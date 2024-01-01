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برامج توزيع المحتوى - التطبيقات الأكثر شعبية - جزر كوك
يقوم برنامج توزيع المحتوى بمشاركة المحتوى بكفاءة مع الجماهير عبر الإنترنت من خلال قنوات اتصال متنوعة، بما في ذلك الشبكات الاجتماعية والبحث المدفوع ومواقع الويب والمدونات والبريد الإلكتروني والأنظمة الأساسية الأخرى. يمكن أن يتم التوزيع من خلال قنوات الوسائط المدفوعة مثل منصات الإعلان المحلية، ووسائل الإعلام المملوكة مثل مواقع الويب والمدونات والقنوات الاجتماعية، والوسائط المكتسبة، والتي تتضمن الترويج للمحتوى من قبل زوار موقع الويب على منصاتهم الخاصة. تعد أدوات توزيع المحتوى ضرورية لفرق تسويق المحتوى، حيث تمكنهم من توسيع نطاق الوصول إلى جمهورهم وتحسين رؤية المحتوى الخاص بهم.
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Issuu
issuu.com
أنشئ دفاتر صور متحركة تفاعلية ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وصور GIF والمزيد من ملفات PDF. اكتشف قوة أدوات النشر الرقمي وتسويق المحتوى هنا!
ContentStudio
contentstudio.io
يقدم ContentStudio أداة لاكتشاف المحتوى تجعل مدونات تنظيم المحتوى ووسائل التواصل الاجتماعي سهلة الاستخدام للأعمال في أي مكان أو سوق.
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot - أداة تسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي لزيادة الوعي بالعلامة التجارية وحركة المرور. لقد قمنا بتصميم أتمتة جدولة وسائل التواصل الاجتماعي للمسوقين.
CoSchedule
coschedule.com
مجموعة من أدوات التسويق الذكية التي ستساعدك على الاستمرار في التركيز، وتسليم المشاريع في الوقت المحدد، وإسعاد فريقك. كن منظمًا الآن.
Storyly
storyly.io
القطعة المفقودة لتفاعل مستخدمي الهاتف المحمول من المستوى التالي. Storyly عبارة عن منصة لمشاركة المستخدم لتضمين القصص - تنسيق المحتوى بملء الشاشة والتفاعلية والأكثر جاذبية اليوم - في تطبيقات الهاتف المحمول ومواقع الويب.
StoryChief
storychief.io
يضع StoryChief كل ما تحتاجه لإنجاز تسويق المحتوى الخاص بك في مكان واحد. قم بتنظيم وهيكلة وتوزيع المحتوى الخاص بك متعدد القنوات.
Taboola
taboola.com
تطبيق وحدة تحكم إدارية للناشرين والمعلنين في Taboola
Sprinklr
sprinklr.com
خدمة Sprinklr عبارة عن منصة سحابية موحدة لخدمة العملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح تجربة سلسة للعملاء والوكلاء عبر أكثر من 30 قناة رقمية واجتماعية وصوتية، وتوفر رؤى قابلة للتنفيذ وقابلة للتطوير في الوقت الفعلي - مما يلغي الحاجة إلى أي حل آخر. خدمة Sprinklr - - تمكن العملاء من التفاعل مع علامتك الت...
FlippingBook
flippingbook.com
يمكنك تحويل ملفات PDF البسيطة إلى مستندات تفاعلية وجذابة بمظهر احترافي وإدارة أدوات التسويق وتحليل الملفات والمزيد.
ShareThis
sharethis.com
أدوات موقع الويب لتنمية جمهورك عبر الإنترنت. حلول البيانات التي تخلق اتصالات جذابة مع العملاء. أدوات الخصوصية لإدارة الموافقة والامتثال للقانون العام لحماية البيانات.
