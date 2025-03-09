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تعمل منصات تجربة المحتوى على تمكين الشركات من إنشاء تجارب مخصصة تعزز مشاركة الجمهور. تبدأ هذه الأدوات بتوفير الميزات التي تعمل على مركزة الأصول التسويقية وتنظيمها من خلال وضع العلامات والتصنيف بناءً على الجمهور أو حالة الاستخدام. بمجرد تنظيم المحتوى، توفر منصات تجربة المحتوى وظيفة التخصيص لتخصيص التجارب لجماهير محددة، بهدف تحقيق نتائج الأعمال المرغوبة. قد تشمل هذه النتائج التقاط العملاء المحتملين، أو تسجيلهم، أو توجيه الأفراد نحو العبارات السياقية التي تحث على اتخاذ إجراء، من بين أشياء أخرى. بالإضافة إلى التخصيص، غالبًا ما تتضمن منصات تجربة المحتوى ميزات التوزيع وإمكانات التحليلات لتتبع أداء المحتوى واكتساب رؤى الجمهور. تستخدم فرق تسويق المحتوى هذه الأدوات لتعظيم القيمة المستمدة من محتواها وتفاعلاتها مع الجماهير، وتشجيع المشاركة النشطة. ومن خلال الاستفادة من منصات تجربة المحتوى، يمكن للشركات إنشاء تجارب مقنعة ومخصصة تلقى صدى لدى جمهورها المستهدف، مما يؤدي في النهاية إلى تحقيق نتائج ذات مغزى وتعزيز الاتصالات القوية.
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ClearSlide
clearslide.com
Clearslide هي منصة لإدارة مشاركة المبيعات، تساعد الفرق في تنظيم المحتوى والتواصل مع العملاء وتحليل الأداء لتحقيق نتائج أفضل.
Hushly
hushly.com
Hushly هو تطبيق لتحسين تجارب العملاء من خلال تخصيص المحتوى وتحليل سلوك الجمهور لرفع معدلات المشاركة والتحويل.
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon هو حل لتخصيص الويب وتنظيم الرحلات التسويقية يساعد الشركات على تحسين تجربة العملاء وزيادة الأداء من خلال التحليلات المتقدمة.
Outgrow
outgrow.co
يتيح لك Outgrow اكتساب العملاء المحتملين وتأهيلهم وإشراكهم بشكل أفضل من خلال تسهيل إنشاء اختبارات مخصصة وآلات حاسبة وتقييمات ومسابقات ونماذج/استطلاعات وتوصيات واستطلاعات رأي وروبوتات دردشة. لا حاجة للمطورين أو المصممين! لدى Outgrow مجموعة من قوالب التصميم التي تم تحسينها بالكامل للجوال وسطح المكتب والكمبيوتر اللوحي، ويمكن تضمينها بسهولة في إعلاناتك ومواقع الويب وتطبيقات الهاتف المحمول ووسائل التواصل الاجتماعي والرسائل النصية القصيرة واتصالات البريد الإلكتروني. بالإضافة إلى ذلك، هناك أكثر من 1000 جزء من المحتوى ومسارات التحويل المعدة مسبقًا والتي تم تحسينها لتحسين التحويل حتى تتمكن من تغيير الأسئلة وإجراء بعض التعديلات بحيث تتوافق مع علامتك التجارية والحصول على المحتوى التفاعلي الخاص بك جاهزًا في دقائق.
InEvent
inevent.com
يتكون InEvent من محترفي الأحداث ومتخصصي الصوت والصورة الملهمين لدفع حدود الندوات عبر الإنترنت وتكنولوجيا الأحداث. يقدم منتجنا تجارب متميزة لشركات المؤسسات، مما يمكّنها من خلال حل العلامة البيضاء لإنشاء أحداث شخصية وافتراضية ومختلطة من خلال حلول البرامج والأجهزة. كل ذلك مدعومًا بخدمة عملاء مخصصة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مصنوعة بنسبة 100% من البشر. تشتمل منصة InEvent المتكاملة على الضيافة والإسكان والسفر والخدمات اللوجستية والبث عبر الويب والمشاركة المباشرة والتسجيل السلس والشبكات الديناميكية والأتمتة القوية للتسويق ومواقع الويب المخصصة وتطبيقات الهاتف المحمول والتحليلات في الوقت الفعلي وإشارات عالية الطاقة وأكثر من 100 ميزة أخرى تجارب تفاعلية وغامرة. لقد نجحنا في خدمة أكثر من 50000 حدث وندوة عبر الإنترنت مع أكثر من 2 مليون مشارك وأكثر من 60 مليون دقيقة بث على مستوى العالم. سواء كنت تستضيف ندوة عبر الإنترنت أو اجتماعًا عمليًا افتراضيًا أو حدثًا يستمر لمدة شهر، فإن حلنا المرن سيساعد على إحياء حدثك المثالي.
Knotch
knotch.com
ContentEQ عبارة عن نظام أساسي لذكاء المحتوى تستخدمه العلامات التجارية للمؤسسات لفهم أداء محتواها الرقمي وتحسينه. تجمع المنصة بين أفضل تقنيات التقاط البيانات الكمية والنوعية والذكاء الاصطناعي وإستراتيجية الخبراء لمساعدة العلامات التجارية مثل Bank of America وWells Fargo وDeloitte وSquare على تحسين تأثير استثماراتهم في المحتوى الرقمي وتحقيق أهداف أعمالهم.
