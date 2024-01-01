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برامج توزيع المحتوى - التطبيقات الأكثر شعبية - غيرنزي
يقوم برنامج توزيع المحتوى بمشاركة المحتوى بكفاءة مع الجماهير عبر الإنترنت من خلال قنوات اتصال متنوعة، بما في ذلك الشبكات الاجتماعية والبحث المدفوع ومواقع الويب والمدونات والبريد الإلكتروني والأنظمة الأساسية الأخرى. يمكن أن يتم التوزيع من خلال قنوات الوسائط المدفوعة مثل منصات الإعلان المحلية، ووسائل الإعلام المملوكة مثل مواقع الويب والمدونات والقنوات الاجتماعية، والوسائط المكتسبة، والتي تتضمن الترويج للمحتوى من قبل زوار موقع الويب على منصاتهم الخاصة. تعد أدوات توزيع المحتوى ضرورية لفرق تسويق المحتوى، حيث تمكنهم من توسيع نطاق الوصول إلى جمهورهم وتحسين رؤية المحتوى الخاص بهم.
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Issuu
issuu.com
Issuu هي أكبر منصة لنشر وتسويق المحتوى في العالم والتي تمكن الأشخاص من تحويل واستضافة ومشاركة المحتوى الجذاب في مجموعة متنوعة من التنسيقات الديناميكية عبر جميع قنوات التوزيع الرقمية. مع أكثر من 60 مليون منشور، تسهل Issuu على مستخدميها العالميين الذين يزيد عددهم عن مليون تحويل جزء من المحتوى مرة واحد...
ContentStudio
contentstudio.io
قم بتجديد إستراتيجية الوسائط الاجتماعية والمحتوى الخاصة بك باستخدام ContentStudio - مركز القوة المطلق للشركات والوكالات والمسوقين. قم بتبسيط عملية إنشاء المحتوى الخاص بك وتعزيز تواجدك عبر الإنترنت. إن ContentStudio ليس مجرد أداة أخرى؛ إنه حل كامل لرفع مستوى تسويق المحتوى الخاص بك عبر جميع منصات التو...
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot هي أداة لأتمتة التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي تساعدك في جدولة وتحليل أنشطة التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبالتالي زيادة كفاءة وسائل التواصل الاجتماعي ومدى الوصول إليها. 1) يمكنك الاتصال بأكثر من 9 شبكات تواصل اجتماعي مثل Facebook وTwitter وInstagram وGoogle My Business وLinked...
CoSchedule
coschedule.com
يساعد تقويم التسويق الخاص بـ CoSchedule المسوقين على رؤية جميع عمليات التسويق الخاصة بهم في مكان واحد. إنه سلاحك السري لرؤية التسويق الخاص بك وجدولته ومشاركته، كل ذلك في تقويم واحد. يمنحك تقويم التسويق في CoSchedule الأدوات اللازمة للقيام بما يلي: تصور كل مشروع تسويقي في تقويم واحد. تعرف على كيفية ر...
Storyly
storyly.io
Storyly عبارة عن منصة لمشاركة المستخدم لتضمين القصص - تنسيق المحتوى بملء الشاشة والتفاعلية والأكثر جاذبية اليوم - في تطبيقات الهاتف المحمول ومواقع الويب. تعمل Storyly Stories على تمكين استراتيجيات التسويق للعلامات التجارية للهواتف المحمولة من خلال تمكينها من التفاعل مع جمهورها خارج حدود شاشة الهاتف ...
StoryChief
storychief.io
StoryChief هو الحل الكامل لتسويق المحتوى لفريقك، وهو مصمم خصيصًا لفرق التسويق B2B ووكالات المحتوى، مما يسمح لك بالتركيز على تنمية أعمالك من خلال تسويق المحتوى. قم بمركزة وتوزيع مقالاتك ومحتوى الوسائط الاجتماعية لتنمية جمهورك وجذب المزيد من العملاء المحتملين. مع StoryChief، يمكنك الحصول على عملاء محت...
