثر كفاءة ودقة، وللحفاظ على مصدر واحد للحقيقة فيما يتعلق بمحتوياتها. يقع المقر الرئيسي لشركة Ironclad في سان فرانسيسكو، وهي مدعومة من قبل Accel وGreylock وSV Angel وFormation 8، وتم احتضانها في Y Combinator. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة https://www.ironcladapp.com.
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc هي شركة برمجيات أمريكية تقدم برامج SaaS. توفر المنصة برامج عمليات المبيعات. يقع مقر PandaDoc في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا ولها مكاتب رئيسية في مينسك، بيلاروسيا وسانت بطرسبرغ، فلوريدا. برنامج أتمتة المستندات كخدمة تحتوي على توقيعات إلكترونية مدمجة، وإدارة سير العمل، ومنشئ المستندات، ووظيفة CPQ.
Practice Ignition
practiceignition.com
أرسل المقترحات والعقود والمدفوعات كلها في مستند واحد - إنها طريقة أسرع وأكثر كفاءة لإدارة ارتباطات العملاء. ممارسة الإشعال يجعلها فائقة الجودة
Proposify
proposify.com
Proposify هو برنامج العروض عبر الإنترنت الذي يمنحك التحكم والرؤية في أهم مرحلة من عملية المبيعات الخاصة بك. القريب. بدءًا من تصميم الصفقات وحتى التوقيع، احصل على الثقة والمرونة للسيطرة على الصفقات. قم بإنشاء مستندات مبيعات رائعة تظل متسقة وخالية من الأخطاء. احصل على الرؤى لتوسيع نطاق عمليتك، وإجراء الارتباطات في الوقت المناسب، والتنبؤ بدقة. تقديم تجربة تسجيل خروج سلسة لعملائك والمحتملين. تتضمن الميزات محرر تصميم مرن وسهل الاستخدام، والتوقيعات الإلكترونية، وعمليات تكامل CRM، والرؤى المستندة إلى البيانات، والتسعير التفاعلي، وإدارة المحتوى، والموافقات، وغير ذلك الكثير. إذا كنت مستعدًا لمنح فريق المبيعات لديك الميزة التنافسية، فتفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني أو احجز عرضًا توضيحيًا على https://www.proposify.com.
SpringCM
springcm.com
SpringCM عبارة عن منصة سحابية آمنة تدير عقود المبيعات وجميع أنواع المستندات عبر تطبيقات سطح المكتب والهاتف المحمول وتطبيقات الشركاء مثل Salesforce. يدير SpringCM دورة حياة العقد بأكملها من خلال مسارات عمل متقدمة تعمل على أتمتة المهام اليدوية والعمليات المعقدة. تم بناء SpringCM على منصة البنية التحتية السحابية الخاصة بها، وهي عبارة عن شبكة توصيل محتوى للأداء والتوافر والأمان. يقع المقر الرئيسي للشركة في شيكاغو، إلينوي. في عام 2016، افتتحت SpringCM مكتبين جديدين في سان فرانسيسكو ولندن، وفي عام 2018 افتتحت SpringCM مكتبًا في بوخارست. لقد حصل على أكثر التقييمات 5 نجوم من أي شريك Salesforce AppExchange لإدارة العقود. في 31 يوليو 2018، أعلنت DocuSign عن خطط للاستحواذ على SpringCM مقابل 220 مليون دولار. في 4 سبتمبر 2018، استحوذت DocuSign على SpringCM Solution.
Zoho Contracts
zoho.com
Zoho Contracts عبارة عن منصة CLM غنية بالميزات تتيح لك تبسيط عمليات العقود وتحقيق الامتثال على نطاق واسع بتكاليف منخفضة.
Adobe Acrobat Sign
adobe.com
الحصول على المستندات والنماذج الموقعة. بسهولة. بشكل آمن. في أي مكان. مكان واحد لجميع أعمال PDF والتوقيع الإلكتروني الخاصة بك. لقد حصل عليه أكروبات. قم بتحويل سير عملك وتسريعه باستخدام Acrobat Sign — حل التوقيع الإلكتروني المفضل لدى Microsoft وأداة التوقيع الإلكتروني الوحيدة التي تتضمن أيضًا قوة Adobe Acrobat في حزمة واحدة.
