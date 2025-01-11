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برامج توزيع المحتوى - التطبيقات الأكثر شعبية - باكستان
يقوم برنامج توزيع المحتوى بمشاركة المحتوى بكفاءة مع الجماهير عبر الإنترنت من خلال قنوات اتصال متنوعة، بما في ذلك الشبكات الاجتماعية والبحث المدفوع ومواقع الويب والمدونات والبريد الإلكتروني والأنظمة الأساسية الأخرى. يمكن أن يتم التوزيع من خلال قنوات الوسائط المدفوعة مثل منصات الإعلان المحلية، ووسائل الإعلام المملوكة مثل مواقع الويب والمدونات والقنوات الاجتماعية، والوسائط المكتسبة، والتي تتضمن الترويج للمحتوى من قبل زوار موقع الويب على منصاتهم الخاصة. تعد أدوات توزيع المحتوى ضرورية لفرق تسويق المحتوى، حيث تمكنهم من توسيع نطاق الوصول إلى جمهورهم وتحسين رؤية المحتوى الخاص بهم.
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Issuu
issuu.com
Issuu هي أكبر منصة لنشر وتسويق المحتوى في العالم والتي تمكن الأشخاص من تحويل واستضافة ومشاركة المحتوى الجذاب في مجموعة متنوعة من التنسيقات الديناميكية عبر جميع قنوات التوزيع الرقمية. مع أكثر من 60 مليون منشور، تسهل Issuu على مستخدميها العالميين الذين يزيد عددهم عن مليون تحويل جزء من المحتوى مرة واحدة ومشاركته في كل مكان. تعمل Issuu Story Cloud على تحويل مستند واحد إلى تجربة قراءة غامرة وفريدة عن طريق تحويل المستندات الثابتة إلى أصول تسويقية - بما في ذلك دفاتر الصور المتحركة لتضمينها في مواقع الويب والمدونات، والمقالات المحسنة للجوال، وقصص الرسوم المتحركة لوسائل التواصل الاجتماعي، وصور GIF للبريد الإلكتروني، والمزيد . كل يوم، يتم تحميل أكثر من 300000 صفحة من المحتوى إلى Issuu، مما يسمح للقراء في جميع أنحاء العالم بالوصول إلى اكتشاف المزيد مما يحبونه والتفاعل معه، من المجلات والصحف إلى المحافظ والكتالوجات. يختار المسوقون من المؤسسات والمبدعون الأفراد على حد سواء Issuu لمنصتها سهلة الاستخدام التي تضع رسالتهم في المقدمة والمركز دون الحاجة إلى سطر واحد من التعليمات البرمجية. يقع المقر الرئيسي لشركة Issuu في بالو ألتو، كاليفورنيا، ولها مكاتب عالمية في كوبنهاجن وبرلين وبراجا. اعرف المزيد على issuu.com.
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot هي أداة لأتمتة التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي تساعدك في جدولة وتحليل أنشطة التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبالتالي زيادة كفاءة وسائل التواصل الاجتماعي ومدى الوصول إليها. 1) يمكنك الاتصال بأكثر من 9 شبكات تواصل اجتماعي مثل Facebook وTwitter وInstagram وGoogle My Business وLinkedIn وPinterest وTumblr وTikTok وVK باستخدام SocialPilot. 2) قم بمشاركة ما يصل إلى 500 مشاركة وربط أكثر من 100 ملف شخصي باستخدام حساب SocialPilot واحد فقط. 3) إدارة محادثات الوسائط الاجتماعية الخاصة بك باستخدام Social Inbox. 4) أضف ما يصل إلى 10 أعضاء من الفريق في حساب SocialPilot الخاص بك لتفويض المشاركة والجدولة باستخدام ميزة تعاون الفريق. 5) قم بجدولة 100 من المشاركات في المرة الواحدة وتحميل ملف CSV باستخدام ميزة الجدولة المجمعة. 6) قم بإنشاء منشورات مخصصة للحسابات الاجتماعية الفردية في وقت واحد، وقم أيضًا بذكر الملفات الشخصية الأخرى على Facebook وTwitter لمزيد من المشاركة. 7) قم بتحليل أنشطة التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تحليلات وإعداد التقارير لوسائل التواصل الاجتماعي سهلة الفهم. 8) ألق نظرة على الوقت والأشياء التي قمت بجدولتها بشكل مرئي باستخدام تقويم الوسائط الاجتماعية. 9) لا تبتعد أبدًا عن أفكار المحتوى الجديدة، وقم بتنظيم اقتراحات المحتوى وحفظها كمسودات لاستخدامها لاحقًا. أضف محتوى منسقًا وخلاصات RSS لقائمة انتظار لا تنتهي أبدًا. 10) لا تنتظر أكثر من ذلك للحصول على بيانات اعتماد حساب الوسائط الاجتماعية الخاص بعميلك - ما عليك سوى دعوتهم وإدارة حساباتهم الاجتماعية دون عناء باستخدام ميزة إدارة العملاء. 11) قم بإنشاء نطاقات العلامات التجارية المخصصة الخاصة بك لمزيد من الرؤية والتعرف عليها باستخدام أدوات تقصير عناوين URL التي توفرها SocialPilot والتخلص من عناوين URL الطويلة وغير المرغوب فيها والقبيحة المظهر. 12) عزز منشوراتك على الفيسبوك مباشرة عندما تقوم بجدولتها.
KAWO
kawo.com
KAWO هي واحدة من الشركات الرائدة في مجال التسويق SaaS في الصين، وهي مكرسة لبناء منصة برمجية سهلة الاستخدام لتمكين فرق الوسائط الاجتماعية في الصين من تحقيق العظمة. وهو يوفر مركزًا مركزيًا لفرق التسويق للتعاون بشكل فعال وتخطيط وإدارة وتحليل المحتوى عبر WeChat وWeibo وDouyin وKuaishou؛ قنوات التواصل الاجتماعي الأربع الرئيسية في الصين. وقد ساعدت خبرتها التي لا مثيل لها في مشهد وسائل التواصل الاجتماعي المحلي ورؤى العملاء واللوائح التنظيمية أكثر من 500 علامة تجارية عالمية على النجاح على منصات التواصل الاجتماعي الصينية.
