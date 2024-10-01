متجر تطبيقات لتطبيقات الويب
ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
برامج إدارة العقود - التطبيقات الأكثر شعبية - النيجر
يعمل برنامج إدارة العقود على تبسيط دورة حياة العقد بالكامل وتشغيلها تلقائيًا، بما في ذلك الإنشاء والتتبع والمراقبة. وهو مفيد بشكل خاص للمحترفين المشاركين في التفاوض على العقود، مثل مندوبي المبيعات أو ممثلي الحسابات. هؤلاء الأفراد مسؤولون عن تحديد شروط العقد، واتفاقيات مستوى الخدمة، وإجراء التعديلات، وتنفيذ العقود. بالإضافة إلى الجانب التفاوضي، تلعب الأقسام القانونية لدى الطرفين دورًا حاسمًا في عملية التعاقد. ويضمنون امتثال العقود للقوانين واللوائح والسياسات الداخلية للشركة ذات الصلة. من خلال الاستفادة من برامج إدارة العقود، يمكن للمؤسسات تبسيط وتسريع عملية إدارة العقود. فهو يلغي المهام اليدوية، ويقلل الأخطاء، ويعزز الكفاءة الشاملة. يتيح هذا البرنامج التعاون السلس بين مختلف أصحاب المصلحة، ويبسط سير عمل العقود، ويضمن الامتثال طوال دورة حياة العقد بأكملها.
إرسال تطبيق جديد
Workday
workday.com
تتضمن Workday Enterprise Management Cloud حاليًا حلولاً للتمويل والموارد البشرية والتخطيط وإدارة الإنفاق. تتغلب سحابة إدارة المؤسسات على قيود تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وتحول الشركات إلى مؤسسات متفوقة. يتعلم أكثر.
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc هي شركة برمجيات أمريكية تقدم برامج SaaS. توفر المنصة برامج عمليات المبيعات. يقع مقر PandaDoc في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا ولها مكاتب رئيسية في مينسك، بيلاروسيا وسانت بطرسبرغ، فلوريدا. برنامج أتمتة المستندات كخدمة تحتوي على توقيعات إلكترونية مدمجة، وإدارة سير العمل، ومنشئ المستندات، ووظيفة C...
Adobe Acrobat Sign
adobe.com
الحصول على المستندات والنماذج الموقعة. بسهولة. بشكل آمن. في أي مكان. مكان واحد لجميع أعمال PDF والتوقيع الإلكتروني الخاصة بك. لقد حصل عليه أكروبات. قم بتحويل سير عملك وتسريعه باستخدام Acrobat Sign — حل التوقيع الإلكتروني المفضل لدى Microsoft وأداة التوقيع الإلكتروني الوحيدة التي تتضمن أيضًا قوة Ad...
Zoho Contracts
zoho.com
Zoho Contracts عبارة عن منصة CLM غنية بالميزات تتيح لك تبسيط عمليات العقود وتحقيق الامتثال على نطاق واسع بتكاليف منخفضة.
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai هي منصة شاملة للوكالات الإبداعية والرقمية والاستشارات ومقدمي الخدمات المهنية. وهو مصمم لتزويد الشركات بنظرة عامة كاملة وفي الوقت الحقيقي عن أعمالها. قم بتبسيط عمليات عملك ودمج مشاريعك وعملائك وفريقك في منصة واحدة متكاملة وسهلة الاستخدام. من العقود والمقترحات وإدارة المشاريع إلى إعداد فواتير ا...
DealHub.io
dealhub.io
تقدم DealHub حلاً كاملاً لنسبة عرض الأسعار إلى الإيرادات، وهو مصمم لدفع عمليات المبيعات إلى الأمام بشكل أسرع. بصفته محرك التجارة الوحيد منخفض التعليمات البرمجية الذي يوازن بين قابلية التخصيص وخفة الحركة التجارية، يعمل DealHub على تمكين قادة السوق المتوسطة والمؤسسات من تبسيط فرقهم وعملياتهم، وتنفيذ ا...
