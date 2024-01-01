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منصات تجربة المحتوى - التطبيقات الأكثر شعبية - أستراليا
تعمل منصات تجربة المحتوى على تمكين الشركات من إنشاء تجارب مخصصة تعزز مشاركة الجمهور. تبدأ هذه الأدوات بتوفير الميزات التي تعمل على مركزة الأصول التسويقية وتنظيمها من خلال وضع العلامات والتصنيف بناءً على الجمهور أو حالة الاستخدام. بمجرد تنظيم المحتوى، توفر منصات تجربة المحتوى وظيفة التخصيص لتخصيص التجارب لجماهير محددة، بهدف تحقيق نتائج الأعمال المرغوبة. قد تشمل هذه النتائج التقاط العملاء المحتملين أو تسجيلهم أو توجيه الأفراد نحو العبارات السياقية التي تحث على اتخاذ إجراء، من بين أشياء أخرى. بالإضافة إلى التخصيص، غالبًا ما تتضمن منصات تجربة المحتوى ميزات التوزيع وإمكانات التحليلات لتتبع أداء المحتوى واكتساب رؤى الجمهور. تستخدم فرق تسويق المحتوى هذه الأدوات لتعظيم القيمة المستمدة من محتواها وتفاعلاتها مع الجماهير، وتشجيع المشاركة النشطة. من خلال الاستفادة من منصات تجربة المحتوى، يمكن للشركات إنشاء تجارب مقنعة ومخصصة تلقى صدى لدى جمهورها المستهدف، مما يؤدي في النهاية إلى نتائج ذات مغزى وتعزيز الاتصالات القوية.
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Spott
spott.ai
قم بإنشاء محتوى تفاعلي باستخدام الصور والكتالوجات ومقاطع الفيديو والإعلاناتجرب مجانًاقم بإنشاء محتوى تفاعلي باستخدام الصور والكتالوجات ومقاطع الفيديو والإعلاناتجرب مجانًاقم بإنشاء محتوى تفاعلي باستخدام الصور والكتالوجات ومقاطع الفيديو والإعلاناتجرب مجانًاقم بإنشاء محتوى تفاعلي باستخدام الصور والكتال...
Issuu
issuu.com
أنشئ دفاتر صور متحركة تفاعلية ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وصور GIF والمزيد من ملفات PDF. اكتشف قوة أدوات النشر الرقمي وتسويق المحتوى هنا!
Edition Digital
editiondigital.com
يقوم برنامج Edition للنشر الرقمي بتوحيد النقاط الخمس الحاسمة للنشر الرقمي الفعال؛ الإنشاء والإدارة والتوزيع وتحقيق الدخل والتحليل. أنشئ محتوى تفاعليًا وجذابًا بدون برمجة وقم بتوزيعه عبر جميع الأنظمة الأساسية - الأجهزة اللوحية والهواتف المحمولة وسطح المكتب.
Mediafly
mediafly.com
محطة B2B الأولى والوحيدة لتمكين الإيرادات كل ما يحتاجه فريقك لإشراك المشترين، وإعداد البائعين، وتحديد القيمة، وتحسين الأداء باستمرار. منصة معيارية واحدة - تحقق نموًا متوقعًا في الإيرادات على نطاق واسع.
Tourial
tourial.com
اسمح للمشترين بالتفاعل مع منتجك مباشرة من موقع الويب الخاص بك. عندما لا تكون الخدمة الذاتية خيارًا (أو تكون صعبة حقًا)، فإن العروض التوضيحية التفاعلية ستجعلك أكثر توجهاً نحو المنتج دون الحاجة إلى المصعد الكبير.
Showpad
showpad.com
تدمج منصة تمكين المبيعات Showpad برامج التدريب والتوجيه الرائدة في الصناعة مع حلول المحتوى المبتكرة، مما يؤدي إلى زيادة المبيعات.
involve.me
involve.me
تنمية مشاركة العملاء. من خلال مسارات التفاعلية. منشئ محتوى بدون تعليمات برمجية للاختبارات والاستطلاعات والآلات الحاسبة والنماذج وصفحات الدفع. قم بإنشاء تفاعلات مخصصة في كل خطوة من رحلة العميل.
