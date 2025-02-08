برامج توزيع المحتوى - التطبيقات الأكثر شعبية - سان مارينو

Cohley

cohley.com

Cohley عبارة عن منصة برمجية تساعد العلامات التجارية على توسيع نطاق استراتيجيات المحتوى الخاصة بها - كل شيء بدءًا من مقاطع فيديو iPhone وحتى التصوير الفوتوغرافي الاحترافي وحتى المراجعات النصية - لتحسين أدائها الرقمي. في بيئة التسويق اليوم، تحتاج العلامات التجارية إلى المزيد من المحتوى أكثر من أي وقت مضى. بين تحسين الإعلانات الرقمية، والتأكد من أنها تعرض محتوى رائعًا في حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني، والنشر المستمر على القنوات الاجتماعية وتحديث محتوى موقع الويب، هناك الكثير مما يجب مواكبةه. هدف Cohley هو الاستمرار في مساعدة أفضل العلامات التجارية في العالم على إنشاء المحتوى الذي تحتاجه من خلال منشئي محتوى خارجيين تم فحصهم، مما يسمح لتلك العلامات التجارية بإنشاء كميات كبيرة من المحتوى المتنوع والقابل للتنفيذ مقابل جزء بسيط من التكلفة. سواء أكان ذلك عبارة عن صور أو مقاطع فيديو تحمل علامة تجارية تم التقاطها بواسطة منشئي المحتوى على أجهزة iPhone أو صور فوتوغرافية مصقولة وعالية الدقة تم إنشاؤها بواسطة شبكة المصورين لدينا، فإن Cohley هو محرك المحتوى الذي يزود المسوقين بالأصول التي يحتاجون إليها للفوز عبر القنوات الرقمية.