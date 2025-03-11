منصات تجربة المحتوى - التطبيقات الأكثر شعبية

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تعمل منصات تجربة المحتوى على تمكين الشركات من إنشاء تجارب مخصصة تعزز مشاركة الجمهور. تبدأ هذه الأدوات بتوفير الميزات التي تعمل على مركزة الأصول التسويقية وتنظيمها من خلال وضع العلامات والتصنيف بناءً على الجمهور أو حالة الاستخدام. بمجرد تنظيم المحتوى، توفر منصات تجربة المحتوى وظيفة التخصيص لتخصيص التجارب لجماهير محددة، بهدف تحقيق نتائج الأعمال المرغوبة. قد تشمل هذه النتائج التقاط العملاء المحتملين، أو تسجيلهم، أو توجيه الأفراد نحو العبارات السياقية التي تحث على اتخاذ إجراء، من بين أشياء أخرى. بالإضافة إلى التخصيص، غالبًا ما تتضمن منصات تجربة المحتوى ميزات التوزيع وإمكانات التحليلات لتتبع أداء المحتوى واكتساب رؤى الجمهور. تستخدم فرق تسويق المحتوى هذه الأدوات لتعظيم القيمة المستمدة من محتواها وتفاعلاتها مع الجماهير، وتشجيع المشاركة النشطة. ومن خلال الاستفادة من منصات تجربة المحتوى، يمكن للشركات إنشاء تجارب مقنعة ومخصصة تلقى صدى لدى جمهورها المستهدف، مما يؤدي في النهاية إلى تحقيق نتائج ذات مغزى وتعزيز الاتصالات القوية.
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Issuu
issuu.com
ISSUU هي منصة للنشر الرقمي تسمح بتحويل مستندات PDF إلى محتوى تفاعلي مثل المجلات وFlipbooks، مع أدوات لتحليل سلوك القراء.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr هي منصة خدمة العملاء تعتمد على السحابة، تسمح بالتفاعل عبر قنوات رقمية متعددة وتوفر تحليلات ورؤى لتحسين تجربة العملاء والوكيل.
Showpad
showpad.com
Showpad هي منصة لإدارة محتوى المبيعات، تسهل على فرق التسويق والمبيعات الوصول إلى المحتوى وتبادله مع المشترين لتعزيز التفاعلات وزيادة المبيعات.
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook هو تطبيق لتحويل PDFs إلى منشورات تفاعلية عبر الإنترنت، داعماً إنشاء محتوى رقمي مع عناصر متعددة ودعم التحليلات.
involve.me
involve.me
تطبيق involve.me أداة لتجربة العملاء تساعد الشركات على إنشاء تفاعلات مخصصة وجمع البيانات عبر النماذج، الصفحات الترويجية، والاستطلاعات.
StoryScale
storyscale.com
تطبيق StoryScale يمكن المستخدمين من إنشاء تجارب عرض منتجات مخصصة وسهلة دون الحاجة لبرمجة، مع إمكانية مشاركة آمنة وتحليل أداء العروض.
Contentstack
contentstack.com
Contentstack هو نظام إدارة محتوى حديث يساعد الشركات على إدارة وتخصيص المحتوى عبر قنوات رقمية متعددة بمرونة وسهولة.
DCatalog
dcatalog.com
DCatalog هو تطبيق رقمي يساعد الشركات على إنشاء وإدارة كتالوجات رقمية بسهولة، مما يوفر محتوى منظمًا وقابلًا للوصول عبر مختلف الأجهزة.
Smint.io
smint.io
Smint.io هو تطبيق لإدارة الأصول الرقمية، يتيح إنشاء بوابات محتوى متكاملة بوسائط محسنة من أنظمة مختلفة لتحسين التخزين والتسليم.
Joomag
joomag.com
Joomag هو منصة لإنشاء وتوزيع المحتوى الرقمي، تدعم تحويل المحتوى المطبوع إلى تنسيقات رقمية وتوفر أدوات لتحليل سلوك القراء.
EX.CO
ex.co
EX.CO هي منصة تجارب محتوى مدعومة من ديزني، تسهل على الناشرين والعلامات التجارية إنشاء تجارب مخصصة على مواقعهم دون الحاجة لمطورين.
ScreenSpace
screenspace.io
تطبيق ScreenSpace يساعد فرق التسويق والمبيعات على جذب العملاء من خلال تجارب تفاعلية وقصص مرئية مخصصة تعزز الفهم والمشاركة.
Storylane
storylane.io
تطبيق Storylane يساعد فرق التسويق والمبيعات في إنشاء عروض تفاعلية للمنتجات بسهولة، مما يعزز المشاركة ويوفر تجارب مخصصة للعملاء.
Shorthand
shorthand.com
شورت هاند هي منصة لإنشاء محتوى رقمي تفاعلي على الويب بسهولة، تتيح للمستخدمين كتابة، تحرير، ونشر تجارب قراءة مميزة بدون حاجة لمعرفة البرمجة أو تصميم الويب.