Sprinklr
sprinklr.com
خدمة Sprinklr عبارة عن منصة سحابية موحدة لخدمة العملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح تجربة سلسة للعملاء والوكلاء عبر أكثر من 30 قناة رقمية واجتماعية وصوتية، وتوفر رؤى قابلة للتنفيذ وقابلة للتطوير في الوقت الفعلي - مما يلغي الحاجة إلى أي حل آخر. خدمة Sprinklr - - تمكن العملاء من التفاعل مع علامتك الت...
FlippingBook
flippingbook.com
يمكنك تحويل ملفات PDF البسيطة إلى مستندات تفاعلية وجذابة بمظهر احترافي وإدارة أدوات التسويق وتحليل الملفات والمزيد.
Allego
allego.com
الشركة الرائدة في السوق في مجال حلول التعلم والتمكين الافتراضية. قم بتحويل مؤسستك باستخدام النظام الأساسي المحمول المصمم للفرق الموزعة اليوم.
StoryScale
storyscale.com
قم بتغيير طريقة عرضك. للأبد. على موقع الويب الخاص بك. في كومة المبيعات الخاصة بك. جعل العروض التوضيحية للمنتج ذاتية الخدمة. مساعدة العملاء المحتملين على عبور "هوة الاهتمام". املأ خط الأنابيب الخاص بك بالفرص المؤهلة للمنتج.
Contentstack
contentstack.com
التجارب الرقمية التي تريدها في كل مكان انقل أعمالك إلى المزيد من الأماكن باستخدام DXP الوحيد المؤتمت بالكامل والقابل للتركيب والذي يتم تشغيله بواسطة نظام إدارة المحتوى بدون رأس رقم 1
Storylane
storylane.io
يساعد Storylane الشركات على إنشاء عروض توضيحية تفاعلية للمنتجات ومشاركتها مع عملائها المحتملين في 10 دقائق. قم بإشراك المستخدمين وتعزيز التحويلات باستخدام برنامج العرض التفاعلي للمنتج من StoryLane.
Visually
visual.ly
قم بإنشاء رسوم بيانية ومقاطع فيديو وكتب إلكترونية جذابة لحملاتك التسويقية. نحن نجعل إنشاء المحتوى المتميز سريعًا وبسيطًا وبأسعار معقولة.
Uberflip
uberflip.com
Uberflip عبارة عن منصة وبرنامج لتجربة المحتوى يمكّن المسوقين من إنشاء تجارب رقمية مع محتوى لكل مرحلة من رحلة المشتري.
ClearSlide
clearslide.com
نحن نطمح إلى جعل كل تفاعل مع العملاء ناجحًا. يجب أن تكون كل رسالة بريد إلكتروني وكل اجتماع وكل عرض تقديمي مذهلة. يوفر ClearSlide نظامًا أساسيًا متكاملاً لمشاركة المبيعات يجمع بين إدارة المحتوى والاتصالات المتكاملة وتحليلات المشاركة والبيع الموجه لتعزيز المشاركة الديناميكية مع المشترين وزيادة استثمار...
OneMob
onemob.com
نقدم لكم OneMob - النظام الأساسي المتكامل لإنشاء ومشاركة وتتبع المواقع الصغيرة الجميلة في ثوانٍ! سواء كنت تعمل في مجال المبيعات أو التسويق أو نجاح العملاء أو كنت منشئ محتوى، فإن OneMob لديه كل ما تحتاجه لرفع مستوى انتشارك وجذب المزيد من الاهتمام والمشاركة والاستجابات. باستخدام منشئ المواقع الصغيرة ا...
Foleon
foleon.com
أيًا كان الشخص الذي تستهدفه، فهو المحتوى الذي يجذب جمهورك، ويملأ المسار، ويحقق النتائج. لذا اجعل لك تجربة.
DCatalog
dcatalog.com
تعد DCatalog الشركة الرائدة في صناعة النشر الرقمي منذ عام 2008. تعمل منصتنا على تمكين الناشرين ومنشئي المحتوى ومحترفي التسويق والتجارة الإلكترونية من إنشاء تجارب رقمية جذابة ونشرها بسهولة. بفضل تقنية HTML5 Flip Book المتقدمة لدينا، يمكن عرض المحتوى الخاص بك على أي جهاز. ما عليك سوى تحميل ملف PDF الخ...