Taboola
taboola.com
Taboola هي منصة اكتشاف المحتوى والإعلان الأصلية الأكثر شهرة في العالم. ابحث عن مستهلكين ذوي جودة عالية على نطاق واسع وقم برعايتهم طوال رحلة المشتري باستخدام الاستهداف وإعادة الاستهداف الدقيقين. قم بزيادة المبيعات باستخدام نظام أساسي للأداء أولاً، بما في ذلك عروض الأسعار التلقائية وإدارة حركة المرور ...
Sprinklr
sprinklr.com
خدمة Sprinklr عبارة عن منصة سحابية موحدة لخدمة العملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح تجربة سلسة للعملاء والوكلاء عبر أكثر من 30 قناة رقمية واجتماعية وصوتية، وتوفر رؤى قابلة للتنفيذ وقابلة للتطوير في الوقت الفعلي - مما يلغي الحاجة إلى أي حل آخر. * يمكّن العملاء من التفاعل مع علامتك التجارية على قنا...
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook هي أداة عبر الإنترنت وبرنامج سطح مكتب لإنشاء دفاتر صور رقمية احترافية. فهو يجعل كتبك الإلكترونية بتنسيق PDF والكتالوجات الإلكترونية والكتيبات الرقمية والتقارير السنوية والعروض التقديمية والمجلات وضمانات المبيعات تفاعلية. تستخدم أكثر من 50000 شركة في 179 دولة FlippingBook لإنشاء مستندات ...
KAWO
kawo.com
KAWO هي واحدة من الشركات الرائدة في مجال التسويق SaaS في الصين، وهي مكرسة لبناء منصة برمجية سهلة الاستخدام لتمكين فرق الوسائط الاجتماعية في الصين من تحقيق العظمة. وهو يوفر مركزًا مركزيًا لفرق التسويق للتعاون بشكل فعال وتخطيط وإدارة وتحليل المحتوى عبر WeChat وWeibo وDouyin وKuaishou؛ قنوات التواصل ال...
ShareThis
sharethis.com
يتم استخدام أدوات موقع ShareThis والمكونات الإضافية والتطبيقات من قبل أكثر من ثلاثة ملايين موقع ويب لتحفيز مشاركة العملاء وحركة المرور، والتقاط أوسع وأعمق مشاعر الأشخاص عبر الإنترنت. تتم ملاحظة هذه المشاعر والإشارات في الوقت الفعلي ومعالجتها يوميًا لفهم الأشخاص بشكل أفضل، مما يجعل البيانات الاجتماعي...
Scoop.it
scoop.it
توفر Scoop.it البرامج والتكنولوجيا لجعل نشر المحتوى أكثر كفاءة في استخدام الوقت ويؤثر على التسويق ومشاركة المعرفة داخل المؤسسة. نحن نساعد أيضًا الملايين من المحترفين والمسوقين ومسؤولي ذكاء الأعمال في التنظيم اليومي ومراقبة المحتوى. - يتم استخدام Scoop.it Enterprise من قبل آلاف الشركات لإدارة تنظيم ا...
StorifyMe
storifyme.com
نظام أساسي شامل لمشاركة المستخدم يوفر تنسيقات أصلية للجوال وملء الشاشة وغامرة لأي نظام أساسي للجوال أو موقع الويب. يمكّن StorifyMe العملاء من إنشاء ونشر قصص تفاعلية ومقاطع قصيرة ولقطات وإعلانات مخصصة للغاية ومذهلة بصريًا، والتي تجذب جمهورهم وتزيد التحويلات وتزيد الإيرادات. يعد StorifyMe Editor سهل ا...
Joomag
joomag.com
Joomag عبارة عن منصة للنشر الرقمي وتجربة المحتوى تساعد الشركات على إنشاء المنشورات التفاعلية وتوزيعها وقياسها بسهولة من ملفات PDF أو القوالب. مع أكثر من 5000 عميل على مستوى العالم، تعمل منصة Joomag الشاملة على تمكين الشركات من تقديم محتوى مخصص وجذاب مع أفضل تجربة للقارئ. تسمح الرؤى السلوكية المتعمقة...
