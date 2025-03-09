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يقوم برنامج توزيع المحتوى بمشاركة المحتوى بكفاءة مع الجماهير عبر الإنترنت من خلال قنوات اتصال متنوعة، بما في ذلك الشبكات الاجتماعية والبحث المدفوع ومواقع الويب والمدونات والبريد الإلكتروني والأنظمة الأساسية الأخرى. يمكن أن يتم التوزيع من خلال قنوات الوسائط المدفوعة مثل منصات الإعلان المحلية، ووسائل الإعلام المملوكة مثل مواقع الويب والمدونات والقنوات الاجتماعية، والوسائط المكتسبة، والتي تتضمن الترويج للمحتوى من قبل زوار موقع الويب على منصاتهم الخاصة. تعد أدوات توزيع المحتوى ضرورية لفرق تسويق المحتوى، حيث تمكنهم من توسيع نطاق الوصول إلى جمهورهم وتحسين رؤية المحتوى الخاص بهم.
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KAWO
kawo.com
KAWO هي واحدة من الشركات الرائدة في مجال التسويق SaaS في الصين، وهي مكرسة لبناء منصة برمجية سهلة الاستخدام لتمكين فرق الوسائط الاجتماعية في الصين من تحقيق العظمة. وهو يوفر مركزًا مركزيًا لفرق التسويق للتعاون بشكل فعال وتخطيط وإدارة وتحليل المحتوى عبر WeChat وWeibo وDouyin وKuaishou؛ قنوات التواصل الاجتماعي الأربع الرئيسية في الصين. وقد ساعدت خبرتها التي لا مثيل لها في مشهد وسائل التواصل الاجتماعي المحلي ورؤى العملاء واللوائح التنظيمية أكثر من 500 علامة تجارية عالمية على النجاح على منصات التواصل الاجتماعي الصينية.
Brojure
brojure.com
قم بإنشاء محتوى ومقترحات وعروض تقديمية جذابة والمزيد باستخدام Brojure، برنامج سرد القصص المرئية الأكثر سهولة. تسهل تصميمات قوالب Brojures والواجهة البسيطة إنشاء قصص مرئية جذابة ومشاركتها وتتبعها لعلامتك التجارية وعملائك - دون الحاجة إلى مصمم.
GetSocial
getsocial.io
GetSocial عبارة عن منصة لتحليل المحتوى تساعد المسوقين على قياس أفضل محتوى لديهم والترويج له وتضخيمه. تعمل GetSocial مع أكثر من 150.000 موقع ويب حول العالم ولديها عملاء متميزون مثل Adobe وSky وWWF. قامت GetSocial بتطوير العناصر الأربعة للإطار الاجتماعي <> تفعيل * يتتبع GetSocial 100% من النشاط الاجتماعي لموقع الويب الخاص بك. * كشف GetSocial عن حركة مرور الرسائل الاجتماعية والخاصة المظلمة. ✭ تحليل * يقوم GetSocial بتحليل كل تفاعل اجتماعي على موقعك * يسجل GetSocial كل قصة من قصص المحتوى الخاصة بك من حيث الانتشار * يكتشف GetSocial المحتوى الأكثر انتشارًا لديك <> تلقائي * يوفر لك GetSocial تنبيهات تلقائية للمحتوى الفيروسي * يساعدك GetSocial على نشر القصة الصحيحة، على القناة المناسبة، في اللحظة المناسبة لتحقيق أقصى قدر من الوصول <> السمة * يمنحك GetSocial تعليقات مبنية على الأفكار لمساعدتك في الترويج لأفضل محتوى لديك
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop هو منصة للتجارة الاجتماعية تتيح للعلامات التجارية دمج محتوى المستخدم وتقديم محتوى قابل للتسوق لزيادة المبيعات وتحسين تجارب التسوق.