ShareThis
sharethis.com
يتم استخدام أدوات موقع ShareThis والمكونات الإضافية والتطبيقات من قبل أكثر من ثلاثة ملايين موقع ويب لتحفيز مشاركة العملاء وحركة المرور، والتقاط أوسع وأعمق مشاعر الأشخاص عبر الإنترنت. تتم ملاحظة هذه المشاعر والإشارات في الوقت الفعلي ومعالجتها يوميًا لفهم الأشخاص بشكل أفضل، مما يجعل البيانات الاجتماعية قابلة للتنفيذ لأي عمل يتطلب رؤية شاملة للأشخاص أو العملاء. ShareThis Share Buttons هي أداة مجانية وسهلة التثبيت تتيح المشاركة بنقرة واحدة عبر أكثر من 40 قناة اجتماعية. إنها تمكن الناشرين من توسيع حيوية المحتوى الخاص بهم، وتنمية جمهورهم، وزيادة التفاعل. جرب أزرار المشاركة: sharethis.com/platform/share-buttons/ هل أنت مهتم بمزيد من الطرق لتوسيع موقع الويب الخاص بك؟ تحقق من مجموعة أدوات موقع الويب لدينا، بما في ذلك أزرار المتابعة وأزرار التفاعل ومنصة إدارة الموافقة والموجز الاجتماعي.
Taboola
taboola.com
Taboola هي منصة اكتشاف المحتوى والإعلان الأصلية الأكثر شهرة في العالم. ابحث عن مستهلكين ذوي جودة عالية على نطاق واسع وقم برعايتهم طوال رحلة المشتري باستخدام الاستهداف وإعادة الاستهداف الدقيقين. قم بزيادة المبيعات باستخدام نظام أساسي للأداء أولاً، بما في ذلك عروض الأسعار التلقائية وإدارة حركة المرور والمزيد.
Content Launch
contentlaunch.com
أسهل طريقة لتخطيط المحتوى الرائع وطلبه منصة تسويق المحتوى للوكالات والشركات الصغيرة والمتوسطة إطلاق المحتوى عبارة عن منصة مبسطة لاكتشاف المحتوى وتوزيعه.
Tagshop
tagshop.ai
Taghop عبارة عن منصة للتجارة الاجتماعية ومحتوى ينشئه المستخدمون للتسوق ومنصة تسوق مرئية لعلامات التجارة الإلكترونية والمتاجر عبر الإنترنت لتنشيط المحتوى الذي ينشئه المستخدمون أو المحتوى الاجتماعي للعلامات التجارية عن طريق وضع علامات على المنتجات ونشر المعارض القابلة للتسوق على موقع الويب الخاص بهم لزيادة معدل التحويل وزيادة المبيعات وبناء مواقع التواصل الاجتماعي. الثقة والمشاركة وتجارب التسوق السلسة.
StructuredWeb
structuredweb.com
توفر StructuredWeb علامات تجارية تكنولوجية بارزة مثل IBM وServiceNow وGoogle Cloud Platform وVeeam - إلى جانب العديد من العلامات التجارية المتنامية الأخرى - مع منصة أتمتة تسويق القنوات قوية ومرنة وسهلة الاستخدام. منذ عام 1999، جمعت StructuredWeb بين منصة مبتكرة واستراتيجيات دخول السوق التي أثبتت جدواها وخدمات عالمية المستوى لتقديم طريقة أفضل لتسريع توليد الطلب القائم على القنوات، وتعزيز مشاركة الشركاء وزيادة إيرادات القناة.
emlen
emlen.io
emlen هي منصة تمكين المشتري رقم 1 لتسهيل تبادل محتوى المبيعات والتعاون بين البائع والمشتري. تركز شركة emlen على فرق المبيعات والإيرادات من خلال تقنية غرفة المبيعات الرقمية الفريدة الخاصة بها لتعزيز سرعة المبيعات في العصر الذي يقوده المشتري.
Shareaholic
shareaholic.com
نحن فريق عالمي مخصص لمساعدة العلامات التجارية والناشرين على إشراك جماهيرهم في كل زيارة للموقع الإلكتروني. تعمل Shareaholic في مجال الأعمال التجارية منذ أكثر من عقد من الزمان، ونحب ما نقوم به ونعيش من أجل إسعاد عملائنا. لقد فازت مجموعة منتجاتنا بالعديد من الجوائز العالمية المرموقة (بما في ذلك من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وموزيلا) ولدينا خبرة عميقة في تطوير ودعم البرامج على مستوى المؤسسة وجودتها. نحن نعرف ما يتطلبه الأمر – نحن نعيش ونتنفس هذا كل يوم.
Arena
arena.im
تعمل Arena على تطوير الجيل التالي من أدوات المشاركة المباشرة المدعومة ببيانات الطرف الأول، لبناء جماهير موثوقة ومباشرة في كل مكان. تستفيد حلولنا - الدردشة المباشرة، والمدونة المباشرة، وArena Personas) من الميزات الأكثر شيوعًا من وسائل التواصل الاجتماعي لإنشاء مشاركة عميقة بسرعة على أي نظام أساسي تديره. يثق أكثر من 20000 عميل في Arena لجمع جماهيرهم معًا على الويب أو في التطبيقات أو في الأحداث المباشرة (أو الثلاثة معًا) للتفاعل مع المحتوى والمجتمع والتجارة.
Fotaflo
fotaflo.com
أنت تقدم تجربة يرغب العملاء في تذكرها. تعمل شركة Fotaflo على تحويل ذكريات العملاء إلى نمو للأعمال. Fotaflo هي أبسط أداة لزيادة الإحالة وتكرار الأعمال لأي شخص يوفر تجربة يرغب عملاؤه في تذكرها. تتيح Fotaflo لشركتك الاستفادة من الرغبة الطبيعية لعملائك في التقاط الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بتجاربهم ومشاركتها مع الأصدقاء والعائلة والعالم عبر الإنترنت. من خلال تبسيط وأتمتة توزيع الذكريات الملتقطة على جميع عملائك من خلال منصة مركزية واحدة، تعمل Fotaflo على تحسين عملياتك الداخلية وتساعدك على النمو من خلال زيادة التحويلات المباشرة عبر الإنترنت.
1World Online
welcome.1worldonline.com
تتكون منصة 1World من تطبيقات مثل استطلاعات الرأي والاختبارات والدراسات الاستقصائية والمناظرات لتعزيز المشاركة وفرص الإيرادات.
