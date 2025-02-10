منصات تجربة المحتوى - التطبيقات الأكثر شعبية - الصومال

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تعمل منصات تجربة المحتوى على تمكين الشركات من إنشاء تجارب مخصصة تعزز مشاركة الجمهور. تبدأ هذه الأدوات بتوفير الميزات التي تعمل على مركزة الأصول التسويقية وتنظيمها من خلال وضع العلامات والتصنيف بناءً على الجمهور أو حالة الاستخدام. بمجرد تنظيم المحتوى، توفر منصات تجربة المحتوى وظيفة التخصيص لتخصيص التجارب لجماهير محددة، بهدف تحقيق نتائج الأعمال المرغوبة. قد تشمل هذه النتائج التقاط العملاء المحتملين، أو تسجيلهم، أو توجيه الأفراد نحو العبارات السياقية التي تحث على اتخاذ إجراء، من بين أشياء أخرى. بالإضافة إلى التخصيص، غالبًا ما تتضمن منصات تجربة المحتوى ميزات التوزيع وإمكانات التحليلات لتتبع أداء المحتوى واكتساب رؤى الجمهور. تستخدم فرق تسويق المحتوى هذه الأدوات لتعظيم القيمة المستمدة من محتواها وتفاعلاتها مع الجماهير، وتشجيع المشاركة النشطة. ومن خلال الاستفادة من منصات تجربة المحتوى، يمكن للشركات إنشاء تجارب مقنعة ومخصصة تلقى صدى لدى جمهورها المستهدف، مما يؤدي في النهاية إلى تحقيق نتائج ذات مغزى وتعزيز الاتصالات القوية.
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ClearSlide
clearslide.com
نحن نطمح إلى جعل كل تفاعل مع العملاء ناجحًا. يجب أن تكون كل رسالة بريد إلكتروني وكل اجتماع وكل عرض تقديمي مذهلة. توفر ClearSlide منصة كاملة لمشاركة المبيعات تجمع بين إدارة المحتوى والاتصالات المتكاملة وتحليلات المشاركة والبيع الموجه لتعزيز المشاركة الديناميكية مع المشترين وزيادة استثمارك الحالي في إدارة علاقات العملاء (CRM). يحقق عملاء ClearSlide إنتاجية أعلى للبائعين، وزيادة فعالية إدارة المبيعات، ورسائل أقوى تواجه العملاء. تقرير عملاء ClearSlide: زيادة بنسبة 10% إلى 20% في الصفقات المغلقة انخفاض بنسبة 25% في الوقت اللازم لضم مندوبين جدد انخفاض بنسبة 50% إلى 80% في تكاليف البيع إنتاجية المبيعات منصة مشاركة مبيعات بديهية ومتكاملة - مع المحتوى والاتصالات والتحليلات في متناول يدك لتوجيه إجراءات الخطوة التالية. تعمل لوحات المعلومات الرباعية الفعالة لفعالية القائد في ClearSlide وCRM على تحسين رؤية الصفقات والتدريب والتنبؤ الأقوى ونتائج الأعمال. تأثير المحتوى - التوصية بالمحتوى والترويج له، وتزويد الممثلين بالمحتوى والأدوات المناسبة في كل مرحلة من دورة المبيعات. قم بتحسين الرسائل وتحسينها بناءً على مشاركة العملاء المباشرة وملاحظاتهم.
Hushly
hushly.com
Hushly عبارة عن سحابة تحويل شاملة مصممة لتحسين تجارب المشتري وزيادة التحويلات لمسوقي B2B. يتضمن نظام المشاركة الخاص بنا مجموعة متنوعة من الأدوات والإمكانيات، مثل تخصيص موقع الويب، وتخصيص المحتوى، ومنشئ الصفحات المقصودة والتخصيص، والتقاط الطلب، والإثراء، والعملاء المتوقعين الذين تم التحقق منهم بواسطة الإنسان، إلى جانب التجارب القائمة على الحساب. تسمح هذه الأدوات للمسوقين بإنشاء تجارب أكثر صلة وجاذبية لجمهورهم المستهدف، والتي يمكن أن تساعد في نهاية المطاف في تحقيق نتائج أعمال أفضل، مثل زيادة المشاركة، وارتفاع معدلات التحويل، وزيادة ولاء العملاء. يستفيد المشترون من المحتوى الديناميكي المخصص والتجارب الرقمية المتصلة التي تمكنهم من الحصول على تعليم أفضل واتخاذ قرارات مستنيرة بسرعة أكبر.
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon هو حل لتخصيص الويب والتنسيق على أساس الحساب - منصة تنسيق الرحلة القائمة على الهدف هي المحور الرئيسي المستخدم لفهم رحلة العميل وتقديم تجارب مخصصة على نطاق واسع، مما يشجع الزائرين على مواصلة التفاعل مع موقع الويب الخاص بك - مما يؤدي إلى زيادة أداء الأعمال . قم بتسريع مسار التدفق والإيرادات الخاصة بك من خلال التخصيص القائم على الإسناد: - قم بتقديم الرسائل والأصول المناسبة لكل زائر لموقع الويب، ومساعدتهم على أن يصبحوا عملاءك بشكل أسرع. - افهم كيف تؤثر جهودك التسويقية على أهداف العمل ورسم خريطة لرحلات عملائك بدءًا من اللمسة الأولية وحتى الصفقات التي تم الفوز بها. - تحويل الزوار إلى عملاء، وليس عملاء محتملين فقط!
Outgrow
outgrow.co
يتيح لك Outgrow اكتساب العملاء المحتملين وتأهيلهم وإشراكهم بشكل أفضل من خلال تسهيل إنشاء اختبارات مخصصة وآلات حاسبة وتقييمات ومسابقات ونماذج/استطلاعات وتوصيات واستطلاعات رأي وروبوتات دردشة. لا حاجة للمطورين أو المصممين! لدى Outgrow مجموعة من قوالب التصميم التي تم تحسينها بالكامل للجوال وسطح المكتب والكمبيوتر اللوحي، ويمكن تضمينها بسهولة في إعلاناتك ومواقع الويب وتطبيقات الهاتف المحمول ووسائل التواصل الاجتماعي والرسائل النصية القصيرة واتصالات البريد الإلكتروني. بالإضافة إلى ذلك، هناك أكثر من 1000 جزء من المحتوى ومسارات التحويل المعدة مسبقًا والتي تم تحسينها لتحسين التحويل حتى تتمكن من تغيير الأسئلة وإجراء بعض التعديلات بحيث تتوافق مع علامتك التجارية والحصول على المحتوى التفاعلي الخاص بك جاهزًا في دقائق.
InEvent
inevent.com
يتكون InEvent من محترفي الأحداث ومتخصصي الصوت والصورة الملهمين لدفع حدود الندوات عبر الإنترنت وتكنولوجيا الأحداث. يقدم منتجنا تجارب متميزة لشركات المؤسسات، مما يمكّنها من خلال حل العلامة البيضاء لإنشاء أحداث شخصية وافتراضية ومختلطة من خلال حلول البرامج والأجهزة. كل ذلك مدعومًا بخدمة عملاء مخصصة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مصنوعة بنسبة 100% من البشر. تشتمل منصة InEvent المتكاملة على الضيافة والإسكان والسفر والخدمات اللوجستية والبث عبر الويب والمشاركة المباشرة والتسجيل السلس والشبكات الديناميكية والأتمتة القوية للتسويق ومواقع الويب المخصصة وتطبيقات الهاتف المحمول والتحليلات في الوقت الفعلي وإشارات عالية الطاقة وأكثر من 100 ميزة أخرى تجارب تفاعلية وغامرة. لقد نجحنا في خدمة أكثر من 50000 حدث وندوة عبر الإنترنت مع أكثر من 2 مليون مشارك وأكثر من 60 مليون دقيقة بث على مستوى العالم. سواء كنت تستضيف ندوة عبر الإنترنت أو اجتماعًا عمليًا افتراضيًا أو حدثًا يستمر لمدة شهر، فإن حلنا المرن سيساعد على إحياء حدثك المثالي.
Knotch
knotch.com
ContentEQ عبارة عن نظام أساسي لذكاء المحتوى تستخدمه العلامات التجارية للمؤسسات لفهم أداء محتواها الرقمي وتحسينه. تجمع المنصة بين أفضل تقنيات التقاط البيانات الكمية والنوعية والذكاء الاصطناعي وإستراتيجية الخبراء لمساعدة العلامات التجارية مثل Bank of America وWells Fargo وDeloitte وSquare على تحسين تأثير استثماراتهم في المحتوى الرقمي وتحقيق أهداف أعمالهم.