StructuredWeb
structuredweb.com
توفر StructuredWeb علامات تجارية تكنولوجية بارزة مثل IBM وServiceNow وGoogle Cloud Platform وVeeam - إلى جانب العديد من العلامات التجارية المتنامية الأخرى - مع منصة أتمتة تسويق القنوات قوية ومرنة وسهلة الاستخدام. منذ عام 1999، جمعت StructuredWeb بين منصة مبتكرة واستراتيجيات دخول السوق التي أثبتت جدواها وخدمات عالمية المستوى لتقديم طريقة أفضل لتسريع توليد الطلب القائم على القنوات، وتعزيز مشاركة الشركاء وزيادة إيرادات القناة.
emlen
emlen.io
emlen هي منصة تمكين المشتري رقم 1 لتسهيل تبادل محتوى المبيعات والتعاون بين البائع والمشتري. تركز شركة emlen على فرق المبيعات والإيرادات من خلال تقنية غرفة المبيعات الرقمية الفريدة الخاصة بها لتعزيز سرعة المبيعات في العصر الذي يقوده المشتري.
Shareaholic
shareaholic.com
Shareaholic هو مكون إضافي يسهل تكامل الوسائط الاجتماعية على مواقع WordPress ويدعم المشاركة والترويج للمحتوى.
Arena
arena.im
تقوم Arena بتطوير الجيل القادم من أدوات المشاركة المباشرة المدعومة من بيانات الطرف الأول ، لبناء جماهير موثوقة ، في كل مكان. حلولنا - الدردشة الحية ، المدونة الحية ، أرينا personas) الاستفادة من الميزات الأكثر شعبية من وسائل التواصل الاجتماعي لإنشاء مشاركة عميقة بسرعة على أي منصة تديرها. أكثر من 20.000 عميل يثقون في Arena لجمع جماهيرهم على الويب أو في التطبيقات أو في الأحداث المباشرة (أو الثلاثة) للتفاعل مع المحتوى والمجتمع والتجارة.
Fotaflo
fotaflo.com
أنت تقدم تجربة يرغب العملاء في تذكرها. تعمل شركة Fotaflo على تحويل ذكريات العملاء إلى نمو للأعمال. Fotaflo هي أبسط أداة لزيادة الإحالة وتكرار الأعمال لأي شخص يوفر تجربة يرغب عملاؤه في تذكرها. تتيح Fotaflo لشركتك الاستفادة من الرغبة الطبيعية لعملائك في التقاط الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بتجاربهم ومشاركتها مع الأصدقاء والعائلة والعالم عبر الإنترنت. من خلال تبسيط وأتمتة توزيع الذكريات الملتقطة على جميع عملائك من خلال منصة مركزية واحدة، تعمل Fotaflo على تحسين عملياتك الداخلية وتساعدك على النمو من خلال زيادة التحويلات المباشرة عبر الإنترنت.
1World Online
welcome.1worldonline.com
تتكون منصة 1World من تطبيقات مثل استطلاعات الرأي والاختبارات والدراسات الاستقصائية والمناظرات لتعزيز المشاركة وفرص الإيرادات.
Creatosaurus
creatosaurus.io
Creatosaurus هو تطبيق شامل لإدارة التسويق والمحتوى، يساعد الفرق على إنشاء وتوزيع وتحليل محتواها بسهولة وكفاءة.
Edition Digital
editiondigital.com
تطبيق Edition Digital يمكّن المستخدمين من إنشاء وإدارة وتوزيع المحتوى الرقمي بشكل سهل وفعال عبر مختلف الأجهزة.
InPowered
inpowered.ai
تتيح منصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ inPowered للعلامات التجارية تحقيق أقصى قدر من عائد الاستثمار على تسويق المحتوى الخاص بها. مدعومة بالذكاء الاصطناعي وسنوات من التعلم الآلي، تسمح حلول ذكاء المحتوى وتوزيع المحتوى الخاصة بهم للمسوقين بجمع بيانات الملكية واستخدامها لتحقيق عائد استثمار حقيقي - مما يؤدي إلى تغيير تصور العلامة التجارية بشكل إيجابي، وزيادة الإجراءات المتخذة في الموقع، وتوليد العملاء المحتملين ومشاركة المستخدمين.
StorifyMe
storifyme.com
تطبيق StorifyMe ينشئ قصص تفاعلية مرئية وإعلانات مخصصة بشكل سهل لمواقع الويب والأجهزة المحمولة، مما يعزز التفاعل وتحويل المستخدمين.
