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برنامج شبكة توصيل المحتوى (CDN). - التطبيقات الأكثر شعبية - بورتوريكو
يقدم موفرو شبكة توصيل المحتوى (CDN) شبكة من الخوادم والخدمات المصممة لتحسين أداء موقع الويب من خلال تقديم المحتوى بكفاءة. تستخدم شبكات CDN نقاط التواجد الموزعة جغرافيًا (PoPs) لتحسين تسليم المحتوى الرقمي من الخادم الأصلي إلى أقرب نقطة تواجد للمستخدم. تعمل هذه الإستراتيجية على تقليل زمن الوصول وتحسين أوقات التحميل لمواقع الويب. تستفيد المؤسسات من خدمات CDN، مثل التخزين المؤقت للويب، وتوجيه الطلب، وموازنة تحميل الخادم، لضمان تسليم محتوى موثوق به. تشمل أمثلة الشركات التي تستفيد من شبكات CDN منصات بث الفيديو عبر الإنترنت ومواقع التجارة الإلكترونية، والتي تعتمد على أداء الويب السريع والمتسق. غالبًا ما يتم دمج شبكات CDN مع خدمات استضافة الويب لتحسين سرعات تسليم المحتوى، على الرغم من أن بعض شبكات CDN تقدم أيضًا حلول استضافة مستقلة. توفر بعض أنظمة إدارة المحتوى توافقًا مدمجًا مع شبكات CDN، مما يتيح للمستخدمين تحسين أداء مواقع الويب الخاصة بهم بسهولة.
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Pinata
pinata.cloud
تعمل Pinata على تسهيل التحميل إلى IPFS وجلب المحتوى من الشبكة بسرعات مذهلة بفضل البوابات المخصصة.
appfleet
appfleet.com
appfleet عبارة عن منصة سحابية عالمية تتيح للشركات والمطورين نشر الحاويات وتطبيقات الويب في مواقع متعددة في نفس الوقت. تتعامل المنصة تلقائيًا مع تعقيد تجميع حركة المرور ونشرها وموازنة التحميل.
Transloadit
transloadit.com
Transloadit هو واجهة برمجة تطبيقات تحميل ومعالجة الملفات الأكثر تقدمًا. يتم تشغيله من قبل نفس الأشخاص الذين صنعوا Tus وUppy. تسمح مسارات العمل الخاصة بهم بمعالجة مئات الآلاف من الملفات في العديد من الأشكال باستخدام استدعاء API واحد. يمكن تصفية هذه الملفات حسب النوع والبيانات الوصفية، ثم تصديرها إلى حل التخزين الذي اختاره العميل (على سبيل المثال، Amazon S3، وGoogle Drive، وخادم FTP الخاص، وBackblaze، وما إلى ذلك). يدعم Transloadit العديد من تنسيقات الملفات وإمكانيات التحرير، ويقدم حلولًا متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي لمعالجة الملفات.
Rocket.net
rocket.net
Rocket.net هو حل استضافة WordPress مُدار الكل في واحد. تم تصميم منصة Rocket.net من الألف إلى الياء لتحقيق أقصى قدر من الأداء والأمان للمواقع الإلكترونية بجميع أحجامها.
TwicPics
twicpics.com
يعمل TwicPics على تبسيط إدارة الصور الخاصة بك ويجعل الوصول إلى أفضل الممارسات لصور الويب سريعة الاستجابة من خلال بضعة أسطر فقط من التعليمات البرمجية. من السهل التكامل، يقوم TwicPics بإجراء تحسينات للصورة بسرعة، وفقًا لسياق المتصفح. فهو يعتني بتغيير الحجم المثالي للبكسل، والتوجيه الفني، وإنشاء العناصر النائبة، وسياسة التخزين المؤقت، والتسليم من شبكة CDN عالمية. تتوفر نفس الميزات أيضًا لمقاطع الفيديو المضمنة. تعتمد العشرات من العلامات التجارية المعروفة عالميًا على TwicPics للجمع بين سرعة تحميل الصفحات السريعة والجودة البصرية العالية.