Shorthand
shorthand.com
يعد Shorthand النظام الأساسي الأول لإنشاء محتوى رقمي غامر للويب. يتيح محرر Shorthand البسيط لأي شخص إنشاء تجارب قراءة مذهلة وتحريرها ونشرها في دقائق - دون الحاجة إلى مهارات في البرمجة أو تصميم الويب. الآن، يمكن لفرق الإعلام والتسويق والاتصالات إنشاء محتوى غامر على نطاق واسع، مما يؤدي إلى مشاركة أعمق للجمهور، ومقاييس أفضل، ونتائج أقوى لعلامتهم التجارية. يتيح الاختصار للمستخدمين التعاون بسهولة. من خلال تجميع فريقك في مساحة عمل مختصرة، يمكنك تحسين التعاون في المحتوى والشحن بشكل أسرع. يمكن لعدة مستخدمين العمل معًا بسلاسة على جزء من المحتوى دون أي انقطاع. علاوة على ذلك، تعني السمات المخصصة أن كل المحتوى المنشور يظل مرتبطًا بالعلامة التجارية. ومع خيارات النشر المرنة، يمكن للمستخدمين نشر المحتوى المختصر الخاص بهم في أي مكان تقريبًا — عبر AWS، أو CMS، أو استضافة Shorthand، أو التضمين مباشرة على موقع الويب الخاص بهم. نحن فخورون بأن نقول إن عملائنا - بما في ذلك BBC، وSalesforce، وUnicef، وجامعة كامبريدج، ومانشستر سيتي - ينشرون بعضًا من المحتوى السينمائي الأكثر جاذبية على الويب. يتضمن ذلك كل شيء بدءًا من المجلات الرقمية والميزات الطويلة وحتى الاتصالات الداخلية وقصص العلامات التجارية والمدونات - وحتى غرفة الهروب الافتراضية! يحقق الاختزال عائدًا كبيرًا على الاستثمار، حيث يتباهى العملاء باستمرار بالتحسينات الجذرية في مقاييس المشاركة الخاصة بهم. تأسست شركة Shorthand في بريسبان بأستراليا وهي الآن شركة عالمية حقًا. نحن مجموعة من المهووسين بالفن والقلب، ملتزمين بمساعدة فرق المحتوى على بناء المحتوى الرقمي الأكثر إثارة للإعجاب وتأثيرًا في العالم.
OneIQ
oneiq.com
OneIQ عبارة عن منصة Fullstack Intelligence® SaaS لعمليات تكنولوجيا المعلومات الهجينة الموحدة. يمكنك تعزيز أداء التطبيقات وخفض تكاليف التشغيل وتحديث تكنولوجيا المعلومات من خلال الجمع بين الرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي والحكمة الجماعية، مع مخطط مباشر لأحمال عمل التطبيقات والبنية التحتية والاتصال البيني للشبكة. باستخدام OneIQ، يمكن لفرق العمليات والمستشارين والموردين الموثوقين العمل معًا بسلاسة، مع بناء الخبرة المشتركة والشفافية والثقة. باستخدام واجهة آمنة حاصلة على براءة اختراع، يمكن للجميع الاستفادة من الرؤى المتبادلة والمستقبلية - مما يلهم الابتكار في كل طبقة من طبقات الحزمة لتشكيل مستقبل مؤسستك. OneIQ حاصل على شهادة ISO/IEC 27001 ويستخدم تقنية التعاون الآمن للبيانات الحاصلة على براءة اختراع (US-11797701-B1).
DCatalog
dcatalog.com
DCatalog هو تطبيق رقمي يساعد الشركات على إنشاء وإدارة كتالوجات رقمية بسهولة، مما يوفر محتوى منظمًا وقابلًا للوصول عبر مختلف الأجهزة.
SundaySky
sundaysky.com
Sundaysky هي منصة فيديو تساعد الشركات على إنشاء وتخصيص وتوزيع محتوى الفيديو بفعالية باستخدام أدوات تدعم الذكاء الاصطناعي.
Brojure
brojure.com
قم بإنشاء محتوى ومقترحات وعروض تقديمية جذابة والمزيد باستخدام Brojure، برنامج سرد القصص المرئية الأكثر سهولة. تسهل تصميمات قوالب Brojures والواجهة البسيطة إنشاء قصص مرئية جذابة ومشاركتها وتتبعها لعلامتك التجارية وعملائك - دون الحاجة إلى مصمم.
Youengage
youengage.me
إنشاء تجارب تفاعلية تؤدي إلى التحويل. لا رمز. أنشئ اختبارات واستطلاعات ونماذج ذكية وآلات حاسبة وأسئلة وأجوبة مباشرة وأحداث افتراضية تفاعلية وغير ذلك الكثير. الجمع بين الطرق المتزامنة وغير المتزامنة لجمع التعليقات ومشاركة المستخدمين.
Aligned
alignedup.com
فرق المبيعات - ببساطة، ALIGNED عبارة عن غرفة مبيعات رقمية - منصة تعاون لفريقك والمشترين. فهو يتيح لك تنسيق الصفقات المعقدة، وزيادة مشاركة المشتري، واختصار الوقت اللازم لتحقيق القيمة. كيف؟ يعمل برنامج Aligned على تبسيط جميع اتصالات العملاء والمحتوى والعمليات والأدوات في مساحة عمل مخصصة واحدة للعملاء (نعم، حقًا). لا داعي لملاحقة رسائل البريد الإلكتروني أسبوعًا بعد أسبوع - إنه مجرد رابط واحد يؤدي إلى غرفة رقمية واحدة، ويحكمها جميعًا. يمكنك أيضًا الوصول إلى رؤى لم يسبق رؤيتها من قبل من خلال الكشف عن النقاط العمياء في رحلة العميل - مما يساعدك في النهاية على اكتساب المزيد من التحكم، وإشراك جميع أصحاب المصلحة، وتحسين الكفاءة، و...إبرام المزيد من الصفقات، بشكل أسرع. أداتنا جميلة وسهلة الاستخدام ولها نسخة تجريبية مجانية، ولا تحتاج إلى بطاقة ائتمان أو فترة تجريبية - اشترك في Aligned اليوم وانظر بنفسك.
