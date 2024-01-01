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برامج تسويق المحتوى - التطبيقات الأكثر شعبية - إندونيسيا
تشير "برامج تسويق المحتوى" إلى فئة من الأدوات البرمجية والأنظمة الأساسية المصممة لمساعدة الشركات في تخطيط المحتوى وإنشائه ونشره وتوزيعه وتحليله لأغراض التسويق. تسويق المحتوى هو نهج تسويقي استراتيجي يركز على إنشاء وتوزيع محتوى قيم وملائم ومتسق لجذب جمهور محدد بوضوح والاحتفاظ به، مما يؤدي في النهاية إلى تحفيز عمل العملاء المربح.
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Patreon
patreon.com
Patreon عبارة عن منصة عضوية تسهل على الفنانين والمبدعين الحصول على الأموال. يتقاضى الآلاف من الموسيقيين ومقدمي البودكاست ومطوري ألعاب الفيديو ومبدعي القصص المصورة وغيرهم رواتبًا على Patreon. ومن خلال التمويل المستمر، يمكنهم قضاء المزيد من الوقت في إشراك قاعدة المعجبين بهم بطريقة تفاعلية والاستمرار ف...
Ubersuggest
neilpatel.com
متقدم: العملية البسيطة التي تعمل على تحويل العملاء المتوقعين الباردين إلى عملاء سعداء (مع مسارات التحويل والتسلسلات الآلية).
Kajabi
kajabi.com
Kajabi عبارة عن منصة شاملة تساعد المبدعين ورجال الأعمال على بناء أعمال تجارية ناجحة عبر الإنترنت من خلال توفير حلول بسيطة لتحويل شغفهم ومهاراتهم وخبراتهم إلى مصادر إيرادات متنوعة. مع Kajabi، يمكن لأي شخص إنشاء دورات تدريبية غنية عبر الإنترنت، وتقديم عضويات حصرية، وتنمية مجتمع مزدهر، وإنشاء ملفات صوت...
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs بي تي. المحدودة هي شركة برمجيات تعمل على تطوير أدوات تحسين محركات البحث (SEO) عبر الإنترنت ومواد تعليمية مجانية لمحترفي التسويق. يمكن أن تساعدك مجموعة أدوات تحسين محركات البحث (SEO) الكل في واحد من Ahrefs في: - البحث عن المنافسين: كشف النقاب عن الكلمات الرئيسية العضوية لمنافسك، واستراتيجيات ا...
Bitly
bitly.com
Bitly هي خدمة تقصير عناوين URL ومنصة لإدارة الروابط. تأسست شركة Bitly, Inc. في عام 2008. وهي شركة خاصة ومقرها في مدينة نيويورك. Bitly هي شركة SaaS عالمية رائدة تقدم منصة شاملة مصممة لتمكين كل جزء من المعلومات التي تتم مشاركتها عبر الإنترنت من التواصل مع الجماهير الرئيسية وتحفيز العمل. تعمل منصة ...
TextCortex
textcortex.com
يجمع TextCortex بين خوارزميات NLG المتقدمة وممارسات التسويق المثبتة لإنشاء أفضل برامج الذكاء الاصطناعي لكتابة النصوص. تساعد خوارزميات الذكاء الاصطناعي لدينا، التي تم تدريبها باستخدام مليارات الأسطر النصية، المسوقين ورجال الأعمال في التجارة الإلكترونية ومؤلفي النصوص على تحقيق المزيد من خلال المحتوى ...
Wondershare Virbo
virbo.wondershare.com
Wondershare Virbo هو منشئ فيديو صور رمزية مدعوم بالذكاء الاصطناعي ومتوفر على أجهزة Windows وiOS وAndroid. قم بتحويل النص بسهولة إلى مقاطع فيديو احترافية للمتحدث الرسمي بأكثر من 120 صوتًا ولغة في دقائق.
VideoDubber.ai
videodubber.ai
خدمات ترجمة الفيديو والدبلجة والاستنساخ الصوتي وخدمات تحويل النص إلى كلام المجانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. يمكنك التوسع معنا إلى أكثر من 150 لغة لزيادة حجم جمهورك إلى 10 أضعاف دون عناء!