Juro
juro.com
منصة أتمتة العقود المدعومة بالذكاء الاصطناعي تمكن الفرق القانونية والتجارية من إنشاء العقود وتنفيذها وإدارتها بشكل أسرع من أي وقت مضى. يعمل النظام الأساسي الشامل على تشغيل دورة حياة العقد بأكملها بدءًا من البداية وحتى التجديد، كل ذلك ضمن بيئة آمنة ومتصفحية أصلية. يعمل Juro مع شركات سريعة التوسع مثل Trustpilot وSoundcloud وWeWork لتبسيط سير عمل العقود والحصول على رؤية أفضل لبيانات العقد. يتم دعم Juro بواسطة Eight Roads وUnion Square Ventures وPoint Nine Capital وSeedcamp ومؤسسي Wise وGumtree وIndeed.
GetAccept
getaccept.com
GetAccept هو برنامج غرفة مبيعات رقمية يعمل على تمكين فرق الإيرادات من تبسيط سير عمل المستندات الخاصة بهم، وإتمام الصفقات بشكل أسرع، وتوفير تجارب عملاء استثنائية - بدءًا من الفرص وحتى الصفقات الموقعة. تعد غرفة المبيعات الرقمية لدينا مركزًا مركزيًا يجتمع فيه البائعون والمشترون ويتعاونون ويتفاوضون طوال عملية البيع. وتتكون من جزأين قويين: غرفة الصفقات (من الاجتماع الأول إلى العرض) وغرفة العقود (من العرض إلى الصفقة الموقعة). غرفة الصفقات: عزز معدلات فوزك من خلال تسهيل التعاون بين المشترين والبائعين - في مساحة واحدة مشتركة. قم بتحميل ضمانات المبيعات، وقم بإنشاء خطط عمل مشتركة، وتحدث مع المشترين في الوقت الفعلي. غرفة العقد: قم بتمكين مندوبي المبيعات ليصبحوا من ذوي الأداء الأفضل وإنشاء مقترحات مذهلة في دقائق. ابدأ من الصفر باستخدام محررنا داخل التطبيق، أو استخدم القوالب الذكية للعقود التفاعلية ذات العلامات التجارية. بفضل مجموعة شاملة من الميزات المصممة لزيادة معدلات الفوز، تقف GetAccept في طليعة تحول المبيعات الرقمية.
Papernest
papernest.com
جميع العقود والاشتراكات الخاصة بك. ببضع نقرات فقط، بكل بساطة. الكهرباء والغاز وصندوق الإنترنت وخطة الهاتف المحمول والتأمين على المنزل والصحافة المكتوبة وما إلى ذلك. 👉 مجاني 100%! مساحة واحدة لمركزة جميع العقود والاشتراكات الخاصة بك والاشتراك فيها وتبديلها وإنهائها بحرية ببضع نقرات فقط.
Oneflow
oneflow.com
Oneflow عبارة عن منصة تعمل على أتمتة عملية العقد بأكملها من البداية إلى النهاية، كل ذلك في مكان واحد. تحويل العقود الثابتة والثابتة إلى عقود رقمية مفيدة حقًا تبدو وكأنها سحرية. العمليات أسرع، والقرارات أفضل، والصفقات أسرع. إنها طريقة أسهل وأكثر سلاسة وذكاءً للفرق من جميع الأشكال والأحجام للتعامل مع عقودهم. جرب Oneflow مجانًا على oneflow.com
Linksquares
linksquares.com
تعتمد الفرق القانونية على LinkSquares لصياغة الاتفاقيات ومراجعتها وتنفيذها بسهولة باستخدام برنامج إدارة العقود المدعوم بالذكاء الاصطناعي.