Smint.io
smint.io
بوابة علامتك التجارية، المركز الإعلامي، البوابة الصحفية، بوابة شراء المحتوى لـ Aprimo، Box، Bynder، CELUM، Cloudinary، Google Drive، Picturepark، SharePoint / OneDrive، Tenovos، Thron، DAM / إدارة الأصول الرقمية، ومصادر متعددة. تزدهر الأعمال عندما يكون محتواها حيًا. قم بتنشيط المحتوى الخاص بك الآن!
ScreenSpace
screenspace.io
في عالم مليء بالتشتتات والأسواق المفرطة وجيل الألفية... تعتمد فرق التسويق والمبيعات على ScreenSpace لاختراق الضوضاء ← إشراك العملاء ذوي الجودة العالية ← وإرشادهم في رحلة لا تقاوم نحو "نعم"! لنكن صادقين → عملاؤك مرهقون. مقاطع فيديو عامة • جولات تتمحور حول المنتج مجموعات ثابتة • عروض توضيحية مكتوبة • ...
SPCE
spce.com
توفر SP_CE غرفًا رقمية حيث يمكنك دعوة الأشخاص ومشاركة المحتوى والتعاون بأمان. كل ذلك مع الحصول على رؤى قابلة للتنفيذ حول رحلة المشترين. عادةً ما يكون لدى عملائنا ثلاثة أشياء مشتركة: 1. دورات مبيعات طويلة. 2. جهات اتصال متعددة لإبرام صفقة، والعديد من أصحاب المصلحة داخليًا ومن جانب المشترين الذين يحتا...
Brojure
brojure.com
قم بإنشاء محتوى ومقترحات وعروض تقديمية جذابة والمزيد باستخدام Brojure، برنامج سرد القصص المرئية الأكثر سهولة. تسهل تصميمات قوالب Brojures والواجهة البسيطة إنشاء قصص مرئية جذابة ومشاركتها وتتبعها لعلامتك التجارية وعملائك - دون الحاجة إلى مصمم.
RELAYTO
relayto.com
يقوم RELAYTO بتحويل ملفات PDF والعروض التقديمية ومقاطع الفيديو والمحتويات الأخرى إلى تجارب ويب تفاعلية مع العلامات التجارية الفورية والتحليلات والمزيد
Joomag
joomag.com
قم بإنشاء ونشر وتوزيع وتتبع وتحقيق الدخل من المجلات الرقمية والكتالوجات والكتيبات والرسائل الإخبارية باستخدام منصة Joomag الرقمية الشاملة.
Aligned
alignedup.com
فرق المبيعات - ببساطة، ALIGNED عبارة عن غرفة مبيعات رقمية - منصة تعاون لفريقك والمشترين. فهو يتيح لك تنسيق الصفقات المعقدة، وزيادة مشاركة المشتري، واختصار الوقت اللازم لتحقيق القيمة. كيف؟ يعمل برنامج Aligned على تبسيط جميع اتصالات العملاء والمحتوى والعمليات والأدوات في مساحة عمل مخصصة واحدة للعملاء ...
The Juice
thejuicehq.com
وصول أكبر وعمل أقل. توقف عن إهدار الدولارات على منصات مشاركة المحتوى القديمة والحملات الباهتة. مع جمهور من محترفي المبيعات والتسويق المشاركين، يضع The Juice المحتوى الخاص بك أمام الأشخاص المناسبين في الوقت المناسب. ابحث عن مدى الوصول والصدى لتوزيع المحتوى الخاص بك على The Juice.
Youengage
youengage.me
إنشاء تجارب تفاعلية تؤدي إلى التحويل. لا رمز. أنشئ اختبارات واستطلاعات ونماذج ذكية وآلات حاسبة وأسئلة وأجوبة مباشرة وأحداث افتراضية تفاعلية وغير ذلك الكثير. الجمع بين الطرق المتزامنة وغير المتزامنة لجمع التعليقات ومشاركة المستخدمين.