Shorthand
shorthand.com
يعد Shorthand النظام الأساسي الأول لإنشاء محتوى رقمي غامر للويب. يتيح محرر Shorthand البسيط لأي شخص إنشاء تجارب قراءة مذهلة وتحريرها ونشرها في دقائق - دون الحاجة إلى مهارات في البرمجة أو تصميم الويب. الآن، يمكن لفرق الإعلام والتسويق والاتصالات إنشاء محتوى غامر على نطاق واسع، مما يؤدي إلى مشاركة أعمق للجمهور، ومقاييس أفضل، ونتائج أقوى لعلامتهم التجارية. يتيح الاختصار للمستخدمين التعاون بسهولة. من خلال تجميع فريقك في مساحة عمل مختصرة، يمكنك تحسين التعاون في المحتوى والشحن بشكل أسرع. يمكن لعدة مستخدمين العمل معًا بسلاسة على جزء من المحتوى دون أي انقطاع. علاوة على ذلك، تعني السمات المخصصة أن كل المحتوى المنشور يظل مرتبطًا بالعلامة التجارية. ومع خيارات النشر المرنة، يمكن للمستخدمين نشر المحتوى المختصر الخاص بهم في أي مكان تقريبًا — عبر AWS، أو CMS، أو استضافة Shorthand، أو التضمين مباشرة على موقع الويب الخاص بهم. نحن فخورون بأن نقول إن عملائنا - بما في ذلك BBC، وSalesforce، وUnicef، وجامعة كامبريدج، ومانشستر سيتي - ينشرون بعضًا من المحتوى السينمائي الأكثر جاذبية على الويب. يتضمن ذلك كل شيء بدءًا من المجلات الرقمية والميزات الطويلة وحتى الاتصالات الداخلية وقصص العلامات التجارية والمدونات - وحتى غرفة الهروب الافتراضية! يحقق الاختزال عائدًا كبيرًا على الاستثمار، حيث يتباهى العملاء باستمرار بالتحسينات الجذرية في مقاييس المشاركة الخاصة بهم. تأسست شركة Shorthand في بريسبان بأستراليا وهي الآن شركة عالمية حقًا. نحن مجموعة من المهووسين بالفن والقلب، ملتزمين بمساعدة فرق المحتوى على بناء المحتوى الرقمي الأكثر إثارة للإعجاب وتأثيرًا في العالم.
OneIQ
oneiq.com
OneIQ عبارة عن منصة Fullstack Intelligence® SaaS لعمليات تكنولوجيا المعلومات الهجينة الموحدة. يمكنك تعزيز أداء التطبيقات وخفض تكاليف التشغيل وتحديث تكنولوجيا المعلومات من خلال الجمع بين الرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي والحكمة الجماعية، مع مخطط مباشر لأحمال عمل التطبيقات والبنية التحتية والاتصال البيني للشبكة. باستخدام OneIQ، يمكن لفرق العمليات والمستشارين والموردين الموثوقين العمل معًا بسلاسة، مع بناء الخبرة المشتركة والشفافية والثقة. باستخدام واجهة آمنة حاصلة على براءة اختراع، يمكن للجميع الاستفادة من الرؤى المتبادلة والمستقبلية - مما يلهم الابتكار في كل طبقة من طبقات الحزمة لتشكيل مستقبل مؤسستك. OneIQ حاصل على شهادة ISO/IEC 27001 ويستخدم تقنية التعاون الآمن للبيانات الحاصلة على براءة اختراع (US-11797701-B1).
DCatalog
dcatalog.com
تعد DCatalog الشركة الرائدة في صناعة النشر الرقمي منذ عام 2008. تعمل منصتها على تمكين الناشر أو منشئ المحتوى أو محترف التسويق أو خبير التجارة الإلكترونية من إنشاء تجارب رقمية جذابة ونشرها بسهولة. بفضل تقنية HTML5 Flip Book المتقدمة، يمكن عرض المحتوى على أي جهاز. ما عليك سوى تحميل ملف PDF وإنشاء محتوى مذهل على الفور يقلب الصفحات دون الحاجة إلى كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. تتيح دفاتر الصور المتحركة HTML5 وكتالوجات التجارة الإلكترونية والتطبيقات الأصلية تجربة مستخدم مهيمنة. قم بتحويل ملف PDF إلى كتاب صور متحركة بتنسيق HTML5 لزيادة الوعي بالعلامة التجارية والمبيعات عبر الإنترنت ومدى الوصول.
SundaySky
sundaysky.com
يعرف المسوقون المعاصرون قوة الفيديو ولكنهم يدركون أن نموذج الإنتاج التقليدي معطل. تعمل SundaySky على تمكين الشركات من إنشاء مقاطع الفيديو وتخصيصها وتوزيعها على نطاق واسع بكفاءة وبشكل مستقل. نحن نجعل من السهل على المستخدمين إنشاء فيديو عالي الجودة ذو مظهر احترافي دون خبرة سابقة ونسهل على الشركات تشغيل محرك محتوى فيديو فعال من حيث التكلفة. إن منصة SundaySky Video Platform عبارة عن برنامج تأليف سهل الاستخدام ومدعم بالذكاء الاصطناعي، ويدمج الخبرة الإبداعية مع إمكانات التخصيص القوية لتحسين مشاركة المشاهدين وزيادة الكفاءة التشغيلية من خلال تقليل الاعتماد على نماذج الإنتاج كثيفة الاستخدام للموارد التي تتكبد تكاليف كبيرة ووقتًا وتتطلب تخصصًا. مهارات. الشركات المتنامية والعلامات التجارية الرائدة على حد سواء، بما في ذلك 1000Bulbs.com، و1-800 Contacts، وAetna، وBank of America، وiTHINK Financial، وOkta، وSalesIntel، وStaples، وUnitedHealthcare وغيرها الكثير، اعتمدت SundaySky لتحديث إنتاج الفيديو مع التخصيص لتحسين مشاركة الجمهور. ودفع نمو الأعمال بكفاءة.
Brojure
brojure.com
قم بإنشاء محتوى ومقترحات وعروض تقديمية جذابة والمزيد باستخدام Brojure، برنامج سرد القصص المرئية الأكثر سهولة. تسهل تصميمات قوالب Brojures والواجهة البسيطة إنشاء قصص مرئية جذابة ومشاركتها وتتبعها لعلامتك التجارية وعملائك - دون الحاجة إلى مصمم.
Youengage
youengage.me
إنشاء تجارب تفاعلية تؤدي إلى التحويل. لا رمز. أنشئ اختبارات واستطلاعات ونماذج ذكية وآلات حاسبة وأسئلة وأجوبة مباشرة وأحداث افتراضية تفاعلية وغير ذلك الكثير. الجمع بين الطرق المتزامنة وغير المتزامنة لجمع التعليقات ومشاركة المستخدمين.
Aligned
alignedup.com
فرق المبيعات - ببساطة، ALIGNED عبارة عن غرفة مبيعات رقمية - منصة تعاون لفريقك والمشترين. فهو يتيح لك تنسيق الصفقات المعقدة، وزيادة مشاركة المشتري، واختصار الوقت اللازم لتحقيق القيمة. كيف؟ يعمل برنامج Aligned على تبسيط جميع اتصالات العملاء والمحتوى والعمليات والأدوات في مساحة عمل مخصصة واحدة للعملاء (نعم، حقًا). لا داعي لملاحقة رسائل البريد الإلكتروني أسبوعًا بعد أسبوع - إنه مجرد رابط واحد يؤدي إلى غرفة رقمية واحدة، ويحكمها جميعًا. يمكنك أيضًا الوصول إلى رؤى لم يسبق رؤيتها من قبل من خلال الكشف عن النقاط العمياء في رحلة العميل - مما يساعدك في النهاية على اكتساب المزيد من التحكم، وإشراك جميع أصحاب المصلحة، وتحسين الكفاءة، و...إبرام المزيد من الصفقات، بشكل أسرع. أداتنا جميلة وسهلة الاستخدام ولها نسخة تجريبية مجانية، ولا تحتاج إلى بطاقة ائتمان أو فترة تجريبية - اشترك في Aligned اليوم وانظر بنفسك.