Proposify
proposify.com
Proposify هو برنامج العروض عبر الإنترنت الذي يمنحك التحكم والرؤية في أهم مرحلة من عملية المبيعات الخاصة بك. القريب. بدءًا من تصميم الصفقات وحتى التوقيع، احصل على الثقة والمرونة للسيطرة على الصفقات. قم بإنشاء مستندات مبيعات رائعة تظل متسقة وخالية من الأخطاء. احصل على الرؤى لتوسيع نطاق عمليتك، وإجراء ...
Concord
concordnow.com
كونكورد هي الأداة الوحيدة التي تحتاجها لجميع عقودك. يمكنك قضاء وقت أقل في التنقل بين التطبيقات والمحررين وأدوات التوقيع الإلكتروني وتوفير المال. أكثر من 500.000 شركة تثق بشركة كونكورد في عقودها. مع كونكورد يمكنك: * قم بصياغة كل عقد والتفاوض بشأنه وتوقيعه وإدارته عبر مؤسستك - كل ذلك في مكان واحد * ا...
Gatekeeper
gatekeeperhq.com
Gatekeeper هي المنصة الرائدة لإدارة دورة حياة الموردين والعقود (VCLM) للشركات من جميع الأحجام. قم باستعادة الرؤية والتحكم وحماية الامتثال وإدارة مخاطر الطرف الثالث في حل واحد.
Linksquares
linksquares.com
تعتمد الفرق القانونية على LinkSquares لصياغة الاتفاقيات ومراجعتها وتنفيذها بسهولة باستخدام برنامج إدارة العقود المدعوم بالذكاء الاصطناعي.
Papernest
papernest.com
جميع العقود والاشتراكات الخاصة بك. ببضع نقرات فقط، بكل بساطة. الكهرباء والغاز وصندوق الإنترنت وخطة الهاتف المحمول والتأمين على المنزل والصحافة المكتوبة وما إلى ذلك. 👉 مجاني 100%! مساحة واحدة لمركزة جميع العقود والاشتراكات الخاصة بك والاشتراك فيها وتبديلها وإنهائها بحرية ببضع نقرات فقط.
Ironclad
ironcladapp.com
العقود هي قرارات تجارية محصورة في المهام الإدارية. Ironclad هو برنامج يقوم بجميع الأعمال الإدارية ومن الأفضل تركها للروبوت، مما يحرر الفرق القانونية للقيام بمزيد من العمل الموضوعي وتوجيه استراتيجية الأعمال. ومن خلال أتمتة عمليات التعاقد واستخلاص المعلومات من العقود، تتيح شركة Ironclad للفرق القانوني...
Practice Ignition
practiceignition.com
أرسل المقترحات والعقود والمدفوعات كلها في مستند واحد - إنها طريقة أسرع وأكثر كفاءة لإدارة ارتباطات العملاء. ممارسة الإشعال يجعلها فائقة الجودة
provakil
provakil.com
نحن نمكن الشركات من رؤية أكبر لعملياتها القانونية ونزودها بالمعلومات الهامة اللازمة لاتخاذ القرار والتنفيذ. تستخدم الشركات Provakil لإدارة العمليات عبر حل النزاعات، وحل النزاعات قبل وبعدها، وإدارة العقود، واسترداد الائتمان والتحصيل - القانوني، وحماية الملكية الفكرية وإنفاذها. عبر هذه المجموعة من الم...
Juro
juro.com
منصة أتمتة العقود المدعومة بالذكاء الاصطناعي تمكن الفرق القانونية والتجارية من إنشاء العقود وتنفيذها وإدارتها بشكل أسرع من أي وقت مضى. يعمل النظام الأساسي الشامل على تشغيل دورة حياة العقد بأكملها بدءًا من البداية وحتى التجديد، كل ذلك ضمن بيئة آمنة ومتصفحية أصلية. يعمل Juro مع شركات سريعة التوسع مثل ...