SPCE
spce.com
توفر SP_CE غرفًا رقمية حيث يمكنك دعوة الأشخاص ومشاركة المحتوى والتعاون بأمان. كل ذلك مع الحصول على رؤى قابلة للتنفيذ حول رحلة المشترين. عادةً ما يكون لدى عملائنا ثلاثة أشياء مشتركة: 1. دورات مبيعات طويلة. 2. جهات اتصال متعددة لإبرام صفقة، والعديد من أصحاب المصلحة داخليًا ومن جانب المشترين الذين يحتاجون إلى التوافق. 3. الكثير من المحتوى للمشاركة في عملية البيع. يتم استخدام SP_CE عادةً للتسويق والمبيعات ونجاح العملاء من قبل الشركات في مجال B2B. باستخدام النظام الأساسي، يمكنك: - إنشاء غرف رقمية بين مؤسستك والآخرين - مشاركة المحتوى بأمان والتعاون مع جميع أصحاب المصلحة مع الحفاظ على الامتثال - الحصول على رؤى قابلة للتنفيذ للمتابعة واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات في SP_CE، يمكنك التعامل مع رحلة المشتري بأكملها في B2B . قم بإعداد مساحات مخصصة لمنتجاتك أو عملائك وتتبع العملية من نقطة الاتصال الأولى حتى يتم توقيع الصفقة وما بعدها. استمتع بميزات مثل: - صالة عرض المنتجات التي توضح قوة العرض الذي تقدمه - وحدات بناء بسيطة للسحب والإسقاط لإنشاء صالات عرض جميلة على نطاق واسع بسهولة - لوحة تحكم وإشعارات مشاركة العملاء - المهام المشتركة بينك وبين العميل - المستندات المشتركة من أوراق المنتجات والعقود - اجتماع فيديو تفاعلي مع جداول أعمال ذكية - جدول زمني ذكي - اجتماعات مسجلة ومكتوبة ومحللة بواسطة الذكاء الاصطناعي - رسائل فيديو - قوالب عمليات المبيعات التي تجعل مندوبي المبيعات يعملون في لمح البصر - أمان وخصوصية عاليان الجودة - إدارة علاقات العملاء وZoom وTeams التكامل - إدارة مستوى الوصول - الأماكن العامة أو المسجلة أو الخاصة
OneMob
onemob.com
OneMob هو منصة تتيح للمستخدمين إنشاء ومشاركة وتتبع microsites ورسائل البريد الإلكتروني، مما يساعد في تحسين جهود التسويق والمبيعات.
Navattic
navattic.com
Navattic هو تطبيق يساعد فرق المبيعات والتسويق على إنشاء عروض تجريبية تفاعلية للمنتجات لتعزيز المشاركة وتحسين عملية المبيعات.
Flowla
flowla.com
Flowla هي الطريقة الجديدة لجذب عملائك المحتملين من خلال الرحلات الرقمية المخصصة، حيث يتم استهلاك المحتوى الخاص بك بطريقة ممتعة وجذابة وتبدأ المحادثات بشكل طبيعي... سواء كنت مشتركًا؛ - المبيعات وإغلاق الصفقات - النجاح واستقطاب عملاء جدد - التوظيف وإبهار المرشحين - أو أي دور آخر حيث تقوم ببناء الزخم والشهية، جرب Flowla لتتميز عن الآخرين وتتحرك بشكل أسرع
Live Center
livecenter.com
Live Center هو حل مرن للتدوين المباشر يجذب الجماهير ويشرك القراء ويمكّن فرق التحرير من تقديم تغطية إخبارية مباشرة فورية بسلاسة وفعالية. من خلال التكامل مع الأجزاء الأخرى من تكنولوجيا غرفة الأخبار، يعمل Live Center على تبسيط سير العمل. يتمتع المستخدمون بالتحكم الكامل في تصميم مدونتهم المباشرة ويمكنهم إنشاء عناصر مرئية وعناصر منشورات مخصصة مثل لوحات النتائج وعدادات نتائج الانتخابات وما إلى ذلك. يتم تضمين خلاصات أخبار Live Center بسهولة في المقالات أو بوابات الأخبار أو التطبيقات أو على الصفحات الأولى. الميزات الرئيسية: * تصميم مدونة قابل للتخصيص بالكامل * أتمتة وسائل التواصل الاجتماعي للعثور على المحتوى ونشره * يمكنك بسهولة إنشاء عناصر مرئية وعناصر منشورات مخصصة لزيادة مشاركة القارئ * إنشاء مخططات ورسوم بيانية تفاعلية بسرعة مباشرة في المحرر * واجهة بديهية مع محرر سريع الاستجابة يوفر معاينة للمشاركات في الوقت الفعلي * تكامل الطرف الثالث مع البيانات الرياضية وبيانات السوق وما إلى ذلك * وضع علامات إيحائية تلقائية على المشاركات بناءً على المحتوى وتحديد الأولويات وتصنيف المشاركات * ملخص تلقائي للمدونة المباشرة لتزويد القراء بلوحة معلومات لأكثر الموضوعات التي تمت تغطيتها في منشورات مدونتك المباشرة في عرض لوحة المعلومات. * نشر المشاركات في الوقت الفعلي لمئات الآلاف من القراء من خلال قنوات مخصصة * التكامل مع نظام إدارة المحتوى الحالي وأي مكتبة أو نظام وسائط * يدعم استراتيجيات تحقيق الدخل
Smint.io
smint.io
Smint.io هو تطبيق لإدارة الأصول الرقمية، يتيح إنشاء بوابات محتوى متكاملة بوسائط محسنة من أنظمة مختلفة لتحسين التخزين والتسليم.
Edition Digital
editiondigital.com
تطبيق Edition Digital يمكّن المستخدمين من إنشاء وإدارة وتوزيع المحتوى الرقمي بشكل سهل وفعال عبر مختلف الأجهزة.
Content Launch
contentlaunch.com
إطلاق المحتوى هو منصة لتخطيط وإدارة وتوزيع المحتوى، تسهل التعاون وتحسين استراتيجيات التسويق.
