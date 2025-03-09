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حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
تشير "برامج تسويق المحتوى" إلى فئة من الأدوات البرمجية والأنظمة الأساسية المصممة لمساعدة الشركات في تخطيط المحتوى وإنشائه ونشره وتوزيعه وتحليله لأغراض التسويق. تسويق المحتوى هو نهج تسويقي استراتيجي يركز على إنشاء وتوزيع محتوى قيم وملائم ومتسق لجذب جمهور محدد بوضوح والاحتفاظ به، مما يؤدي في النهاية إلى تحفيز عمل العملاء المربح.
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ClearSlide
clearslide.com
Clearslide هي منصة لإدارة مشاركة المبيعات، تساعد الفرق في تنظيم المحتوى والتواصل مع العملاء وتحليل الأداء لتحقيق نتائج أفضل.
EasyContent
easycontent.io
EasyContent هي منصة رائدة لعمليات المحتوى، حيث تقدم سير عمل آلي وتعاونًا في الوقت الفعلي وإدارة متقدمة للمحتوى لتبسيط عمليات المحتوى بكفاءة. نحن نركز على تجربة المستخدم، مما يسمح بالاستخدام البسيط والفعال للمنصة. يعد التخصيص حسب احتياجات المستخدم المحددة أحد الجوانب الرئيسية التي تساهم في زيادة تفاعل المستخدم. نحن نقدم أدوات تحسين محركات البحث (SEO) التي تساعد المستخدمين على تحسين ظهور المحتوى الخاص بهم على محركات البحث. تدعم المنصة تنسيقات المحتوى المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، يتيح دعم العملاء وتوافر الموارد التعليمية للمستخدمين حل المشكلات بسهولة وتحسين مهاراتهم في الكتابة. تعتبر المنصة مثالية للفرق العاملة في نفس المشروع، حيث تمكنهم من إدارة جميع الخطوات في مكان واحد.
Re4m
re4m.io
Re4m عبارة عن منصة إبداعية سحابية تسمح لفرق العلامات التجارية والمصممين والمسوقين المحليين بتخطيط وإنتاج ونشر محتوى ملهم وعالي الأداء وحملات إبداعية على نطاق واسع. تم إنشاء Re4m بواسطة فريق من ممارسي التسويق ذوي الخبرة، وهو يعمل على تبسيط عمليات الإنتاج الإبداعي المنفصلة والمرهقة بدءًا من الفكرة الأولية وحتى نشر المحتوى والترويج له. يوجد في قلب Re4m محرك تعاون مرئي يمكّن الشركات والفرق والأفراد من تقديم تعليقات تفاعلية في الوقت الفعلي على جميع أنواع المحتوى (مقاطع الفيديو الرقمية وملفات PDF والصور والمواقع الإلكترونية المباشرة وملفات التصميم وما إلى ذلك). بمجرد أن يصبح المحتوى صحيحًا ومتوافقًا ومعتمدًا، توفر Re4m عمليات حلقة مغلقة لتمكين نشر المحتوى إلى حلول الجهات الخارجية.
SpidWit
spidwit.com
يقوم Spidwit بالعثور على المحتوى على الويب وتنظيمه. فهو يبحث بين الآلاف من أفضل المواقع لتقديم أخبار ومقاطع فيديو وصور وعروض أسعار عالية الجودة خاصة بالصناعة، مما يوفر الوقت والطاقة.
Vable
vable.com
Vable عبارة عن نظام أساسي لإدارة المعلومات يمكّنك من تجميع المحتوى المخصص وتصفيته وتقديمه إلى الأشخاص الذين تدعمهم. باستخدام Vable، يمكن لمحترفي المعلومات مراقبة مصادر لا حصر لها وإنشاء قاعدة بيانات مخصصة لجميع الأخبار والمعلومات التي تحتاجها مؤسستك.
FeedOtter
feedotter.com
تطبيق FeedOtter يعمل على أتمتة محتوى المدونات والأخبار والبريد الإلكتروني لزيادة حركة المرور على المواقع الإلكترونية لشركات B2B.
Quuu
quuu.co
Quuu هو تطبيق لتسهيل إدارة وسائل التواصل الاجتماعي من خلال أتمتة العثور على المحتوى ومشاركته في أكثر من 500 فئة اهتمام.
SocialWeaver
socialweaver.com
يعمل SocialWeaver على تسهيل جدولة المحتوى الذي لا ينتهي، وزيادة المشاركة، والاستماع إلى انطباعات العملاء عنك وعن منافسيك.
Walls.io
walls.io
Walls.io هو تطبيق لجمع وعرض محتوى وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن تخصيصه للمناسبات والمواقع الإلكترونية لزيادة تفاعل الجمهور.
Curatora
curatora.io
يتيح Curatora للعملاء اكتشاف وتنظيم وتوزيع المحتوى عالي الجودة ذي الصلة الذي يرغب جمهورك المستهدف في قراءته - الآن.
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial هو تطبيق لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي يساعد الشركات متعددة المواقع على إدارة النشر، الإعلان، والتفاعل من منصة مركزية.