SPCE
spce.com
توفر SP_CE غرفًا رقمية حيث يمكنك دعوة الأشخاص ومشاركة المحتوى والتعاون بأمان. كل ذلك مع الحصول على رؤى قابلة للتنفيذ حول رحلة المشترين. عادةً ما يكون لدى عملائنا ثلاثة أشياء مشتركة: 1. دورات مبيعات طويلة. 2. جهات اتصال متعددة لإبرام صفقة، والعديد من أصحاب المصلحة داخليًا ومن جانب المشترين الذين يحتاجون إلى التوافق. 3. الكثير من المحتوى للمشاركة في عملية البيع. يتم استخدام SP_CE عادةً للتسويق والمبيعات ونجاح العملاء من قبل الشركات في مجال B2B. باستخدام النظام الأساسي، يمكنك: - إنشاء غرف رقمية بين مؤسستك والآخرين - مشاركة المحتوى بأمان والتعاون مع جميع أصحاب المصلحة مع الحفاظ على الامتثال - الحصول على رؤى قابلة للتنفيذ للمتابعة واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات في SP_CE، يمكنك التعامل مع رحلة المشتري بأكملها في B2B . قم بإعداد مساحات مخصصة لمنتجاتك أو عملائك وتتبع العملية من نقطة الاتصال الأولى حتى يتم توقيع الصفقة وما بعدها. استمتع بميزات مثل: - صالة عرض المنتجات التي توضح قوة العرض الذي تقدمه - وحدات بناء بسيطة للسحب والإسقاط لإنشاء صالات عرض جميلة على نطاق واسع بسهولة - لوحة تحكم وإشعارات مشاركة العملاء - المهام المشتركة بينك وبين العميل - المستندات المشتركة من أوراق المنتجات والعقود - اجتماع فيديو تفاعلي مع جداول أعمال ذكية - جدول زمني ذكي - اجتماعات مسجلة ومكتوبة ومحللة بواسطة الذكاء الاصطناعي - رسائل فيديو - قوالب عمليات المبيعات التي تجعل مندوبي المبيعات يعملون في لمح البصر - أمان وخصوصية عاليان الجودة - إدارة علاقات العملاء وZoom وTeams التكامل - إدارة مستوى الوصول - الأماكن العامة أو المسجلة أو الخاصة
OneMob
onemob.com
نقدم لكم OneMob - النظام الأساسي الشامل لإنشاء ومشاركة وتتبع المواقع الصغيرة الجميلة في ثوانٍ! سواء كنت تعمل في مجال المبيعات أو التسويق أو نجاح العملاء أو كنت منشئ محتوى، فإن OneMob لديه كل ما تحتاجه لرفع مستوى انتشارك وجذب المزيد من الاهتمام والمشاركة والاستجابات. باستخدام أداة إنشاء المواقع المصغرة القوية وأداة تحميل المحتوى وميزات الإدارة من OneMob، يمكنك بسهولة إنشاء مواقع مصغرة مذهلة ومخصصة تعرض علامتك التجارية والمحتوى الخاص بك بطريقة احترافية وجذابة. سيكون لديك إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من القوالب وخيارات وضع العلامات لتخصيص مواقعك المصغرة لتتناسب مع علامتك التجارية وتستهدف جمهورك. ولكن هذا ليس كل شيء - فOneMob مليء بالميزات التي تساعدك على إنشاء المحتوى الخاص بك ومشاركته وتتبعه كالمحترفين. يمكنك إنشاء مقاطع فيديو أثناء التنقل باستخدام مسجل الشاشة والويب والهاتف المحمول من OneMob، واستخدام الملقن النصي المدمج وأدوات تحرير الفيديو لتحسين المحتوى الخاص بك. بالإضافة إلى ذلك، من خلال الموافقات على الفيديو وتتبع التفاعل، يمكنك أن ترى بالضبط كيف يتفاعل جمهورك مع المحتوى الخاص بك وتعديل إستراتيجيتك وفقًا لذلك. يتكامل OneMob بسلاسة مع مجموعتك التقنية الحالية، بما في ذلك تكامل CRM مع Salesforce وDynamics وHubspot والمزيد، وتكامل المحتوى مع Zoom وGoogle Drive وBox وDropbox. باستخدام مكون إضافي أصلي لـ Gmail وOutlook وSalesloft وOutreach وSalesforce وInsideSales، يمكنك بسهولة إنشاء المحتوى ومشاركته مباشرةً من أدوات البريد الإلكتروني والمبيعات المفضلة لديك. وأفضل ما في الأمر هو أنه يمكنك البدء باستخدام OneMob مجانًا! توفر خطتنا المجانية إمكانية الوصول إلى العديد من ميزاتنا الأساسية، لذا يمكنك تجربة OneMob بدون مخاطر ومعرفة كيف يمكنه تحويل لعبة المحتوى الخاصة بك. ما عليك سوى زيارة موقع onemob.com للتسجيل والبدء اليوم!
Navattic
navattic.com
تعمل Navattic على تمكين فرق الذهاب إلى السوق من إنشاء عروض توضيحية تفاعلية للمنتجات على الفور. نحن نساعد المئات من فرق المبيعات والتسويق في تعزيز مبادرات النمو التي يقودها المنتج عبر مسار المبيعات والتسويق: - تحويل زوار موقع الويب: اجذب المزيد من العملاء المحتملين المؤهلين من خلال عملاء CTA الجدد الذين يرغبون في النقر فوقهم. - إشراك العملاء المحتملين وتثقيفهم: امنح العملاء المحتملين حملات مخصصة تقودها المنتجات مع وقت فوري لتحقيق القيمة. - تقديم عروض توضيحية متكررة: تمكين البائعين غير التقنيين من تخصيص العروض التوضيحية وتقديمها على نطاق واسع بسهولة. جرب Navattic بنفسك على موقعنا: https://www.navattic.com/
Flowla
flowla.com
Flowla هي الطريقة الجديدة لجذب عملائك المحتملين من خلال الرحلات الرقمية المخصصة، حيث يتم استهلاك المحتوى الخاص بك بطريقة ممتعة وجذابة وتبدأ المحادثات بشكل طبيعي... سواء كنت مشتركًا؛ - المبيعات وإغلاق الصفقات - النجاح واستقطاب عملاء جدد - التوظيف وإبهار المرشحين - أو أي دور آخر حيث تقوم ببناء الزخم والشهية، جرب Flowla لتتميز عن الآخرين وتتحرك بشكل أسرع
Live Center
livecenter.com
Live Center هو حل مرن للتدوين المباشر يجذب الجماهير ويشرك القراء ويمكّن فرق التحرير من تقديم تغطية إخبارية مباشرة فورية بسلاسة وفعالية. من خلال التكامل مع الأجزاء الأخرى من تكنولوجيا غرفة الأخبار، يعمل Live Center على تبسيط سير العمل. يتمتع المستخدمون بالتحكم الكامل في تصميم مدونتهم المباشرة ويمكنهم إنشاء عناصر مرئية وعناصر منشورات مخصصة مثل لوحات النتائج وعدادات نتائج الانتخابات وما إلى ذلك. يتم تضمين خلاصات أخبار Live Center بسهولة في المقالات أو بوابات الأخبار أو التطبيقات أو على الصفحات الأولى. الميزات الرئيسية: * تصميم مدونة قابل للتخصيص بالكامل * أتمتة وسائل التواصل الاجتماعي للعثور على المحتوى ونشره * يمكنك بسهولة إنشاء عناصر مرئية وعناصر منشورات مخصصة لزيادة مشاركة القارئ * إنشاء مخططات ورسوم بيانية تفاعلية بسرعة مباشرة في المحرر * واجهة بديهية مع محرر سريع الاستجابة يوفر معاينة للمشاركات في الوقت الفعلي * تكامل الطرف الثالث مع البيانات الرياضية وبيانات السوق وما إلى ذلك * وضع علامات إيحائية تلقائية على المشاركات بناءً على المحتوى وتحديد الأولويات وتصنيف المشاركات * ملخص تلقائي للمدونة المباشرة لتزويد القراء بلوحة معلومات لأكثر الموضوعات التي تمت تغطيتها في منشورات مدونتك المباشرة في عرض لوحة المعلومات. * نشر المشاركات في الوقت الفعلي لمئات الآلاف من القراء من خلال قنوات مخصصة * التكامل مع نظام إدارة المحتوى الحالي وأي مكتبة أو نظام وسائط * يدعم استراتيجيات تحقيق الدخل
Smint.io
smint.io
بوابة علامتك التجارية، المركز الإعلامي، البوابة الصحفية، بوابة شراء المحتوى لـ Aprimo، Box، Bynder، CELUM، Cloudinary، Google Drive، Picturepark، SharePoint / OneDrive، Tenovos، Thron، DAM / إدارة الأصول الرقمية، ومصادر متعددة. تزدهر الأعمال عندما يكون محتواها حيًا. قم بتنشيط المحتوى الخاص بك الآن!
Edition Digital
editiondigital.com
يقوم برنامج Edition للنشر الرقمي بتوحيد النقاط الخمس الحاسمة للنشر الرقمي الفعال؛ الإنشاء والإدارة والتوزيع وتحقيق الدخل والتحليل. أنشئ محتوى تفاعليًا وجذابًا بدون برمجة وقم بتوزيعه عبر جميع الأنظمة الأساسية - الأجهزة اللوحية والهواتف المحمولة وسطح المكتب.
Content Launch
contentlaunch.com
أسهل طريقة لتخطيط المحتوى الرائع وطلبه منصة تسويق المحتوى للوكالات والشركات الصغيرة والمتوسطة إطلاق المحتوى عبارة عن منصة مبسطة لاكتشاف المحتوى وتوزيعه.
ScreenSpace
screenspace.io
في عالم مليء بالتشتتات، والأسواق المفرطة، وجيل الألفية... تعتمد فرق التسويق والمبيعات على ScreenSpace لاختراق الضوضاء ← إشراك العملاء ذوي الجودة العالية ← وإرشادهم في رحلة لا تقاوم نحو "نعم"! لنكن صادقين → عملاؤك مرهقون. مقاطع فيديو عامة • جولات تتمحور حول المنتج مجموعات ثابتة • عروض توضيحية مكتوبة • مواقع معقدة يتم إيقاف الأشخاص عن طريق الوسائط ذات الحجم الواحد الذي يناسب الجميع. أليس كذلك؟ بالتأكيد، إضاعة الوقت والمال مع التكتيكات التقليدية. صد العملاء ذوي النوايا العالية - المعروف أيضًا باسم "الإيرادات". بينما تجتذب "ضوضاء" باهظة الثمن ومنخفضة الجودة. مما يؤدي إلى فقدان خط الأنابيب ونتائج غير موثوقة. أو... تخيل أن تجعل منتجك وعملائك يتألقون! من خلال تجربة ويب شاملة وغامرة، يمكنك تحويل منتجك إلى رحلة بصرية مقنعة. قصة ذاتية التوجيه تتكيف بشكل كبير مع كل مشتري. قيادة المشاركة العميقة وفهم المنتج حيث يتفاعل المشترون مع الوسائط الغنية والسرد الديناميكي والجولات التفاعلية وقصص العملاء المقنعة، حتى لا يكتشفوا القيمة فحسب، بل يختبرونها أيضًا. كن البطل مع ScreenSpace، ما عليك سوى سحب وإسقاط بسيط وستتمكن من تحويل المحتوى الحالي الخاص بك: مقاطع الفيديو • العروض التقديمية • العروض التوضيحية • قصص العملاء • المستندات إلى قصة منتج غامرة يحبها المشترون. تتم مشاركة بيانات نية المشتري مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) المفضل لديك حتى تتمكن من تحسين تجربتك لتحقيق النجاح بينما يمكن لفريق المبيعات لديك تحسين المكالمة التالية. تشمل الآثار الجانبية... تحقيق نتائج قابلة للقياس تحرك الإبرة. تسريع التبني مع المشاركة المتجددة. إغراق خط الأنابيب الخاص بك بآفاق عالية النية. تعزيز معدلات الفوز مع خفض دورات المبيعات. إعادة تركيز الموارد على الاستراتيجيات التي أثبتت جدواها. كسب ثقة المسؤولين التنفيذيين وأصحاب المصلحة. كل ذلك من راحة منزلك. أو مقهى. أو مكتب. استمتع بتجربة ما يعنيه أن تكون مشتريًا سعيدًا ومتفاعلًا → www.screenspace.io
Brandlive
brandlive.com
أحضر سحر التلفزيون إلى ندوات الويب والأحداث والاجتماعات مع BrandLive ، منصتك لإنشاء تجارب فيديو مرتفعة. سواء أكان ذلك ندوات شهرية أو إطلاق منتجات أو اجتماعات للمستثمرين أو أكبر حدث لهذا العام ، فإننا نساعد الشركات على أخذ مشاريع من أي نطاق وتعقيد من مملة إلى Bingeworthy. يقدم BrandLive مزيجًا فريدًا من البرامج والخدمات التي تمكن عملائنا من إنشاء محتوى لا يصدق ، ومراعاة البائعين ، وتقليل الإنفاق - كل ذلك أثناء قيادة جماهيرهم الأكثر أهمية إلى العمل.