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial هو حل لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي للشركات ذات المواقع والملفات الشخصية المتعددة. قم بإدارة جميع عمليات النشر والإعلان والمشاركة والمراجعات وإعداد التقارير من منصة مركزية واحدة توفر MavSocial قدرة فريدة للشركات متعددة المواقع على إنشاء إعلانات Facebook مستهدفة جغرافيًا بسرعة وسهولة. يدعم...
Issuu
issuu.com
Issuu هي أكبر منصة لنشر وتسويق المحتوى في العالم والتي تمكن الأشخاص من تحويل واستضافة ومشاركة المحتوى الجذاب في مجموعة متنوعة من التنسيقات الديناميكية عبر جميع قنوات التوزيع الرقمية. مع أكثر من 60 مليون منشور، تسهل Issuu على مستخدميها العالميين الذين يزيد عددهم عن مليون تحويل جزء من المحتوى مرة واحد...
BL.INK
bl.ink
يعمل BL.INK على تشغيل عناوين URL المختصرة ورموز QR ببيانات ومرونة غير محدودة. باستخدام BL.INK، ستنشئ آلاف الروابط المخصصة التي تلتقط نقاط بيانات غير محدودة حتى تتمكن من قياس كل نقطة اتصال للمستخدم وتحسين كل تفاعل. يمكن لكل فرد في فريقك إنشاء بيانات مثالية لقياس كل عنصر من عناصر الإسناد التسويقي بدقة...
Botify
botify.com
يساعدك Botify على الكشف عن تلك الفرص الضائعة وتحويلها إلى نتائج أعمال مربحة، كل ذلك في منصة مصممة لتناسب حجم وحجم وتعقيد موقع الويب الخاص بمؤسستك. احصل على رؤى من كل مرحلة من مراحل عملية البحث العضوي، ووفر الوقت وخفف المخاطر من خلال الإجراءات والتنبيهات ذات الأولوية، وحقق أقصى قدر من الموارد من خلال...
Readable
readable.com
Readable.io عبارة عن مجموعة من أدوات القراءة والكتابة للمساعدة في تحسين جودة محتوى موقع الويب والمستندات.
Joomag
joomag.com
Joomag عبارة عن منصة للنشر الرقمي وتجربة المحتوى تساعد الشركات على إنشاء المنشورات التفاعلية وتوزيعها وقياسها بسهولة من ملفات PDF أو القوالب. مع أكثر من 5000 عميل على مستوى العالم، تعمل منصة Joomag الشاملة على تمكين الشركات من تقديم محتوى مخصص وجذاب مع أفضل تجربة للقارئ. تسمح الرؤى السلوكية المتعمقة...
Uberflip
uberflip.com
يتيح لك Uberflip إنشاء تجارب محتوى سياقية بسرعة على نطاق واسع. قم بإتمام الصفقات بشكل أسرع من خلال تقديم المحتوى ذي الصلة الذي يتواصل بشكل أفضل مع عملائك المحتملين. المحتوى هو العمود الفقري لكل حركة تذهب إلى السوق. إذا كنت تريد التميز وبناء علاقات هادفة مع العملاء المحتملين والعملاء، فستحتاج إلى تقد...
Aligned
alignedup.com
فرق المبيعات - ببساطة، ALIGNED عبارة عن غرفة مبيعات رقمية - منصة تعاون لفريقك والمشترين. فهو يتيح لك تنسيق الصفقات المعقدة، وزيادة مشاركة المشتري، واختصار الوقت اللازم لتحقيق القيمة. كيف؟ يعمل برنامج Aligned على تبسيط جميع اتصالات العملاء والمحتوى والعمليات والأدوات في مساحة عمل مخصصة واحدة للعملاء ...
SPCE
spce.com
توفر SP_CE غرفًا رقمية حيث يمكنك دعوة الأشخاص ومشاركة المحتوى والتعاون بأمان. كل ذلك مع الحصول على رؤى قابلة للتنفيذ حول رحلة المشترين. عادةً ما يكون لدى عملائنا ثلاثة أشياء مشتركة: 1. دورات مبيعات طويلة. 2. جهات اتصال متعددة لإبرام صفقة، والعديد من أصحاب المصلحة داخليًا ومن جانب المشترين الذين يحتا...
