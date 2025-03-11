برامج تسويق المحتوى - التطبيقات الأكثر شعبية

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تشير "برامج تسويق المحتوى" إلى فئة من الأدوات البرمجية والأنظمة الأساسية المصممة لمساعدة الشركات في تخطيط المحتوى وإنشائه ونشره وتوزيعه وتحليله لأغراض التسويق. تسويق المحتوى هو نهج تسويقي استراتيجي يركز على إنشاء وتوزيع محتوى قيم وملائم ومتسق لجذب جمهور محدد بوضوح والاحتفاظ به، مما يؤدي في النهاية إلى تحفيز عمل العملاء المربح.
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Patreon
patreon.com
Patreon هو منصة عضوية تسمح للمبدعين وكسب دخل ثابت من خلال دعم المعجبين عبر محتوى حصري وتجارب مميزة.
Kajabi
kajabi.com
Kajabi هي منصة شاملة تساعد المبدعين ورواد الأعمال في بناء وإدارة الأعمال الرقمية، بما في ذلك الدورات التعليمية والمجتمعات والأحداث الحية.
SEMrush
semrush.com
Semrush هو منصة لإدارة الظهور الرقمي تساعد الشركات في تحسين محركات البحث والإعلانات وإدارة المحتوى عبر الإنترنت وتحليل المنافسين.
Bitly
bitly.com
Bitly هو تطبيق لتقصير الروابط وإدارة الارتباطات، يُسهل مشاركة المعلومات عبر منصات متعددة مع ميزات تحليلات ودعم رموز QR مخصصة.
Ahrefs
ahrefs.com
AHREFS هي أداة شاملة لتحسين محركات البحث (SEO) تساعد المستخدمين على تحليل المواقع، البحث عن الكلمات الرئيسية، ورصد الترتيب، وتحسين المحتوى.
TextCortex
textcortex.com
TextCortex هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين المحتوى الكتابي وإنتاج رسائل البريد الإلكتروني عبر منصات متعددة.
SE Ranking
seranking.com
SE Ranking هو أداة SEO شاملة تساعد الوكالات والمتخصصين في تحسين محركات البحث من خلال تقديم أدوات لأبحاث الكلمات الرئيسية، والتدقيق الفني، وتحليل الروابط.
Ubersuggest
neilpatel.com
يعمل تطبيق Ubersuggest على تحويل الزبائن المحتملين إلى زبائن راضين من خلال قنوات التحويل التلقائية. يساعد في تحسين استراتيجيات التسويق.
Issuu
issuu.com
ISSUU هي منصة للنشر الرقمي تسمح بتحويل مستندات PDF إلى محتوى تفاعلي مثل المجلات وFlipbooks، مع أدوات لتحليل سلوك القراء.
Wondershare Virbo
virbo.wondershare.com
يوفر تطبيق Wondershare Virbo إمكانية إنشاء مقاطع فيديو باستخدام شخصيات ذكاء اصطناعي واقعية بلغات متعددة، مما يسهل عملية إنتاج محتوى جذاب.
Similarweb
similarweb.com
يوفر تطبيق سيميلاويب رؤى رقمية شاملة في التجارة الإلكترونية، مما يساعد في العثور على العملاء المحتملين وتحليل استراتيجيتهم الرقمية.
Rebrandly
rebrandly.com
REBRANDLY هي منصة لإدارة الروابط تسمح بتقصير وتخصيص الروابط مع دعم أدوات التحليل والتتبع، مما يساعد على تعزيز الوعي بالعلامة التجارية.
VideoDubber.ai
videodubber.ai
تطبيق Videodubber.ai يوفر خدمات ترجمة الفيديو، الدبلجة، واستنساخ الصوت عبر الذكاء الاصطناعي لأكثر من 150 لغة.
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot هو أداة لأتمتة التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تساعد في جدولة المنشورات وتحليل الأداء عبر منصات متعددة.
Seobility
seobility.net
Seobility هو أداة شاملة لتحسين محركات البحث، تقدم تدقيقات على الصفحة، تحليل الروابط، تتبع المواقع والكلمات الرئيسية لتحسين ترتيب المواقع.
Beehiiv
beehiiv.com
Beehiiv هو تطبيق يساعد المبدعين في إدارة وتنمية النشرات الإخبارية، ويساعدهم في إنشاء محتوى، وتحليل الجمهور، وتوليد إيرادات.
Serpstat
serpstat.com
تقدم Serpstat أداة شاملة لتحسين محركات البحث، حيث تساعد المستخدمين على تحليل المنافسين، تحسين المحتوى، وتتبع الأداء الرقمي.