Zoomforth
zoomforth.com
يتيح Zoomforth للمؤسسات الحديثة إنشاء مواقع ويب جميلة بدون تعليمات برمجية لكل شيء بدءًا من عروض المبيعات الرقمية وحتى منشورات التوظيف. ما هي المشاكل التي نساعدك على حلها؟ 1.) سرعة الوصول إلى السوق - إنشاء مواقع متوافقة مع الأجهزة المحمولة بسرعة وسهولة باستخدام وظيفة السحب والإفلات 2.) التكلفة / الكفاءة - لا حاجة إلى موارد باهظة الثمن مثل مطوري الويب أو المصممين 3.) التخصيص - سهولة التخصيص لتجارب العملاء المقنعة 4 .) العلامة التجارية - إرشادات العلامة التجارية المضمنة لضمان تجارب متسقة للعملاء 5.) الأمان - أربعة مستويات من الأمان للحفاظ على المحتوى الخاص بك وبيانات العملاء آمنة 6.) تحليلات البيانات - رؤى قيمة حول كيفية تفاعل جمهورك مع المحتوى الخاص بك
Maglr
maglr.com
Maglr هي منصة إنشاء المحتوى التي تمكن الشركات من إنشاء محتوى مرئي وتفاعلي لاتصالات المبيعات والتسويق. تتيح المنصة للمسوقين والمصممين إنشاء منشورات وعروض تقديمية ومحتوى صغير عبر الإنترنت بسهولة دون الحاجة إلى تعليمات برمجية. انضم إلى مهمتهم من خلال استبدال المحتوى الثابت بتجارب محتوى أفضل. أصبح لدى المسوقين والمصممين الآن أداة لإنشاء منشورات رقمية قابلة للقياس وسريعة الاستجابة في التصميم. تتيح المنصة السحابية للمستخدمين نشر ومشاركة جميع أنواع المحتوى الرقمي: * المجلات الرقمية * عروض المبيعات * الأوراق البيضاء * التقارير السنوية * الصفحات المقصودة * المواقع المصغرة للحملات * كتيبات المنتجات * المحتوى المضمن ... وغيرها الكثير محرران، إمكانيات لا حصر لها لدى Maglr نوعان من برامج تحرير المحتوى: محرر الكتل بالسحب والإفلات ومحرر Canvas Pro ذو الشكل الحر. يأتي كلا المحررين مع مجموعة من القوالب سريعة الاستجابة الجاهزة للاستخدام. قم بإنشاء محتوى مذهل، دون الحاجة إلى كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. تم تصميم محرر Block لتحقيق السرعة والكفاءة، وهو مصمم للمسوقين الذين يرغبون في إطلاق منشئ المحتوى الداخلي الخاص بهم. قم بإعداد ألوان وخطوط الشركة، واختر قالبًا وابدأ في إضافة وتعديل الكتل المحددة مسبقًا لإنشاء المحتوى. تم تصميم المحرر الاحترافي للمصممين الذين يرغبون في إنشاء محتوى بلا حدود. ابدأ بلوحة قماشية حرة فارغة وأضف طبقات وعناصر تفاعلية مثل الرسوم المتحركة والوسائط المضمنة وتأثيرات التمرير. يعد المحرر الاحترافي سهل الاستخدام ومليئًا بالميزات التي تشبه أي أداة تصميم أخرى.
degpeg
degpeg.com
Degpeg هي منصة تجارية حية قائمة على السحابة ، والتي تضيف وتعزز البيع والتسويق عبر الإنترنت لأي منتج /خدمات من خلال تجربة أفضل للعملاء من خلال الإبلاغ المتعدد على كل من الويب والهاتف المحمول ، ودعم أكثر من 30 منصة اجتماعية في نفس الوقت. منتجات: <> منصة الاتصالات المباشرة تساعد منصة الاتصالات المباشرة الشركات على التواصل مع العملاء المحتملين في الوقت الفعلي من خلال تفاعلات الصوت والفيديو. إنه يحول بكفاءة يؤدي إلى مبيعات ، وخلق تفاعلات شخصية تعزز الثقة. من خلال سد الفجوة بين المتاجر غير المتصلة والمستهلكين عبر الإنترنت ، فإنه يضمن اتصالات سلسة وراحة. علاوة على ذلك ، يعزز المنصة الكفاءة التشغيلية من خلال مكالمات الفيديو بين العملاء ومراكز الخدمة ، وتبسيط العمليات ورفع رضا العملاء. سمات: * صندوق الوارد للدردشة * توجيه المكالمات * موقع المسار * أضف أشخاصًا عند الاتصال * تسجيل الاتصال * التكامل مع الويب والتطبيق * مشاركة الشاشة <> التلفزيون المباشر يمكّن Degpeg العلامات التجارية من إطلاق التلفزيون المباشر ، مما يتيح لتجميع متعدد على منصات مختلفة من لوحة معلومات واحدة. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للعلامات التجارية إضافة CTAs بسلاسة إلى موقعها على الويب أثناء بثها على منصات وسائط اجتماعية متعددة. سمات: * multistreaming * التجارة المتكاملة * تنظيم الأحداث * الدردشة الحية <> مقاطع الفيديو القابلة للمتاجر يسمح للمشاهدين بشراء المنتجات أو الخدمات المباشرة المعروضة في الفيديو ، مما يعزز تجربة التسوق. سمات: * التسوق داخل الفيديو * روابط المنتج التفاعلية * أزرار دعوة إلى اتخاذ إجراء
Dot.vu
dot.vu
Dot.vu عبارة عن منصة محتوى تفاعلية تعمل على تمكين العلامات التجارية من إنشاء تجارب تفاعلية تجذب جمهورها وترفيهه وتثقيفه - دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. مدعومًا بمجموعة واسعة من الإضافات والمكونات، تمنح منصة Dot.vu مستخدميها الحرية الإبداعية الكاملة في صياغة محتوى تفاعلي فريد يميز علامتهم التجارية عن المنافسين، ويوفر رؤى للعملاء، ويجذب عملاء محتملين، ويعزز معدلات التحويل. تساعدك منصة Dot.vu على إطلاق العنان لقوة البيانات. يتيح لك المحتوى التفاعلي تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك من خلال لوحات المعلومات والتقارير المرئية، وبيانات الطرف الأول والصفر للحصول على المزيد من رؤى العملاء. كلما زادت البيانات التي تجمعها، زادت قدرتك على تخصيص المحتوى التفاعلي الخاص بك وتكييفه مع رحلة المشتري. قل وداعًا للمنصات والتطبيقات المتعددة لمشروع واحد. باستخدام Dot.vu، يمكنك إنشاء المحتوى الخاص بك ونشره وإدارته وتتبعه على منصة واحدة. إذا كان الوقت هو الجوهر، فإن خدمة الوكالة لدينا تقوم بتوجيه ودعم وإنشاء محتوى تفاعلي لك. وفر على نفسك بعض الوقت، بالإضافة إلى التكاليف، وقم بإنشاء محتوى تفاعلي أفضل لعملائك.
Fabl
fabl.co
تم تطوير Fabl، التي استحوذت عليها Britelite Immersive في يناير 2021، لزيادة مشاركة الجمهور مع تقليل تكاليف الإنتاج والإدارة لناشري العلامات التجارية، وتمكن منصة برمجيات Fabl الشاملة المسوقين أنفسهم من بناء بيانات المشاركة والتحويل وإدارتها ونشرها وتحليلها عبر توسيع نطاق برامج المحتوى ذات العلامات التجارية؛ لا حاجة إلى وكالات أو مطورين أو مصممين. تعمل شركة Fabl على زيادة تفاعل صفحات تسويق المحتوى بمعدل 6 أضعاف مقارنةً بمعظم منصات CMS. سهلة الاستخدام مثل أي أداة إنشاء صفحات مقصودة، وقوية مثل أي نظام إدارة محتوى - Fabl عبارة عن منصة لتسويق المحتوى وإدارته ونشره لإنتاج فعال لصفحات محتوى جذابة للغاية ومبنية على البيانات على نطاق واسع. بعيدًا عن منصة تسويق المحتوى النموذجية، تعمل Fabl على تحرير المسوقين من قيود التكلفة والوقت والقيود التكنولوجية مع زيادة مشاركة الصفحة ومعدلات التحويل بشكل كبير.
