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أدوات نظام إدارة المحتوى (CMS). - التطبيقات الأكثر شعبية - الصين
تعمل أدوات نظام إدارة المحتوى (CMS) على تبسيط عملية إنشاء المحتوى الرقمي وتحريره ونشره. تستفيد المؤسسات من أدوات نظام إدارة المحتوى (CMS) لتحسين وظائف وعمق المحتوى ضمن نظام إدارة المحتوى (CMS) الحالي الخاص بها. يتم استخدام هذه الأدوات على نطاق واسع من قبل الشركات بجميع أحجامها لإدارة المحتوى على مواقع الويب أو المدونات أو الأنظمة الأساسية الأخرى. إنها تمكن المستخدمين من تصميم موقع ويب وفقًا لتفضيلاتهم باستخدام ميزات وأنواع محتوى مختلفة. غالبًا ما يتطلب تنفيذ وظائف محددة على موقع ويب أعمال تطوير كبيرة وساعات هندسية، ولكن يمكن لأدوات نظام إدارة المحتوى توفير هذه الوظائف من خلال عمليات التكامل أو المكونات الإضافية، وبالتالي توفير الوقت والمال. يستخدم محترفو المحتوى أدوات CMS جنبًا إلى جنب مع CMS لتحسين محتوى موقع الويب. يتضمن ذلك تمكين نشر أنواع محتوى متنوعة، وتقديم ميزات تصميم إضافية، وتسهيل التعاون والتدقيق أثناء إنشاء المحتوى، والمزيد. تتكامل بعض الأدوات مع إدارة محتوى الويب أو برنامج إنشاء مواقع الويب، بينما تعمل أدوات أخرى كمنتجات مستقلة تلبي احتياجات محددة متعلقة بالمحتوى. تقوم أدوات CMS بسد الثغرات الموجودة في نظام CMS معين، مما يتيح للمستخدمين إدارة مواقع الويب بشكل أكثر كفاءة وتطويرها لتلبية مواصفاتهم الدقيقة.
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WeTransfer
wetransfer.com
WeTransfer هي خدمة نقل ملفات الكمبيوتر عبر الإنترنت ومقرها في هولندا. تأسست الشركة في عام 2009 في أمستردام على يد رينكي فيسر وباس بيرينز ونالدن. في أكتوبر 2018، أعادت WeTransfer إطلاق تطبيقها باسم "Collect by WeTransfer". في مايو 2020، حظرت الهند تطبيق WeTransfer، لأسباب أمنية.
Issuu
issuu.com
Issuu هي أكبر منصة لنشر وتسويق المحتوى في العالم والتي تمكن الأشخاص من تحويل واستضافة ومشاركة المحتوى الجذاب في مجموعة متنوعة من التنسيقات الديناميكية عبر جميع قنوات التوزيع الرقمية. مع أكثر من 60 مليون منشور، تسهل Issuu على مستخدميها العالميين الذين يزيد عددهم عن مليون تحويل جزء من المحتوى مرة واحد...
10Web
10web.io
10Web هو موقع ويب رائد للذكاء الاصطناعي ومنشئ للتجارة الإلكترونية بالذكاء الاصطناعي. في عصرنا هذا، نقوم بإضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى الفرص عبر الإنترنت. تعمل أدواتنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تبسيط إنشاء وإدارة الأعمال الرقمية، وكسر الحواجز التقنية. تعمل أداة إنشاء مواقع الويب المستن...
Smash
fromsmash.com
Smash هي طريقة جديدة لإرسال الملفات الكبيرة، دون أي حدود للحجم. يساعد Smash، الآمن والسهل والسريع، المطورين والشركات من جميع الأحجام (من المحترفين إلى المؤسسات المتوسطة والكبيرة) ومن مختلف قطاعات النشاط على تلبية احتياجات نقل الملفات الخاصة بهم. يتم تقديم الخدمات على أساس اشتراك سنوي يتضمن عدد المست...
Relume
relume.io
قمنا ببناء مكتبة Relume لمساعدة المستقلين والوكالات والفرق الأخرى في إنشاء مواقع الويب على Webflow لتوفير الوقت دون التضحية بالجودة. ما عليك سوى البحث من بين أكثر من 650 مكونًا تم إنشاؤه مسبقًا، ونسخها بنقرة واحدة ولصقها في أي مشروع Webflow. قل وداعًا لبناء مواقع Webflow من الصفر ومرحبًا بمزيد من ال...
Lordicon
lordicon.com
Lordicon عبارة عن مجموعة أيقونات متحركة ومصممة بشكل جميل مع مكتبة قوية وخيارات تكامل لا نهاية لها. يتم تسليم كل أيقونة في ملف Lottie وGIF وSVG وEPS وPNG. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين تنزيل تنسيق .json تقريبي بدون عناصر تحكم تعبير Lordicon بالإضافة إلى ملف مصدر Adobe After Effects. علاوة على ذلك...
