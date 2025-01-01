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تعمل أدوات نظام إدارة المحتوى (CMS) على تبسيط عملية إنشاء المحتوى الرقمي وتحريره ونشره. تستفيد المؤسسات من أدوات نظام إدارة المحتوى (CMS) لتحسين وظائف وعمق المحتوى ضمن نظام إدارة المحتوى (CMS) الحالي الخاص بها. يتم استخدام هذه الأدوات على نطاق واسع من قبل الشركات بجميع أحجامها لإدارة المحتوى على مواقع الويب أو المدونات أو الأنظمة الأساسية الأخرى. إنها تمكن المستخدمين من تصميم موقع ويب وفقًا لتفضيلاتهم باستخدام ميزات وأنواع محتوى مختلفة. غالبًا ما يتطلب تنفيذ وظائف محددة على موقع ويب أعمال تطوير كبيرة وساعات هندسية، ولكن يمكن لأدوات نظام إدارة المحتوى توفير هذه الوظائف من خلال عمليات التكامل أو المكونات الإضافية، وبالتالي توفير الوقت والمال. يستخدم محترفو المحتوى أدوات CMS جنبًا إلى جنب مع CMS لتحسين محتوى موقع الويب. يتضمن ذلك تمكين نشر أنواع محتوى متنوعة، وتقديم ميزات تصميم إضافية، وتسهيل التعاون والتدقيق أثناء إنشاء المحتوى، والمزيد. تتكامل بعض الأدوات مع إدارة محتوى الويب أو برنامج إنشاء مواقع الويب، بينما تعمل أدوات أخرى كمنتجات مستقلة تلبي احتياجات محددة متعلقة بالمحتوى. تقوم أدوات CMS بسد الفجوات الموجودة في نظام CMS معين، مما يتيح للمستخدمين إدارة مواقع الويب بشكل أكثر كفاءة وتطويرها لتلبية مواصفاتهم الدقيقة.
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WeTransfer
wetransfer.com
Wetransfer هو تطبيق لمشاركة الملفات عبر الإنترنت، يسمح بإرسال ملفات كبيرة بسرعة وأمان، مع واجهة بسيطة وخيارات مجانية ومدفوعة.
Relume
relume.io
تطبيق Relume يساعد مصممي الويب على بناء مواقع إلكترونية بسهولة باستخدام أدوات تعمل بالذكاء الاصطناعي، مع قدرة على التخصيص والتصدير إلى منصات مثل Figma و WebFlow.
10Web
10web.io
10Web هو أداة لبناء مواقع الويب والتجارة الإلكترونية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تسهل إنشاء وإدارة المواقع الرقمية.
Issuu
issuu.com
ISSUU هي منصة للنشر الرقمي تسمح بتحويل مستندات PDF إلى محتوى تفاعلي مثل المجلات وFlipbooks، مع أدوات لتحليل سلوك القراء.
Lordicon
lordicon.com
Lordicon هو تطبيق يوفر مجموعة واسعة من الرموز الرسومية المتحركة بجودة عالية لتسهيل دمجها في المشاريع الرقمية المختلفة.
Smash
fromsmash.com
Smash تطبيق لنقل الملفات الكبيرة بدون حدود حجم، آمن وسريع، مع ميزات إدارة متقدمة وواجهة برمجة تطبيقات تسهل التحميل والتنزيل.
Templately
templately.com
Templately هو مكون إضافي لووردبريس يساعد المستخدمين في إنشاء وإدارة قوالب مصممة مسبقًا لمواقعهم الإلكترونية بسهولة ودون الحاجة لمعرفة الترميز.
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook هو تطبيق لتحويل PDFs إلى منشورات تفاعلية عبر الإنترنت، داعماً إنشاء محتوى رقمي مع عناصر متعددة ودعم التحليلات.
MaxiBlocks
maxiblocks.com
MaxiBlocks هو مكون إضافي مجاني لـ WordPress يمكّن المستخدمين من إنشاء صفحات ويب بسهولة باستخدام كتل مصممة مسبقًا وبدون الحاجة إلى البرمجة.
