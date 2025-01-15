منصات تجربة المحتوى - التطبيقات الأكثر شعبية - الأراضي الفلسطينية

Shorthand

shorthand.com

يعد Shorthand النظام الأساسي الأول لإنشاء محتوى رقمي غامر للويب. يتيح محرر Shorthand البسيط لأي شخص إنشاء تجارب قراءة مذهلة وتحريرها ونشرها في دقائق - دون الحاجة إلى مهارات في البرمجة أو تصميم الويب. الآن، يمكن لفرق الإعلام والتسويق والاتصالات إنشاء محتوى غامر على نطاق واسع، مما يؤدي إلى مشاركة أعمق للجمهور، ومقاييس أفضل، ونتائج أقوى لعلامتهم التجارية. يتيح الاختصار للمستخدمين التعاون بسهولة. من خلال تجميع فريقك في مساحة عمل مختصرة، يمكنك تحسين التعاون في المحتوى والشحن بشكل أسرع. يمكن لعدة مستخدمين العمل معًا بسلاسة على جزء من المحتوى دون أي انقطاع. علاوة على ذلك، تعني السمات المخصصة أن كل المحتوى المنشور يظل مرتبطًا بالعلامة التجارية. ومع خيارات النشر المرنة، يمكن للمستخدمين نشر المحتوى المختصر الخاص بهم في أي مكان تقريبًا — عبر AWS، أو CMS، أو استضافة Shorthand، أو التضمين مباشرة على موقع الويب الخاص بهم. نحن فخورون بأن نقول إن عملائنا - بما في ذلك BBC، وSalesforce، وUnicef، وجامعة كامبريدج، ومانشستر سيتي - ينشرون بعضًا من المحتوى السينمائي الأكثر جاذبية على الويب. يتضمن ذلك كل شيء بدءًا من المجلات الرقمية والميزات الطويلة وحتى الاتصالات الداخلية وقصص العلامات التجارية والمدونات - وحتى غرفة الهروب الافتراضية! يحقق الاختزال عائدًا كبيرًا على الاستثمار، حيث يتباهى العملاء باستمرار بالتحسينات الجذرية في مقاييس المشاركة الخاصة بهم. تأسست شركة Shorthand في بريسبان بأستراليا وهي الآن شركة عالمية حقًا. نحن مجموعة من المهووسين بالفن والقلب، ملتزمين بمساعدة فرق المحتوى على بناء المحتوى الرقمي الأكثر إثارة للإعجاب وتأثيرًا في العالم.