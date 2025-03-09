أدوات نظام إدارة المحتوى (CMS). - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان

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تعمل أدوات نظام إدارة المحتوى (CMS) على تبسيط عملية إنشاء المحتوى الرقمي وتحريره ونشره. تستفيد المؤسسات من أدوات نظام إدارة المحتوى (CMS) لتحسين وظائف وعمق المحتوى ضمن نظام إدارة المحتوى (CMS) الحالي الخاص بها. يتم استخدام هذه الأدوات على نطاق واسع من قبل الشركات بجميع أحجامها لإدارة المحتوى على مواقع الويب أو المدونات أو الأنظمة الأساسية الأخرى. إنها تمكن المستخدمين من تصميم موقع ويب وفقًا لتفضيلاتهم باستخدام ميزات وأنواع محتوى مختلفة. غالبًا ما يتطلب تنفيذ وظائف محددة على موقع ويب أعمال تطوير كبيرة وساعات هندسية، ولكن يمكن لأدوات نظام إدارة المحتوى توفير هذه الوظائف من خلال عمليات التكامل أو المكونات الإضافية، وبالتالي توفير الوقت والمال. يستخدم محترفو المحتوى أدوات CMS جنبًا إلى جنب مع CMS لتحسين محتوى موقع الويب. يتضمن ذلك تمكين نشر أنواع محتوى متنوعة، وتقديم ميزات تصميم إضافية، وتسهيل التعاون والتدقيق أثناء إنشاء المحتوى، والمزيد. تتكامل بعض الأدوات مع إدارة محتوى الويب أو برنامج إنشاء مواقع الويب، بينما تعمل أدوات أخرى كمنتجات مستقلة تلبي احتياجات محددة متعلقة بالمحتوى. تقوم أدوات CMS بسد الفجوات الموجودة في نظام CMS معين، مما يتيح للمستخدمين إدارة مواقع الويب بشكل أكثر كفاءة وتطويرها لتلبية مواصفاتهم الدقيقة.
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MemberSpace
memberspace.com
تتيح لك MemberSpace بيع العضويات والمنتجات الرقمية عبر موقعك الإلكتروني مع تحكم كامل في التصميم، وتعمل مع العديد من المنصات.
Hexa
hexa3d.io
قم بتوصيل قاعدة بيانات SAP التجارية السحابية الخاصة بك لتحويل صورك الحالية ومعلومات المنتج إلى محتوى غامر (ثلاثي الأبعاد/الواقع المعزز/الواقع الافتراضي) بنصف التكلفة وضعف السرعة. استخدم المحتوى الشامل لخفض تكاليف التصور، وزيادة مقاييس المبيعات، وتحسين CAC وتوزيع المحتوى على مستوى العالم. Hexa هو أول نظام تشغيل غامر في العالم. أقوى مجموعة تقنية ثلاثية الأبعاد لإنشاء وإدارة وعرض وتحليل مشاريعك ثلاثية الأبعاد. يستخدم عملاء Hexa (Macy's وLogitech وCrate & Barrel وUnity) التكنولوجيا الخاصة بهم لخفض تكاليف التصور وزيادة المبيعات وتحسين تكلفة اكتساب العملاء وعرض/توزيع محتواهم الشامل على مستوى العالم.
WebzFactory
webzfactory.com
إنشاء مواقع ويب مذهلة لعالم الشركات، والأشخاص المؤثرين، والشخصيات، والشركات، ورجال الأعمال، وما إلى ذلك، وتنظيم أفضل أعمالك التي تنيرك أنت وعملك وعلامتك التجارية
SubPage
subpage.app
تقدم SubPage حلاً شاملاً لموقع الويب الخاص بشركتك، مما يمكّن الفرق من إنشاء صفحات موقع الويب والحفاظ عليها مثل سجل التغيير والسياسات وصفحات الوظائف والمدونة والمزيد، بدون دعم المطورين. إنها مجاملة مثالية لمنشئ موقع الويب الخاص بك أو منصة CMS. تأتي كل صفحة مزودة بميزات فريدة، مثل سجل الإصدارات وتنزيل ملفات PDF لصفحات السياسة، ومحرر صور مدونة مدمج، ووظيفة البحث، والمزيد. تتيح لك SubPage أيضًا إضافة عناصر واجهة المستخدم بسهولة، لتحسين موقع الويب الخاص بك بميزات مهمة للعمليات المتعلقة بالأعمال، مثل النوافذ المنبثقة للموافقة على ملفات تعريف الارتباط.