Mlytics
mlytics.com
نحن نتصور عالم إنترنت أكثر موثوقية وسرعة وأمانًا مع الخيارات والشفافية. تستفيد Mlytics من حل Multi CDN الذكي للمساعدة في تعزيز أداء موقع الويب الخاص بك على مستوى العالم ومنع التوقف. لقد قمنا بتطوير منصة فريدة لتقديم تجربة توفر عرضًا واحدًا للمراقبة والمقارنة والوصول إلى شبكات CDN المتعددة والحصول عليها وإدارتها ببضع نقرات فقط. يستمتع المستخدمون بأفضل تجربة ممكنة للمحتوى الرقمي، حيث يعمل حل موازنة التحميل الذكي والمؤتمت بالكامل لدينا على توجيه حركة المرور باستمرار إلى شبكة CDN الأفضل أداءً.
ImageEngine
imageengine.io
تسريع سرعة الموقع من خلال التحسين التلقائي للصور: قم بتحسين أوقات تحميل الصفحة من خلال تحسين الصور المخصصة لجهاز المستخدم النهائي من خلال CDN للصور المتوافقة مع الجهاز. ابدأ تجربتك المجانية لمدة 30 يومًا، دون الحاجة إلى بطاقة ائتمان. تعرف على مدى سهولة دمج موقع الويب الخاص بك مع ImageEngine.
YOTTAA
yottaa.com
YOTTAA هي الشركة الرائدة في سرعة موقع التجارة الإلكترونية وتحويلات المتسوقين، مما يسمح لك بتحسين تحميل جميع تقنيات الطرف الثالث والصور والعناصر الرقمية الأخرى على موقعك لزيادة سرعة الموقع والإيرادات عبر الإنترنت بشكل كبير. تعمل YOTTAA على تشغيل أكثر من 1500 موقع للتجارة الإلكترونية لأن موقع التجارة الإلكترونية البطيء يعد قاتلًا مؤكدًا للتحويلات. سرعة الموقع مهمة. عندما يستغرق تحميل الصفحة أكثر من أربع ثوانٍ، يغادر أكثر من 60% من المتسوقين. يحدث هذا في المقام الأول بسبب تقنيات الطرف الثالث الثقيلة التي تعتمد عليها مواقع التجارة الإلكترونية لتوفير تجربة تسوق سلسة ولكنها تتسبب أيضًا في بطء تحميل الصفحات. مع YOTTAA، لم يعد يتعين عليك الاختيار بين الوظيفة وسرعة الموقع - بل يمكنك الحصول على كليهما. تقديم تجربة ذاكرة التخزين المؤقت (يناير 2024) - تتوقع هذه الإمكانية الجديدة نية العميل وتحميل الصفحات مسبقًا على طول رحلة المتسوق. ستؤدي عمليات تحميل الصفحات شبه الفورية وتجارب المستخدم شديدة التخصيص إلى إبقاء زوار الموقع منخرطين للغاية ومتحمسين من الاكتشاف إلى الخروج!
KeyCDN
keycdn.com
KeyCDN عبارة عن شبكة توصيل محتوى بسيطة وسريعة وموثوقة تضم أكثر من 25 نقطة من نقاط POP في مواقع استراتيجية حول العالم. تقدم KeyCDN أقل سعر عند 0.04 دولار/جيجابايت (كل منطقة)، والدفع أولاً بأول والعديد من الميزات المتقدمة مثل دعم HTTP/2، وSSL المجاني، والتطهير الفوري، وواجهة برمجة تطبيقات RESTful، والتحليلات في الوقت الفعلي، والعامل الثنائي. مصادقة، و24+ تكامل CMS (WordPress، Drupal، Joomla، Magento، إلخ).
