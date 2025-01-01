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يستفيد برنامج تحليلات العقود من الذكاء الاصطناعي (AI) وفهم اللغة الطبيعية، وهي مجموعة فرعية من التعلم الآلي (ML)، لاستخراج رؤى قيمة من بيانات العقد. هدفها الأساسي هو ضمان الاتساق في شروط العقد عبر جميع الاتفاقيات. تقليديا، تعتبر مراجعة وتحديد المخاطر في العقود مهمة شاقة وتستغرق وقتا طويلا، وعرضة للأخطاء البشرية. ومع ذلك، بمساعدة برامج تحليل العقود، تصبح هذه العملية أكثر كفاءة بشكل ملحوظ. من خلال تحليل بيانات العقد، يحدد هذا البرنامج بسرعة المخاطر المحتملة والتناقضات، مما يقلل من احتمالية حدوث أخطاء أثناء مراجعة العقد ووضع اللمسات النهائية عليه. فهو يمكّن الشركات من الحصول على معلومات العقود المهمة، مثل انتهاء الصلاحية والإنهاء والتمديدات، مما يضمن تسجيل هذه الشروط بدقة وسهولة الوصول إليها. يلعب برنامج تحليل العقود دورًا حيويًا في تخفيف المخاطر وتحسين ممارسات إدارة العقود. فهو يمكّن الشركات من الحفاظ على الاتساق في شروطها التعاقدية، ويبسط عملية المراجعة، ويقلل من احتمالية حدوث أخطاء مكلفة. ومن خلال استخدام هذا البرنامج، يمكن للمؤسسات تعزيز كفاءتها في إدارة العقود واتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على الرؤى المستمدة من بيانات العقد.
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Gatekeeper
gatekeeperhq.com
Gatekeeper هو تطبيق لإدارة دورة حياة العقد والبائع، يسهل التحكم في البيانات والامتثال ويقلل من المخاطر التنظيمية.
Linksquares
linksquares.com
تساعد LinkSquares الفرق القانونية في صياغة ومراجعة وتنفيذ العقود باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لتسهيل إدارة العقود.
Kira Systems
kirasystems.com
تساعد KIRA Systems المحاميين في مراجعة العقود من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي لاستخراج وتحليل المعلومات المهمة بشكل أسرع وأكثر دقة.
Legaliser
legaliser.com
يعد Legaliser تطبيقًا يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتبسيط تحليل العقود وإدارتها، مما يوفر أدوات لتوليد ومراجعة المستندات القانونية بكفاءة.
Lexion
lexion.ai
Lexion هو منصة لإدارة العقود تساعد الفرق على تسريع سير العمل من خلال أتمتة العمليات وتحليل المستندات باستخدام الذكاء الاصطناعي.
Avvoka
avvoka.com
Avvoka هو تطبيق لأتمتة المستندات القانونية، يسمح بإنشاء، مراجعة، وتفاوض على العقود بكفاءة، ويتضمن أدوات تحليلية لتحسين هذه العمليات.
Evisort
evisort.com
Evisort هو تطبيق لإدارة العقود يزيد من كفاءة دورة حياة العقود من خلال تحليل البيانات الآلي، تحسين الامتثال وتبسيط التعاون.
Catylex
catylex.com
تطبيق Catylex® هو حل لتحليل العقود يساعد الأعمال في استخراج وتحسين بيانات العقود باستخدام الذكاء الاصطناعي لتسهيل العملية.
LexCheck
lexcheck.com
تطبيق LexCheck يوفر منصة لمراجعة وتحليل العقود بسرعة باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يسهل عملية التفاوض وإصدار الموافقات.
TermScout
termscout.com
تساعد تطبيق TermsCout المستخدمين في مراجعة وفهم العقود القانونية، وتحليل الشروط والمخاطر بتقنية متقدمة.
Superlegal
superlegal.ai
Superlegal هو تطبيق يعمل بالذكاء الاصطناعي لمراجعة العقود، يساعد المحترفين على إدارة العقود بكفاءة وسرعة وتقليل الأخطاء.
ContractHero
contracthero.com
ContractHero هو تطبيق لإدارة العقود يسهل على الشركات تنظيم عقودها بدءًا من الإنشاء حتى التجديد مع أدوات للتعاون وإدارة المخاطر.
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