برامج تسويق المحتوى - التطبيقات الأكثر شعبية - تركيا

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تشير "برامج تسويق المحتوى" إلى فئة من الأدوات البرمجية والأنظمة الأساسية المصممة لمساعدة الشركات في تخطيط المحتوى وإنشائه ونشره وتوزيعه وتحليله لأغراض التسويق. تسويق المحتوى هو نهج تسويقي استراتيجي يركز على إنشاء وتوزيع محتوى قيم وملائم ومتسق لجذب جمهور محدد بوضوح والاحتفاظ به، مما يؤدي في النهاية إلى تحفيز عمل العملاء المربح.
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SEMrush
semrush.com
SEMRUSH هي منصة SAAS الرائدة في إدارة الرؤية عبر الإنترنت تمكن الشركات على مستوى العالم من تشغيل محرك البحث ، والدفع لكل نقرة ، والمحتوى ، والوسائط الاجتماعية ، وحملات البحث التنافسية والحصول على نتائج قابلة للقياس من التسويق عبر الإنترنت. يقدم Semrush رؤى وحلول للشركات لبناء الحملات وإدارتها وقياسها عبر قنوات التسويق المختلفة. سيمروش ، مع أكثر من 87000 عميل يدفعون. Semrush في الأرقام: - ملامح مجال سطح المكتب 808 م وملفات تعريف النطاق المتنقلة 32.1 مليون - أكثر من 43 تريليون روابط خلفية وأكثر Semrush كأداة التسويق الخاصة بهم
SE Ranking
seranking.com
تصنيف SE عبارة عن مجموعة أدوات قوية لتحسين محركات البحث تناسب الوكالات الصغيرة والمتوسطة الحجم والفرق الداخلية. تساعد مجموعات البيانات الفريدة والمتقدمة محترفي تحسين محركات البحث في تطوير وتنفيذ استراتيجيات تحسين محركات البحث الفعالة. يقدم تصنيف SE أدوات مخصصة لأتمتة كل مهمة رئيسية لتحسين محركات البحث (SEO)، بما في ذلك الكلمات الرئيسية والبحث التنافسي، وإنشاء المحتوى وتحسينه، والتدقيق الفني لموقع الويب، والتحسين على الصفحة، وتحليل الروابط الخلفية ومراقبتها، وتتبع الموضع، وتحسين محركات البحث المحلية، والمزيد. يعمل تصنيف SE على تعزيز تقنيات الذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغات الطبيعية لتزويد المستخدمين برؤى وتوصيات فريدة. يعد تقديم بيانات دقيقة وعالية الجودة أحد أهم أولويات SE Ranking، ويقوم فريق SE Ranking باستمرار بتوسيع مجموعات البيانات الخاصة به وضبط خوارزميات معالجة البيانات الخاصة به لتوفير البيانات التي يمكن للمستخدمين الاعتماد عليها. يمكن للفرق الاستفادة من التقارير الآلية لتصنيف SE، والعلامة البيضاء، وإدارة المشاريع التعاونية. تتضمن معظم خطط الاشتراك مقاعد مستخدمين إضافية لأعضاء الفريق ومشاريع غير محدودة لتلبية جميع احتياجات العملاء. تم تصميم حزمة وكالة SE Ranking خصيصًا لوكالات التسويق الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتوفر تقارير غير محدودة، وأداة إنشاء عملاء محتملين، وWL، ومقاعد عملاء إضافية لمساعدة الوكالات على تقديم نتائجها بشكل أفضل.
Similarweb
similarweb.com
قم بالبيع بشكل أكثر ذكاءً من خلال رؤى رقمية 360 درجة حول آفاق التجارة الإلكترونية والناشرين والمعلنين. بفضل بيانات حركة المرور والمشاركة الفريدة الخاصة بـ Sameweb، يمكنك الحصول على رؤية كاملة لكل جزء من الإستراتيجية والأداء الرقمي للعميل المحتمل، مما يتيح لك العثور على فرص جديدة وصياغة العروض التي تحقق الفوز. - ابحث عن العملاء المحتملين الذين يتطابقون مع ملف تعريف العميل المثالي الخاص بك من قاعدة بيانات مماثلة لأكثر من 100 مليون موقع ويب - قم بتعزيز جودة خط الأنابيب الخاص بك وإعطاء الأولوية للتواصل عن طريق إضافة المزيد من نقاط البيانات ذات الصلة للعملاء المحتملين باستخدام إثراء العملاء المتوقعين - مراقبة حساباتك للبقاء على اطلاع على الأعمال الجديدة والمتزايدة الفرص مع التنبيهات - تعمق في الأداء والاستراتيجية الرقمية لعملائك المحتملين لفهم أفضل لكيفية مساعدة الحل الخاص بك - تحسين استجابة عملائك من خلال رؤى فريدة من نوعها لعميلك، مدعومة ببيانات موثوقة - تواصل مباشرة مع صناع القرار من خلال معلومات الاتصال المباشرة الخاصة بهم
Kajabi
kajabi.com
Kajabi عبارة عن منصة شاملة تساعد المبدعين ورجال الأعمال على بناء أعمال ناجحة عبر الإنترنت من خلال توفير حلول بسيطة لتحويل عواطفهم ومهاراتهم وخبراتهم إلى تدفقات إيرادات متنوعة. مع Kajabi ، يمكن لأي شخص بناء دورات التدريب على الإنترنت ، وتقديم عضوية حصرية ، وتنمية مجتمع مزدهر ، وإنشاء بودكاست مجاني أو اشتراك ، وتطوير تجارب تدريب مخصصة ، وأكثر من ذلك بكثير. مع Kajabi ، لديهم أيضًا إمكانية الوصول إلى التحليلات القوية ، وأدوات المبيعات والتسويق السلس ، وخيارات الدفع السهلة ، وخدمة العملاء والتعليم والمجتمع التي لا مثيل لها.
Sprinklr
sprinklr.com
خدمة Sprinklr عبارة عن منصة سحابية موحدة لخدمة العملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح تجربة سلسة للعملاء والوكلاء عبر أكثر من 30 قناة رقمية واجتماعية وصوتية، وتوفر رؤى قابلة للتنفيذ وقابلة للتطوير في الوقت الفعلي - مما يلغي الحاجة إلى أي حل آخر. * يمكّن العملاء من التفاعل مع علامتك التجارية على قناتهم المفضلة للحصول على تجربة علامة تجارية متسقة تؤدي إلى إسعاد العملاء. * تمكين الوكلاء من خلال عرض موحد/360 للعملاء والتوصية بالاستجابات الأكثر صلة بقوة الذكاء الاصطناعي لتحسين إنتاجية الوكيل وخبرته. * يوفر رؤى هادفة وقابلة للتنفيذ للمشرفين لدفع النمو والتميز التشغيلي * يساعد القادة على الكشف عن فرص النمو والتحول والابتكار من خلال رؤى مركز الاتصال في الوقت الفعلي والقابلة للتطوير عبر المؤسسة.
TextCortex
textcortex.com
يجمع TextCortex بين خوارزميات NLG المتقدمة وممارسات التسويق المثبتة لإنشاء أفضل برامج الذكاء الاصطناعي لكتابة النصوص. تساعد خوارزميات الذكاء الاصطناعي لدينا، التي تم تدريبها باستخدام مليارات الأسطر النصية، المسوقين ورجال الأعمال في التجارة الإلكترونية ومؤلفي النصوص على تحقيق المزيد من خلال المحتوى الخاص بهم كل يوم. وفقًا لشركة DT2 Invest والمفوضية الأوروبية، تعد TextCortex واحدة من أفضل 200 شركة أوروبية ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي في المراحل المبكرة. من خلال تطبيقنا ونهجنا القائم على الهدف، فإننا لا نعمل على تقليل وقت الحساب فحسب، بل أيضًا بصمتنا على البيئة.
WriterX
writerx.co
WriterX هي أداة كتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومصممة للمساعدة في مجموعة واسعة من مهام الكتابة. ويهدف إلى تبسيط عملية إنشاء المحتوى للمستخدمين من جميع المستويات، من المبتدئين إلى الكتاب المتمرسين. توفر الأداة مجموعة من الميزات، بما في ذلك الصياغة الآلية للمحتوى والكتابة الخالية من الأخطاء وخيارات ترجمة اللغة والتخصيص الخاص بالجمهور للحصول على نتائج مقنعة. تفتخر WriterX بمساعدتها في التغلب على حصار الكاتب من خلال توفير إنشاء محتوى فوري وجذاب. يمكنه التعامل مع المهام بدءًا من صياغة منشورات المدونة ومحتوى الوسائط الاجتماعية وحتى كتابة الإعلانات للحملات الإعلانية. الميزة الرئيسية الأخرى لـ WriterX هي قدرته على إعادة استخدام المحتوى الحالي أو إنشاء مواد جديدة على نطاق واسع، استجابة للحاجة إلى كميات كبيرة من المحتوى في العصر الرقمي الحالي. للبدء، يختار المستخدمون قالبًا ويقدمون وصفًا موجزًا للموضوع أو المنتج، وسيقوم الذكاء الاصطناعي بإنشاء مجموعة متنوعة من المحتوى. يتم استخدام الأداة من قبل قاعدة عملاء متنوعة، بما في ذلك الطلاب ومؤلفي النصوص والمدونين ومديري المنتجات وفرق التسويق ووكالات الإعلام. فهو يقدم حلولاً شاملة لتحسين محركات البحث، مما يعزز ظهور الويب من خلال إنشاء عناوين جذابة وأوصاف المنتجات والمراجعات المخصصة. وأخيرًا، على الرغم من تقديم مجموعة شاملة من الوظائف، يحتفظ WriterX بواجهة سهلة الاستخدام تعمل على تبسيط عملية إنشاء المحتوى.