Legislate
legislate.ai
Legislate هي شركة تكنولوجيا قانونية تأسست في أكسفورد والتي تسهل على غير المحامين إنشاء العقود المعتمدة من قبل المحامي وإدارتها والبحث فيها بأمان دون أي ميزانية قانونية. تم بناء برنامج إدارة العقود الخاص بـ Legislate على تقنية الرسم البياني المعرفي الحاصلة على براءة اختراع والتي تجعل بيانات العقد قاب...
DocuX
docux.ai
ضع المستندات والعقود الخاصة بك على الطيار الآلي. DocuX هو النظام الأساسي الوحيد الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي والذي يمكّنك من إدارة دورة الحياة الكاملة لمستنداتك وعقودك - بدءًا من الإنشاء والتعاون وحتى التوقيع الإلكتروني والأرشفة طويلة المدى. يمكنك إنجاز العمل في دقائق بدلاً من ساعات باستخدام مساحة ال...
Contractzy
contractzy.io
Contractzy (المعروفة سابقًا باسم The Legal Capsule) عبارة عن منصة لإدارة دورة حياة العقود القانونية للمؤسسات. توفر المنصة نماذج العقود، والصياغة، والتفاوض، وتخزين التوقيع، والعقود القانونية، لمساعدة الشركات على إبرام الصفقات بشكل أكثر كفاءة وأسرع.
Pocketlaw
pocketlaw.com
تستخدم الفرق من جميع الأحجام Pocketlaw للعمل بسهولة مع المؤسسات القانونية المتعددة بطريقة آلية وقابلة للتطوير وسهلة الاستخدام. تساعد منصتنا القانونية الشاملة والبديهية الفرق القانونية وغير القانونية على إدارة الاحتياجات القانونية اليومية للمؤسسة، لفتح فرص العمل. في المنصة، يمكنك بسهولة إدارة عملك ال...
ContractZen
contractzen.com
ContractZen هو برنامج حوكمة سهل الاستخدام وآمن وبأسعار مناسبة لأي مؤسسة ويتكون من إدارة عقود متقدمة، وإدارة اجتماعات مجالس الإدارة بدون استخدام الورق بنسبة 100%، وإدارة الكيانات بسهولة، وموفري التوقيع الإلكتروني المتكاملين بسلاسة، وغرف البيانات الافتراضية المدمجة (VDR) - الكل في واحد. من خلال توفير ...
Legistify
legistify.com
تعد Legistify واحدة من شركات التكنولوجيا القانونية الرائدة في العالم وسريعة النمو، حيث تقدم LegisTrak مجموعة إدارة قانونية واحدة متكاملة ومتكاملة لعملاء المؤسسات. تتمتع المنصة بتغطية عبر حالات الاستخدام المتنوعة بما في ذلك العقود والتقاضي والإشعارات القانونية والملكية الفكرية بالإضافة إلى الامتثال م...
Contractify
contractify.io
Contractify هو برنامج لإدارة العقود يعمل على تبسيط عملية التوقيع الإلكتروني للعقود وإدارتها وأتمتتها عبر الإنترنت. إنه يمكّن الفرق من التعاون بشكل فعال ويقدم ميزات متنوعة مصممة خصيصًا للفرق القانونية وفرق التمويل وقادة الأعمال. يسهل البرنامج إنشاء العقود والتفاوض عليها ورقمنتها، بالإضافة إلى سير عم...
GetAccept
getaccept.com
GetAccept هو برنامج غرفة مبيعات رقمية يعمل على تمكين فرق الإيرادات من تبسيط سير عمل المستندات الخاصة بهم، وإتمام الصفقات بشكل أسرع، وتوفير تجارب عملاء استثنائية - بدءًا من الفرص وحتى الصفقات الموقعة. تعد غرفة المبيعات الرقمية لدينا مركزًا مركزيًا يجتمع فيه البائعون والمشترون ويتعاونون ويتفاوضون طوال...
Contract Cardinal
contractcardinal.com
يمكنك توفير الوقت والمال والطاقة باستخدام برنامج إدارة العقود الأسهل والأقل تكلفة في السوق.