Relume
relume.io
تطبيق Relume يساعد مصممي الويب على بناء مواقع إلكترونية بسهولة باستخدام أدوات تعمل بالذكاء الاصطناعي، مع قدرة على التخصيص والتصدير إلى منصات مثل Figma و WebFlow.
ImbaChat
imbachat.com
إنه مكون إضافي مجاني للدردشة لموقع ويب. توفر هذه الدردشة اتصالاً بين مستخدمي موقع الويب وتناسب تمامًا مجتمع الويب أو أي موقع ويب آخر يحتاج إلى تواصل المستخدم. التكامل مع October CMS وWordpress وOpencart وLivestreet CMS. الدردشة متاحة في خيارين: إصدار Saas وSelf-Hosted. كل إصدار لديه خطة تعرفة مرنة. هناك أيضًا ميزات مفيدة: - إرسال الملفات - الرموز التعبيرية - دردشة الفيديو والصوت - تخزين الرسائل دون اتصال بالإنترنت - لغة الواجهة الإنجليزية والروسية والإيطالية نحن منفتحون على التواصل.
Common Ninja
commoninja.com
تقدم Common Ninja أدوات وواجهات قابلة للتخصيص لتعزيز وظائف المواقع والمتاجر الإلكترونية، مثل حلول الحجز والمنافسات.
Lordicon
lordicon.com
Lordicon هو تطبيق يوفر مجموعة واسعة من الرموز الرسومية المتحركة بجودة عالية لتسهيل دمجها في المشاريع الرقمية المختلفة.
Directorist
directorist.com
يعمل البرنامج المساعد لدليل الأعمال Directist على تبسيط عملية إنشاء أدلة أعمال عبر الإنترنت قابلة للتطوير ومرتكزة على معايير الصناعة.
Weavy
weavy.com
اللبنات الأساسية للجيل القادم للمطورين. Weavy عبارة عن مجموعة أدوات كاملة للمطورين لإضافة ميزات التعاون والإنتاجية والمجتمع إلى تطبيقات الويب والهاتف المحمول بجزء بسيط من التكلفة والوقت. تعمل واجهات برمجة التطبيقات (API) ومجموعات تطوير البرامج (SDK) ومجموعات واجهة المستخدم الخاصة بنا للدردشة والملفات والموجزات على تمكين فرق التطوير من زيادة الوظائف وتوصيل المستخدمين مع التركيز على منتجك الأساسي. تشتمل جميع ميزات Weavy على عمليات تكامل مع أدوات الجهات الخارجية التي يعرفها المستخدمون بالفعل: إضافة إمكانات لعقد مؤتمرات الفيديو Zoom وTeams، ومشاركة ملفات Google Drive، وOneDrive، وDropbox، أو Box، ومزامنة المستندات، وتعيين الإصدارات سياقيًا داخل تطبيقك. يسمح Weavy لمطوري التطبيقات بإضافة الميزات التي يحتاجها المستخدمون بسرعة ليكونوا منتجين وتفاعليين مباشرة داخل تطبيقاتهم. من خلال مجموعات API وSDK وUI، يمكنك نشر ميزات الدردشة والموجزات والملفات في غضون أيام، وليس أشهر، وبجزء بسيط من تكلفة الإنشاء داخل الشركة. ركز على منتجك الأساسي مع إضافة وظائف تعمل على تحسين تجربة المستخدم لديك وزيادة مشاركة المستخدم واعتماده على تطبيقك.