DataPacket
datapacket.com
تعد DataPacket شركة عالمية رائدة في مجال الخوادم المخصصة، حيث توفر أحدث التقنيات لجميع أعباء العمل، وشبكة لا مثيل لها، ونهجًا يتمحور حول احتياجات عملائها. يتميز مخزون DataPacket بأكثر من 3000 معدن مع وصلات صاعدة غير مشتركة تتراوح من 10 إلى 200 جيجا بايت موجودة في 51 مركز بيانات عبر ست قارات. ولضمان تسليم بيانات موثوق بها وزمن وصول منخفض، فإنها تدير شبكة قوية مع إمكانية الوصول المباشر إلى 16 من أفضل موفري خدمات النقل وأكثر من 300 شريك نظير خاص. بشكل فريد، فإن مهندسي الدعم الداخلي ذوي المهارات L2-L3 في DataPacket، والمتوفرين في الوقت الفعلي على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو الدردشة عبر الإنترنت أو Slack، مستعدون لمساعدتك في حل أي مشكلة مباشرة. لا توجد روبوتات دردشة ولا تذاكر ترتد لعدة أيام.
AccuWeb Hosting
accuwebhosting.com
تأسست شركة AccuWeb Hosting في عام 2003، وهي شركة استضافة ويب مقرها القديم في تابان بولاية نيوجيرسي (الولايات المتحدة)، وتوفر حلول استضافة الويب الأكثر تكلفة والموثوقة للعملاء في جميع أنحاء العالم. AccuWeb Hosting هي شركة مملوكة للقطاع الخاص خالية من الديون وتتمتع بخبرة تزيد عن 14 عامًا. اعتبارًا من اليوم، تخدم AccuWeb Hosting أكثر من 101,025 عميلًا راضيًا وما زال العدد في ازدياد. موظفو الدعم عبر الإنترنت في AccuWeb Hosting مفتوحون 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع. من أجل راحتك، يمكنك إما رفع تذكرة دعم أو المشاركة في محادثة مباشرة عبر الإنترنت. يتم الرد على جميع التذاكر وطلبات الدردشة بشكل مرضي من قبل فنيي الاستضافة ذوي المهارات العالية من المستوى 3. تتم معالجة معظم طلبات الدعم في أقل من 30 دقيقة. توجد خوادم AccuWebHosting في مركز بيانات متطور يقع في الولايات المتحدة وأستراليا وكندا وفرنسا وسنغافورة والهند. تم تجهيز مركز البيانات الحديث للغاية هذا بموظفين في الموقع على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، واتصال متعدد بالإنترنت، ومراقبة المنشأة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ونظام إخماد الحرائق، ومولد طاقة احتياطي، ومراقبة مستمرة بالفيديو، ومداخل محمية ببطاقة المرور. يتم تشغيل معظم الخوادم بواسطة معالجات سلسلة Dual Xeon E5 مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) تتراوح من 64 إلى 512 جيجابايت، ومحركات أقراص عالية السرعة على مستوى المؤسسات مع إعداد RAID10. بالإضافة إلى ذلك، تأتي جميع باقات استضافة الويب مع ضمان استعادة الأموال، ومعيار تشغيل استثنائي بنسبة 99.99% ودعم قائم على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.
