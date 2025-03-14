متجر تطبيقات لتطبيقات الويب

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.

WebCatalog Desktop

حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.

تنزيل WebCatalog Desktop
معرفة المزيد
الكل
كتب
العمل
التعليم
الترفيه
التمويل
الطعام والشراب
الجرافيكس و التصميم
الصحة واللياقة البدنية
أسلوب الحياة
الطب
الموسيقى والصوت
الأخبار
صور و فيديو
الإنتاجية
المرجع
التسوق
شبكات التواصل الاجتماعي
تطوير البرمجيات
الرياضة
السفر
الخدمات
الطقس
منصات تجربة المحتوى
الفئات
الأكثر شعبية
المضافة حديثًا

منصات تجربة المحتوى - التطبيقات الأكثر شعبية

تعمل منصات تجربة المحتوى على تمكين الشركات من إنشاء تجارب مخصصة تعزز مشاركة الجمهور. تبدأ هذه الأدوات بتوفير الميزات التي تعمل على مركزة الأصول التسويقية وتنظيمها من خلال وضع العلامات والتصنيف بناءً على الجمهور أو حالة الاستخدام. بمجرد تنظيم المحتوى، توفر منصات تجربة المحتوى وظيفة التخصيص لتخصيص التجارب لجماهير محددة، بهدف تحقيق نتائج الأعمال المرغوبة. قد تشمل هذه النتائج التقاط العملاء المحتملين، أو تسجيلهم، أو توجيه الأفراد نحو العبارات السياقية التي تحث على اتخاذ إجراء، من بين أشياء أخرى. بالإضافة إلى التخصيص، غالبًا ما تتضمن منصات تجربة المحتوى ميزات التوزيع وإمكانات التحليلات لتتبع أداء المحتوى واكتساب رؤى الجمهور. تستخدم فرق تسويق المحتوى هذه الأدوات لتعظيم القيمة المستمدة من محتواها وتفاعلاتها مع الجماهير، وتشجيع المشاركة النشطة. ومن خلال الاستفادة من منصات تجربة المحتوى، يمكن للشركات إنشاء تجارب مقنعة ومخصصة تلقى صدى لدى جمهورها المستهدف، مما يؤدي في النهاية إلى تحقيق نتائج ذات مغزى وتعزيز الاتصالات القوية.

إرسال تطبيق جديد


Issuu

Issuu

issuu.com

ISSUU هي منصة للنشر الرقمي تسمح بتحويل مستندات PDF إلى محتوى تفاعلي مثل المجلات وFlipbooks، مع أدوات لتحليل سلوك القراء.

Sprinklr

Sprinklr

sprinklr.com

Sprinklr هي منصة خدمة العملاء تعتمد على السحابة، تسمح بالتفاعل عبر قنوات رقمية متعددة وتوفر تحليلات ورؤى لتحسين تجربة العملاء والوكيل.

Showpad

Showpad

showpad.com

Showpad هي منصة لإدارة محتوى المبيعات، تسهل على فرق التسويق والمبيعات الوصول إلى المحتوى وتبادله مع المشترين لتعزيز التفاعلات وزيادة المبيعات.

FlippingBook

FlippingBook

flippingbook.com

FlippingBook هو تطبيق لتحويل PDFs إلى منشورات تفاعلية عبر الإنترنت، داعماً إنشاء محتوى رقمي مع عناصر متعددة ودعم التحليلات.

involve.me

involve.me

involve.me

تطبيق involve.me أداة لتجربة العملاء تساعد الشركات على إنشاء تفاعلات مخصصة وجمع البيانات عبر النماذج، الصفحات الترويجية، والاستطلاعات.

StoryScale

StoryScale

storyscale.com

تطبيق StoryScale يمكن المستخدمين من إنشاء تجارب عرض منتجات مخصصة وسهلة دون الحاجة لبرمجة، مع إمكانية مشاركة آمنة وتحليل أداء العروض.

Contentstack

Contentstack

contentstack.com

Contentstack هو نظام إدارة محتوى حديث يساعد الشركات على إدارة وتخصيص المحتوى عبر قنوات رقمية متعددة بمرونة وسهولة.