RELAYTO
relayto.com
كيف يمكنك المحتوى 100X؟ RELAYTO هي منصة التجربة التفاعلية رقم 1 التي تحول المحتوى الثابت الخاص بك (ملفات PDF وملفات MP4 والصور) إلى تجارب تفاعلية جذابة، مما يمكّن المشاهدين من اختيار المسار الخاص بهم والتعليم الذاتي. تحقق من تجربة الشراء المدعومة بـ RELAYTO والتي بدأت كعرض تقديمي تقليدي. >> https://...
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon هو حل لتخصيص الويب والتنسيق على أساس الحساب - منصة تنسيق الرحلة القائمة على الهدف هي المحور الرئيسي المستخدم لفهم رحلة العميل وتقديم تجارب مخصصة على نطاق واسع، مما يشجع الزائرين على مواصلة التفاعل مع موقع الويب الخاص بك - مما يؤدي إلى زيادة أداء الأعمال . قم بتسريع مسار التدفق والإيرادات ا...
SEMrush
semrush.com
Semrush هي منصة SaaS رائدة في إدارة الظهور عبر الإنترنت، والتي تمكن الشركات على مستوى العالم من تشغيل تحسين محركات البحث، والدفع لكل نقرة، والمحتوى، ووسائل التواصل الاجتماعي، والحملات البحثية التنافسية والحصول على نتائج قابلة للقياس من التسويق عبر الإنترنت. تقدم Semrush رؤى وحلول للشركات لبناء الحمل...
Rebrandly
rebrandly.com
Rebrandly هي منصة إدارة الروابط الرائدة في السوق والتي تتيح للمستخدمين تحديد العلامات التجارية وتقصير عناوين URL المخصصة. يساعد Rebrandly الشركات من جميع الأحجام على إدارة وقياس تفاعل الارتباط الخاص بها بشكل آمن، وزيادة الوعي بالعلامة التجارية، وتحسين معدلات التحويل، وتتبع التحليلات المتقدمة. تأسست...
Storyly
storyly.io
Storyly عبارة عن منصة لمشاركة المستخدم لتضمين القصص - تنسيق المحتوى بملء الشاشة والتفاعلية والأكثر جاذبية اليوم - في تطبيقات الهاتف المحمول ومواقع الويب. تعمل Storyly Stories على تمكين استراتيجيات التسويق للعلامات التجارية للهواتف المحمولة من خلال تمكينها من التفاعل مع جمهورها خارج حدود شاشة الهاتف ...
Showpad
showpad.com
يعد Showpad نظام التشغيل التمكيني الرائد عالميًا (eOS™) الذي يعمل على مواءمة فرق المبيعات والتسويق حول تفاعلات المشتري عالية التأثير مع توليد الرؤى اللازمة لتحسين معدلات التحويل بشكل مستمر. التأثير الأساسي: يبرم البائعون المزيد من الصفقات، بشكل أسرع باستخدام Showpad. يمكّن محرك إدارة محتوى المبيعات ...
WebCEO
webceo.com
WebCEO عبارة عن منصة للتسويق عبر الإنترنت من الجيل التالي توفر لك 23 أداة قوية للبحث عن الكلمات الرئيسية، وتتبع التصنيف، وتحليل المجال، وعمليات تدقيق تحسين محركات البحث، وتحليل الروابط الداخلية وتتبع الروابط الخلفية، وإدارة الوسائط الاجتماعية، وإدارة البحث المدفوع، وأبحاث المنافسين والمزيد. تمنح ميز...
Addlly AI
addlly.ai
Addlly AI هو كاتب الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا ومولد منشورات الوسائط الاجتماعية وأداة التسويق. قم بتحويل موقع الويب الخاص بك والمدونات ووجودك على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام الذكاء الاصطناعي.