Imgix
imgix.com
الصور هي النسيج الضام الأكثر أهمية للإنترنت، حيث تبلغ قرارات الشراء للأشخاص، وتربط المحتوى بالأشخاص، والأشخاص ببعضهم البعض. تنظر معظم الشركات بشكل خاطئ إلى الصور باعتبارها مشكلة تم حلها منذ فترة طويلة على الرغم من أن مشهد الوسائط المرئية أصبح أكثر تعقيدًا وتنوعًا من أي وقت مضى في السنوات العشر الماضية. إن سوء فهم صورك له عواقب سلبية ستتفاقم بمرور الوقت، مما يحد بشدة من عملك بطرق غير متوقعة ومدوية. وتظهر التحديات بشكل خاص في مواقع الويب التفاعلية للغاية ذات التحديثات المتكررة ومحتوى الوسائط المتعددة الغني. في imgix، يجعلون تعزيز عملك من خلال الصور أمرًا بسيطًا. قم بدمج مستودعات الصور الخاصة بك مع النظام الأساسي الخاص بهم، ويمكنك إنشاء صور محسنة وتقديمها بسهولة إلى أي جهاز في جميع أنحاء العالم في دقائق. اعتمد علينا في إدارة الصور والعرض والتقنيات عالية المستوى مثل تحويل ترميز AVIF وHLS والذكاء الاصطناعي للصور. بدلاً من إدارة أدوات متعددة ومواكبة التكنولوجيا المتطورة، دعونا نتعامل مع كل ذلك. اكتشف المزيد على www.imgix.com. يتم دعم imgix من قبل مستثمرين ذوي رؤية، بما في ذلك Y Combinator وRRE وAceCap وTeuseday Capital. تم إطلاقه من خلال برنامج تسريع Y Combinator الشهير. ومن بين عملائها Google، وSpotify، وNetflix، وLyft، وAirbnb، وVimeo، وEventbrite، وغيرها.
Chinafy
chinafy.com
Chinafy عبارة عن منصة قائمة على SaaS تعمل على إعادة هندسة مواقع الويب وإعادة تصميمها لتحقيق أداء أسرع للويب في الصين. إنها منصة التوافق مع الويب الوحيدة حتى الآن القادرة على تحقيق الأداء الداخلي والخارجي تقريبًا. يتم تثبيت النظام الأساسي على مواقع الويب لمساعدتهم على التحميل بسرعة وبشكل كامل وآمن في الصين. تتوفر الخيارات الداخلية. تعمل منصة Chinafy على تسريع وتحسين وحماية أي ملكية إنترنت للتسليم في الصين دون إضافة أجهزة، أو تعديل سطر من التعليمات البرمجية يدويًا، أو إضافة عنوان URL جديد. من خلال الجمع بين تحسينات الموارد الذكية الخاصة بالصين والبنية التحتية المتوازنة متعددة الأحمال والمواقع الإلكترونية، تكون قادرة على تحقيق تحسينات كبيرة في الأداء في جميع المجالات. بدءًا من عرض الصفحات بالكامل وحتى تحميل الموقع بأكمله بشكل أكثر اتساقًا، تشهد مواقع Chinafied انخفاضًا في معدلات الارتداد، وزيادة في سهولة الاستخدام، وزيادة في التحويلات بطريقة فعالة من حيث التكلفة وموجهة نحو النتائج. مقرها الرئيسي في هونغ كونغ. تحترم شركة Chinafy وشركاؤها اللوائح وتلتزم بلوائح وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات التابعة للحكومة الصينية التابعة لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات ولا تدعم المواقع التي لا يمكن الوصول إليها حاليًا.
echo3D
echo3d.com
echo3D (www.echo3D.com) عبارة عن منصة لإدارة الأصول ثلاثية الأبعاد للمطورين والشركات لتخزين المحتوى ثلاثي الأبعاد وتأمينه ومشاركته في الوقت الفعلي عبر مؤسستهم وخارجها. نحن نقدم نظام إدارة محتوى ثلاثي الأبعاد (CMS) وشبكة توصيل (CDN)، وأدوات ضغط وتحويل الأصول، وبنية أساسية BaaS قابلة للتطوير تمكن المطورين والمؤسسات من إدارة ومعالجة وبث المحتوى ثلاثي الأبعاد الخاص بهم في الوقت الفعلي وعبر الإنترنت. الأجهزة. نحن نخدم أكثر من 100.000 مستخدم يستخدمون منصتنا لإنشاء تجارب ثلاثية الأبعاد في الوقت الفعلي (للرعاية الصحية والترفيه وتجارة التجزئة والألعاب والتسويق والتدريب والمزيد) ولإدارة المحتوى التفاعلي الخاص بهم واكتشاف الأصول ثلاثية الأبعاد ومعالجتها ومشاركتها عبر فرق وخارجها.