Creatosaurus
creatosaurus.io
Creatosaurus عبارة عن منصة إبداعية وتسويقية شاملة مصممة لتبسيط سير العمل وتمكين استراتيجيات التسويق القابلة للتطوير لفرق التسويق. فهو يقدم مجموعة شاملة من الميزات التي تمتد من التنظيم والتعاون إلى الإنشاء والتوزيع والتحليلات والتطبيقات. إحدى الميزات البارزة في Creatosaurus هي كاتبة محتوى الذكاء الاصطناعي، والتي تتيح للمستخدمين إنشاء نسخ تسويقية على نطاق واسع في غضون دقائق. كما أنه يوفر محرر تصميم سهل الاستخدام لإنشاء رسومات جميلة، مع وظيفة السحب والإفلات والوصول إلى الصور والقوالب المجانية. تتضمن المنصة مدير علامات التصنيف الذي يساعد المستخدمين في العثور على علامات التصنيف وإدارتها لتحسين سير عمل الوسائط الاجتماعية، بالإضافة إلى أداة البحث عن الاقتباسات التي تتيح للمستخدمين البحث عن علامات الاقتباس وحفظها لاستخدامها لاحقًا. كما يوفر أيضًا القدرة على جدولة منشورات الوسائط الاجتماعية عبر منصات مختلفة. تم تصميم Creatosaurus للشركات التي لديها فرق موزعة وأفراد مبدعين عالميين، مما يوفر مساحة عمل مركزية للمبدعين والمسوقين. ويهدف إلى الجمع بين الإنتاجية والإبداع من خلال تقديم مجموعة من الأدوات والميزات في مكان واحد، مما يتيح التعاون الفعال وتحسين عملية سرد القصص بشكل عام. يتم دعم النظام الأساسي من خلال عمليات تكامل عميقة مع التطبيقات الشائعة الأخرى، مما يسمح للمستخدمين بتوصيل أدواتهم المفضلة والبقاء على اطلاع على عملهم. لقد تم تصميمه ليكون سهل الاستخدام، ويقدم تجربة شفافة وبسيطة لكل عضو في الفريق. يتم استخدام Creatosaurus من قبل المؤثرين والمبدعين والناشرين والشركات الناشئة والعلامات التجارية في جميع أنحاء العالم كأداة قوية في استراتيجياتهم التسويقية. ويهدف إلى توفير حل كامل لجميع الاحتياجات الإبداعية والتسويقية، مما يسمح للمستخدمين بالتركيز على رواية القصص المؤثرة بينما تعتني المنصة بكل شيء آخر.
Edition Digital
editiondigital.com
يقوم برنامج Edition للنشر الرقمي بتوحيد النقاط الخمس الحاسمة للنشر الرقمي الفعال؛ الإنشاء والإدارة والتوزيع وتحقيق الدخل والتحليل. أنشئ محتوى تفاعليًا وجذابًا بدون برمجة وقم بتوزيعه عبر جميع الأنظمة الأساسية - الأجهزة اللوحية والهواتف المحمولة وسطح المكتب.
InPowered
inpowered.ai
تتيح منصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ inPowered للعلامات التجارية تحقيق أقصى قدر من عائد الاستثمار على تسويق المحتوى الخاص بها. مدعومة بالذكاء الاصطناعي وسنوات من التعلم الآلي، تسمح حلول ذكاء المحتوى وتوزيع المحتوى الخاصة بهم للمسوقين بجمع بيانات الملكية واستخدامها لتحقيق عائد استثمار حقيقي - مما يؤدي إلى تغيير تصور العلامة التجارية بشكل إيجابي، وزيادة الإجراءات المتخذة في الموقع، وتوليد العملاء المحتملين ومشاركة المستخدمين.
Brandkit
brandkitapp.com
خدمة بوابة العلامة التجارية ومجموعة أدوات العلامة التجارية رقم 1، التي تربط العالم بالمحتوى الخاص بك على نطاق واسع. أول منصة تجمع بين خدمات DAM وCMS ونشر المحتوى ونقل الملفات في منصة واحدة. ابحث عن المحتوى الخاص بك وقم بإدارته وتوزيعه، وقم بتنظيم ومشاركة قصة علامتك التجارية، بدون تردد. الصور والفيديو والشعارات والمبادئ التوجيهية والرسومات والصوت وملفات PDF والعروض التقديمية والمشاركات والبيانات الصحفية وأفكار القصص والروابط إلى الوسائط المكتسبة والمزيد. كل ذلك في مكان واحد مصمم بشكل جميل. مصدر واحد للحقيقة لعلامتك التجارية.
Connatix
connatix.com
Connatix هي شركة تكنولوجيا الفيديو من الجيل التالي التي تعمل على تمكين الناشرين والمعلنين من تقديم تجارب فيديو ناجحة للجماهير على نطاق واسع. نحن نؤمن بقوة المحتوى الجذاب ونقوم بمهمة بناء تقنيات الفيديو الأولى في السوق والتي تم تحسينها لرفع مستوى الأداء. بدءًا من تنسيقات الفيديو القوية وحتى خادم الإعلانات الخاص بنا وتبادلها، قمنا ببناء حلول فيديو مصممة لتحقيق الانسجام بين أهداف الناشرين والمعلنين.
StorifyMe
storifyme.com
نظام أساسي شامل لمشاركة المستخدم يوفر تنسيقات أصلية للجوال وملء الشاشة وغامرة لأي نظام أساسي للجوال أو موقع الويب. يمكّن StorifyMe العملاء من إنشاء ونشر قصص تفاعلية ومقاطع قصيرة ولقطات وإعلانات مخصصة للغاية ومذهلة بصريًا، والتي تجذب جمهورهم وتزيد التحويلات وتزيد الإيرادات. يعد StorifyMe Editor سهل الاستخدام وبديهيًا ويوفر العديد من القوالب المجانية والقابلة للتخصيص والتي ستجعل عملية إنشاء القصة أسهل بكثير. مع فرصة دمج StorifyMe Stories في أي نظام أساسي - بدءًا من الأجهزة المحمولة وحتى الويب، يعد StorifyMe حلاً شاملاً لتوزيع المحتوى بالشكل الذي يحبه الناس!