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon هو حل لتخصيص الويب والتنسيق على أساس الحساب - منصة تنسيق الرحلة القائمة على الهدف هي المحور الرئيسي المستخدم لفهم رحلة العميل وتقديم تجارب مخصصة على نطاق واسع، مما يشجع الزائرين على مواصلة التفاعل مع موقع الويب الخاص بك - مما يؤدي إلى زيادة أداء الأعمال . قم بتسريع مسار التدفق والإيرادات ا...
Consensus
goconsensus.com
الإجماع هو منصة التشغيل الآلي للعرض التجريبي الذكي التي تستخدمها أفضل الشركات في العالم لتوسيع نطاق المبيعات المسبقة، وتعزيز فرق المبيعات لديها، وتعزيز تجربة الشراء. تقوم فرق ما قبل البيع والمبيعات الفنية بأتمتة العروض التوضيحية المتكررة للمنتج مما يسمح لهم بإعادة تخصيص ذلك الوقت للأنشطة ذات القيمة ...
EX.CO
ex.co
EX.CO هي المنصة الرائدة عالميًا لتكنولوجيا الفيديو للناشرين، حيث تعمل على تمكين الناشرين من امتلاك إستراتيجية الفيديو الخاصة بهم لتحقيق أقصى قدر من العائد.
Hubilo
hubilo.com
أنشئ أحداثًا أفضل تحقق إيرادات حقيقية. يمثل كل حدث فرصة لزيادة الإيرادات، بغض النظر عن مكان حدوثه. قم بإعطاء الأولوية لخط الأنابيب من منصة واحدة مع ندوات عبر الإنترنت وحفلات مشاهدة وعروض توضيحية ومؤتمرات وأحداث شخصية تؤدي إلى التحويل.
Skyword360
skyword.com
تسهل Skyword على العلامات التجارية سرد القصص الحقيقية التي تؤسس الثقة وتبني علاقات دائمة. يعمل برنامجنا لتسويق المحتوى الحائز على جوائز وشبكة المواهب العالمية ومجموعة الخدمات على تعزيز نمو الأعمال لأكثر من 300 من أفضل العلامات التجارية في العالم.
Outgrow
outgrow.co
يتيح لك Outgrow اكتساب العملاء المحتملين وتأهيلهم وإشراكهم بشكل أفضل من خلال تسهيل إنشاء اختبارات مخصصة وآلات حاسبة وتقييمات ومسابقات ونماذج/استطلاعات وتوصيات واستطلاعات رأي وروبوتات دردشة. لا حاجة للمطورين أو المصممين! لدى Outgrow مجموعة من قوالب التصميم التي تم تحسينها بالكامل للجوال وسطح المكتب و...
Hushly
hushly.com
Hushly عبارة عن سحابة تحويل شاملة مصممة لتحسين تجارب المشتري وزيادة التحويلات لمسوقي B2B. يتضمن نظام المشاركة الخاص بنا مجموعة متنوعة من الأدوات والإمكانيات، مثل تخصيص موقع الويب، وتخصيص المحتوى، ومنشئ الصفحات المقصودة والتخصيص، والتقاط الطلب، والإثراء، والعملاء المتوقعين الذين تم التحقق منهم بواسطة...
Vev
vev.design
Vev هو جيل جديد من منشئي الويب لتمكين الفرق من تحقيق مفاهيم الويب الأكثر إثارة لديهم مع الحرية الإبداعية والتقنية الكاملة.
PathFactory
pathfactory.com
يعمل PathFactory على إزالة الاحتكاك من كل مرحلة من مراحل دورة حياة العميل، مما يساعد المسوقين على تقديم تجربة أفضل للعملاء وتسريع الإيرادات.
degpeg
degpeg.com
Degpeg عبارة عن منصة تجارة حية قائمة على السحابة، والتي تضيف وتعزز البيع والتسويق عبر الإنترنت لأي منتج / خدمات من خلال تجربة أفضل للعملاء من خلال البث المتعدد على كل من الويب والهاتف المحمول، ودعم أكثر من 30 منصة اجتماعية في نفس الوقت. المنتجات: منصة الاتصال المباشر تساعد منصة الاتصال المباشر الشرك...
