منصات تجربة المحتوى - التطبيقات الأكثر شعبية - بولندا

FORTVISION

fortvision.com

عزز مبيعاتك واحصل على المزيد من المشتركين في البريد الإلكتروني وأظهر لجمهورك محتوى ديناميكيًا وشخصيًا من خلال أتمتة التسويق ومنصة تخصيص الويب من FORTVISION. FORTVISION هي الطريقة الأذكى لتحسين معدلات المشاركة والتحويل في مكان واحد. اجذب انتباه المستخدمين من خلال عمليات التشغيل الآلي المخصصة واكسب المزيد من المبيعات من خلال العناصر الديناميكية المخصصة في الموقع والبريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة وWhatsApp والإعلانات والصفحات المقصودة. FORTVISION عبارة عن متجر شامل لتحسين جميع تحويلات المبيعات والتسويق الخاصة بك باستخدام مصادر البيانات الداخلية والخارجية، بما في ذلك برنامج CRM الخارجي. باستخدام مكوننا الإضافي، يتم جمع البيانات وتحليلها وتقسيمها استنادًا إلى الموقع الجغرافي للمستخدم ومصدر حركة المرور والسلوك عبر الإنترنت وسجل الشراء والمزيد. باستخدام أتمتة التسويق متعدد القنوات وتخصيص الويب، توفر FORTVISION حلولاً للتخلي عن سلة التسوق وتحسين التحويل والتحليلات الذكية. تخصيص الويب: يمكنك إنشاء عملاء محتملين وزيادة التحويلات باستخدام برنامج تخصيص الويب الخاص بـ FORTVISION. إن تخصيص تجربة التصفح أو التسوق للزائرين سيقطع شوطًا طويلًا في التأثير على نتائجك النهائية بشكل إيجابي. مع FORTVISION، يمكنك تخصيص أي عنصر أو محتوى. إضافة أو استبدال العناصر حسب الملف الشخصي للزائر أو تفاعله مع الموقع. قم بالتوصية بالمنتجات والمحتوى للزائرين بناءً على تفضيلات التصفح الخاصة بهم. البيانات: مع FORTVISION، يتم توصيل جميع بياناتك وإدارتها في مكان واحد وتسمح لك بإنشاء عمليات التشغيل الآلي وفقًا لذلك. تعمل منصة البيانات الخاصة بنا على تغذية مصادر البيانات الداخلية والخارجية، مما يسمح لك بالاستفادة منها للحصول على رؤى أكثر دقة وقرارات أكثر ذكاءً. تحويل البيانات إلى تجزئة، وتخصيص المستخدمين إلى جماهير محددة مسبقًا بناءً على تفاعل المستخدم مع الموقع، واستهداف الجمهور المناسب في الوقت المناسب. ثم ابدأ في إشراك المستخدمين من خلال عرض محتوى مخصص استنادًا إلى فئتهم. أتمتة التسويق: قم بإشراك جمهورك وتعزيز المبيعات وتحسين الاحتفاظ بالعملاء باستخدام الحملات التسويقية عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة وواتساب. عند إعداد حملات التشغيل الآلي، يعمل FORTVISION لصالحك، حتى بعد ساعات العمل. إنشاء تدفقات أتمتة البريد الإلكتروني الترحيبية، وأتمتة الرسائل النصية القصيرة للتذكير بترك عربة التسوق، بشكل فردي