Flaminjoy
flaminjoy.com
ProductLead هي أداة SaaS تعمل على تمكين المؤثرين والعلامات التجارية والناشرين من تحقيق مبيعات من المحتوى الخاص بهم.
Kurtosys EU
kurtosys.com
Kurtosys عبارة عن منصة رقمية وإعداد تقارير آمنة قائمة على السحابة مصممة لجعل بيانات الاستثمار وتقديم الأفكار خالية من المتاعب. توفر حلولنا تجربة سهلة لأولئك الذين يحتاجون إلى أنظمة تقارير استثمار قوية ومؤتمتة بالكامل وبوابات العملاء ومواقع الاستثمار العالمية. الحلول الرقمية وإعداد التقارير لمديري الاستثمار ملتزمون بمساعدة فرق المبيعات وخدمة العملاء على تقديم مستندات وتقارير وتجارب رقمية استثنائية للمستثمرين. التجارب الرقمية، تقارير العملاء، ضمانات المبيعات والتسويق، التجارب الرقمية. يتم تسليمها من خلال مخزن بيانات ومحتوى منشور واحد. المحتوى المترجم المحتوى المترجم وإعداد التقارير لتلبية احتياجات المتطلبات التنظيمية الدولية ودعم عمليات التوزيع بأفضل طريقة ممكنة. بيانات جاهزة للنشر بيانات جاهزة للنشر. امتلك مخزن محتوى واحدًا يضم جميع بياناتك ومحتواك وموادك الجاهزة للنشر والتسليم في كل قناة وكل وسيلة. تلبية المتطلبات الجديدة لإعداد التقارير المعززة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، تتم إدارة كل ذلك في السحابة من خلال واجهات مستخدم ذاتية الخدمة. جعل التكنولوجيا لدينا مناسبة لكل نوع من أنواع الشركات مهما كانت صغيرة أو كبيرة.
Kurtosys UK
kurtosys.com
Kurtosys عبارة عن منصة رقمية وإعداد تقارير آمنة قائمة على السحابة مصممة لجعل بيانات الاستثمار وتقديم الأفكار خالية من المتاعب. توفر حلولنا تجربة سهلة لأولئك الذين يحتاجون إلى أنظمة تقارير استثمار قوية ومؤتمتة بالكامل وبوابات العملاء ومواقع الاستثمار العالمية. الحلول الرقمية وإعداد التقارير لمديري الاستثمار ملتزمون بمساعدة فرق المبيعات وخدمة العملاء على تقديم مستندات وتقارير وتجارب رقمية استثنائية للمستثمرين. التجارب الرقمية، تقارير العملاء، ضمانات المبيعات والتسويق، التجارب الرقمية. يتم تسليمها من خلال مخزن بيانات ومحتوى منشور واحد. المحتوى المترجم المحتوى المترجم وإعداد التقارير لتلبية احتياجات المتطلبات التنظيمية الدولية ودعم عمليات التوزيع بأفضل طريقة ممكنة. بيانات جاهزة للنشر بيانات جاهزة للنشر. امتلك مخزن محتوى واحدًا يضم جميع بياناتك ومحتواك وموادك الجاهزة للنشر والتسليم في كل قناة وكل وسيلة. تلبية المتطلبات الجديدة لإعداد التقارير المعززة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، تتم إدارة كل ذلك في السحابة من خلال واجهات مستخدم ذاتية الخدمة. جعل التكنولوجيا لدينا مناسبة لكل نوع من أنواع الشركات مهما كانت صغيرة أو كبيرة.
Kurtosys US
kurtosys.com
Kurtosys عبارة عن منصة رقمية وإعداد تقارير آمنة قائمة على السحابة مصممة لجعل بيانات الاستثمار وتقديم الأفكار خالية من المتاعب. توفر حلولنا تجربة سهلة لأولئك الذين يحتاجون إلى أنظمة تقارير استثمار قوية ومؤتمتة بالكامل وبوابات العملاء ومواقع الاستثمار العالمية. الحلول الرقمية وإعداد التقارير لمديري الاستثمار ملتزمون بمساعدة فرق المبيعات وخدمة العملاء على تقديم مستندات وتقارير وتجارب رقمية استثنائية للمستثمرين. التجارب الرقمية، تقارير العملاء، ضمانات المبيعات والتسويق، التجارب الرقمية. يتم تسليمها من خلال مخزن بيانات ومحتوى منشور واحد. المحتوى المترجم المحتوى المترجم وإعداد التقارير لتلبية احتياجات المتطلبات التنظيمية الدولية ودعم عمليات التوزيع بأفضل طريقة ممكنة. بيانات جاهزة للنشر بيانات جاهزة للنشر. امتلك مخزن محتوى واحدًا يضم جميع بياناتك ومحتواك وموادك الجاهزة للنشر والتسليم في كل قناة وكل وسيلة. تلبية المتطلبات الجديدة لإعداد التقارير المعززة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، تتم إدارة كل ذلك في السحابة من خلال واجهات مستخدم ذاتية الخدمة. جعل التكنولوجيا لدينا مناسبة لكل نوع من أنواع الشركات مهما كانت صغيرة أو كبيرة.
Scompler
scompler.com
يتيح لك Scompler تحديد جميع العناصر الأساسية لاستراتيجية المحتوى بدءًا من أهدافك الخاصة وفوائدك للقارئ، مروراً بالشخصيات ورحلة المشتري، وحتى التنسيقات والوسائط والقنوات. باستخدام Scompler، يمكنك تنظيم كل المحتوى الخاص بك من خلال التخطيط الاستراتيجي للموضوع وإنتاجه في فريق من خلال سير العمل الفردي (وسائل التواصل الاجتماعي، ومنشورات المدونات، ومواقع الويب، والمراسلات، والكتيبات، وما إلى ذلك)
Supapass
supapass.com
كل ما تحتاجه لإنشاء محتوى تجاري حول البودكاست الخاص بك أنشئ تطبيقًا وموقعًا إلكترونيًا على مستوى عالمي للارتقاء بعلامتك التجارية وجذب جمهورك والمحافظة على عودة عملائك، حيث يمكنك الحصول على كل المحتوى الخاص بك في مكان واحد، مما يوفر وقتك ويزيد مبيعاتك
True Anthem
trueanthem.com
True Anthem عبارة عن منصة للنشر الاجتماعي تعمل بالذكاء الاصطناعي ويثق بها كبار الناشرين لأتمتة وتحسين مشاركة المحتوى على منصات الوسائط الاجتماعية. يستخدم الناشرون True Anthem لزيادة حركة المرور على الويب، وزيادة مؤشرات الأداء الرئيسية الاجتماعية، وأتمتة سير عمل الوسائط الاجتماعية. تعمل منصة True Anthem على تنظيم الأخبار العاجلة وفي الوقت المناسب، وإعادة توزيع المحتوى المنشور مؤخرًا، والمحتوى الدائم الخضرة. يدعم البرنامج إعداد التقارير المتقدمة والمشاركة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي على Facebook وTwitter وInstagram (بما في ذلك الرابط الموجود في السيرة الذاتية) وLinkedIn وPinterest. تعمل True Anthem مع أكثر من 500 ناشر بما في ذلك Associated Press و Reuters و Dotdash Meredith و NBC News و ABC و CBS/Paramount و McClatchy و Gannett وما إلى ذلك. ويقع المقر الرئيسي لـ True Anthem في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا.
