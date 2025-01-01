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يقوم برنامج توزيع المحتوى بمشاركة المحتوى بكفاءة مع الجماهير عبر الإنترنت من خلال قنوات اتصال متنوعة، بما في ذلك الشبكات الاجتماعية والبحث المدفوع ومواقع الويب والمدونات والبريد الإلكتروني والأنظمة الأساسية الأخرى. يمكن أن يتم التوزيع من خلال قنوات الوسائط المدفوعة مثل منصات الإعلان المحلية، ووسائل الإعلام المملوكة مثل مواقع الويب والمدونات والقنوات الاجتماعية، والوسائط المكتسبة، والتي تتضمن الترويج للمحتوى من قبل زوار موقع الويب على منصاتهم الخاصة. تعد أدوات توزيع المحتوى ضرورية لفرق تسويق المحتوى، حيث تمكنهم من توسيع نطاق الوصول إلى جمهورهم وتحسين رؤية المحتوى الخاص بهم.
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Issuu
issuu.com
ISSUU هي منصة للنشر الرقمي تسمح بتحويل مستندات PDF إلى محتوى تفاعلي مثل المجلات وFlipbooks، مع أدوات لتحليل سلوك القراء.
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot هو أداة لأتمتة التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تساعد في جدولة المنشورات وتحليل الأداء عبر منصات متعددة.
Storyly
storyly.io
Storyly هي منصة تفاعل مستخدم تسمح بتضمين القصص التفاعلية في التطبيقات والمواقع، مما يتيح إنشاء ومشاركة محتوى مشوق بسهولة.
ContentStudio
contentstudio.io
ContentStudio هو تطبيق لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي يساعد في إنشاء المحتوى، جدولة المنشورات، وتحليل الأداء عبر منصات متعددة.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr هي منصة خدمة العملاء تعتمد على السحابة، تسمح بالتفاعل عبر قنوات رقمية متعددة وتوفر تحليلات ورؤى لتحسين تجربة العملاء والوكيل.
CoSchedule
coschedule.com
يساعد تطبيق CoSchedule المسوقين على رؤية وتنظيم ومشاركة جميع أنشطة التسويق في تقويم واحد، مع أدوات لإدارة المشاريع وأفكار جديدة.
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook هو تطبيق لتحويل PDFs إلى منشورات تفاعلية عبر الإنترنت، داعماً إنشاء محتوى رقمي مع عناصر متعددة ودعم التحليلات.
StoryChief
storychief.io
StoryChief هو تطبيق لإدارة تسويق المحتوى يساعد الفرق على إنشاء وتوزيع المحتوى عبر قنوات متعددة وتحسين التعاون والأداء.
KAWO
kawo.com
KAWO هو تطبيق يساعد فرق التسويق في الصين على التعاون وإدارة وتحليل المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي الرئيسية مثل وي تشات ووي بو.
Taboola
taboola.com
Taboola هي منصة لاكتشاف المحتوى والإعلانات الأصلية، تساعد الناشرين في تقديم توصيات محتوى مخصصة وتحسين دخلهم من خلال استهداف دقيق.
Joomag
joomag.com
Joomag هو منصة لإنشاء وتوزيع المحتوى الرقمي، تدعم تحويل المحتوى المطبوع إلى تنسيقات رقمية وتوفر أدوات لتحليل سلوك القراء.
GetSocial
getsocial.io
GetSocial هو منصة لتحليل المحتوى تساعد المسوقين في قياس وتعزيز محتواهم عبر تتبع النشاط الاجتماعي وتحليل التفاعلات وتوفير تنبيهات تلقائية.
InPowered
inpowered.ai
يتيح تطبيق inPowered للعلامات التجارية تحسين عائد استثماراتهم في التسويق المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.
Scoop.it
scoop.it
Scoop.it هي منصة لإدارة ونشر المحتوى تساعد الأفراد والشركات على تنظيم ومشاركة المحتوى بكفاءة عبر الإنترنت.
Shareaholic
shareaholic.com
Shareaholic هو مكون إضافي يسهل تكامل الوسائط الاجتماعية على مواقع WordPress ويدعم المشاركة والترويج للمحتوى.
