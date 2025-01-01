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يقدم موفرو شبكة توصيل المحتوى (CDN) شبكة من الخوادم والخدمات المصممة لتحسين أداء موقع الويب من خلال تقديم المحتوى بكفاءة. تستخدم شبكات CDN نقاط التواجد الموزعة جغرافيًا (PoPs) لتحسين تسليم المحتوى الرقمي من الخادم الأصلي إلى أقرب نقطة تواجد للمستخدم. تعمل هذه الإستراتيجية على تقليل زمن الوصول وتحسين أوقات التحميل لمواقع الويب. تستفيد المؤسسات من خدمات CDN، مثل التخزين المؤقت للويب، وتوجيه الطلب، وموازنة تحميل الخادم، لضمان تسليم محتوى موثوق به. تشمل أمثلة الشركات التي تستفيد من شبكات CDN منصات بث الفيديو عبر الإنترنت ومواقع التجارة الإلكترونية، والتي تعتمد على أداء الويب السريع والمتسق. غالبًا ما يتم دمج شبكات CDN مع خدمات استضافة الويب لتحسين سرعات تسليم المحتوى، على الرغم من أن بعض شبكات CDN تقدم أيضًا حلول استضافة مستقلة. توفر بعض أنظمة إدارة المحتوى توافقًا مدمجًا مع شبكات CDN، مما يتيح للمستخدمين تحسين أداء مواقع الويب الخاصة بهم بسهولة.
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Netlify
netlify.com
نتليفي هي منصة سحابية لاستضافة التطبيقات والمواقع الثابتة، تقدم خدمات تلقائية وإدارة سهلة ونشر مستمر من مستودعات GIT.
Vercel
vercel.com
Vercel هي منصة سحابية تسمح للمطورين ببناء وتوزيع تطبيقات الويب بسرعة، مع دعم لأدوات متقدمة لتسهيل عمليات التطوير ونشر التطبيقات.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud هي منصة حوسبة سحابية تقدم خدمات التخزين والبيانات والذكاء الاصطناعي للشركات في جميع أنحاء العالم.
BunnyCDN
bunny.net
BunnyCDN هي منصة لتوصيل المحتوى تتيح تسريع وتحسين أداء المواقع عبر شبكة عالمية من نقاط التواجد مع ميزات أمان متنوعة.
Vodlix
vodlix.com
فودليكس هو تطبيق لبث الفيديو يقدم حلول IPTV وVOD، يسمح للمستخدمين بإنشاء خدمات بث مخصصة مع محتوى يدعم أجهزة متعددة.
StackPath
stackpath.com
StackPath هي منصة للحوسبة السحابية تقدم خدمات توصيل المحتوى والحوسبة الحافة، مما يعزز أداء وأمان المواقع بشكل فعال.
CDNetworks
cdnetworks.com
تقدم CdNetworks خدمات تسليم المحتوى عبر الإنترنت مع دعم تدفق الفيديو والتخزين السحابي وحماية أمامية، مع شبكة عالمية واسعة من نقاط التواجد.
ArvanCloud
arvancloud.com
ArvanCloud يوفر خدمات سحابية متكاملة مثل توصيل المحتوى، التخزين، الأمن، وتدفق الفيديو لتحسين إدارة البيانات.
ImageEngine
imageengine.io
تطبيق ImageEngine يقوم بتحسين الصور تلقائيًا لمواقع الويب لتسريع تحميل الصفحات، مع دعم تنسيقات متعددة لضمان الجودة.
CDN77
cdn77.com
CDN77 هي شبكة توصيل محتوى تعزز سرعة وأمان تسليم الويب عبر مراكز بيانات عالمية. تساعد في تحسين أداء المواقع والتطبيقات.
NitroPack
nitropack.io
NitroPack هو تطبيق لتحسين سرعة المواقع يوفر تخزين مؤقت متقدم وتحسين الصور والرموز، ويساعد في تحسين تجربة المستخدم وسرعة تحميل الصفحات.
Sucuri
sucuri.net
Sucuri هو تطبيق أمني يحمي مواقع الويب من التهديدات مثل البرمجيات الضارة ويقدم خدمات المسح وإزالة البرامج الضارة وجدار حماية قائم على السحابة.
KeyCDN
keycdn.com
خدمة KeyCDN هي شبكة توصيل محتوى سريعة وموثوقة لتحسين أداء المواقع عبر تخزين المحتوى على خوادم عالمية.