FORTVISION
fortvision.com
عزز مبيعاتك واحصل على المزيد من المشتركين في البريد الإلكتروني وأظهر لجمهورك محتوى ديناميكيًا وشخصيًا من خلال أتمتة التسويق ومنصة تخصيص الويب من FORTVISION. FORTVISION هي الطريقة الأذكى لتحسين معدلات المشاركة والتحويل في مكان واحد. اجذب انتباه المستخدمين من خلال عمليات التشغيل الآلي المخصصة واكسب المزيد من المبيعات من خلال العناصر الديناميكية المخصصة في الموقع والبريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة وWhatsApp والإعلانات والصفحات المقصودة. FORTVISION عبارة عن متجر شامل لتحسين جميع تحويلات المبيعات والتسويق الخاصة بك باستخدام مصادر البيانات الداخلية والخارجية، بما في ذلك برنامج CRM الخارجي. باستخدام مكوننا الإضافي، يتم جمع البيانات وتحليلها وتقسيمها استنادًا إلى الموقع الجغرافي للمستخدم ومصدر حركة المرور والسلوك عبر الإنترنت وسجل الشراء والمزيد. باستخدام أتمتة التسويق متعدد القنوات وتخصيص الويب، توفر FORTVISION حلولاً للتخلي عن سلة التسوق وتحسين التحويل والتحليلات الذكية. تخصيص الويب: يمكنك إنشاء عملاء محتملين وزيادة التحويلات باستخدام برنامج تخصيص الويب الخاص بـ FORTVISION. إن تخصيص تجربة التصفح أو التسوق للزائرين سيقطع شوطًا طويلًا في التأثير على نتائجك النهائية بشكل إيجابي. مع FORTVISION، يمكنك تخصيص أي عنصر أو محتوى. إضافة أو استبدال العناصر حسب الملف الشخصي للزائر أو تفاعله مع الموقع. قم بالتوصية بالمنتجات والمحتوى للزائرين بناءً على تفضيلات التصفح الخاصة بهم. البيانات: مع FORTVISION، يتم توصيل جميع بياناتك وإدارتها في مكان واحد وتسمح لك بإنشاء عمليات التشغيل الآلي وفقًا لذلك. تعمل منصة البيانات الخاصة بنا على تغذية مصادر البيانات الداخلية والخارجية، مما يسمح لك بالاستفادة منها للحصول على رؤى أكثر دقة وقرارات أكثر ذكاءً. تحويل البيانات إلى تجزئة، وتخصيص المستخدمين إلى جماهير محددة مسبقًا بناءً على تفاعل المستخدم مع الموقع، واستهداف الجمهور المناسب في الوقت المناسب. ثم ابدأ في إشراك المستخدمين من خلال عرض محتوى مخصص استنادًا إلى فئتهم. أتمتة التسويق: قم بإشراك جمهورك وتعزيز المبيعات وتحسين الاحتفاظ بالعملاء باستخدام الحملات التسويقية عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة وواتساب. عند إعداد حملات التشغيل الآلي، يعمل FORTVISION لصالحك، حتى بعد ساعات العمل. إنشاء تدفقات أتمتة البريد الإلكتروني الترحيبية، وأتمتة الرسائل النصية القصيرة للتذكير بترك عربة التسوق، بشكل فردي
Paperflite
paperflite.com
Paperflite هو برنامج شامل لإدارة المحتوى وتمكين المبيعات يسمح لفرق المبيعات والتسويق بتخزين المحتوى الخاص بهم وتنظيمه وتوزيعه وتتبعه، بينما يمنحك أيضًا القدرة على إنشاء وتقديم تجارب محتوى مذهلة (مواقع مصغرة مخصصة، وصفحات مقصودة، مراكز الموارد والتجارب التفاعلية). باستخدام Paperflite، يمكنك تتبع المحتوى الخاص بك عبر رحلته بأكملها، والحصول على نظرة أعمق حول ما يعمل بشكل أفضل عندما تعرف كيف يتفاعل عملاؤك المحتملون مع المحتوى الخاص بك على قنوات متعددة، حتى تتمكن من التفاعل على الفور مع العملاء المتوقعين البارزين ورعاية العملاء المحتملين الباردين. باستخدام تحليلات التفاعل في الوقت الفعلي من Paperflite، يمكنك فهم كيفية تفاعل المستخدمين النهائيين مع المحتوى عند الوصول إلى المحتوى الخاص بك أو عرضه أو مشاركته، حتى تعرف دائمًا ما يجب فعله بعد ذلك بالضبط.
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook هو برنامج وخدمة سحابية لإنشاء وتخزين المنشورات الاحترافية عبر الإنترنت مع تأثير قلب الصفحة. قم بتحويل ملفات PDF الخاصة بك إلى دفاتر صور متحركة تفاعلية وأنتج مواد تسويقية جذابة لعملائك. اعرض مستنداتك بطريقة تفاعلية: أضف روابط ومقاطع فيديو لمشاركة أفضل للعملاء وشارك دفاتر الصور المتحركة بسلاسة من خلال الرابط. فهو يجعل كتبك الإلكترونية بتنسيق PDF والكتالوجات الإلكترونية والكتيبات الرقمية والتقارير السنوية والعروض التقديمية والمجلات وضمانات المبيعات تفاعلية. تستخدم أكثر من 50000 شركة في 179 دولة FlippingBook لإنشاء مستندات سهلة الاستخدام عبر الإنترنت وتقديم المحتوى عبر الويب وتحسين عمليات الاتصال الخاصة بها. تعمل الخدمة على أجهزة الكمبيوتر المكتبية والأجهزة المحمولة ويمكن دمجها مع أنظمة الطرف الثالث مثل Zapier وGoogle Analytics وWordPress. يساعد FlippingBook الشركات الصغيرة والعلامات التجارية الكبيرة المشهورة، مثل Unilever وMarriott وIntel وCartier وFOX وNestle.
Foleon
foleon.com
Foleon عبارة عن منصة لإنشاء المحتوى تسهل على أي شخص إنشاء محتوى تفاعلي يعتمد بنسبة 100% على العلامة التجارية. نحن نقدم لشركات B2B محررًا سهل الاستخدام للسحب والإفلات وتنسيق Foleon Doc التفاعلي الذي يمكّنها من إنشاء تجارب محتوى رقمي مخصصة جذابة وذكية وقابلة للتطوير. لا تزال معظم الشركات تهدر الوقت والمال والطاقة في نشر محتواها الأكثر قيمة بتنسيقات قديمة غير فعالة. تعد ملفات PDF بمثابة صداع في الإنتاج، ومملة في القراءة، وخالية تمامًا من رؤى القارئ. من ناحية أخرى، يقدم Foleon تنسيقًا حديثًا يسهل إنشاؤه، وجذابًا للغاية، ومليئًا بالذكاء الذي كنت تفتقده. تأسست شركة Foleon في أمستردام ولها مواقع في الولايات المتحدة وأوروبا، وتتمثل مهمتها في تمكين الشركات من إنشاء المحتوى الذي يتوق إليه جمهورها.
involve.me
involve.me
أداة حديثة لتجربة العملاء تساعد الشركات على إنشاء تفاعلات مخصصة في كل خطوة من رحلة العميل، وزيادة مشاركة الجمهور، وجمع بيانات أفضل. من خلال موقع include.me، يمكن للمستخدمين بسهولة إنشاء ونشر صفحات الهبوط الذكية والعروض الترويجية لاكتساب العملاء المحتملين، والاختبارات، والنماذج، واختبارات الشخصية لتأهيل العملاء المحتملين وتقسيمهم، وحاسبات الأسعار ومساعدي المبيعات الرقمية لتحويل المبيعات، واستطلاعات رضا العملاء عن المنتجات والعملاء لقياس تجربة العملاء. .
Issuu
issuu.com
Issuu هي أكبر منصة لنشر وتسويق المحتوى في العالم والتي تمكن الأشخاص من تحويل واستضافة ومشاركة المحتوى الجذاب في مجموعة متنوعة من التنسيقات الديناميكية عبر جميع قنوات التوزيع الرقمية. مع أكثر من 60 مليون منشور، تسهل Issuu على مستخدميها العالميين الذين يزيد عددهم عن مليون تحويل جزء من المحتوى مرة واحدة ومشاركته في كل مكان. تعمل Issuu Story Cloud على تحويل مستند واحد إلى تجربة قراءة غامرة وفريدة عن طريق تحويل المستندات الثابتة إلى أصول تسويقية - بما في ذلك دفاتر الصور المتحركة لتضمينها في مواقع الويب والمدونات، والمقالات المحسنة للجوال، وقصص الرسوم المتحركة لوسائل التواصل الاجتماعي، وصور GIF للبريد الإلكتروني، والمزيد . كل يوم، يتم تحميل أكثر من 300000 صفحة من المحتوى إلى Issuu، مما يسمح للقراء في جميع أنحاء العالم بالوصول إلى اكتشاف المزيد مما يحبونه والتفاعل معه، من المجلات والصحف إلى المحافظ والكتالوجات. يختار المسوقون من المؤسسات والمبدعون الأفراد على حد سواء Issuu لمنصتها سهلة الاستخدام التي تضع رسالتهم في المقدمة والمركز دون الحاجة إلى سطر واحد من التعليمات البرمجية. يقع المقر الرئيسي لشركة Issuu في بالو ألتو، كاليفورنيا، ولها مكاتب عالمية في كوبنهاجن وبرلين وبراجا.