Waapiti
waapiti.eu
اكتشف المنصة المثالية لإدارة أي شاشة بسرعة وسهولة. في أي وقت ومن أي مكان. هذا صحيح، بلا حدود.
Joomag
joomag.com
Joomag هي منصة رائدة لتجربة المحتوى لإنشاء وتوزيع محتوى مخصص عالي التصميم على نطاق واسع. من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وأتمتة المحتوى، تمكن Joomag غير المبدعين من إنتاج وتقديم تجارب محتوى استثنائية عبر جميع الأجهزة والوسائط دون عناء. إنه يعزز عائد الاستثمار من خلال توفير رؤى قابلة للتنفيذ، والكشف عن اهتمامات القراء، وإعادة إشراك الجماهير من خلال الحملات المستهدفة والتوصيات المخصصة. تحظى Joomag بثقة أكثر من 5000 عميل على مستوى العالم منذ عام 2009، وتقدم حلاً شاملاً لتحسين إستراتيجيات المحتوى وتحفيز المشاركة الهادفة.
CoSchedule
coschedule.com
يساعد تقويم التسويق الخاص بـ CoSchedule المسوقين على رؤية جميع عمليات التسويق الخاصة بهم في مكان واحد. إنه سلاحك السري لرؤية التسويق الخاص بك وجدولته ومشاركته، كل ذلك في تقويم واحد. يمنحك تقويم التسويق في CoSchedule الأدوات اللازمة للقيام بما يلي: تصور كل مشروع تسويقي في تقويم واحد. تعرف على كيفية ربط كل شيء في لمحة واحدة من خلال تقويم تسجيل موحد في الوقت الفعلي. اكتب نسخة أولية، وقم بإنشاء أفكار جديدة، وقم بترقية سير العمل التسويقي الخاص بك باستخدام مساعد ذكاء التسويق المدعوم بالذكاء الاصطناعي. حافظ على أصحاب المصلحة
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook هي أداة عبر الإنترنت وبرنامج سطح مكتب لإنشاء دفاتر صور رقمية احترافية. فهو يجعل كتبك الإلكترونية بتنسيق PDF والكتالوجات الإلكترونية والكتيبات الرقمية والتقارير السنوية والعروض التقديمية والمجلات وضمانات المبيعات تفاعلية. تستخدم أكثر من 50000 شركة في 179 دولة FlippingBook لإنشاء مستندات سهلة الاستخدام عبر الإنترنت وتقديم المحتوى عبر الويب وتحسين عمليات الاتصال الخاصة بها. تعمل الخدمة على أجهزة الكمبيوتر المكتبية والأجهزة المحمولة ويمكن دمجها مع أنظمة الطرف الثالث مثل Zapier وGoogle Analytics وWordPress. يساعد FlippingBook الشركات الصغيرة والعلامات التجارية الكبيرة المشهورة، مثل Unilever وMarriott وIntel وCartier وFOX وNestle.
Paper.li
paper.li
باستخدام منصة Paper.li للتسويق الشخصي، يمكنك القيام بعمل فريق التسويق بنفسك ومن هاتفك المحمول، في دقائق. ستحصل على محتوى يومي مخصص، وموقع ويب جديد، وجدولة اجتماعية، ومنشئ رسائل إخبارية بسيط.
Scoop.it
scoop.it
توفر Scoop.it البرامج والتكنولوجيا لجعل نشر المحتوى أكثر كفاءة في استخدام الوقت ويؤثر على التسويق ومشاركة المعرفة داخل المؤسسة. نحن نساعد أيضًا الملايين من المحترفين والمسوقين ومسؤولي ذكاء الأعمال في التنظيم اليومي ومراقبة المحتوى. - يتم استخدام Scoop.it Enterprise من قبل آلاف الشركات لإدارة تنظيم المحتوى لتسويق المحتوى (بما في ذلك تحسين محركات البحث وحركة المرور وتوليد العملاء المحتملين) وذكاء الأعمال. يساعد Scoop.it Content Enterprise أيضًا على مشاركة المحتوى داخل المؤسسات بطريقة مؤثرة. - تساعد خدمة تنظيم Scoop.it الملايين من الأفراد والمهنيين على تطوير قيادتهم الفكرية عبر الإنترنت. يسمح هذا الحل بإظهار الخبرة وتوليد حركة المرور من خلال المشاركة الاجتماعية المتكاملة. منذ إطلاق الخدمة في عام 2011، قام 8 ملايين مستخدم بنشر عشرات الملايين من أجزاء المحتوى لجذب مئات الملايين من القراء كل عام.
Skyword360
skyword.com
تضع منصة Skyword360 المحتوى في قلب جميع الأنشطة التسويقية. تم تصميم Skyword360 لضمان توافق جميع عمليات التخطيط وإنشاء المحتوى والتنشيط عبر القنوات مع إستراتيجية المحتوى الشاملة للمؤسسة وأهدافها التسويقية. ومن خلال هذا النهج الذي يركز على المحتوى، يتم تمكين قادة التسويق من إنشاء تجارب عملاء فريدة ومتسقة تميز علاماتهم التجارية وتحقق نتائج قابلة للقياس. يوفر Skyword360 أدوات لجميع العناصر الأساسية لعمليات المحتوى: الإستراتيجية والتخطيط والإنشاء والتجميع والتنشيط والتخصيص والتحسين. ومع وجود مجتمع دولي مستقل من أكثر من 46 دولة والقدرة على ترجمة المنصة إلى 14 لغة، يمكن تنفيذ عمليات المحتوى بسلاسة على نطاق واسع.
