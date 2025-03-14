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برنامج شبكة توصيل المحتوى (CDN).
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برنامج شبكة توصيل المحتوى (CDN). - التطبيقات الأكثر شعبية

يقدم موفرو شبكة توصيل المحتوى (CDN) شبكة من الخوادم والخدمات المصممة لتحسين أداء موقع الويب من خلال تقديم المحتوى بكفاءة. تستخدم شبكات CDN نقاط التواجد الموزعة جغرافيًا (PoPs) لتحسين تسليم المحتوى الرقمي من الخادم الأصلي إلى أقرب نقطة تواجد للمستخدم. تعمل هذه الإستراتيجية على تقليل زمن الوصول وتحسين أوقات التحميل لمواقع الويب. تستفيد المؤسسات من خدمات CDN، مثل التخزين المؤقت للويب، وتوجيه الطلب، وموازنة تحميل الخادم، لضمان تسليم محتوى موثوق به. تشمل أمثلة الشركات التي تستفيد من شبكات CDN منصات بث الفيديو عبر الإنترنت ومواقع التجارة الإلكترونية، والتي تعتمد على أداء الويب السريع والمتسق. غالبًا ما يتم دمج شبكات CDN مع خدمات استضافة الويب لتحسين سرعات تسليم المحتوى، على الرغم من أن بعض شبكات CDN تقدم أيضًا حلول استضافة مستقلة. توفر بعض أنظمة إدارة المحتوى توافقًا مدمجًا مع شبكات CDN، مما يتيح للمستخدمين تحسين أداء مواقع الويب الخاصة بهم بسهولة.

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Netlify

Netlify

netlify.com

نتليفي هي منصة سحابية لاستضافة التطبيقات والمواقع الثابتة، تقدم خدمات تلقائية وإدارة سهلة ونشر مستمر من مستودعات GIT.

Vercel

Vercel

vercel.com

Vercel هي منصة سحابية تسمح للمطورين ببناء وتوزيع تطبيقات الويب بسرعة، مع دعم لأدوات متقدمة لتسهيل عمليات التطوير ونشر التطبيقات.

Alibaba Cloud

Alibaba Cloud

alibabacloud.com

Alibaba Cloud هي منصة حوسبة سحابية تقدم خدمات التخزين والبيانات والذكاء الاصطناعي للشركات في جميع أنحاء العالم.

BunnyCDN

BunnyCDN

bunny.net

BunnyCDN هي منصة لتوصيل المحتوى تتيح تسريع وتحسين أداء المواقع عبر شبكة عالمية من نقاط التواجد مع ميزات أمان متنوعة.

Vodlix

Vodlix

vodlix.com

فودليكس هو تطبيق لبث الفيديو يقدم حلول IPTV وVOD، يسمح للمستخدمين بإنشاء خدمات بث مخصصة مع محتوى يدعم أجهزة متعددة.

StackPath

StackPath

stackpath.com

StackPath هي منصة للحوسبة السحابية تقدم خدمات توصيل المحتوى والحوسبة الحافة، مما يعزز أداء وأمان المواقع بشكل فعال.

CDNetworks

CDNetworks

cdnetworks.com

تقدم CdNetworks خدمات تسليم المحتوى عبر الإنترنت مع دعم تدفق الفيديو والتخزين السحابي وحماية أمامية، مع شبكة عالمية واسعة من نقاط التواجد.

ArvanCloud

ArvanCloud

arvancloud.com

ArvanCloud يوفر خدمات سحابية متكاملة مثل توصيل المحتوى، التخزين، الأمن، وتدفق الفيديو لتحسين إدارة البيانات.

ImageEngine

ImageEngine

imageengine.io

تطبيق ImageEngine يقوم بتحسين الصور تلقائيًا لمواقع الويب لتسريع تحميل الصفحات، مع دعم تنسيقات متعددة لضمان الجودة.

CDN77

CDN77

cdn77.com

CDN77 هي شبكة توصيل محتوى تعزز سرعة وأمان تسليم الويب عبر مراكز بيانات عالمية. تساعد في تحسين أداء المواقع والتطبيقات.

NitroPack

NitroPack

nitropack.io

NitroPack هو تطبيق لتحسين سرعة المواقع يوفر تخزين مؤقت متقدم وتحسين الصور والرموز، ويساعد في تحسين تجربة المستخدم وسرعة تحميل الصفحات.

Sucuri

Sucuri

sucuri.net

Sucuri هو تطبيق أمني يحمي مواقع الويب من التهديدات مثل البرمجيات الضارة ويقدم خدمات المسح وإزالة البرامج الضارة وجدار حماية قائم على السحابة.

KeyCDN

KeyCDN

keycdn.com

خدمة KeyCDN هي شبكة توصيل محتوى سريعة وموثوقة لتحسين أداء المواقع عبر تخزين المحتوى على خوادم عالمية.