Narrator
narrator.ai
Narrato عبارة عن منصة لإنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي والتعاون وإدارة سير العمل تم تصميمها لمساعدة المسوقين/المبدعين المنفردين أو فرق المحتوى الهزيل أو حتى فرق إنتاج المحتوى واسعة النطاق، وإنشاء المحتوى وشحنه بشكل أسرع عدة مرات وبتكلفة أقل، مما كان ممكنًا من أي وقت مضى. الميزات الرئيسية للنظام الأساسي: - أكثر من 100+ من أدوات إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي والتفكير والتحسين وأدوات تحسين محركات البحث لإنشاء محتوى موجه نحو النتائج بسرعة كبيرة (تستخدم الحالات المغطاة - المدونات ووسائل التواصل الاجتماعي ورسائل البريد الإلكتروني ومقاطع الفيديو والنشرات الصحفية وكتابة النصوص والإعلانات والتلخيص وأكثر). قم بإنشاء خيار قالب الذكاء الاصطناعي الخاص بك وأصوات العلامة التجارية. - إدارة كاملة لمشروع المحتوى ودعم أتمتة سير العمل بما في ذلك تعيين المهام وإدارة تقويم المحتوى والإشعارات الآلية والنشر وإدارة المستقلين والمزيد - ملخصات قوية لتحسين محركات البحث والتفكير في الكلمات الرئيسية والمواضيع باستخدام الذكاء الاصطناعي - قوالب محتوى مخصصة وميزات تعاون قوية داخل المستند ومساحة العمل - صور AI وصور ورسومات خالية من حقوق الملكية - إنشاء محتوى مجمّع باستخدام الذكاء الاصطناعي (مثل إنشاء أوصاف المحتوى بكميات كبيرة) ميزات أخرى: الإرشادات ومستودع أصول العلامة التجارية، ودعم متعدد اللغات، والتحقق من الانتحال والنحو، والتقارير المخصصة، وأصوات العلامات التجارية AI وأكثر.
PathFactory
pathfactory.com
احصل على إيرادات B2B من خلال تجارب مخصصة وجذابة وتركز على التحويل عبر رحلة المشتري B2B بأكملها مع PathFactory. عزز رحلة المشتري وابدأ في تمكين المشترين من خلال ذكاء المحتوى. يتيح لك ذكاء المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي في PathFactory إنشاء تجارب محتوى مخصصة للمشترين الأفراد والحسابات المستهدفة لاستراتيجية ABM الخاصة بك. قم بتسريع سرعة الصفقة وتنمية خط الأنابيب الخاص بك من خلال التوصية بأفضل الأصول التالية للاستهلاك بناءً على تاريخ الزائر الحديث والصناعة والموضوعات الشائعة. تستخدم شركات B2B الرائدة في المؤسسات والشركات المتوسطة الحجم PathFactory لتسريع الرعاية وتحسين معدلات الفوز وفهم أداء المحتوى من خلال تقديم تجارب محتوى ذكية وأحداث افتراضية لإزالة الاحتكاك مع المشترين. تم الاعتراف بـ PathFactory مؤخرًا من قبل شركة Deloitte كواحدة من شركات Technology Fast 500 في أمريكا الشمالية لعام 2020.
Proof
useproof.com
لقد ثبت أن إضافة إثبات إلى مسار التسويق الخاص بك يؤدي إلى بناء ثقة الزائر، وخلق حالة من الإلحاح، وزيادة التحويلات بنسبة 10-15% لكل صفحة.
Showpad
showpad.com
يعد Showpad نظام التشغيل التمكيني الرائد عالميًا (eOS™) الذي يعمل على مواءمة فرق المبيعات والتسويق حول تفاعلات المشتري عالية التأثير مع توليد الرؤى اللازمة لتحسين معدلات التحويل بشكل مستمر. التأثير الأساسي: يبرم البائعون المزيد من الصفقات، بشكل أسرع باستخدام Showpad. يمكّن محرك إدارة محتوى المبيعات الأساسي في Showpad فرق الإيرادات من إنشاء متجر متكامل للعثور على المحتوى عالي التأثير وإدارته وتوزيعه على نطاق واسع. بالنسبة للمسوقين، تعمل Showpad على مواءمة الفرق حول أحدث محتوى خاص بالعلامة التجارية مع الإدارة الصحيحة لتحسين اعتماد المحتوى، وتقديم رؤى في أسفل المسار حتى تتمكن الفرق من الاستثمار بشكل أكبر في المحتوى المناسب. يستخدم ممارسون التمكين النظام الأساسي لتحقيق التوافق بين الوظائف وإنشاء حملات تدريب مستهدفة وقابلة للتطوير. يتمتع البائعون بإمكانية الوصول إلى جميع الموارد المناسبة لوضع أنفسهم كمستشارين موثوقين لفرق الشراء اليوم. تستفيد فرق الشراء من البائعين المستعدين بشكل أفضل لفهم تحدياتهم الفريدة وربطهم بالحل الصحيح في محفظتهم. من خلال الشراكة مع المؤسسات من جميع الأحجام ومستويات النضج في أكثر من 50 دولة، تدعم Showpad التوافق الاستراتيجي والكفاءة عبر فرق الإيرادات. من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى العلامات التجارية للمؤسسات مثل Dow، وGE، وHoneywell، وJohnson & Johnson، وCoca-Cola EuroPacific Partners، تعد Showpad بمثابة أداة تسريع الإيرادات التي أثبتت جدواها. يقع المقر الرئيسي المزدوج في شيكاغو، إلينوي وغنت، بلجيكا، ويتم تشغيل Showpad بواسطة قوة عاملة عالمية متنوعة.
Skyword360
skyword.com
تضع منصة Skyword360 المحتوى في قلب جميع الأنشطة التسويقية. تم تصميم Skyword360 لضمان توافق جميع عمليات التخطيط وإنشاء المحتوى والتنشيط عبر القنوات مع إستراتيجية المحتوى الشاملة للمؤسسة وأهدافها التسويقية. ومن خلال هذا النهج الذي يركز على المحتوى، يتم تمكين قادة التسويق من إنشاء تجارب عملاء فريدة ومتسقة تميز علاماتهم التجارية وتحقق نتائج قابلة للقياس. يوفر Skyword360 أدوات لجميع العناصر الأساسية لعمليات المحتوى: الإستراتيجية والتخطيط والإنشاء والتجميع والتنشيط والتخصيص والتحسين. ومع وجود مجتمع دولي مستقل من أكثر من 46 دولة والقدرة على ترجمة المنصة إلى 14 لغة، يمكن تنفيذ عمليات المحتوى بسلاسة على نطاق واسع.
Uberflip
uberflip.com
يتيح لك Uberflip إنشاء تجارب محتوى سياقية بسرعة على نطاق واسع. قم بإتمام الصفقات بشكل أسرع من خلال تقديم المحتوى ذي الصلة الذي يتواصل بشكل أفضل مع عملائك المحتملين. المحتوى هو العمود الفقري لكل حركة تذهب إلى السوق. إذا كنت تريد التميز وبناء علاقات هادفة مع العملاء المحتملين والعملاء، فستحتاج إلى تقديم تجارب مخصصة من خلال تقديم المحتوى المناسب في الوقت المناسب. إدارة الخبرة - مركزية وتنظيم المحتوى من مصادر مختلفة لتخصيص الوجهات في دقائق. تعد مركزية المحتوى وإدارته أمرًا أساسيًا للتخصيص. Uberflip عبارة عن منصة واحدة لمركزة وتنظيم كل المحتوى الخاص بك. يتكامل Uberflip مع منصات المحتوى التابعة لجهات خارجية حتى تتمكن من استيراد أصولك وإدارتها ووضع علامات عليها بسهولة. من هناك، تتمتع فرق التسويق والمبيعات ونجاح العملاء لديك بسهولة الوصول إلى المحتوى المعتمد ويمكنها البدء في إنشاء وجهات مذهلة لكل الحملات وغرف المبيعات الرقمية مع تجربة السحب والإفلات بدون كود.. النتيجة؟ هدر محتوى أقل، وإطلاق حملات أسرع، وفريق مبيعات مزوّد بأفضل محتوى للعملاء المحتملين. الميزات الرئيسية: - تكامل المحتوى (مدونة، Wistia، Vimeo، YouTube، Vidyard، Brightcove) - إدارة العلامات والمرشحات الذكية - صفحات Uberflip - مساعدة مبيعات Uberflip (غرف المبيعات الرقمية) - تحسين محركات البحث (SEO) تسريع الرحلة - إنشاء وجهات محتوى منظمة لكل مشتري – وإشراكهم عبر جميع القنوات. يمكّنك Uberflip من زيادة استهلاك المحتوى من خلال توصيات المحتوى التي تبقي زوار موقعك في الموقع. من خلال عمليات التكامل القوية لمنصة أتمتة التسويق (MAP)، يمكن لكل تفاعل مع المحتوى أن يؤدي إلى الخطوة التالية المثالية لتسريع رحلة العميل. قم بتحسين معدلات التحويل الخاصة بك وتسريع وقت تحقيق الإيرادات من خلال تقديم محتوى مخصص يقلل من الاحتكاك في رحلة المشتري.
