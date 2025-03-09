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يقدم موفرو شبكة توصيل المحتوى (CDN) شبكة من الخوادم والخدمات المصممة لتحسين أداء موقع الويب من خلال تقديم المحتوى بكفاءة. تستخدم شبكات CDN نقاط التواجد الموزعة جغرافيًا (PoPs) لتحسين تسليم المحتوى الرقمي من الخادم الأصلي إلى أقرب نقطة تواجد للمستخدم. تعمل هذه الإستراتيجية على تقليل زمن الوصول وتحسين أوقات التحميل لمواقع الويب. تستفيد المؤسسات من خدمات CDN، مثل التخزين المؤقت للويب، وتوجيه الطلب، وموازنة تحميل الخادم، لضمان تسليم محتوى موثوق به. تشمل أمثلة الشركات التي تستفيد من شبكات CDN منصات بث الفيديو عبر الإنترنت ومواقع التجارة الإلكترونية، والتي تعتمد على أداء الويب السريع والمتسق. غالبًا ما يتم دمج شبكات CDN مع خدمات استضافة الويب لتحسين سرعات تسليم المحتوى، على الرغم من أن بعض شبكات CDN تقدم أيضًا حلول استضافة مستقلة. توفر بعض أنظمة إدارة المحتوى توافقًا مدمجًا مع شبكات CDN، مما يتيح للمستخدمين تحسين أداء مواقع الويب الخاصة بهم بسهولة.
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Pinata
pinata.cloud
Pinata هو تطبيق يسهل تحميل البيانات إلى IPFS واسترجاع المحتوى بسرعة، مع توفير أدوات لإدارة البيانات اللامركزية.
appfleet
appfleet.com
appfleet عبارة عن منصة سحابية عالمية تتيح للشركات والمطورين نشر الحاويات وتطبيقات الويب في مواقع متعددة في نفس الوقت. تتعامل المنصة تلقائيًا مع تعقيد تجميع حركة المرور ونشرها وموازنة التحميل.
Transloadit
transloadit.com
Transloadit هو واجهة برمجة تطبيقات تحميل ومعالجة الملفات الأكثر تقدمًا. يتم تشغيله من قبل نفس الأشخاص الذين صنعوا Tus وUppy. تسمح مسارات العمل الخاصة بهم بمعالجة مئات الآلاف من الملفات في العديد من الأشكال باستخدام استدعاء API واحد. يمكن تصفية هذه الملفات حسب النوع والبيانات الوصفية، ثم تصديرها إلى حل التخزين الذي اختاره العميل (على سبيل المثال، Amazon S3، وGoogle Drive، وخادم FTP الخاص، وBackblaze، وما إلى ذلك). يدعم Transloadit العديد من تنسيقات الملفات وإمكانيات التحرير، ويقدم حلولًا متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي لمعالجة الملفات.
Rocket.net
rocket.net
Rocket.net هو حل استضافة WordPress مُدار الكل في واحد. تم تصميم منصة Rocket.net من الألف إلى الياء لتحقيق أقصى قدر من الأداء والأمان للمواقع الإلكترونية بجميع أحجامها.
TwicPics
twicpics.com
يعمل TwicPics على تبسيط إدارة الصور الخاصة بك ويجعل الوصول إلى أفضل الممارسات لصور الويب سريعة الاستجابة من خلال بضعة أسطر فقط من التعليمات البرمجية. من السهل التكامل، يقوم TwicPics بإجراء تحسينات للصورة بسرعة، وفقًا لسياق المتصفح. فهو يعتني بتغيير الحجم المثالي للبكسل، والتوجيه الفني، وإنشاء العناصر النائبة، وسياسة التخزين المؤقت، والتسليم من شبكة CDN عالمية. تتوفر نفس الميزات أيضًا لمقاطع الفيديو المضمنة. تعتمد العشرات من العلامات التجارية المعروفة عالميًا على TwicPics للجمع بين سرعة تحميل الصفحات السريعة والجودة البصرية العالية.
