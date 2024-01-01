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أدوات نظام إدارة المحتوى (CMS). - التطبيقات الأكثر شعبية - جزر آلاند
تعمل أدوات نظام إدارة المحتوى (CMS) على تبسيط عملية إنشاء المحتوى الرقمي وتحريره ونشره. تستفيد المؤسسات من أدوات نظام إدارة المحتوى (CMS) لتحسين وظائف وعمق المحتوى ضمن نظام إدارة المحتوى (CMS) الحالي الخاص بها. يتم استخدام هذه الأدوات على نطاق واسع من قبل الشركات بجميع أحجامها لإدارة المحتوى على مواقع الويب أو المدونات أو الأنظمة الأساسية الأخرى. إنها تمكن المستخدمين من تصميم موقع ويب وفقًا لتفضيلاتهم باستخدام ميزات وأنواع محتوى مختلفة. غالبًا ما يتطلب تنفيذ وظائف محددة على موقع ويب أعمال تطوير كبيرة وساعات هندسية، ولكن يمكن لأدوات نظام إدارة المحتوى توفير هذه الوظائف من خلال عمليات التكامل أو المكونات الإضافية، وبالتالي توفير الوقت والمال. يستخدم محترفو المحتوى أدوات CMS جنبًا إلى جنب مع CMS لتحسين محتوى موقع الويب. يتضمن ذلك تمكين نشر أنواع محتوى متنوعة، وتقديم ميزات تصميم إضافية، وتسهيل التعاون والتدقيق أثناء إنشاء المحتوى، والمزيد. تتكامل بعض الأدوات مع إدارة محتوى الويب أو برنامج إنشاء مواقع الويب، بينما تعمل أدوات أخرى كمنتجات مستقلة تلبي احتياجات محددة متعلقة بالمحتوى. تقوم أدوات CMS بسد الثغرات الموجودة في نظام CMS معين، مما يتيح للمستخدمين إدارة مواقع الويب بشكل أكثر كفاءة وتطويرها لتلبية مواصفاتهم الدقيقة.
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WeTransfer
wetransfer.com
WeTransfer هي خدمة نقل ملفات الكمبيوتر عبر الإنترنت ومقرها في هولندا. تأسست الشركة في عام 2009 في أمستردام على يد رينكي فيسر وباس بيرينز ونالدن. في أكتوبر 2018، أعادت WeTransfer إطلاق تطبيقها باسم "Collect by WeTransfer". في مايو 2020، حظرت الهند تطبيق WeTransfer، لأسباب أمنية.
Issuu
issuu.com
أنشئ دفاتر صور متحركة تفاعلية ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وصور GIF والمزيد من ملفات PDF. اكتشف قوة أدوات النشر الرقمي وتسويق المحتوى هنا!
10Web
10web.io
منصة ووردبريس مدعومة بالذكاء الاصطناعي. Checkmark أنشئ موقع الويب الخاص بك في دقائق باستخدام الذكاء الاصطناعي. Checkmarkاحصل على أسرع استضافة مدعومة من Google Cloud. قم برفع درجة PageSpeed لموقع الويب الخاص بك إلى 90+.
Smash
fromsmash.com
Smash هي أبسط طريقة لإجراء عمليات نقل سريعة وآمنة للملفات. مشاركة الملفات الكبيرة بلا حدود.
Relume
relume.io
قمنا ببناء مكتبة Relume لمساعدة المستقلين والوكالات والفرق الأخرى في إنشاء مواقع الويب على Webflow لتوفير الوقت دون التضحية بالجودة. ما عليك سوى البحث من بين أكثر من 650 مكونًا تم إنشاؤه مسبقًا، ونسخها بنقرة واحدة ولصقها في أي مشروع Webflow. قل وداعًا لبناء مواقع Webflow من الصفر ومرحبًا بمزيد من ال...
Lordicon
lordicon.com
Lordicon عبارة عن مجموعة أيقونات متحركة ومصممة بشكل جميل مع مكتبة قوية وخيارات تكامل لا نهاية لها. يتم تسليم كل أيقونة في ملف Lottie وGIF وSVG وEPS وPNG. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين تنزيل تنسيق .json تقريبي بدون عناصر تحكم تعبير Lordicon بالإضافة إلى ملف مصدر Adobe After Effects. علاوة على ذلك...