VideoDubber.ai
videodubber.ai
خدمات ترجمة الفيديو والدبلجة والاستنساخ الصوتي وخدمات تحويل النص إلى كلام المجانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. يمكنك التوسع معنا إلى أكثر من 150 لغة لزيادة حجم جمهورك إلى 10 أضعاف دون عناء!
WriteTextAI
writetext.ai
تم تصميم WriteText.ai خصيصًا لـ WordPress/WooCommerce، وهو مكون إضافي يهدف إلى أتمتة إنشاء نص المنتج والأوصاف التعريفية. إنه يوفر تعدد الاستخدامات لإنشاء نص لمنتجات فردية أو منتجات متعددة بكميات كبيرة. ومن خلال تكامله السلس مع WordPress/WooCommerce، فإنه يوفر تجربة سهلة الاستخدام، خاصة للوافدين الجدد. تتخصص WriteText.ai في إنشاء عناوين تعريفية عالية المستوى ومُحسَّنة لتحسين محركات البحث وأوصاف تعريفية وأوصاف المنتجات ونصوص الرسم البياني المفتوح. وهو يوفر أوضاع "WriteText.ai Single" و"WriteText.ai Bulk" لتعزيز كفاءة إنشاء المحتوى. علاوة على ذلك، يمكن لكل حساب أن يستوعب عددًا غير محدود من المستخدمين ومنشآت المتاجر الإلكترونية، مما يلبي احتياجات الشركات من جميع الأحجام. يقدم موقع WriteText.ai Single للكتاب نطاقًا شاملاً لإنشاء المحتوى. إلى جانب تحديد النغمة والأسلوب والسوق المستهدف، يمكن للكتاب إجراء تحليل متعمق للكلمات الرئيسية واختيار الكلمات الرئيسية الدلالية واختيار السمات التي يجب تضمينها في النص مباشرةً من WooCommerce، قبل إنشاء المحتوى نفسه. عند الانتهاء من التعرف على المنتج وتحليل الكلمات الرئيسية، يقوم WriteText.ai Single بإنشاء نص في حوالي 50 ثانية. يمكن للكاتب بعد ذلك مراجعة المخرجات قبل نشرها على WooCommerce. وبالتالي، تضمن هذه الميزة الاتساق في الأسلوب والأسلوب وإدراج الكلمات الرئيسية لتحسين محركات البحث. علاوة على ذلك، فهو يوفر المرونة لتخصيص محتوى كل منتج وفقًا للاحتياجات المحددة للجمهور المستهدف. من ناحية أخرى، تم تصميم WriteText.ai Bulk خصيصًا لإنشاء نص لمنتجات متعددة في وقت واحد. في حين أن هذه الميزة تفتقر إلى جوانب محددة مثل تحليل الكلمات الرئيسية، واختيار الكلمات الرئيسية الدلالية، واختيار السمات الفردية لكل منتج، فإنها تسمح للكاتب بالحفاظ على لهجة وأسلوب وسمات متسقة عبر جميع المنتجات المحددة. يُظهر WriteText.ai Bulk كفاءة عالية، حيث يُنشئ نصًا لكل منتج في غضون 30 ثانية تقريبًا بمجرد تحديد الاختيار النهائي للمنتج وسمات النمط المستهدف. وهو مفيد بشكل خاص عندما تكون هناك حاجة لإنشاء حجم كبير من نص المنتج في إطار زمني قصير، مما يؤدي إلى تجاوز الحاجة إلى تحليل مفصل للكلمات الرئيسية. وبالتالي، يعد WriteText.ai Bulk بمثابة حل موثوق به وموفر للوقت لمهام إنشاء المحتوى السريعة والمجمّعة. بشكل عام، يعد WriteText.ai مكونًا إضافيًا غنيًا بالميزات يسمح بالاتصال بعدد غير محدود من مواقع التجارة الإلكترونية ويدعم عددًا غير محدود من المستخدمين. فهو يتيح النقل المباشر للنص أو النشر إلى WooCommerce ويسمح باختيار سمات المنتج والنغمات والأنماط التي سيتم دمجها في النص. يمكن للمستخدمين أيضًا تحديد الجمهور المستهدف وطول النص، بالإضافة إلى تحديد أدوار المستخدم لتحديد من يمكنه إنشاء المحتوى ومراجعته ونشره. تتضمن الميزات الرئيسية سجل محفوظات المراجعة، والنقل/النشر المجمع للنص، وإضافة تفاصيل المنتج المخصصة، وتحديد النغمة والأسلوب المخصصين لك. يمكن للمستخدمين الاستفادة من منتج مرجعي لإنشاء نص والحصول على الأسواق المستهدفة التي يقترحها الذكاء الاصطناعي وتحديد الأسواق المستهدفة المخصصة وإعادة كتابة النص. يدعم البرنامج المساعد أيضًا تحليل الكلمات الرئيسية، والكلمات الرئيسية الدلالية، وتتبع الكلمات الرئيسية وكثافات الكلمات الرئيسية الدلالية، بالإضافة إلى دعم المتاجر المتعددة. إخلاء المسؤولية: WriteText.ai هي أداة مستقلة تم تطويرها للعمل مع WordPress/WooCommerce. وهي ليست تابعة أو معتمدة من قبل WordPress/WooCommerce.
NexMind
nexmind.ai
NexMind هو منشئ محتوى قائم على الذكاء الاصطناعي ومنصة أتمتة لتحسين محركات البحث. يقوم بإنشاء محتوى طويل وقصير محسّن في أقل من دقيقة باستخدام البرمجة اللغوية العصبية (NLP) والتوصيات الدلالية. عزز حركة المرور على موقع الويب وتفوق على منافسيك بمحتوى مخصص لجمهورك المستهدف. يعد NexMind الحل الأمثل ليس فقط لأصحاب الأعمال ولكن أيضًا لوكالات التسويق ومؤلفي النصوص الذين يرغبون في إنشاء محتوى عالي الجودة وتحسينه بسرعة. هدفنا هو إنشاء روبوتات بحث أكثر ذكاءً تُعرف باسم برنامج أتمتة SEO لتبسيط عمليات تحسين محركات البحث. نحن نقدم منصة Enterprise SEO لمساعدة العلامات التجارية على تعزيز تصنيف موقع الويب وزيادة الرؤية.
Addlly AI
addlly.ai
Addlly AI هو كاتب الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا ومولد منشورات الوسائط الاجتماعية وأداة التسويق. قم بتحويل موقع الويب الخاص بك والمدونات ووجودك على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام الذكاء الاصطناعي.
Patreon
patreon.com
Patreon هي منصة عضوية تجعل من السهل على الفنانين والمبدعين الحصول على رواتبهم. الآلاف من الموسيقيين ، و podcasters ، ومطوري ألعاب الفيديو ، والمبدعين الهزليين ، وغيرهم يقومون براتب على باتريون. من خلال التمويل المستمر ، يمكنهم قضاء المزيد من الوقت في إشراك قاعدة المعجبين بهم بطريقة تفاعلية والاستمرار في ملء الإنترنت بأشياء جميلة يستمتع بها الملايين من الناس.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely هي شركة أمريكية تصنع برامج التسليم والتجريب التقدمية لشركات أخرى. توفر تقنية النظام الأساسي Optimizely اختبار A/B وأدوات اختبار متعدد المتغيرات وتخصيص موقع الويب وإمكانيات تبديل الميزات. يقع المقر الرئيسي للشركة في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا ولها مكاتب في أمستردام وهولندا وكولونيا وألمانيا ولندن والمملكة المتحدة وسيدني بأستراليا. .
BuzzSumo
buzzsumo.com
ابحث عن المحتوى الذي يحقق أفضل أداء. التعاون مع المؤثرين الذين يهمونك. استخدم رؤى المحتوى الخاصة بنا لتوليد الأفكار وإنشاء محتوى عالي الأداء ومراقبة أدائك وتحديد المؤثرين. تعمل BuzzSumo على دعم استراتيجيات أكثر من 500 ألف مسوق، مع بيانات تسويق المحتوى على 8 مليارات مقالة، و42 مليون موقع ويب، و300 طن تفاعلات، و500 ألف صحفي، و492 مليون سؤال.
Readable
readable.com
Readable.io عبارة عن مجموعة من أدوات القراءة والكتابة للمساعدة في تحسين جودة محتوى موقع الويب والمستندات.
Silktide
silktide.com
يمنحك Silktide كل ما تحتاجه لتحسين موقع الويب الخاص بك، من خلال اختبار إمكانية الوصول الآلي، وتحسين المحتوى، والتسويق الرقمي في منصة واحدة. يستخدم الآلاف من العملاء Silktide لتحليل عشرات الملايين من مواقع الويب كل عام. نحن نغطي تقريبًا كل جانب من جوانب تواجدك على الويب، بما في ذلك المحتوى وإمكانية الوصول والتسويق والجوال والسرعة والامتثال القانوني. قم بزيارة موقعنا على الانترنت لمشاهدة عرض حي للمنصة.