Mlytics
mlytics.com
نحن نتصور عالم إنترنت أكثر موثوقية وسرعة وأمانًا مع الخيارات والشفافية. تستفيد Mlytics من حل Multi CDN الذكي للمساعدة في تعزيز أداء موقع الويب الخاص بك على مستوى العالم ومنع التوقف. لقد قمنا بتطوير منصة فريدة لتقديم تجربة توفر عرضًا واحدًا للمراقبة والمقارنة والوصول إلى شبكات CDN المتعددة والحصول عليها وإدارتها ببضع نقرات فقط. يستمتع المستخدمون بأفضل تجربة ممكنة للمحتوى الرقمي، حيث يعمل حل موازنة التحميل الذكي والمؤتمت بالكامل لدينا على توجيه حركة المرور باستمرار إلى شبكة CDN الأفضل أداءً.
ImageEngine
imageengine.io
تطبيق ImageEngine يقوم بتحسين الصور تلقائيًا لمواقع الويب لتسريع تحميل الصفحات، مع دعم تنسيقات متعددة لضمان الجودة.
YOTTAA
yottaa.com
YOTTAA هي الشركة الرائدة في سرعة موقع التجارة الإلكترونية وتحويلات المتسوقين، مما يسمح لك بتحسين تحميل جميع تقنيات الطرف الثالث والصور والعناصر الرقمية الأخرى على موقعك لزيادة سرعة الموقع والإيرادات عبر الإنترنت بشكل كبير. تعمل YOTTAA على تشغيل أكثر من 1500 موقع للتجارة الإلكترونية لأن موقع التجارة الإلكترونية البطيء يعد قاتلًا مؤكدًا للتحويلات. سرعة الموقع مهمة. عندما يستغرق تحميل الصفحة أكثر من أربع ثوانٍ، يغادر أكثر من 60% من المتسوقين. يحدث هذا في المقام الأول بسبب تقنيات الطرف الثالث الثقيلة التي تعتمد عليها مواقع التجارة الإلكترونية لتوفير تجربة تسوق سلسة ولكنها تتسبب أيضًا في بطء تحميل الصفحات. مع YOTTAA، لم يعد يتعين عليك الاختيار بين الوظيفة وسرعة الموقع - بل يمكنك الحصول على كليهما. تقديم تجربة ذاكرة التخزين المؤقت (يناير 2024) - تتوقع هذه الإمكانية الجديدة نية العميل وتحميل الصفحات مسبقًا على طول رحلة المتسوق. ستؤدي عمليات تحميل الصفحات شبه الفورية وتجارب المستخدم شديدة التخصيص إلى إبقاء زوار الموقع منخرطين للغاية ومتحمسين من الاكتشاف إلى الخروج!
KeyCDN
keycdn.com
خدمة KeyCDN هي شبكة توصيل محتوى سريعة وموثوقة لتحسين أداء المواقع عبر تخزين المحتوى على خوادم عالمية.
DataPacket
datapacket.com
تعد DataPacket شركة عالمية رائدة في مجال الخوادم المخصصة، حيث توفر أحدث التقنيات لجميع أعباء العمل، وشبكة لا مثيل لها، ونهجًا يتمحور حول احتياجات عملائها. يتميز مخزون DataPacket بأكثر من 3000 معدن مع وصلات صاعدة غير مشتركة تتراوح من 10 إلى 200 جيجا بايت موجودة في 51 مركز بيانات عبر ست قارات. ولضمان تسليم بيانات موثوق بها وزمن وصول منخفض، فإنها تدير شبكة قوية مع إمكانية الوصول المباشر إلى 16 من أفضل موفري خدمات النقل وأكثر من 300 شريك نظير خاص. بشكل فريد، فإن مهندسي الدعم الداخلي ذوي المهارات L2-L3 في DataPacket، والمتوفرين في الوقت الفعلي على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو الدردشة عبر الإنترنت أو Slack، مستعدون لمساعدتك في حل أي مشكلة مباشرة. لا توجد روبوتات دردشة ولا تذاكر ترتد لعدة أيام.
