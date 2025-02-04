برنامج شبكة توصيل المحتوى (CDN). - التطبيقات الأكثر شعبية - سانت هيلينا

AccuWeb Hosting

accuwebhosting.com

تأسست شركة AccuWeb Hosting في عام 2003، وهي شركة استضافة ويب مقرها القديم في تابان بولاية نيوجيرسي (الولايات المتحدة)، وتوفر حلول استضافة الويب الأكثر تكلفة والموثوقة للعملاء في جميع أنحاء العالم. AccuWeb Hosting هي شركة مملوكة للقطاع الخاص خالية من الديون وتتمتع بخبرة تزيد عن 14 عامًا. اعتبارًا من اليوم، تخدم AccuWeb Hosting أكثر من 101,025 عميلًا راضيًا وما زال العدد في ازدياد. موظفو الدعم عبر الإنترنت في AccuWeb Hosting مفتوحون 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع. من أجل راحتك، يمكنك إما رفع تذكرة دعم أو المشاركة في محادثة مباشرة عبر الإنترنت. يتم الرد على جميع التذاكر وطلبات الدردشة بشكل مرضي من قبل فنيي الاستضافة ذوي المهارات العالية من المستوى 3. تتم معالجة معظم طلبات الدعم في أقل من 30 دقيقة. توجد خوادم AccuWebHosting في مركز بيانات متطور يقع في الولايات المتحدة وأستراليا وكندا وفرنسا وسنغافورة والهند. تم تجهيز مركز البيانات الحديث للغاية هذا بموظفين في الموقع على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، واتصال متعدد بالإنترنت، ومراقبة المنشأة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ونظام إخماد الحرائق، ومولد طاقة احتياطي، ومراقبة مستمرة بالفيديو، ومداخل محمية ببطاقة المرور. يتم تشغيل معظم الخوادم بواسطة معالجات سلسلة Dual Xeon E5 مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) تتراوح من 64 إلى 512 جيجابايت، ومحركات أقراص عالية السرعة على مستوى المؤسسات مع إعداد RAID10. بالإضافة إلى ذلك، تأتي جميع باقات استضافة الويب مع ضمان استعادة الأموال، ومعيار تشغيل استثنائي بنسبة 99.99% ودعم قائم على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.