ScreenSpace
screenspace.io
في عالم مليء بالتشتتات، والأسواق المفرطة، وجيل الألفية... تعتمد فرق التسويق والمبيعات على ScreenSpace لاختراق الضوضاء ← إشراك العملاء ذوي الجودة العالية ← وإرشادهم في رحلة لا تقاوم نحو "نعم"! لنكن صادقين → عملاؤك مرهقون. مقاطع فيديو عامة • جولات تتمحور حول المنتج مجموعات ثابتة • عروض توضيحية مكتوبة • مواقع معقدة يتم إيقاف الأشخاص عن طريق الوسائط ذات الحجم الواحد الذي يناسب الجميع. أليس كذلك؟ بالتأكيد، إضاعة الوقت والمال مع التكتيكات التقليدية. صد العملاء ذوي النوايا العالية - المعروف أيضًا باسم "الإيرادات". بينما تجتذب "ضوضاء" باهظة الثمن ومنخفضة الجودة. مما يؤدي إلى فقدان خط الأنابيب ونتائج غير موثوقة. أو... تخيل أن تجعل منتجك وعملائك يتألقون! من خلال تجربة ويب شاملة وغامرة، يمكنك تحويل منتجك إلى رحلة بصرية مقنعة. قصة ذاتية التوجيه تتكيف بشكل كبير مع كل مشتري. قيادة المشاركة العميقة وفهم المنتج حيث يتفاعل المشترون مع الوسائط الغنية والسرد الديناميكي والجولات التفاعلية وقصص العملاء المقنعة، حتى لا يكتشفوا القيمة فحسب، بل يختبرونها أيضًا. كن البطل مع ScreenSpace، ما عليك سوى سحب وإسقاط بسيط وستتمكن من تحويل المحتوى الحالي الخاص بك: مقاطع الفيديو • العروض التقديمية • العروض التوضيحية • قصص العملاء • المستندات إلى قصة منتج غامرة يحبها المشترون. تتم مشاركة بيانات نية المشتري مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) المفضل لديك حتى تتمكن من تحسين تجربتك لتحقيق النجاح بينما يمكن لفريق المبيعات لديك تحسين المكالمة التالية. تشمل الآثار الجانبية... تحقيق نتائج قابلة للقياس تحرك الإبرة. تسريع التبني مع المشاركة المتجددة. إغراق خط الأنابيب الخاص بك بآفاق عالية النية. تعزيز معدلات الفوز مع خفض دورات المبيعات. إعادة تركيز الموارد على الاستراتيجيات التي أثبتت جدواها. كسب ثقة المسؤولين التنفيذيين وأصحاب المصلحة. كل ذلك من راحة منزلك. أو مقهى. أو مكتب. استمتع بتجربة ما يعنيه أن تكون مشتريًا سعيدًا ومتفاعلًا → www.screenspace.io
Brandlive
brandlive.com
أحضر سحر التلفزيون إلى ندوات الويب والأحداث والاجتماعات مع BrandLive ، منصتك لإنشاء تجارب فيديو مرتفعة. سواء أكان ذلك ندوات شهرية أو إطلاق منتجات أو اجتماعات للمستثمرين أو أكبر حدث لهذا العام ، فإننا نساعد الشركات على أخذ مشاريع من أي نطاق وتعقيد من مملة إلى Bingeworthy. يقدم BrandLive مزيجًا فريدًا من البرامج والخدمات التي تمكن عملائنا من إنشاء محتوى لا يصدق ، ومراعاة البائعين ، وتقليل الإنفاق - كل ذلك أثناء قيادة جماهيرهم الأكثر أهمية إلى العمل.
Zoomforth
zoomforth.com
يتيح Zoomforth للمؤسسات الحديثة إنشاء مواقع ويب جميلة بدون تعليمات برمجية لكل شيء بدءًا من عروض المبيعات الرقمية وحتى منشورات التوظيف. ما هي المشاكل التي نساعدك على حلها؟ 1.) سرعة الوصول إلى السوق - إنشاء مواقع متوافقة مع الأجهزة المحمولة بسرعة وسهولة باستخدام وظيفة السحب والإفلات 2.) التكلفة / الكفاءة - لا حاجة إلى موارد باهظة الثمن مثل مطوري الويب أو المصممين 3.) التخصيص - سهولة التخصيص لتجارب العملاء المقنعة 4 .) العلامة التجارية - إرشادات العلامة التجارية المضمنة لضمان تجارب متسقة للعملاء 5.) الأمان - أربعة مستويات من الأمان للحفاظ على المحتوى الخاص بك وبيانات العملاء آمنة 6.) تحليلات البيانات - رؤى قيمة حول كيفية تفاعل جمهورك مع المحتوى الخاص بك
Maglr
maglr.com
Maglr هو تطبيق لإنشاء محتوى رقمي تفاعلي، يساعد الشركات في تصميم وتوزيع محتوى مثل المجلات والعروض التقديمية بدون كتابة كود.