Paper.li
paper.li
باستخدام منصة Paper.li للتسويق الشخصي، يمكنك القيام بعمل فريق التسويق بنفسك ومن هاتفك المحمول، في دقائق. ستحصل على محتوى يومي مخصص، وموقع ويب جديد، وجدولة اجتماعية، ومنشئ رسائل إخبارية بسيط.
InPowered
inpowered.ai
تتيح منصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ inPowered للعلامات التجارية تحقيق أقصى قدر من عائد الاستثمار على تسويق المحتوى الخاص بها. مدعومة بالذكاء الاصطناعي وسنوات من التعلم الآلي، تسمح حلول ذكاء المحتوى وتوزيع المحتوى الخاصة بهم للمسوقين بجمع بيانات الملكية واستخدامها لتحقيق عائد استثمار حقيقي - مما يؤد...
Tagshop
tagshop.ai
Taghop عبارة عن منصة للتجارة الاجتماعية ومحتوى ينشئه المستخدمون للتسوق ومنصة تسوق مرئية لعلامات التجارة الإلكترونية والمتاجر عبر الإنترنت لتنشيط المحتوى الذي ينشئه المستخدمون أو المحتوى الاجتماعي للعلامات التجارية عن طريق وضع علامات على المنتجات ونشر المعارض القابلة للتسوق على موقع الويب الخاص بهم ل...
Storipress
storipress.com
Storipress هو حل سير عمل محتوى طويل الشكل مدعوم بالذكاء الاصطناعي مصمم لفرق محتوى B2B لإنشاء محتوى قيادي فكري على نطاق واسع. تعمل Storipress على مركزية سير عملك من خلال الجمع بين جميع أدوات المحتوى التي تحتاجها في منصة واحدة. تمكنك Storipress من الوصول إلى عدد أكبر من جمهورك المستهدف بشكل أسرع؛ توفي...
Shareaholic
shareaholic.com
نحن فريق عالمي مخصص لمساعدة العلامات التجارية والناشرين على إشراك جماهيرهم في كل زيارة للموقع الإلكتروني. تعمل Shareaholic في مجال الأعمال التجارية منذ أكثر من عقد من الزمان، ونحب ما نقوم به ونعيش من أجل إسعاد عملائنا. لقد فازت مجموعة منتجاتنا بالعديد من الجوائز العالمية المرموقة (بما في ذلك من معهد...
Edition Digital
editiondigital.com
يقوم برنامج Edition للنشر الرقمي بتوحيد النقاط الخمس الحاسمة للنشر الرقمي الفعال؛ الإنشاء والإدارة والتوزيع وتحقيق الدخل والتحليل. أنشئ محتوى تفاعليًا وجذابًا بدون برمجة وقم بتوزيعه عبر جميع الأنظمة الأساسية - الأجهزة اللوحية والهواتف المحمولة وسطح المكتب.
Brojure
brojure.com
قم بإنشاء محتوى ومقترحات وعروض تقديمية جذابة والمزيد باستخدام Brojure، برنامج سرد القصص المرئية الأكثر سهولة. تسهل تصميمات قوالب Brojures والواجهة البسيطة إنشاء قصص مرئية جذابة ومشاركتها وتتبعها لعلامتك التجارية وعملائك - دون الحاجة إلى مصمم.
RELAYTO
relayto.com
كيف يمكنك المحتوى 100X؟ RELAYTO هي منصة التجربة التفاعلية رقم 1 التي تحول المحتوى الثابت الخاص بك (ملفات PDF وملفات MP4 والصور) إلى تجارب تفاعلية جذابة، مما يمكّن المشاهدين من اختيار المسار الخاص بهم والتعليم الذاتي. تحقق من تجربة الشراء المدعومة بـ RELAYTO والتي بدأت كعرض تقديمي تقليدي. >> https://...
Content Launch
contentlaunch.com
أسهل طريقة لتخطيط المحتوى الرائع وطلبه منصة تسويق المحتوى للوكالات والشركات الصغيرة والمتوسطة إطلاق المحتوى عبارة عن منصة مبسطة لاكتشاف المحتوى وتوزيعه.