Vev
vev.design
Vev هو منصة لإنشاء الويب تم تصميمها للمطورين والمصممين والمسوقين، تتيح لهم الجمع بين البرمجة وعدم البرمجة لنشر أفكارهم بسهولة.
Spott
spott.ai
تطبيق سبوت يتيح للمستخدمين إضافة عناصر تفاعلية لصورهم ومقاطع الفيديو، مما يجعل المحتوى قابلاً للتنفيذ وقابلاً للقياس عبر قنوات متعددة.
Visually
visual.ly
تطبيق فيزيوالي هو منصة تربط الشركات بمختصين مبدعين لتطوير محتوى عبر التعاون عبر الإنترنت.
Aligned
alignedup.com
تطبيق Aligned هو منصة تعاون رقمية لفِرق المبيعات، تجمع جميع الاتصالات والمحتوى والعمليات في مكان واحد لتحسين فعالية الصفقات.
Consensus
goconsensus.com
تطبيق Consensus يقوم بأتمتة العروض التقديمية، مما يساعد الفرق على تقليل الوقت الضائع وزيادة الكفاءة في عمليات المبيعات.
Allego
allego.com
Allego هو تطبيق يهدف إلى تعزيز تدريب وتطوير فرق المبيعات من خلال أدوات التعلم والتعاون، مما يحسن الإنتاجية ويساعد في أتمتة مهام المبيعات.
Uberflip
uberflip.com
يتيح تطبيق Uberflip إنشاء تجارب محتوى رقمية مخصصة بسرعة، ويساعد الشركات في تخصيص المحتوى وزيادة التفاعل مع العملاء.
OneMob
onemob.com
OneMob هو منصة تتيح للمستخدمين إنشاء ومشاركة وتتبع microsites ورسائل البريد الإلكتروني، مما يساعد في تحسين جهود التسويق والمبيعات.
Maglr
maglr.com
Maglr هو تطبيق لإنشاء محتوى رقمي تفاعلي، يساعد الشركات في تصميم وتوزيع محتوى مثل المجلات والعروض التقديمية بدون كتابة كود.
Brandlive
brandlive.com
تطبيق Brandlive يمكنك من تنظيم الويبينارات والأحداث بطرق تفاعلية وجذابة، مما يحسن تجربة المحتوى ويساعد على توجيه الجمهور نحو الفعل.
Youengage
youengage.me
يوفر تطبيق Youengage أدوات لإنشاء تجارب تفاعلية مثل الاستطلاعات والاختبارات والأشكال الذكية events، بغرض جمع الآراء والتفاعل مع المستخدمين.
Foleon
foleon.com
Foleon هو منصة لإنشاء محتوى تفاعلي يساعد الشركات على تحسين استراتيجيات التسويق الرقمي ورفع مستوى جودة المحتوى.
RELAYTO
relayto.com
Relayto هو تطبيق لإنشاء محتوى تفاعلي من مستندات مثل PDFs والعروض التقديمية، مما يعزز تجربة المستخدم وتحليلات التفاعل.
Hubilo
hubilo.com
هوبيلو هو تطبيق لإدارة الأحداث يتيح تنظيم الفعاليات الافتراضية والشخصية، ويعزز التفاعل بين الحضور ويوفر أدوات تحليلات فعالة.
Hushly
hushly.com
Hushly هو تطبيق لتحسين تجارب العملاء من خلال تخصيص المحتوى وتحليل سلوك الجمهور لرفع معدلات المشاركة والتحويل.
Foundry
foundryco.com
Foundry هو تطبيق لتنسيق حملات التسويق والمبيعات باستخدام أدوات الإعلان المخصصة وتحليل البيانات لتحسين تجربة العميل.
ClearSlide
clearslide.com
Clearslide هي منصة لإدارة مشاركة المبيعات، تساعد الفرق في تنظيم المحتوى والتواصل مع العملاء وتحليل الأداء لتحقيق نتائج أفضل.
Live Center
livecenter.com
تطبيق Live Center هو حل مرن للتدوين المباشر، يتيح تغطية الأخبار بشكل فوري وبسهولة، مع تصميم مخصص ومزايا متعددة لتعزيز تفاعل القراء.
Brojure
brojure.com
تطبيق بروجور يتيح إنشاء محتوى وعروض تقديمية بطريقة بصرية سهلة، مع قوالب جاهزة وواجهة بسيطة، دون الحاجة لمصمم.
Mediafly
mediafly.com
MediaFly هي منصة تمكين فرق المبيعات من إنشاء محتوى تفاعلي وجذاب لتعزيز تفاعلات العملاء وتحسين فعالية المبيعات.
SPCE
spce.com
يقدم تطبيق SP_CE غرف رقمية للتعاون الآمن ومشاركة المحتوى، مع توفير رؤى حول رحلة المشترين في عمليات البيع B2B.
Narrator
narrator.ai
تطبيق Narrato هو منصة لإنشاء المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي، تُساعد المسوقين في إدارة وتنسيق تحديد المشاريع وتنفيذها بكفاءة أعلى.