AccuWeb Hosting
accuwebhosting.com
يوفر تطبيق AccuWeb Hosting خدمات استضافة الويب بأسعار معقولة مع دعم 24/7، وخيارات استضافة متعددة وتأمين، وضمان وقت تشغيل مرتفع.
Imgix
imgix.com
الصور هي النسيج الضام الأكثر أهمية للإنترنت، حيث تبلغ قرارات الشراء للأشخاص، وتربط المحتوى بالأشخاص، والأشخاص ببعضهم البعض. تنظر معظم الشركات بشكل خاطئ إلى الصور باعتبارها مشكلة تم حلها منذ فترة طويلة على الرغم من أن مشهد الوسائط المرئية أصبح أكثر تعقيدًا وتنوعًا من أي وقت مضى في السنوات العشر الماضية. إن سوء فهم صورك له عواقب سلبية ستتفاقم بمرور الوقت، مما يحد بشدة من عملك بطرق غير متوقعة ومدوية. وتظهر التحديات بشكل خاص في مواقع الويب التفاعلية للغاية ذات التحديثات المتكررة ومحتوى الوسائط المتعددة الغني. في imgix، يجعلون تعزيز عملك من خلال الصور أمرًا بسيطًا. قم بدمج مستودعات الصور الخاصة بك مع النظام الأساسي الخاص بهم، ويمكنك إنشاء صور محسنة وتقديمها بسهولة إلى أي جهاز في جميع أنحاء العالم في دقائق. اعتمد علينا في إدارة الصور والعرض والتقنيات عالية المستوى مثل تحويل ترميز AVIF وHLS والذكاء الاصطناعي للصور. بدلاً من إدارة أدوات متعددة ومواكبة التكنولوجيا المتطورة، دعونا نتعامل مع كل ذلك. اكتشف المزيد على www.imgix.com. يتم دعم imgix من قبل مستثمرين ذوي رؤية، بما في ذلك Y Combinator وRRE وAceCap وTeuseday Capital. تم إطلاقه من خلال برنامج تسريع Y Combinator الشهير. ومن بين عملائها Google، وSpotify، وNetflix، وLyft، وAirbnb، وVimeo، وEventbrite، وغيرها.
Chinafy
chinafy.com
تطبيق Chinafy هو منصة لتحسين مواقع الويب لأداء سريع في الصين عبر استبدال الموارد المحظورة وتحسين تحميل المحتوى بشكل موثوق.
echo3D
echo3d.com
echo3D هو منصة لإدارة الأصول ثلاثية الأبعاد، تسمح للمطورين والشركات بتخزين ومشاركة المحتوى ثلاثي الأبعاد وتأمينه بشكل آني.
Vodlix
vodlix.com
فودليكس هو تطبيق لبث الفيديو يقدم حلول IPTV وVOD، يسمح للمستخدمين بإنشاء خدمات بث مخصصة مع محتوى يدعم أجهزة متعددة.
Bytescale
bytescale.com
Bytescale هو تطبيق يساعد المطورين على إدارة وتحسين معالجة الصور والفيديوهات والصوت في التطبيقات الإلكترونية باستخدام واجهات برمجة التطبيقات.
Akamai
akamai.com
Akamai هو مزود رائد لشبكة توصيل المحتوى (CDN) وخدمات السحابة، يركز على تحسين التجارب عبر الإنترنت من خلال تسريع توصيل المحتوى وتأمينه.
NitroPack
nitropack.io
NitroPack هو تطبيق لتحسين سرعة المواقع يوفر تخزين مؤقت متقدم وتحسين الصور والرموز، ويساعد في تحسين تجربة المستخدم وسرعة تحميل الصفحات.
Filestack
filestack.com
Filestack هو خدمة لإدارة الملفات تساعد المطورين على تحميل وتحويل الملفات بسهولة وسرعة، مع دعم لتنسيقات متعددة وتكامل سهل مع التطبيقات.