Templately
templately.com
Templately هو مكون إضافي لووردبريس يساعد المستخدمين في إنشاء وإدارة قوالب مصممة مسبقًا لمواقعهم الإلكترونية بسهولة ودون الحاجة لمعرفة الترميز.
echo3D
echo3d.com
echo3D هو منصة لإدارة الأصول ثلاثية الأبعاد، تسمح للمطورين والشركات بتخزين ومشاركة المحتوى ثلاثي الأبعاد وتأمينه بشكل آني.
StorifyMe
storifyme.com
تطبيق StorifyMe ينشئ قصص تفاعلية مرئية وإعلانات مخصصة بشكل سهل لمواقع الويب والأجهزة المحمولة، مما يعزز التفاعل وتحويل المستخدمين.
Monsido
monsido.com
Monsido هو حل رائد لحوكمة الويب مصمم لتمكين المؤسسات من تقديم تجربة مستخدم فائقة وشاملة عبر تواجدها الرقمي ودعم رحلتهم لضمان أن تكون الاتصالات مفتوحة ومحسنة ومتوافقة. تتضمن منصة Monsido مجموعة متماسكة من الأدوات للوصول إلى الويب، وضمان جودة موقع الويب، والامتثال للعلامة التجارية والمحتوى، وإدارة موافقة المستخدم، وأرشفة المحتوى الاجتماعي والويب، والمزيد. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة monsido.com.
Buttondown
buttondown.email
Buttondown هو أداة بسيطة لكتابة وإدارة النشرات الإخبارية، تساعد المستخدمين على الأتمتة وتحسين تجربة الاشتراك والتتبع.
MaxiBlocks
maxiblocks.com
MaxiBlocks هو مكون إضافي مجاني لـ WordPress يمكّن المستخدمين من إنشاء صفحات ويب بسهولة باستخدام كتل مصممة مسبقًا وبدون الحاجة إلى البرمجة.
FastPixel.io
fastpixel.io
أصبح WordPress الأسرع أمرًا سهلاً جميع أحدث التقنيات حول كيفية تسريع موقع الويب الخاص بك معبأة بدقة في مكون إضافي للإعداد مدته دقيقة واحدة.
RELAYTO
relayto.com
Relayto هو تطبيق لإنشاء محتوى تفاعلي من مستندات مثل PDFs والعروض التقديمية، مما يعزز تجربة المستخدم وتحليلات التفاعل.
Juicer
juicer.io
Juicer هي أداة تجميع الوسائط الاجتماعية التي تمكن الشركات والأفراد من تنظيم محتوى الوسائط الاجتماعية وعرضه بسلاسة على مواقعهم الإلكترونية. فهو يسحب المحتوى بسهولة من حسابات اجتماعية مختلفة، بما في ذلك Instagram وFacebook وTikTok وLinkedIn وX/Twitter وYouTube والمزيد. بفضل خيارات الإعداد والتخصيص السهلة، تمكّن الجدران الاجتماعية لـ Juicer المستخدمين من عرض المحتوى المنسق والعلامة التجارية والذي أنشأه المستخدمون على مواقع الويب الخاصة بهم. توفر الأداة مرشحات للإشراف للتحكم في المحتوى وتتضمن لوحة معلومات تحليلية متقدمة للحصول على رؤى في الوقت الفعلي حول المشاركة الاجتماعية، مما يجعلها حلاً شاملاً لمركزية وتعزيز رؤية العلامة التجارية عبر الأنظمة الأساسية. فوائد العصارة: - حل راسخ وموثوق، مع عقد من الخبرة في الصناعة - التكامل السلس مع أكثر من 15 منصة وسائط اجتماعية - سهولة الإعداد للخلاصات والحسابات، مما يضمن إدارة بديهية وسريعة - التحكم الكامل في المحتوى من خلال خيارات الإشراف والتصفية - تصميم مخصص للتوافق مع الجماليات الفريدة للعلامة التجارية - اختيار السمات المصممة مسبقًا، مما يضمن مظهرًا متسقًا وجذابًا للخلاصة - إدارة عدم التدخل مع تحديثات المحتوى الآلية، مما يعزز الكفاءة - أدوات تحليلية متقدمة لتتبع مشاركة المستخدم وأداء الخلاصة - خطط متعددة الاستخدامات للشركات والأفراد ونموذج تسعير الدفع أولاً بأول لخطة المؤسسة - عناصر واجهة مستخدم قابلة للتخصيص ودعم واجهة برمجة التطبيقات للتكامل السلس مع مواقع الويب والتطبيقات الأخرى
