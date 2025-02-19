أدوات نظام إدارة المحتوى (CMS). - التطبيقات الأكثر شعبية - تشاد

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تعمل أدوات نظام إدارة المحتوى (CMS) على تبسيط عملية إنشاء المحتوى الرقمي وتحريره ونشره. تستفيد المؤسسات من أدوات نظام إدارة المحتوى (CMS) لتحسين وظائف وعمق المحتوى ضمن نظام إدارة المحتوى (CMS) الحالي الخاص بها. يتم استخدام هذه الأدوات على نطاق واسع من قبل الشركات بجميع أحجامها لإدارة المحتوى على مواقع الويب أو المدونات أو الأنظمة الأساسية الأخرى. إنها تمكن المستخدمين من تصميم موقع ويب وفقًا لتفضيلاتهم باستخدام ميزات وأنواع محتوى مختلفة. غالبًا ما يتطلب تنفيذ وظائف محددة على موقع ويب أعمال تطوير كبيرة وساعات هندسية، ولكن يمكن لأدوات نظام إدارة المحتوى توفير هذه الوظائف من خلال عمليات التكامل أو المكونات الإضافية، وبالتالي توفير الوقت والمال. يستخدم محترفو المحتوى أدوات CMS جنبًا إلى جنب مع CMS لتحسين محتوى موقع الويب. يتضمن ذلك تمكين نشر أنواع محتوى متنوعة، وتقديم ميزات تصميم إضافية، وتسهيل التعاون والتدقيق أثناء إنشاء المحتوى، والمزيد. تتكامل بعض الأدوات مع إدارة محتوى الويب أو برنامج إنشاء مواقع الويب، بينما تعمل أدوات أخرى كمنتجات مستقلة تلبي احتياجات محددة متعلقة بالمحتوى. تقوم أدوات CMS بسد الفجوات الموجودة في نظام CMS معين، مما يتيح للمستخدمين إدارة مواقع الويب بشكل أكثر كفاءة وتطويرها لتلبية مواصفاتهم الدقيقة.
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MemberSpace
memberspace.com
بيع العضويات والمنتجات الرقمية على موقع الويب الخاص بك. أنشئ عضويات لأي منتج تريده مثل مكتبات المحتوى والمجتمعات ومقاطع الفيديو والدورات التدريبية عبر الإنترنت والمزيد مع التحكم بنسبة 100% في الشكل والمظهر. تعمل أي منصة: Squarespace، وWordPress، وWebflow، وNotion، والمزيد.
Hexa
hexa3d.io
قم بتوصيل قاعدة بيانات SAP التجارية السحابية الخاصة بك لتحويل صورك الحالية ومعلومات المنتج إلى محتوى غامر (ثلاثي الأبعاد/الواقع المعزز/الواقع الافتراضي) بنصف التكلفة وضعف السرعة. استخدم المحتوى الشامل لخفض تكاليف التصور، وزيادة مقاييس المبيعات، وتحسين CAC وتوزيع المحتوى على مستوى العالم. Hexa هو أول نظام تشغيل غامر في العالم. أقوى مجموعة تقنية ثلاثية الأبعاد لإنشاء وإدارة وعرض وتحليل مشاريعك ثلاثية الأبعاد. يستخدم عملاء Hexa (Macy's وLogitech وCrate & Barrel وUnity) التكنولوجيا الخاصة بهم لخفض تكاليف التصور وزيادة المبيعات وتحسين تكلفة اكتساب العملاء وعرض/توزيع محتواهم الشامل على مستوى العالم.
WebzFactory
webzfactory.com
إنشاء مواقع ويب مذهلة لعالم الشركات، والأشخاص المؤثرين، والشخصيات، والشركات، ورجال الأعمال، وما إلى ذلك، وتنظيم أفضل أعمالك التي تنيرك أنت وعملك وعلامتك التجارية
SubPage
subpage.app
تقدم SubPage حلاً شاملاً لموقع الويب الخاص بشركتك، مما يمكّن الفرق من إنشاء صفحات موقع الويب والحفاظ عليها مثل سجل التغيير والسياسات وصفحات الوظائف والمدونة والمزيد، بدون دعم المطورين. إنها مجاملة مثالية لمنشئ موقع الويب الخاص بك أو منصة CMS. تأتي كل صفحة مزودة بميزات فريدة، مثل سجل الإصدارات وتنزيل ملفات PDF لصفحات السياسة، ومحرر صور مدونة مدمج، ووظيفة البحث، والمزيد. تتيح لك SubPage أيضًا إضافة عناصر واجهة المستخدم بسهولة، لتحسين موقع الويب الخاص بك بميزات مهمة للعمليات المتعلقة بالأعمال، مثل النوافذ المنبثقة للموافقة على ملفات تعريف الارتباط.