Live Center
livecenter.com
Live Center هو حل مرن للتدوين المباشر يجذب الجماهير ويشرك القراء ويمكّن فرق التحرير من تقديم تغطية إخبارية مباشرة فورية بسلاسة وفعالية. من خلال التكامل مع الأجزاء الأخرى من تكنولوجيا غرفة الأخبار، يعمل Live Center على تبسيط سير العمل. يتمتع المستخدمون بالتحكم الكامل في تصميم مدونتهم المباشرة ويمكنهم إنشاء عناصر مرئية وعناصر منشورات مخصصة مثل لوحات النتائج وعدادات نتائج الانتخابات وما إلى ذلك. يتم تضمين خلاصات أخبار Live Center بسهولة في المقالات أو بوابات الأخبار أو التطبيقات أو على الصفحات الأولى. الميزات الرئيسية: * تصميم مدونة قابل للتخصيص بالكامل * أتمتة وسائل التواصل الاجتماعي للعثور على المحتوى ونشره * يمكنك بسهولة إنشاء عناصر مرئية وعناصر منشورات مخصصة لزيادة مشاركة القارئ * إنشاء مخططات ورسوم بيانية تفاعلية بسرعة مباشرة في المحرر * واجهة بديهية مع محرر سريع الاستجابة يوفر معاينة للمشاركات في الوقت الفعلي * تكامل الطرف الثالث مع البيانات الرياضية وبيانات السوق وما إلى ذلك * وضع علامات إيحائية تلقائية على المشاركات بناءً على المحتوى وتحديد الأولويات وتصنيف المشاركات * ملخص تلقائي للمدونة المباشرة لتزويد القراء بلوحة معلومات لأكثر الموضوعات التي تمت تغطيتها في منشورات مدونتك المباشرة في عرض لوحة المعلومات. * نشر المشاركات في الوقت الفعلي لمئات الآلاف من القراء من خلال قنوات مخصصة * التكامل مع نظام إدارة المحتوى الحالي وأي مكتبة أو نظام وسائط * يدعم استراتيجيات تحقيق الدخل
Smint.io
smint.io
Smint.io هو تطبيق لإدارة الأصول الرقمية، يتيح إنشاء بوابات محتوى متكاملة بوسائط محسنة من أنظمة مختلفة لتحسين التخزين والتسليم.
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop هو منصة للتجارة الاجتماعية تتيح للعلامات التجارية دمج محتوى المستخدم وتقديم محتوى قابل للتسوق لزيادة المبيعات وتحسين تجارب التسوق.
CIPIO.ai
cipio.ai
تتمثل مهمة CIPIO.ai في إضفاء الطابع الديمقراطي على المحتوى المرئي، والجمع بشكل فريد بين قوة مجتمعات العلامات التجارية والذكاء الاصطناعي التوليدي. تسمح منصة VisualGPT التي تنتظر الحصول على براءة اختراع للعلامات التجارية بالبحث عن المحتوى المرئي واكتشافه وإدارته وإنشائه وتجديده وتوزيعه والتعاون فيه على نطاق واسع. يمكن للعلامات التجارية الآن نشر المحتوى المرئي في الإعلانات المدفوعة، وتجارب شراء العملاء، والمشاركة في موقع الويب، وحملات الوسائط الاجتماعية في جزء صغير من الوقت والتكلفة.
Allego
allego.com
Allego هو تطبيق يهدف إلى تعزيز تدريب وتطوير فرق المبيعات من خلال أدوات التعلم والتعاون، مما يحسن الإنتاجية ويساعد في أتمتة مهام المبيعات.
involve.me
involve.me
تطبيق involve.me أداة لتجربة العملاء تساعد الشركات على إنشاء تفاعلات مخصصة وجمع البيانات عبر النماذج، الصفحات الترويجية، والاستطلاعات.
Narrator
narrator.ai
Narrato عبارة عن منصة لإنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي والتعاون وإدارة سير العمل تم تصميمها لمساعدة المسوقين/المبدعين المنفردين أو فرق المحتوى الهزيل أو حتى فرق إنتاج المحتوى واسعة النطاق، وإنشاء المحتوى وشحنه بشكل أسرع عدة مرات وبتكلفة أقل، مما كان ممكنًا من أي وقت مضى. الميزات الرئيسية للنظام الأساسي: - أكثر من 100+ من أدوات إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي والتفكير والتحسين وأدوات تحسين محركات البحث لإنشاء محتوى موجه نحو النتائج بسرعة كبيرة (تستخدم الحالات المغطاة - المدونات ووسائل التواصل الاجتماعي ورسائل البريد الإلكتروني ومقاطع الفيديو والنشرات الصحفية وكتابة النصوص والإعلانات والتلخيص وأكثر). قم بإنشاء خيار قالب الذكاء الاصطناعي الخاص بك وأصوات العلامة التجارية. - إدارة كاملة لمشروع المحتوى ودعم أتمتة سير العمل بما في ذلك تعيين المهام وإدارة تقويم المحتوى والإشعارات الآلية والنشر وإدارة المستقلين والمزيد - ملخصات قوية لتحسين محركات البحث والتفكير في الكلمات الرئيسية والمواضيع باستخدام الذكاء الاصطناعي - قوالب محتوى مخصصة وميزات تعاون قوية داخل المستند ومساحة العمل - صور AI وصور ورسومات خالية من حقوق الملكية - إنشاء محتوى مجمّع باستخدام الذكاء الاصطناعي (مثل إنشاء أوصاف المحتوى بكميات كبيرة) ميزات أخرى: الإرشادات ومستودع أصول العلامة التجارية، ودعم متعدد اللغات، والتحقق من الانتحال والنحو، والتقارير المخصصة، وأصوات العلامات التجارية AI وأكثر.