degpeg
degpeg.com
Degpeg هي منصة تجارية حية قائمة على السحابة ، والتي تضيف وتعزز البيع والتسويق عبر الإنترنت لأي منتج /خدمات من خلال تجربة أفضل للعملاء من خلال الإبلاغ المتعدد على كل من الويب والهاتف المحمول ، ودعم أكثر من 30 منصة اجتماعية في نفس الوقت. منتجات: <> منصة الاتصالات المباشرة تساعد منصة الاتصالات المباشرة الشركات على التواصل مع العملاء المحتملين في الوقت الفعلي من خلال تفاعلات الصوت والفيديو. إنه يحول بكفاءة يؤدي إلى مبيعات ، وخلق تفاعلات شخصية تعزز الثقة. من خلال سد الفجوة بين المتاجر غير المتصلة والمستهلكين عبر الإنترنت ، فإنه يضمن اتصالات سلسة وراحة. علاوة على ذلك ، يعزز المنصة الكفاءة التشغيلية من خلال مكالمات الفيديو بين العملاء ومراكز الخدمة ، وتبسيط العمليات ورفع رضا العملاء. سمات: * صندوق الوارد للدردشة * توجيه المكالمات * موقع المسار * أضف أشخاصًا عند الاتصال * تسجيل الاتصال * التكامل مع الويب والتطبيق * مشاركة الشاشة <> التلفزيون المباشر يمكّن Degpeg العلامات التجارية من إطلاق التلفزيون المباشر ، مما يتيح لتجميع متعدد على منصات مختلفة من لوحة معلومات واحدة. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للعلامات التجارية إضافة CTAs بسلاسة إلى موقعها على الويب أثناء بثها على منصات وسائط اجتماعية متعددة. سمات: * multistreaming * التجارة المتكاملة * تنظيم الأحداث * الدردشة الحية <> مقاطع الفيديو القابلة للمتاجر يسمح للمشاهدين بشراء المنتجات أو الخدمات المباشرة المعروضة في الفيديو ، مما يعزز تجربة التسوق. سمات: * التسوق داخل الفيديو * روابط المنتج التفاعلية * أزرار دعوة إلى اتخاذ إجراء
Dot.vu
dot.vu
Dot.vu عبارة عن منصة محتوى تفاعلية تعمل على تمكين العلامات التجارية من إنشاء تجارب تفاعلية تجذب جمهورها وترفيهه وتثقيفه - دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. مدعومًا بمجموعة واسعة من الإضافات والمكونات، تمنح منصة Dot.vu مستخدميها الحرية الإبداعية الكاملة في صياغة محتوى تفاعلي فريد يميز علامتهم التجارية عن المنافسين، ويوفر رؤى للعملاء، ويجذب عملاء محتملين، ويعزز معدلات التحويل. تساعدك منصة Dot.vu على إطلاق العنان لقوة البيانات. يتيح لك المحتوى التفاعلي تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك من خلال لوحات المعلومات والتقارير المرئية، وبيانات الطرف الأول والصفر للحصول على المزيد من رؤى العملاء. كلما زادت البيانات التي تجمعها، زادت قدرتك على تخصيص المحتوى التفاعلي الخاص بك وتكييفه مع رحلة المشتري. قل وداعًا للمنصات والتطبيقات المتعددة لمشروع واحد. باستخدام Dot.vu، يمكنك إنشاء المحتوى الخاص بك ونشره وإدارته وتتبعه على منصة واحدة. إذا كان الوقت هو الجوهر، فإن خدمة الوكالة لدينا تقوم بتوجيه ودعم وإنشاء محتوى تفاعلي لك. وفر على نفسك بعض الوقت، بالإضافة إلى التكاليف، وقم بإنشاء محتوى تفاعلي أفضل لعملائك.
Fabl
fabl.co
تم تطوير Fabl، التي استحوذت عليها Britelite Immersive في يناير 2021، لزيادة مشاركة الجمهور مع تقليل تكاليف الإنتاج والإدارة لناشري العلامات التجارية، وتمكن منصة برمجيات Fabl الشاملة المسوقين أنفسهم من بناء بيانات المشاركة والتحويل وإدارتها ونشرها وتحليلها عبر توسيع نطاق برامج المحتوى ذات العلامات التجارية؛ لا حاجة إلى وكالات أو مطورين أو مصممين. تعمل شركة Fabl على زيادة تفاعل صفحات تسويق المحتوى بمعدل 6 أضعاف مقارنةً بمعظم منصات CMS. سهلة الاستخدام مثل أي أداة إنشاء صفحات مقصودة، وقوية مثل أي نظام إدارة محتوى - Fabl عبارة عن منصة لتسويق المحتوى وإدارته ونشره لإنتاج فعال لصفحات محتوى جذابة للغاية ومبنية على البيانات على نطاق واسع. بعيدًا عن منصة تسويق المحتوى النموذجية، تعمل Fabl على تحرير المسوقين من قيود التكلفة والوقت والقيود التكنولوجية مع زيادة مشاركة الصفحة ومعدلات التحويل بشكل كبير.
FORTVISION
fortvision.com
عزز مبيعاتك واحصل على المزيد من المشتركين في البريد الإلكتروني وأظهر لجمهورك محتوى ديناميكيًا وشخصيًا من خلال أتمتة التسويق ومنصة تخصيص الويب من FORTVISION. FORTVISION هي الطريقة الأذكى لتحسين معدلات المشاركة والتحويل في مكان واحد. اجذب انتباه المستخدمين من خلال عمليات التشغيل الآلي المخصصة واكسب المزيد من المبيعات من خلال العناصر الديناميكية المخصصة في الموقع والبريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة وWhatsApp والإعلانات والصفحات المقصودة. FORTVISION عبارة عن متجر شامل لتحسين جميع تحويلات المبيعات والتسويق الخاصة بك باستخدام مصادر البيانات الداخلية والخارجية، بما في ذلك برنامج CRM الخارجي. باستخدام مكوننا الإضافي، يتم جمع البيانات وتحليلها وتقسيمها استنادًا إلى الموقع الجغرافي للمستخدم ومصدر حركة المرور والسلوك عبر الإنترنت وسجل الشراء والمزيد. باستخدام أتمتة التسويق متعدد القنوات وتخصيص الويب، توفر FORTVISION حلولاً للتخلي عن سلة التسوق وتحسين التحويل والتحليلات الذكية. تخصيص الويب: يمكنك إنشاء عملاء محتملين وزيادة التحويلات باستخدام برنامج تخصيص الويب الخاص بـ FORTVISION. إن تخصيص تجربة التصفح أو التسوق للزائرين سيقطع شوطًا طويلًا في التأثير على نتائجك النهائية بشكل إيجابي. مع FORTVISION، يمكنك تخصيص أي عنصر أو محتوى. إضافة أو استبدال العناصر حسب الملف الشخصي للزائر أو تفاعله مع الموقع. قم بالتوصية بالمنتجات والمحتوى للزائرين بناءً على تفضيلات التصفح الخاصة بهم. البيانات: مع FORTVISION، يتم توصيل جميع بياناتك وإدارتها في مكان واحد وتسمح لك بإنشاء عمليات التشغيل الآلي وفقًا لذلك. تعمل منصة البيانات الخاصة بنا على تغذية مصادر البيانات الداخلية والخارجية، مما يسمح لك بالاستفادة منها للحصول على رؤى أكثر دقة وقرارات أكثر ذكاءً. تحويل البيانات إلى تجزئة، وتخصيص المستخدمين إلى جماهير محددة مسبقًا بناءً على تفاعل المستخدم مع الموقع، واستهداف الجمهور المناسب في الوقت المناسب. ثم ابدأ في إشراك المستخدمين من خلال عرض محتوى مخصص استنادًا إلى فئتهم. أتمتة التسويق: قم بإشراك جمهورك وتعزيز المبيعات وتحسين الاحتفاظ بالعملاء باستخدام الحملات التسويقية عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة وواتساب. عند إعداد حملات التشغيل الآلي، يعمل FORTVISION لصالحك، حتى بعد ساعات العمل. إنشاء تدفقات أتمتة البريد الإلكتروني الترحيبية، وأتمتة الرسائل النصية القصيرة للتذكير بترك عربة التسوق، بشكل فردي
Paperflite
paperflite.com
Paperflite هو برنامج لإدارة المحتوى يمكّن فرق المبيعات والتسويق من تخزين وتنظيم وتوزيع وتتبع المحتوى وتحليل تفاعل العملاء.