Bytescale
bytescale.com
Bytescale هو تطبيق يساعد المطورين على إدارة وتحسين معالجة الصور والفيديوهات والصوت في التطبيقات الإلكترونية باستخدام واجهات برمجة التطبيقات.
Medianova
medianova.com
توفير حلول CDN عالمية ومنصات سحابية لتعزيز توصيل المحتوى وتحسين أداء المواقع وأمانها.
Akamai
akamai.com
Akamai هو مزود رائد لشبكة توصيل المحتوى (CDN) وخدمات السحابة، يركز على تحسين التجارب عبر الإنترنت من خلال تسريع توصيل المحتوى وتأمينه.
Mlytics
mlytics.com
Mlytics يوفر حلاً ذكياً متعدد الشبكات لتوزيع المحتوى (CDN) لتحسين أداء المواقع ومنع التعطل، مع واجهة موحدة لإدارة الشبكات بشكل سهل.
AccuWeb Hosting
accuwebhosting.com
يوفر تطبيق AccuWeb Hosting خدمات استضافة الويب بأسعار معقولة مع دعم 24/7، وخيارات استضافة متعددة وتأمين، وضمان وقت تشغيل مرتفع.
echo3D
echo3d.com
echo3D هو منصة لإدارة الأصول ثلاثية الأبعاد، تسمح للمطورين والشركات بتخزين ومشاركة المحتوى ثلاثي الأبعاد وتأمينه بشكل آني.
Filestack
filestack.com
Filestack هو خدمة لإدارة الملفات تساعد المطورين على تحميل وتحويل الملفات بسهولة وسرعة، مع دعم لتنسيقات متعددة وتكامل سهل مع التطبيقات.
Pinata
pinata.cloud
Pinata هو تطبيق يسهل تحميل البيانات إلى IPFS واسترجاع المحتوى بسرعة، مع توفير أدوات لإدارة البيانات اللامركزية.
Imperva
imperva.com
تقدم إمبروفا حماية شاملة للتطبيقات والشبكات والبيانات عبر تقنيات متنوعة مثل جدران الحماية وحماية DDOS وتحليل الأداء.
Chinafy
chinafy.com
تطبيق Chinafy هو منصة لتحسين مواقع الويب لأداء سريع في الصين عبر استبدال الموارد المحظورة وتحسين تحميل المحتوى بشكل موثوق.
DataPacket
datapacket.com
DataPacket هو مزود لخوادم مخصصة، يقدم دعمًا مباشرًا وفوريًا، مع شبكة قوية تغطي 51 مركز بيانات حول العالم.
Rocket.net
rocket.net
Rocket.net هو حل استضافة مُدارة لـ WordPress، يعزز أداء وأمان المواقع مع ميزات مثل النسخ الاحتياطي التلقائي وتحسين السرعة.
appfleet
appfleet.com
تطبيق Appfleet هو منصة سحابية عالمية تتيح للأعمال والمطورين نشر الحاويات وتطبيقات الويب في مواقع متعددة بالتوازي.
TwicPics
twicpics.com
تطبيق TwicPics يدير الصور بشكل فعال، يحسن جودة التحميل وسرعة الصفحات، ويعالج الصور في الوقت الحقيقي لتناسب جميع الأجهزة والاتصالات.
YOTTAA
yottaa.com
YOTTAA يعزز سرعة مواقع التجارة الإلكترونية عبر تحسين تحميل تقنيات الطرف الثالث والصور، مما يؤدي إلى زيادة فعالية التحويل وتقليل معدلات الارتداد.
Edgio
edg.io
Edgio يساعد الشركات في تسريع وتامين تجربة الويب وتقديم المحتوى من خلال شبكة عالمية متكاملة للحواف، مما يسهل تطوير التطبيقات الآمنة.
CacheFly
cachefly.com
CacheFly هو تطبيق CDN يوفر حلول موثوقة لتوصيل المحتوى بسرعة وكفاءة في جميع أنحاء العالم، مع ميزات معالجة متقدمة وأمان قوي.
Transloadit
transloadit.com
Transloadit هو واجهة برمجة تطبيقات لتحميل ومعالجة الملفات بشكل فعال، يدعم تنسيقات متعددة ويتيح التكامل مع حلول التخزين المتنوعة.
Imgix
imgix.com
Imgix هو منصة لتحسين وإدارة الصور والفيديو، تتيح للمستخدمين تكبير وتحسين الوسائط وتوصيلها بسرعة عبر الإنترنت بطريقة فعالة.
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