StoryChief
storychief.io
StoryChief هو الحل الكامل لتسويق المحتوى لفريقك، وهو مصمم خصيصًا لفرق التسويق B2B ووكالات المحتوى، مما يسمح لك بالتركيز على تنمية أعمالك من خلال تسويق المحتوى. قم بمركزة وتوزيع مقالاتك ومحتوى الوسائط الاجتماعية لتنمية جمهورك وجذب المزيد من العملاء المحتملين. مع StoryChief، يمكنك الحصول على عملاء محتملين أكثر بمقدار 10 أضعاف من خلال تغطية نهجك متعدد القنوات بشكل أكثر كفاءة. يمكنك توفير 6 ساعات من وقت التعاون والموافقات وتوزيع المحتوى الخاص بك. وستحقق مشاركة وتحفيزًا أكبر بنسبة 80% من فريقك لإنشاء محتوى عالي الجودة.
Storyly
storyly.io
Storyly عبارة عن منصة لمشاركة المستخدم لتضمين القصص - تنسيق المحتوى بملء الشاشة والتفاعلية والأكثر جاذبية اليوم - في تطبيقات الهاتف المحمول ومواقع الويب. تعمل Storyly Stories على تمكين استراتيجيات التسويق للعلامات التجارية للهواتف المحمولة من خلال تمكينها من التفاعل مع جمهورها خارج حدود شاشة الهاتف المحمول وإنشاء تجارب جذابة دون أي جهود تطوير بعد التكامل. تحظى Storyly بثقة أكثر من 300 علامة تجارية في أكثر من 40 دولة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، Domino’s Pizza، الخطوط الجوية التركية، United Airlines، McDonald’s، New Look، Decathlon، Swisscom، Footasylum، Heetch، SoulCycle، وBirbank. توفر Storyly Stories، بطبيعتها، لتطبيقات الهاتف المحمول ومواقع الويب فرصة لتوصيل أي رسالة بطريقة جذابة ومألوفة وتفاعلية وليست تطفلية. بفضل الاستوديو ولوحة التحكم البديهية، تجعل Storyly أيضًا إنشاء محتوى جذاب يناسب أسلوب وتصميم أي تطبيق جوال وموقع ويب دون عناء. وهذا ما يجعل Storyly Stories أكثر من مجرد دائرة - حيث تقدم عالمًا لا حدود له من الإبداع والتفاعل والتواصل.
UpContent
upcontent.com
بناء الثقة وتعميق العلاقات مع المحتوى المنسق. طريقة أفضل لاكتشاف محتوى الطرف الثالث ذي الصلة والتعاون معه وتوزيعه والذي يساعد في تحويل العملاء المحتملين إلى عملاء مخلصين. تساعد تقنية UpContent التي تنتظر الحصول على براءة اختراع على تقليل مقدار الوقت المستغرق في البحث عن المحتوى بنسبة 65% في المتوسط، وهي متاحة كتطبيق مستقل بالإضافة إلى مصدر وبث محتوى Hootsuite المتميز. يستخدم المسوقون في جميع أنحاء العالم اقتراحات UpContent لدعم وسائل التواصل الاجتماعي والتسويق عبر البريد الإلكتروني وجهود تحويل مواقع الويب بالإضافة إلى دعم إنشاء المحتوى الأصلي. تقدم التكنولوجيا مجموعة من الخطط المصممة لتقديم الميزات المطلوبة فقط بسعر يناسب ميزانيتك.
Zemanta
zemanta.com
Zemanta هي أول منصة متعددة القنوات لجانب الطلب في العالم مصممة لتحسين سلوك ما بعد النقر. تم إنشاء Zemanta بالكامل حول فكرة مساعدة المعلنين على توليد التفاعل - سواء كانت زيارات أو مشاهدات أو عملاء محتملين أو تحويلات - كل ذلك من خلال حملاتهم الإعلانية الآلية. نحن موجودون لتحسين تجربة الإعلان عبر الإنترنت بشكل جذري بطرق تجعل المستهلكين يرغبون حقًا في التفاعل مع الإعلانات. تساعد Zemanta المعلنين على اختراق مقاييس الوصول والتكرار المعيبة بشكل أساسي من خلال تحديد المواضع والتصميمات التي تؤدي إلى تفاعل المستخدمين المناسبين مع إعلاناتهم ومواقعهم على الويب. يوفر هذا النهج الفريد للمعلنين الفرصة للحصول على مشاركة حقيقية للمستهلكين وعائد الإنفاق الإعلاني. من خلال الذكاء الاصطناعي المتقدم والأتمتة، تعمل Zemanta One على تمكين العلامات التجارية والوكالات من شراء الإعلانات المُحسّنة للمشاركة بعد النقر، وتحقيق أقصى استفادة من كل دولار إعلاني يتم إنفاقه عبر العرض والفيديو والمواضع الأصلية على الويب. نقوم بدمج بيانات تحليلات الويب الخاصة بك في منصة Zemanta وإدارة حملاتها الآلية ومقدم العطاءات. على عكس مقدمي خدمات البيانات الآخرين، فإننا نقدم تكاملًا سلسًا مع Google Analytics وAdobe. يتيح لك Zemanta تقديم عروض أسعار باستخدام أهداف مثل التكلفة لكل دقيقة في الموقع (الوقت في الموقع). تم إنشاء Zemanta في الأصل على أساس السياق والدلالات - وليس ملفات تعريف الارتباط واستهداف الجمهور. لذلك، يمكن لـ Zemanta استهداف الجماهير والانطباعات مثل مقدمي خدمات الإعلان الآخرين، ولكن مع ابتعاد العالم عن تلك الأساليب، فإننا في وضع يسمح لنا بمساعدة المعلنين على البقاء والازدهار. توفر خلفية Zemanta الفريدة في التحليل الدلالي ونهج تقديم العطاءات وتحسين الحملات ميزة أكبر للمعلنين الذين يستفيدون من منصتنا.