PathFactory
pathfactory.com
احصل على إيرادات B2B من خلال تجارب مخصصة وجذابة وتركز على التحويل عبر رحلة المشتري B2B بأكملها مع PathFactory. عزز رحلة المشتري وابدأ في تمكين المشترين من خلال ذكاء المحتوى. يتيح لك ذكاء المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي في PathFactory إنشاء تجارب محتوى مخصصة للمشترين الأفراد والحسابات المستهدفة لاستراتيجية ABM الخاصة بك. قم بتسريع سرعة الصفقة وتنمية خط الأنابيب الخاص بك من خلال التوصية بأفضل الأصول التالية للاستهلاك بناءً على تاريخ الزائر الحديث والصناعة والموضوعات الشائعة. تستخدم شركات B2B الرائدة في المؤسسات والشركات المتوسطة الحجم PathFactory لتسريع الرعاية وتحسين معدلات الفوز وفهم أداء المحتوى من خلال تقديم تجارب محتوى ذكية وأحداث افتراضية لإزالة الاحتكاك مع المشترين. تم الاعتراف بـ PathFactory مؤخرًا من قبل شركة Deloitte كواحدة من شركات Technology Fast 500 في أمريكا الشمالية لعام 2020.
Proof
useproof.com
لقد ثبت أن إضافة إثبات إلى مسار التسويق الخاص بك يؤدي إلى بناء ثقة الزائر، وخلق حالة من الإلحاح، وزيادة التحويلات بنسبة 10-15% لكل صفحة.
Showpad
showpad.com
Showpad هي منصة لإدارة محتوى المبيعات، تسهل على فرق التسويق والمبيعات الوصول إلى المحتوى وتبادله مع المشترين لتعزيز التفاعلات وزيادة المبيعات.
Skyword360
skyword.com
Skyword360 هي منصة تسويق محتوى تركز على إنشاء وإدارة المحتوى عبر قنوات متعددة، تساعد العلامات التجارية في تحقيق أهدافها التسويقية.
Uberflip
uberflip.com
يتيح تطبيق Uberflip إنشاء تجارب محتوى رقمية مخصصة بسرعة، ويساعد الشركات في تخصيص المحتوى وزيادة التفاعل مع العملاء.
Visually
visual.ly
Visually هو سوق إبداعي يربط الشركات بالمحترفين المبدعين الذين تم فحصهم لإنشاء محتوى مقنع من خلال منصة تعاون عبر الإنترنت وعملية محددة جيدًا ومثبتة. يتم تسليم المحتوى لعملائنا من خلال أكثر من 1000 عضو في شبكة المواهب لدينا والذين يتم فحصهم من خلال مجموعة من تعليم المواهب (جامعة روك)، وهويتنا، وخوارزميات تقييم السمعة. تتيح لنا خبرة مجموعة المواهب لدينا تقديم مشاريع معقدة لعملاء الأسواق المتوسطة والمؤسسات، مثل LinkedIn وSalesforce وCitizens Bank وNike وFord وOracle. اليوم نحن نغطي أمريكا الشمالية والجنوبية، كوننا اللاعب الوحيد القادر على تقديم المحتوى للعلامات التجارية الإنجليزية والإسبانية والبرتغالية. نحن نتميز بتقديم قابلية التوسع والمرونة والجودة في مشاريعنا.
Hubilo
hubilo.com
هوبيلو هو تطبيق لإدارة الأحداث يتيح تنظيم الفعاليات الافتراضية والشخصية، ويعزز التفاعل بين الحضور ويوفر أدوات تحليلات فعالة.
Spott
spott.ai
عليك أن تفعل 3 أشياء بشكل جيد للغاية لتكون ناجحًا عبر الإنترنت. 1. أنشئ محتوى رائعًا 2. تأكد من نشره على القنوات التي يتواجد فيها جمهورك 3. تأكد من أنه بمجرد إلهام جمهورك، فإنك تسمح لهم بالتصرف بناءً على هذا الإلهام من خلال السماح لهم بالتحويل من خلال التفاعل. يركز SPOTT على تلك الخطوة الثالثة. عرض القيمة الخاص بنا: SPOTT هو حل يتيح للمستخدمين الحصول على قيمة أكبر من المحتوى المنشور الخاص بهم من خلال جعله قابلاً للتنفيذ والقياس في بيئة متعددة القنوات. باستخدام برنامج Spott الخاص بنا، يمكنك إدراج روابط قابلة للتسوق إلى صور (360 درجة) وملفات PDF ومقاطع فيديو، والحصول على اشتراكات النشرة الإخبارية أو ربط مستندات PDF أو التباهي بأحدث عروضك الترويجية. يمكنك بسهولة إضافة طبقة تفاعلية إلى جميع الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك. اجعل مقاطع الفيديو والكتالوجات والصور الخاصة بك تفاعلية. أضف العبارات التي تحث المستخدم على اتخاذ إجراء، وضع علامة على المنتجات، واحصل على اشتراكات في الرسائل الإخبارية، وقم بزيادة التحويلات. مع Spott، ستحصل على المزيد من ملفات PDF والصور ومقاطع الفيديو المنشورة عن طريق إضافة عناصر تفاعلية تجعل المحتوى الخاص بك قابلاً للتنفيذ والقياس.