Sniply
sniply.io
Sniply هو أداة اختصار الروابط الوحيدة التي تؤدي إلى التحويل. اعرض رسالتك في أي مكان عن طريق تضمين العبارات التي تحث المستخدم على اتخاذ إجراء في كل صفحة تشاركها بسهولة. قم بتحويل متابعيك إلى مستخدمين وعملاء مجانًا.
WriteTextAI
writetext.ai
تم تصميم WriteText.ai خصيصًا لـ WordPress/WooCommerce، وهو مكون إضافي يهدف إلى أتمتة إنشاء نص المنتج والأوصاف التعريفية. إنه يوفر تعدد الاستخدامات لإنشاء نص لمنتجات فردية أو منتجات متعددة بكميات كبيرة. ومن خلال تكامله السلس مع WordPress/WooCommerce، فإنه يوفر تجربة سهلة الاستخدام، خاصة للوافدين الجد...
StoryScale
storyscale.com
اجعل منتجك التسويقي والمبيعاتي قائمًا على المنتج. أنشئ عروضًا توضيحية لمنتج مثالي بالبكسل بدون أي تعليمات برمجية. تحسين تجربتك التجريبية على جميع الأجهزة. تعتبر العروض التوضيحية لـ StoryScale سينمائية، مع انتقالات وتكبيرات متحركة. من خلال تقديم أفضل موقع ويب في فئته للتسويق والعروض التوضيحية المخصصة...
HoneyStack
hockeystack.com
HockeyStack هي منصة التحليلات والإسناد الرائدة في مجال B2B. يتصل HockeyStack بجميع منصاتك، وينظف بياناتك، ويسمح لك بقياس ما يقود خط الأنابيب وتصور رحلات المشتري. تحليلات SaaS الشاملة. HockeyStack هي أداة تحليلية SaaS تعمل على توحيد بيانات التسويق والمنتجات والإيرادات والمبيعات للكشف عن الرؤى المخفية...
Allego
allego.com
Allego هي الشركة الرائدة في مجال توفير برامج تمكين الإيرادات الحديثة. تجمع GO، منصة تمكين الإيرادات الحديثة من Allego، بين فرق المبيعات والتمكين والتسويق لتقديم التجربة التي يبحث عنها مشترو B2B - في منصة واحدة شاملة. بفضل تقنيتها الحاصلة على براءة اختراع، تضمن منصة GO أن تقوم فرق الإيرادات بتنظيم ال...
Scoop.it
scoop.it
توفر Scoop.it البرامج والتكنولوجيا لجعل نشر المحتوى أكثر كفاءة في استخدام الوقت ويؤثر على التسويق ومشاركة المعرفة داخل المؤسسة. نحن نساعد أيضًا الملايين من المحترفين والمسوقين ومسؤولي ذكاء الأعمال في التنظيم اليومي ومراقبة المحتوى. - يتم استخدام Scoop.it Enterprise من قبل آلاف الشركات لإدارة تنظيم ا...
Storylane
storylane.io
يتيح Storylane لفرق التسويق وهندسة المبيعات في مجال B2B التقاط منتجاتهم وإنشاء عروض توضيحية وجولات للمنتجات جذابة. فيما يلي بعض حالات استخدام التسويق والمبيعات التي يمكن لـ Storylane مساعدتك فيها، التسويق: جولات المنتج - يمكنك إنشاء جولة إرشادية لمنتجك وتضمينها في موقع الويب التسويقي الخاص بك. سيساع...
Smint.io
smint.io
بوابة علامتك التجارية، المركز الإعلامي، البوابة الصحفية، بوابة شراء المحتوى لـ Aprimo، Box، Bynder، CELUM، Cloudinary، Google Drive، Picturepark، SharePoint / OneDrive، Tenovos، Thron، DAM / إدارة الأصول الرقمية، ومصادر متعددة. تزدهر الأعمال عندما يكون محتواها حيًا. قم بتنشيط المحتوى الخاص بك الآن!
