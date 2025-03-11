متجر تطبيقات لتطبيقات الويب

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.

WebCatalog Desktop

حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.

تنزيل WebCatalog Desktop
معرفة المزيد
الكل
كتب
العمل
التعليم
الترفيه
التمويل
الطعام والشراب
الجرافيكس و التصميم
الصحة واللياقة البدنية
أسلوب الحياة
الطب
الموسيقى والصوت
الأخبار
صور و فيديو
الإنتاجية
المرجع
التسوق
شبكات التواصل الاجتماعي
تطوير البرمجيات
الرياضة
السفر
الخدمات
الطقس
برامج توزيع المحتوى
الفئات
الأكثر شعبية
المضافة حديثًا

برامج توزيع المحتوى - التطبيقات الأكثر شعبية

يقوم برنامج توزيع المحتوى بمشاركة المحتوى بكفاءة مع الجماهير عبر الإنترنت من خلال قنوات اتصال متنوعة، بما في ذلك الشبكات الاجتماعية والبحث المدفوع ومواقع الويب والمدونات والبريد الإلكتروني والأنظمة الأساسية الأخرى. يمكن أن يتم التوزيع من خلال قنوات الوسائط المدفوعة مثل منصات الإعلان المحلية، ووسائل الإعلام المملوكة مثل مواقع الويب والمدونات والقنوات الاجتماعية، والوسائط المكتسبة، والتي تتضمن الترويج للمحتوى من قبل زوار موقع الويب على منصاتهم الخاصة. تعد أدوات توزيع المحتوى ضرورية لفرق تسويق المحتوى، حيث تمكنهم من توسيع نطاق الوصول إلى جمهورهم وتحسين رؤية المحتوى الخاص بهم.

إرسال تطبيق جديد


Issuu

Issuu

issuu.com

ISSUU هي منصة للنشر الرقمي تسمح بتحويل مستندات PDF إلى محتوى تفاعلي مثل المجلات وFlipbooks، مع أدوات لتحليل سلوك القراء.

SocialPilot

SocialPilot

socialpilot.co

SocialPilot هو أداة لأتمتة التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تساعد في جدولة المنشورات وتحليل الأداء عبر منصات متعددة.

Storyly

Storyly

storyly.io

Storyly هي منصة تفاعل مستخدم تسمح بتضمين القصص التفاعلية في التطبيقات والمواقع، مما يتيح إنشاء ومشاركة محتوى مشوق بسهولة.

ContentStudio

ContentStudio

contentstudio.io

ContentStudio هو تطبيق لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي يساعد في إنشاء المحتوى، جدولة المنشورات، وتحليل الأداء عبر منصات متعددة.

Sprinklr

Sprinklr

sprinklr.com

Sprinklr هي منصة خدمة العملاء تعتمد على السحابة، تسمح بالتفاعل عبر قنوات رقمية متعددة وتوفر تحليلات ورؤى لتحسين تجربة العملاء والوكيل.

CoSchedule

CoSchedule

coschedule.com

يساعد تطبيق CoSchedule المسوقين على رؤية وتنظيم ومشاركة جميع أنشطة التسويق في تقويم واحد، مع أدوات لإدارة المشاريع وأفكار جديدة.

FlippingBook

FlippingBook

flippingbook.com

FlippingBook هو تطبيق لتحويل PDFs إلى منشورات تفاعلية عبر الإنترنت، داعماً إنشاء محتوى رقمي مع عناصر متعددة ودعم التحليلات.

StoryChief

StoryChief

storychief.io

StoryChief هو تطبيق لإدارة تسويق المحتوى يساعد الفرق على إنشاء وتوزيع المحتوى عبر قنوات متعددة وتحسين التعاون والأداء.

KAWO

KAWO

kawo.com

KAWO هو تطبيق يساعد فرق التسويق في الصين على التعاون وإدارة وتحليل المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي الرئيسية مثل وي تشات ووي بو.

Taboola

Taboola

taboola.com

Taboola هي منصة لاكتشاف المحتوى والإعلانات الأصلية، تساعد الناشرين في تقديم توصيات محتوى مخصصة وتحسين دخلهم من خلال استهداف دقيق.

Joomag

Joomag

joomag.com

Joomag هو منصة لإنشاء وتوزيع المحتوى الرقمي، تدعم تحويل المحتوى المطبوع إلى تنسيقات رقمية وتوفر أدوات لتحليل سلوك القراء.

GetSocial

GetSocial

getsocial.io

GetSocial هو منصة لتحليل المحتوى تساعد المسوقين في قياس وتعزيز محتواهم عبر تتبع النشاط الاجتماعي وتحليل التفاعلات وتوفير تنبيهات تلقائية.