Vodlix
vodlix.com
Vodlix عبارة عن منصة بث فيديو ذات علامة بيضاء ومنصة OTT (Over-The-Top) التي تقدم حلولاً قائمة على السحابة لاحتياجات IPTV وVOD (الفيديو عند الطلب). فهو يسمح للشركات والأفراد بإنشاء وإطلاق خدمات بث الفيديو الخاصة بهم بسهولة، دون الحاجة إلى إنشاء كل شيء من الصفر. يوفر Vodlix تجربة مشاهدة عالية الجودة للمستخدمين النهائيين، مع ميزات مثل EPG (دليل البرامج الإلكتروني) والتلفزيون المباشر، والتي تتيح للمشاهدين تصفح القائمة الكاملة لما يتم عرضه بسهولة ومشاهدة برامجهم المفضلة أثناء بثها. بالإضافة إلى ذلك، يقدم Vodlix نظام إدارة الحزم، مما يسهل تقديم حزم المحتوى القابلة للتخصيص للمشاهدين، مما يوفر قدرًا أكبر من المرونة والتحكم في ما يمكن للمشاهدين الوصول إليه. بفضل الأسعار الشفافة التي تتضمن تشفير الفيديو، وعدم وجود تكاليف إضافية لتطبيقات الهاتف المحمول والتلفزيون في الخطط المهنية وخطط المؤسسات، تساعد Vodlix الشركات على زيادة إيراداتها إلى الحد الأقصى وتقليل التكاليف. يقدم Vodlix أيضًا مجموعة متنوعة من ميزات الأمان ودعم العملاء لضمان تشغيل خدمة البث بسلاسة وأمان. بشكل عام، Vodlix عبارة عن منصة شاملة لبث الفيديو توفر للشركات والأفراد الأدوات التي يحتاجونها لإنشاء خدمة بث ناجحة.
Bytescale
bytescale.com
Bytescale هي أفضل طريقة لعرض الصور ومقاطع الفيديو والصوت لتطبيقات الويب. يتضمن: واجهات برمجة تطبيقات CDN السريعة والتخزين ومعالجة الوسائط.
Akamai
akamai.com
Akamai هي شبكة رائدة لتوصيل المحتوى (CDN) ومزود خدمة سحابية تركز على تحسين التجارب عبر الإنترنت للمستخدمين والشركات. الميزات الرئيسية: * تسليم المحتوى: يعمل Akamai على تسريع تسليم محتوى الويب والتطبيقات، مما يضمن وصولاً سريعًا وموثوقًا للمستخدمين على مستوى العالم. * الحلول الأمنية: توفر المنصة ميزات أمان قوية، بما في ذلك الحماية من هجمات DDoS وجدران الحماية لتطبيقات الويب، للحماية من التهديدات عبر الإنترنت. * حوسبة الحافة: تستفيد Akamai من حوسبة الحافة لمعالجة البيانات بشكل أقرب إلى المستخدمين، مما يؤدي إلى تحسين الأداء وتقليل زمن الوصول. * قابلية التوسع: يمكن للشركات توسيع نطاق عملياتها عبر الإنترنت بسهولة باستخدام حلول Akamai المرنة المصممة لتلبية الاحتياجات المختلفة.