OneMob
onemob.com
نقدم لكم OneMob - النظام الأساسي الشامل لإنشاء ومشاركة وتتبع المواقع الصغيرة الجميلة في ثوانٍ! سواء كنت تعمل في مجال المبيعات أو التسويق أو نجاح العملاء أو كنت منشئ محتوى، فإن OneMob لديه كل ما تحتاجه لرفع مستوى انتشارك وجذب المزيد من الاهتمام والمشاركة والاستجابات. باستخدام أداة إنشاء المواقع المصغ...
TurboWrites
turbowrites.com
TurboWrites هي أداة لكتابة محتوى مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح لك إنشاء محتوى عالي الجودة وصديق لمحركات البحث (SEO) بسرعة وكفاءة. ويستخدم خوارزميات التعلم الآلي المتقدمة لإنشاء محتوى فريد وجذاب لمجموعة واسعة من الأغراض، مثل نسخ موقع الويب، ومنشورات المدونة، وتحديثات الوسائط الاجتماعية، والمزيد. باست...
Consensus
goconsensus.com
Consensus عبارة عن منصة التشغيل الآلي التجريبي الذكي التي تستخدمها أفضل الشركات في العالم لتوسيع نطاق المبيعات المسبقة، وتعزيز فرق المبيعات لديها، وتعزيز تجربة الشراء. تقوم فرق ما قبل البيع والمبيعات الفنية بأتمتة العروض التوضيحية المتكررة للمنتج مما يسمح لهم بإعادة تخصيص ذلك الوقت للأنشطة ذات القيم...
Hushly
hushly.com
Hushly عبارة عن سحابة تحويل شاملة مصممة لتحسين تجارب المشتري وزيادة التحويلات لمسوقي B2B. يتضمن نظام المشاركة الخاص بنا مجموعة متنوعة من الأدوات والإمكانيات، مثل تخصيص موقع الويب، وتخصيص المحتوى، ومنشئ الصفحات المقصودة والتخصيص، والتقاط الطلب، والإثراء، والعملاء المتوقعين الذين تم التحقق منهم بواسطة...
Foundry
foundryco.com
تقوم منصة Foundry's Account-Based Marketing (ABM) بتنسيق حملات التسويق والمبيعات في كل مرحلة من مراحل رحلة الشراء. في منصة واحدة، يجمع Foundry ABM بين ميزات الإعلان المستند إلى الحساب وتخصيص الويب وتنشيط المبيعات لتنسيق الحملات عبر قنوات متعددة. تعمل أدوات الحملة والتحليلات هذه على محرك نية الشراء ا...
Tourial
tourial.com
تُمكّن Tourial فرق الذهاب إلى السوق من إنشاء عروض توضيحية تفاعلية ومراكز تجريبية - وتوزيعها في أي مكان. تمكّنك المراكز التجريبية من تثقيف المشترين بشكل أسرع وأفضل من أي وقت مضى - بدءًا من أعلى مسار التحويل وصولاً إلى الأسفل. إنه مركز محتوى مخصص لعملائك المحتملين للعثور على أهم المعلومات التي يحتاجون...
Pepper Content
peppercontent.io
Pepper عبارة عن منصة لتسويق المحتوى مدعومة بالذكاء الاصطناعي مع سوق للمواهب بقيادة الخبراء. استفد من النظام الأساسي لتصور وإنشاء وإدارة وتوزيع وقياس تسويق المحتوى الخاص بك، تحت سقف واحد.
Knotch
knotch.com
ContentEQ عبارة عن نظام أساسي لذكاء المحتوى تستخدمه العلامات التجارية للمؤسسات لفهم أداء محتواها الرقمي وتحسينه. تجمع المنصة بين أفضل تقنيات التقاط البيانات الكمية والنوعية والذكاء الاصطناعي وإستراتيجية الخبراء لمساعدة العلامات التجارية مثل Bank of America وWells Fargo وDeloitte وSquare على تحسين تأ...
Bigtincan
bigtincan.com
يعيد Bigtincan Content Hub تعريف عمليات المبيعات والتسويق والخدمة لتمكين الفرق من العمل بشكل أكثر ذكاءً وأسرع معًا للحصول على أفضل النتائج. بفضل الميزات المتطورة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي والأتمتة التي تدعم كل مرحلة من مراحل عملية الشراء، يمكّن Bigtincan Content Hub الفرق من تحقيق نتائج أعمال مح...