InPowered

InPowered

inpowered.ai

يتيح تطبيق inPowered للعلامات التجارية تحسين عائد استثماراتهم في التسويق المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.

Scoop.it

Scoop.it

scoop.it

Scoop.it هي منصة لإدارة ونشر المحتوى تساعد الأفراد والشركات على تنظيم ومشاركة المحتوى بكفاءة عبر الإنترنت.

Shareaholic

Shareaholic

shareaholic.com

Shareaholic هو مكون إضافي يسهل تكامل الوسائط الاجتماعية على مواقع WordPress ويدعم المشاركة والترويج للمحتوى.

Paper.li

Paper.li

paper.li

Paper.li تطبيق يتيح للمستخدمين تنظيم ومشاركة المحتوى من مصادر متعددة بسهولة، مع أدوات إدارة روابط وتحليلات.

Arena

Arena

arena.im

تطبيق Arena يوفر أدوات تفاعل مباشر تعتمد على البيانات الأولية، مثل الدردشة المباشرة والمدونات، لبناء جماهير موثوقة عبر الإنترنت وتطبيقات الحدث.

ShareThis

ShareThis

sharethis.com

ShareThis تطبيق يسهل مشاركة المحتوى على الإنترنت عبر أزرار مشاركة اجتماعية تجعل من السهل نشر المعلومات على أكثر من 40 منصة.

UserEvidence

UserEvidence

userevidence.com

UserEvidence هو منصة لجمع تعليقات العملاء، توفر دراسات حالة وشهادات موثوقة بشكل آلي، وتساعد الشركات على إبراز قيمة منتجاتها.

StorifyMe

StorifyMe

storifyme.com

تطبيق StorifyMe ينشئ قصص تفاعلية مرئية وإعلانات مخصصة بشكل سهل لمواقع الويب والأجهزة المحمولة، مما يعزز التفاعل وتحويل المستخدمين.

Tagshop

Tagshop

tagshop.ai

Tagshop هو منصة للتجارة الاجتماعية تتيح للعلامات التجارية دمج محتوى المستخدم وتقديم محتوى قابل للتسوق لزيادة المبيعات وتحسين تجارب التسوق.

RELAYTO

RELAYTO

relayto.com

Relayto هو تطبيق لإنشاء محتوى تفاعلي من مستندات مثل PDFs والعروض التقديمية، مما يعزز تجربة المستخدم وتحليلات التفاعل.

Brojure

Brojure

brojure.com

تطبيق بروجور يتيح إنشاء محتوى وعروض تقديمية بطريقة بصرية سهلة، مع قوالب جاهزة وواجهة بسيطة، دون الحاجة لمصمم.

Brandkit

Brandkit

brandkitapp.com

Brandkit هو تطبيق لإدارة الأصول والعلامة التجارية، يوفر مركزًا لتخزين وتنظيم ومشاركة محتوى العلامة التجارية عبر منصات مختلفة.

Paperflite

Paperflite

paperflite.com

Paperflite هو برنامج لإدارة المحتوى يمكّن فرق المبيعات والتسويق من تخزين وتنظيم وتوزيع وتتبع المحتوى وتحليل تفاعل العملاء.

Edition Digital

Edition Digital

editiondigital.com

تطبيق Edition Digital يمكّن المستخدمين من إنشاء وإدارة وتوزيع المحتوى الرقمي بشكل سهل وفعال عبر مختلف الأجهزة.

Content Launch

Content Launch

contentlaunch.com

إطلاق المحتوى هو منصة لتخطيط وإدارة وتوزيع المحتوى، تسهل التعاون وتحسين استراتيجيات التسويق.

Skyword360

Skyword360

skyword.com

Skyword360 هي منصة تسويق محتوى تركز على إنشاء وإدارة المحتوى عبر قنوات متعددة، تساعد العلامات التجارية في تحقيق أهدافها التسويقية.

Connatix

Connatix

connatix.com

تساعد منصة Connatix الناشرين في إنشاء وإدارة محتوى الفيديو عالي الجودة، وتحسين استراتيجيات المحتوى، والتفاعل مع المعلنين.

Pepper Content

Pepper Content

peppercontent.io

Pepper Content منصة لإنشاء وإدارة المحتوى التسويقي، تدعم توليد المحتوى وأدوات التعاون للمساعدة في تحسين الإنتاجية وضمان الجودة.

Creatosaurus

Creatosaurus

creatosaurus.io

Creatosaurus هو تطبيق شامل لإدارة التسويق والمحتوى، يساعد الفرق على إنشاء وتوزيع وتحليل محتواها بسهولة وكفاءة.