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook هو تطبيق لتحويل PDFs إلى منشورات تفاعلية عبر الإنترنت، داعماً إنشاء محتوى رقمي مع عناصر متعددة ودعم التحليلات.
Foleon
foleon.com
Foleon هو منصة لإنشاء محتوى تفاعلي يساعد الشركات على تحسين استراتيجيات التسويق الرقمي ورفع مستوى جودة المحتوى.
involve.me
involve.me
تطبيق involve.me أداة لتجربة العملاء تساعد الشركات على إنشاء تفاعلات مخصصة وجمع البيانات عبر النماذج، الصفحات الترويجية، والاستطلاعات.
Issuu
issuu.com
ISSUU هي منصة للنشر الرقمي تسمح بتحويل مستندات PDF إلى محتوى تفاعلي مثل المجلات وFlipbooks، مع أدوات لتحليل سلوك القراء.
Narrator
narrator.ai
Narrato عبارة عن منصة لإنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي والتعاون وإدارة سير العمل تم تصميمها لمساعدة المسوقين/المبدعين المنفردين أو فرق المحتوى الهزيل أو حتى فرق إنتاج المحتوى واسعة النطاق، وإنشاء المحتوى وشحنه بشكل أسرع عدة مرات وبتكلفة أقل، مما كان ممكنًا من أي وقت مضى. الميزات الرئيسية للنظام الأساسي: - أكثر من 100+ من أدوات إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي والتفكير والتحسين وأدوات تحسين محركات البحث لإنشاء محتوى موجه نحو النتائج بسرعة كبيرة (تستخدم الحالات المغطاة - المدونات ووسائل التواصل الاجتماعي ورسائل البريد الإلكتروني ومقاطع الفيديو والنشرات الصحفية وكتابة النصوص والإعلانات والتلخيص وأكثر). قم بإنشاء خيار قالب الذكاء الاصطناعي الخاص بك وأصوات العلامة التجارية. - إدارة كاملة لمشروع المحتوى ودعم أتمتة سير العمل بما في ذلك تعيين المهام وإدارة تقويم المحتوى والإشعارات الآلية والنشر وإدارة المستقلين والمزيد - ملخصات قوية لتحسين محركات البحث والتفكير في الكلمات الرئيسية والمواضيع باستخدام الذكاء الاصطناعي - قوالب محتوى مخصصة وميزات تعاون قوية داخل المستند ومساحة العمل - صور AI وصور ورسومات خالية من حقوق الملكية - إنشاء محتوى مجمّع باستخدام الذكاء الاصطناعي (مثل إنشاء أوصاف المحتوى بكميات كبيرة) ميزات أخرى: الإرشادات ومستودع أصول العلامة التجارية، ودعم متعدد اللغات، والتحقق من الانتحال والنحو، والتقارير المخصصة، وأصوات العلامات التجارية AI وأكثر.
PathFactory
pathfactory.com
احصل على إيرادات B2B من خلال تجارب مخصصة وجذابة وتركز على التحويل عبر رحلة المشتري B2B بأكملها مع PathFactory. عزز رحلة المشتري وابدأ في تمكين المشترين من خلال ذكاء المحتوى. يتيح لك ذكاء المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي في PathFactory إنشاء تجارب محتوى مخصصة للمشترين الأفراد والحسابات المستهدفة لاستراتيجية ABM الخاصة بك. قم بتسريع سرعة الصفقة وتنمية خط الأنابيب الخاص بك من خلال التوصية بأفضل الأصول التالية للاستهلاك بناءً على تاريخ الزائر الحديث والصناعة والموضوعات الشائعة. تستخدم شركات B2B الرائدة في المؤسسات والشركات المتوسطة الحجم PathFactory لتسريع الرعاية وتحسين معدلات الفوز وفهم أداء المحتوى من خلال تقديم تجارب محتوى ذكية وأحداث افتراضية لإزالة الاحتكاك مع المشترين. تم الاعتراف بـ PathFactory مؤخرًا من قبل شركة Deloitte كواحدة من شركات Technology Fast 500 في أمريكا الشمالية لعام 2020.
Proof
useproof.com
لقد ثبت أن إضافة إثبات إلى مسار التسويق الخاص بك يؤدي إلى بناء ثقة الزائر، وخلق حالة من الإلحاح، وزيادة التحويلات بنسبة 10-15% لكل صفحة.
Showpad
showpad.com
Showpad هي منصة لإدارة محتوى المبيعات، تسهل على فرق التسويق والمبيعات الوصول إلى المحتوى وتبادله مع المشترين لتعزيز التفاعلات وزيادة المبيعات.
Skyword360
skyword.com
Skyword360 هي منصة تسويق محتوى تركز على إنشاء وإدارة المحتوى عبر قنوات متعددة، تساعد العلامات التجارية في تحقيق أهدافها التسويقية.
Uberflip
uberflip.com
يتيح تطبيق Uberflip إنشاء تجارب محتوى رقمية مخصصة بسرعة، ويساعد الشركات في تخصيص المحتوى وزيادة التفاعل مع العملاء.