Brandkit
brandkitapp.com
Brandkit هو تطبيق لإدارة الأصول والعلامة التجارية، يوفر مركزًا لتخزين وتنظيم ومشاركة محتوى العلامة التجارية عبر منصات مختلفة.
Connatix
connatix.com
تساعد منصة Connatix الناشرين في إنشاء وإدارة محتوى الفيديو عالي الجودة، وتحسين استراتيجيات المحتوى، والتفاعل مع المعلنين.
Content Launch
contentlaunch.com
إطلاق المحتوى هو منصة لتخطيط وإدارة وتوزيع المحتوى، تسهل التعاون وتحسين استراتيجيات التسويق.
Flaminjoy
flaminjoy.com
ProductLead هي أداة SaaS تعمل على تمكين المؤثرين والعلامات التجارية والناشرين من تحقيق مبيعات من المحتوى الخاص بهم.
Kurtosys EU
kurtosys.com
Kurtosys عبارة عن منصة رقمية وإعداد تقارير آمنة قائمة على السحابة مصممة لجعل بيانات الاستثمار وتقديم الأفكار خالية من المتاعب. توفر حلولنا تجربة سهلة لأولئك الذين يحتاجون إلى أنظمة تقارير استثمار قوية ومؤتمتة بالكامل وبوابات العملاء ومواقع الاستثمار العالمية. الحلول الرقمية وإعداد التقارير لمديري الاستثمار ملتزمون بمساعدة فرق المبيعات وخدمة العملاء على تقديم مستندات وتقارير وتجارب رقمية استثنائية للمستثمرين. التجارب الرقمية، تقارير العملاء، ضمانات المبيعات والتسويق، التجارب الرقمية. يتم تسليمها من خلال مخزن بيانات ومحتوى منشور واحد. المحتوى المترجم المحتوى المترجم وإعداد التقارير لتلبية احتياجات المتطلبات التنظيمية الدولية ودعم عمليات التوزيع بأفضل طريقة ممكنة. بيانات جاهزة للنشر بيانات جاهزة للنشر. امتلك مخزن محتوى واحدًا يضم جميع بياناتك ومحتواك وموادك الجاهزة للنشر والتسليم في كل قناة وكل وسيلة. تلبية المتطلبات الجديدة لإعداد التقارير المعززة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، تتم إدارة كل ذلك في السحابة من خلال واجهات مستخدم ذاتية الخدمة. جعل التكنولوجيا لدينا مناسبة لكل نوع من أنواع الشركات مهما كانت صغيرة أو كبيرة.
Kurtosys UK
kurtosys.com
Kurtosys عبارة عن منصة رقمية وإعداد تقارير آمنة قائمة على السحابة مصممة لجعل بيانات الاستثمار وتقديم الأفكار خالية من المتاعب. توفر حلولنا تجربة سهلة لأولئك الذين يحتاجون إلى أنظمة تقارير استثمار قوية ومؤتمتة بالكامل وبوابات العملاء ومواقع الاستثمار العالمية. الحلول الرقمية وإعداد التقارير لمديري الاستثمار ملتزمون بمساعدة فرق المبيعات وخدمة العملاء على تقديم مستندات وتقارير وتجارب رقمية استثنائية للمستثمرين. التجارب الرقمية، تقارير العملاء، ضمانات المبيعات والتسويق، التجارب الرقمية. يتم تسليمها من خلال مخزن بيانات ومحتوى منشور واحد. المحتوى المترجم المحتوى المترجم وإعداد التقارير لتلبية احتياجات المتطلبات التنظيمية الدولية ودعم عمليات التوزيع بأفضل طريقة ممكنة. بيانات جاهزة للنشر بيانات جاهزة للنشر. امتلك مخزن محتوى واحدًا يضم جميع بياناتك ومحتواك وموادك الجاهزة للنشر والتسليم في كل قناة وكل وسيلة. تلبية المتطلبات الجديدة لإعداد التقارير المعززة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، تتم إدارة كل ذلك في السحابة من خلال واجهات مستخدم ذاتية الخدمة. جعل التكنولوجيا لدينا مناسبة لكل نوع من أنواع الشركات مهما كانت صغيرة أو كبيرة.