Contentstack
contentstack.com
Contentstack هو نظام إدارة محتوى حديث يساعد الشركات على إدارة وتخصيص المحتوى عبر قنوات رقمية متعددة بمرونة وسهولة.
Joomag
joomag.com
Joomag هو منصة لإنشاء وتوزيع المحتوى الرقمي، تدعم تحويل المحتوى المطبوع إلى تنسيقات رقمية وتوفر أدوات لتحليل سلوك القراء.
Vev
vev.design
Vev هو جيل جديد من منصات إنشاء الويب المصممة للمطورين والمصممين والمسوقين. من خلال الجمع بين عدم وجود تعليمات برمجية وتعليمات برمجية، تساعد Vev الفرق المحترفة على نشر أفكارها الأكثر جموحًا على الويب بحرية إبداعية وتقنية كاملة. تمكن Vev المؤسسات الرائدة من تعزيز مواد التسويق الرقمي الخاصة بها وبناء تجارب تفاعلية.
Storylane
storylane.io
تطبيق Storylane يساعد فرق التسويق والمبيعات في إنشاء عروض تفاعلية للمنتجات بسهولة، مما يعزز المشاركة ويوفر تجارب مخصصة للعملاء.
Tourial
tourial.com
تُمكّن Tourial فرق الذهاب إلى السوق من إنشاء عروض توضيحية تفاعلية ومراكز تجريبية - وتوزيعها في أي مكان. تمكّنك المراكز التجريبية من تثقيف المشترين بشكل أسرع وأفضل من أي وقت مضى - بدءًا من أعلى مسار التحويل وصولاً إلى الأسفل. إنه مركز محتوى مخصص لعملائك المحتملين للعثور على أهم المعلومات التي يحتاجون إليها ومشاركتها مع فريقهم وتزويدك بالبيانات حول ما يهتمون به. قم بتضمين عروضك التوضيحية التفاعلية أو مشاركتها عبر أي قناة وقم بتحويل العملاء المحتملين بشكل أسرع، والتأثير على مسار التدفق، وتسريع دورات الصفقات.
StoryScale
storyscale.com
اجعل منتجك التسويقي والمبيعاتي قائمًا على المنتج. أنشئ عروضًا توضيحية لمنتج مثالي بالبكسل بدون أي تعليمات برمجية. تحسين تجربتك التجريبية على جميع الأجهزة. تعتبر العروض التوضيحية لـ StoryScale سينمائية، مع انتقالات وتكبيرات متحركة. من خلال تقديم أفضل موقع ويب في فئته للتسويق والعروض التوضيحية المخصصة للمبيعات، تقدم StoryScale حلاً آليًا تجريبيًا كاملاً لفرق الإيرادات الحديثة. • جولات المنتج على موقع الويب مع التسليم سريع الاستجابة وإنشاء العملاء المحتملين • عروض المبيعات التوضيحية المخصصة مع المشاركة الآمنة والتسليم للخارج • مسارات جولات المنتج الموجهة وغير الخطية • لا يوجد استوديو للعروض التوضيحية للكود لتحرير الشاشة وتخصيصها • مكتبة الأدلة والتفاعلات التي تظهر على الشاشة • استنساخ التطبيقات المباشرة أو استخدام لقطات شاشة الوسائط • التحليلات التجريبية لتتبع المشاركة والأداء التجريبي • تجارب المحتوى للفيديو والكتب الإلكترونية والمدونات والوسائط الأخرى نحن نؤمن بأن الأشخاص يستحقون تجربة شراء رقمية أفضل. إنها فلسفة بسيطة: قم بالبيع بالطريقة التي تريد الشراء بها.
Foundry
foundryco.com
Foundry هو تطبيق لتنسيق حملات التسويق والمبيعات باستخدام أدوات الإعلان المخصصة وتحليل البيانات لتحسين تجربة العميل.
Mediafly
mediafly.com
MediaFly هي منصة تمكين فرق المبيعات من إنشاء محتوى تفاعلي وجذاب لتعزيز تفاعلات العملاء وتحسين فعالية المبيعات.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr هي منصة خدمة العملاء تعتمد على السحابة، تسمح بالتفاعل عبر قنوات رقمية متعددة وتوفر تحليلات ورؤى لتحسين تجربة العملاء والوكيل.