Relume
relume.io
Relume هو فريق صغير من المطورين والمصممين والمبدعين في مهمة لمساعدة مصمم الويب على الفوز في عصر الذكاء الاصطناعي المولد بدون تعليمات برمجية. تم إنشاء Relume في الأصل كوكالة، وتطورت إلى شركة منتجات توفر الأدوات والموارد التي يستخدمها الآلاف من مصممي Figma ومطوري Webflow.
ImbaChat
imbachat.com
إنه مكون إضافي مجاني للدردشة لموقع ويب. توفر هذه الدردشة اتصالاً بين مستخدمي موقع الويب وتناسب تمامًا مجتمع الويب أو أي موقع ويب آخر يحتاج إلى تواصل المستخدم. التكامل مع October CMS وWordpress وOpencart وLivestreet CMS. الدردشة متاحة في خيارين: إصدار Saas وSelf-Hosted. كل إصدار لديه خطة تعرفة مرنة. هناك أيضًا ميزات مفيدة: - إرسال الملفات - الرموز التعبيرية - دردشة الفيديو والصوت - تخزين الرسائل دون اتصال بالإنترنت - لغة الواجهة الإنجليزية والروسية والإيطالية نحن منفتحون على التواصل.
Common Ninja
commoninja.com
يعد Common Ninja مزودًا متطورًا لأكثر من 100 أداة بدون تعليمات برمجية مصممة للارتقاء بموقعك على الويب وتجربة المتجر عبر الإنترنت. توفر أدواتنا المتطورة إمكانات تكامل سلسة مع أي منصة SaaS، مما يجعلنا الخيار الأول للشركات التي تسعى إلى تعزيز تواجدها الرقمي. يمكّننا Common Ninja، المتأصل في منصة قوية ومتقدمة قمنا ببنائها بدقة، من تطوير عناصر واجهة مستخدم معقدة وغنية بالميزات بسرعة لا مثيل لها. تكمن ميزتنا الفريدة في قدرتنا على التكيف لإنشاء حلول مخصصة تلبي احتياجات محددة، بغض النظر عن مدى تعقيدها. تم تصميم منصتنا مع أخذ المرونة في الاعتبار، وهي تلبي احتياجات جمهور متنوع - بدءًا من المؤسسات المزدهرة والوكالات الإبداعية وحتى الشركات الصغيرة والمتوسطة الديناميكية. إن عروضنا الشاملة تجعلنا الخيار المفضل للمستخدمين عبر الطيف. مع Common Ninja، يمكنك الحصول على مزيج من التطور والسرعة وقابلية التوسع، مما يزودك بالأدوات المناسبة للتنقل في العالم الرقمي.
Lordicon
lordicon.com
Lordicon عبارة عن مجموعة أيقونات متحركة ومصممة بشكل جميل مع مكتبة قوية وخيارات تكامل لا نهاية لها. يتم تسليم كل أيقونة في ملف Lottie وGIF وSVG وEPS وPNG. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين تنزيل تنسيق .json تقريبي بدون عناصر تحكم تعبير Lordicon بالإضافة إلى ملف مصدر Adobe After Effects. علاوة على ذلك، نقدم خيار تضمين HTML أنيقًا مباشرةً من مكتبة Lordicon.
Directorist
directorist.com
يعمل البرنامج المساعد لدليل الأعمال Directist على تبسيط عملية إنشاء أدلة أعمال عبر الإنترنت قابلة للتطوير ومرتكزة على معايير الصناعة.