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot هي أداة لأتمتة التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي تساعدك في جدولة وتحليل أنشطة التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبالتالي زيادة كفاءة وسائل التواصل الاجتماعي ومدى الوصول إليها. 1) يمكنك الاتصال بأكثر من 9 شبكات تواصل اجتماعي مثل Facebook وTwitter وInstagram وGoogle My Business وLinkedIn وPinterest وTumblr وTikTok وVK باستخدام SocialPilot. 2) قم بمشاركة ما يصل إلى 500 مشاركة وربط أكثر من 100 ملف شخصي باستخدام حساب SocialPilot واحد فقط. 3) إدارة محادثات الوسائط الاجتماعية الخاصة بك باستخدام Social Inbox. 4) أضف ما يصل إلى 10 أعضاء من الفريق في حساب SocialPilot الخاص بك لتفويض المشاركة والجدولة باستخدام ميزة تعاون الفريق. 5) قم بجدولة 100 من المشاركات في المرة الواحدة وتحميل ملف CSV باستخدام ميزة الجدولة المجمعة. 6) قم بإنشاء منشورات مخصصة للحسابات الاجتماعية الفردية في وقت واحد، وقم أيضًا بذكر الملفات الشخصية الأخرى على Facebook وTwitter لمزيد من المشاركة. 7) قم بتحليل أنشطة التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تحليلات وإعداد التقارير لوسائل التواصل الاجتماعي سهلة الفهم. 8) ألق نظرة على الوقت والأشياء التي قمت بجدولتها بشكل مرئي باستخدام تقويم الوسائط الاجتماعية. 9) لا تبتعد أبدًا عن أفكار المحتوى الجديدة، وقم بتنظيم اقتراحات المحتوى وحفظها كمسودات لاستخدامها لاحقًا. أضف محتوى منسقًا وخلاصات RSS لقائمة انتظار لا تنتهي أبدًا. 10) لا تنتظر أكثر من ذلك للحصول على بيانات اعتماد حساب الوسائط الاجتماعية الخاص بعميلك - ما عليك سوى دعوتهم وإدارة حساباتهم الاجتماعية دون عناء باستخدام ميزة إدارة العملاء. 11) قم بإنشاء نطاقات العلامات التجارية المخصصة الخاصة بك لمزيد من الرؤية والتعرف عليها باستخدام أدوات تقصير عناوين URL التي توفرها SocialPilot والتخلص من عناوين URL الطويلة وغير المرغوب فيها والقبيحة المظهر. 12) عزز منشوراتك على الفيسبوك مباشرة عندما تقوم بجدولتها.
Anyword
anyword.com
Anyword عبارة عن منصة Copy Intelligence وGen AI تعتمد على الذكاء الاصطناعي ويستخدمها أكثر من مليون مسوق في شركات مثل Amazon وGreenhouse وIBM، والتي تمكّن المسوقين من إنشاء محتوى قابل للتطوير ومتعلق بالعلامة التجارية يؤدي إلى تحويل المبيعات وزيادة حجمها. من خلال تدريبها على مليارات نقاط البيانات التسويقية، تقدم Anyword للمسوقين نتائج تنبؤية قوية للأداء وتحليلات عبر القنوات لمراقبة أداء النسخ وتحسينه في الوقت الفعلي. باستخدام Anyword، يوفر المسوقون الأموال التي تنفق على اختبارات A/B المكلفة والوقت من خلال إنشاء نسخ ورسائل فعالة تناسب جمهورك المستهدف بشكل أفضل وتعزز الأداء.
InPowered
inpowered.ai
تتيح منصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ inPowered للعلامات التجارية تحقيق أقصى قدر من عائد الاستثمار على تسويق المحتوى الخاص بها. مدعومة بالذكاء الاصطناعي وسنوات من التعلم الآلي، تسمح حلول ذكاء المحتوى وتوزيع المحتوى الخاصة بهم للمسوقين بجمع بيانات الملكية واستخدامها لتحقيق عائد استثمار حقيقي - مما يؤدي إلى تغيير تصور العلامة التجارية بشكل إيجابي، وزيادة الإجراءات المتخذة في الموقع، وتوليد العملاء المحتملين ومشاركة المستخدمين.
Smint.io
smint.io
بوابة علامتك التجارية، المركز الإعلامي، البوابة الصحفية، بوابة شراء المحتوى لـ Aprimo، Box، Bynder، CELUM، Cloudinary، Google Drive، Picturepark، SharePoint / OneDrive، Tenovos، Thron، DAM / إدارة الأصول الرقمية، ومصادر متعددة. تزدهر الأعمال عندما يكون محتواها حيًا. قم بتنشيط المحتوى الخاص بك الآن!
ScreenSpace
screenspace.io
في عالم مليء بالتشتتات، والأسواق المفرطة، وجيل الألفية... تعتمد فرق التسويق والمبيعات على ScreenSpace لاختراق الضوضاء ← إشراك العملاء ذوي الجودة العالية ← وإرشادهم في رحلة لا تقاوم نحو "نعم"! لنكن صادقين → عملاؤك مرهقون. مقاطع فيديو عامة • جولات تتمحور حول المنتج مجموعات ثابتة • عروض توضيحية مكتوبة • مواقع معقدة يتم إيقاف الأشخاص عن طريق الوسائط ذات الحجم الواحد الذي يناسب الجميع. أليس كذلك؟ بالتأكيد، إضاعة الوقت والمال مع التكتيكات التقليدية. صد العملاء ذوي النوايا العالية - المعروف أيضًا باسم "الإيرادات". بينما تجتذب "ضوضاء" باهظة الثمن ومنخفضة الجودة. مما يؤدي إلى فقدان خط الأنابيب ونتائج غير موثوقة. أو... تخيل أن تجعل منتجك وعملائك يتألقون! من خلال تجربة ويب شاملة وغامرة، يمكنك تحويل منتجك إلى رحلة بصرية مقنعة. قصة ذاتية التوجيه تتكيف بشكل كبير مع كل مشتري. قيادة المشاركة العميقة وفهم المنتج حيث يتفاعل المشترون مع الوسائط الغنية والسرد الديناميكي والجولات التفاعلية وقصص العملاء المقنعة، حتى لا يكتشفوا القيمة فحسب، بل يختبرونها أيضًا. كن البطل مع ScreenSpace، ما عليك سوى سحب وإسقاط بسيط وستتمكن من تحويل المحتوى الحالي الخاص بك: مقاطع الفيديو • العروض التقديمية • العروض التوضيحية • قصص العملاء • المستندات إلى قصة منتج غامرة يحبها المشترون. تتم مشاركة بيانات نية المشتري مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) المفضل لديك حتى تتمكن من تحسين تجربتك لتحقيق النجاح بينما يمكن لفريق المبيعات لديك تحسين المكالمة التالية. تشمل الآثار الجانبية... تحقيق نتائج قابلة للقياس تحرك الإبرة. تسريع التبني مع المشاركة المتجددة. إغراق خط الأنابيب الخاص بك بآفاق عالية النية. تعزيز معدلات الفوز مع خفض دورات المبيعات. إعادة تركيز الموارد على الاستراتيجيات التي أثبتت جدواها. كسب ثقة المسؤولين التنفيذيين وأصحاب المصلحة. كل ذلك من راحة منزلك. أو مقهى. أو مكتب. استمتع بتجربة ما يعنيه أن تكون مشتريًا سعيدًا ومتفاعلًا → www.screenspace.io
StoryChief
storychief.io
StoryChief هو الحل الكامل لتسويق المحتوى لفريقك، وهو مصمم خصيصًا لفرق التسويق B2B ووكالات المحتوى، مما يسمح لك بالتركيز على تنمية أعمالك من خلال تسويق المحتوى. قم بمركزة وتوزيع مقالاتك ومحتوى الوسائط الاجتماعية لتنمية جمهورك وجذب المزيد من العملاء المحتملين. مع StoryChief، يمكنك الحصول على عملاء محتملين أكثر بمقدار 10 أضعاف من خلال تغطية نهجك متعدد القنوات بشكل أكثر كفاءة. يمكنك توفير 6 ساعات من وقت التعاون والموافقات وتوزيع المحتوى الخاص بك. وستحقق مشاركة وتحفيزًا أكبر بنسبة 80% من فريقك لإنشاء محتوى عالي الجودة.
Shakespeare
shakespeare.ai
Shakespeare.Ai هي أفضل أداة تعمل بالذكاء الاصطناعي لجميع حملاتك التسويقية. احصل على رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي للعثور على الاستهداف والجماهير المثالية لتحقيق النتائج النهائية لحملاتك. باستخدام Shakespeare.AI، يمكنك إنشاء إعلانات نصية وإعلانات مصورة/فيديو عالية التحويل واستراتيجيات الحملات مثل المسوقين رقم 1 في العالم. مما يتيح لك ميزة غير عادلة على منافسيك. * خفض نسبة CAC بنسبة 33% * تحسين معدل التحويل الخاص بك بنسبة 40% * إنشاء إعلانات عالية الأداء تقوم بالتحويل * احصل على تحسين الذكاء الاصطناعي والرؤى. انضم إلى أكثر من 1000 شخص اختاروا Shakespeare.Ai لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم التسويقية.