DCatalog

DCatalog

dcatalog.com

DCatalog هو تطبيق رقمي يساعد الشركات على إنشاء وإدارة كتالوجات رقمية بسهولة، مما يوفر محتوى منظمًا وقابلًا للوصول عبر مختلف الأجهزة.

Smint.io

Smint.io

smint.io

Smint.io هو تطبيق لإدارة الأصول الرقمية، يتيح إنشاء بوابات محتوى متكاملة بوسائط محسنة من أنظمة مختلفة لتحسين التخزين والتسليم.

Joomag

Joomag

joomag.com

Joomag هو منصة لإنشاء وتوزيع المحتوى الرقمي، تدعم تحويل المحتوى المطبوع إلى تنسيقات رقمية وتوفر أدوات لتحليل سلوك القراء.

EX.CO

EX.CO

ex.co

EX.CO هي منصة تجارب محتوى مدعومة من ديزني، تسهل على الناشرين والعلامات التجارية إنشاء تجارب مخصصة على مواقعهم دون الحاجة لمطورين.

ScreenSpace

ScreenSpace

screenspace.io

تطبيق ScreenSpace يساعد فرق التسويق والمبيعات على جذب العملاء من خلال تجارب تفاعلية وقصص مرئية مخصصة تعزز الفهم والمشاركة.

Storylane

Storylane

storylane.io

تطبيق Storylane يساعد فرق التسويق والمبيعات في إنشاء عروض تفاعلية للمنتجات بسهولة، مما يعزز المشاركة ويوفر تجارب مخصصة للعملاء.

Shorthand

Shorthand

shorthand.com

شورت هاند هي منصة لإنشاء محتوى رقمي تفاعلي على الويب بسهولة، تتيح للمستخدمين كتابة، تحرير، ونشر تجارب قراءة مميزة بدون حاجة لمعرفة البرمجة أو تصميم الويب.

Vev

Vev

vev.design

Vev هو منصة لإنشاء الويب تم تصميمها للمطورين والمصممين والمسوقين، تتيح لهم الجمع بين البرمجة وعدم البرمجة لنشر أفكارهم بسهولة.

Spott

Spott

spott.ai

تطبيق سبوت يتيح للمستخدمين إضافة عناصر تفاعلية لصورهم ومقاطع الفيديو، مما يجعل المحتوى قابلاً للتنفيذ وقابلاً للقياس عبر قنوات متعددة.

Visually

Visually

visual.ly

تطبيق فيزيوالي هو منصة تربط الشركات بمختصين مبدعين لتطوير محتوى عبر التعاون عبر الإنترنت.

Aligned

Aligned

alignedup.com

تطبيق Aligned هو منصة تعاون رقمية لفِرق المبيعات، تجمع جميع الاتصالات والمحتوى والعمليات في مكان واحد لتحسين فعالية الصفقات.

Allego

Allego

allego.com

Allego هو تطبيق يهدف إلى تعزيز تدريب وتطوير فرق المبيعات من خلال أدوات التعلم والتعاون، مما يحسن الإنتاجية ويساعد في أتمتة مهام المبيعات.

Consensus

Consensus

goconsensus.com

تطبيق Consensus يقوم بأتمتة العروض التقديمية، مما يساعد الفرق على تقليل الوقت الضائع وزيادة الكفاءة في عمليات المبيعات.

Uberflip

Uberflip

uberflip.com

يتيح تطبيق Uberflip إنشاء تجارب محتوى رقمية مخصصة بسرعة، ويساعد الشركات في تخصيص المحتوى وزيادة التفاعل مع العملاء.

OneMob

OneMob

onemob.com

OneMob هو منصة تتيح للمستخدمين إنشاء ومشاركة وتتبع microsites ورسائل البريد الإلكتروني، مما يساعد في تحسين جهود التسويق والمبيعات.

Maglr

Maglr

maglr.com

Maglr هو تطبيق لإنشاء محتوى رقمي تفاعلي، يساعد الشركات في تصميم وتوزيع محتوى مثل المجلات والعروض التقديمية بدون كتابة كود.

Brandlive

Brandlive

brandlive.com

تطبيق Brandlive يمكنك من تنظيم الويبينارات والأحداث بطرق تفاعلية وجذابة، مما يحسن تجربة المحتوى ويساعد على توجيه الجمهور نحو الفعل.