GetSocial
getsocial.io
GetSocial عبارة عن منصة لتحليل المحتوى تساعد المسوقين على قياس أفضل محتوى لديهم والترويج له وتضخيمه. تعمل GetSocial مع أكثر من 150.000 موقع ويب حول العالم ولديها عملاء متميزون مثل Adobe وSky وWWF. قامت GetSocial بتطوير العناصر الأربعة للإطار الاجتماعي <> تفعيل * يتتبع GetSocial 100% من النشاط الاج...
The Juice
thejuicehq.com
وصول أكبر وعمل أقل. توقف عن إهدار الدولارات على منصات مشاركة المحتوى القديمة والحملات الباهتة. مع جمهور من محترفي المبيعات والتسويق المشاركين، يضع The Juice المحتوى الخاص بك أمام الأشخاص المناسبين في الوقت المناسب. ابحث عن مدى الوصول والصدى لتوزيع المحتوى الخاص بك على The Juice.
Creatosaurus
creatosaurus.io
Creatosaurus عبارة عن منصة إبداعية وتسويقية شاملة مصممة لتبسيط سير العمل وتمكين استراتيجيات التسويق القابلة للتطوير لفرق التسويق. فهو يقدم مجموعة شاملة من الميزات التي تمتد من التنظيم والتعاون إلى الإنشاء والتوزيع والتحليلات والتطبيقات. إحدى الميزات البارزة في Creatosaurus هي كاتبة محتوى الذكاء الا...
Paperflite
paperflite.com
Paperflite هو برنامج شامل لإدارة المحتوى وتمكين المبيعات يسمح لفرق المبيعات والتسويق بتخزين المحتوى الخاص بهم وتنظيمه وتوزيعه وتتبعه، بينما يمنحك أيضًا القدرة على إنشاء وتقديم تجارب محتوى مذهلة (مواقع مصغرة مخصصة، وصفحات مقصودة، مراكز الموارد والتجارب التفاعلية). باستخدام Paperflite، يمكنك تتبع المح...
Skyword360
skyword.com
تضع منصة Skyword360 المحتوى في قلب جميع الأنشطة التسويقية. تم تصميم Skyword360 لضمان توافق جميع عمليات التخطيط وإنشاء المحتوى والتنشيط عبر القنوات مع إستراتيجية المحتوى الشاملة للمؤسسة وأهدافها التسويقية. ومن خلال هذا النهج الذي يركز على المحتوى، يتم تمكين قادة التسويق من إنشاء تجارب عملاء فريدة ومت...
True Anthem
trueanthem.com
True Anthem عبارة عن منصة للنشر الاجتماعي تعمل بالذكاء الاصطناعي ويثق بها كبار الناشرين لأتمتة وتحسين مشاركة المحتوى على منصات الوسائط الاجتماعية. يستخدم الناشرون True Anthem لزيادة حركة المرور على الويب، وزيادة مؤشرات الأداء الرئيسية الاجتماعية، وأتمتة سير عمل الوسائط الاجتماعية. تعمل منصة True Ant...
Supapass
supapass.com
كل ما تحتاجه لإنشاء محتوى تجاري حول البودكاست الخاص بك أنشئ تطبيقًا وموقعًا إلكترونيًا على مستوى عالمي للارتقاء بعلامتك التجارية وجذب جمهورك والمحافظة على عودة عملائك، حيث يمكنك الحصول على كل المحتوى الخاص بك في مكان واحد، مما يوفر وقتك ويزيد مبيعاتك
Scompler
scompler.com
يتيح لك Scompler تحديد جميع العناصر الأساسية لاستراتيجية المحتوى بدءًا من أهدافك الخاصة وفوائدك للقارئ، مروراً بالشخصيات ورحلة المشتري، وحتى التنسيقات والوسائط والقنوات. باستخدام Scompler، يمكنك تنظيم كل المحتوى الخاص بك من خلال التخطيط الاستراتيجي للموضوع وإنتاجه في فريق من خلال سير العمل الفردي (و...