Ontra
ontra.ai
Ontra هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال أتمتة العقود والاستخبارات لشركات إدارة الأصول الخاصة. تجمع منصة Ontra بين البرامج المدعومة بالذكاء الاصطناعي وشبكة عالمية من المحامين المدربين تدريباً عالياً لتحديث سير العمل القانوني المتكرر. تعمل حلول Ontra على تحسين جميع جوانب دورة حياة العقد - بدءًا من الت...
Zoopsign
zoopsign.com
قم بتبسيط إدارة العقود وتعزيز الأمان وتحسين سير العمل باستخدام حلول التوقيع الإلكتروني وتتبع المستندات من Zoop Sign. ابدأ تجربتك المجانية الآن
Legalesign
legalesign.com
Legalesign هو برنامج توقيع إلكتروني مقره المملكة المتحدة لإرسال العقود وتوقيعها وإدارتها عبر الإنترنت. تستخدم الشركات Legalesign للحصول على فوائد إنتاجية ومالية كبيرة، وزيادة رضا عملائها عن طريق إزالة الحاجة إلى طابعة وتمكينهم من التوقيع من أي مكان، وأخيرًا وليس آخرًا، تخفيف عبء الأعمال الورقية المر...
WhitePipe
whitepipe.io
إدارة العقود المبسطة والأتمتة في أفضل حالاتها! تبسيط إدارة العقود وحسابات القبض من خلال الأتمتة والقوالب لجميع الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يوفر الوقت والتحويل الرقمي في وقت واحد.
ContractWorks
contractworks.com
استعادة اليقين — احصل على برنامج إدارة عقود بسيط وقابل للتطوير يتم إعداده خلال دقائق. احصل على التحكم الكامل في دورة حياة عقدك من البداية إلى النهاية، وقم بصياغة اتفاقيات مثالية، وتحسين رؤية العقد، ولا تفوت أي تاريخ تجديد آخر.
Leeway
getleeway.com
تدعم Leeway عقود مئات الشركات الحديثة وسريعة النمو مثل Qonto أو Luko أو Alma أو Voodoo لمساعدتها على تقليل الوقت الذي تقضيه في إدارة العقود ومنحها التحكم والرؤية فيما يتعلق بالمخاطر القانونية والمالية.
Juridoc
juridoc.com.br
Juridoc هو حل PaaS متكامل للمستندات القانونية الأكثر ذكاءً. لسهولة إنشاء العقود والتفاوض عليها وتوقيعها وإدارتها، تتيح لك منصتنا الفريدة التحكم الكامل في سير عمل مستنداتك القانونية. تساعدك Juridoc على تحسين امتثالك وكفاءتك من خلال تقليل الوقت اللازم لإنشاء مستند قانوني خالي من الأخطاء بنسبة 80%. كم ...
Contract Hound
contracthound.com
Contract Hound هو برنامج بسيط وآمن لإدارة العقود، مزود بمستودع العقود والتنبيهات وسير عمل الموافقة.
Ignition
ignitionapp.com
Ignition عبارة عن منصة شاملة للخدمات المهنية التي تمكن الشركات من الحصول على أموال بشكل أسرع وتشغيلها بشكل أكثر ذكاءً. يقوم Ignition بأتمتة وتحسين المقترحات واتفاقيات العملاء والفواتير وتحصيل المدفوعات لوضع حد للمدفوعات المتأخرة والعمل غير المفوتر والإدارة المتكررة الدنيوية. يتكامل Ignition أيضًا مع...
Summize
summize.com
Summize هي شركة رائدة في مجال التعاقد الرقمي الحقيقي من خلال حل CLM الذي يضع تجربة المستخدم في المقام الأول. يتطلب الأمر نهجًا مختلفًا عن عمد من خلال دمج مهام سير العمل مباشرة في التقنيات الحالية التي تعرفها أنت (وشركتك) وتستخدمها يوميًا، بما في ذلك Teams وSlack وWord. يمكّن هذا النهج الفريد من اعتم...