KAWO
kawo.com
KAWO هي واحدة من الشركات الرائدة في مجال التسويق SaaS في الصين، وهي مكرسة لبناء منصة برمجية سهلة الاستخدام لتمكين فرق الوسائط الاجتماعية في الصين من تحقيق العظمة. وهو يوفر مركزًا مركزيًا لفرق التسويق للتعاون بشكل فعال وتخطيط وإدارة وتحليل المحتوى عبر WeChat وWeibo وDouyin وKuaishou؛ قنوات التواصل ال...
Scoop.it
scoop.it
يتيح Scoop.it للمحترفين والشركات البحث عن المحتوى ونشره من خلال أداة تنظيم المحتوى الخاصة به.
Paper.li
paper.li
قم ببناء تواجدك الرقمي في دقائق. سنقدم لك محتوى لمشاركته كل يوم. وموقع ويب متجدد دائمًا.
Joomag
joomag.com
قم بإنشاء ونشر وتوزيع وتتبع وتحقيق الدخل من المجلات الرقمية والكتالوجات والكتيبات والرسائل الإخبارية باستخدام منصة Joomag الرقمية الشاملة.
InPowered
inpowered.ai
تتيح منصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ inPowered للعلامات التجارية تحقيق أقصى قدر من عائد الاستثمار على تسويق المحتوى الخاص بها. مدعومة بالذكاء الاصطناعي وسنوات من التعلم الآلي، تسمح حلول ذكاء المحتوى وتوزيع المحتوى الخاصة بهم للمسوقين بجمع بيانات الملكية واستخدامها لتحقيق عائد استثمار حقيقي - مما يؤد...
StorifyMe
storifyme.com
نظام أساسي شامل لمشاركة المستخدم يوفر تنسيقات أصلية للجوال وملء الشاشة وغامرة لأي نظام أساسي للجوال أو موقع الويب. يمكّن StorifyMe العملاء من إنشاء ونشر قصص تفاعلية ومقاطع قصيرة ولقطات وإعلانات مخصصة للغاية ومذهلة بصريًا، والتي تجذب جمهورهم وتزيد التحويلات وتزيد الإيرادات. يعد StorifyMe Editor سهل ا...
Storipress
storipress.com
النظام الأساسي لإنشاء المحتوى وإدارته والذي يعمل على تبسيط عملية التحرير الخاصة بك والتكيف مع جمهورك. بفضل ميزات مثل طرق عرض كانبان الأصلية والتقويم، ومنشئ المواقع، وعمليات التكامل المعززة للإيرادات، وأدوات تحسين محركات البحث القوية، تتيح لك Storipress إمكانية وضع علامة تجارية لجمهورك.
Tagshop
tagshop.ai
Taghop عبارة عن منصة للتجارة الاجتماعية ومحتوى ينشئه المستخدمون للتسوق ومنصة تسوق مرئية لعلامات التجارة الإلكترونية والمتاجر عبر الإنترنت لتنشيط المحتوى الذي ينشئه المستخدمون أو المحتوى الاجتماعي للعلامات التجارية عن طريق وضع علامات على المنتجات ونشر المعارض القابلة للتسوق على موقع الويب الخاص بهم ل...
Edition Digital
editiondigital.com
يقوم برنامج Edition للنشر الرقمي بتوحيد النقاط الخمس الحاسمة للنشر الرقمي الفعال؛ الإنشاء والإدارة والتوزيع وتحقيق الدخل والتحليل. أنشئ محتوى تفاعليًا وجذابًا بدون برمجة وقم بتوزيعه عبر جميع الأنظمة الأساسية - الأجهزة اللوحية والهواتف المحمولة وسطح المكتب.
Brojure
brojure.com
قم بإنشاء محتوى ومقترحات وعروض تقديمية جذابة والمزيد باستخدام Brojure، برنامج سرد القصص المرئية الأكثر سهولة. تسهل تصميمات قوالب Brojures والواجهة البسيطة إنشاء قصص مرئية جذابة ومشاركتها وتتبعها لعلامتك التجارية وعملائك - دون الحاجة إلى مصمم.