Bytescale

Bytescale

bytescale.com

Bytescale هو تطبيق يساعد المطورين على إدارة وتحسين معالجة الصور والفيديوهات والصوت في التطبيقات الإلكترونية باستخدام واجهات برمجة التطبيقات.

Medianova

Medianova

medianova.com

توفير حلول CDN عالمية ومنصات سحابية لتعزيز توصيل المحتوى وتحسين أداء المواقع وأمانها.

Akamai

Akamai

akamai.com

Akamai هو مزود رائد لشبكة توصيل المحتوى (CDN) وخدمات السحابة، يركز على تحسين التجارب عبر الإنترنت من خلال تسريع توصيل المحتوى وتأمينه.

Mlytics

Mlytics

mlytics.com

Mlytics يوفر حلاً ذكياً متعدد الشبكات لتوزيع المحتوى (CDN) لتحسين أداء المواقع ومنع التعطل، مع واجهة موحدة لإدارة الشبكات بشكل سهل.

AccuWeb Hosting

AccuWeb Hosting

accuwebhosting.com

يوفر تطبيق AccuWeb Hosting خدمات استضافة الويب بأسعار معقولة مع دعم 24/7، وخيارات استضافة متعددة وتأمين، وضمان وقت تشغيل مرتفع.

echo3D

echo3D

echo3d.com

echo3D هو منصة لإدارة الأصول ثلاثية الأبعاد، تسمح للمطورين والشركات بتخزين ومشاركة المحتوى ثلاثي الأبعاد وتأمينه بشكل آني.

Filestack

Filestack

filestack.com

Filestack هو خدمة لإدارة الملفات تساعد المطورين على تحميل وتحويل الملفات بسهولة وسرعة، مع دعم لتنسيقات متعددة وتكامل سهل مع التطبيقات.

Pinata

Pinata

pinata.cloud

Pinata هو تطبيق يسهل تحميل البيانات إلى IPFS واسترجاع المحتوى بسرعة، مع توفير أدوات لإدارة البيانات اللامركزية.

Imperva

Imperva

imperva.com

تقدم إمبروفا حماية شاملة للتطبيقات والشبكات والبيانات عبر تقنيات متنوعة مثل جدران الحماية وحماية DDOS وتحليل الأداء.

Chinafy

Chinafy

chinafy.com

تطبيق Chinafy هو منصة لتحسين مواقع الويب لأداء سريع في الصين عبر استبدال الموارد المحظورة وتحسين تحميل المحتوى بشكل موثوق.

DataPacket

DataPacket

datapacket.com

DataPacket هو مزود لخوادم مخصصة، يقدم دعمًا مباشرًا وفوريًا، مع شبكة قوية تغطي 51 مركز بيانات حول العالم.

Rocket.net

Rocket.net

rocket.net

Rocket.net هو حل استضافة مُدارة لـ WordPress، يعزز أداء وأمان المواقع مع ميزات مثل النسخ الاحتياطي التلقائي وتحسين السرعة.

appfleet

appfleet

appfleet.com

تطبيق Appfleet هو منصة سحابية عالمية تتيح للأعمال والمطورين نشر الحاويات وتطبيقات الويب في مواقع متعددة بالتوازي.

TwicPics

TwicPics

twicpics.com

تطبيق TwicPics يدير الصور بشكل فعال، يحسن جودة التحميل وسرعة الصفحات، ويعالج الصور في الوقت الحقيقي لتناسب جميع الأجهزة والاتصالات.

YOTTAA

YOTTAA

yottaa.com

YOTTAA يعزز سرعة مواقع التجارة الإلكترونية عبر تحسين تحميل تقنيات الطرف الثالث والصور، مما يؤدي إلى زيادة فعالية التحويل وتقليل معدلات الارتداد.

Edgio

Edgio

edg.io

Edgio يساعد الشركات في تسريع وتامين تجربة الويب وتقديم المحتوى من خلال شبكة عالمية متكاملة للحواف، مما يسهل تطوير التطبيقات الآمنة.

CacheFly

CacheFly

cachefly.com

CacheFly هو تطبيق CDN يوفر حلول موثوقة لتوصيل المحتوى بسرعة وكفاءة في جميع أنحاء العالم، مع ميزات معالجة متقدمة وأمان قوي.

Transloadit

Transloadit

transloadit.com

Transloadit هو واجهة برمجة تطبيقات لتحميل ومعالجة الملفات بشكل فعال، يدعم تنسيقات متعددة ويتيح التكامل مع حلول التخزين المتنوعة.

Imgix

Imgix

imgix.com

Imgix هو منصة لتحسين وإدارة الصور والفيديو، تتيح للمستخدمين تكبير وتحسين الوسائط وتوصيلها بسرعة عبر الإنترنت بطريقة فعالة.

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