Kurtosys US
kurtosys.com
Kurtosys عبارة عن منصة رقمية وإعداد تقارير آمنة قائمة على السحابة مصممة لجعل بيانات الاستثمار وتقديم الأفكار خالية من المتاعب. توفر حلولنا تجربة سهلة لأولئك الذين يحتاجون إلى أنظمة تقارير استثمار قوية ومؤتمتة بالكامل وبوابات العملاء ومواقع الاستثمار العالمية. الحلول الرقمية وإعداد التقارير لمديري الاستثمار ملتزمون بمساعدة فرق المبيعات وخدمة العملاء على تقديم مستندات وتقارير وتجارب رقمية استثنائية للمستثمرين. التجارب الرقمية، تقارير العملاء، ضمانات المبيعات والتسويق، التجارب الرقمية. يتم تسليمها من خلال مخزن بيانات ومحتوى منشور واحد. المحتوى المترجم المحتوى المترجم وإعداد التقارير لتلبية احتياجات المتطلبات التنظيمية الدولية ودعم عمليات التوزيع بأفضل طريقة ممكنة. بيانات جاهزة للنشر بيانات جاهزة للنشر. امتلك مخزن محتوى واحدًا يضم جميع بياناتك ومحتواك وموادك الجاهزة للنشر والتسليم في كل قناة وكل وسيلة. تلبية المتطلبات الجديدة لإعداد التقارير المعززة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، تتم إدارة كل ذلك في السحابة من خلال واجهات مستخدم ذاتية الخدمة. جعل التكنولوجيا لدينا مناسبة لكل نوع من أنواع الشركات مهما كانت صغيرة أو كبيرة.
Scompler
scompler.com
يتيح لك Scompler تحديد جميع العناصر الأساسية لاستراتيجية المحتوى بدءًا من أهدافك الخاصة وفوائدك للقارئ، مروراً بالشخصيات ورحلة المشتري، وحتى التنسيقات والوسائط والقنوات. باستخدام Scompler، يمكنك تنظيم كل المحتوى الخاص بك من خلال التخطيط الاستراتيجي للموضوع وإنتاجه في فريق من خلال سير العمل الفردي (وسائل التواصل الاجتماعي، ومنشورات المدونات، ومواقع الويب، والمراسلات، والكتيبات، وما إلى ذلك)
Supapass
supapass.com
كل ما تحتاجه لإنشاء محتوى تجاري حول البودكاست الخاص بك أنشئ تطبيقًا وموقعًا إلكترونيًا على مستوى عالمي للارتقاء بعلامتك التجارية وجذب جمهورك والمحافظة على عودة عملائك، حيث يمكنك الحصول على كل المحتوى الخاص بك في مكان واحد، مما يوفر وقتك ويزيد مبيعاتك
True Anthem
trueanthem.com
True Anthem عبارة عن منصة للنشر الاجتماعي تعمل بالذكاء الاصطناعي ويثق بها كبار الناشرين لأتمتة وتحسين مشاركة المحتوى على منصات الوسائط الاجتماعية. يستخدم الناشرون True Anthem لزيادة حركة المرور على الويب، وزيادة مؤشرات الأداء الرئيسية الاجتماعية، وأتمتة سير عمل الوسائط الاجتماعية. تعمل منصة True Anthem على تنظيم الأخبار العاجلة وفي الوقت المناسب، وإعادة توزيع المحتوى المنشور مؤخرًا، والمحتوى الدائم الخضرة. يدعم البرنامج إعداد التقارير المتقدمة والمشاركة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي على Facebook وTwitter وInstagram (بما في ذلك الرابط الموجود في السيرة الذاتية) وLinkedIn وPinterest. تعمل True Anthem مع أكثر من 500 ناشر بما في ذلك Associated Press و Reuters و Dotdash Meredith و NBC News و ABC و CBS/Paramount و McClatchy و Gannett وما إلى ذلك. ويقع المقر الرئيسي لـ True Anthem في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا.