ChannelMix
channelmix.com
من خلال منصة شاملة ومجموعة شاملة من منتجات التحليلات، توفر ChannelMix للعلامات التجارية والوكالات الرائدة مسارًا واضحًا لقياس عائد الاستثمار التسويقي وتنميته. تعد ChannelMix رائدة في قياس التسويق الجاهز للمستقبل من خلال تتبع تحليلات الطرف الأول ونماذج البيانات التي تقدم رؤى أكثر دقة واستدامة وتأثيرً...
Navattic
navattic.com
تعمل Navattic على تمكين فرق الذهاب إلى السوق من إنشاء عروض توضيحية تفاعلية للمنتجات على الفور. نحن نساعد المئات من فرق المبيعات والتسويق في تعزيز مبادرات النمو التي يقودها المنتج عبر مسار المبيعات والتسويق: - تحويل زوار موقع الويب: اجذب المزيد من العملاء المحتملين المؤهلين من خلال عملاء CTA الجدد ال...
SE Ranking
seranking.com
تصنيف SE عبارة عن مجموعة أدوات قوية لتحسين محركات البحث تناسب الوكالات الصغيرة والمتوسطة الحجم والفرق الداخلية. تساعد مجموعات البيانات الفريدة والمتقدمة محترفي تحسين محركات البحث في تطوير وتنفيذ استراتيجيات تحسين محركات البحث الفعالة. يقدم تصنيف SE أدوات مخصصة لأتمتة كل مهمة رئيسية لتحسين محركات الب...
ContentStudio
contentstudio.io
قم بتجديد إستراتيجية الوسائط الاجتماعية والمحتوى الخاصة بك باستخدام ContentStudio - مركز القوة المطلق للشركات والوكالات والمسوقين. قم بتبسيط عملية إنشاء المحتوى الخاص بك وتعزيز تواجدك عبر الإنترنت. إن ContentStudio ليس مجرد أداة أخرى؛ إنه حل كامل لرفع مستوى تسويق المحتوى الخاص بك عبر جميع منصات التو...
Similarweb
similarweb.com
قم بالبيع بشكل أكثر ذكاءً من خلال رؤى رقمية 360 درجة حول آفاق التجارة الإلكترونية والناشرين والمعلنين. بفضل بيانات حركة المرور والمشاركة الفريدة الخاصة بـ Sameweb، يمكنك الحصول على رؤية كاملة لكل جزء من الإستراتيجية والأداء الرقمي للعميل المحتمل، مما يتيح لك العثور على فرص جديدة وصياغة العروض التي ت...
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot هي أداة لأتمتة التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي تساعدك في جدولة وتحليل أنشطة التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبالتالي زيادة كفاءة وسائل التواصل الاجتماعي ومدى الوصول إليها. 1) يمكنك الاتصال بأكثر من 9 شبكات تواصل اجتماعي مثل Facebook وTwitter وInstagram وGoogle My Business وLinked...
beehiiv
beehiiv.com
يمكنك الوصول إلى أفضل الأدوات المتاحة في البريد الإلكتروني، مما يساعد على توسيع نطاق رسالتك الإخبارية وتحقيق الدخل منها بشكل لم يسبق له مثيل.
CoSchedule
coschedule.com
يساعد تقويم التسويق الخاص بـ CoSchedule المسوقين على رؤية جميع عمليات التسويق الخاصة بهم في مكان واحد. إنه سلاحك السري لرؤية التسويق الخاص بك وجدولته ومشاركته، كل ذلك في تقويم واحد. يمنحك تقويم التسويق في CoSchedule الأدوات اللازمة للقيام بما يلي: تصور كل مشروع تسويقي في تقويم واحد. تعرف على كيفية ر...
Optimizely
optimizely.com
Optimizely هي شركة أمريكية تصنع برامج التسليم والتجريب التقدمية لشركات أخرى. توفر تقنية النظام الأساسي Optimizely اختبار A/B وأدوات اختبار متعدد المتغيرات وتخصيص موقع الويب وإمكانيات تبديل الميزات. يقع المقر الرئيسي للشركة في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا ولها مكاتب في أمستردام وهولندا وكولونيا وألمانيا...