RELAYTO
relayto.com
يقوم RELAYTO بتحويل ملفات PDF والعروض التقديمية ومقاطع الفيديو والمحتويات الأخرى إلى تجارب ويب تفاعلية مع العلامات التجارية الفورية والتحليلات والمزيد
Content Launch
contentlaunch.com
أسهل طريقة لتخطيط المحتوى الرائع وطلبه منصة تسويق المحتوى للوكالات والشركات الصغيرة والمتوسطة إطلاق المحتوى عبارة عن منصة مبسطة لاكتشاف المحتوى وتوزيعه.
Shareaholic
shareaholic.com
نحن فريق عالمي مخصص لمساعدة العلامات التجارية والناشرين على إشراك جماهيرهم في كل زيارة للموقع الإلكتروني. تعمل Shareaholic في مجال الأعمال التجارية منذ أكثر من عقد من الزمان، ونحب ما نقوم به ونعيش من أجل إسعاد عملائنا. لقد فازت مجموعة منتجاتنا بالعديد من الجوائز العالمية المرموقة (بما في ذلك من معهد...
GetSocial
getsocial.io
80% من المشاركات تتم من خلال النسخ واللصق وتطبيقات المراسلة والبريد الإلكتروني. يحل GetSocial هذه المشكلة من خلال تقديم مزيج فريد من الأدوات الاجتماعية لأكثر من 30 شبكة لزيادة حركة المرور الاجتماعية العضوية، وتحليلات تفصيلية حول مشاركة النشاط، بما في ذلك الشبكات الاجتماعية المظلمة، وأدوات لأتمتة الن...
The Juice
thejuicehq.com
وصول أكبر وعمل أقل. توقف عن إهدار الدولارات على منصات مشاركة المحتوى القديمة والحملات الباهتة. مع جمهور من محترفي المبيعات والتسويق المشاركين، يضع The Juice المحتوى الخاص بك أمام الأشخاص المناسبين في الوقت المناسب. ابحث عن مدى الوصول والصدى لتوزيع المحتوى الخاص بك على The Juice.
Creatosaurus
creatosaurus.io
Creatosaurus - الكل في واحد منصة الإبداع والتسويق. تكافح فرق التسويق لإنجاز عملها ناهيك عن توسيع نطاق جهودها التسويقية. يعد سرد القصص في عالم الوسائط الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي عملية مرهقة وفوضوية، حيث يشارك فيها عدد كبير جدًا من الأشخاص المختلفين، والأدوات اللازمة للإدارة، والعديد من المشكلات...
Skyword360
skyword.com
تسهل Skyword على العلامات التجارية سرد القصص الحقيقية التي تؤسس الثقة وتبني علاقات دائمة. يعمل برنامجنا لتسويق المحتوى الحائز على جوائز وشبكة المواهب العالمية ومجموعة الخدمات على تعزيز نمو الأعمال لأكثر من 300 من أفضل العلامات التجارية في العالم.
True Anthem
trueanthem.com
True Anthem عبارة عن منصة للنشر الاجتماعي تعمل بالذكاء الاصطناعي ويثق بها كبار الناشرين لأتمتة وتحسين مشاركة المحتوى على منصات الوسائط الاجتماعية. يستخدم الناشرون True Anthem لزيادة حركة المرور على الويب، وزيادة مؤشرات الأداء الرئيسية الاجتماعية، وأتمتة سير عمل الوسائط الاجتماعية. تعمل منصة True Ant...
Supapass
supapass.com
كل ما تحتاجه لإنشاء محتوى تجاري حول البودكاست الخاص بك أنشئ تطبيقًا وموقعًا إلكترونيًا على مستوى عالمي للارتقاء بعلامتك التجارية وجذب جمهورك والمحافظة على عودة عملائك، حيث يمكنك الحصول على كل المحتوى الخاص بك في مكان واحد، مما يوفر وقتك ويزيد مبيعاتك
Scompler
scompler.com
يتيح لك Scompler تحديد جميع العناصر الأساسية لاستراتيجية المحتوى بدءًا من أهدافك الخاصة وفوائدك للقارئ، مروراً بالشخصيات ورحلة المشتري، وحتى التنسيقات والوسائط والقنوات. باستخدام Scompler، يمكنك تنظيم كل المحتوى الخاص بك من خلال التخطيط الاستراتيجي للموضوع وإنتاجه في فريق من خلال سير العمل الفردي (و...