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook هي أداة عبر الإنترنت وبرنامج سطح مكتب لإنشاء دفاتر صور رقمية احترافية. فهو يجعل كتبك الإلكترونية بتنسيق PDF والكتالوجات الإلكترونية والكتيبات الرقمية والتقارير السنوية والعروض التقديمية والمجلات وضمانات المبيعات تفاعلية. تستخدم أكثر من 50000 شركة في 179 دولة FlippingBook لإنشاء مستندات ...
MemberSpace
memberspace.com
بيع العضويات والمنتجات الرقمية على موقع الويب الخاص بك. أنشئ عضويات لأي منتج تريده مثل مكتبات المحتوى والمجتمعات ومقاطع الفيديو والدورات التدريبية عبر الإنترنت والمزيد مع التحكم بنسبة 100% في الشكل والمظهر. تعمل أي منصة: Squarespace، وWordPress، وWebflow، وNotion، والمزيد.
FastPixel.io
fastpixel.io
أصبح WordPress الأسرع أمرًا سهلاً جميع أحدث التقنيات حول كيفية تسريع موقع الويب الخاص بك معبأة بدقة في مكون إضافي للإعداد مدته دقيقة واحدة.
Templately
templately.com
Templately هو مكون إضافي شائع في WordPress يساعد المستخدمين على إنشاء وإدارة القوالب المصممة مسبقًا لمواقعهم الإلكترونية. يقدم Templately مجموعة واسعة من القوالب لأغراض مختلفة مثل المدونات ومواقع الأعمال ومواقع التجارة الإلكترونية والمحافظ والمزيد. يمكن تخصيص هذه القوالب بسهولة لتتناسب مع احتياجات ا...
Ruttl
ruttl.com
ruttl هي أسرع طريقة لفرق المنتجات والتسويق والمبيعات والدعم لجمع التعليقات المرئية والتعاون وإدارة الأفكار من خلال أدوات مثل تعليقات موقع الويب وتتبع الأخطاء وتعليقات تطبيقات الهاتف المحمول وتعليقات العملاء. حاليًا، لمراجعة الأخطاء وتتبعها على مواقع الويب وتطبيقات الهاتف المحمول، غالبًا ما يلجأ الأش...
StorifyMe
storifyme.com
نظام أساسي شامل لمشاركة المستخدم يوفر تنسيقات أصلية للجوال وملء الشاشة وغامرة لأي نظام أساسي للجوال أو موقع الويب. يمكّن StorifyMe العملاء من إنشاء ونشر قصص تفاعلية ومقاطع قصيرة ولقطات وإعلانات مخصصة للغاية ومذهلة بصريًا، والتي تجذب جمهورهم وتزيد التحويلات وتزيد الإيرادات. يعد StorifyMe Editor سهل ا...
Letterdrop
letterdrop.com
Letterdrop عبارة عن منصة لتسويق المحتوى لمساعدة الشركات B2B على بناء قنوات تواصل من خلال المحتوى باستخدام قنوات عضوية مثل SEO وLinkedIn. يساعدك Letterdrop على: 1. فهم ما يهتم به عملاؤك المحتملون من خلال استخلاص الرؤى من الأسئلة في مكالمات المبيعات، والمحتوى المستهلك على موقع الويب الخاص بك، والمشارك...
Pastel
usepastel.com
Pastel هي الطريقة الأسهل والأسرع لمصممي الويب والمطورين والوكالات لجمع التعليقات على مواقع الويب التي يقومون بإنشائها.
MaxiBlocks
maxiblocks.com
أطلق العنان لإبداعك مع MaxiBlocks، أداة إنشاء صفحات WordPress المجانية! لا الترميز؟ لا مشكلة! قم بالسحب والإسقاط من مكتبة ضخمة تضم أكثر من 2000 قطعة مصممة مسبقًا وأكثر من 150 قالب صفحة لإنشاء مواقع ويب مذهلة لأي غرض، بدءًا من الصفحات المقصودة إلى المدونات والمحافظ. تضمن الاستجابة المضمنة أن تبدو تحف...
Buttondown
buttondown.email
Buttondown هي أسهل طريقة لإنشاء رسالتك الإخبارية وتشغيلها. Buttondown هي أداة صغيرة وأنيقة لإنتاج الرسائل الإخبارية. تسهل عليك الواجهة البسيطة كتابة رسائل بريد إلكتروني رائعة؛ تعمل الأتمتة مثل مساعد التحرير الذي ترغب في الحصول عليه، عن طريق التحقق من الأخطاء المطبعية أو الروابط المعطلة أو الصور الم...