Paperflite
paperflite.com
Paperflite هو برنامج لإدارة المحتوى يمكّن فرق المبيعات والتسويق من تخزين وتنظيم وتوزيع وتتبع المحتوى وتحليل تفاعل العملاء.
Edition Digital
editiondigital.com
تطبيق Edition Digital يمكّن المستخدمين من إنشاء وإدارة وتوزيع المحتوى الرقمي بشكل سهل وفعال عبر مختلف الأجهزة.
Content Launch
contentlaunch.com
إطلاق المحتوى هو منصة لتخطيط وإدارة وتوزيع المحتوى، تسهل التعاون وتحسين استراتيجيات التسويق.
Skyword360
skyword.com
Skyword360 هي منصة تسويق محتوى تركز على إنشاء وإدارة المحتوى عبر قنوات متعددة، تساعد العلامات التجارية في تحقيق أهدافها التسويقية.
SundaySky
sundaysky.com
Sundaysky هي منصة فيديو تساعد الشركات على إنشاء وتخصيص وتوزيع محتوى الفيديو بفعالية باستخدام أدوات تدعم الذكاء الاصطناعي.
Navattic
navattic.com
Navattic هو تطبيق يساعد فرق المبيعات والتسويق على إنشاء عروض تجريبية تفاعلية للمنتجات لتعزيز المشاركة وتحسين عملية المبيعات.
Tourial
tourial.com
يوفر تطبيق Tourial إمكانية إنشاء تجارب تفاعلية ومراكز عرض لمساعدة الفرق التجارية في توصيل المعلومات للمشترين بشكل أسرع.
Fabl
fabl.co
Fabl هو منصة لتعزيز تفاعل الجمهور وإدارة المحتوى، تمكن المسوقين من بناء ونشر وتحليل المحتوى بسهولة وفعالية دون الحاجة لوكالات أو مطورين.
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon هو حل لتخصيص الويب وتنظيم الرحلات التسويقية يساعد الشركات على تحسين تجربة العملاء وزيادة الأداء من خلال التحليلات المتقدمة.
FORTVISION
fortvision.com
تطبيق FORTVISION يساعد في زيادة المبيعات وجذب المشتركين من خلال أتمتة التسويق وتخصيص المحتوى على الويب وفقًا لبيانات المستخدم.
Outgrow
outgrow.co
Outgrow هو تطبيق يساعد الشركات على إنشاء محتوى تفاعلي مثل الاختبارات والاستطلاعات والحسابات بسهولة ودون الحاجة لمهارات تقنية.
InEvent
inevent.com
تطبيق InEvent هو منصة لإدارة الأحداث، يقدم حلولاً لتسهيل تنظيم الفعاليات الحية والافتراضية والهجينة، مع ميزات للتفاعل والتسجيل والتتبع.
The Juice
thejuicehq.com
تطبيق The Juice يساعد محترفي المبيعات والتسويق في نشر المحتوى بدقة لجمهور مستهدف، مما يزيد من الوصول والتفاعل.
PathFactory
pathfactory.com
PathFactory تطبيق يعزز تجربة المحتوى في B2B، يوفر محتوى مخصص ويستخدم الذكاء الإصطناعي لتحسين التفاعلات وتحليل الأداء.
Flowla
flowla.com
Flowla هو تطبيق رقمي يخصص تجارب العملاء من خلال إدارة تفاعلاتهم بشكل آلي، مما يسهل عملية onboarding والتواصل مع العملاء.
Knotch
knotch.com
Knotch هو تطبيق يساعد الشركات على تحسين استراتيجيات محتواها من خلال تحليل أداء المحتوى وفهم تفاعل الجمهور.
degpeg
degpeg.com
Degpeg هي منصة تجارة حية قائمة على السحابة تتيح التواصل المباشر والبث المتعدد عبر الويب والجوال لزيادة فعالية البيع والتفاعل مع العملاء.
OneIQ
oneiq.com
تطبيق OneIQ هو منصة SaaS موحدة تدعم عمليات تكنولوجيا المعلومات الهجينة وتعزز أداء التطبيقات وتقليل التكاليف باستخدام رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
UpContent
upcontent.com
UpContent هو تطبيق يساعد المستخدمين في اكتشاف وتوزيع محتوى ذي صلة لتحسين علاقات العملاء وزيادة التفاعل عبر منصات التواصل الاجتماعي.
Dot.vu
dot.vu
Dot.vu هو منصة محتوى تفاعلي تمكن العلامات التجارية من إنشاء تجارب تفاعلية دون برمجة، وتساعد في تحليل البيانات وتحسين المعدلات التحويلية.
Zoomforth
zoomforth.com
تطبيق Zoomforth يتيح للمنشآت إنشاء مواقع إلكترونية جميلة بدون برمجة، مما يسهل تطوير المحتويات الرقمية بكفاءة وأمان.
Proof
useproof.com
تطبيق Proof يعزز ثقة الزوار ويخلق شعورًا بالاستعجال، مما يساعد على زيادة التحويلات بنسبة 10-15% لكل صفحة في قمع التسويق.
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