Connatix
connatix.com
Connatix هي شركة تكنولوجيا الفيديو من الجيل التالي التي تعمل على تمكين الناشرين والمعلنين من تقديم تجارب فيديو ناجحة للجماهير على نطاق واسع. نحن نؤمن بقوة المحتوى الجذاب ونقوم بمهمة بناء تقنيات الفيديو الأولى في السوق والتي تم تحسينها لرفع مستوى الأداء. بدءًا من تنسيقات الفيديو القوية وحتى خادم الإع...
Brandkit
brandkitapp.com
خدمة بوابة العلامة التجارية ومجموعة أدوات العلامة التجارية رقم 1، التي تربط العالم بالمحتوى الخاص بك على نطاق واسع. أول منصة تجمع بين خدمات DAM وCMS ونشر المحتوى ونقل الملفات في منصة واحدة. ابحث عن المحتوى الخاص بك وقم بإدارته وتوزيعه، وقم بتنظيم ومشاركة قصة علامتك التجارية، بدون تردد. الصور والفيدي...
Vestorly
vestorly.com
يمكّن محرك إدارة المحتوى الخاص بـ Vestorly المؤسسات من اكتشاف المحتوى المناسب وتصفيته وتخصيصه للشخص المناسب في الوقت المناسب.
MGID
mgid.com
تتمثل رؤيتنا في رعاية مرحلة جديدة من الوسائط الرقمية، وتمكين المستهلكين من التفاعل مع المحتوى والإعلانات المدعومة بطريقة إيجابية بنفس القدر.
Pepper Content
peppercontent.io
قم بتسريع إيراداتك من خلال التسويق بالمحتوى يساعد Pepper CMP فرق التسويق على التفكير في المحتوى وإنشائه وتوزيعه بسرعة وعلى نطاق واسع باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي وشبكة المواهب المتخصصة لدينا.
Paperflite
paperflite.com
قم بتنظيم وتنظيم وتوزيع الضمانات التسويقية الخاصة بك، وتتبع أدائها ومشاركتها في الوقت الفعلي باستخدام Paperflite.
UpContent
upcontent.com
يساعد UpContent المستخدمين على بناء الثقة مع جماهيرهم من خلال اكتشاف المحتوى المنسق والتعاون فيه وتوزيعه عبر مجموعة متنوعة من الأنظمة الأساسية.
Waapiti
waapiti.eu
اكتشف المنصة المثالية لإدارة أي شاشة بسرعة وسهولة. في أي وقت ومن أي مكان. هذا صحيح، بلا حدود.
Flaminjoy
flaminjoy.com
ProductLead هي أداة SaaS تعمل على تمكين المؤثرين والعلامات التجارية والناشرين من تحقيق مبيعات من المحتوى الخاص بهم.
StructuredWeb
structuredweb.com
توفر StructuredWeb علامات تجارية تكنولوجية بارزة مثل IBM وServiceNow وGoogle Cloud Platform وVeeam - إلى جانب العديد من العلامات التجارية المتنامية الأخرى - مع منصة أتمتة تسويق القنوات قوية ومرنة وسهلة الاستخدام. منذ عام 1999، جمعت StructuredWeb بين منصة مبتكرة واستراتيجيات دخول السوق التي أثبتت جدو...
Zemanta
zemanta.com
تقدم Zemanta Zemanta One، أول منصة متعددة القنوات لجانب الطلب (DSP) في العالم مصممة للأداء.
