Dot.vu

dot.vu

Dot.vu عبارة عن منصة محتوى تفاعلية تعمل على تمكين العلامات التجارية من إنشاء تجارب تفاعلية تجذب جمهورها وترفيهه وتثقيفه - دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. مدعومًا بمجموعة واسعة من الإضافات والمكونات، تمنح منصة Dot.vu مستخدميها الحرية الإبداعية الكاملة في صياغة محتوى تفاعلي فريد يميز علامتهم التجارية عن المنافسين، ويوفر رؤى للعملاء، ويجذب عملاء محتملين، ويعزز معدلات التحويل. تساعدك منصة Dot.vu على إطلاق العنان لقوة البيانات. يتيح لك المحتوى التفاعلي تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك من خلال لوحات المعلومات والتقارير المرئية، وبيانات الطرف الأول والصفر للحصول على المزيد من رؤى العملاء. كلما زادت البيانات التي تجمعها، زادت قدرتك على تخصيص المحتوى التفاعلي الخاص بك وتكييفه مع رحلة المشتري. قل وداعًا للمنصات والتطبيقات المتعددة لمشروع واحد. باستخدام Dot.vu، يمكنك إنشاء المحتوى الخاص بك ونشره وإدارته وتتبعه على منصة واحدة. إذا كان الوقت هو الجوهر، فإن خدمة الوكالة لدينا تقوم بتوجيه ودعم وإنشاء محتوى تفاعلي لك. وفر على نفسك بعض الوقت، بالإضافة إلى التكاليف، وقم بإنشاء محتوى تفاعلي أفضل لعملائك.