Weavy
weavy.com
اللبنات الأساسية للجيل القادم للمطورين. Weavy عبارة عن مجموعة أدوات كاملة للمطورين لإضافة ميزات التعاون والإنتاجية والمجتمع إلى تطبيقات الويب والهاتف المحمول بجزء بسيط من التكلفة والوقت. تعمل واجهات برمجة التطبيقات (API) ومجموعات تطوير البرامج (SDK) ومجموعات واجهة المستخدم الخاصة بنا للدردشة والملفات والموجزات على تمكين فرق التطوير من زيادة الوظائف وتوصيل المستخدمين مع التركيز على منتجك الأساسي. تشتمل جميع ميزات Weavy على عمليات تكامل مع أدوات الجهات الخارجية التي يعرفها المستخدمون بالفعل: إضافة إمكانات لعقد مؤتمرات الفيديو Zoom وTeams، ومشاركة ملفات Google Drive، وOneDrive، وDropbox، أو Box، ومزامنة المستندات، وتعيين الإصدارات سياقيًا داخل تطبيقك. يسمح Weavy لمطوري التطبيقات بإضافة الميزات التي يحتاجها المستخدمون بسرعة ليكونوا منتجين وتفاعليين مباشرة داخل تطبيقاتهم. من خلال مجموعات API وSDK وUI، يمكنك نشر ميزات الدردشة والموجزات والملفات في غضون أيام، وليس أشهر، وبجزء بسيط من تكلفة الإنشاء داخل الشركة. ركز على منتجك الأساسي مع إضافة وظائف تعمل على تحسين تجربة المستخدم لديك وزيادة مشاركة المستخدم واعتماده على تطبيقك.
Templately
templately.com
Templately هو مكون إضافي شائع في WordPress يساعد المستخدمين على إنشاء وإدارة القوالب المصممة مسبقًا لمواقعهم الإلكترونية. يقدم Templately مجموعة واسعة من القوالب لأغراض مختلفة مثل المدونات ومواقع الأعمال ومواقع التجارة الإلكترونية والمحافظ والمزيد. يمكن تخصيص هذه القوالب بسهولة لتتناسب مع احتياجات المستخدم المحددة. إلى جانب ذلك، يعمل Templately كمنتج SaaS (البرنامج كخدمة) الذي يوفر خدمة قائمة على السحابة لإنشاء قوالب WordPress وإدارتها. وهذا يعني أنه يمكن للمستخدمين الوصول إلى Templately من أي جهاز متصل بالإنترنت ومتصفح ويب، دون تنزيل أو تثبيت أي برنامج. يوفر Templately أيضًا ميزات التعاون والمشاركة، مما يسمح لعدة مستخدمين بالعمل على نفس المشروع في وقت واحد ومشاركة قوالبهم مع الآخرين. البرنامج المساعد سهل الاستخدام ولا يتطلب أي معرفة بالبرمجة، مما يجعله خيارًا ممتازًا للمبتدئين والمستخدمين ذوي الخبرة.
echo3D
echo3d.com
echo3D (www.echo3D.com) عبارة عن منصة لإدارة الأصول ثلاثية الأبعاد للمطورين والشركات لتخزين المحتوى ثلاثي الأبعاد وتأمينه ومشاركته في الوقت الفعلي عبر مؤسستهم وخارجها. نحن نقدم نظام إدارة محتوى ثلاثي الأبعاد (CMS) وشبكة توصيل (CDN)، وأدوات ضغط وتحويل الأصول، وبنية أساسية BaaS قابلة للتطوير تمكن المطورين والمؤسسات من إدارة ومعالجة وبث المحتوى ثلاثي الأبعاد الخاص بهم في الوقت الفعلي وعبر الإنترنت. الأجهزة. نحن نخدم أكثر من 100.000 مستخدم يستخدمون منصتنا لإنشاء تجارب ثلاثية الأبعاد في الوقت الفعلي (للرعاية الصحية والترفيه وتجارة التجزئة والألعاب والتسويق والتدريب والمزيد) ولإدارة المحتوى التفاعلي الخاص بهم واكتشاف الأصول ثلاثية الأبعاد ومعالجتها ومشاركتها عبر فرق وخارجها.