Acquirell
acquirell.com
Acquirell عبارة عن حل لمجموعة تكنولوجيا المشتريات مصمم خصيصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق والذي يسمح بزيادة القيمة الحقيقية من خلال أتمتة عملية الشراء ضمن نظام واحد. يحل المنتج المشكلات التالية التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة فيما يتعلق بالمشتريات: * عدم القدرة على إدارة عملية الشراء باستخدام الأدوات التقليدية مثل برنامج Excel والأوراق الورقية. * عدم القدرة على إدارة متطلبات الشراء للشركة بسبب عمليات الموافقة المعقدة. * إضاعة وقت كبير بسبب التنفيذ اليدوي لجميع عمليات الشراء بما في ذلك أحداث تحديد المصادر. * سوء التواصل داخل الشركة ومع الموردين بسبب الاستخدام غير المناسب لقنوات الاتصال المختلفة. تمتلك شركة Acquirell الوحدات التالية التي تسمح بحل المشكلات المذكورة أعلاه: تخطيط المتطلبات جمع وإدارة طلبات الشراء من جميع الإدارات والموظفين من أجل التخلص من خوارزميات الموافقة المعقدة على الاحتياجات وشراء العناصر غير الضرورية. الشراء الإلكتروني أتمتة إنشاء أمر الشراء والموافقة عليه من قبل وحدات التحكم باستخدام نظام شراء متكامل تمامًا لتقليل إعادة العمل والأخطاء. إدارة دورة حياة العقد ضمان الامتثال من خلال أتمتة جميع مراحل العمل مع العقود لتقليل استهلاك الوقت وتقليل الأخطاء بفضل القضاء على سير العمل اليدوي. التوريد الإلكتروني احصل على العناصر الرئيسية الإستراتيجية في أفضل العروض من خلال إجراء أحداث التوريد الإلكتروني الفورية: المزادات الآجلة، والمزادات العكسية، والمزادات الهولندية، وأحداث RFx. إدارة قاعدة الموردين توثيق جميع اتصالات الموردين وعلاقاتهم ضمن قاعدة بيانات واحدة وتطوير علاقات استراتيجية حقيقية مع الموردين المؤهلين. تحليلات الإنفاق أتمتة جمع البيانات لحساب نفقات الشراء. تتبع النفقات والتحكم فيها من أجل ضبط استراتيجية الشراء.
Dealsign
dealsign.ai
تساعد Dealsign الشركات على إتمام الصفقات بشكل أسرع وإدارة العقود بسهولة من خلال تفاعلات أفضل عبر دورة حياة التعاقد بأكملها.
Gatekeeper
gatekeeperhq.com
Gatekeeper هي المنصة الرائدة لإدارة دورة حياة الموردين والعقود (VCLM) للشركات من جميع الأحجام. قم باستعادة الرؤية والتحكم وحماية الامتثال وإدارة مخاطر الطرف الثالث في حل واحد.
Zuva
zuva.ai
عقود الذكاء الاصطناعي سهلة الاستخدام للغاية. يمكنك بسهولة إضافة معلومات العقود إلى سير العمل والتطبيقات الخاصة بك.
Lexion
lexion.ai
Lexion عبارة عن منصة قوية لإدارة العقود تساعد كل فريق على إنجاز المزيد من الأعمال بشكل أسرع من خلال تبسيط عملية التعاقد ومركزيتها في نظام يعمل بالطريقة التي تعمل بها. قم بإدارة جميع عمليات إبرام الصفقات الشاملة الخاصة بك من لوحة تحكم مركزية واحدة، مع مدخل بسيط يعتمد على البريد الإلكتروني وسير عمل يمكن لأي فريق استخدامه على الفور، وأتمتة بديهية بدون تعليمات برمجية لتبسيط العمليات وسير العمل، وذكاء اصطناعي عملي رائد في الصناعة يمكنه القراءة العقود لتتبع المصطلحات الأساسية تلقائيًا وإنشاء التقارير والمزيد. قمنا ببناء Lexion في معهد أبحاث الذكاء الاصطناعي (AI2) التابع للمؤسس المشارك لشركة Microsoft، بول ألين. مع فريق من ذوي الخبرة العالية من Microsoft وFacebook وGoogle وAmazon، قمنا ببناء شركة صنفتها CB Insights كأفضل شركة ناشئة واعدة في مجال التكنولوجيا القانونية للذكاء الاصطناعي في العالم لمدة عامين على التوالي، ومن بين أفضل المستثمرين في الذكاء الاصطناعي ( (بما في ذلك A16Z وSequoia وGoldman Sachs) كواحد من أفضل 40 تطبيقًا ذكيًا تستحق المشاهدة في عام 2022. والأهم من ذلك، أن العلامات التجارية الرائعة تثق في Lexion لإدارة عقودها: Outreach وLacework وOfferUp وغيرها الكثير.