Bitly
bitly.com
Bitly هي خدمة تقصير عناوين URL ومنصة لإدارة الروابط. تأسست شركة Bitly, Inc. في عام 2008. وهي شركة خاصة ومقرها في مدينة نيويورك. Bitly هي شركة SaaS عالمية رائدة تقدم منصة شاملة مصممة لتمكين كل جزء من المعلومات التي تتم مشاركتها عبر الإنترنت من التواصل مع الجماهير الرئيسية وتحفيز العمل. تعمل منصة اتصالات الكل في واحد من Bitly على تمكين أكثر من 5.7 مليون مستخدم نشط شهريًا وأكثر من 500000 عميل على مستوى العالم - الأشخاص والمؤثرون والعلامات التجارية والشركات من كل حجم - لاستخدام الروابط ذات العلامات التجارية ورموز QR المخصصة وحلول الارتباط الحيوي كمنصة موثوقة لإشراك جمهورهم وتقديم الإشعارات والمعلومات والخبرات الهامة. تفتخر شركة Bitly بحصولها على شهادة ™Great Place to Work®، وهي الهيئة العالمية المعنية بثقافة مكان العمل وخبرة الموظفين التي أثبتت قدرتها على تحقيق إيرادات رائدة في السوق، والاحتفاظ بالموظفين، وزيادة الابتكار.
Live Center
livecenter.com
Live Center هو حل مرن للتدوين المباشر يجذب الجماهير ويشرك القراء ويمكّن فرق التحرير من تقديم تغطية إخبارية مباشرة فورية بسلاسة وفعالية. من خلال التكامل مع الأجزاء الأخرى من تكنولوجيا غرفة الأخبار، يعمل Live Center على تبسيط سير العمل. يتمتع المستخدمون بالتحكم الكامل في تصميم مدونتهم المباشرة ويمكنهم إنشاء عناصر مرئية وعناصر منشورات مخصصة مثل لوحات النتائج وعدادات نتائج الانتخابات وما إلى ذلك. يتم تضمين خلاصات أخبار Live Center بسهولة في المقالات أو بوابات الأخبار أو التطبيقات أو على الصفحات الأولى. الميزات الرئيسية: * تصميم مدونة قابل للتخصيص بالكامل * أتمتة وسائل التواصل الاجتماعي للعثور على المحتوى ونشره * يمكنك بسهولة إنشاء عناصر مرئية وعناصر منشورات مخصصة لزيادة مشاركة القارئ * إنشاء مخططات ورسوم بيانية تفاعلية بسرعة مباشرة في المحرر * واجهة بديهية مع محرر سريع الاستجابة يوفر معاينة للمشاركات في الوقت الفعلي * تكامل الطرف الثالث مع البيانات الرياضية وبيانات السوق وما إلى ذلك * وضع علامات إيحائية تلقائية على المشاركات بناءً على المحتوى وتحديد الأولويات وتصنيف المشاركات * ملخص تلقائي للمدونة المباشرة لتزويد القراء بلوحة معلومات لأكثر الموضوعات التي تمت تغطيتها في منشورات مدونتك المباشرة في عرض لوحة المعلومات. * نشر المشاركات في الوقت الفعلي لمئات الآلاف من القراء من خلال قنوات مخصصة * التكامل مع نظام إدارة المحتوى الحالي وأي مكتبة أو نظام وسائط * يدعم استراتيجيات تحقيق الدخل
TurboWrites
turbowrites.com
TurboWrites هي أداة لكتابة محتوى مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح لك إنشاء محتوى عالي الجودة وصديق لمحركات البحث (SEO) بسرعة وكفاءة. ويستخدم خوارزميات التعلم الآلي المتقدمة لإنشاء محتوى فريد وجذاب لمجموعة واسعة من الأغراض، مثل نسخ موقع الويب، ومنشورات المدونة، وتحديثات الوسائط الاجتماعية، والمزيد. باستخدام TurboWrites، يمكنك تبسيط عملية إنشاء المحتوى الخاص بك، مما يوفر الوقت والجهد مع ضمان أقصى قدر من التأثير على جمهورك. سواء كنت مؤلف إعلانات، أو مدونًا، أو مسوقًا، أو صاحب عمل، يمكن أن تساعدك TurboWrites في إنشاء محتوى مقنع يتردد صداه مع جمهورك المستهدف ويحقق النتائج. فلماذا الانتظار؟ قم بالتسجيل في TurboWrites اليوم وانتقل بلعبة إنشاء المحتوى الخاصة بك إلى المستوى التالي!
Wondershare Virbo
virbo.wondershare.com
تتيح تقنية AI المتقدمة لـ Wondershare Virbo للمستخدمين إنشاء محتوى فيديو AI الأكثر واقعية وشخصية مع جنسيات ولغات متنوعة. يمكنك بدء مقاطع فيديو متحدثة باسم AI المحترفين فقط عن طريق الكتابة والنقر مع Wondershare Virbo. يمكن أن يكون Ai Ai Ai Ai في Virbo هو المتحدث الرسمي الرسمي الذي يتحدث عن أكثر من 120 لغة مع لهجات متنوعة لمختلف حالات الاستخدام ، بما في ذلك ترويج التسويق ، وملاعب مبيعات شخصية ، والتدريب والتطوير ، والشرط ، ومقاطع الفيديو الإرشادية. ما هو أكثر من ذلك ، من مقاطع الفيديو التسويقية وترويج المنتجات إلى مقاطع الفيديو التعليمية ، يقدم Virbo مجموعة واسعة من القوالب اللافتة للنظر لتناسب أي غرض وتسليم رسالتك بشكل أكثر جاذبية وأكبر قدر الإمكان-لا شيء أكثر تكلفة وتستغرق وقتًا طويلاً. أو الممثلين/الممثلات.
Arena
arena.im
تقوم Arena بتطوير الجيل القادم من أدوات المشاركة المباشرة المدعومة من بيانات الطرف الأول ، لبناء جماهير موثوقة ، في كل مكان. حلولنا - الدردشة الحية ، المدونة الحية ، أرينا personas) الاستفادة من الميزات الأكثر شعبية من وسائل التواصل الاجتماعي لإنشاء مشاركة عميقة بسرعة على أي منصة تديرها. أكثر من 20.000 عميل يثقون في Arena لجمع جماهيرهم على الويب أو في التطبيقات أو في الأحداث المباشرة (أو الثلاثة) للتفاعل مع المحتوى والمجتمع والتجارة.
StoryScale
storyscale.com
اجعل منتجك التسويقي والمبيعاتي قائمًا على المنتج. أنشئ عروضًا توضيحية لمنتج مثالي بالبكسل بدون أي تعليمات برمجية. تحسين تجربتك التجريبية على جميع الأجهزة. تعتبر العروض التوضيحية لـ StoryScale سينمائية، مع انتقالات وتكبيرات متحركة. من خلال تقديم أفضل موقع ويب في فئته للتسويق والعروض التوضيحية المخصصة للمبيعات، تقدم StoryScale حلاً آليًا تجريبيًا كاملاً لفرق الإيرادات الحديثة. • جولات المنتج على موقع الويب مع التسليم سريع الاستجابة وإنشاء العملاء المحتملين • عروض المبيعات التوضيحية المخصصة مع المشاركة الآمنة والتسليم للخارج • مسارات جولات المنتج الموجهة وغير الخطية • لا يوجد استوديو للعروض التوضيحية للكود لتحرير الشاشة وتخصيصها • مكتبة الأدلة والتفاعلات التي تظهر على الشاشة • استنساخ التطبيقات المباشرة أو استخدام لقطات شاشة الوسائط • التحليلات التجريبية لتتبع المشاركة والأداء التجريبي • تجارب المحتوى للفيديو والكتب الإلكترونية والمدونات والوسائط الأخرى نحن نؤمن بأن الأشخاص يستحقون تجربة شراء رقمية أفضل. إنها فلسفة بسيطة: قم بالبيع بالطريقة التي تريد الشراء بها.
Blog Cutter
blogcutter.com
عزز تحسين محركات البحث (SEO) الخاص بك باستخدام مقالات الذكاء الاصطناعي وأدوات التدوين الخاصة بـ Blog Cutter. رفع مستوى رؤية موقعك. ابدأ اليوم!
Hubilo
hubilo.com
أنشئ أحداثًا أفضل تحقق إيرادات حقيقية. يمثل كل حدث فرصة لزيادة الإيرادات، بغض النظر عن مكان حدوثه. قم بإعطاء الأولوية للمسار من منصة واحدة مع ندوات عبر الإنترنت وحفلات مشاهدة وعروض توضيحية ومؤتمرات وأحداث شخصية تؤدي إلى التحويل.
Issuu
issuu.com
Issuu هي أكبر منصة لنشر وتسويق المحتوى في العالم والتي تمكن الأشخاص من تحويل واستضافة ومشاركة المحتوى الجذاب في مجموعة متنوعة من التنسيقات الديناميكية عبر جميع قنوات التوزيع الرقمية. مع أكثر من 60 مليون منشور، تسهل Issuu على مستخدميها العالميين الذين يزيد عددهم عن مليون تحويل جزء من المحتوى مرة واحدة ومشاركته في كل مكان. تعمل Issuu Story Cloud على تحويل مستند واحد إلى تجربة قراءة غامرة وفريدة عن طريق تحويل المستندات الثابتة إلى أصول تسويقية - بما في ذلك دفاتر الصور المتحركة لتضمينها في مواقع الويب والمدونات، والمقالات المحسنة للجوال، وقصص الرسوم المتحركة لوسائل التواصل الاجتماعي، وصور GIF للبريد الإلكتروني، والمزيد . كل يوم، يتم تحميل أكثر من 300000 صفحة من المحتوى إلى Issuu، مما يسمح للقراء في جميع أنحاء العالم بالوصول إلى اكتشاف المزيد مما يحبونه والتفاعل معه، من المجلات والصحف إلى المحافظ والكتالوجات. يختار المسوقون من المؤسسات والمبدعون الأفراد على حد سواء Issuu لمنصتها سهلة الاستخدام التي تضع رسالتهم في المقدمة والمركز دون الحاجة إلى سطر واحد من التعليمات البرمجية. يقع المقر الرئيسي لشركة Issuu في بالو ألتو، كاليفورنيا، ولها مكاتب عالمية في كوبنهاجن وبرلين وبراجا.