The Juice
thejuicehq.com
وصول أكبر وعمل أقل. توقف عن إهدار الدولارات على منصات مشاركة المحتوى القديمة والحملات الباهتة. مع جمهور من محترفي المبيعات والتسويق المشاركين، يضع The Juice المحتوى الخاص بك أمام الأشخاص المناسبين في الوقت المناسب. ابحث عن مدى الوصول والصدى لتوزيع المحتوى الخاص بك على The Juice.
Paperflite
paperflite.com
Paperflite هو برنامج شامل لإدارة المحتوى وتمكين المبيعات يسمح لفرق المبيعات والتسويق بتخزين المحتوى الخاص بهم وتنظيمه وتوزيعه وتتبعه، بينما يمنحك أيضًا القدرة على إنشاء وتقديم تجارب محتوى مذهلة (مواقع مصغرة مخصصة، وصفحات مقصودة، مراكز الموارد والتجارب التفاعلية). باستخدام Paperflite، يمكنك تتبع المحتوى الخاص بك عبر رحلته بأكملها، والحصول على نظرة أعمق حول ما يعمل بشكل أفضل عندما تعرف كيف يتفاعل عملاؤك المحتملون مع المحتوى الخاص بك على قنوات متعددة، حتى تتمكن من التفاعل على الفور مع العملاء المتوقعين البارزين ورعاية العملاء المحتملين الباردين. باستخدام تحليلات التفاعل في الوقت الفعلي من Paperflite، يمكنك فهم كيفية تفاعل المستخدمين النهائيين مع المحتوى عند الوصول إلى المحتوى الخاص بك أو عرضه أو مشاركته، حتى تعرف دائمًا ما يجب فعله بعد ذلك بالضبط.
GetSocial
getsocial.io
GetSocial عبارة عن منصة لتحليل المحتوى تساعد المسوقين على قياس أفضل محتوى لديهم والترويج له وتضخيمه. تعمل GetSocial مع أكثر من 150.000 موقع ويب حول العالم ولديها عملاء متميزون مثل Adobe وSky وWWF. قامت GetSocial بتطوير العناصر الأربعة للإطار الاجتماعي <> تفعيل * يتتبع GetSocial 100% من النشاط الاجتماعي لموقع الويب الخاص بك. * كشف GetSocial عن حركة مرور الرسائل الاجتماعية والخاصة المظلمة. ✭ تحليل * يقوم GetSocial بتحليل كل تفاعل اجتماعي على موقعك * يسجل GetSocial كل قصة من قصص المحتوى الخاصة بك من حيث الانتشار * يكتشف GetSocial المحتوى الأكثر انتشارًا لديك <> تلقائي * يوفر لك GetSocial تنبيهات تلقائية للمحتوى الفيروسي * يساعدك GetSocial على نشر القصة الصحيحة، على القناة المناسبة، في اللحظة المناسبة لتحقيق أقصى قدر من الوصول <> السمة * يمنحك GetSocial تعليقات مبنية على الأفكار لمساعدتك في الترويج لأفضل محتوى لديك
Pepper Content
peppercontent.io
Pepper عبارة عن منصة لتسويق المحتوى مدعومة بالذكاء الاصطناعي مع سوق للمواهب بقيادة الخبراء. استفد من النظام الأساسي لتصور وإنشاء وإدارة وتوزيع وقياس تسويق المحتوى الخاص بك، تحت سقف واحد.
RELAYTO
relayto.com
كيف يمكنك المحتوى 100X؟ RELAYTO هي منصة التجربة التفاعلية رقم 1 التي تحول المحتوى الثابت الخاص بك (ملفات PDF وملفات MP4 والصور) إلى تجارب تفاعلية جذابة، مما يمكّن المشاهدين من اختيار المسار الخاص بهم والتعليم الذاتي. تحقق من تجربة الشراء المدعومة بـ RELAYTO والتي بدأت كعرض تقديمي تقليدي. >> https://rla.to/pitch << ما عليك سوى استيراد ملفات PDF والعروض التقديمية الخاصة بك (وإضافة أي محتوى داعم ونص ومحتوى ويب/محتوى اجتماعي وصور وفيديو وصوت) إلى منشئنا البديهي لتعيين عناصر تفاعلية ونشرها لفريقك للعرض الفوري على شاشات سطح المكتب والجوال. باستخدام RELAYTO، يمكنك إنشاء عدد غير محدود من التجارب التفاعلية العامة والخاصة المجهزة بالأمان والأذونات وإدارة المستخدم للتحكم في من يمكنه الوصول إلى المحتوى الخاص بك. تقدم المقاييس رؤى حول لغة الجسد الرقمية والنشاط والنية، وتلخص متى وأين قضى المشاهدون وقتهم، حتى تتمكن من تحديد أولويات جهود التوعية الخاصة بك... ومواصلة تحسين المحتوى الخاص بك. من الكتب الإلكترونية والتقارير التقنية إلى العروض التقديمية والمقترحات، تعد RELAYTO أبسط طريقة لجعل المحتوى الحالي الخاص بك آسرًا وثاقبًا. https://relayto.com/showcase
Storipress
storipress.com
Storipress هو حل سير عمل محتوى طويل الشكل مدعوم بالذكاء الاصطناعي مصمم لفرق محتوى B2B لإنشاء محتوى قيادي فكري على نطاق واسع. تعمل Storipress على مركزية سير عملك من خلال الجمع بين جميع أدوات المحتوى التي تحتاجها في منصة واحدة. تمكنك Storipress من الوصول إلى عدد أكبر من جمهورك المستهدف بشكل أسرع؛ توفير 10 ساعات لزملاء الفريق في الأسبوع من خلال أتمتة التعاون والتوزيع وقياس المحتوى الخاص بك لتحقيق عائد استثمار يصل إلى 16 ضعفًا على المحتوى الخاص بك.