SpotDraft
app.spotdraft.com
SpotDraft هو حل لإدارة العقود والأتمتة يعتمد على الذكاء الاصطناعي، وهو مصمم للشركات سريعة النمو. ويقدم خدمات إدارة العقود الشاملة لفرق الشؤون القانونية والمبيعات والتسويق والموارد البشرية والعمليات التجارية والمشتريات. بفضل منصتها الأفضل في فئتها، تعمل SpotDraft كطيار مساعد للفرق القانونية، مما يساع...
Lexion
lexion.ai
Lexion عبارة عن منصة قوية لإدارة العقود تساعد كل فريق على إنجاز المزيد من الأعمال بشكل أسرع من خلال تبسيط عملية التعاقد ومركزيتها في نظام يعمل بالطريقة التي تعمل بها. قم بإدارة جميع عمليات إبرام الصفقات الشاملة الخاصة بك من لوحة تحكم مركزية واحدة، مع مدخل بسيط يعتمد على البريد الإلكتروني وسير عمل يم...
Tradogram
tradogram.com
اكتشف مستقبل إدارة إنفاق الأعمال. يوفر Tradogram أدوات قابلة للتخصيص لتبسيط: الطلبات وأوامر الشراء وطلبات عروض الأسعار/طلبات العروض والعقود والاستلام ومطابقة الفواتير. قم أيضًا بإدارة العملية باستخدام: أذونات المستخدم والمواقع والميزانيات وكتالوج العناصر وإدارة الموردين والمشاريع وغير ذلك الكثير. أح...
SYDLE ONE
sydle.com
SYDLE ONE هي منصة رقمية متكاملة للشركات توفر العديد من الحلول في مكان واحد، مما يسمح لك بمواكبة التحول الرقمي. توفر لك المنصة حلولاً أصلية ومتكاملة بسلاسة، وبنية مرنة لربط أنظمة وتطبيقات الشركة الأخرى، والعديد من الموارد الإضافية لإثراء تجربة المستخدمين. قم بإلقاء نظرة على بعض حلول SYDLE ONE المت...
DeepStream
deep.stream
باستخدام DeepStream، يمكنك أخيرًا إنقاذ فريق المشتريات لديك من إضاعة وقتهم في تشغيل عمليات المصدر والتعاقد باستخدام الأدوات اليدوية، وإعادتهم إلى العمل الاستراتيجي الذي سيضيف قيمة للأعمال. باعتبارنا منصة التوريد الإلكتروني الأفضل في فئتها، فإننا على استعداد لمساعدة الفرق على الانتقال من متطلبات العم...
Docsmore
docsmore.com
Docsmore هو حل قائم على السحابة يتيح للمستخدمين جمع البيانات وإدارتها والإبلاغ عنها بسهولة وأمان من خلال معاملات المستندات. باستخدام Docsmore، يمكنك تحقيق أقصى استفادة من مستنداتك عن طريق ما يلي: * FORM.FILL.SIGN - مع Docsmore، يتم تبسيط عملية إعداد نموذج وإرساله إلى المستخدمين لإكماله أو التوقيع ...
Zefort
zefort.com
Zefort هو برنامج لإدارة العقود يوفر طريقة مبسطة وسهلة لإدارة العقود. مع Zefort، يمكن للمستخدمين بسهولة إنشاء العقود وتوقيعها وتخزينها ومشاركتها مع فريقهم. يوفر البرنامج ميزات مثل التذكيرات ووظيفة بحث قوية، مما يجعل من السهل البقاء منظمًا والعثور على عقود محددة عند الحاجة. تقدم Zefort مجموعة من الحل...
Bounsel
bounsel.com
Bounsel Flow هو الحل لإنشاء المستندات في ثواني من خلال نماذج تفاعلية كما لو كانت محادثة. قم بتحسين إدارة عقودك باستخدام هذا البرنامج المدعوم بالذكاء الاصطناعي والذي يسمح لك بإنشاء ملخصات تلقائية وإنشاء تذكيرات وطلب الموافقات والتوقيعات (بيومترية أو باستخدام شهادة رقمية) والتحكم في حالة المستند من مك...