Flaminjoy
flaminjoy.com
ProductLead هي أداة SaaS تعمل على تمكين المؤثرين والعلامات التجارية والناشرين من تحقيق مبيعات من المحتوى الخاص بهم.
Connatix
connatix.com
Connatix هي شركة تكنولوجيا الفيديو من الجيل التالي التي تعمل على تمكين الناشرين والمعلنين من تقديم تجارب فيديو ناجحة للجماهير على نطاق واسع. نحن نؤمن بقوة المحتوى الجذاب ونقوم بمهمة بناء تقنيات الفيديو الأولى في السوق والتي تم تحسينها لرفع مستوى الأداء. بدءًا من تنسيقات الفيديو القوية وحتى خادم الإع...
Brandkit
brandkitapp.com
خدمة بوابة العلامة التجارية ومجموعة أدوات العلامة التجارية رقم 1، التي تربط العالم بالمحتوى الخاص بك على نطاق واسع. أول منصة تجمع بين خدمات DAM وCMS ونشر المحتوى ونقل الملفات في منصة واحدة. ابحث عن المحتوى الخاص بك وقم بإدارته وتوزيعه، وقم بتنظيم ومشاركة قصة علامتك التجارية، بدون تردد. الصور والفيدي...
UserEvidence
userevidence.com
UserEvidence عبارة عن منصة صوتية للعملاء تعمل على أتمتة الدليل الاجتماعي لفرق GTM، وإنشاء دراسات حالة وشهادات وإحصائيات تم التحقق منها في دقائق. باستخدام الاستطلاعات ومراجعات الجهات الخارجية، يقوم UserEvidence باستمرار بالتقاط التعليقات طوال رحلة العميل وإنشاء مكتبة قصص العملاء التي تثبت قيمة منتجك....
Vestorly
vestorly.com
يمكّن محرك إدارة المحتوى الخاص بـ Vestorly المؤسسات من اكتشاف المحتوى المناسب وتصفيته وتخصيصه للشخص المناسب في الوقت المناسب.
MGID
mgid.com
تتمثل رؤيتنا في رعاية مرحلة جديدة من الوسائط الرقمية، وتمكين المستهلكين من التفاعل مع المحتوى والإعلانات المدعومة بطريقة إيجابية بنفس القدر.
Pepper Content
peppercontent.io
Pepper عبارة عن منصة لتسويق المحتوى مدعومة بالذكاء الاصطناعي مع سوق للمواهب بقيادة الخبراء. استفد من النظام الأساسي لتصور وإنشاء وإدارة وتوزيع وقياس تسويق المحتوى الخاص بك، تحت سقف واحد.
UpContent
upcontent.com
بناء الثقة وتعميق العلاقات مع المحتوى المنسق. طريقة أفضل لاكتشاف محتوى الطرف الثالث ذي الصلة والتعاون معه وتوزيعه والذي يساعد في تحويل العملاء المحتملين إلى عملاء مخلصين. تساعد تقنية UpContent التي تنتظر الحصول على براءة اختراع على تقليل مقدار الوقت المستغرق في البحث عن المحتوى بنسبة 65% في المتوسط،...
Waapiti
waapiti.eu
اكتشف المنصة المثالية لإدارة أي شاشة بسرعة وسهولة. في أي وقت ومن أي مكان. هذا صحيح، بلا حدود.
1World Online
welcome.1worldonline.com
تتكون منصة 1World من تطبيقات مثل استطلاعات الرأي والاختبارات والدراسات الاستقصائية والمناظرات لتعزيز المشاركة وفرص الإيرادات.
StructuredWeb
structuredweb.com
توفر StructuredWeb علامات تجارية تكنولوجية بارزة مثل IBM وServiceNow وGoogle Cloud Platform وVeeam - إلى جانب العديد من العلامات التجارية المتنامية الأخرى - مع منصة أتمتة تسويق القنوات قوية ومرنة وسهلة الاستخدام. منذ عام 1999، جمعت StructuredWeb بين منصة مبتكرة واستراتيجيات دخول السوق التي أثبتت جدو...