StorifyMe
storifyme.com
نظام أساسي شامل لمشاركة المستخدم يوفر تنسيقات أصلية للجوال وملء الشاشة وغامرة لأي نظام أساسي للجوال أو موقع الويب. يمكّن StorifyMe العملاء من إنشاء ونشر قصص تفاعلية ومقاطع قصيرة ولقطات وإعلانات مخصصة للغاية ومذهلة بصريًا، والتي تجذب جمهورهم وتزيد التحويلات وتزيد الإيرادات. يعد StorifyMe Editor سهل الاستخدام وبديهيًا ويوفر العديد من القوالب المجانية والقابلة للتخصيص والتي ستجعل عملية إنشاء القصة أسهل بكثير. مع فرصة دمج StorifyMe Stories في أي نظام أساسي - بدءًا من الأجهزة المحمولة وحتى الويب، يعد StorifyMe حلاً شاملاً لتوزيع المحتوى بالشكل الذي يحبه الناس!
Monsido
monsido.com
Monsido هو حل رائد لحوكمة الويب مصمم لتمكين المؤسسات من تقديم تجربة مستخدم فائقة وشاملة عبر تواجدها الرقمي ودعم رحلتهم لضمان أن تكون الاتصالات مفتوحة ومحسنة ومتوافقة. تتضمن منصة Monsido مجموعة متماسكة من الأدوات للوصول إلى الويب، وضمان جودة موقع الويب، والامتثال للعلامة التجارية والمحتوى، وإدارة موافقة المستخدم، وأرشفة المحتوى الاجتماعي والويب، والمزيد. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة monsido.com.
Buttondown
buttondown.email
Buttondown هي أسهل طريقة لإنشاء رسالتك الإخبارية وتشغيلها. Buttondown هي أداة صغيرة وأنيقة لإنتاج الرسائل الإخبارية. تسهل عليك الواجهة البسيطة كتابة رسائل بريد إلكتروني رائعة؛ تعمل الأتمتة مثل مساعد التحرير الذي ترغب في الحصول عليه، عن طريق التحقق من الأخطاء المطبعية أو الروابط المعطلة أو الصور المشوهة؛ تعمل أداة الاشتراك المحمولة على تسهيل تنمية جمهورك من أي مكان تستضيف فيه موقعك. وبعد ذلك يبتعد Buttondown عن طريقك. ينصب تركيز Buttondown على السرعة وسهولة الاستخدام عبر مجموعات الميزات المعقدة أو الأتمتة القوية.
MaxiBlocks
maxiblocks.com
أطلق العنان لإبداعك مع MaxiBlocks، أداة إنشاء صفحات WordPress المجانية! لا الترميز؟ لا مشكلة! قم بالسحب والإسقاط من مكتبة ضخمة تضم أكثر من 2000 قطعة مصممة مسبقًا وأكثر من 150 قالب صفحة لإنشاء مواقع ويب مذهلة لأي غرض، بدءًا من الصفحات المقصودة إلى المدونات والمحافظ. تضمن الاستجابة المضمنة أن تبدو تحفتك الفنية خالية من العيوب على كل جهاز. ✨ تحافظ الأنماط العالمية على اتساق علامتك التجارية، بينما يضيف تكامل OpenAI (Pro) لمسة الذكاء الاصطناعي إلى إنشاء المحتوى الخاص بك. مكون إضافي مجاني مع ترقية Pro لمزيد من مرونة التصميم. قل وداعًا للقيود، ومرحبًا بـ MaxiBlocks! #WordPress #NoCode #WebsiteBuilder #DesignFreedom
FastPixel.io
fastpixel.io
أصبح WordPress الأسرع أمرًا سهلاً جميع أحدث التقنيات حول كيفية تسريع موقع الويب الخاص بك معبأة بدقة في مكون إضافي للإعداد مدته دقيقة واحدة.