Storyly
storyly.io
Storyly هي منصة تفاعل مستخدم تسمح بتضمين القصص التفاعلية في التطبيقات والمواقع، مما يتيح إنشاء ومشاركة محتوى مشوق بسهولة.
ContentStudio
contentstudio.io
ContentStudio هو تطبيق لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي يساعد في إنشاء المحتوى، جدولة المنشورات، وتحليل الأداء عبر منصات متعددة.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr هي منصة خدمة العملاء تعتمد على السحابة، تسمح بالتفاعل عبر قنوات رقمية متعددة وتوفر تحليلات ورؤى لتحسين تجربة العملاء والوكيل.
CoSchedule
coschedule.com
يساعد تطبيق CoSchedule المسوقين على رؤية وتنظيم ومشاركة جميع أنشطة التسويق في تقويم واحد، مع أدوات لإدارة المشاريع وأفكار جديدة.
Showpad
showpad.com
Showpad هي منصة لإدارة محتوى المبيعات، تسهل على فرق التسويق والمبيعات الوصول إلى المحتوى وتبادله مع المشترين لتعزيز التفاعلات وزيادة المبيعات.
WriteTextAI
writetext.ai
WriteText.ai هو إضافة لووردبريس/WooCommerce تتيح إنشاء أوصاف المنتجات والنصوص بشكل آلي، مع دعم للخرائط المفتوحة وتحليل الكلمات الرئيسية.
WriterX
writerx.co
WriterX هو أداة كتابة تدعم المستخدمين في إنشاء وتحرير المحتوى بكفاءة، بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتقديم ميزات متنوعة لكتابة فعالة.
Marketing Miner
marketingminer.com
Marketing Miner هو أداة لتحسين محركات البحث توفر إمكانيات تحليل بيانات شاملة، مثل تتبع الكلمات الرئيسية وتحليل المنافسين وتحليل SEO الفني.
IO Technologies
public.iotechnologies.com
تحسن تطبيق IO Technologies المحتوى وتساعد في زيادة القراء والعائدات من خلال تحليلات المحتوى في الوقت الحقيقي.
BL.INK
bl.ink
BL.INK هو تطبيق يقصر الروابط ويولد رموز QR، مما يسهل تتبع الروابط وإدارة الحملات الرقمية وتحليل البيانات بطريقة مرنة.
BuzzSumo
buzzsumo.com
BuzzSumo أداة تساعد المستخدمين على اكتشاف وتحليل المحتوى الشهير، وتتبع الأداء، والعثور على المؤثرين بالتعاون مع استراتيجيات المحتوى.
Addlly AI
addlly.ai
Addlly AI هو تطبيق يعتمد على الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى وتحسينه وتحسين SEO ومراقبة وسائل التواصل الاجتماعي.
Anyword
anyword.com
Anyword هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة المسوقين في إنشاء محتوى تسويقي فعال ومتوافق عبر قنوات متعددة.
NexMind
nexmind.ai
NexMind هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى وتحسين محركات البحث بسرعة، مما يساعد الشركات على تعزيز وجودها عبر الإنترنت.
Podia
podia.com
Podia هو منصة لمساعدتك على بيع الدورات التدريبية والمنتجات الرقمية، مع أدوات لتسويق البريد الإلكتروني وبناء المجتمعات وإدارة المحتوى.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely هي منصة برمجية American للتجريب والتوصيل المتقدم، توفر أدوات اختبار A/B، تخصيص المحتوى، وتحسين تفاعل العملاء عبر الإنترنت.
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook هو تطبيق لتحويل PDFs إلى منشورات تفاعلية عبر الإنترنت، داعماً إنشاء محتوى رقمي مع عناصر متعددة ودعم التحليلات.
Shakespeare
shakespeare.ai
تطبيق Shakespeare.Ai هو أداة تسويقية تعمل بالذكاء الاصطناعي لتحسين الحملات الإعلانية، والاستهداف، وتحليل الأداء، وتوليد محتوى مؤثر.
WebCEO
webceo.com
WebCEO هو منصة تسويق إلكتروني تقدم 23 أداة لتحسين محركات البحث، تحليل المجالات، وتتبع الروابط، بالإضافة إلى إدارة الوسائط الاجتماعية وتحسين PPC.
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat هو تطبيق لتحليل بيانات المحتوى في الوقت الفعلي، يساعد الناشرين على فهم تفاعل الجمهور مع محتواهم واتخاذ قرارات مستنيرة.
Readable
readable.com
Readability هي أداة لتحليل وتحسين قابلية قراءة المحتوى المكتوب، تدعم تنسيقات متعددة وتوفر ملاحظات فورية للمستخدمين.
involve.me
involve.me
تطبيق involve.me أداة لتجربة العملاء تساعد الشركات على إنشاء تفاعلات مخصصة وجمع البيانات عبر النماذج، الصفحات الترويجية، والاستطلاعات.