NitroPack
nitropack.io
NitroPack هو الحل الرائد المتكامل لسرعة الموقع والذي يعمل على تحسين أكثر من 190.000 موقع ويب على مستوى العالم. يجمع NitroPack بين جميع الميزات التي قد يحتاجها مالك موقع الويب لتسريع موقعه، وتمرير مؤشرات الويب الأساسية، وزيادة التحويلات: - التخزين المؤقت المتقدم - حزمة تحسين الصور الكاملة - تحسين الكود - CDN العالمي المدمج - تحسين الخط - والمزيد... أيضًا ، فهو لا يتطلب أي مهارات برمجية أو تقنية لاستخدامه. يمكن لكل شخص إعداده والانتقال من سرعة الموقع البطيئة إلى السريعة، وقد فشل في اجتياز Core Web Vitals في أقل من 5 دقائق. يضمن NitroPack أنك لن تقلق أبدًا بشأن سرعة الصفحة مرة أخرى، حيث يتم تطبيق جميع التحسينات تلقائيًا. ولكن إذا كنت تريد ضبط بعضها، فيمكنك القيام بذلك من خلال لوحة التحكم سهلة الاستخدام. علاوة على ذلك، فإن فريق الدعم الخبراء لدينا متواجد لتقديم المساعدة على مدار الساعة.
Filestack
filestack.com
Filestack هي الخدمة الأمثل للتعامل مع الملفات للمطورين. قم بتحميل الملفات بسهولة إلى تطبيقك بشكل أسرع بمقدار 3.6 مرات مع موثوقية أكبر بمقدار 100 مرة. يمكن بعد ذلك تحويل تحميلات الملفات هذه ببساطة بين أنواع الملفات، دون فقدان الجودة. يوفر Filestack تسليمًا سريع الاستجابة وموثوقًا وآمنًا بحيث يتم تسليم ملفاتك بسرعة وتحكم لا مثيل لهما. قم بتبسيط المهام المعقدة باستخدام Filestack Workflows، وهي واجهة مستخدم سهلة الإدارة تتيح لك أتمتة أوامر معالجة الملفات في استدعاء واحد لواجهة برمجة التطبيقات. أضف الذكاء إلى سير عملك بحيث يتم وضع علامة على المحتوى الخاص بك، ويكون آمنًا للعمل، وخاليًا من الفيروسات قبل أن يصل إلى تطبيقك. لقد قمنا بتشفير المنطق حتى لا تضطر إلى ذلك. قم بتنفيذ كل هذا ببضعة أسطر فقط من التعليمات البرمجية.
Vercel
vercel.com
توفر Vercel's Frontend Cloud تجربة المطورين والبنية التحتية لإنشاء شبكة ويب أسرع وأكثر تخصيصًا وتوسيع نطاقها وتأمينها. من خلال توفير مجموعة الأدوات التي تحبها فرق الواجهة الأمامية وتقديم البنية التحتية العالمية المتطورة، تطلق Vercel إمكانات المطورين وتمكنك من الانتقال من الفكرة إلى التطبيق العالمي في ثوانٍ. تستفيد الشركات والمؤسسات والمطورون الأفراد الذين يستخدمون Vercel من تجربة مُدارة بالكامل ومُحسّنة للغاية تمكن عملاء مثل Under Armour وNintendo وThe Washington Post وPorsche وZapier من بناء تجارب مستخدم ديناميكية.
Sucuri
sucuri.net
Sucuri هي شركة أنشأها دانيال بي سيد (مؤسس مشروع OSSEC) في عام 2010. نحن ننظف ونحمي مواقع الويب. احصل على راحة البال من خلال تأمين جميع مواقع الويب الخاصة بك. نحن نصلح الاختراقات ونمنع الهجمات المستقبلية. منصة سحابية لكل موقع.
StackPath
stackpath.com
StackPath هي شركة أمريكية تقدم منصات الحوسبة الطرفية ومقرها في دالاس، تكساس. ترأس فريقها المؤسس لانس كروسبي، الذي شارك أيضًا في تأسيس شركة SoftLayer Technologies، التي استحوذت عليها شركة IBM في عام 2013.