Letterdrop
letterdrop.com
Letterdrop عبارة عن منصة لتسويق المحتوى لمساعدة الشركات B2B على بناء قنوات تواصل من خلال المحتوى باستخدام قنوات عضوية مثل SEO وLinkedIn. يساعدك Letterdrop على: 1. فهم ما يهتم به عملاؤك المحتملون من خلال استخلاص الرؤى من الأسئلة في مكالمات المبيعات، والمحتوى المستهلك على موقع الويب الخاص بك، والمشاركة على LinkedIn. 2. تحديد الأولويات والتخطيط وإدارة المشروع للمحتوى المناسب لإنشاء سير عمل بالموافقة. 3. قم بإنشاء المحتوى بسرعة بمساعدة الذكاء الاصطناعي 4. قم بتحسين المحتوى لقنوات مختلفة مثل SEO وLinkedIn 5. قم بزيادة التوزيع حتى يتمكن المزيد من العملاء المحتملين من رؤيته 6. يؤدي هذا إلى إنشاء دولاب الموازنة للطلب العضوي لاكتساب المزيد من العملاء
Ubersuggest
neilpatel.com
متقدم: العملية البسيطة التي تعمل على تحويل العملاء المتوقعين الباردين إلى عملاء سعداء (مع مسارات التحويل والتسلسلات الآلية).
Marketing Miner
marketingminer.com
يعد Marketing Miner أداة لتحسين محركات البحث لجميع المسوقين المعتمدين على البيانات. احصل على رؤى قيمة مع أكثر من 40 ميزة لرفع تصنيفات موقع الويب الخاص بك. واجهة سهلة الاستخدام وميزات تحليل البيانات المجمعة لتوفير وقتك وجهدك. اجمع رؤى البيانات القيمة وقم بتحليل ما يصل إلى 100000 كلمة رئيسية أو عنوان URL بنقرة واحدة لتحسين استراتيجية تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بك. باستخدام Marketing Miner، يمكنك اكتشاف المشكلات الفنية على موقعك بسرعة، ومعرفة الصفحات المقصودة والكلمات الرئيسية التي تجلب أكبر عدد من الزيارات، وإجراء تدقيق فني شامل لتحسين محركات البحث وتحليل المنافسين، ومراقبة الإشارات إلى علامتك التجارية والكلمات الرئيسية المهمة في مجال تخصصك، والعثور على جديد فرص بناء الروابط لتعزيز ملف تعريف الارتباط الخلفي الخاص بك وتطوير استراتيجية تسويق ناجحة للمحتوى. الميزات الشائعة: - البحث عن الكلمات الرئيسية - تدقيق تحسين محركات البحث - تتبع الرتبة - تحليل المنافسين - مراقبة العلامة التجارية - بناء الروابط - تحليل البيانات المجمعة - واجهة برمجة التطبيقات (API) لماذا ستحب عامل منجم التسويق؟ قيمة مذهلة مقابل المال: ليس عليك اختيار أدوات باهظة الثمن للحصول على تصنيف جيد. يوفر Marketing Miner بيانات عالية الجودة وبأسعار معقولة. التكامل السلس مع الأدوات الأخرى: إذا كنت تفضل العمل مع كميات كبيرة من البيانات في أدواتك الخاصة، فسوف تحب واجهة REST API القوية والمتعددة الاستخدامات الخاصة بـ Marketing Miner للوصول إلى بياناتك دون تسجيل الدخول! تحليل البيانات المجمعة: توفر أدوات Marketing Miner الكثير من الوقت والجهد. يمكنك تحليل البيانات بسرعة لما يصل إلى 100000 كلمة رئيسية أو نطاق أو عنوان URL.
Storipress
storipress.com
Storipress هو حل سير عمل محتوى طويل الشكل مدعوم بالذكاء الاصطناعي مصمم لفرق محتوى B2B لإنشاء محتوى قيادي فكري على نطاق واسع. تعمل Storipress على مركزية سير عملك من خلال الجمع بين جميع أدوات المحتوى التي تحتاجها في منصة واحدة. تمكنك Storipress من الوصول إلى عدد أكبر من جمهورك المستهدف بشكل أسرع؛ توفير 10 ساعات لزملاء الفريق في الأسبوع من خلال أتمتة التعاون والتوزيع وقياس المحتوى الخاص بك لتحقيق عائد استثمار يصل إلى 16 ضعفًا على المحتوى الخاص بك.
ClearSlide
clearslide.com
نحن نطمح إلى جعل كل تفاعل مع العملاء ناجحًا. يجب أن تكون كل رسالة بريد إلكتروني وكل اجتماع وكل عرض تقديمي مذهلة. توفر ClearSlide منصة كاملة لمشاركة المبيعات تجمع بين إدارة المحتوى والاتصالات المتكاملة وتحليلات المشاركة والبيع الموجه لتعزيز المشاركة الديناميكية مع المشترين وزيادة استثمارك الحالي في إدارة علاقات العملاء (CRM). يحقق عملاء ClearSlide إنتاجية أعلى للبائعين، وزيادة فعالية إدارة المبيعات، ورسائل أقوى تواجه العملاء. تقرير عملاء ClearSlide: زيادة بنسبة 10% إلى 20% في الصفقات المغلقة انخفاض بنسبة 25% في الوقت اللازم لضم مندوبين جدد انخفاض بنسبة 50% إلى 80% في تكاليف البيع إنتاجية المبيعات منصة مشاركة مبيعات بديهية ومتكاملة - مع المحتوى والاتصالات والتحليلات في متناول يدك لتوجيه إجراءات الخطوة التالية. تعمل لوحات المعلومات الرباعية الفعالة لفعالية القائد في ClearSlide وCRM على تحسين رؤية الصفقات والتدريب والتنبؤ الأقوى ونتائج الأعمال. تأثير المحتوى - التوصية بالمحتوى والترويج له، وتزويد الممثلين بالمحتوى والأدوات المناسبة في كل مرحلة من دورة المبيعات. قم بتحسين الرسائل وتحسينها بناءً على مشاركة العملاء المباشرة وملاحظاتهم.
CIPIO.ai
cipio.ai
تتمثل مهمة CIPIO.ai في إضفاء الطابع الديمقراطي على المحتوى المرئي، والجمع بشكل فريد بين قوة مجتمعات العلامات التجارية والذكاء الاصطناعي التوليدي. تسمح منصة VisualGPT التي تنتظر الحصول على براءة اختراع للعلامات التجارية بالبحث عن المحتوى المرئي واكتشافه وإدارته وإنشائه وتجديده وتوزيعه والتعاون فيه على نطاق واسع. يمكن للعلامات التجارية الآن نشر المحتوى المرئي في الإعلانات المدفوعة، وتجارب شراء العملاء، والمشاركة في موقع الويب، وحملات الوسائط الاجتماعية في جزء صغير من الوقت والتكلفة.
OneMob
onemob.com
OneMob هي المنصة النهائية للجميع في واحد لإنشاء ومشاركة وتتبع microsites الجميلة في ثوان! سواء كنت في المبيعات أو التسويق أو نجاح العملاء أو منشئ المحتوى ، فإن OneMob لديه كل ما تحتاجه لرفع التوعية والاستمتاع بمزيد من الاهتمام والمشاركة والاستجابات. من خلال منشئ Microsite القوي من OneMob ، ومواد تحميل المحتوى ، وميزات الإدارة ، يمكنك بسهولة إنشاء microsites المذهلة والمخصصة التي تعرض علامتك التجارية والمحتوى بطريقة احترافية وجذابة. سيكون لديك إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من القوالب وخيارات وضع العلامات لتخصيص microsites لمطابقة علامتك التجارية واستهداف جمهورك. ولكن هذا ليس كل شيء - onemob مليء بميزات لمساعدتك في إنشاء المحتوى الخاص بك ومشاركته وتتبعه مثل المحترف. يمكنك إنشاء مقاطع فيديو أثناء التنقل مع أجهزة Mobile و Web و Screen Recorder الخاصة بـ Onemob ، واستخدام أدوات تحرير Teleprompter ومقاطع الفيديو المدمجة لإتقان المحتوى الخاص بك. بالإضافة إلى ذلك ، مع موافقات الفيديو وتتبع المشاركة ، يمكنك أن ترى بالضبط كيف يتفاعل جمهورك مع المحتوى الخاص بك وضبط استراتيجيتك وفقًا لذلك. يتكامل Onemob بسلاسة مع مكدس Tech الخاص بك الحالي ، بما في ذلك تكامل CRM لـ Salesforce و Dynamics و HubSpot والمزيد ، وتكامل المحتوى مع Zoom و Google Drive و Box و Dropbox. من خلال مكون إضافي أصلي لـ Gmail و Outlook و Salesloft و Outreach و Salesforce و Insidesales ، يمكنك بسهولة إنشاء المحتوى ومشاركته من أدوات البريد الإلكتروني وأدوات المبيعات المفضلة لديك. وأفضل جزء هو أنه يمكنك البدء مع Onemob مجانًا! توفر خطتها المجانية الوصول إلى العديد من ميزاتها الأساسية ، بحيث يمكنك تجربة Onemob خالية من المخاطر ومعرفة كيف يمكنها تحويل لعبة المحتوى الخاصة بك.