Content Launch
contentlaunch.com
أسهل طريقة لتخطيط المحتوى الرائع وطلبه منصة تسويق المحتوى للوكالات والشركات الصغيرة والمتوسطة إطلاق المحتوى عبارة عن منصة مبسطة لاكتشاف المحتوى وتوزيعه.
Live Center
livecenter.com
Live Center هو حل مرن للتدوين المباشر يمكّن فرق التحرير من تقديم تغطية إخبارية حية محدثة بسلاسة وفعالية. يتمتع المستخدمون بالتحكم الكامل في تصميم مدونتهم المباشرة ويمكنهم إنشاء عناصر مرئية وعناصر منشورات مخصصة مثل لوحات النتائج وعدادات نتائج الانتخابات وما إلى ذلك. يمكن بسهولة تضمين مدونات Live Cent...
OneIQ
oneiq.com
قم بتحسين تجربة التطبيق والتكاليف والموارد من خلال تمكين الفرق من خلال رؤى قابلة للتنفيذ تعتمد على الذكاء الاصطناعي وسياق مشترك ومترابط عبر جميع الطبقات.
Shorthand
shorthand.com
يعد Shorthand النظام الأساسي الأول لإنشاء محتوى رقمي غامر للويب. يتيح محرر Shorthand البسيط لأي شخص إنشاء تجارب قراءة مذهلة وتحريرها ونشرها في دقائق - دون الحاجة إلى مهارات في البرمجة أو تصميم الويب. الآن، يمكن لفرق الإعلام والتسويق والاتصالات إنشاء محتوى غامر على نطاق واسع، مما يؤدي إلى تفاعل أعمق ...
Foundry
foundryco.com
قم بتحويل أهم حساباتك من خلال تنسيق ABM القائم على النوايا من Foundry - مما يؤدي إلى مسار أكبر وأفضل.
UpContent
upcontent.com
يساعد UpContent المستخدمين على بناء الثقة مع جماهيرهم من خلال اكتشاف المحتوى المنسق والتعاون فيه وتوزيعه عبر مجموعة متنوعة من الأنظمة الأساسية.
FORTVISION
fortvision.com
عزز مبيعاتك واحصل على المزيد من المشتركين في البريد الإلكتروني وأظهر لجمهورك محتوى ديناميكيًا وشخصيًا من خلال أتمتة التسويق ومنصة تخصيص الويب من FORTVISION. FORTVISION هي الطريقة الأذكى لتحسين معدلات المشاركة والتحويل في مكان واحد. اجذب انتباه المستخدمين من خلال عمليات التشغيل الآلي المخصصة واكسب ال...
Fabl
fabl.co
تم تطوير Fabl، التي استحوذت عليها Britelite Immersive في يناير 2021، لزيادة مشاركة الجمهور مع تقليل تكاليف الإنتاج والإدارة لناشري العلامات التجارية، وتمكن منصة برمجيات Fabl الشاملة المسوقين أنفسهم من بناء بيانات المشاركة والتحويل وإدارتها ونشرها وتحليلها عبر توسيع نطاق برامج المحتوى ذات العلامات ال...
Flowla
flowla.com
Flowla هي الطريقة الجديدة لجذب عملائك المحتملين من خلال الرحلات الرقمية المخصصة، حيث يتم استهلاك المحتوى الخاص بك بطريقة ممتعة وجذابة وتبدأ المحادثات بشكل طبيعي... سواء كنت هنا؛ - المبيعات وإغلاق الصفقات - النجاح واستقطاب عملاء جدد - التوظيف وإبهار المرشحين - أو أي دور آخر حيث تقوم ببناء الزخم والشه...
Knotch
knotch.com
تكشف منصة ذكاء المحتوى في Knotch عن المحتوى الذي يعمل وسبب نجاحه، حتى تتمكن من قضاء وقت أقل في التخمين ووقت أطول في التصرف. موثوق به من قبل فرق التسويق المعتمدة على البيانات
InEvent
inevent.com
يتكون InEvent من محترفي الأحداث ومتخصصي الصوت والصورة الملهمين لدفع حدود الندوات عبر الإنترنت وتكنولوجيا الأحداث. يقدم منتجنا تجارب متميزة لشركات المؤسسات، مما يمكّنها من خلال حل العلامة البيضاء لإنشاء أحداث شخصية وافتراضية ومختلطة من خلال حلول البرامج والأجهزة. كل ذلك مدعومًا بخدمة عملاء مخصصة على ...