Zemanta
zemanta.com
Zemanta هي أول منصة متعددة القنوات لجانب الطلب في العالم مصممة لتحسين سلوك ما بعد النقر. تم إنشاء Zemanta بالكامل حول فكرة مساعدة المعلنين على توليد التفاعل - سواء كانت زيارات أو مشاهدات أو عملاء محتملين أو تحويلات - كل ذلك من خلال حملاتهم الإعلانية الآلية. نحن موجودون لتحسين تجربة الإعلان عبر الإنت...
Kurtosys US
kurtosys.com
Kurtosys عبارة عن منصة رقمية وإعداد تقارير آمنة قائمة على السحابة مصممة لجعل بيانات الاستثمار وتقديم الأفكار خالية من المتاعب. توفر حلولنا تجربة سهلة لأولئك الذين يحتاجون إلى أنظمة تقارير استثمار قوية ومؤتمتة بالكامل وبوابات العملاء ومواقع الاستثمار العالمية. الحلول الرقمية وإعداد التقارير لمديري ال...
Kurtosys UK
kurtosys.com
Kurtosys عبارة عن منصة رقمية وإعداد تقارير آمنة قائمة على السحابة مصممة لجعل بيانات الاستثمار وتقديم الأفكار خالية من المتاعب. توفر حلولنا تجربة سهلة لأولئك الذين يحتاجون إلى أنظمة تقارير استثمار قوية ومؤتمتة بالكامل وبوابات العملاء ومواقع الاستثمار العالمية. الحلول الرقمية وإعداد التقارير لمديري ال...
Kurtosys EU
kurtosys.com
Kurtosys عبارة عن منصة رقمية وإعداد تقارير آمنة قائمة على السحابة مصممة لجعل بيانات الاستثمار وتقديم الأفكار خالية من المتاعب. توفر حلولنا تجربة سهلة لأولئك الذين يحتاجون إلى أنظمة تقارير استثمار قوية ومؤتمتة بالكامل وبوابات العملاء ومواقع الاستثمار العالمية. الحلول الرقمية وإعداد التقارير لمديري ال...
Fotaflo
fotaflo.com
Fotaflo هو حل لتسويق الصور والفيديو يعمل على تبسيط وأتمتة توزيع صور العملاء، مما يسمح لمنظمي الرحلات والأنشطة بما يلي: - تعزيز تجربة الضيف من خلال ذكريات الصور. - تشجيع التسويق الشفهي من خلال المنشورات الاجتماعية عالية الجودة للعملاء والمراجعات عبر الإنترنت. - تحديد المدافعين الذين سيقومون بإنشاء حج...
Arena
arena.im
تعمل Arena على تطوير الجيل التالي من أدوات المشاركة المباشرة المدعومة ببيانات الطرف الأول، لبناء جماهير موثوقة ومباشرة في كل مكان. تستفيد حلولنا - الدردشة المباشرة، والمدونة المباشرة، وArena Personas) من الميزات الأكثر شيوعًا من وسائل التواصل الاجتماعي لإنشاء مشاركة عميقة بسرعة على أي نظام أساسي تدي...
emlen
emlen.io
emlen هي منصة تمكين المشتري رقم 1 لتسهيل تبادل محتوى المبيعات والتعاون بين البائع والمشتري. تركز شركة emlen على فرق المبيعات والإيرادات من خلال تقنية غرفة المبيعات الرقمية الفريدة الخاصة بها لتعزيز سرعة المبيعات في العصر الذي يقوده المشتري.
Cohley
cohley.com
Cohley عبارة عن منصة برمجية تساعد العلامات التجارية على توسيع نطاق استراتيجيات المحتوى الخاصة بها - كل شيء بدءًا من مقاطع فيديو iPhone وحتى التصوير الفوتوغرافي الاحترافي وحتى المراجعات النصية - لتحسين أدائها الرقمي. في بيئة التسويق اليوم، تحتاج العلامات التجارية إلى المزيد من المحتوى أكثر من أي وقت ...