MemberSpace
memberspace.com
تتيح لك MemberSpace بيع العضويات والمنتجات الرقمية عبر موقعك الإلكتروني مع تحكم كامل في التصميم، وتعمل مع العديد من المنصات.
FastPixel.io
fastpixel.io
تطبيق FastPixel.io هو إضافة تساعد على تسريع مواقع ووردبريس بسرعة وسهولة من خلال إعدادها في دقيقة واحدة.
Buttondown
buttondown.email
Buttondown هو أداة بسيطة لكتابة وإدارة النشرات الإخبارية، تساعد المستخدمين على الأتمتة وتحسين تجربة الاشتراك والتتبع.
echo3D
echo3d.com
echo3D هو منصة لإدارة الأصول ثلاثية الأبعاد، تسمح للمطورين والشركات بتخزين ومشاركة المحتوى ثلاثي الأبعاد وتأمينه بشكل آني.
StorifyMe
storifyme.com
تطبيق StorifyMe ينشئ قصص تفاعلية مرئية وإعلانات مخصصة بشكل سهل لمواقع الويب والأجهزة المحمولة، مما يعزز التفاعل وتحويل المستخدمين.
Common Ninja
commoninja.com
تقدم Common Ninja أدوات وواجهات قابلة للتخصيص لتعزيز وظائف المواقع والمتاجر الإلكترونية، مثل حلول الحجز والمنافسات.
RELAYTO
relayto.com
Relayto هو تطبيق لإنشاء محتوى تفاعلي من مستندات مثل PDFs والعروض التقديمية، مما يعزز تجربة المستخدم وتحليلات التفاعل.
Ruttl
ruttl.com
Ruttl هو تطبيق لجمع التغذية الراجعة المرئية والتعاون بين الفرق في مراجعة المواقع والتطبيقات. يُسهل إضافة التعليقات وتتبع الأخطاء.
Juicer
juicer.io
تطبيق جويسر يجمع محتوى وسائل التواصل الاجتماعي من حسابات متعددة ويسمح بعرضه بسهولة على المواقع، مع توفر أدوات تحكم وتحليلات متقدمة.
Pastel
usepastel.com
باستيل هو أداة للتواصل تتيح للفرق والمستقلين إجراء محادثات مباشرة على تصميمات الويب وتصدير الملاحظات بسهولة.
Monsido
monsido.com
Monsido هو تطبيق لتحسين جودة مواقع الويب وإمكانية الوصول وSEO، يساعد المؤسسات على ضمان تجربة مستخدم شاملة ومتوافقة.
ImbaChat
imbachat.com
إيمبا شات هو إضافة دردشة مجانية للمواقع تقدم تواصل فعال بين المستخدمين مع ميزات متنوعة مثل إرسال الملفات والدردشة الصوتية.
Letterdrop
letterdrop.com
Letterdrop هو منصة لتسويق المحتوى تساعد الأعمال في B2B على بناء قنوات عبر المحتوى باستخدام SEO ولينكد إن.
Hexa
hexa3d.io
Hexa هو تطبيق يربط قاعدة بيانات SAP لتطوير محتوى ثلاثي الأبعاد (3D) وواقع معزز (AR) بكفاءة وسرعة، مما يسهل تحسين التجارب والتسويق.
SubPage
subpage.app
تطبيق SubPage يوفر حلاً شاملاً لإنشاء صفحات الويب مثل سياسة الخصوصية والمقالات والمزيد، دون الحاجة لمطورين، مع ميزات متعددة مثل تاريخ الإصدارات.
Directorist
directorist.com
يعد مكون Directorist الإضافي أداة لإنشاء وإدارة دلائل الأعمال على ووردبريس، مع خيارات تخصيص واسعة لدعم مختلف الأنواع وإمكانيات كسب الإيرادات.
WebzFactory
webzfactory.com
تطبيق WebzFactory يساعد المستخدمين على إنشاء مواقع ويب رائعة للشركات، الأفراد، والرياديين لتنظيم أعمالهم وتعزيز هويتهم التجارية.
Weavy
weavy.com
Weavy هو مجموعة أدوات تساعد المطورين على دمج ميزات التعاون والدردشة ومشاركة الملفات في التطبيقات بسرعة وسهولة.
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