Consensus
goconsensus.com
يقود الإجماع العالم إلى عصر جديد من الأتمتة التجريبية. يحصل منصتها على المشترين ما يحتاجون إليه عندما يحتاجون إليه. ثم يضاعف تأثير فريق الإيرادات الخاص بك مع رؤى فريدة على هؤلاء المشترين. نتيجة لذلك ، سترى أوقاتًا قريبة أسرع وصفقات أكبر ومعدلات قريبة أعلى. شراء برامج المؤسسات بطيئة ومحبطة ومطلية. تقوم منصة الأتمتة التجريبية الحاصلة على براءة اختراع على إصلاح ذلك. فهو يجمع بين أفضل الفيديو ، وتفاعل المنتج ، وأتمتة الاكتشاف لتقديم تجربة لا مثيل لها للمشترين والعملاء على حد سواء. من C-suite إلى المستخدم النهائي ، تسافر العروض التجريبية من الناحية الفيروسية ، والتكيف مع كل عارض ، وكشف أصحاب المصلحة المخفية ، والإجابة على الأسئلة الرئيسية. ثم يتغذون بيانات قوية عن النية ويحتاجون إلى فريقك مع كل نقرة ، مما يضاعف تأثيرها. الإجماع هو منصة تجربة المنتجات التي تساعد فرق الذهاب إلى السوق على أتمتة العروض التوضيحية ، وتقليل العروض التجريبية المهدرة من 50 ٪ إلى 5 ٪ ، وخفضت أوقات الانتظار التجريبية من 14 يومًا إلى درجات المبيعات التي تصل إلى 68 ٪. تم ترتيب الإجماع من قبل شركات مثل Autodesk و Atlassian و Dell و Oracle و Salesforce و SAP ، ويتم تصنيف الإجماع رقم 1 في برنامج Presales G2 ويتم التعرف عليه كمكان رائع للعمل في عام 2025. مع مشاركة أكثر من 50 ٪ من العروض التجريبية في نفس اليوم الذي تتم مشاركته فيه و 13 ٪ بعد ساعات ، فإن الإجماع يدفع المشاركة السريعة مع اكتشاف أصحاب المصلحة الجدد وأولوياتهم من خلال المشاركة داخل الفيروسات. النتيجة؟ إيرادات أسرع ، عدد أقل من العروض التوضيحية غير المؤهلة ، وأفكار أفضل.
Navattic
navattic.com
Navattic هو تطبيق يساعد فرق المبيعات والتسويق على إنشاء عروض تجريبية تفاعلية للمنتجات لتعزيز المشاركة وتحسين عملية المبيعات.
Outgrow
outgrow.co
يتيح لك Outgrow اكتساب العملاء المحتملين وتأهيلهم وإشراكهم بشكل أفضل من خلال تسهيل إنشاء اختبارات مخصصة وآلات حاسبة وتقييمات ومسابقات ونماذج/استطلاعات وتوصيات واستطلاعات رأي وروبوتات دردشة. لا حاجة للمطورين أو المصممين! لدى Outgrow مجموعة من قوالب التصميم التي تم تحسينها بالكامل للجوال وسطح المكتب والكمبيوتر اللوحي، ويمكن تضمينها بسهولة في إعلاناتك ومواقع الويب وتطبيقات الهاتف المحمول ووسائل التواصل الاجتماعي والرسائل النصية القصيرة واتصالات البريد الإلكتروني. بالإضافة إلى ذلك، هناك أكثر من 1000 جزء من المحتوى ومسارات التحويل المعدة مسبقًا والتي تم تحسينها لتحسين التحويل حتى تتمكن من تغيير الأسئلة وإجراء بعض التعديلات بحيث تتوافق مع علامتك التجارية والحصول على المحتوى التفاعلي الخاص بك جاهزًا في دقائق.
InEvent
inevent.com
يتكون InEvent من محترفي الأحداث ومتخصصي الصوت والصورة الملهمين لدفع حدود الندوات عبر الإنترنت وتكنولوجيا الأحداث. يقدم منتجنا تجارب متميزة لشركات المؤسسات، مما يمكّنها من خلال حل العلامة البيضاء لإنشاء أحداث شخصية وافتراضية ومختلطة من خلال حلول البرامج والأجهزة. كل ذلك مدعومًا بخدمة عملاء مخصصة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مصنوعة بنسبة 100% من البشر. تشتمل منصة InEvent المتكاملة على الضيافة والإسكان والسفر والخدمات اللوجستية والبث عبر الويب والمشاركة المباشرة والتسجيل السلس والشبكات الديناميكية والأتمتة القوية للتسويق ومواقع الويب المخصصة وتطبيقات الهاتف المحمول والتحليلات في الوقت الفعلي وإشارات عالية الطاقة وأكثر من 100 ميزة أخرى تجارب تفاعلية وغامرة. لقد نجحنا في خدمة أكثر من 50000 حدث وندوة عبر الإنترنت مع أكثر من 2 مليون مشارك وأكثر من 60 مليون دقيقة بث على مستوى العالم. سواء كنت تستضيف ندوة عبر الإنترنت أو اجتماعًا عمليًا افتراضيًا أو حدثًا يستمر لمدة شهر، فإن حلنا المرن سيساعد على إحياء حدثك المثالي.