Visually
visual.ly
Visually هو سوق إبداعي يربط الشركات بالمحترفين المبدعين الذين تم فحصهم لإنشاء محتوى مقنع من خلال منصة تعاون عبر الإنترنت وعملية محددة جيدًا ومثبتة. يتم تسليم المحتوى لعملائنا من خلال أكثر من 1000 عضو في شبكة المواهب لدينا والذين يتم فحصهم من خلال مجموعة من تعليم المواهب (جامعة روك)، وهويتنا، وخوارزميات تقييم السمعة. تتيح لنا خبرة مجموعة المواهب لدينا تقديم مشاريع معقدة لعملاء الأسواق المتوسطة والمؤسسات، مثل LinkedIn وSalesforce وCitizens Bank وNike وFord وOracle. اليوم نحن نغطي أمريكا الشمالية والجنوبية، كوننا اللاعب الوحيد القادر على تقديم المحتوى للعلامات التجارية الإنجليزية والإسبانية والبرتغالية. نحن نتميز بتقديم قابلية التوسع والمرونة والجودة في مشاريعنا.
UpContent
upcontent.com
بناء الثقة وتعميق العلاقات مع المحتوى المنسق. طريقة أفضل لاكتشاف محتوى الطرف الثالث ذي الصلة والتعاون معه وتوزيعه والذي يساعد في تحويل العملاء المحتملين إلى عملاء مخلصين. تساعد تقنية UpContent التي تنتظر الحصول على براءة اختراع على تقليل مقدار الوقت المستغرق في البحث عن المحتوى بنسبة 65% في المتوسط، وهي متاحة كتطبيق مستقل بالإضافة إلى مصدر وبث محتوى Hootsuite المتميز. يستخدم المسوقون في جميع أنحاء العالم اقتراحات UpContent لدعم وسائل التواصل الاجتماعي والتسويق عبر البريد الإلكتروني وجهود تحويل مواقع الويب بالإضافة إلى دعم إنشاء المحتوى الأصلي. تقدم التكنولوجيا مجموعة من الخطط المصممة لتقديم الميزات المطلوبة فقط بسعر يناسب ميزانيتك.
The Juice
thejuicehq.com
وصول أكبر وعمل أقل. توقف عن إهدار الدولارات على منصات مشاركة المحتوى القديمة والحملات الباهتة. مع جمهور من محترفي المبيعات والتسويق المشاركين، يضع The Juice المحتوى الخاص بك أمام الأشخاص المناسبين في الوقت المناسب. ابحث عن مدى الوصول والصدى لتوزيع المحتوى الخاص بك على The Juice.
Hubilo
hubilo.com
هوبيلو هو تطبيق لإدارة الأحداث يتيح تنظيم الفعاليات الافتراضية والشخصية، ويعزز التفاعل بين الحضور ويوفر أدوات تحليلات فعالة.
Allego
allego.com
Allego هو تطبيق يهدف إلى تعزيز تدريب وتطوير فرق المبيعات من خلال أدوات التعلم والتعاون، مما يحسن الإنتاجية ويساعد في أتمتة مهام المبيعات.
Spott
spott.ai
عليك أن تفعل 3 أشياء بشكل جيد للغاية لتكون ناجحًا عبر الإنترنت. 1. أنشئ محتوى رائعًا 2. تأكد من نشره على القنوات التي يتواجد فيها جمهورك 3. تأكد من أنه بمجرد إلهام جمهورك، فإنك تسمح لهم بالتصرف بناءً على هذا الإلهام من خلال السماح لهم بالتحويل من خلال التفاعل. يركز SPOTT على تلك الخطوة الثالثة. عرض القيمة الخاص بنا: SPOTT هو حل يتيح للمستخدمين الحصول على قيمة أكبر من المحتوى المنشور الخاص بهم من خلال جعله قابلاً للتنفيذ والقياس في بيئة متعددة القنوات. باستخدام برنامج Spott الخاص بنا، يمكنك إدراج روابط قابلة للتسوق إلى صور (360 درجة) وملفات PDF ومقاطع فيديو، والحصول على اشتراكات النشرة الإخبارية أو ربط مستندات PDF أو التباهي بأحدث عروضك الترويجية. يمكنك بسهولة إضافة طبقة تفاعلية إلى جميع الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك. اجعل مقاطع الفيديو والكتالوجات والصور الخاصة بك تفاعلية. أضف العبارات التي تحث المستخدم على اتخاذ إجراء، وضع علامة على المنتجات، واحصل على اشتراكات في الرسائل الإخبارية، وقم بزيادة التحويلات. مع Spott، ستحصل على المزيد من ملفات PDF والصور ومقاطع الفيديو المنشورة عن طريق إضافة عناصر تفاعلية تجعل المحتوى الخاص بك قابلاً للتنفيذ والقياس.
Contentstack
contentstack.com
Contentstack هو نظام إدارة محتوى حديث يساعد الشركات على إدارة وتخصيص المحتوى عبر قنوات رقمية متعددة بمرونة وسهولة.
Joomag
joomag.com
Joomag هو منصة لإنشاء وتوزيع المحتوى الرقمي، تدعم تحويل المحتوى المطبوع إلى تنسيقات رقمية وتوفر أدوات لتحليل سلوك القراء.
EX.CO
ex.co
Ex.Co هي منصة تجربة المحتوى المدعومة من ديزني الرائدة في العالم والتي تمكن الناشر أو العلامة التجارية أو الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة للتفاعل بشكل أفضل مع قطاعات مختلفة من الجمهور من خلال طبقة إضافية من التفاعلات الشخصية على موقع الويب الخاص بهم. يعد تحديث موقع الويب هو المصعد الثقيل ، ولكن استخدام منصة Ex.Co القوية والخدمة الذاتية يجعل من السهل إنشاء وتنفيذ تجارب موقع ويب جديد دون أي مطور أو موارد تصميم. إنه يوفر مجموعة كاملة من التجارب من الفيديو إلى الرحلات المطابقة للمنتجات إلى استطلاعات الرأي والمسوحات ، ومئات القوالب المخصصة لتتناسب مع احتياجات الصناعات المختلفة.
Vev
vev.design
Vev هو جيل جديد من منصات إنشاء الويب المصممة للمطورين والمصممين والمسوقين. من خلال الجمع بين عدم وجود تعليمات برمجية وتعليمات برمجية، تساعد Vev الفرق المحترفة على نشر أفكارها الأكثر جموحًا على الويب بحرية إبداعية وتقنية كاملة. تمكن Vev المؤسسات الرائدة من تعزيز مواد التسويق الرقمي الخاصة بها وبناء تجارب تفاعلية.