Visually
visual.ly
Visually هو سوق إبداعي يربط الشركات بالمحترفين المبدعين الذين تم فحصهم لإنشاء محتوى مقنع من خلال منصة تعاون عبر الإنترنت وعملية محددة جيدًا ومثبتة. يتم تسليم المحتوى لعملائنا من خلال أكثر من 1000 عضو في شبكة المواهب لدينا والذين يتم فحصهم من خلال مجموعة من تعليم المواهب (جامعة روك)، وهويتنا، وخوارزميات تقييم السمعة. تتيح لنا خبرة مجموعة المواهب لدينا تقديم مشاريع معقدة لعملاء الأسواق المتوسطة والمؤسسات، مثل LinkedIn وSalesforce وCitizens Bank وNike وFord وOracle. اليوم نحن نغطي أمريكا الشمالية والجنوبية، كوننا اللاعب الوحيد القادر على تقديم المحتوى للعلامات التجارية الإنجليزية والإسبانية والبرتغالية. نحن نتميز بتقديم قابلية التوسع والمرونة والجودة في مشاريعنا.
UpContent
upcontent.com
بناء الثقة وتعميق العلاقات مع المحتوى المنسق. طريقة أفضل لاكتشاف محتوى الطرف الثالث ذي الصلة والتعاون معه وتوزيعه والذي يساعد في تحويل العملاء المحتملين إلى عملاء مخلصين. تساعد تقنية UpContent التي تنتظر الحصول على براءة اختراع على تقليل مقدار الوقت المستغرق في البحث عن المحتوى بنسبة 65% في المتوسط، وهي متاحة كتطبيق مستقل بالإضافة إلى مصدر وبث محتوى Hootsuite المتميز. يستخدم المسوقون في جميع أنحاء العالم اقتراحات UpContent لدعم وسائل التواصل الاجتماعي والتسويق عبر البريد الإلكتروني وجهود تحويل مواقع الويب بالإضافة إلى دعم إنشاء المحتوى الأصلي. تقدم التكنولوجيا مجموعة من الخطط المصممة لتقديم الميزات المطلوبة فقط بسعر يناسب ميزانيتك.
The Juice
thejuicehq.com
وصول أكبر وعمل أقل. توقف عن إهدار الدولارات على منصات مشاركة المحتوى القديمة والحملات الباهتة. مع جمهور من محترفي المبيعات والتسويق المشاركين، يضع The Juice المحتوى الخاص بك أمام الأشخاص المناسبين في الوقت المناسب. ابحث عن مدى الوصول والصدى لتوزيع المحتوى الخاص بك على The Juice.
Hubilo
hubilo.com
أنشئ أحداثًا أفضل تحقق إيرادات حقيقية. يمثل كل حدث فرصة لزيادة الإيرادات، بغض النظر عن مكان حدوثه. قم بإعطاء الأولوية للمسار من منصة واحدة مع ندوات عبر الإنترنت وحفلات مشاهدة وعروض توضيحية ومؤتمرات وأحداث شخصية تؤدي إلى التحويل.
Allego
allego.com
Allego هي الشركة الرائدة في مجال توفير برامج تمكين الإيرادات الحديثة. تجمع GO، منصة تمكين الإيرادات الحديثة من Allego، بين فرق المبيعات والتمكين والتسويق لتقديم التجربة التي يبحث عنها مشترو B2B - في منصة واحدة شاملة. بفضل تقنيتها الحاصلة على براءة اختراع، تضمن منصة GO أن تقوم فرق الإيرادات بتنظيم المحتوى المناسب، وتجهيز فرق المبيعات للفوز بثقة، والتفاعل مع المشترين بالطريقة الصحيحة في الوقت المناسب لدورات مبيعات أسرع وزيادة الإيرادات. Allego هو الخيار الموثوق به لربع شركات مؤشر داو جونز الصناعي، و5 من أكبر 15 بنكًا أمريكيًا، و4 من أكبر 8 شركات تأمين، و4 من أكبر 5 شركات أجهزة طبية عالمية، و6 من أكبر 10 شركات لإدارة الثروات، 5 من أكبر 5 شركات لإدارة الأصول، والعديد من المؤسسات العالمية الأخرى. تعرف على المزيد حول تمكين الإيرادات الذي يجذب البائعين والمشترين على موقع Allego.com. سواء كان الأمر يتعلق بتقديم الملاحظات لبعضهم البعض من خلال الفيديو غير المتزامن، أو تعزيز مهاراتهم من خلال التدريب المدعوم بالذكاء الاصطناعي والتعاون بين الأقران، يستخدم ما يقرب من مليون محترف Allego لإحداث ثورة في طريقة تأهيلهم وتدريبهم والتعاون وبيعهم. تعرف على المزيد حول Allego والحركة التي نبنيها على allego.com.
Spott
spott.ai
عليك أن تفعل 3 أشياء بشكل جيد للغاية لتكون ناجحًا عبر الإنترنت. 1. أنشئ محتوى رائعًا 2. تأكد من نشره على القنوات التي يتواجد فيها جمهورك 3. تأكد من أنه بمجرد إلهام جمهورك، فإنك تسمح لهم بالتصرف بناءً على هذا الإلهام من خلال السماح لهم بالتحويل من خلال التفاعل. يركز SPOTT على تلك الخطوة الثالثة. عرض القيمة الخاص بنا: SPOTT هو حل يتيح للمستخدمين الحصول على قيمة أكبر من المحتوى المنشور الخاص بهم من خلال جعله قابلاً للتنفيذ والقياس في بيئة متعددة القنوات. باستخدام برنامج Spott الخاص بنا، يمكنك إدراج روابط قابلة للتسوق إلى صور (360 درجة) وملفات PDF ومقاطع فيديو، والحصول على اشتراكات النشرة الإخبارية أو ربط مستندات PDF أو التباهي بأحدث عروضك الترويجية. يمكنك بسهولة إضافة طبقة تفاعلية إلى جميع الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك. اجعل مقاطع الفيديو والكتالوجات والصور الخاصة بك تفاعلية. أضف العبارات التي تحث المستخدم على اتخاذ إجراء، وضع علامة على المنتجات، واحصل على اشتراكات في الرسائل الإخبارية، وقم بزيادة التحويلات. مع Spott، ستحصل على المزيد من ملفات PDF والصور ومقاطع الفيديو المنشورة عن طريق إضافة عناصر تفاعلية تجعل المحتوى الخاص بك قابلاً للتنفيذ والقياس.
Contentstack
contentstack.com
Contentstack هو منشئ نظام إدارة المحتوى (CMS) مقطوع الرأس وهو الرائد في فئة منصة التجربة الرقمية القابلة للتركيب (DXP). تستثمر العلامات التجارية الشهيرة حول العالم، مثل Alaska Airlines وASICS وBurberry وMattel وMitsubishi وWalmart، في Contentstack لترتفع فوق الضوضاء في الأسواق الرقمية المزدحمة والتنافسية اليوم وتكتسب ميزة Experience Edge الفريدة. إن Contentstack وموظفيها ملتزمون بالعملاء والمجتمعات التي يخدمونها. تشتهر الشركة برعاية العملاء التي لا مثيل لها وتقاليد رد الجميل عالميًا من خلال برنامج Contentstack Cares، بما في ذلك الدعم الفخور لـ Pledge 1% وGirls Who Code.
Joomag
joomag.com
Joomag هي منصة رائدة لتجربة المحتوى لإنشاء وتوزيع محتوى مخصص عالي التصميم على نطاق واسع. من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وأتمتة المحتوى، تمكن Joomag غير المبدعين من إنتاج وتقديم تجارب محتوى استثنائية عبر جميع الأجهزة والوسائط دون عناء. إنه يعزز عائد الاستثمار من خلال توفير رؤى قابلة للتنفيذ، والكشف عن اهتمامات القراء، وإعادة إشراك الجماهير من خلال الحملات المستهدفة والتوصيات المخصصة. تحظى Joomag بثقة أكثر من 5000 عميل على مستوى العالم منذ عام 2009، وتقدم حلاً شاملاً لتحسين إستراتيجيات المحتوى وتحفيز المشاركة الهادفة.
EX.CO
ex.co
EX.CO عبارة عن نظام أساسي لتكنولوجيا الفيديو حائز على جوائز وأول ناشر يعمل على تمكين الناشرين من امتلاك محتوى الفيديو الخاص بهم واستراتيجيات تحقيق الدخل لتحقيق أقصى قدر من العائد.
Vev
vev.design
Vev هو جيل جديد من منصات إنشاء الويب المصممة للمطورين والمصممين والمسوقين. من خلال الجمع بين عدم وجود تعليمات برمجية وتعليمات برمجية، تساعد Vev الفرق المحترفة على نشر أفكارها الأكثر جموحًا على الويب بحرية إبداعية وتقنية كاملة. تمكن Vev المؤسسات الرائدة من تعزيز مواد التسويق الرقمي الخاصة بها وبناء تجارب تفاعلية.
Storylane
storylane.io
يتيح Storylane لفرق التسويق وهندسة المبيعات في مجال B2B التقاط منتجاتهم وإنشاء عروض توضيحية وجولات للمنتجات جذابة. فيما يلي بعض حالات استخدام التسويق والمبيعات التي يمكن لـ Storylane مساعدتك فيها، التسويق: جولات المنتج - يمكنك إنشاء جولة إرشادية لمنتجك وتضمينها في موقع الويب التسويقي الخاص بك. سيساعد هذا في تحفيز PLG وزيادة العملاء المحتملين المؤهلين في مسار التحويل الخاص بك. (ملاحظة: يمكنك تضمين نموذج العملاء المحتملين أيضًا) حملات البريد الإلكتروني - أرسل جولة حول المنتج في حملات البريد الإلكتروني الخاصة بك لإظهار ميزات جديدة أو تدفق محدد لمنتجك. المبيعات: ترك العروض التوضيحية - قم بإنشاء عرض توضيحي إرشادي + قابل للنقر عليه لمنتجك المخصص للعميل المحتمل، وأرسله إليهم على شكل تركات تجريبية. سيساعد هذا المشتري البطل على استيعاب منتجك وتسريع الصفقات. العروض التوضيحية المباشرة - عرض العروض التوضيحية لـ Storylane في مكالمات الاكتشاف أو في مراحل POC المختلفة. يمكن تدريب مندوبي المبيعات لديك على متابعة التدفق التجريبي المتسق. ما قبل البيع: قم بتوسيع قدراتك التجريبية من خلال تمكين فريق ما قبل البيع لديك من إعداد عروض توضيحية جديدة في دقائق. مع Storylane، ستتمكن من مساعدة فريق المبيعات الخاص بك على توفير تجارب تجريبية مخصصة لكل مشتري دون التعقيدات التقليدية حول إنشاء بيئات تجريبية متعددة.