Shorthand
shorthand.com
يعد Shorthand النظام الأساسي الأول لإنشاء محتوى رقمي غامر للويب. يتيح محرر Shorthand البسيط لأي شخص إنشاء تجارب قراءة مذهلة وتحريرها ونشرها في دقائق - دون الحاجة إلى مهارات في البرمجة أو تصميم الويب. الآن، يمكن لفرق الإعلام والتسويق والاتصالات إنشاء محتوى غامر على نطاق واسع، مما يؤدي إلى مشاركة أعمق للجمهور، ومقاييس أفضل، ونتائج أقوى لعلامتهم التجارية. يتيح الاختصار للمستخدمين التعاون بسهولة. من خلال تجميع فريقك في مساحة عمل مختصرة، يمكنك تحسين التعاون في المحتوى والشحن بشكل أسرع. يمكن لعدة مستخدمين العمل معًا بسلاسة على جزء من المحتوى دون أي انقطاع. علاوة على ذلك، تعني السمات المخصصة أن كل المحتوى المنشور يظل مرتبطًا بالعلامة التجارية. ومع خيارات النشر المرنة، يمكن للمستخدمين نشر المحتوى المختصر الخاص بهم في أي مكان تقريبًا — عبر AWS، أو CMS، أو استضافة Shorthand، أو التضمين مباشرة على موقع الويب الخاص بهم. نحن فخورون بأن نقول إن عملائنا - بما في ذلك BBC، وSalesforce، وUnicef، وجامعة كامبريدج، ومانشستر سيتي - ينشرون بعضًا من المحتوى السينمائي الأكثر جاذبية على الويب. يتضمن ذلك كل شيء بدءًا من المجلات الرقمية والميزات الطويلة وحتى الاتصالات الداخلية وقصص العلامات التجارية والمدونات - وحتى غرفة الهروب الافتراضية! يحقق الاختزال عائدًا كبيرًا على الاستثمار، حيث يتباهى العملاء باستمرار بالتحسينات الجذرية في مقاييس المشاركة الخاصة بهم. تأسست شركة Shorthand في بريسبان بأستراليا وهي الآن شركة عالمية حقًا. نحن مجموعة من المهووسين بالفن والقلب، ملتزمين بمساعدة فرق المحتوى على بناء المحتوى الرقمي الأكثر إثارة للإعجاب وتأثيرًا في العالم.
OneIQ
oneiq.com
OneIQ عبارة عن منصة Fullstack Intelligence® SaaS لعمليات تكنولوجيا المعلومات الهجينة الموحدة. يمكنك تعزيز أداء التطبيقات وخفض تكاليف التشغيل وتحديث تكنولوجيا المعلومات من خلال الجمع بين الرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي والحكمة الجماعية، مع مخطط مباشر لأحمال عمل التطبيقات والبنية التحتية والاتصال البيني للشبكة. باستخدام OneIQ، يمكن لفرق العمليات والمستشارين والموردين الموثوقين العمل معًا بسلاسة، مع بناء الخبرة المشتركة والشفافية والثقة. باستخدام واجهة آمنة حاصلة على براءة اختراع، يمكن للجميع الاستفادة من الرؤى المتبادلة والمستقبلية - مما يلهم الابتكار في كل طبقة من طبقات الحزمة لتشكيل مستقبل مؤسستك. OneIQ حاصل على شهادة ISO/IEC 27001 ويستخدم تقنية التعاون الآمن للبيانات الحاصلة على براءة اختراع (US-11797701-B1).
DCatalog
dcatalog.com
DCatalog هو تطبيق رقمي يساعد الشركات على إنشاء وإدارة كتالوجات رقمية بسهولة، مما يوفر محتوى منظمًا وقابلًا للوصول عبر مختلف الأجهزة.
SundaySky
sundaysky.com
Sundaysky هي منصة فيديو تساعد الشركات على إنشاء وتخصيص وتوزيع محتوى الفيديو بفعالية باستخدام أدوات تدعم الذكاء الاصطناعي.
Youengage
youengage.me
إنشاء تجارب تفاعلية تؤدي إلى التحويل. لا رمز. أنشئ اختبارات واستطلاعات ونماذج ذكية وآلات حاسبة وأسئلة وأجوبة مباشرة وأحداث افتراضية تفاعلية وغير ذلك الكثير. الجمع بين الطرق المتزامنة وغير المتزامنة لجمع التعليقات ومشاركة المستخدمين.
Aligned
alignedup.com
فرق المبيعات - ببساطة، ALIGNED عبارة عن غرفة مبيعات رقمية - منصة تعاون لفريقك والمشترين. فهو يتيح لك تنسيق الصفقات المعقدة، وزيادة مشاركة المشتري، واختصار الوقت اللازم لتحقيق القيمة. كيف؟ يعمل برنامج Aligned على تبسيط جميع اتصالات العملاء والمحتوى والعمليات والأدوات في مساحة عمل مخصصة واحدة للعملاء (نعم، حقًا). لا داعي لملاحقة رسائل البريد الإلكتروني أسبوعًا بعد أسبوع - إنه مجرد رابط واحد يؤدي إلى غرفة رقمية واحدة، ويحكمها جميعًا. يمكنك أيضًا الوصول إلى رؤى لم يسبق رؤيتها من قبل من خلال الكشف عن النقاط العمياء في رحلة العميل - مما يساعدك في النهاية على اكتساب المزيد من التحكم، وإشراك جميع أصحاب المصلحة، وتحسين الكفاءة، و...إبرام المزيد من الصفقات، بشكل أسرع. أداتنا جميلة وسهلة الاستخدام ولها نسخة تجريبية مجانية، ولا تحتاج إلى بطاقة ائتمان أو فترة تجريبية - اشترك في Aligned اليوم وانظر بنفسك.