ContractHero
contracthero.com
يعد ContractHero البرنامج السحابي الأسهل والأكثر بديهية لإدارة العقود الخاصة بك بشكل فعال. تتم استضافة برنامجنا الآمن في الاتحاد الأوروبي على خوادم معتمدة من ISO27001 وISO9001 ويحظى بثقة مئات العملاء، ويقدم إدارة عقود آلية ومركزية تحول المستندات المنسية إلى إمكانات، مما يسمح لك بالتكيف بسرعة وتحرير الموارد في شركتك. بدءًا من تحليل العقود المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والحقول الفردية، والتوقيع الإلكتروني المؤهل إلى القدرة على تعدد العملاء ودعم العملاء الحائز على مكافآت، يعد ContractHero برنامجًا قويًا في كل قسم بشركتك. لمزيد من المعلومات، بما في ذلك الخطط والمزيد من الميزات، تفضل بزيارتنا على www.contracthero.com
Ontra
ontra.ai
Ontra هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال أتمتة العقود والاستخبارات لشركات إدارة الأصول الخاصة. تجمع منصة Ontra بين البرامج المدعومة بالذكاء الاصطناعي وشبكة عالمية من المحامين المدربين تدريباً عالياً لتحديث سير العمل القانوني المتكرر. تعمل حلول Ontra على تحسين جميع جوانب دورة حياة العقد - بدءًا من التفاوض ومعالجة العقود الروتينية وحتى تتبع الالتزامات في الاتفاقيات المعقدة. في نهاية المطاف، تعمل Ontra على تقليل الوقت والنفقات والمخاطر المرتبطة بإدارة العقود، مما يحرر عملائها للتركيز على الأولويات الإستراتيجية الأخرى. أتمتة العقود تعد أتمتة العقود في Ontra طريقة رائعة للتفاوض وإدارة العقود الروتينية بكل بساطة وسرعة. تجمع أتمتة العقود بين شبكة عالمية من المحامين ذوي الخبرة مع برنامج Ontra Synapse، وهو برنامجنا المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمصمم للأسواق الخاصة. يتيح هذا المزيج البشري في الحلقة المعالجة الفعالة للعقود الروتينية مع نتائج دقيقة وموثوقة. تعمل Insight's Insight من Insight Ontra على تمكين مديري الصناديق الرائدين في العالم من مركزية وثائقهم، ومقارنة الأحكام الرئيسية وقياسها، والامتثال للالتزامات التعاقدية. يقوم برنامجنا المدعم بالذكاء الاصطناعي بتحويل المستندات بحيث يمكن الوصول إلى بيانات العقد وقابلة للتنفيذ. انضم إلى أكثر من 600 شركة استثمارية تستخدم حلول Ontra للحصول على ميزة تنافسية وعدم تفويت التزام المستثمرين أبدًا. Ontra Atlas Ontra Atlas هو حل برمجي مركزي لإدارة الكيانات لإدارة معلومات الكيان والمخططات الهيكلية والمستندات ذات الصلة وتنفيذها ومشاركتها. من خلال نشر Ontra Atlas، يمكن لمديري الصناديق تقليل المهام اليدوية التي تستغرق وقتًا طويلاً والمرتبطة بالحفاظ على معلومات الكيان مع مركزية جهود الامتثال وخفض التكاليف وتحسين التعاون. Ontra Synapse AI Ontra Synapse هو حل ذكاء اصطناعي رائد في الصناعة تم تصميمه لأتمتة سير العمل القانوني المهم والروتيني داخل الأسواق الخاصة. تتغلب Ontra Synapse على التحديات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التقليدي من خلال الجمع بين المستودع الرائد عالميًا لبيانات العقود الخاصة بالصناعة مع التزاوج المبتكر بين نماذج التعلم الآلي الخاصة والخبرة البشرية. يعمل هذا الاقتران الفريد على تخفيف الأخطاء المتأصلة في تقنية الذكاء الاصطناعي التقليدية مما يوفر حلاً متميزًا وموثوقًا. من خلال تبني Ontra Synapse، يمكن لمديري الصناديق التخلص من العمليات القانونية اليدوية التي عفا عليها الزمن، والحد من المخاطر، وخفض التكاليف، وزيادة إنتاجية الفريق القانوني.
SpotDraft
app.spotdraft.com
SpotDraft هو حل لإدارة العقود والأتمتة يعتمد على الذكاء الاصطناعي، وهو مصمم للشركات سريعة النمو. ويقدم خدمات إدارة العقود الشاملة لفرق الشؤون القانونية والمبيعات والتسويق والموارد البشرية والعمليات التجارية والمشتريات. بفضل منصتها الأفضل في فئتها، تعمل SpotDraft كطيار مساعد للفرق القانونية، مما يساعدهم على تحسين عملية إدارة العقود من خلال القضاء على أوجه القصور وتقليل المهام المتكررة. قم بتبسيط عملية التعاقد الخاصة بك من خلال واجهة بديهية ومستودع عقود ذكي وقوالب قابلة للتخصيص وسير العمل وغير ذلك الكثير. يتكامل SpotDraft مع أدوات SaaS الشهيرة، مثل Salesforce وHubSpot وSlack وGoogle Drive، مما يوفر تجربة سلسة للشركات العالمية، بما في ذلك Airbnb وNotion وSTRAVA وBeamery وFidelity International. تأسست SpotDraft في عام 2017 على يد خريج قانون بجامعة هارفارد واثنين من مهندسي الكمبيوتر في جامعة كارنيجي ميلون، وقد جمعت 26 مليون دولار من تمويل السلسلة A في عام 2023 لتعزيز نظامها الأساسي وتوسيع فريقها وتسريع النمو.