Waapiti
waapiti.eu
اكتشف المنصة المثالية لإدارة أي شاشة بسرعة وسهولة. في أي وقت ومن أي مكان. هذا صحيح، بلا حدود.
Zemanta
zemanta.com
Zemanta هي أول منصة متعددة القنوات لجانب الطلب في العالم مصممة لتحسين سلوك ما بعد النقر. تم إنشاء Zemanta بالكامل حول فكرة مساعدة المعلنين على توليد التفاعل - سواء كانت زيارات أو مشاهدات أو عملاء محتملين أو تحويلات - كل ذلك من خلال حملاتهم الإعلانية الآلية. نحن موجودون لتحسين تجربة الإعلان عبر الإنترنت بشكل جذري بطرق تجعل المستهلكين يرغبون حقًا في التفاعل مع الإعلانات. تساعد Zemanta المعلنين على اختراق مقاييس الوصول والتكرار المعيبة بشكل أساسي من خلال تحديد المواضع والتصميمات التي تؤدي إلى تفاعل المستخدمين المناسبين مع إعلاناتهم ومواقعهم على الويب. يوفر هذا النهج الفريد للمعلنين الفرصة للحصول على مشاركة حقيقية للمستهلكين وعائد الإنفاق الإعلاني. من خلال الذكاء الاصطناعي المتقدم والأتمتة، تعمل Zemanta One على تمكين العلامات التجارية والوكالات من شراء الإعلانات المُحسّنة للمشاركة بعد النقر، وتحقيق أقصى استفادة من كل دولار إعلاني يتم إنفاقه عبر العرض والفيديو والمواضع الأصلية على الويب. نقوم بدمج بيانات تحليلات الويب الخاصة بك في منصة Zemanta وإدارة حملاتها الآلية ومقدم العطاءات. على عكس مقدمي خدمات البيانات الآخرين، فإننا نقدم تكاملًا سلسًا مع Google Analytics وAdobe. يتيح لك Zemanta تقديم عروض أسعار باستخدام أهداف مثل التكلفة لكل دقيقة في الموقع (الوقت في الموقع). تم إنشاء Zemanta في الأصل على أساس السياق والدلالات - وليس ملفات تعريف الارتباط واستهداف الجمهور. لذلك، يمكن لـ Zemanta استهداف الجماهير والانطباعات مثل مقدمي خدمات الإعلان الآخرين، ولكن مع ابتعاد العالم عن تلك الأساليب، فإننا في وضع يسمح لنا بمساعدة المعلنين على البقاء والازدهار. توفر خلفية Zemanta الفريدة في التحليل الدلالي ونهج تقديم العطاءات وتحسين الحملات ميزة أكبر للمعلنين الذين يستفيدون من منصتنا.
CoSchedule
coschedule.com
يساعد تقويم التسويق الخاص بـ CoSchedule المسوقين على رؤية جميع عمليات التسويق الخاصة بهم في مكان واحد. إنه سلاحك السري لرؤية التسويق الخاص بك وجدولته ومشاركته، كل ذلك في تقويم واحد. يمنحك تقويم التسويق في CoSchedule الأدوات اللازمة للقيام بما يلي: تصور كل مشروع تسويقي في تقويم واحد. تعرف على كيفية ربط كل شيء في لمحة واحدة من خلال تقويم تسجيل موحد في الوقت الفعلي. اكتب نسخة أولية، وقم بإنشاء أفكار جديدة، وقم بترقية سير العمل التسويقي الخاص بك باستخدام مساعد ذكاء التسويق المدعوم بالذكاء الاصطناعي. حافظ على أصحاب المصلحة
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook هو تطبيق لتحويل PDFs إلى منشورات تفاعلية عبر الإنترنت، داعماً إنشاء محتوى رقمي مع عناصر متعددة ودعم التحليلات.
Issuu
issuu.com
ISSUU هي منصة للنشر الرقمي تسمح بتحويل مستندات PDF إلى محتوى تفاعلي مثل المجلات وFlipbooks، مع أدوات لتحليل سلوك القراء.