SPCE
spce.com
توفر SP_CE غرفًا رقمية حيث يمكنك دعوة الأشخاص ومشاركة المحتوى والتعاون بأمان. كل ذلك مع الحصول على رؤى قابلة للتنفيذ حول رحلة المشترين. عادةً ما يكون لدى عملائنا ثلاثة أشياء مشتركة: 1. دورات مبيعات طويلة. 2. جهات اتصال متعددة لإبرام صفقة، والعديد من أصحاب المصلحة داخليًا ومن جانب المشترين الذين يحتاجون إلى التوافق. 3. الكثير من المحتوى للمشاركة في عملية البيع. يتم استخدام SP_CE عادةً للتسويق والمبيعات ونجاح العملاء من قبل الشركات في مجال B2B. باستخدام النظام الأساسي، يمكنك: - إنشاء غرف رقمية بين مؤسستك والآخرين - مشاركة المحتوى بأمان والتعاون مع جميع أصحاب المصلحة مع الحفاظ على الامتثال - الحصول على رؤى قابلة للتنفيذ للمتابعة واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات في SP_CE، يمكنك التعامل مع رحلة المشتري بأكملها في B2B . قم بإعداد مساحات مخصصة لمنتجاتك أو عملائك وتتبع العملية من نقطة الاتصال الأولى حتى يتم توقيع الصفقة وما بعدها. استمتع بميزات مثل: - صالة عرض المنتجات التي توضح قوة العرض الذي تقدمه - وحدات بناء بسيطة للسحب والإسقاط لإنشاء صالات عرض جميلة على نطاق واسع بسهولة - لوحة تحكم وإشعارات مشاركة العملاء - المهام المشتركة بينك وبين العميل - المستندات المشتركة من أوراق المنتجات والعقود - اجتماع فيديو تفاعلي مع جداول أعمال ذكية - جدول زمني ذكي - اجتماعات مسجلة ومكتوبة ومحللة بواسطة الذكاء الاصطناعي - رسائل فيديو - قوالب عمليات المبيعات التي تجعل مندوبي المبيعات يعملون في لمح البصر - أمان وخصوصية عاليان الجودة - إدارة علاقات العملاء وZoom وTeams التكامل - إدارة مستوى الوصول - الأماكن العامة أو المسجلة أو الخاصة
OneMob
onemob.com
OneMob هو منصة تتيح للمستخدمين إنشاء ومشاركة وتتبع microsites ورسائل البريد الإلكتروني، مما يساعد في تحسين جهود التسويق والمبيعات.
Kurtosys UK
kurtosys.com
Kurtosys عبارة عن منصة رقمية وإعداد تقارير آمنة قائمة على السحابة مصممة لجعل بيانات الاستثمار وتقديم الأفكار خالية من المتاعب. توفر حلولنا تجربة سهلة لأولئك الذين يحتاجون إلى أنظمة تقارير استثمار قوية ومؤتمتة بالكامل وبوابات العملاء ومواقع الاستثمار العالمية. الحلول الرقمية وإعداد التقارير لمديري الاستثمار ملتزمون بمساعدة فرق المبيعات وخدمة العملاء على تقديم مستندات وتقارير وتجارب رقمية استثنائية للمستثمرين. التجارب الرقمية، تقارير العملاء، ضمانات المبيعات والتسويق، التجارب الرقمية. يتم تسليمها من خلال مخزن بيانات ومحتوى منشور واحد. المحتوى المترجم المحتوى المترجم وإعداد التقارير لتلبية احتياجات المتطلبات التنظيمية الدولية ودعم عمليات التوزيع بأفضل طريقة ممكنة. بيانات جاهزة للنشر بيانات جاهزة للنشر. امتلك مخزن محتوى واحدًا يضم جميع بياناتك ومحتواك وموادك الجاهزة للنشر والتسليم في كل قناة وكل وسيلة. تلبية المتطلبات الجديدة لإعداد التقارير المعززة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، تتم إدارة كل ذلك في السحابة من خلال واجهات مستخدم ذاتية الخدمة. جعل التكنولوجيا لدينا مناسبة لكل نوع من أنواع الشركات مهما كانت صغيرة أو كبيرة.
Shareaholic
shareaholic.com
Shareaholic هو مكون إضافي يسهل تكامل الوسائط الاجتماعية على مواقع WordPress ويدعم المشاركة والترويج للمحتوى.
Arena
arena.im
تقوم Arena بتطوير الجيل القادم من أدوات المشاركة المباشرة المدعومة من بيانات الطرف الأول ، لبناء جماهير موثوقة ، في كل مكان. حلولنا - الدردشة الحية ، المدونة الحية ، أرينا personas) الاستفادة من الميزات الأكثر شعبية من وسائل التواصل الاجتماعي لإنشاء مشاركة عميقة بسرعة على أي منصة تديرها. أكثر من 20.000 عميل يثقون في Arena لجمع جماهيرهم على الويب أو في التطبيقات أو في الأحداث المباشرة (أو الثلاثة) للتفاعل مع المحتوى والمجتمع والتجارة.