RELAYTO
relayto.com
الخبرة هي الرسالة. يستخدم RELAYTO خوارزميات متقدمة لتجديد المحتوى الثابت تلقائيًا إلى مواقع صغيرة تفاعلية تعمل على تعزيز مشاركة المشاهدين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع - دون الحاجة إلى أي ترميز. ما عليك سوى استيراد ملفات PDF والعروض التقديمية (وأضف أي محتوى داعم ونص ومحتوى ويب/اجتماعي وصور وفيديو وصوت) إلى منشئه البديهي لتعيين عناصر تفاعلية ونشرها لفريقك للعرض الفوري على شاشات سطح المكتب والجوال. صلصة RELAYTO السرية: 1. إثراء المحتوى - تحويل "الورق الرقمي" إلى تجارب رقمية غنية بالتفاعل والملاحة غير الخطية والوسائط. 2. مراكز سحابية الكل في واحد - قم بتحويل الملفات إلى عنوان URL فائق الذكاء مُحسّن لمشاركة القنوات المتعددة والوصول إليها والتحكم فيها. 3. التحليلات المتقدمة - تحليلات 360 درجة حول التفاعل مع المحتوى الخاص بك لتحسين أفضل. فكر في Optimizely لمحتوى الويب. باستخدام RELAYTO، يمكنك إنشاء عدد غير محدود من التجارب التفاعلية العامة والخاصة المجهزة بالأمان والأذونات وإدارة المستخدم للتحكم في من يمكنه الوصول إلى المحتوى الخاص بك. تقدم المقاييس رؤى حول لغة الجسد الرقمية والنشاط والنية، وتلخص متى وأين قضى المشاهدون وقتهم، حتى تتمكن من تحديد أولويات جهود التوعية الخاصة بك... ومواصلة تحسين المحتوى الخاص بك. في الخلفية، تعمل RELAYTO أيضًا على إنشاء وسيلة رقمية جديدة لسرد القصص التفاعلية الفردية، مع التركيز على إزالة الاحتكاك لكل من المؤلفين والقراء.
Tourial
tourial.com
تُمكّن Tourial فرق الذهاب إلى السوق من إنشاء عروض توضيحية تفاعلية ومراكز تجريبية - وتوزيعها في أي مكان. تمكّنك المراكز التجريبية من تثقيف المشترين بشكل أسرع وأفضل من أي وقت مضى - بدءًا من أعلى مسار التحويل وصولاً إلى الأسفل. إنه مركز محتوى مخصص لعملائك المحتملين للعثور على أهم المعلومات التي يحتاجون إليها ومشاركتها مع فريقهم وتزويدك بالبيانات حول ما يهتمون به. قم بتضمين عروضك التوضيحية التفاعلية أو مشاركتها عبر أي قناة وقم بتحويل العملاء المحتملين بشكل أسرع، والتأثير على مسار التدفق، وتسريع دورات الصفقات.
StoryScale
storyscale.com
اجعل منتجك التسويقي والمبيعاتي قائمًا على المنتج. أنشئ عروضًا توضيحية لمنتج مثالي بالبكسل بدون أي تعليمات برمجية. تحسين تجربتك التجريبية على جميع الأجهزة. تعتبر العروض التوضيحية لـ StoryScale سينمائية، مع انتقالات وتكبيرات متحركة. من خلال تقديم أفضل موقع ويب في فئته للتسويق والعروض التوضيحية المخصصة للمبيعات، تقدم StoryScale حلاً آليًا تجريبيًا كاملاً لفرق الإيرادات الحديثة. • جولات المنتج على موقع الويب مع التسليم سريع الاستجابة وإنشاء العملاء المحتملين • عروض المبيعات التوضيحية المخصصة مع المشاركة الآمنة والتسليم للخارج • مسارات جولات المنتج الموجهة وغير الخطية • لا يوجد استوديو للعروض التوضيحية للكود لتحرير الشاشة وتخصيصها • مكتبة الأدلة والتفاعلات التي تظهر على الشاشة • استنساخ التطبيقات المباشرة أو استخدام لقطات شاشة الوسائط • التحليلات التجريبية لتتبع المشاركة والأداء التجريبي • تجارب المحتوى للفيديو والكتب الإلكترونية والمدونات والوسائط الأخرى نحن نؤمن بأن الأشخاص يستحقون تجربة شراء رقمية أفضل. إنها فلسفة بسيطة: قم بالبيع بالطريقة التي تريد الشراء بها.
Foundry
foundryco.com
تقوم منصة Foundry's Account-Based Marketing (ABM) بتنسيق حملات التسويق والمبيعات في كل مرحلة من مراحل رحلة الشراء. في منصة واحدة، يجمع Foundry ABM بين ميزات الإعلان المستند إلى الحساب وتخصيص الويب وتنشيط المبيعات لتنسيق الحملات عبر قنوات متعددة. تعمل أدوات الحملة والتحليلات هذه على محرك نية الشراء الخاص المدعوم بالذكاء الاصطناعي والذي يسجل الفائدة على الحساب أثناء رحلة الشراء. يمكن لـ Foundry ABM تنسيق حملات ABM لزيادة الوعي والمشاركة وخطوط الأنابيب ضمن حساباتهم المستهدفة. لمعرفة المزيد، https://foundryco.com/our-solutions/software/. ملحوظة: العديد من المراجعات خاصة بمنصة Triblio، والتي أصبحت الآن Foundry ABM.
Mediafly
mediafly.com
محطة B2B الأولى والوحيدة لتمكين الإيرادات كل ما يحتاجه فريقك لإشراك المشترين، وإعداد البائعين، وتحديد القيمة، وتحسين الأداء باستمرار. منصة معيارية واحدة - تحقق نموًا متوقعًا في الإيرادات على نطاق واسع.
Sprinklr
sprinklr.com
خدمة Sprinklr عبارة عن منصة سحابية موحدة لخدمة العملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح تجربة سلسة للعملاء والوكلاء عبر أكثر من 30 قناة رقمية واجتماعية وصوتية، وتوفر رؤى قابلة للتنفيذ وقابلة للتطوير في الوقت الفعلي - مما يلغي الحاجة إلى أي حل آخر. * يمكّن العملاء من التفاعل مع علامتك التجارية على قناتهم المفضلة للحصول على تجربة علامة تجارية متسقة تؤدي إلى إسعاد العملاء. * تمكين الوكلاء من خلال عرض موحد/360 للعملاء والتوصية بالاستجابات الأكثر صلة بقوة الذكاء الاصطناعي لتحسين إنتاجية الوكيل وخبرته. * يوفر رؤى هادفة وقابلة للتنفيذ للمشرفين لدفع النمو والتميز التشغيلي * يساعد القادة على الكشف عن فرص النمو والتحول والابتكار من خلال رؤى مركز الاتصال في الوقت الفعلي والقابلة للتطوير عبر المؤسسة.
Consensus
goconsensus.com
Consensus عبارة عن منصة التشغيل الآلي التجريبي الذكي التي تستخدمها أفضل الشركات في العالم لتوسيع نطاق المبيعات المسبقة، وتعزيز فرق المبيعات لديها، وتعزيز تجربة الشراء. تقوم فرق ما قبل البيع والمبيعات الفنية بأتمتة العروض التوضيحية المتكررة للمنتج مما يسمح لهم بإعادة تخصيص ذلك الوقت للأنشطة ذات القيمة الأعلى. يحصل المشترون على تجربة أفضل - تجربة ترشدهم من خلال عروض الفيديو الرقمية والتفاعلية وعند الطلب والمصممة خصيصًا لما يريدون رؤيته. وهذا يكشف أصحاب المصلحة تلقائيًا ويزيل العروض التوضيحية غير المؤهلة، مما يؤدي بدوره إلى تقصير دورات المبيعات بشكل كبير بنسبة 29% إلى 68% وتحسين معدلات الإغلاق بنسبة تصل إلى 44%. وإليك كيفية العمل: - يرسل المندوبون رابطًا تجريبيًا إلى العملاء - يختار العملاء الموضوعات الأكثر أهمية بالنسبة لهم - ينشئ الإجماع عرضًا توضيحيًا مخصصًا من تلك التحديدات، ويتضمن محتوى داعمًا لكل موضوع (يتم تحديده مسبقًا بواسطة المندوبين) - يشارك العملاء الرابط التجريبي مع أصحاب المصلحة الآخرين - يحصل الممثلون على تقارير عن كل عرض وكل مشاركة وأولويات كل أصحاب المصلحة - والآن يعرف المندوب أن جميع المشاركين في قرار الشراء أصبح المشترون أكثر تعليمًا وأكثر ثقة، مما يجعل الترويج والبيع أسهل بكثير مندوب.
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