Storylane
storylane.io
تطبيق Storylane يساعد فرق التسويق والمبيعات في إنشاء عروض تفاعلية للمنتجات بسهولة، مما يعزز المشاركة ويوفر تجارب مخصصة للعملاء.
RELAYTO
relayto.com
Relayto هو تطبيق لإنشاء محتوى تفاعلي من مستندات مثل PDFs والعروض التقديمية، مما يعزز تجربة المستخدم وتحليلات التفاعل.
Tourial
tourial.com
تُمكّن Tourial فرق الذهاب إلى السوق من إنشاء عروض توضيحية تفاعلية ومراكز تجريبية - وتوزيعها في أي مكان. تمكّنك المراكز التجريبية من تثقيف المشترين بشكل أسرع وأفضل من أي وقت مضى - بدءًا من أعلى مسار التحويل وصولاً إلى الأسفل. إنه مركز محتوى مخصص لعملائك المحتملين للعثور على أهم المعلومات التي يحتاجون إليها ومشاركتها مع فريقهم وتزويدك بالبيانات حول ما يهتمون به. قم بتضمين عروضك التوضيحية التفاعلية أو مشاركتها عبر أي قناة وقم بتحويل العملاء المحتملين بشكل أسرع، والتأثير على مسار التدفق، وتسريع دورات الصفقات.
StoryScale
storyscale.com
اجعل منتجك التسويقي والمبيعاتي قائمًا على المنتج. أنشئ عروضًا توضيحية لمنتج مثالي بالبكسل بدون أي تعليمات برمجية. تحسين تجربتك التجريبية على جميع الأجهزة. تعتبر العروض التوضيحية لـ StoryScale سينمائية، مع انتقالات وتكبيرات متحركة. من خلال تقديم أفضل موقع ويب في فئته للتسويق والعروض التوضيحية المخصصة للمبيعات، تقدم StoryScale حلاً آليًا تجريبيًا كاملاً لفرق الإيرادات الحديثة. • جولات المنتج على موقع الويب مع التسليم سريع الاستجابة وإنشاء العملاء المحتملين • عروض المبيعات التوضيحية المخصصة مع المشاركة الآمنة والتسليم للخارج • مسارات جولات المنتج الموجهة وغير الخطية • لا يوجد استوديو للعروض التوضيحية للكود لتحرير الشاشة وتخصيصها • مكتبة الأدلة والتفاعلات التي تظهر على الشاشة • استنساخ التطبيقات المباشرة أو استخدام لقطات شاشة الوسائط • التحليلات التجريبية لتتبع المشاركة والأداء التجريبي • تجارب المحتوى للفيديو والكتب الإلكترونية والمدونات والوسائط الأخرى نحن نؤمن بأن الأشخاص يستحقون تجربة شراء رقمية أفضل. إنها فلسفة بسيطة: قم بالبيع بالطريقة التي تريد الشراء بها.
Foundry
foundryco.com
Foundry هو تطبيق لتنسيق حملات التسويق والمبيعات باستخدام أدوات الإعلان المخصصة وتحليل البيانات لتحسين تجربة العميل.
Mediafly
mediafly.com
MediaFly هي منصة تمكين فرق المبيعات من إنشاء محتوى تفاعلي وجذاب لتعزيز تفاعلات العملاء وتحسين فعالية المبيعات.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr هي منصة خدمة العملاء تعتمد على السحابة، تسمح بالتفاعل عبر قنوات رقمية متعددة وتوفر تحليلات ورؤى لتحسين تجربة العملاء والوكيل.
Consensus
goconsensus.com
يقود الإجماع العالم إلى عصر جديد من الأتمتة التجريبية. يحصل منصتها على المشترين ما يحتاجون إليه عندما يحتاجون إليه. ثم يضاعف تأثير فريق الإيرادات الخاص بك مع رؤى فريدة على هؤلاء المشترين. نتيجة لذلك ، سترى أوقاتًا قريبة أسرع وصفقات أكبر ومعدلات قريبة أعلى. شراء برامج المؤسسات بطيئة ومحبطة ومطلية. تقوم منصة الأتمتة التجريبية الحاصلة على براءة اختراع على إصلاح ذلك. فهو يجمع بين أفضل الفيديو ، وتفاعل المنتج ، وأتمتة الاكتشاف لتقديم تجربة لا مثيل لها للمشترين والعملاء على حد سواء. من C-suite إلى المستخدم النهائي ، تسافر العروض التجريبية من الناحية الفيروسية ، والتكيف مع كل عارض ، وكشف أصحاب المصلحة المخفية ، والإجابة على الأسئلة الرئيسية. ثم يتغذون بيانات قوية عن النية ويحتاجون إلى فريقك مع كل نقرة ، مما يضاعف تأثيرها. الإجماع هو منصة تجربة المنتجات التي تساعد فرق الذهاب إلى السوق على أتمتة العروض التوضيحية ، وتقليل العروض التجريبية المهدرة من 50 ٪ إلى 5 ٪ ، وخفضت أوقات الانتظار التجريبية من 14 يومًا إلى درجات المبيعات التي تصل إلى 68 ٪. تم ترتيب الإجماع من قبل شركات مثل Autodesk و Atlassian و Dell و Oracle و Salesforce و SAP ، ويتم تصنيف الإجماع رقم 1 في برنامج Presales G2 ويتم التعرف عليه كمكان رائع للعمل في عام 2025. مع مشاركة أكثر من 50 ٪ من العروض التجريبية في نفس اليوم الذي تتم مشاركته فيه و 13 ٪ بعد ساعات ، فإن الإجماع يدفع المشاركة السريعة مع اكتشاف أصحاب المصلحة الجدد وأولوياتهم من خلال المشاركة داخل الفيروسات. النتيجة؟ إيرادات أسرع ، عدد أقل من العروض التوضيحية غير المؤهلة ، وأفكار أفضل.
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