Fotaflo
fotaflo.com
أنت تقدم تجربة يرغب العملاء في تذكرها. تعمل شركة Fotaflo على تحويل ذكريات العملاء إلى نمو للأعمال. Fotaflo هي أبسط أداة لزيادة الإحالة وتكرار الأعمال لأي شخص يوفر تجربة يرغب عملاؤه في تذكرها. تتيح Fotaflo لشركتك الاستفادة من الرغبة الطبيعية لعملائك في التقاط الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بتجاربهم ومشاركتها مع الأصدقاء والعائلة والعالم عبر الإنترنت. من خلال تبسيط وأتمتة توزيع الذكريات الملتقطة على جميع عملائك من خلال منصة مركزية واحدة، تعمل Fotaflo على تحسين عملياتك الداخلية وتساعدك على النمو من خلال زيادة التحويلات المباشرة عبر الإنترنت.
1World Online
welcome.1worldonline.com
تتكون منصة 1World من تطبيقات مثل استطلاعات الرأي والاختبارات والدراسات الاستقصائية والمناظرات لتعزيز المشاركة وفرص الإيرادات.
Creatosaurus
creatosaurus.io
Creatosaurus هو تطبيق شامل لإدارة التسويق والمحتوى، يساعد الفرق على إنشاء وتوزيع وتحليل محتواها بسهولة وكفاءة.
InPowered
inpowered.ai
تتيح منصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ inPowered للعلامات التجارية تحقيق أقصى قدر من عائد الاستثمار على تسويق المحتوى الخاص بها. مدعومة بالذكاء الاصطناعي وسنوات من التعلم الآلي، تسمح حلول ذكاء المحتوى وتوزيع المحتوى الخاصة بهم للمسوقين بجمع بيانات الملكية واستخدامها لتحقيق عائد استثمار حقيقي - مما يؤدي إلى تغيير تصور العلامة التجارية بشكل إيجابي، وزيادة الإجراءات المتخذة في الموقع، وتوليد العملاء المحتملين ومشاركة المستخدمين.
KAWO
kawo.com
KAWO هي واحدة من الشركات الرائدة في مجال التسويق SaaS في الصين، وهي مكرسة لبناء منصة برمجية سهلة الاستخدام لتمكين فرق الوسائط الاجتماعية في الصين من تحقيق العظمة. وهو يوفر مركزًا مركزيًا لفرق التسويق للتعاون بشكل فعال وتخطيط وإدارة وتحليل المحتوى عبر WeChat وWeibo وDouyin وKuaishou؛ قنوات التواصل الاجتماعي الأربع الرئيسية في الصين. وقد ساعدت خبرتها التي لا مثيل لها في مشهد وسائل التواصل الاجتماعي المحلي ورؤى العملاء واللوائح التنظيمية أكثر من 500 علامة تجارية عالمية على النجاح على منصات التواصل الاجتماعي الصينية.
Brandkit
brandkitapp.com
Brandkit هو تطبيق لإدارة الأصول والعلامة التجارية، يوفر مركزًا لتخزين وتنظيم ومشاركة محتوى العلامة التجارية عبر منصات مختلفة.
Connatix
connatix.com
تساعد منصة Connatix الناشرين في إنشاء وإدارة محتوى الفيديو عالي الجودة، وتحسين استراتيجيات المحتوى، والتفاعل مع المعلنين.
Flaminjoy
flaminjoy.com
ProductLead هي أداة SaaS تعمل على تمكين المؤثرين والعلامات التجارية والناشرين من تحقيق مبيعات من المحتوى الخاص بهم.
Kurtosys EU
kurtosys.com
Kurtosys عبارة عن منصة رقمية وإعداد تقارير آمنة قائمة على السحابة مصممة لجعل بيانات الاستثمار وتقديم الأفكار خالية من المتاعب. توفر حلولنا تجربة سهلة لأولئك الذين يحتاجون إلى أنظمة تقارير استثمار قوية ومؤتمتة بالكامل وبوابات العملاء ومواقع الاستثمار العالمية. الحلول الرقمية وإعداد التقارير لمديري الاستثمار ملتزمون بمساعدة فرق المبيعات وخدمة العملاء على تقديم مستندات وتقارير وتجارب رقمية استثنائية للمستثمرين. التجارب الرقمية، تقارير العملاء، ضمانات المبيعات والتسويق، التجارب الرقمية. يتم تسليمها من خلال مخزن بيانات ومحتوى منشور واحد. المحتوى المترجم المحتوى المترجم وإعداد التقارير لتلبية احتياجات المتطلبات التنظيمية الدولية ودعم عمليات التوزيع بأفضل طريقة ممكنة. بيانات جاهزة للنشر بيانات جاهزة للنشر. امتلك مخزن محتوى واحدًا يضم جميع بياناتك ومحتواك وموادك الجاهزة للنشر والتسليم في كل قناة وكل وسيلة. تلبية المتطلبات الجديدة لإعداد التقارير المعززة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، تتم إدارة كل ذلك في السحابة من خلال واجهات مستخدم ذاتية الخدمة. جعل التكنولوجيا لدينا مناسبة لكل نوع من أنواع الشركات مهما كانت صغيرة أو كبيرة.
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