Summize
summize.com
Summize هي شركة رائدة في مجال التعاقد الرقمي الحقيقي من خلال حل CLM الذي يضع تجربة المستخدم في المقام الأول. يتطلب الأمر نهجًا مختلفًا عن عمد من خلال دمج مهام سير العمل مباشرة في التقنيات الحالية التي تعرفها أنت (وشركتك) وتستخدمها يوميًا، بما في ذلك Teams وSlack وWord. يمكّن هذا النهج الفريد من اعتماد المستخدم بشكل أكبر، ودورات عقود أسرع، وكفاءات قابلة للقياس، وتخفيف المخاطر. الآن، يمكن للفرق القانونية الداخلية إضفاء الحيوية على محتويات العقد على الفور باستخدام ملخصات البيانات الوصفية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يوفر ساعات من وقت المراجعة اليدوية. توفر التحليلات الشاملة والمستودع المركزي كل الأفكار اللازمة لاتخاذ قرارات مستنيرة. إنها CLM مع اختلاف.
Inhubber
inhubber.com
منصة إدارة العقود مع التوقيع الرقمي الأصلي. من خلال الاستفادة من تقنية blockchain والذكاء الاصطناعي، توفر INHUBBER أمانًا غير مسبوق وتحليلات بيانات لبرنامج CLM القائم على السحابة. تعمل INHUBBER على تبسيط العقود وجعلها مفهومة وتفاعلية وسهلة الإدارة ومؤتمتة. فهو يقلل من الوقت والتكاليف والمخاطر المرتبطة بالتفاوض وإنشاء العقود والموافقة عليها وإدارتها. يجيب الذكاء الاصطناعي الخاص بـ INHUBBER على الأسئلة السياقية، ويقوم التوقيع الرقمي بالتوقيع على أي تنسيق ملف.
Legistify
legistify.com
تعد Legistify واحدة من شركات التكنولوجيا القانونية الرائدة في العالم وسريعة النمو، حيث تقدم LegisTrak مجموعة إدارة قانونية واحدة متكاملة ومتكاملة لعملاء المؤسسات. تتمتع المنصة بتغطية عبر حالات الاستخدام المتنوعة بما في ذلك العقود والتقاضي والإشعارات القانونية والملكية الفكرية بالإضافة إلى الامتثال من خلال وحداتنا المدمجة والقابلة للتخصيص بالكامل والآلية. يتم استخدامه من قبل أكثر من 300 مؤسسة كبيرة في العديد من البلدان. تستفيد Legistify أيضًا من التعلم الآلي لتوفير المعلومات والرؤى باستخدام بيانات الحالة التاريخية على وجه التحديد في جميع أنحاء الهند. بعض الداعمين لنا يشملون Y combinator، وCathexis Ventures، وIndiamart، وGSF، وJava Capital، وTitan VC. لمزيد من المعلومات قم بزيارة - www.legistify.com
Contractbook
contractbook.com
يقوم Contractbook بتحويل العقود الثابتة إلى قاعدة بيانات للمؤسسة بأكملها، مما يفتح القيمة الكاملة لبياناتك، مما يضمن الشفافية وتدفق البيانات بسلاسة بين الأدوات. قم بالإنشاء والتوقيع دون عناء، والتعاون مع فريقك، وتتبع جميع التزاماتك في مكان واحد، وأتمتة العملية بأكملها لتحقيق الكفاءة. بتمويل من مستثمرين بما في ذلك Tiger Global وBessemer Venture Partners وGradient Ventures، تأسست شركة Contractbook في كوبنهاغن في عام 2017 وتخدم أكثر من 250.000 مستخدم في أكثر من 85 دولة. ادخل إلى العصر الجديد وتحكم في عقودك على موقع Contractbook.com.