WorkRails
workrails.com
تساعد خدمات WorkRails CPQ شركات تكنولوجيا المؤسسات على إنشاء عروض أسعار للخدمات الاحترافية بسرعة وسهولة. نحن مثاليون للفرق التي تبيع خدمات معقدة ولكنها تواجه صعوبة في الدقة والتوقيت. تعمل منصة WorkRails Services CPQ على توحيد كيفية بيع الخدمات، مما يسمح بالتكرار والتوسع وتسريع الإيرادات. يقوم WorkRa...
Contractbook
contractbook.com
يقوم Contractbook بتحويل العقود الثابتة إلى قاعدة بيانات للمؤسسة بأكملها، مما يفتح القيمة الكاملة لبياناتك، مما يضمن الشفافية وتدفق البيانات بسلاسة بين الأدوات. قم بالإنشاء والتوقيع دون عناء، والتعاون مع فريقك، وتتبع جميع التزاماتك في مكان واحد، وأتمتة العملية بأكملها لتحقيق الكفاءة. بتمويل من مستثم...
Zuva
zuva.ai
عقود الذكاء الاصطناعي سهلة الاستخدام للغاية. يمكنك بسهولة إضافة معلومات العقود إلى سير العمل والتطبيقات الخاصة بك.
Oneflow
oneflow.com
Oneflow عبارة عن منصة تعمل على أتمتة عملية العقد بأكملها من البداية إلى النهاية، كل ذلك في مكان واحد. تحويل العقود الثابتة والثابتة إلى عقود رقمية مفيدة حقًا تبدو وكأنها سحرية. العمليات أسرع، والقرارات أفضل، والصفقات أسرع. إنها طريقة أسهل وأكثر سلاسة وذكاءً للفرق من جميع الأشكال والأحجام للتعامل مع ...
Evisort
evisort.com
تساعدك منصة إدارة العقود الذكية من Evisort على إدارة العقود مركزيًا والحصول على تحليلات العقود في الوقت الفعلي وأتمتة دورة حياة العقود.
SpringCM
springcm.com
SpringCM عبارة عن منصة سحابية آمنة تدير عقود المبيعات وجميع أنواع المستندات عبر تطبيقات سطح المكتب والهاتف المحمول وتطبيقات الشركاء مثل Salesforce. يدير SpringCM دورة حياة العقد بأكملها من خلال مسارات عمل متقدمة تعمل على أتمتة المهام اليدوية والعمليات المعقدة. تم بناء SpringCM على منصة البنية التحتي...
Precisely
preciselycontracts.com
على وجه التحديد هو برنامج لإدارة دورة حياة العقود يساعد الأقسام القانونية على التركيز على العمل المهم حقًا. من خلال صياغة العقود الآلية، وسير عمل الموافقة، والتوقيع الإلكتروني، والأرشفة الذكية والمراقبة، تمكن شركة Precisely القانونية من جلب الهيكلة والقيمة التجارية الحقيقية لمؤسساتهم. تتضمن وظائفنا ...
fynk
fynk.com
fynk هو برنامج لإدارة العقود يدعم الذكاء الاصطناعي، وهو مصمم لتبسيط عملية إنشاء العقود وتحريرها والتفاوض بشأنها وتوقيعها بشكل كبير. تشتمل ميزاته الأساسية على الصياغة والإنشاء والمحتوى الديناميكي والتحرير التعاوني وسير عمل الموافقة والتوقيع الإلكتروني. من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، يقدم fyn...
Docue
docue.com
Docue Technologies هي شركة تكنولوجيا قانونية تأسست عام 2015، ولها مكاتب في لندن وهلسنكي وستوكهولم. يعمل Docue على تمكين الشركات من إنشاء عقود ملزمة قانونًا وتوقيعها إلكترونيًا وإدارتها وتخزينها بطريقة سريعة وبأسعار معقولة. بفضل مكتبة المحامين المكتوبة والقوالب التي يحتفظ بها المحامي والتي يمكن تشغيل...