Vercel
vercel.com
Vercel هي منصة سحابية تسمح للمطورين ببناء وتوزيع تطبيقات الويب بسرعة، مع دعم لأدوات متقدمة لتسهيل عمليات التطوير ونشر التطبيقات.
Sucuri
sucuri.net
Sucuri هو تطبيق أمني يحمي مواقع الويب من التهديدات مثل البرمجيات الضارة ويقدم خدمات المسح وإزالة البرامج الضارة وجدار حماية قائم على السحابة.
StackPath
stackpath.com
StackPath هي منصة للحوسبة السحابية تقدم خدمات توصيل المحتوى والحوسبة الحافة، مما يعزز أداء وأمان المواقع بشكل فعال.
Netlify
netlify.com
نتليفي هي منصة سحابية لاستضافة التطبيقات والمواقع الثابتة، تقدم خدمات تلقائية وإدارة سهلة ونشر مستمر من مستودعات GIT.
Medianova
medianova.com
توفير حلول CDN عالمية ومنصات سحابية لتعزيز توصيل المحتوى وتحسين أداء المواقع وأمانها.
Edgio
edg.io
تساعد شركة Edgio (NASDAQ: EGIO) الشركات على تقديم التجارب والمحتوى عبر الإنترنت بشكل أسرع وأكثر أمانًا وبمزيد من التحكم. توفر شبكتنا المتطورة الصديقة للمطورين والمتوسعة عالميًا، جنبًا إلى جنب مع حلول التطبيقات والوسائط المتكاملة تمامًا، منصة واحدة لتقديم خصائص ويب عالية الأداء وآمنة ومحتوى متدفق. ومن خلال هذه المنصة المتكاملة تمامًا والخدمات الشاملة، يمكن للشركات تقديم المحتوى بشكل أسرع وأكثر أمانًا، مما يعزز الإيرادات الإجمالية وقيمة الأعمال. تعمل جميع الخدمات على حافة شبكتنا العالمية الخاصة بسعة عرض النطاق الترددي البالغة 250 تيرابايت في الثانية. نقوم بمعالجة 5% من إجمالي حركة المرور على الويب وننمو بسرعة. تحظى Edgio بالثقة والاعتماد عليها من قبل TD Ameritrade، وPlus500، وSolvay Bank، وYahoo، وShoe Carnival، ودوري الهوكي الكندي، وWorld Champion Fantasy، وMars Wrigley، وCoach، وKate Spade.
Imperva
imperva.com
تقدم إمبروفا حماية شاملة للتطبيقات والشبكات والبيانات عبر تقنيات متنوعة مثل جدران الحماية وحماية DDOS وتحليل الأداء.
CDNetworks
cdnetworks.com
تقدم CdNetworks خدمات تسليم المحتوى عبر الإنترنت مع دعم تدفق الفيديو والتخزين السحابي وحماية أمامية، مع شبكة عالمية واسعة من نقاط التواجد.
CDN77
cdn77.com
CDN77 هي شبكة توصيل محتوى تعزز سرعة وأمان تسليم الويب عبر مراكز بيانات عالمية. تساعد في تحسين أداء المواقع والتطبيقات.
CacheFly
cachefly.com
تغلب على المنافسة من خلال تقديم محتوى أسرع في أي مكان في العالم! توفر CacheFly حلول CDN موثوقة، ومصممة بالكامل لتناسب أعمالك.
BunnyCDN
bunny.net
BunnyCDN هي منصة لتوصيل المحتوى تتيح تسريع وتحسين أداء المواقع عبر شبكة عالمية من نقاط التواجد مع ميزات أمان متنوعة.
ArvanCloud
arvancloud.com
ArvanCloud يوفر خدمات سحابية متكاملة مثل توصيل المحتوى، التخزين، الأمن، وتدفق الفيديو لتحسين إدارة البيانات.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud هي منصة حوسبة سحابية تقدم خدمات التخزين والبيانات والذكاء الاصطناعي للشركات في جميع أنحاء العالم.
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