Paper.li
paper.li
Paper.li تطبيق يتيح للمستخدمين تنظيم ومشاركة المحتوى من مصادر متعددة بسهولة، مع أدوات إدارة روابط وتحليلات.
Arena
arena.im
تطبيق Arena يوفر أدوات تفاعل مباشر تعتمد على البيانات الأولية، مثل الدردشة المباشرة والمدونات، لبناء جماهير موثوقة عبر الإنترنت وتطبيقات الحدث.
ShareThis
sharethis.com
ShareThis تطبيق يسهل مشاركة المحتوى على الإنترنت عبر أزرار مشاركة اجتماعية تجعل من السهل نشر المعلومات على أكثر من 40 منصة.
UserEvidence
userevidence.com
UserEvidence هو منصة لجمع تعليقات العملاء، توفر دراسات حالة وشهادات موثوقة بشكل آلي، وتساعد الشركات على إبراز قيمة منتجاتها.
StorifyMe
storifyme.com
تطبيق StorifyMe ينشئ قصص تفاعلية مرئية وإعلانات مخصصة بشكل سهل لمواقع الويب والأجهزة المحمولة، مما يعزز التفاعل وتحويل المستخدمين.
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop هو منصة للتجارة الاجتماعية تتيح للعلامات التجارية دمج محتوى المستخدم وتقديم محتوى قابل للتسوق لزيادة المبيعات وتحسين تجارب التسوق.
RELAYTO
relayto.com
Relayto هو تطبيق لإنشاء محتوى تفاعلي من مستندات مثل PDFs والعروض التقديمية، مما يعزز تجربة المستخدم وتحليلات التفاعل.
Brojure
brojure.com
تطبيق بروجور يتيح إنشاء محتوى وعروض تقديمية بطريقة بصرية سهلة، مع قوالب جاهزة وواجهة بسيطة، دون الحاجة لمصمم.
Brandkit
brandkitapp.com
Brandkit هو تطبيق لإدارة الأصول والعلامة التجارية، يوفر مركزًا لتخزين وتنظيم ومشاركة محتوى العلامة التجارية عبر منصات مختلفة.
Paperflite
paperflite.com
Paperflite هو برنامج لإدارة المحتوى يمكّن فرق المبيعات والتسويق من تخزين وتنظيم وتوزيع وتتبع المحتوى وتحليل تفاعل العملاء.
Edition Digital
editiondigital.com
تطبيق Edition Digital يمكّن المستخدمين من إنشاء وإدارة وتوزيع المحتوى الرقمي بشكل سهل وفعال عبر مختلف الأجهزة.
Content Launch
contentlaunch.com
إطلاق المحتوى هو منصة لتخطيط وإدارة وتوزيع المحتوى، تسهل التعاون وتحسين استراتيجيات التسويق.
Connatix
connatix.com
تساعد منصة Connatix الناشرين في إنشاء وإدارة محتوى الفيديو عالي الجودة، وتحسين استراتيجيات المحتوى، والتفاعل مع المعلنين.
Skyword360
skyword.com
Skyword360 هي منصة تسويق محتوى تركز على إنشاء وإدارة المحتوى عبر قنوات متعددة، تساعد العلامات التجارية في تحقيق أهدافها التسويقية.
Pepper Content
peppercontent.io
Pepper Content منصة لإنشاء وإدارة المحتوى التسويقي، تدعم توليد المحتوى وأدوات التعاون للمساعدة في تحسين الإنتاجية وضمان الجودة.
Creatosaurus
creatosaurus.io
Creatosaurus هو تطبيق شامل لإدارة التسويق والمحتوى، يساعد الفرق على إنشاء وتوزيع وتحليل محتواها بسهولة وكفاءة.
True Anthem
trueanthem.com
تطبيق True Anthem هو منصة نشر اجتماعي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تساعد الناشرين في أتمتة وم优化 مشاركة المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي.