Navattic
navattic.com
تعمل Navattic على تمكين فرق الذهاب إلى السوق من إنشاء عروض توضيحية تفاعلية للمنتجات على الفور. نحن نساعد المئات من فرق المبيعات والتسويق على تعزيز مبادرات النمو التي يقودها المنتج عبر مسار المبيعات والتسويق: - تحويل زوار موقع الويب: اجذب المزيد من العملاء المحتملين المؤهلين من خلال عملاء CTA الجدد ا...
Narrator
narrator.ai
يسمح النظام الأساسي لبيانات الراوي لأي شخص بالحصول على الإجابات في دقائق بدلاً من أسابيع، مدعومًا بالعميل 360 الذي يحتوي على كل تفاعل يقوم به العملاء مع عملك.
Dot.vu
dot.vu
Dot.vu عبارة عن منصة محتوى تفاعلية تعمل على تمكين العلامات التجارية من إنشاء تجارب تفاعلية تجذب جمهورها وترفيهه وتثقيفه - دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. مدعومًا بمجموعة واسعة من الإضافات والمكونات، تمنح منصة Dot.vu مستخدميها الحرية الإبداعية الكاملة في صياغة محتوى تفاعلي فريد يميز علامتهم...
Maglr
maglr.com
Maglr هي منصة إنشاء المحتوى التي تمكن الشركات من إنشاء محتوى مرئي وتفاعلي لاتصالات المبيعات والتسويق. تسمح المنصة للمسوقين والمصممين بإنشاء منشورات وعروض تقديمية ومحتوى صغير عبر الإنترنت بسهولة دون الحاجة إلى تعليمات برمجية. انضم إلى مهمتهم من خلال استبدال المحتوى الثابت بتجارب محتوى أفضل. أصبح لدى ...
Zoomforth
zoomforth.com
يتيح Zoomforth للمؤسسات الحديثة إنشاء مواقع ويب جميلة بدون تعليمات برمجية لكل شيء بدءًا من عروض المبيعات الرقمية وحتى منشورات التوظيف. ما هي المشاكل التي نساعدك على حلها؟ 1.) سرعة الوصول إلى السوق - إنشاء مواقع متوافقة مع الأجهزة المحمولة بسرعة وسهولة باستخدام وظيفة السحب والإفلات 2.) التكلفة / الكف...
Brandlive
brandlive.com
أضف سحر التلفزيون إلى ندواتك عبر الإنترنت، وأحداثك، واجتماعاتك مع Brandlive، منصتك لإنشاء تجارب فيديو عالية الجودة. سواء أكان ذلك ندوات شهرية عبر الإنترنت، أو إطلاق منتجات، أو اجتماعات مستثمرين، أو أكبر حدث في العام، فإننا نساعد الشركات على تنفيذ المشاريع من أي حجم وتعقيد بدءًا من المملة إلى الجديرة...
SundaySky
sundaysky.com
يعرف المسوقون المعاصرون قوة الفيديو ولكنهم يدركون أن نموذج الإنتاج التقليدي معطل. تعمل SundaySky على تمكين الشركات من إنشاء مقاطع الفيديو وتخصيصها وتوزيعها على نطاق واسع بكفاءة وبشكل مستقل. نحن نجعل من السهل على المستخدمين إنشاء فيديو عالي الجودة ذو مظهر احترافي دون خبرة سابقة ونسهل على الشركات تشغي...
Paperflite
paperflite.com
قم بتنظيم وتنظيم وتوزيع الضمانات التسويقية الخاصة بك، وتتبع أدائها ومشاركتها في الوقت الفعلي باستخدام Paperflite.
Proof
useproof.com
ثبت أن إضافة إثبات إلى مسار التسويق الخاص بك يبني ثقة الزائر، ويخلق حالة من الإلحاح، ويزيد التحويلات بنسبة 10-15% لكل صفحة.