Serpstat
serpstat.com
تبرز Serpstat باعتبارها مجموعة أدوات شاملة لتحسين محركات البحث، مما يمكّنك من التحكم الفعال في ظهورك على الإنترنت. أحد الأصول المحورية للمؤسسات الملتزمة التي تسعى إلى الحصول على تصنيفات مرتفعة وبصمة تجارية معززة عبر الإنترنت. من خلال ترسانة قوية تتجاوز 50 أداة فعالة، تعالج Serpstat ما يلي: 🔍 رؤى ال...
Seobility
seobility.net
Seobility هي أداة تحسين محركات البحث الكل في واحد لتحسين تصنيفات مواقع الويب. يوفر Seobility تدقيقًا شاملاً لتحسين محركات البحث على الصفحة، وتحليل الروابط الخلفية وأدوات بناء الروابط، بالإضافة إلى تتبع التصنيف. أدوات إضافية مثل أداة TF*IDF لتحسين المحتوى وأداة البحث عن الكلمات الرئيسية تكمل برنامج S...
involve.me
involve.me
أداة حديثة لتجربة العملاء تساعد الشركات على إنشاء تفاعلات مخصصة في كل خطوة من رحلة العميل، وزيادة مشاركة الجمهور، وجمع بيانات أفضل. من خلال موقع include.me، يمكن للمستخدمين بسهولة إنشاء ونشر صفحات الهبوط الذكية والعروض الترويجية لاكتساب العملاء المحتملين، والاختبارات، والنماذج، واختبارات الشخصية لتأ...
Sprinklr
sprinklr.com
خدمة Sprinklr عبارة عن منصة سحابية موحدة لخدمة العملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح تجربة سلسة للعملاء والوكلاء عبر أكثر من 30 قناة رقمية واجتماعية وصوتية، وتوفر رؤى قابلة للتنفيذ وقابلة للتطوير في الوقت الفعلي - مما يلغي الحاجة إلى أي حل آخر. * يمكّن العملاء من التفاعل مع علامتك التجارية على قنا...
IO Technologies
public.iotechnologies.com
قم بتحسين المحتوى الخاص بك وزيادة عدد القراء وزيادة الإيرادات من خلال تحليلات المحتوى في الوقت الفعلي. معظم لوحات المعلومات المبتكرة لاتخاذ قرارات أسرع وأفضل.
StoryChief
storychief.io
StoryChief هو الحل الكامل لتسويق المحتوى لفريقك، وهو مصمم خصيصًا لفرق التسويق B2B ووكالات المحتوى، مما يسمح لك بالتركيز على تنمية أعمالك من خلال تسويق المحتوى. قم بمركزة وتوزيع مقالاتك ومحتوى الوسائط الاجتماعية لتنمية جمهورك وجذب المزيد من العملاء المحتملين. مع StoryChief، يمكنك الحصول على عملاء محت...
BuzzSumo
buzzsumo.com
ابحث عن المحتوى الذي يحقق أفضل أداء. التعاون مع المؤثرين الذين يهمونك. استخدم رؤى المحتوى الخاصة بنا لتوليد الأفكار وإنشاء محتوى عالي الأداء ومراقبة أدائك وتحديد المؤثرين. تعمل BuzzSumo على دعم استراتيجيات أكثر من 500 ألف مسوق، مع بيانات تسويق المحتوى على 8 مليارات مقالة، و42 مليون موقع ويب، و300 ...
Shakespeare
shakespeare.ai
Shakespeare.Ai هي أفضل أداة تعمل بالذكاء الاصطناعي لجميع حملاتك التسويقية. احصل على رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي للعثور على الاستهداف والجماهير المثالية لتحقيق النتائج النهائية لحملاتك. باستخدام Shakespeare.AI، يمكنك إنشاء إعلانات نصية وإعلانات مصورة/فيديو عالية التحويل واستراتيجيات الحملات مث...