MGID
mgid.com
MGID هو تطبيق إعلاني يساعد المعلنين والناشرين في إنشاء وإدارة الحملات الإعلانية الأصلية والوصول إلى جماهيرهم المستهدفة بفعالية.
Zemanta
zemanta.com
زيمانتا هو منصة متعددة القنوات لتحسين سلوكيات المستخدمين بعد النقر، تساعد المعلنين على زيادة التفاعل من حملاتهم الإعلانية بشكل فعال.
The Juice
thejuicehq.com
تطبيق The Juice يساعد محترفي المبيعات والتسويق في نشر المحتوى بدقة لجمهور مستهدف، مما يزيد من الوصول والتفاعل.
Supapass
supapass.com
Supapass هو تطبيق يمكّن المستخدمين من إدارة المحتوى والجمهور في منصة واحدة، مما يسهل تنظيم المحتوى وزيادة الإيرادات.
Waapiti
waapiti.eu
وابيتي هو تطبيق يساعدك في إدارة أي شاشة بسرعة وسهولة، في أي وقت ومن أي مكان، دون قيود.
Flaminjoy
flaminjoy.com
تطبيق Flaminjoy هو أداة SaaS تساعد المؤثرين والعلامات التجارية والناشرين على تحقيق المبيعات من محتواهم.
StructuredWeb
structuredweb.com
يقدم تطبيق StructuredWeb منصة آلية لتسويق القنوات، تساعد العلامات التجارية على تسريع توليد الطلب وزيادة الإيرادات والتفاعل مع الشركاء.
1World Online
welcome.1worldonline.com
تطبيق 1World يوفر استبيانات، اختبارات، ومناقشات لزيادة التفاعل وفرص الإيرادات.
Storipress
storipress.com
ستوريبريس تطبيق يدعم فرق المحتوى في إنشاء محتوى طويل عبر منصة مركزية تجمع أدوات الإنتاج والتوزيع والقياس لتوفير الوقت وزيادة العائد.
Scompler
scompler.com
Scompler هو تطبيق يساعدك على تنظيم استراتيجية المحتوى من الأهداف إلى القنوات، ويتيح العمل الجماعي في إنتاج المحتوى عبر سير عمل فردية.
Vestorly
vestorly.com
Vestorly هو تطبيق لإدارة المحتوى يستخدم الذكاء الاصطناعي لاكتشاف وتخصيص المحتوى للأفراد في الوقت المناسب، مما يساعد المهنيين على التواصل بشكل فعال مع جمهورهم.
UpContent
upcontent.com
UpContent هو تطبيق يساعد المستخدمين في اكتشاف وتوزيع محتوى ذي صلة لتحسين علاقات العملاء وزيادة التفاعل عبر منصات التواصل الاجتماعي.
Kurtosys US
kurtosys.com
تطبيق Kurtosys US يوفر منصة آمنة لإدارة وتوزيع البيانات المالية والمستندات، مما يسهل إنشاء تقارير مخصصة وتحليل البيانات للمؤسسات المالية.
Kurtosys UK
kurtosys.com
تطبيق Kurtosys UK هو منصة رقمية لإدارة البيانات المالية، تقدم أدوات لإنشاء المحتوى وتوزيع التقارير للعملاء في المؤسسات المالية.
Kurtosys EU
kurtosys.com
تطبيق Kurtosys EU هو منصة رقمية لإدارة البيانات وتوزيع المحتوى المالي، تهدف لدعم المتخصصين في الخدمات المالية بطرق فعالة ومبسطة.
Fotaflo
fotaflo.com
Fotaflo هو تطبيق يساعد الشركات في تحسين تجربة الضيوف من خلال إدارة ومشاركة الصور والفيديوهات الخاصة بهم بشكل سهل وفعال.
emlen
emlen.io
تطبيق إيملن هو منصة تسهل تبادل محتوى المبيعات والتعاون بين البائع والمشتري، مع تركيز على تحسين سرعة المبيعات لفريق المبيعات والإيرادات.
Cohley
cohley.com
Cohley هو منصة تساعد العلامات التجارية في إنشاء وإدارة محتوى متنوع من المبدعين، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو، لتحسين الأداء الرقمي.
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