Sniply
sniply.io
سنابلي هو أداة لتقصير الروابط، يتيح إضافة دعوات للعمل (CTAs) على المحتوى لتعزيز التفاعل والتحويل إلى مواقع الويب.
MemberSpace
memberspace.com
تتيح لك MemberSpace بيع العضويات والمنتجات الرقمية عبر موقعك الإلكتروني مع تحكم كامل في التصميم، وتعمل مع العديد من المنصات.
StoryChief
storychief.io
StoryChief هو تطبيق لإدارة تسويق المحتوى يساعد الفرق على إنشاء وتوزيع المحتوى عبر قنوات متعددة وتحسين التعاون والأداء.
Blogely
blogely.com
Blogely هو تطبيق يساعد المدونين في إجراء الأبحاث، كتابة المحتوى، تحسين SEO، ومشاركة المقالات بسهولة على منصات مختلفة.
StoryScale
storyscale.com
تطبيق StoryScale يمكن المستخدمين من إنشاء تجارب عرض منتجات مخصصة وسهلة دون الحاجة لبرمجة، مع إمكانية مشاركة آمنة وتحليل أداء العروض.
KAWO
kawo.com
KAWO هو تطبيق يساعد فرق التسويق في الصين على التعاون وإدارة وتحليل المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي الرئيسية مثل وي تشات ووي بو.
Botify
botify.com
تساعد تطبيق Botify الشركات على اكتشاف الفرص المفقودة وتحويلها إلى نتائج تجارية مربحة من خلال تقديم رؤى حول تحسين محركات البحث.
AutoWrite
autowrite.app
AutoWrite هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى SEO كامل وطبيعي، يساعد الكتاب والمحررين في إنتاج مواد عالية الجودة بسرعة.
Silktide
silktide.com
تساعد منصة Silktide المستخدمين في تحسين مواقعهم من خلال اختبار إمكانية الوصول، وتحسين المحتوى، وأدوات التسويق الرقمي.
Contentstack
contentstack.com
Contentstack هو نظام إدارة محتوى حديث يساعد الشركات على إدارة وتخصيص المحتوى عبر قنوات رقمية متعددة بمرونة وسهولة.
Akamai
akamai.com
Akamai هو مزود رائد لشبكة توصيل المحتوى (CDN) وخدمات السحابة، يركز على تحسين التجارب عبر الإنترنت من خلال تسريع توصيل المحتوى وتأمينه.
DCatalog
dcatalog.com
DCatalog هو تطبيق رقمي يساعد الشركات على إنشاء وإدارة كتالوجات رقمية بسهولة، مما يوفر محتوى منظمًا وقابلًا للوصول عبر مختلف الأجهزة.
Taboola
taboola.com
Taboola هي منصة لاكتشاف المحتوى والإعلانات الأصلية، تساعد الناشرين في تقديم توصيات محتوى مخصصة وتحسين دخلهم من خلال استهداف دقيق.
Smint.io
smint.io
Smint.io هو تطبيق لإدارة الأصول الرقمية، يتيح إنشاء بوابات محتوى متكاملة بوسائط محسنة من أنظمة مختلفة لتحسين التخزين والتسليم.
Joomag
joomag.com
Joomag هو منصة لإنشاء وتوزيع المحتوى الرقمي، تدعم تحويل المحتوى المطبوع إلى تنسيقات رقمية وتوفر أدوات لتحليل سلوك القراء.
EX.CO
ex.co
EX.CO هي منصة تجارب محتوى مدعومة من ديزني، تسهل على الناشرين والعلامات التجارية إنشاء تجارب مخصصة على مواقعهم دون الحاجة لمطورين.
ScreenSpace
screenspace.io
تطبيق ScreenSpace يساعد فرق التسويق والمبيعات على جذب العملاء من خلال تجارب تفاعلية وقصص مرئية مخصصة تعزز الفهم والمشاركة.
GetSocial
getsocial.io
GetSocial هو منصة لتحليل المحتوى تساعد المسوقين في قياس وتعزيز محتواهم عبر تتبع النشاط الاجتماعي وتحليل التفاعلات وتوفير تنبيهات تلقائية.
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial هو تطبيق لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي يساعد الشركات متعددة المواقع على إدارة النشر، الإعلان، والتفاعل من منصة مركزية.
Storylane
storylane.io
تطبيق Storylane يساعد فرق التسويق والمبيعات في إنشاء عروض تفاعلية للمنتجات بسهولة، مما يعزز المشاركة ويوفر تجارب مخصصة للعملاء.
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