Youengage

Youengage

youengage.me

يوفر تطبيق Youengage أدوات لإنشاء تجارب تفاعلية مثل الاستطلاعات والاختبارات والأشكال الذكية events، بغرض جمع الآراء والتفاعل مع المستخدمين.

Foleon

Foleon

foleon.com

Foleon هو منصة لإنشاء محتوى تفاعلي يساعد الشركات على تحسين استراتيجيات التسويق الرقمي ورفع مستوى جودة المحتوى.

RELAYTO

RELAYTO

relayto.com

Relayto هو تطبيق لإنشاء محتوى تفاعلي من مستندات مثل PDFs والعروض التقديمية، مما يعزز تجربة المستخدم وتحليلات التفاعل.

Hubilo

Hubilo

hubilo.com

هوبيلو هو تطبيق لإدارة الأحداث يتيح تنظيم الفعاليات الافتراضية والشخصية، ويعزز التفاعل بين الحضور ويوفر أدوات تحليلات فعالة.

Hushly

Hushly

hushly.com

Hushly هو تطبيق لتحسين تجارب العملاء من خلال تخصيص المحتوى وتحليل سلوك الجمهور لرفع معدلات المشاركة والتحويل.

Foundry

Foundry

foundryco.com

Foundry هو تطبيق لتنسيق حملات التسويق والمبيعات باستخدام أدوات الإعلان المخصصة وتحليل البيانات لتحسين تجربة العميل.

ClearSlide

ClearSlide

clearslide.com

Clearslide هي منصة لإدارة مشاركة المبيعات، تساعد الفرق في تنظيم المحتوى والتواصل مع العملاء وتحليل الأداء لتحقيق نتائج أفضل.

Live Center

Live Center

livecenter.com

تطبيق Live Center هو حل مرن للتدوين المباشر، يتيح تغطية الأخبار بشكل فوري وبسهولة، مع تصميم مخصص ومزايا متعددة لتعزيز تفاعل القراء.

Brojure

Brojure

brojure.com

تطبيق بروجور يتيح إنشاء محتوى وعروض تقديمية بطريقة بصرية سهلة، مع قوالب جاهزة وواجهة بسيطة، دون الحاجة لمصمم.

Mediafly

Mediafly

mediafly.com

MediaFly هي منصة تمكين فرق المبيعات من إنشاء محتوى تفاعلي وجذاب لتعزيز تفاعلات العملاء وتحسين فعالية المبيعات.

SPCE

SPCE

spce.com

يقدم تطبيق SP_CE غرف رقمية للتعاون الآمن ومشاركة المحتوى، مع توفير رؤى حول رحلة المشترين في عمليات البيع B2B.

Narrator

Narrator

narrator.ai

تطبيق Narrato هو منصة لإنشاء المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي، تُساعد المسوقين في إدارة وتنسيق تحديد المشاريع وتنفيذها بكفاءة أعلى.

Paperflite

Paperflite

paperflite.com

Paperflite هو برنامج لإدارة المحتوى يمكّن فرق المبيعات والتسويق من تخزين وتنظيم وتوزيع وتتبع المحتوى وتحليل تفاعل العملاء.

Edition Digital

Edition Digital

editiondigital.com

تطبيق Edition Digital يمكّن المستخدمين من إنشاء وإدارة وتوزيع المحتوى الرقمي بشكل سهل وفعال عبر مختلف الأجهزة.

Content Launch

Content Launch

contentlaunch.com

إطلاق المحتوى هو منصة لتخطيط وإدارة وتوزيع المحتوى، تسهل التعاون وتحسين استراتيجيات التسويق.

Skyword360

Skyword360

skyword.com

Skyword360 هي منصة تسويق محتوى تركز على إنشاء وإدارة المحتوى عبر قنوات متعددة، تساعد العلامات التجارية في تحقيق أهدافها التسويقية.

SundaySky

SundaySky

sundaysky.com

Sundaysky هي منصة فيديو تساعد الشركات على إنشاء وتخصيص وتوزيع محتوى الفيديو بفعالية باستخدام أدوات تدعم الذكاء الاصطناعي.