RELAYTO
relayto.com
كيف يمكنك المحتوى 100X؟ RELAYTO هي منصة التجربة التفاعلية رقم 1 التي تحول المحتوى الثابت الخاص بك (ملفات PDF وملفات MP4 والصور) إلى تجارب تفاعلية جذابة، مما يمكّن المشاهدين من اختيار المسار الخاص بهم والتعليم الذاتي. تحقق من تجربة الشراء المدعومة بـ RELAYTO والتي بدأت كعرض تقديمي تقليدي. >> https://...
Juicer
juicer.io
Juicer هي أداة تجميع الوسائط الاجتماعية التي تمكن الشركات والأفراد من تنظيم محتوى الوسائط الاجتماعية وعرضه بسلاسة على مواقعهم الإلكترونية. فهو يسحب المحتوى بسهولة من حسابات اجتماعية مختلفة، بما في ذلك Instagram وFacebook وTikTok وLinkedIn وX/Twitter وYouTube والمزيد. بفضل خيارات الإعداد والتخصيص الس...
ImbaChat
imbachat.com
إنه مكون إضافي مجاني للدردشة لموقع ويب. توفر هذه الدردشة اتصالاً بين مستخدمي موقع الويب وتناسب تمامًا مجتمع الويب أو أي موقع ويب آخر يحتاج إلى تواصل المستخدم. التكامل مع October CMS وWordpress وOpencart وLivestreet CMS. الدردشة متاحة في خيارين: إصدار Saas وSelf-Hosted. كل إصدار لديه خطة تعرفة مرنة. ...
echo3D
echo3d.com
echo3D (www.echo3D.com) عبارة عن منصة لإدارة الأصول ثلاثية الأبعاد للمطورين والشركات لتخزين المحتوى ثلاثي الأبعاد وتأمينه ومشاركته في الوقت الفعلي عبر مؤسستهم وخارجها. نحن نقدم نظام إدارة محتوى ثلاثي الأبعاد (CMS) وشبكة توصيل (CDN)، وأدوات ضغط وتحويل الأصول، وبنية أساسية BaaS قابلة للتطوير تمكن المط...
WebzFactory
webzfactory.com
إنشاء مواقع ويب مذهلة لعالم الشركات، والأشخاص المؤثرين، والشخصيات، والشركات، ورجال الأعمال، وما إلى ذلك، وتنظيم أفضل أعمالك التي تنيرك أنت وعملك وعلامتك التجارية
SubPage
subpage.app
تقدم SubPage حلاً شاملاً لموقع الويب الخاص بشركتك، مما يمكّن الفرق من إنشاء صفحات موقع الويب والحفاظ عليها مثل سجل التغيير والسياسات وصفحات الوظائف والمدونة والمزيد، بدون دعم المطورين. إنها مجاملة مثالية لمنشئ موقع الويب الخاص بك أو منصة CMS. تأتي كل صفحة مزودة بميزات فريدة، مثل سجل الإصدارات وتنزيل...
Common Ninja
commoninja.com
يعد Common Ninja مزودًا متطورًا لأكثر من 100 أداة بدون تعليمات برمجية مصممة للارتقاء بموقعك على الويب وتجربة المتجر عبر الإنترنت. توفر أدواتنا المتطورة إمكانات تكامل سلسة مع أي منصة SaaS، مما يجعلنا الخيار الأول للشركات التي تسعى إلى تعزيز تواجدها الرقمي. يمكّننا Common Ninja، المتأصل في منصة قوية و...
Directorist
directorist.com
يعمل البرنامج المساعد لدليل الأعمال Directist على تبسيط عملية إنشاء أدلة أعمال عبر الإنترنت قابلة للتطوير ومرتكزة على معايير الصناعة.
Weavy
weavy.com
اللبنات الأساسية للجيل القادم للمطورين. Weavy عبارة عن مجموعة أدوات كاملة للمطورين لإضافة ميزات التعاون والإنتاجية والمجتمع إلى تطبيقات الويب والهاتف المحمول بجزء بسيط من التكلفة والوقت. تعمل واجهات برمجة التطبيقات (API) ومجموعات تطوير البرامج (SDK) ومجموعات واجهة المستخدم الخاصة بنا للدردشة والملفا...
Monsido
monsido.com
Monsido هو حل رائد لحوكمة الويب مصمم لتمكين المؤسسات من تقديم تجربة مستخدم فائقة وشاملة عبر تواجدها الرقمي ودعم رحلتهم لضمان أن تكون الاتصالات مفتوحة ومحسنة ومتوافقة. تتضمن منصة Monsido مجموعة متماسكة من الأدوات للوصول إلى الويب، وضمان جودة موقع الويب، والامتثال للعلامة التجارية والمحتوى، وإدارة موا...