Kurtosys US
kurtosys.com
Kurtosys عبارة عن منصة رقمية وإعداد تقارير آمنة قائمة على السحابة مصممة لجعل بيانات الاستثمار وتقديم الأفكار خالية من المتاعب. توفر حلولنا تجربة سهلة لأولئك الذين يحتاجون إلى أنظمة تقارير استثمار قوية ومؤتمتة بالكامل وبوابات العملاء ومواقع الاستثمار العالمية. الحلول الرقمية وإعداد التقارير لمديري ال...
Kurtosys UK
kurtosys.com
Kurtosys عبارة عن منصة رقمية وإعداد تقارير آمنة قائمة على السحابة مصممة لجعل بيانات الاستثمار وتقديم الأفكار خالية من المتاعب. توفر حلولنا تجربة سهلة لأولئك الذين يحتاجون إلى أنظمة تقارير استثمار قوية ومؤتمتة بالكامل وبوابات العملاء ومواقع الاستثمار العالمية. الحلول الرقمية وإعداد التقارير لمديري ال...
Kurtosys EU
kurtosys.com
Kurtosys عبارة عن منصة رقمية وإعداد تقارير آمنة قائمة على السحابة مصممة لجعل بيانات الاستثمار وتقديم الأفكار خالية من المتاعب. توفر حلولنا تجربة سهلة لأولئك الذين يحتاجون إلى أنظمة تقارير استثمار قوية ومؤتمتة بالكامل وبوابات العملاء ومواقع الاستثمار العالمية. الحلول الرقمية وإعداد التقارير لمديري ال...
1World Online
welcome.1worldonline.com
تتكون منصة 1World من تطبيقات مثل استطلاعات الرأي والاختبارات والدراسات الاستقصائية والمناظرات لتعزيز المشاركة وفرص الإيرادات.
Fotaflo
fotaflo.com
Fotaflo هو حل لتسويق الصور والفيديو يعمل على تبسيط وأتمتة توزيع صور العملاء، مما يسمح لمنظمي الرحلات والأنشطة بما يلي: - تعزيز تجربة الضيف من خلال ذكريات الصور. - تشجيع التسويق الشفهي من خلال المنشورات الاجتماعية عالية الجودة للعملاء والمراجعات عبر الإنترنت. - تحديد المدافعين الذين سيقومون بإنشاء حج...
Arena
arena.im
تعمل Arena على تطوير الجيل التالي من أدوات المشاركة المباشرة المدعومة ببيانات الطرف الأول، لبناء جماهير موثوقة ومباشرة في كل مكان. تستفيد حلولنا - الدردشة المباشرة، والمدونة المباشرة، وArena Personas) من الميزات الأكثر شيوعًا من وسائل التواصل الاجتماعي لإنشاء مشاركة عميقة بسرعة على أي نظام أساسي تدي...
emlen
emlen.io
emlen هي منصة تمكين المشتري رقم 1 لتسهيل تبادل محتوى المبيعات والتعاون بين البائع والمشتري. تركز شركة emlen على فرق المبيعات والإيرادات من خلال تقنية غرفة المبيعات الرقمية الفريدة الخاصة بها لتعزيز سرعة المبيعات في العصر الذي يقوده المشتري.
Cohley
cohley.com
Cohley عبارة عن منصة برمجية تساعد العلامات التجارية على توسيع نطاق استراتيجيات المحتوى الخاصة بها - كل شيء بدءًا من مقاطع فيديو iPhone وحتى التصوير الفوتوغرافي الاحترافي وحتى المراجعات النصية - لتحسين أدائها الرقمي. في بيئة التسويق اليوم، تحتاج العلامات التجارية إلى المزيد من المحتوى أكثر من أي وقت ...
UserEvidence
userevidence.com
UserEvidence عبارة عن منصة صوتية للعملاء تعمل على أتمتة الدليل الاجتماعي لفرق GTM، وإنشاء دراسات حالة وشهادات وإحصائيات تم التحقق منها في دقائق. باستخدام الاستطلاعات ومراجعات الجهات الخارجية، يقوم UserEvidence باستمرار بالتقاط التعليقات طوال رحلة العميل وإنشاء مكتبة قصص العملاء التي تثبت قيمة منتجك....