Sprinklr
sprinklr.com
خدمة Sprinklr عبارة عن منصة سحابية موحدة لخدمة العملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح تجربة سلسة للعملاء والوكلاء عبر أكثر من 30 قناة رقمية واجتماعية وصوتية، وتوفر رؤى قابلة للتنفيذ وقابلة للتطوير في الوقت الفعلي - مما يلغي الحاجة إلى أي حل آخر. * يمكّن العملاء من التفاعل مع علامتك التجارية على قناتهم المفضلة للحصول على تجربة علامة تجارية متسقة تؤدي إلى إسعاد العملاء. * تمكين الوكلاء من خلال عرض موحد/360 للعملاء والتوصية بالاستجابات الأكثر صلة بقوة الذكاء الاصطناعي لتحسين إنتاجية الوكيل وخبرته. * يوفر رؤى هادفة وقابلة للتنفيذ للمشرفين لدفع النمو والتميز التشغيلي * يساعد القادة على الكشف عن فرص النمو والتحول والابتكار من خلال رؤى مركز الاتصال في الوقت الفعلي والقابلة للتطوير عبر المؤسسة.
MGID
mgid.com
تتمثل رؤيتنا في رعاية مرحلة جديدة من الوسائط الرقمية، وتمكين المستهلكين من التفاعل مع المحتوى والإعلانات المدعومة بطريقة إيجابية بنفس القدر.
Vestorly
vestorly.com
يمكّن محرك إدارة المحتوى الخاص بـ Vestorly المؤسسات من اكتشاف المحتوى المناسب وتصفيته وتخصيصه للشخص المناسب في الوقت المناسب.
UserEvidence
userevidence.com
UserEvidence عبارة عن منصة صوتية للعملاء تعمل على أتمتة الدليل الاجتماعي لفرق GTM، وإنشاء دراسات حالة وشهادات وإحصائيات تم التحقق منها في دقائق. باستخدام الاستطلاعات ومراجعات الجهات الخارجية، يقوم UserEvidence باستمرار بالتقاط التعليقات طوال رحلة العميل وإنشاء مكتبة قصص العملاء التي تثبت قيمة منتجك. تعتمد شركات B2B التي تغير قواعد اللعبة مثل Pendo وWorkato وGong وJasper.ai وRamp على UserEvidence لإنشاء قصص عملاء أصلية على نطاق واسع.
Cohley
cohley.com
Cohley عبارة عن منصة برمجية تساعد العلامات التجارية على توسيع نطاق استراتيجيات المحتوى الخاصة بها - كل شيء بدءًا من مقاطع فيديو iPhone وحتى التصوير الفوتوغرافي الاحترافي وحتى المراجعات النصية - لتحسين أدائها الرقمي. في بيئة التسويق اليوم، تحتاج العلامات التجارية إلى المزيد من المحتوى أكثر من أي وقت مضى. بين تحسين الإعلانات الرقمية، والتأكد من أنها تعرض محتوى رائعًا في حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني، والنشر المستمر على القنوات الاجتماعية وتحديث محتوى موقع الويب، هناك الكثير مما يجب مواكبةه. هدف Cohley هو الاستمرار في مساعدة أفضل العلامات التجارية في العالم على إنشاء المحتوى الذي تحتاجه من خلال منشئي محتوى خارجيين تم فحصهم، مما يسمح لتلك العلامات التجارية بإنشاء كميات كبيرة من المحتوى المتنوع والقابل للتنفيذ مقابل جزء بسيط من التكلفة. سواء أكان ذلك عبارة عن صور أو مقاطع فيديو تحمل علامة تجارية تم التقاطها بواسطة منشئي المحتوى على أجهزة iPhone أو صور فوتوغرافية مصقولة وعالية الدقة تم إنشاؤها بواسطة شبكة المصورين لدينا، فإن Cohley هو محرك المحتوى الذي يزود المسوقين بالأصول التي يحتاجون إليها للفوز عبر القنوات الرقمية.
ContentStudio
contentstudio.io
قم بتجديد إستراتيجية الوسائط الاجتماعية والمحتوى الخاصة بك باستخدام ContentStudio - مركز القوة المطلق للشركات والوكالات والمسوقين. قم بتبسيط عملية إنشاء المحتوى الخاص بك وتعزيز تواجدك عبر الإنترنت. إن ContentStudio ليس مجرد أداة أخرى؛ إنه حل كامل لرفع مستوى تسويق المحتوى الخاص بك عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي والمدونات. قم بزيارة موقعنا على الإنترنت: https://contentstudio.io لماذا تختار ContentStudio؟ وإليكم السبب: تسريع إنشاء المحتوى: يمكنك إنشاء محتوى عالي الجودة بشكل أسرع بما يصل إلى 10 مرات باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يضمن أن قنوات الوسائط الاجتماعية الخاصة بك مليئة دائمًا بالمشاركات الجذابة. منصة الكل في واحد: قل وداعًا للتلاعب بأدوات متعددة. يجمع ContentStudio كل شيء تحت سقف واحد، بدءًا من اكتشاف المحتوى وحتى النشر. اكتشف المحتوى الشائع: ابق في الطليعة. استخدم خوارزمياتنا المتقدمة للكشف عن الموضوعات الشائعة التي تلقى صدى لدى جمهورك. التعاون السلس بين الفريق: قم بتخطيط وتنفيذ استراتيجية المحتوى الخاصة بك بسهولة. تعاون مع فريقك أو عملائك بسلاسة داخل النظام الأساسي. جدولة سهلة: أتمتة تقويم المحتوى الخاص بك. قم بجدولة المنشورات مسبقًا وحافظ على تواجد ثابت عبر الإنترنت دون أي متاعب. التحليلات الثاقبة: اتخذ قرارات مستنيرة باستخدام التقارير ذات التسمية البيضاء. تعمق في التحليلات المفيدة لفهم ما ينجح وتحسين استراتيجيتك. البريد الوارد الموحد: إدارة جميع تفاعلاتك في مكان واحد. قم بالرد على التعليقات والرسائل عبر القنوات دون أن يفوتك أي شيء. يعد ContentStudio أكثر من مجرد أداة؛ إنه شريكك في التميز الرقمي. قم بتحويل استراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك واستمتع بتجربة النمو كما لم يحدث من قبل. احتضن قوة ContentStudio ودع المحتوى الخاص بك يتولى الحديث.
Brojure
brojure.com
قم بإنشاء محتوى ومقترحات وعروض تقديمية جذابة والمزيد باستخدام Brojure، برنامج سرد القصص المرئية الأكثر سهولة. تسهل تصميمات قوالب Brojures والواجهة البسيطة إنشاء قصص مرئية جذابة ومشاركتها وتتبعها لعلامتك التجارية وعملائك - دون الحاجة إلى مصمم.