Letterdrop
letterdrop.com
Letterdrop عبارة عن منصة لتسويق المحتوى لمساعدة الشركات B2B على بناء قنوات تواصل من خلال المحتوى باستخدام قنوات عضوية مثل SEO وLinkedIn. يساعدك Letterdrop على: 1. فهم ما يهتم به عملاؤك المحتملون من خلال استخلاص الرؤى من الأسئلة في مكالمات المبيعات، والمحتوى المستهلك على موقع الويب الخاص بك، والمشاركة على LinkedIn. 2. تحديد الأولويات والتخطيط وإدارة المشروع للمحتوى المناسب لإنشاء سير عمل بالموافقة. 3. قم بإنشاء المحتوى بسرعة بمساعدة الذكاء الاصطناعي 4. قم بتحسين المحتوى لقنوات مختلفة مثل SEO وLinkedIn 5. قم بزيادة التوزيع حتى يتمكن المزيد من العملاء المحتملين من رؤيته 6. يؤدي هذا إلى إنشاء دولاب الموازنة للطلب العضوي لاكتساب المزيد من العملاء
10Web
10web.io
10Web هو أداة لبناء مواقع الويب والتجارة الإلكترونية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تسهل إنشاء وإدارة المواقع الرقمية.
Smash
fromsmash.com
Smash هي طريقة جديدة لإرسال الملفات الكبيرة، دون أي حدود للحجم. يساعد Smash، الآمن والسهل والسريع، المطورين والشركات من جميع الأحجام (من المحترفين إلى المؤسسات المتوسطة والكبيرة) ومن مختلف قطاعات النشاط على تلبية احتياجات نقل الملفات الخاصة بهم. يتم تقديم الخدمات على أساس اشتراك سنوي يتضمن عدد المستخدمين وميزات التخصيص وأدوات الإدارة المتقدمة وتسجيل الدخول الموحد المستند إلى SAML. تعمل Smash API على تسهيل عملية تحميل الملفات وتنزيلها تلقائيًا (فائقًا) دون القلق بشأن حدود الحجم. ابدأ اليوم بإصدار تجريبي مجاني بسعة 100 جيجابايت لمدة 30 يومًا. لا حاجة لبطاقة الائتمان.
WeTransfer
wetransfer.com
Wetransfer هو تطبيق لمشاركة الملفات عبر الإنترنت، يسمح بإرسال ملفات كبيرة بسرعة وأمان، مع واجهة بسيطة وخيارات مجانية ومدفوعة.
Ruttl
ruttl.com
Ruttl هو تطبيق لجمع التغذية الراجعة المرئية والتعاون بين الفرق في مراجعة المواقع والتطبيقات. يُسهل إضافة التعليقات وتتبع الأخطاء.
Pastel
usepastel.com
باستيل هو أداة للتواصل تتيح للفرق والمستقلين إجراء محادثات مباشرة على تصميمات الويب وتصدير الملاحظات بسهولة.
Issuu
issuu.com
ISSUU هي منصة للنشر الرقمي تسمح بتحويل مستندات PDF إلى محتوى تفاعلي مثل المجلات وFlipbooks، مع أدوات لتحليل سلوك القراء.
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook هو تطبيق لتحويل PDFs إلى منشورات تفاعلية عبر الإنترنت، داعماً إنشاء محتوى رقمي مع عناصر متعددة ودعم التحليلات.
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