FlippingBook
flippingbook.com
يمكنك تحويل ملفات PDF البسيطة إلى مستندات تفاعلية وجذابة بمظهر احترافي وإدارة أدوات التسويق وتحليل الملفات والمزيد.
MemberSpace
memberspace.com
بيع العضويات والمنتجات الرقمية من موقع الويب الخاص بك. شارك علمك واكسب الدخل. أضف حق الوصول للأعضاء فقط إلى أي جزء من موقع الويب الخاص بك واقبل المدفوعات. تعمل أي منصة: Squarespace وWordPress وWix وNotion والمزيد.
FastPixel.io
fastpixel.io
أصبح WordPress الأسرع أمرًا سهلاً جميع أحدث التقنيات حول كيفية تسريع موقع الويب الخاص بك معبأة بدقة في مكون إضافي للإعداد مدته دقيقة واحدة.
Templately
templately.com
Templately هو مكون إضافي شائع في WordPress يساعد المستخدمين على إنشاء وإدارة القوالب المصممة مسبقًا لمواقعهم الإلكترونية. يقدم Templately مجموعة واسعة من القوالب لأغراض مختلفة مثل المدونات ومواقع الأعمال ومواقع التجارة الإلكترونية والمحافظ والمزيد. يمكن تخصيص هذه القوالب بسهولة لتتناسب مع احتياجات ا...
StorifyMe
storifyme.com
نظام أساسي شامل لمشاركة المستخدم يوفر تنسيقات أصلية للجوال وملء الشاشة وغامرة لأي نظام أساسي للجوال أو موقع الويب. يمكّن StorifyMe العملاء من إنشاء ونشر قصص تفاعلية ومقاطع قصيرة ولقطات وإعلانات مخصصة للغاية ومذهلة بصريًا، والتي تجذب جمهورهم وتزيد التحويلات وتزيد الإيرادات. يعد StorifyMe Editor سهل ا...
Letterdrop
letterdrop.com
سير العمل الآلي لإنشاء المحتوى وتوزيعه. قم بإعطاء الأولوية للأفكار الصحيحة، وتخطيط التقويم الخاص بك، وإدارة الموافقات • إعادة توظيف الندوات عبر الإنترنت، وإنشاء رسائل اجتماعية، والكتابة بشكل أسرع باستخدام نظام إدارة المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي • تحسين المشهد الجديد لتحسين محركات البحث في ع...
Ruttl
ruttl.com
ruttl هي أداة مجانية للتعليق على مواقع الويب المباشرة، تمامًا مثل InVision، المخصصة للمواقع الثابتة. يمكنك الحصول على تعليقات من عميلك ومدخلات من فريقك على موقع ويب مباشر أو رابط مرحلي. فهو يمنحك القدرة على تحرير مواقع الويب المباشرة ومشاركة مشاريع الويب مع زملائك في الفريق ووضع علامة عليها في التعل...
Pastel
usepastel.com
Pastel هي الطريقة الأسهل والأسرع لمصممي الويب والمطورين والوكالات لجمع التعليقات على مواقع الويب التي يقومون بإنشائها.
Buttondown
buttondown.email
Buttondown هي أسهل طريقة لإنشاء رسالتك الإخبارية وتشغيلها. Buttondown هي أداة صغيرة وأنيقة لإنتاج الرسائل الإخبارية. تسهل عليك الواجهة البسيطة كتابة رسائل بريد إلكتروني رائعة؛ تعمل الأتمتة مثل مساعد التحرير الذي ترغب في الحصول عليه، عن طريق التحقق من الأخطاء المطبعية أو الروابط المعطلة أو الصور الم...
RELAYTO
relayto.com
يقوم RELAYTO بتحويل ملفات PDF والعروض التقديمية ومقاطع الفيديو والمحتويات الأخرى إلى تجارب ويب تفاعلية مع العلامات التجارية الفورية والتحليلات والمزيد
Juicer
juicer.io
شارك أفضل مشاركاتك على حائط اجتماعي جميل. تساعد Juicer على تجميع جميع علامات التصنيف الخاصة بعلامتك التجارية ومنشورات الوسائط الاجتماعية في موجز وسائط اجتماعية واحد جميل على موقع الويب الخاص بك، مما يسمح لك بإدارة المحتوى الخاص بك وتنظيمه بسهولة.