SPCE
spce.com
توفر SP_CE غرفًا رقمية حيث يمكنك دعوة الأشخاص ومشاركة المحتوى والتعاون بأمان. كل ذلك مع الحصول على رؤى قابلة للتنفيذ حول رحلة المشترين. عادةً ما يكون لدى عملائنا ثلاثة أشياء مشتركة: 1. دورات مبيعات طويلة. 2. جهات اتصال متعددة لإبرام صفقة، والعديد من أصحاب المصلحة داخليًا ومن جانب المشترين الذين يحتاجون إلى التوافق. 3. الكثير من المحتوى للمشاركة في عملية البيع. يتم استخدام SP_CE عادةً للتسويق والمبيعات ونجاح العملاء من قبل الشركات في مجال B2B. باستخدام النظام الأساسي، يمكنك: - إنشاء غرف رقمية بين مؤسستك والآخرين - مشاركة المحتوى بأمان والتعاون مع جميع أصحاب المصلحة مع الحفاظ على الامتثال - الحصول على رؤى قابلة للتنفيذ للمتابعة واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات في SP_CE، يمكنك التعامل مع رحلة المشتري بأكملها في B2B . قم بإعداد مساحات مخصصة لمنتجاتك أو عملائك وتتبع العملية من نقطة الاتصال الأولى حتى يتم توقيع الصفقة وما بعدها. استمتع بميزات مثل: - صالة عرض المنتجات التي توضح قوة العرض الذي تقدمه - وحدات بناء بسيطة للسحب والإسقاط لإنشاء صالات عرض جميلة على نطاق واسع بسهولة - لوحة تحكم وإشعارات مشاركة العملاء - المهام المشتركة بينك وبين العميل - المستندات المشتركة من أوراق المنتجات والعقود - اجتماع فيديو تفاعلي مع جداول أعمال ذكية - جدول زمني ذكي - اجتماعات مسجلة ومكتوبة ومحللة بواسطة الذكاء الاصطناعي - رسائل فيديو - قوالب عمليات المبيعات التي تجعل مندوبي المبيعات يعملون في لمح البصر - أمان وخصوصية عاليان الجودة - إدارة علاقات العملاء وZoom وTeams التكامل - إدارة مستوى الوصول - الأماكن العامة أو المسجلة أو الخاصة
Aligned
alignedup.com
فرق المبيعات - ببساطة، ALIGNED عبارة عن غرفة مبيعات رقمية - منصة تعاون لفريقك والمشترين. فهو يتيح لك تنسيق الصفقات المعقدة، وزيادة مشاركة المشتري، واختصار الوقت اللازم لتحقيق القيمة. كيف؟ يعمل برنامج Aligned على تبسيط جميع اتصالات العملاء والمحتوى والعمليات والأدوات في مساحة عمل مخصصة واحدة للعملاء (نعم، حقًا). لا داعي لملاحقة رسائل البريد الإلكتروني أسبوعًا بعد أسبوع - إنه مجرد رابط واحد يؤدي إلى غرفة رقمية واحدة، ويحكمها جميعًا. يمكنك أيضًا الوصول إلى رؤى لم يسبق رؤيتها من قبل من خلال الكشف عن النقاط العمياء في رحلة العميل - مما يساعدك في النهاية على اكتساب المزيد من التحكم، وإشراك جميع أصحاب المصلحة، وتحسين الكفاءة، و...إبرام المزيد من الصفقات، بشكل أسرع. أداتنا جميلة وسهلة الاستخدام ولها نسخة تجريبية مجانية، ولا تحتاج إلى بطاقة ائتمان أو فترة تجريبية - اشترك في Aligned اليوم وانظر بنفسك.
Youengage
youengage.me
إنشاء تجارب تفاعلية تؤدي إلى التحويل. لا رمز. أنشئ اختبارات واستطلاعات ونماذج ذكية وآلات حاسبة وأسئلة وأجوبة مباشرة وأحداث افتراضية تفاعلية وغير ذلك الكثير. الجمع بين الطرق المتزامنة وغير المتزامنة لجمع التعليقات ومشاركة المستخدمين.
SundaySky
sundaysky.com
يعرف المسوقون الحديثون قوة الفيديو ولكنهم يتعرفون على نموذج الإنتاج التقليدي. يمكّن Sundaysky الشركات من إنشاء الفيديو وتخصيصه وتوزيعه على نطاق واسع بفعالية ومستقلة. نجعل من السهل على المستخدمين إنشاء مقطع فيديو عالي الجودة والمظهر المهني دون خبرة سابقة ويسهل على الشركات تفعيل محرك محتوى فيديو فعال من حيث التكلفة. منصة Sundaysky Video من سهلة الاستخدام وبرامج تأليف من الذكاء الاصطناعية ، وتضمين الخبرة الإبداعية مع إمكانات تخصيص قوية لتحسين مشاركة المشاهدين وزيادة الكفاءة التشغيلية عن طريق الحد مهارات. لقد تبنى Sundaysky من Sundaysky لتحديث إنتاج الفيديو مع تخصيص الجمهور ودفع نمو الأعمال الفعالة.
DCatalog
dcatalog.com
تعد DCatalog الشركة الرائدة في صناعة النشر الرقمي منذ عام 2008. تعمل منصتها على تمكين الناشر أو منشئ المحتوى أو محترف التسويق أو خبير التجارة الإلكترونية من إنشاء تجارب رقمية جذابة ونشرها بسهولة. بفضل تقنية HTML5 Flip Book المتقدمة، يمكن عرض المحتوى على أي جهاز. ما عليك سوى تحميل ملف PDF وإنشاء محتوى مذهل على الفور يقلب الصفحات دون الحاجة إلى كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. تتيح دفاتر الصور المتحركة HTML5 وكتالوجات التجارة الإلكترونية والتطبيقات الأصلية تجربة مستخدم مهيمنة. قم بتحويل ملف PDF إلى كتاب صور متحركة بتنسيق HTML5 لزيادة الوعي بالعلامة التجارية والمبيعات عبر الإنترنت ومدى الوصول.
OneIQ
oneiq.com
OneIQ عبارة عن منصة Fullstack Intelligence® SaaS لعمليات تكنولوجيا المعلومات الهجينة الموحدة. يمكنك تعزيز أداء التطبيقات وخفض تكاليف التشغيل وتحديث تكنولوجيا المعلومات من خلال الجمع بين الرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي والحكمة الجماعية، مع مخطط مباشر لأحمال عمل التطبيقات والبنية التحتية والاتصال البيني للشبكة. باستخدام OneIQ، يمكن لفرق العمليات والمستشارين والموردين الموثوقين العمل معًا بسلاسة، مع بناء الخبرة المشتركة والشفافية والثقة. باستخدام واجهة آمنة حاصلة على براءة اختراع، يمكن للجميع الاستفادة من الرؤى المتبادلة والمستقبلية - مما يلهم الابتكار في كل طبقة من طبقات الحزمة لتشكيل مستقبل مؤسستك. OneIQ حاصل على شهادة ISO/IEC 27001 ويستخدم تقنية التعاون الآمن للبيانات الحاصلة على براءة اختراع (US-11797701-B1).
Shorthand
shorthand.com
يعد Shorthand النظام الأساسي الأول لإنشاء محتوى رقمي غامر للويب. يتيح محرر Shorthand البسيط لأي شخص إنشاء تجارب قراءة مذهلة وتحريرها ونشرها في دقائق - دون الحاجة إلى مهارات في البرمجة أو تصميم الويب. الآن، يمكن لفرق الإعلام والتسويق والاتصالات إنشاء محتوى غامر على نطاق واسع، مما يؤدي إلى مشاركة أعمق للجمهور، ومقاييس أفضل، ونتائج أقوى لعلامتهم التجارية. يتيح الاختصار للمستخدمين التعاون بسهولة. من خلال تجميع فريقك في مساحة عمل مختصرة، يمكنك تحسين التعاون في المحتوى والشحن بشكل أسرع. يمكن لعدة مستخدمين العمل معًا بسلاسة على جزء من المحتوى دون أي انقطاع. علاوة على ذلك، تعني السمات المخصصة أن كل المحتوى المنشور يظل مرتبطًا بالعلامة التجارية. ومع خيارات النشر المرنة، يمكن للمستخدمين نشر المحتوى المختصر الخاص بهم في أي مكان تقريبًا — عبر AWS، أو CMS، أو استضافة Shorthand، أو التضمين مباشرة على موقع الويب الخاص بهم. نحن فخورون بأن نقول إن عملائنا - بما في ذلك BBC، وSalesforce، وUnicef، وجامعة كامبريدج، ومانشستر سيتي - ينشرون بعضًا من المحتوى السينمائي الأكثر جاذبية على الويب. يتضمن ذلك كل شيء بدءًا من المجلات الرقمية والميزات الطويلة وحتى الاتصالات الداخلية وقصص العلامات التجارية والمدونات - وحتى غرفة الهروب الافتراضية! يحقق الاختزال عائدًا كبيرًا على الاستثمار، حيث يتباهى العملاء باستمرار بالتحسينات الجذرية في مقاييس المشاركة الخاصة بهم. تأسست شركة Shorthand في بريسبان بأستراليا وهي الآن شركة عالمية حقًا. نحن مجموعة من المهووسين بالفن والقلب، ملتزمين بمساعدة فرق المحتوى على بناء المحتوى الرقمي الأكثر إثارة للإعجاب وتأثيرًا في العالم.
