أدوات نظام إدارة المحتوى (CMS). - التطبيقات الأكثر شعبية - روسيا

Issuu

issuu.com

Issuu هي أكبر منصة لنشر وتسويق المحتوى في العالم والتي تمكن الأشخاص من تحويل واستضافة ومشاركة المحتوى الجذاب في مجموعة متنوعة من التنسيقات الديناميكية عبر جميع قنوات التوزيع الرقمية. مع أكثر من 60 مليون منشور، تسهل Issuu على مستخدميها العالميين الذين يزيد عددهم عن مليون تحويل جزء من المحتوى مرة واحدة ومشاركته في كل مكان. تعمل Issuu Story Cloud على تحويل مستند واحد إلى تجربة قراءة غامرة وفريدة عن طريق تحويل المستندات الثابتة إلى أصول تسويقية - بما في ذلك دفاتر الصور المتحركة لتضمينها في مواقع الويب والمدونات، والمقالات المحسنة للجوال، وقصص الرسوم المتحركة لوسائل التواصل الاجتماعي، وصور GIF للبريد الإلكتروني، والمزيد . كل يوم، يتم تحميل أكثر من 300000 صفحة من المحتوى إلى Issuu، مما يسمح للقراء في جميع أنحاء العالم بالوصول إلى اكتشاف المزيد مما يحبونه والتفاعل معه، من المجلات والصحف إلى المحافظ والكتالوجات. يختار المسوقون من المؤسسات والمبدعون الأفراد على حد سواء Issuu لمنصتها سهلة الاستخدام التي تضع رسالتهم في المقدمة والمركز دون الحاجة إلى سطر واحد من التعليمات البرمجية. يقع المقر الرئيسي لشركة Issuu في بالو ألتو، كاليفورنيا، ولها مكاتب عالمية في كوبنهاجن وبرلين وبراجا.