RELAYTO
relayto.com
الخبرة هي الرسالة. يستخدم RELAYTO خوارزميات متقدمة لتجديد المحتوى الثابت تلقائيًا إلى مواقع صغيرة تفاعلية تعمل على تعزيز مشاركة المشاهدين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع - دون الحاجة إلى أي ترميز. ما عليك سوى استيراد ملفات PDF والعروض التقديمية (وأضف أي محتوى داعم ونص ومحتوى ويب/اجتماعي وصور وفيديو وصوت) إلى منشئه البديهي لتعيين عناصر تفاعلية ونشرها لفريقك للعرض الفوري على شاشات سطح المكتب والجوال. صلصة RELAYTO السرية: 1. إثراء المحتوى - تحويل "الورق الرقمي" إلى تجارب رقمية غنية بالتفاعل والملاحة غير الخطية والوسائط. 2. مراكز سحابية الكل في واحد - قم بتحويل الملفات إلى عنوان URL فائق الذكاء مُحسّن لمشاركة القنوات المتعددة والوصول إليها والتحكم فيها. 3. التحليلات المتقدمة - تحليلات 360 درجة حول التفاعل مع المحتوى الخاص بك لتحسين أفضل. فكر في Optimizely لمحتوى الويب. باستخدام RELAYTO، يمكنك إنشاء عدد غير محدود من التجارب التفاعلية العامة والخاصة المجهزة بالأمان والأذونات وإدارة المستخدم للتحكم في من يمكنه الوصول إلى المحتوى الخاص بك. تقدم المقاييس رؤى حول لغة الجسد الرقمية والنشاط والنية، وتلخص متى وأين قضى المشاهدون وقتهم، حتى تتمكن من تحديد أولويات جهود التوعية الخاصة بك... ومواصلة تحسين المحتوى الخاص بك. في الخلفية، تعمل RELAYTO أيضًا على إنشاء وسيلة رقمية جديدة لسرد القصص التفاعلية الفردية، مع التركيز على إزالة الاحتكاك لكل من المؤلفين والقراء.
Juicer
juicer.io
Juicer هي أداة تجميع الوسائط الاجتماعية التي تمكن الشركات والأفراد من تنظيم محتوى الوسائط الاجتماعية وعرضه بسلاسة على مواقعهم الإلكترونية. فهو يسحب المحتوى بسهولة من حسابات اجتماعية مختلفة، بما في ذلك Instagram وFacebook وTikTok وLinkedIn وX/Twitter وYouTube والمزيد. بفضل خيارات الإعداد والتخصيص السهلة، تمكّن الجدران الاجتماعية لـ Juicer المستخدمين من عرض المحتوى المنسق والعلامة التجارية والذي أنشأه المستخدمون على مواقع الويب الخاصة بهم. توفر الأداة مرشحات للإشراف للتحكم في المحتوى وتتضمن لوحة معلومات تحليلية متقدمة للحصول على رؤى في الوقت الفعلي حول المشاركة الاجتماعية، مما يجعلها حلاً شاملاً لمركزية وتعزيز رؤية العلامة التجارية عبر الأنظمة الأساسية. فوائد العصارة: - حل راسخ وموثوق، مع عقد من الخبرة في الصناعة - التكامل السلس مع أكثر من 15 منصة وسائط اجتماعية - سهولة الإعداد للخلاصات والحسابات، مما يضمن إدارة بديهية وسريعة - التحكم الكامل في المحتوى من خلال خيارات الإشراف والتصفية - تصميم مخصص للتوافق مع الجماليات الفريدة للعلامة التجارية - اختيار السمات المصممة مسبقًا، مما يضمن مظهرًا متسقًا وجذابًا للخلاصة - إدارة عدم التدخل مع تحديثات المحتوى الآلية، مما يعزز الكفاءة - أدوات تحليلية متقدمة لتتبع مشاركة المستخدم وأداء الخلاصة - خطط متعددة الاستخدامات للشركات والأفراد ونموذج تسعير الدفع أولاً بأول لخطة المؤسسة - عناصر واجهة مستخدم قابلة للتخصيص ودعم واجهة برمجة التطبيقات للتكامل السلس مع مواقع الويب والتطبيقات الأخرى
Letterdrop
letterdrop.com