InEvent
inevent.com
يتكون InEvent من محترفي الأحداث ومتخصصي الصوت والصورة الملهمين لدفع حدود الندوات عبر الإنترنت وتكنولوجيا الأحداث. يقدم منتجنا تجارب متميزة لشركات المؤسسات، مما يمكّنها من خلال حل العلامة البيضاء لإنشاء أحداث شخصية وافتراضية ومختلطة من خلال حلول البرامج والأجهزة. كل ذلك مدعومًا بخدمة عملاء مخصصة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مصنوعة بنسبة 100% من البشر. تشتمل منصة InEvent المتكاملة على الضيافة والإسكان والسفر والخدمات اللوجستية والبث عبر الويب والمشاركة المباشرة والتسجيل السلس والشبكات الديناميكية والأتمتة القوية للتسويق ومواقع الويب المخصصة وتطبيقات الهاتف المحمول والتحليلات في الوقت الفعلي وإشارات عالية الطاقة وأكثر من 100 ميزة أخرى تجارب تفاعلية وغامرة. لقد نجحنا في خدمة أكثر من 50000 حدث وندوة عبر الإنترنت مع أكثر من 2 مليون مشارك وأكثر من 60 مليون دقيقة بث على مستوى العالم. سواء كنت تستضيف ندوة عبر الإنترنت أو اجتماعًا عمليًا افتراضيًا أو حدثًا يستمر لمدة شهر، فإن حلنا المرن سيساعد على إحياء حدثك المثالي.
Outgrow
outgrow.co
يتيح لك Outgrow اكتساب العملاء المحتملين وتأهيلهم وإشراكهم بشكل أفضل من خلال تسهيل إنشاء اختبارات مخصصة وآلات حاسبة وتقييمات ومسابقات ونماذج/استطلاعات وتوصيات واستطلاعات رأي وروبوتات دردشة. لا حاجة للمطورين أو المصممين! لدى Outgrow مجموعة من قوالب التصميم التي تم تحسينها بالكامل للجوال وسطح المكتب والكمبيوتر اللوحي، ويمكن تضمينها بسهولة في إعلاناتك ومواقع الويب وتطبيقات الهاتف المحمول ووسائل التواصل الاجتماعي والرسائل النصية القصيرة واتصالات البريد الإلكتروني. بالإضافة إلى ذلك، هناك أكثر من 1000 جزء من المحتوى ومسارات التحويل المعدة مسبقًا والتي تم تحسينها لتحسين التحويل حتى تتمكن من تغيير الأسئلة وإجراء بعض التعديلات بحيث تتوافق مع علامتك التجارية والحصول على المحتوى التفاعلي الخاص بك جاهزًا في دقائق.
Navattic
navattic.com
تعمل Navattic على تمكين فرق الذهاب إلى السوق من إنشاء عروض توضيحية تفاعلية للمنتجات على الفور. نحن نساعد المئات من فرق المبيعات والتسويق في تعزيز مبادرات النمو التي يقودها المنتج عبر مسار المبيعات والتسويق: - تحويل زوار موقع الويب: اجذب المزيد من العملاء المحتملين المؤهلين من خلال عملاء CTA الجدد الذين يرغبون في النقر فوقهم. - إشراك العملاء المحتملين وتثقيفهم: امنح العملاء المحتملين حملات مخصصة تقودها المنتجات مع وقت فوري لتحقيق القيمة. - تقديم عروض توضيحية متكررة: تمكين البائعين غير التقنيين من تخصيص العروض التوضيحية وتقديمها على نطاق واسع بسهولة. جرب Navattic بنفسك على موقعنا: https://www.navattic.com/
Consensus
goconsensus.com
يقود الإجماع العالم إلى عصر جديد من الأتمتة التجريبية. يحصل منصتها على المشترين ما يحتاجون إليه عندما يحتاجون إليه. ثم يضاعف تأثير فريق الإيرادات الخاص بك مع رؤى فريدة على هؤلاء المشترين. نتيجة لذلك ، سترى أوقاتًا قريبة أسرع وصفقات أكبر ومعدلات قريبة أعلى. شراء برامج المؤسسات بطيئة ومحبطة ومطلية. تقوم منصة الأتمتة التجريبية الحاصلة على براءة اختراع على إصلاح ذلك. فهو يجمع بين أفضل الفيديو ، وتفاعل المنتج ، وأتمتة الاكتشاف لتقديم تجربة لا مثيل لها للمشترين والعملاء على حد سواء. من C-suite إلى المستخدم النهائي ، تسافر العروض التجريبية من الناحية الفيروسية ، والتكيف مع كل عارض ، وكشف أصحاب المصلحة المخفية ، والإجابة على الأسئلة الرئيسية. ثم يتغذون بيانات قوية عن النية ويحتاجون إلى فريقك مع كل نقرة ، مما يضاعف تأثيرها. الإجماع هو منصة تجربة المنتجات التي تساعد فرق الذهاب إلى السوق على أتمتة العروض التوضيحية ، وتقليل العروض التجريبية المهدرة من 50 ٪ إلى 5 ٪ ، وخفضت أوقات الانتظار التجريبية من 14 يومًا إلى درجات المبيعات التي تصل إلى 68 ٪. تم ترتيب الإجماع من قبل شركات مثل Autodesk و Atlassian و Dell و Oracle و Salesforce و SAP ، ويتم تصنيف الإجماع رقم 1 في برنامج Presales G2 ويتم التعرف عليه كمكان رائع للعمل في عام 2025. مع مشاركة أكثر من 50 ٪ من العروض التجريبية في نفس اليوم الذي تتم مشاركته فيه و 13 ٪ بعد ساعات ، فإن الإجماع يدفع المشاركة السريعة مع اكتشاف أصحاب المصلحة الجدد وأولوياتهم من خلال المشاركة داخل الفيروسات. النتيجة؟ إيرادات أسرع ، عدد أقل من العروض التوضيحية غير المؤهلة ، وأفكار أفضل.
Uberflip
uberflip.com
يتيح لك Uberflip إنشاء تجارب محتوى سياقية بسرعة على نطاق واسع. قم بإتمام الصفقات بشكل أسرع من خلال تقديم المحتوى ذي الصلة الذي يتواصل بشكل أفضل مع عملائك المحتملين. المحتوى هو العمود الفقري لكل حركة تذهب إلى السوق. إذا كنت تريد التميز وبناء علاقات هادفة مع العملاء المحتملين والعملاء، فستحتاج إلى تقديم تجارب مخصصة من خلال تقديم المحتوى المناسب في الوقت المناسب. إدارة الخبرة - مركزية وتنظيم المحتوى من مصادر مختلفة لتخصيص الوجهات في دقائق. تعد مركزية المحتوى وإدارته أمرًا أساسيًا للتخصيص. Uberflip عبارة عن منصة واحدة لمركزة وتنظيم كل المحتوى الخاص بك. يتكامل Uberflip مع منصات المحتوى التابعة لجهات خارجية حتى تتمكن من استيراد أصولك وإدارتها ووضع علامات عليها بسهولة. من هناك، تتمتع فرق التسويق والمبيعات ونجاح العملاء لديك بسهولة الوصول إلى المحتوى المعتمد ويمكنها البدء في إنشاء وجهات مذهلة لكل الحملات وغرف المبيعات الرقمية مع تجربة السحب والإفلات بدون كود.. النتيجة؟ هدر محتوى أقل، وإطلاق حملات أسرع، وفريق مبيعات مزوّد بأفضل محتوى للعملاء المحتملين. الميزات الرئيسية: - تكامل المحتوى (مدونة، Wistia، Vimeo، YouTube، Vidyard، Brightcove) - إدارة العلامات والمرشحات الذكية - صفحات Uberflip - مساعدة مبيعات Uberflip (غرف المبيعات الرقمية) - تحسين محركات البحث (SEO) تسريع الرحلة - إنشاء وجهات محتوى منظمة لكل مشتري – وإشراكهم عبر جميع القنوات. يمكّنك Uberflip من زيادة استهلاك المحتوى من خلال توصيات المحتوى التي تبقي زوار موقعك في الموقع. من خلال عمليات التكامل القوية لمنصة أتمتة التسويق (MAP)، يمكن لكل تفاعل مع المحتوى أن يؤدي إلى الخطوة التالية المثالية لتسريع رحلة العميل. قم بتحسين معدلات التحويل الخاصة بك وتسريع وقت تحقيق الإيرادات من خلال تقديم محتوى مخصص يقلل من الاحتكاك في رحلة المشتري.
Blogely
blogely.com
تتمحور مدونة Blogely حول البحث الشامل، وتجربة الكتابة السلسة، والتنظيم الشامل للمحتوى الكامل، وتحسين محركات البحث البسيطة على الصفحة لغير التقنيين، وسهولة الوصول إلى أداة فحص الانتحال، وبالطبع، النشر السهل على نظام إدارة المحتوى (CMS (WordPress، Ghost، Medium، الخ) المنصات. فهو يساعد المدونين على تنمية حركة مرور مواقعهم على الويب بشكل عضوي من خلال تنظيم محتوى مدونتهم وتحسين محركات البحث بشكل أكثر كفاءة وفعالية.