Paper.li
paper.li
Paper.li تطبيق يتيح للمستخدمين تنظيم ومشاركة المحتوى من مصادر متعددة بسهولة، مع أدوات إدارة روابط وتحليلات.
Scoop.it
scoop.it
Scoop.it هي منصة لإدارة ونشر المحتوى تساعد الأفراد والشركات على تنظيم ومشاركة المحتوى بكفاءة عبر الإنترنت.
ShareThis
sharethis.com
ShareThis تطبيق يسهل مشاركة المحتوى على الإنترنت عبر أزرار مشاركة اجتماعية تجعل من السهل نشر المعلومات على أكثر من 40 منصة.
Skyword360
skyword.com
Skyword360 هي منصة تسويق محتوى تركز على إنشاء وإدارة المحتوى عبر قنوات متعددة، تساعد العلامات التجارية في تحقيق أهدافها التسويقية.
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot هو أداة لأتمتة التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تساعد في جدولة المنشورات وتحليل الأداء عبر منصات متعددة.
StoryChief
storychief.io
StoryChief هو تطبيق لإدارة تسويق المحتوى يساعد الفرق على إنشاء وتوزيع المحتوى عبر قنوات متعددة وتحسين التعاون والأداء.
Taboola
taboola.com
Taboola هي منصة لاكتشاف المحتوى والإعلانات الأصلية، تساعد الناشرين في تقديم توصيات محتوى مخصصة وتحسين دخلهم من خلال استهداف دقيق.
Storyly
storyly.io
Storyly هي منصة تفاعل مستخدم تسمح بتضمين القصص التفاعلية في التطبيقات والمواقع، مما يتيح إنشاء ومشاركة محتوى مشوق بسهولة.
UpContent
upcontent.com
بناء الثقة وتعميق العلاقات مع المحتوى المنسق. طريقة أفضل لاكتشاف محتوى الطرف الثالث ذي الصلة والتعاون معه وتوزيعه والذي يساعد في تحويل العملاء المحتملين إلى عملاء مخلصين. تساعد تقنية UpContent التي تنتظر الحصول على براءة اختراع على تقليل مقدار الوقت المستغرق في البحث عن المحتوى بنسبة 65% في المتوسط، وهي متاحة كتطبيق مستقل بالإضافة إلى مصدر وبث محتوى Hootsuite المتميز. يستخدم المسوقون في جميع أنحاء العالم اقتراحات UpContent لدعم وسائل التواصل الاجتماعي والتسويق عبر البريد الإلكتروني وجهود تحويل مواقع الويب بالإضافة إلى دعم إنشاء المحتوى الأصلي. تقدم التكنولوجيا مجموعة من الخطط المصممة لتقديم الميزات المطلوبة فقط بسعر يناسب ميزانيتك.
ContentStudio
contentstudio.io
ContentStudio هو تطبيق لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي يساعد في إنشاء المحتوى، جدولة المنشورات، وتحليل الأداء عبر منصات متعددة.
The Juice
thejuicehq.com
وصول أكبر وعمل أقل. توقف عن إهدار الدولارات على منصات مشاركة المحتوى القديمة والحملات الباهتة. مع جمهور من محترفي المبيعات والتسويق المشاركين، يضع The Juice المحتوى الخاص بك أمام الأشخاص المناسبين في الوقت المناسب. ابحث عن مدى الوصول والصدى لتوزيع المحتوى الخاص بك على The Juice.
Paperflite
paperflite.com
Paperflite هو برنامج لإدارة المحتوى يمكّن فرق المبيعات والتسويق من تخزين وتنظيم وتوزيع وتتبع المحتوى وتحليل تفاعل العملاء.
Joomag
joomag.com
Joomag هو منصة لإنشاء وتوزيع المحتوى الرقمي، تدعم تحويل المحتوى المطبوع إلى تنسيقات رقمية وتوفر أدوات لتحليل سلوك القراء.
Pepper Content
peppercontent.io
Pepper Content منصة لإنشاء وإدارة المحتوى التسويقي، تدعم توليد المحتوى وأدوات التعاون للمساعدة في تحسين الإنتاجية وضمان الجودة.