Netlify
netlify.com
Netlify هي شركة حوسبة سحابية مقرها سان فرانسيسكو تقدم خدمات الاستضافة والواجهة الخلفية بدون خادم لتطبيقات الويب والمواقع الثابتة. تتضمن ميزاته النشر المستمر من Git عبر Netlify Edge، والبنية التحتية لشبكة تسليم التطبيقات العالمية للشركة، والتعامل مع النماذج بدون خادم، ودعم وظائف AWS Lambda، والتكامل الكامل مع Let's Encrypt. وهو يوفر خططًا مجانية ومدفوعة. يشمل عملاء Netlify Google، وFacebook، وVerizon، وNBC، وSamsung، وNike، وCisco، وAtlassian، وLiveChat، وUnilever، وTriNet، وLoblaw، وWieden+Kennedy، وHashiCorp، وVue.js، وCitrix، وPeloton، وKubernetes. و لوداش و مجلة سماشينج و سيكويا كابيتال.
Medianova
medianova.com
توفر Medianova حلول CDN عالمية ومنصات سحابية، تتمتع بخبرة في البث والتشفير والتخزين المؤقت والتخزين المؤقت الدقيق وCDN المختلط وتسريع مواقع الويب. بفضل تواجدها في 20 دولة وشبكة Anycast المدعومة بـ SSD بنسبة 100%، تعد Medianova واحدة من أسرع شبكات CDN الآمنة لـ https في أوروبا والشرق الأوسط استنادًا إلى Cedexis.
Edgio
edg.io
تساعد شركة Edgio (NASDAQ: EGIO) الشركات على تقديم التجارب والمحتوى عبر الإنترنت بشكل أسرع وأكثر أمانًا وبمزيد من التحكم. توفر شبكتنا المتطورة الصديقة للمطورين والمتوسعة عالميًا، جنبًا إلى جنب مع حلول التطبيقات والوسائط المتكاملة تمامًا، منصة واحدة لتقديم خصائص ويب عالية الأداء وآمنة ومحتوى متدفق. ومن خلال هذه المنصة المتكاملة تمامًا والخدمات الشاملة، يمكن للشركات تقديم المحتوى بشكل أسرع وأكثر أمانًا، مما يعزز الإيرادات الإجمالية وقيمة الأعمال. تعمل جميع الخدمات على حافة شبكتنا العالمية الخاصة بسعة عرض النطاق الترددي البالغة 250 تيرابايت في الثانية. نقوم بمعالجة 5% من إجمالي حركة المرور على الويب وننمو بسرعة. تحظى Edgio بالثقة والاعتماد عليها من قبل TD Ameritrade، وPlus500، وSolvay Bank، وYahoo، وShoe Carnival، ودوري الهوكي الكندي، وWorld Champion Fantasy، وMars Wrigley، وCoach، وKate Spade.
Imperva
imperva.com
توفر Imperva Incapsula جدار حماية لتطبيقات الويب على مستوى المؤسسات لحماية موقعك من أحدث التهديدات، وحلول ذكية وفعالة على الفور لمكافحة DDoS بزاوية 360 درجة (الطبقات 3-4 و7)، وشبكة CDN عالمية لتسريع سرعة تحميل موقع الويب الخاص بك وتقليل استخدام النطاق الترددي ومجموعة من خدمات مراقبة الأداء والتحليل لتوفير رؤى حول أمان وأداء موقع الويب الخاص بك.