Pergamin
pergam.in
Pergamin هي أداة عبر الإنترنت تسمح لك بإنشاء المستندات القانونية مثل العقود وتحريرها وتوقيعها وتخزينها وأرشفتها. بفضل Pergamin، توفر شركتك الوقت والورق. تقوم شركة Pergamin بدمج العملية الكاملة للعمل مع العقود في مكان واحد، على منصة بديهية عبر الإنترنت. يمكنك التنقل بسلاسة بين المراحل المختلفة لإدارة...
DocTract
doctract.com
يُحدث DocTract ثورة في كيفية استفادة المؤسسات من المستندات الرئيسية من خلال حل سحابي مخصص مع إمكانات التعاون المتقدمة. تتحول إدارة السياسات وإدارة الإجراءات وإدارة العقود إلى عمليات ذات قيمة مضافة حقيقية تمكن المؤسسات بشكل مباشر من التعاون ونشر وتأمين المستندات الرئيسية. يتفهم DocTract المتطلبات الخ...
AXDRAFT
axdraft.com
يساعد AXDRAFT المؤسسات على صياغة المستندات بشكل أسرع بنسبة 70% وتقصير وقت الموافقة بمقدار 4-7 أيام. مدة التنفيذ: 1-3 أسابيع. نحن نظام لأتمتة المستندات وإدارة العقود مع هذه المزايا الرئيسية: 1. الإعداد: نقوم بأتمتة القوالب الخاصة بك نيابةً عنك (بدون DIY) ونطلق عملية آلية فعالة خلال 1-3 أسابيع. 2. الم...
top.legal
top.legal
top.legal عبارة عن منصة SaaS تُحدث ثورة في عملية التفاوض على العقود. ومن خلال رؤية واضحة للتخلص من متاعب التفاوض على العقود وتحسين النتائج، فإننا نقدم حلاً يدمج التحليلات القائمة على البرمجيات والتفاوض والأتمتة في عملية التعاقد. مهمتنا هي تمهيد الطريق للقيمة في مفاوضات العقود وتحسينات النتائج. من خل...
Advocat
advocat.ai
Advocat AI هو إنشاء العقود والتفاوض والتوقيع الإلكتروني ومستودع العقود. استخدم Advocat AI لتحريك العقود بشكل أسرع مع تقليل المخاطر.
Acquirell
acquirell.com
Acquirell عبارة عن حل لمجموعة تكنولوجيا المشتريات مصمم خصيصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق والذي يسمح بزيادة القيمة الحقيقية من خلال أتمتة عملية الشراء ضمن نظام واحد. يحل المنتج المشكلات التالية التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة فيما يتعلق بالمشتريات: * عدم القدرة على إدارة عملية الشراء ب...
Pactly
pactly.com
Pactly عبارة عن منصة لإدارة العقود مصممة لتبسيط دورة حياة العقد الخاص بك، بدءًا من الصياغة وحتى التوقيع. قم بتمكين الفرق القانونية بجميع أحجامها من أتمتة المهام والتعاون بكفاءة مع فرق الأعمال والحصول على رؤية فورية للعقود. بفضل القوالب القابلة للتخصيص، ومراجعات قواعد اللعبة المدعومة بالذكاء الاصطناع...
Inhubber
inhubber.com
منصة إدارة العقود مع التوقيع الرقمي الأصلي. من خلال الاستفادة من تقنية blockchain والذكاء الاصطناعي، توفر INHUBBER أمانًا غير مسبوق وتحليلات بيانات لبرنامج CLM القائم على السحابة. تعمل INHUBBER على تبسيط العقود وجعلها مفهومة وتفاعلية وسهلة الإدارة ومؤتمتة. فهو يقلل من الوقت والتكاليف والمخاطر المرتب...