Navattic

Navattic

navattic.com

Navattic هو تطبيق يساعد فرق المبيعات والتسويق على إنشاء عروض تجريبية تفاعلية للمنتجات لتعزيز المشاركة وتحسين عملية المبيعات.

Tourial

Tourial

tourial.com

يوفر تطبيق Tourial إمكانية إنشاء تجارب تفاعلية ومراكز عرض لمساعدة الفرق التجارية في توصيل المعلومات للمشترين بشكل أسرع.

Fabl

Fabl

fabl.co

Fabl هو منصة لتعزيز تفاعل الجمهور وإدارة المحتوى، تمكن المسوقين من بناء ونشر وتحليل المحتوى بسهولة وفعالية دون الحاجة لوكالات أو مطورين.

TrenDemon

TrenDemon

trendemon.com

Trendemon هو حل لتخصيص الويب وتنظيم الرحلات التسويقية يساعد الشركات على تحسين تجربة العملاء وزيادة الأداء من خلال التحليلات المتقدمة.

FORTVISION

FORTVISION

fortvision.com

تطبيق FORTVISION يساعد في زيادة المبيعات وجذب المشتركين من خلال أتمتة التسويق وتخصيص المحتوى على الويب وفقًا لبيانات المستخدم.

Outgrow

Outgrow

outgrow.co

Outgrow هو تطبيق يساعد الشركات على إنشاء محتوى تفاعلي مثل الاختبارات والاستطلاعات والحسابات بسهولة ودون الحاجة لمهارات تقنية.

InEvent

InEvent

inevent.com

تطبيق InEvent هو منصة لإدارة الأحداث، يقدم حلولاً لتسهيل تنظيم الفعاليات الحية والافتراضية والهجينة، مع ميزات للتفاعل والتسجيل والتتبع.

The Juice

The Juice

thejuicehq.com

تطبيق The Juice يساعد محترفي المبيعات والتسويق في نشر المحتوى بدقة لجمهور مستهدف، مما يزيد من الوصول والتفاعل.

PathFactory

PathFactory

pathfactory.com

PathFactory تطبيق يعزز تجربة المحتوى في B2B، يوفر محتوى مخصص ويستخدم الذكاء الإصطناعي لتحسين التفاعلات وتحليل الأداء.

Flowla

Flowla

flowla.com

Flowla هو تطبيق رقمي يخصص تجارب العملاء من خلال إدارة تفاعلاتهم بشكل آلي، مما يسهل عملية onboarding والتواصل مع العملاء.

Knotch

Knotch

knotch.com

Knotch هو تطبيق يساعد الشركات على تحسين استراتيجيات محتواها من خلال تحليل أداء المحتوى وفهم تفاعل الجمهور.

degpeg

degpeg

degpeg.com

Degpeg هي منصة تجارة حية قائمة على السحابة تتيح التواصل المباشر والبث المتعدد عبر الويب والجوال لزيادة فعالية البيع والتفاعل مع العملاء.

OneIQ

OneIQ

oneiq.com

تطبيق OneIQ هو منصة SaaS موحدة تدعم عمليات تكنولوجيا المعلومات الهجينة وتعزز أداء التطبيقات وتقليل التكاليف باستخدام رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

UpContent

UpContent

upcontent.com

UpContent هو تطبيق يساعد المستخدمين في اكتشاف وتوزيع محتوى ذي صلة لتحسين علاقات العملاء وزيادة التفاعل عبر منصات التواصل الاجتماعي.

Dot.vu

Dot.vu

dot.vu

Dot.vu هو منصة محتوى تفاعلي تمكن العلامات التجارية من إنشاء تجارب تفاعلية دون برمجة، وتساعد في تحليل البيانات وتحسين المعدلات التحويلية.

Zoomforth

Zoomforth

zoomforth.com

تطبيق Zoomforth يتيح للمنشآت إنشاء مواقع إلكترونية جميلة بدون برمجة، مما يسهل تطوير المحتويات الرقمية بكفاءة وأمان.

Proof

Proof

useproof.com

تطبيق Proof يعزز ثقة الزوار ويخلق شعورًا بالاستعجال، مما يساعد على زيادة التحويلات بنسبة 10-15% لكل صفحة في قمع التسويق.

استكشاف

Desktop

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2025 WebCatalog, Inc.