MaxiBlocks
maxiblocks.com
MaxiBlocks عبارة عن أداة إنشاء صفحات مرئية بدون تعليمات برمجية يمكنها إنشاء صفحات ويب سريعة الاستجابة وسريعة التحميل باستخدام مكتبة تصميم متكاملة وأيقونات بحجم 13 ألف + 100 بطاقة نمط
ImbaChat
imbachat.com
إنه مكون إضافي مجاني للدردشة لموقع ويب. توفر هذه الدردشة اتصالاً بين مستخدمي موقع الويب وتناسب تمامًا مجتمع الويب أو أي موقع ويب آخر يحتاج إلى تواصل المستخدم. التكامل مع October CMS وWordpress وOpencart وLivestreet CMS. الدردشة متاحة في خيارين: إصدار Saas وSelf-Hosted. كل إصدار لديه خطة تعرفة مرنة. ...
echo3D
echo3d.com
echo3D (www.echo3D.com) عبارة عن منصة لإدارة الأصول ثلاثية الأبعاد للمطورين والشركات لتخزين المحتوى ثلاثي الأبعاد وتأمينه ومشاركته في الوقت الفعلي عبر مؤسستهم وخارجها. نحن نقدم نظام إدارة محتوى ثلاثي الأبعاد (CMS) وشبكة توصيل (CDN)، وأدوات ضغط وتحويل الأصول، وبنية أساسية BaaS قابلة للتطوير تمكن المط...
WebzFactory
webzfactory.com
إنشاء مواقع ويب مذهلة لعالم الشركات، والأشخاص المؤثرين، والشخصيات، والشركات، ورجال الأعمال، وما إلى ذلك، وتنظيم أفضل أعمالك التي تنيرك أنت وعملك وعلامتك التجارية
SubPage
subpage.app
تقدم SubPage حلاً شاملاً لموقع الويب الخاص بشركتك، مما يمكّن الفرق من إنشاء صفحات موقع الويب والحفاظ عليها مثل سجل التغيير والسياسات وصفحات الوظائف والمدونة والمزيد، دون دعم المطور. إنها مجاملة مثالية لمنشئ موقع الويب الخاص بك أو منصة CMS. تأتي كل صفحة مزودة بميزات فريدة، مثل سجل الإصدارات وتنزيل مل...
Common Ninja
commoninja.com
يعد Common Ninja مزودًا متطورًا لأكثر من 100 أداة بدون تعليمات برمجية مصممة للارتقاء بموقعك على الويب وتجربة المتجر عبر الإنترنت. توفر أدواتنا المتطورة إمكانات تكامل سلسة مع أي منصة SaaS، مما يجعلنا الخيار الأول للشركات التي تسعى إلى تعزيز تواجدها الرقمي. يمكّننا Common Ninja، المتأصل في منصة قوية و...
Directorist
directorist.com
يعمل البرنامج المساعد لدليل الأعمال Directist على تبسيط عملية إنشاء أدلة أعمال عبر الإنترنت قابلة للتطوير ومرتكزة على معايير الصناعة.
Weavy
weavy.com
اللبنات الأساسية للجيل القادم للمطورين. Weavy عبارة عن مجموعة أدوات كاملة للمطورين لإضافة ميزات التعاون والإنتاجية والمجتمع إلى تطبيقات الويب والهاتف المحمول بجزء بسيط من التكلفة والوقت. تعمل واجهات برمجة التطبيقات (API) ومجموعات تطوير البرامج (SDK) ومجموعات واجهة المستخدم الخاصة بنا للدردشة والملفا...
Monsido
monsido.com
Monsido هو حل رائد لحوكمة الويب مصمم لتمكين المؤسسات من تقديم تجربة مستخدم فائقة وشاملة عبر تواجدها الرقمي ودعم رحلتهم لضمان أن تكون الاتصالات مفتوحة ومحسنة ومتوافقة. تتضمن منصة Monsido مجموعة متماسكة من الأدوات للوصول إلى الويب، وضمان جودة موقع الويب، والامتثال للعلامة التجارية والمحتوى، وإدارة موا...