Letterdrop عبارة عن منصة لتسويق المحتوى لمساعدة الشركات B2B على بناء قنوات تواصل من خلال المحتوى باستخدام قنوات عضوية مثل SEO وLinkedIn. يساعدك Letterdrop على: 1. فهم ما يهتم به عملاؤك المحتملون من خلال استخلاص الرؤى من الأسئلة في مكالمات المبيعات، والمحتوى المستهلك على موقع الويب الخاص بك، والمشاركة على LinkedIn. 2. تحديد الأولويات والتخطيط وإدارة المشروع للمحتوى المناسب لإنشاء سير عمل بالموافقة. 3. قم بإنشاء المحتوى بسرعة بمساعدة الذكاء الاصطناعي 4. قم بتحسين المحتوى لقنوات مختلفة مثل SEO وLinkedIn 5. قم بزيادة التوزيع حتى يتمكن المزيد من العملاء المحتملين من رؤيته 6. يؤدي هذا إلى إنشاء دولاب الموازنة للطلب العضوي لاكتساب المزيد من العملاء
10Web
10web.io
10Web هو موقع ويب رائد للذكاء الاصطناعي ومنشئ للتجارة الإلكترونية بالذكاء الاصطناعي. في عصرنا هذا، نقوم بإضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى الفرص عبر الإنترنت. تعمل أدواتنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تبسيط عملية إنشاء وإدارة الأعمال الرقمية، مما يؤدي إلى كسر الحواجز التقنية. تعمل أداة إنشاء مواقع الويب المستندة إلى الذكاء الاصطناعي على تبسيط عملية إنشاء وإدارة وتوسيع نطاق تواجدك على الإنترنت. وفي الوقت نفسه، توفر 10Web Hosting أعلى مستويات الأداء والموثوقية والسرعة لموقع الويب الخاص بك، مما يضفي طابعًا ديمقراطيًا على التكنولوجيا المتقدمة للجميع. مع 10Web، يمكنك التركيز على اهتماماتك، بينما نقوم نحن بإدارة التفاصيل الفنية.
Smash
fromsmash.com
Smash هي طريقة جديدة لإرسال الملفات الكبيرة، دون أي حدود للحجم. يساعد Smash، الآمن والسهل والسريع، المطورين والشركات من جميع الأحجام (من المحترفين إلى المؤسسات المتوسطة والكبيرة) ومن مختلف قطاعات النشاط على تلبية احتياجات نقل الملفات الخاصة بهم. يتم تقديم الخدمات على أساس اشتراك سنوي يتضمن عدد المستخدمين وميزات التخصيص وأدوات الإدارة المتقدمة وتسجيل الدخول الموحد المستند إلى SAML. تعمل Smash API على تسهيل عملية تحميل الملفات وتنزيلها تلقائيًا (فائقًا) دون القلق بشأن حدود الحجم. ابدأ اليوم بإصدار تجريبي مجاني بسعة 100 جيجابايت لمدة 30 يومًا. لا حاجة لبطاقة الائتمان.
WeTransfer
wetransfer.com
WeTransfer هي خدمة نقل ملفات الكمبيوتر عبر الإنترنت ومقرها في هولندا. تأسست الشركة في عام 2009 في أمستردام على يد رينكي فيسر وباس بيرينز ونالدن. في أكتوبر 2018، أعادت WeTransfer إطلاق تطبيقها باسم "Collect by WeTransfer". في مايو 2020، حظرت الهند تطبيق WeTransfer، لأسباب أمنية.
Ruttl
ruttl.com
ruttl هي أسرع طريقة لفرق المنتجات والتسويق والمبيعات والدعم لجمع التعليقات المرئية والتعاون وإدارة الأفكار من خلال أدوات مثل تعليقات موقع الويب وتتبع الأخطاء وتعليقات تطبيقات الهاتف المحمول وتعليقات العملاء. حاليًا، لمراجعة الأخطاء وتتبعها على مواقع الويب وتطبيقات الهاتف المحمول، غالبًا ما يلجأ الأشخاص إلى الأساليب التقليدية مثل التقاط لقطات الشاشة، أو إنشاء سلاسل رسائل بريد إلكتروني طويلة، أو عقد اجتماعات تستغرق وقتًا طويلاً مع المطورين. يمكن أن تكون هذه الأساليب محبطة وغالبًا ما تؤدي إلى سوء الفهم والتأخير في العملية برمتها. لهذا السبب بنينا روتل! بفضل ميزاته القوية، يمكن للمستخدمين الآن بسهولة تحرير المحتوى واستبدال الصور وإجراء تغييرات في التصميم على عناصر الويب مع مشاركة جميع أنواع التغييرات التي يجب على المطورين تنفيذها بسلاسة. مع أكثر من 15000 مستخدم، قامت ruttl بتبسيط عملية التعليقات المرئية وأصبحت الأداة المفضلة للمصممين والمطورين والوكالات حول العالم.