CDNetworks
cdnetworks.com
تأسست CDNetworks في عام 2000، وهي شبكة توصيل محتوى كاملة الخدمات (CDN) توفر التكنولوجيا والبنية التحتية للشبكة وخدمات العملاء لتوصيل محتوى وتطبيقات الإنترنت. وتضع الشركة نفسها كمزود متعدد الجنسيات لخدمات توصيل المحتوى، مع التركيز بشكل خاص على أسواق الإنترنت الناشئة، بما في ذلك أمريكا الجنوبية والهند والصين. تتكون شبكة توصيل المحتوى الخاصة بالشركة من 1500 نقطة تواجد (PoPs) في خمس قارات. تشمل الخدمات CDN، وتسريع الفيديو، وحماية DDoS، والتخزين السحابي، ووسيط أمان الوصول إلى السحابة (CASB)، وجدار حماية تطبيقات الويب (WAF)، ونظام DNS المُدار مع موازنة التحميل السحابي. تشمل الفروق الرئيسية عددًا كبيرًا من نقاط الظهور العالمية، والتواجد الجيد على الشبكة في الصين وروسيا، والعملاء البارزين مثل Forbes وSamsung وHyundai. لدى CDNetworks مكاتب في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والصين واليابان والمملكة المتحدة وسنغافورة. قامت CDNetworks بتغيير ألوان شعارها في عام 2018 من اللون الأزرق والأخضر إلى لون متعدد الألوان، مضيفة شعار "تسريع، تأمين، تحكم". تم نقل المقر الرئيسي إلى سنغافورة في نهاية عام 2018 من هونج كونج.
CDN77
cdn77.com
يساعد CDN77 مواقع الويب والتطبيقات الأكثر طلبًا والتي يتم الوصول إليها على نطاق واسع في العالم على تقديم أفضل تجربة ممكنة عبر الإنترنت لأكثر من مليار مستخدم شهريًا. نتلقى كل ثانية أكثر من 9,000,000 طلب HTTP. نسجل يوميًا ذروة حركة المرور التي تزيد عن 55 تيرابايت في الثانية. وفي كل شهر، نجحنا في الحد من حوالي 30,000 هجمة DDoS. من خلال شبكتنا التي تبلغ سرعتها 180 تيرابت في الثانية (والمتنامية) والمنتشرة عبر القارات الست، فإننا مصممون للتعامل مع حركة المرور كبيرة الحجم والقمم غير المتوقعة بجميع الأحجام. يشمل عملاؤنا منصات الفيديو المباشرة وعند الطلب مثل Udemy وSport1، وشركات الأمن مثل ESET، أو وكالات الفضاء البارزة، بما في ذلك Hubble Space Telescope ووكالة الفضاء الأوروبية. نحن نعمل باستمرار جنبًا إلى جنب مع عملائنا، ونعمل على تطوير ميزات إضافية وتكوينات مخصصة بناءً على احتياجاتهم الخاصة. إن التوجيه المستند إلى زمن الوصول، وأنظمة التخزين المؤقت متعددة الطبقات، والدروع الأصلية، وحماية DDoS الخاصة، والنهج الذي يركز على العميل هي مجرد بعض الأسباب التي تجعل العملاء يعتمدون علينا.
CacheFly
cachefly.com
تغلب على المنافسة من خلال تقديم محتوى أسرع في أي مكان في العالم! توفر CacheFly حلول CDN موثوقة، ومصممة بالكامل لتناسب أعمالك.
BunnyCDN
bunny.net
Bunny.net عبارة عن نظام أساسي بسيط ولكنه قوي لتوصيل المحتوى، ويقدم أداءً سريعًا للغاية مقابل جزء بسيط من التكلفة مع SSL وBrotli وHTTP/2 مجانًا وتسعير الدفع الفوري بنسبة 100%.
ArvanCloud
arvancloud.com
تقدم ArvanCloud خدمات سحابية متكاملة مثل CDN وCloud DNS وCloud Security ومركز البيانات السحابية والتخزين السحابي وVoD والبث المباشر وإعلانات الفيديو.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
تعد Alibaba Cloud واحدة من أكبر شركات الحوسبة السحابية في العالم، حيث توفر خدمات حوسبة سحابية قابلة للتطوير وآمنة وموثوقة على مستوى العالم لتسريع عملية التحول الرقمي المدعومة بمنتجات وحلول سحابية شاملة.