Allego
allego.com
Allego هي الشركة الرائدة في مجال توفير برامج تمكين الإيرادات الحديثة. تجمع GO، منصة تمكين الإيرادات الحديثة من Allego، بين فرق المبيعات والتمكين والتسويق لتقديم التجربة التي يبحث عنها مشترو B2B - في منصة واحدة شاملة. بفضل تقنيتها الحاصلة على براءة اختراع، تضمن منصة GO أن تقوم فرق الإيرادات بتنظيم المحتوى المناسب، وتجهيز فرق المبيعات للفوز بثقة، والتفاعل مع المشترين بالطريقة الصحيحة في الوقت المناسب لدورات مبيعات أسرع وزيادة الإيرادات. Allego هو الخيار الموثوق به لربع شركات مؤشر داو جونز الصناعي، و5 من أكبر 15 بنكًا أمريكيًا، و4 من أكبر 8 شركات تأمين، و4 من أكبر 5 شركات أجهزة طبية عالمية، و6 من أكبر 10 شركات لإدارة الثروات، 5 من أكبر 5 شركات لإدارة الأصول، والعديد من المؤسسات العالمية الأخرى. تعرف على المزيد حول تمكين الإيرادات الذي يجذب البائعين والمشترين على موقع Allego.com. سواء كان الأمر يتعلق بتقديم الملاحظات لبعضهم البعض من خلال الفيديو غير المتزامن، أو تعزيز مهاراتهم من خلال التدريب المدعوم بالذكاء الاصطناعي والتعاون بين الأقران، يستخدم ما يقرب من مليون محترف Allego لإحداث ثورة في طريقة تأهيلهم وتدريبهم والتعاون وبيعهم. تعرف على المزيد حول Allego والحركة التي نبنيها على allego.com.
involve.me
involve.me
أداة حديثة لتجربة العملاء تساعد الشركات على إنشاء تفاعلات مخصصة في كل خطوة من رحلة العميل، وزيادة مشاركة الجمهور، وجمع بيانات أفضل. من خلال موقع include.me، يمكن للمستخدمين بسهولة إنشاء ونشر صفحات الهبوط الذكية والعروض الترويجية لاكتساب العملاء المحتملين، والاختبارات، والنماذج، واختبارات الشخصية لتأهيل العملاء المحتملين وتقسيمهم، وحاسبات الأسعار ومساعدي المبيعات الرقمية لتحويل المبيعات، واستطلاعات رضا العملاء عن المنتجات والعملاء لقياس تجربة العملاء. .
Narrator
narrator.ai
Narrato عبارة عن منصة لإنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي والتعاون وإدارة سير العمل تم تصميمها لمساعدة المسوقين/المبدعين المنفردين أو فرق المحتوى الهزيل أو حتى فرق إنتاج المحتوى واسعة النطاق، وإنشاء المحتوى وشحنه بشكل أسرع عدة مرات وبتكلفة أقل، مما كان ممكنًا من أي وقت مضى. الميزات الرئيسية للنظام الأساسي: - أكثر من 100+ من أدوات إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي والتفكير والتحسين وأدوات تحسين محركات البحث لإنشاء محتوى موجه نحو النتائج بسرعة كبيرة (تستخدم الحالات المغطاة - المدونات ووسائل التواصل الاجتماعي ورسائل البريد الإلكتروني ومقاطع الفيديو والنشرات الصحفية وكتابة النصوص والإعلانات والتلخيص وأكثر). قم بإنشاء خيار قالب الذكاء الاصطناعي الخاص بك وأصوات العلامة التجارية. - إدارة كاملة لمشروع المحتوى ودعم أتمتة سير العمل بما في ذلك تعيين المهام وإدارة تقويم المحتوى والإشعارات الآلية والنشر وإدارة المستقلين والمزيد - ملخصات قوية لتحسين محركات البحث والتفكير في الكلمات الرئيسية والمواضيع باستخدام الذكاء الاصطناعي - قوالب محتوى مخصصة وميزات تعاون قوية داخل المستند ومساحة العمل - صور AI وصور ورسومات خالية من حقوق الملكية - إنشاء محتوى مجمّع باستخدام الذكاء الاصطناعي (مثل إنشاء أوصاف المحتوى بكميات كبيرة) ميزات أخرى: الإرشادات ومستودع أصول العلامة التجارية، ودعم متعدد اللغات، والتحقق من الانتحال والنحو، والتقارير المخصصة، وأصوات العلامات التجارية AI وأكثر.
PathFactory
pathfactory.com
احصل على إيرادات B2B من خلال تجارب مخصصة وجذابة وتركز على التحويل عبر رحلة المشتري B2B بأكملها مع PathFactory. عزز رحلة المشتري وابدأ في تمكين المشترين من خلال ذكاء المحتوى. يتيح لك ذكاء المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي في PathFactory إنشاء تجارب محتوى مخصصة للمشترين الأفراد والحسابات المستهدفة لاستراتيجية ABM الخاصة بك. قم بتسريع سرعة الصفقة وتنمية خط الأنابيب الخاص بك من خلال التوصية بأفضل الأصول التالية للاستهلاك بناءً على تاريخ الزائر الحديث والصناعة والموضوعات الشائعة. تستخدم شركات B2B الرائدة في المؤسسات والشركات المتوسطة الحجم PathFactory لتسريع الرعاية وتحسين معدلات الفوز وفهم أداء المحتوى من خلال تقديم تجارب محتوى ذكية وأحداث افتراضية لإزالة الاحتكاك مع المشترين. تم الاعتراف بـ PathFactory مؤخرًا من قبل شركة Deloitte كواحدة من شركات Technology Fast 500 في أمريكا الشمالية لعام 2020.
Proof
useproof.com
لقد ثبت أن إضافة إثبات إلى مسار التسويق الخاص بك يؤدي إلى بناء ثقة الزائر، وخلق حالة من الإلحاح، وزيادة التحويلات بنسبة 10-15% لكل صفحة.
Showpad
showpad.com
يعد Showpad نظام التشغيل التمكيني الرائد عالميًا (eOS™) الذي يعمل على مواءمة فرق المبيعات والتسويق حول تفاعلات المشتري عالية التأثير مع توليد الرؤى اللازمة لتحسين معدلات التحويل بشكل مستمر. التأثير الأساسي: يبرم البائعون المزيد من الصفقات، بشكل أسرع باستخدام Showpad. يمكّن محرك إدارة محتوى المبيعات الأساسي في Showpad فرق الإيرادات من إنشاء متجر متكامل للعثور على المحتوى عالي التأثير وإدارته وتوزيعه على نطاق واسع. بالنسبة للمسوقين، تعمل Showpad على مواءمة الفرق حول أحدث محتوى خاص بالعلامة التجارية مع الإدارة الصحيحة لتحسين اعتماد المحتوى، وتقديم رؤى في أسفل المسار حتى تتمكن الفرق من الاستثمار بشكل أكبر في المحتوى المناسب. يستخدم ممارسون التمكين النظام الأساسي لتحقيق التوافق بين الوظائف وإنشاء حملات تدريب مستهدفة وقابلة للتطوير. يتمتع البائعون بإمكانية الوصول إلى جميع الموارد المناسبة لوضع أنفسهم كمستشارين موثوقين لفرق الشراء اليوم. تستفيد فرق الشراء من البائعين المستعدين بشكل أفضل لفهم تحدياتهم الفريدة وربطهم بالحل الصحيح في محفظتهم. من خلال الشراكة مع المؤسسات من جميع الأحجام ومستويات النضج في أكثر من 50 دولة، تدعم Showpad التوافق الاستراتيجي والكفاءة عبر فرق الإيرادات. من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى العلامات التجارية للمؤسسات مثل Dow، وGE، وHoneywell، وJohnson & Johnson، وCoca-Cola EuroPacific Partners، تعد Showpad بمثابة أداة تسريع الإيرادات التي أثبتت جدواها. يقع المقر الرئيسي المزدوج في شيكاغو، إلينوي وغنت، بلجيكا، ويتم تشغيل Showpad بواسطة قوة عاملة عالمية متنوعة.
Skyword360
skyword.com
تضع منصة Skyword360 المحتوى في قلب جميع الأنشطة التسويقية. تم تصميم Skyword360 لضمان توافق جميع عمليات التخطيط وإنشاء المحتوى والتنشيط عبر القنوات مع إستراتيجية المحتوى الشاملة للمؤسسة وأهدافها التسويقية. ومن خلال هذا النهج الذي يركز على المحتوى، يتم تمكين قادة التسويق من إنشاء تجارب عملاء فريدة ومتسقة تميز علاماتهم التجارية وتحقق نتائج قابلة للقياس. يوفر Skyword360 أدوات لجميع العناصر الأساسية لعمليات المحتوى: الإستراتيجية والتخطيط والإنشاء والتجميع والتنشيط والتخصيص والتحسين. ومع وجود مجتمع دولي مستقل من أكثر من 46 دولة والقدرة على ترجمة المنصة إلى 14 لغة، يمكن تنفيذ عمليات المحتوى بسلاسة على نطاق واسع.
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