Pastel
usepastel.com
Pastel هي أداة اتصال للفرق أو المستقلين الذين ينشئون مواقع الويب وتطبيقات الويب. إنه يلغي الحاجة إلى لقطات الشاشة ورسائل البريد الإلكتروني ذهابًا وإيابًا من خلال السماح لك بإجراء محادثات مباشرة فوق ما تقوم بإنشائه وتصدير تلك المحادثات إلى الأدوات التي تستخدمها بالفعل.
Issuu
issuu.com
Issuu هي أكبر منصة لنشر وتسويق المحتوى في العالم والتي تمكن الأشخاص من تحويل واستضافة ومشاركة المحتوى الجذاب في مجموعة متنوعة من التنسيقات الديناميكية عبر جميع قنوات التوزيع الرقمية. مع أكثر من 60 مليون منشور، تسهل Issuu على مستخدميها العالميين الذين يزيد عددهم عن مليون تحويل جزء من المحتوى مرة واحدة ومشاركته في كل مكان. تعمل Issuu Story Cloud على تحويل مستند واحد إلى تجربة قراءة غامرة وفريدة عن طريق تحويل المستندات الثابتة إلى أصول تسويقية - بما في ذلك دفاتر الصور المتحركة لتضمينها في مواقع الويب والمدونات، والمقالات المحسنة للجوال، وقصص الرسوم المتحركة لوسائل التواصل الاجتماعي، وصور GIF للبريد الإلكتروني، والمزيد . كل يوم، يتم تحميل أكثر من 300000 صفحة من المحتوى إلى Issuu، مما يسمح للقراء في جميع أنحاء العالم بالوصول إلى اكتشاف المزيد مما يحبونه والتفاعل معه، من المجلات والصحف إلى المحافظ والكتالوجات. يختار المسوقون من المؤسسات والمبدعون الأفراد على حد سواء Issuu لمنصتها سهلة الاستخدام التي تضع رسالتهم في المقدمة والمركز دون الحاجة إلى سطر واحد من التعليمات البرمجية. يقع المقر الرئيسي لشركة Issuu في بالو ألتو، كاليفورنيا، ولها مكاتب عالمية في كوبنهاجن وبرلين وبراجا.
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook هو برنامج وخدمة سحابية لإنشاء وتخزين المنشورات الاحترافية عبر الإنترنت مع تأثير قلب الصفحة. قم بتحويل ملفات PDF الخاصة بك إلى دفاتر صور متحركة تفاعلية وأنتج مواد تسويقية جذابة لعملائك. اعرض مستنداتك بطريقة تفاعلية: أضف روابط ومقاطع فيديو لمشاركة أفضل للعملاء وشارك دفاتر الصور المتحركة بسلاسة من خلال الرابط. فهو يجعل كتبك الإلكترونية بتنسيق PDF والكتالوجات الإلكترونية والكتيبات الرقمية والتقارير السنوية والعروض التقديمية والمجلات وضمانات المبيعات تفاعلية. تستخدم أكثر من 50000 شركة في 179 دولة FlippingBook لإنشاء مستندات سهلة الاستخدام عبر الإنترنت وتقديم المحتوى عبر الويب وتحسين عمليات الاتصال الخاصة بها. تعمل الخدمة على أجهزة الكمبيوتر المكتبية والأجهزة المحمولة ويمكن دمجها مع أنظمة الطرف الثالث مثل Zapier وGoogle Analytics وWordPress. يساعد FlippingBook الشركات الصغيرة والعلامات التجارية الكبيرة المشهورة، مثل Unilever وMarriott وIntel وCartier وFOX وNestle.
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