True Anthem

True Anthem

trueanthem.com

تطبيق True Anthem هو منصة نشر اجتماعي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تساعد الناشرين في أتمتة وم优化 مشاركة المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي.

MGID

MGID

mgid.com

MGID هو تطبيق إعلاني يساعد المعلنين والناشرين في إنشاء وإدارة الحملات الإعلانية الأصلية والوصول إلى جماهيرهم المستهدفة بفعالية.

Zemanta

Zemanta

zemanta.com

زيمانتا هو منصة متعددة القنوات لتحسين سلوكيات المستخدمين بعد النقر، تساعد المعلنين على زيادة التفاعل من حملاتهم الإعلانية بشكل فعال.

The Juice

The Juice

thejuicehq.com

تطبيق The Juice يساعد محترفي المبيعات والتسويق في نشر المحتوى بدقة لجمهور مستهدف، مما يزيد من الوصول والتفاعل.

Supapass

Supapass

supapass.com

Supapass هو تطبيق يمكّن المستخدمين من إدارة المحتوى والجمهور في منصة واحدة، مما يسهل تنظيم المحتوى وزيادة الإيرادات.

Waapiti

Waapiti

waapiti.eu

وابيتي هو تطبيق يساعدك في إدارة أي شاشة بسرعة وسهولة، في أي وقت ومن أي مكان، دون قيود.

Flaminjoy

Flaminjoy

flaminjoy.com

تطبيق Flaminjoy هو أداة SaaS تساعد المؤثرين والعلامات التجارية والناشرين على تحقيق المبيعات من محتواهم.

StructuredWeb

StructuredWeb

structuredweb.com

يقدم تطبيق StructuredWeb منصة آلية لتسويق القنوات، تساعد العلامات التجارية على تسريع توليد الطلب وزيادة الإيرادات والتفاعل مع الشركاء.

1World Online

1World Online

welcome.1worldonline.com

تطبيق 1World يوفر استبيانات، اختبارات، ومناقشات لزيادة التفاعل وفرص الإيرادات.

Storipress

Storipress

storipress.com

ستوريبريس تطبيق يدعم فرق المحتوى في إنشاء محتوى طويل عبر منصة مركزية تجمع أدوات الإنتاج والتوزيع والقياس لتوفير الوقت وزيادة العائد.

Scompler

Scompler

scompler.com

Scompler هو تطبيق يساعدك على تنظيم استراتيجية المحتوى من الأهداف إلى القنوات، ويتيح العمل الجماعي في إنتاج المحتوى عبر سير عمل فردية.

Vestorly

Vestorly

vestorly.com

Vestorly هو تطبيق لإدارة المحتوى يستخدم الذكاء الاصطناعي لاكتشاف وتخصيص المحتوى للأفراد في الوقت المناسب، مما يساعد المهنيين على التواصل بشكل فعال مع جمهورهم.

UpContent

UpContent

upcontent.com

UpContent هو تطبيق يساعد المستخدمين في اكتشاف وتوزيع محتوى ذي صلة لتحسين علاقات العملاء وزيادة التفاعل عبر منصات التواصل الاجتماعي.

Kurtosys US

Kurtosys US

kurtosys.com

تطبيق Kurtosys US يوفر منصة آمنة لإدارة وتوزيع البيانات المالية والمستندات، مما يسهل إنشاء تقارير مخصصة وتحليل البيانات للمؤسسات المالية.

Kurtosys UK

Kurtosys UK

kurtosys.com

تطبيق Kurtosys UK هو منصة رقمية لإدارة البيانات المالية، تقدم أدوات لإنشاء المحتوى وتوزيع التقارير للعملاء في المؤسسات المالية.

Kurtosys EU

Kurtosys EU

kurtosys.com

تطبيق Kurtosys EU هو منصة رقمية لإدارة البيانات وتوزيع المحتوى المالي، تهدف لدعم المتخصصين في الخدمات المالية بطرق فعالة ومبسطة.

Fotaflo

Fotaflo

fotaflo.com

Fotaflo هو تطبيق يساعد الشركات في تحسين تجربة الضيوف من خلال إدارة ومشاركة الصور والفيديوهات الخاصة بهم بشكل سهل وفعال.

emlen

emlen

emlen.io

تطبيق إيملن هو منصة تسهل تبادل محتوى المبيعات والتعاون بين البائع والمشتري، مع تركيز على تحسين سرعة المبيعات لفريق المبيعات والإيرادات.

Cohley

Cohley

cohley.com

Cohley هو منصة تساعد العلامات التجارية في إنشاء وإدارة محتوى متنوع من المبدعين، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو، لتحسين الأداء الرقمي.

استكشاف

Desktop

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2025 WebCatalog, Inc.