RELAYTO
relayto.com
Relayto هو تطبيق لإنشاء محتوى تفاعلي من مستندات مثل PDFs والعروض التقديمية، مما يعزز تجربة المستخدم وتحليلات التفاعل.
Storipress
storipress.com
Storipress هو حل سير عمل محتوى طويل الشكل مدعوم بالذكاء الاصطناعي مصمم لفرق محتوى B2B لإنشاء محتوى قيادي فكري على نطاق واسع. تعمل Storipress على مركزية سير عملك من خلال الجمع بين جميع أدوات المحتوى التي تحتاجها في منصة واحدة. تمكنك Storipress من الوصول إلى عدد أكبر من جمهورك المستهدف بشكل أسرع؛ توفير 10 ساعات لزملاء الفريق في الأسبوع من خلال أتمتة التعاون والتوزيع وقياس المحتوى الخاص بك لتحقيق عائد استثمار يصل إلى 16 ضعفًا على المحتوى الخاص بك.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr هي منصة خدمة العملاء تعتمد على السحابة، تسمح بالتفاعل عبر قنوات رقمية متعددة وتوفر تحليلات ورؤى لتحسين تجربة العملاء والوكيل.
MGID
mgid.com
تتمثل رؤيتنا في رعاية مرحلة جديدة من الوسائط الرقمية، وتمكين المستهلكين من التفاعل مع المحتوى والإعلانات المدعومة بطريقة إيجابية بنفس القدر.
Vestorly
vestorly.com
يمكّن محرك إدارة المحتوى الخاص بـ Vestorly المؤسسات من اكتشاف المحتوى المناسب وتصفيته وتخصيصه للشخص المناسب في الوقت المناسب.
UserEvidence
userevidence.com
UserEvidence عبارة عن منصة صوتية للعملاء تعمل على أتمتة الدليل الاجتماعي لفرق GTM، وإنشاء دراسات حالة وشهادات وإحصائيات تم التحقق منها في دقائق. باستخدام الاستطلاعات ومراجعات الجهات الخارجية، يقوم UserEvidence باستمرار بالتقاط التعليقات طوال رحلة العميل وإنشاء مكتبة قصص العملاء التي تثبت قيمة منتجك. تعتمد شركات B2B التي تغير قواعد اللعبة مثل Pendo وWorkato وGong وJasper.ai وRamp على UserEvidence لإنشاء قصص عملاء أصلية على نطاق واسع.
Cohley
cohley.com
Cohley عبارة عن منصة برمجية تساعد العلامات التجارية على توسيع نطاق استراتيجيات المحتوى الخاصة بها - كل شيء بدءًا من مقاطع فيديو iPhone وحتى التصوير الفوتوغرافي الاحترافي وحتى المراجعات النصية - لتحسين أدائها الرقمي. في بيئة التسويق اليوم، تحتاج العلامات التجارية إلى المزيد من المحتوى أكثر من أي وقت مضى. بين تحسين الإعلانات الرقمية، والتأكد من أنها تعرض محتوى رائعًا في حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني، والنشر المستمر على القنوات الاجتماعية وتحديث محتوى موقع الويب، هناك الكثير مما يجب مواكبةه. هدف Cohley هو الاستمرار في مساعدة أفضل العلامات التجارية في العالم على إنشاء المحتوى الذي تحتاجه من خلال منشئي محتوى خارجيين تم فحصهم، مما يسمح لتلك العلامات التجارية بإنشاء كميات كبيرة من المحتوى المتنوع والقابل للتنفيذ مقابل جزء بسيط من التكلفة. سواء أكان ذلك عبارة عن صور أو مقاطع فيديو تحمل علامة تجارية تم التقاطها بواسطة منشئي المحتوى على أجهزة iPhone أو صور فوتوغرافية مصقولة وعالية الدقة تم إنشاؤها بواسطة شبكة المصورين لدينا، فإن Cohley هو محرك المحتوى الذي يزود المسوقين بالأصول التي يحتاجون إليها للفوز عبر القنوات الرقمية.
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